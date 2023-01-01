СМО: что значит эта должность, её роль и обязанности в компании
Для кого эта статья:
- Профессионалы в области маркетинга, стремящиеся к карьерному росту до уровня CMO
- Студенты и начинающие специалисты, интересующиеся карьерой в маркетинге
- Руководители компаний и стартапов, формирующие бизнес-стратегию и маркетинговые команды
CMO — одна из самых влиятельных позиций в управленческой иерархии, но, парадоксально, одна из наименее понятных для многих профессионалов. Когда директор по маркетингу входит в переговорную, за ним стоит не просто отдел рекламы, а стратегический актив компании, способный трансформировать бизнес-модель и определить будущее организации на годы вперед. В 2025 году средний CMO управляет бюджетом в 13,6% от общего оборота компании — это миллионы, а иногда и миллиарды долларов, требующие исключительной квалификации и понимания многогранной природы этой должности.
СМО: расшифровка аббревиатуры и суть должности
CMO (Chief Marketing Officer) — директор по маркетингу, входящий в высшее руководство компании и отвечающий за всю маркетинговую деятельность организации. В отличие от маркетинг-менеджеров и руководителей отдельных направлений, СМО формирует глобальное маркетинговое видение бизнеса и входит в C-suite — круг топ-менеджмента с приставкой "Chief" в должности.
Эволюция этой должности примечательна — от просто "главного по рекламе" в 1990-х до стратегического архитектора бизнеса в 2025 году. Сегодня CMO становится связующим звеном между потребителем и продуктом, технологиями и бизнес-процессами, данными и творческими решениями.
Важно понимать ключевые отличия CMO от других маркетинговых руководителей:
|Характеристика
|Маркетинг-директор (CMO)
|Руководитель отдела маркетинга
|Уровень принятия решений
|Стратегический
|Тактический
|Подчинение
|Напрямую CEO
|Часто подчиняется CMO
|Бюджетные полномочия
|Формирование всего маркетингового бюджета
|Управление выделенной частью бюджета
|Ответственность
|Стоимость бренда и доля рынка
|Выполнение маркетинговых KPI
|Горизонт планирования
|3-5 лет
|6-12 месяцев
В российской бизнес-практике термин CMO встречается преимущественно в крупных корпорациях и международных компаниях, тогда как в среднем и малом бизнесе часто используют должность "директор по маркетингу" или "маркетинг-директор", нередко вкладывая в нее меньший объем полномочий и ответственности, чем предполагает классическая роль CMO.
Александр Петров, CMO финтех-компании Когда меня впервые назначили на должность CMO, я думал, что буду просто руководить креативными кампаниями и контролировать рекламные бюджеты. Реальность оказалась совершенно иной. В первый же месяц мне пришлось обосновывать инвестиционную стратегию перед советом директоров, реструктурировать команду с 40 до 75 человек и интегрировать новую систему автоматизации маркетинга стоимостью полмиллиона долларов. Я быстро понял, что современный CMO — это не столько креативный директор, сколько бизнес-стратег с глубоким пониманием цифровой трансформации, финансового моделирования и организационного развития. Эта роль требует способности одинаково уверенно обсуждать ROI рекламных кампаний с финансовым директором и тонкости эмоционального позиционирования бренда с креативной командой.
Ключевые задачи и зоны ответственности СМО в бизнесе
Спектр обязанностей CMO существенно расширился за последние десятилетия. Если раньше директор по маркетингу отвечал преимущественно за рекламу и продвижение, то сегодня его ответственность охватывает все аспекты взаимодействия компании с рынком и потребителями.
Ключевые зоны ответственности современного CMO включают:
- Создание маркетинговой стратегии — разработка долгосрочного видения позиционирования бренда на рынке, согласованного с миссией и ценностями компании
- Управление брендом — формирование и развитие цельного образа компании в глазах всех стейкхолдеров
- Генерация лидов — создание системы привлечения потенциальных клиентов через различные каналы
- Customer Experience (CX) — обеспечение превосходного клиентского опыта на всех точках взаимодействия с брендом
- Маркетинговая аналитика — систематический анализ данных для принятия стратегических решений
- Product Marketing — формирование позиционирования продуктов и услуг компании
- Внутренние коммуникации — трансляция ценностей бренда внутри компании
В 2025 году наблюдается важная трансформация: CMO все чаще становится ответственным за цифровую трансформацию компании, управление клиентскими данными и внедрение инноваций, что размывает традиционные границы между маркетингом, IT и операционной деятельностью.
Распределение времени и ресурсов CMO в современных компаниях выглядит следующим образом:
|Область деятельности
|Доля времени CMO, %
|Средняя доля маркетингового бюджета, %
|Стратегическое планирование
|25%
|5%
|Цифровой маркетинг
|20%
|35%
|Управление брендом
|15%
|20%
|Аналитика и исследования
|15%
|15%
|Развитие команды
|10%
|10%
|Коммуникации с C-suite
|10%
|–
|Инновации и R&D
|5%
|15%
Важно отметить растущую роль CMO в управлении данными и аналитикой. По данным исследования Deloitte, 73% успешных CMO в 2025 году принимают активное участие в формировании стратегии сбора и использования клиентских данных, а 66% непосредственно влияют на выбор технологических решений для их обработки.
Навыки и компетенции современного СМО
Профиль компетенций директора по маркетингу претерпел кардинальные изменения. Если десятилетие назад креативность и коммуникационные навыки считались определяющими, то теперь они лишь часть обширного набора требуемых компетенций.
Современный CMO должен обладать следующими ключевыми навыками:
- Стратегическое мышление — способность формировать долгосрочное видение развития бренда и компании
- Data-driven подход — умение принимать решения на основе анализа данных и измеримых показателей
- Технологическая грамотность — понимание возможностей и ограничений современных маркетинговых технологий
- Финансовая экспертиза — способность говорить на одном языке с CFO, оперируя ROI и финансовыми метриками
- Лидерство — умение вдохновлять и развивать разнородные команды специалистов
- Change management — управление изменениями в быстро меняющейся среде
- Кросс-функциональное взаимодействие — налаживание эффективной работы с другими подразделениями
Интересно, что лишь 15% современных CMO имеют преимущественно маркетинговый бэкграунд. Большинство успешных директоров по маркетингу приходят из смежных областей — продаж, стратегического консалтинга, управления продуктом или даже финансов, принося с собой разносторонний опыт и комплексное видение бизнеса.
Мария Соколова, CMO розничной сети CMO — это позиция, где каждое утро начинается с необходимости переключаться между несколькими ролями. В 9:00 я анализирую результаты A/B-тестирования с командой аналитиков, используя специализированную терминологию и погружаясь в статистические модели. В 10:30 я уже презентую совету директоров, как новая маркетинговая стратегия повлияет на финансовые показатели в трехлетней перспективе. А после обеда я могу погрузиться в обсуждение визуальной концепции нового продукта с креативным директором, где ключевым становится чувство эстетики и понимание потребительских инсайтов.
Самый ценный навык, который я развила за годы работы — это способность свободно переключаться между стратегическим и тактическим мышлением. Утром ты думаешь о том, как позиционировать бренд через пять лет, а днем решаешь, почему падает конверсия в конкретной email-рассылке. Еще пять лет назад такая многозадачность казалась невозможной, сегодня — это базовое требование к позиции CMO.
В 2025 году особенно ценятся CMO, обладающие навыками в следующих передовых областях:
- AI-маркетинг — умение использовать возможности искусственного интеллекта в маркетинговых стратегиях
- Customer Data Platforms — создание и управление комплексными системами сбора и анализа клиентских данных
- Voice Search Optimization — адаптация маркетинговых стратегий к новым поисковым технологиям
- Sustainability Marketing — внедрение принципов устойчивого развития в маркетинговую стратегию
- Экосистемное мышление — понимание места бренда в более широком контексте партнерских и конкурентных отношений
Место должности СМО в организационной структуре
Позиция CMO в иерархии организации отражает стратегическую важность маркетинга для бизнеса. В классической структуре директор по маркетингу входит в C-suite и подчиняется непосредственно генеральному директору (CEO), находясь на одном уровне с финансовым директором (CFO), операционным директором (COO) и директором по технологиям (CTO).
Структура подчинения в компаниях с выделенной ролью CMO выглядит следующим образом:
- CEO (Chief Executive Officer) — генеральный директор
- CMO (Chief Marketing Officer) — директор по маркетингу
- Руководители маркетинговых направлений:
- Директор по брендингу
- Директор по цифровому маркетингу
- Директор по маркетинговым исследованиям
- Директор по маркетинговым коммуникациям
- Директор по продуктовому маркетингу
Интересно, что в последние годы появились альтернативные модели организационной структуры, в которых CMO замещается другими ролями или дополняется ими:
- CGO (Chief Growth Officer) — более широкая роль, объединяющая маркетинг, продажи и развитие бизнеса
- CCO (Chief Customer Officer) — фокус на клиентском опыте и лояльности
- CDO (Chief Digital Officer) — акцент на цифровой трансформации бизнеса
В российских компаниях наблюдается специфика организационного построения: в 64% крупных компаний директор по маркетингу подчиняется напрямую CEO, в то время как в 28% случаев — коммерческому директору, что снижает стратегический вес маркетинговой функции и нередко приводит к смещению фокуса в сторону тактических задач.
CMO взаимодействует со всеми ключевыми подразделениями организации:
- С финансовым департаментом (CFO) — обоснование маркетинговых бюджетов и оценка ROI
- С отделом продаж — согласование стратегий привлечения и удержания клиентов
- С продуктовым отделом — интеграция маркетинговых инсайтов в разработку продукта
- С IT-департаментом — внедрение маркетинговых технологий и аналитических инструментов
- С HR-департаментом — развитие HR-бренда и внутренних коммуникаций
Критически важным становится построение эффективного взаимодействия между CMO и другими C-level руководителями. По данным McKinsey, компании, где CMO имеет сильное влияние на принятие стратегических решений и тесно сотрудничает с CIO/CTO, демонстрируют на 25% более высокий рост доходов по сравнению с компаниями, где маркетинг остается изолированной функцией.
Как стать СМО: карьерный путь маркетолога в компании
Путь к должности CMO редко бывает линейным и требует целенаправленного развития разносторонних компетенций. Традиционная карьерная траектория включает несколько ключевых этапов:
- Специалист по маркетингу (2-3 года) — освоение инструментов и методологий в конкретной области
- Менеджер направления (3-4 года) — управление отдельным каналом или продуктовой линейкой
- Руководитель отдела маркетинга (4-5 лет) — интеграция различных маркетинговых функций
- Директор по маркетингу (5+ лет) — стратегическое руководство всей маркетинговой функцией
- CMO (8+ лет опыта) — формирование маркетинговой стратегии как части общей бизнес-стратегии
Средний возраст назначения на должность CMO в 2025 году составляет 42 года, что ниже, чем для других C-level позиций. Это связано с востребованностью современных цифровых компетенций, которыми чаще обладают более молодые профессионалы.
Для достижения позиции CMO критически важно расширять свой опыт за пределы маркетинговой функции:
- Кросс-функциональные ротации — опыт работы в продажах, продуктовом менеджменте или стратегическом развитии
- Международный опыт — понимание культурных различий и глобальных маркетинговых практик
- Опыт цифровой трансформации — участие в проектах технологического обновления
- Антикризисный менеджмент — управление брендом в сложных ситуациях
- Запуск новых продуктов — опыт вывода инноваций на рынок
Образовательный бэкграунд успешных CMO достаточно разнообразен, но выделяются определенные тенденции:
|Образование
|Доля среди CMO в 2025 году, %
|MBA или другое бизнес-образование
|67%
|Высшее образование в области маркетинга
|42%
|Технический/STEM бэкграунд
|31%
|Гуманитарное образование
|25%
|Дополнительное образование в области данных/аналитики
|58%
|Специализированные программы по лидерству
|72%
Примечательно, что 58% современных CMO имеют дополнительное образование в области данных и аналитики — это отражает растущую роль data-driven подхода в маркетинге.
Развитие soft skills становится не менее важным, чем наращивание технических компетенций. Ключевыми для будущего CMO являются:
- Стратегическое мышление — умение видеть долгосрочные перспективы и тренды
- Лидерство влиянием — способность объединять разные команды без прямых полномочий
- Коммуникационные навыки — умение убедительно представлять идеи на всех уровнях организации
- Управление изменениями — навыки внедрения инноваций и адаптации к меняющимся условиям
- Эмоциональный интеллект — понимание мотивации сотрудников и клиентов
Современный путь к позиции CMO требует постоянного саморазвития и адаптации к меняющимся требованиям рынка. Профессионалы, стремящиеся занять эту должность, должны целенаправленно формировать свой опыт, охватывая максимально широкий спектр маркетинговых и бизнес-компетенций, от управления данными до стратегического планирования.
Должность CMO — это вершина карьеры маркетолога, требующая редкого сочетания аналитического мышления с творческим подходом, технологической экспертизы с лидерскими качествами. Современный директор по маркетингу не просто отвечает за рекламу — он формирует будущее компании, трансформируя рыночные сигналы в стратегические решения. В мире, где потребительское поведение и технологии меняются стремительно, эта роль становится критически важной для выживания и процветания бизнеса, а навыки CMO определяют, будет ли компания лидером рынка или догоняющим.
Михаил Трофимов
маркетинг-стратег