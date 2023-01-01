Сколько стоит выложить объявление на Авито: подробный разбор цен

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Продавцы, размещающие объявления на Авито

Владельцы бизнеса, использующие платформу для продаж

Люди, интересующиеся маркетингом и продвижением своих товаров

Размещение объявлений на Авито — неотъемлемый инструмент для продавцов, от случайной продажи старого смартфона до системного развития бизнеса. Мало кто задумывается о ценовой политике площадки до момента публикации, когда внезапно выясняется, что нужно платить за те или иные опции. Разберём актуальные на 2025 год тарифы, выясним, можно ли опубликовать объявление бесплатно, и как максимально эффективно использовать бюджет для продвижения вашего предложения.

Базовая стоимость размещения объявлений на Авито

Удивительно, но на Авито до сих пор существует возможность разместить объявление совершенно бесплатно. Однако есть важные нюансы, без понимания которых вы рискуете потратить деньги там, где этого можно избежать, или наоборот — сэкономить на продвижении и не получить желаемого результата.

Бесплатное размещение распространяется на большинство категорий для частных лиц. Вы можете опубликовать определённое количество объявлений без оплаты:

В большинстве категорий — до 5 активных объявлений

В категории "Услуги" — до 3 активных объявлений

В категории "Недвижимость" — до 4 активных объявлений

Каждое бесплатное объявление активно в течение 30 дней (в некоторых категориях срок может быть сокращен до 14 дней), после чего оно автоматически снимается с публикации. Важно понимать, что бесплатное размещение — это базовая опция без дополнительного продвижения в поисковой выдаче.

Категория товаров Количество бесплатных объявлений Срок размещения Большинство категорий 5 30 дней Услуги 3 30 дней Недвижимость 4 30 дней Работа 1 30 дней

Алексей Петров, менеджер по продажам Однажды я решил расчистить кладовку и выставил на продажу около десятка ненужных вещей. Первые пять объявлений разместил бесплатно, но на остальные пришлось потратиться. Особенно удивило, что мой старый фотоаппарат за 15000₽ без платного продвижения висел почти месяц без откликов. Решил рискнуть и подключил услугу "Турбо-продажа" за 499₽. В тот же вечер получил три звонка, а на следующий день продал технику. Фактически за 3% от стоимости товара я сэкономил почти месяц времени и нервов.

Для бизнес-аккаунтов и профессиональных продавцов действуют другие правила. Например, в категориях "Услуги" при размещении более 3 объявлений придётся платить от 250₽ за каждое дополнительное объявление. В категории "Недвижимость" профессиональным участникам рынка база стоимости начинается от 350₽.

Важно отметить, что базовые цены — это только начало. Реальная стоимость размещения может значительно вырасти при добавлении опций продвижения, о которых мы поговорим далее.

Системы тарификации для частных лиц и бизнеса

Авито предлагает две принципиально разные системы оплаты — для обычных пользователей и для бизнес-аккаунтов. Понимание этих различий позволит избежать лишних трат и оптимально распределить рекламный бюджет.

Для частных лиц действует система поштучной оплаты. Это значит, что вы платите за каждое конкретное объявление и выбранные для него опции продвижения. Основные тарифы для частных продавцов:

Размещение дополнительных объявлений (сверх бесплатного лимита) — от 150₽ до 400₽ в зависимости от категории

Выделение объявления — от 150₽ до 400₽

Поднятие в поиске — от 200₽ до 600₽

Турбо-продажа (комплексное продвижение) — от 299₽ до 899₽

Для бизнеса Авито предлагает более сложную, но и более выгодную при больших объемах систему пакетных предложений:

Пакет Количество объявлений Стоимость в месяц Дополнительные опции Стартовый 50 от 5 000₽ Базовые инструменты аналитики Базовый 100 от 9 000₽ + Приоритет в выдаче Профессиональный 300 от 20 000₽ + Премиум-размещение, расширенная аналитика Магазин от 500 от 35 000₽ + Брендирование, персональный менеджер

Отдельной категорией стоят агентства недвижимости и автодилеры, для которых разработаны специализированные тарифы с учетом особенностей их работы:

Размещение объектов недвижимости — от 350₽ за объявление или пакеты от 7000₽ в месяц

Автодилерские пакеты — от 10000₽ в месяц за 50 объявлений

Важный момент — для бизнеса Авито предлагает возможность автоматического продления объявлений, что избавляет от необходимости постоянно следить за датой окончания публикации. Эта функция особенно ценна для продавцов с большим количеством товаров.

Стоит учитывать, что цены существенно различаются в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге размещение объявлений обойдется на 30-50% дороже, чем в других городах России.

Марина Соколова, владелица интернет-магазина Мой путь на Авито начинался с размещения нескольких объявлений как частное лицо. Когда количество товаров перевалило за десяток, я стала замечать, что трачу непропорционально много на поштучное продвижение. После перехода на бизнес-аккаунт с тарифом "Базовый" моя экономия составила почти 40%. Да, ежемесячная плата кажется внушительной, но в пересчете на одно объявление выходит гораздо выгоднее. Плюс появилась возможность отслеживать статистику просмотров и добавлять товары в избранное, что позволило выявить наиболее перспективные позиции и сосредоточиться на них.

Ещё одно преимущество бизнес-аккаунта — возможность настройки рекламных кампаний с оплатой за клик (CPC) или за 1000 показов (CPM). В зависимости от типа товара и целевой аудитории такой подход может оказаться более эффективным, чем фиксированная оплата продвижения.

Дополнительные платные опции и их стоимость

Базовое размещение — только вершина айсберга возможностей продвижения на Авито. Платформа предлагает множество дополнительных инструментов, которые могут значительно ускорить продажу и повысить отклик на ваше объявление.

Рассмотрим ключевые платные опции и их эффективность:

Выделение объявления

— объявление отображается на цветном фоне, что привлекает больше внимания в общем списке. Стоимость: от 150₽ до 400₽ в зависимости от категории и региона. Эффективность: увеличивает количество просмотров на 30-40%. Поднятие в поиске — ваше объявление поднимается в начало списка результатов поиска, что особенно важно в конкурентных категориях. Стоимость: от 200₽ до 600₽. Эффективность: увеличивает просмотры на 50-70%, но эффект временный (обычно около суток).

Поднятие в поиске

— комплексная услуга, включающая выделение цветом, поднятие и показ в специальном блоке "Турбо". Стоимость: от 299₽ до 899₽. Эффективность: увеличивает просмотры в 2-3 раза и шансы на продажу в среднем на 80%. VIP-объявление — размещение объявления в специальном блоке на главной странице категории. Стоимость: от 499₽ до 1499₽. Эффективность: до 5 раз больше просмотров для товаров массового спроса.

Пакеты "Быстрая продажа"

Отдельно стоит упомянуть опции для бизнес-аккаунтов:

Брендирование магазина

— размещение логотипа и оформление странички продавца. Стоимость: от 5000₽ в месяц. Таргетированная реклама — настройка показов объявлений конкретной аудитории по геолокации, интересам и поведению. Стоимость: от 500₽ за 1000 показов.

API для автоматического размещения

Важно отметить, что стоимость дополнительных опций зависит не только от категории и региона, но и от текущего спроса на рекламные места. В высокий сезон (декабрь для электроники, весна для дачных товаров и т.д.) цены могут возрастать на 15-30%.

Алгоритмы Авито также учитывают историю вашего аккаунта. Продавцы с высоким рейтингом и хорошей историей продаж могут получать скидки на продвижение или бонусные опции, что следует учитывать при долгосрочном планировании работы с платформой.

Факторы, влияющие на цену размещения объявлений

Стоимость размещения и продвижения объявлений на Авито определяется не только выбранными опциями, но и рядом других факторов, знание которых может помочь оптимизировать расходы.

Ключевые факторы, влияющие на цену размещения:

Регион размещения — разница между столицами и небольшими городами может достигать 2-3 раз. Например, выделение объявления в Москве стоит около 400₽, а в Костроме — 150₽.

— разница между столицами и небольшими городами может достигать 2-3 раз. Например, выделение объявления в Москве стоит около 400₽, а в Костроме — 150₽. Категория товара — наиболее дорогие категории: недвижимость, авто, услуги и бизнес. Наиболее доступные: детские товары, одежда, хобби и отдых.

— наиболее дорогие категории: недвижимость, авто, услуги и бизнес. Наиболее доступные: детские товары, одежда, хобби и отдых. Сезонность — в периоды повышенного спроса (перед праздниками, в начале учебного года) стоимость продвижения может вырасти на 20-40%.

— в периоды повышенного спроса (перед праздниками, в начале учебного года) стоимость продвижения может вырасти на 20-40%. Конкуренция в категории — в особо конкурентных нишах алгоритмы автоматически повышают стоимость продвижения.

— в особо конкурентных нишах алгоритмы автоматически повышают стоимость продвижения. Тип аккаунта — для юридических лиц и профессиональных продавцов тарифы выше, но предлагаются расширенные возможности.

Следует учитывать, что Авито использует динамическое ценообразование, когда стоимость продвижения может меняться в зависимости от текущего спроса и предложения в конкретной категории. Это особенно заметно в категориях недвижимости и автомобилей.

Фактор Влияние на стоимость Пример разницы в цене Москва vs региональный город Увеличение до 300% Турбо-продажа: 899₽ vs 299₽ Высокий сезон vs низкий сезон Увеличение до 40% Поднятие в поиске: 500₽ vs 350₽ Популярная категория vs обычная Увеличение до 200% VIP-размещение: 1499₽ vs 499₽ Частное лицо vs бизнес-аккаунт Базовые тарифы выше на 30-50% Стандартное размещение: 0₽ vs 250₽

Важным фактором также является репутация продавца. Авито внедрила систему, при которой аккаунты с хорошей историей продаж могут получать преференции в виде дополнительных бесплатных объявлений или скидок на продвижение. Наоборот, для аккаунтов с жалобами и низкими оценками могут вводиться ограничения и повышенные тарифы.

Интересная особенность — для некоторых категорий товаров (например, антиквариат, коллекционные вещи, редкие запчасти) алгоритмы Авито могут предлагать специальные условия размещения, поскольку эти товары обычно представляют повышенный интерес для узкой аудитории и требуют более длительного срока экспозиции.

Следует отметить, что в 2025 году Авито внедрила систему "Умный тариф", которая автоматически предлагает оптимальный набор опций продвижения в зависимости от характеристик товара, статистики просмотров аналогичных объявлений и текущей конкурентной ситуации в категории.

Как сэкономить при публикации объявлений на Авито

Несмотря на растущие тарифы, существуют проверенные стратегии, позволяющие значительно сократить затраты на размещение объявлений без потери эффективности. Рассмотрим наиболее действенные способы оптимизации расходов.

Практические рекомендации по экономии:

Оптимизируйте количество объявлений — вместо размещения нескольких похожих предложений, создайте одно качественное с подробным описанием вариаций товара.

— вместо размещения нескольких похожих предложений, создайте одно качественное с подробным описанием вариаций товара. Используйте пакетные предложения — если вы размещаете более 10 объявлений в месяц, пакеты для бизнеса могут быть выгоднее, даже если вы частное лицо.

— если вы размещаете более 10 объявлений в месяц, пакеты для бизнеса могут быть выгоднее, даже если вы частное лицо. Выбирайте правильное время для продвижения — не тратьте деньги на продвижение в низкий сезон или в непопулярное время (например, поздно ночью).

— не тратьте деньги на продвижение в низкий сезон или в непопулярное время (например, поздно ночью). Используйте географическую избирательность — если ваш товар может быть отправлен почтой, выбирайте для размещения регионы с более низкими тарифами.

— если ваш товар может быть отправлен почтой, выбирайте для размещения регионы с более низкими тарифами. Следите за акциями Авито — платформа регулярно предлагает скидки на продвижение для новых пользователей или в праздничные дни (экономия до 50%).

— платформа регулярно предлагает скидки на продвижение для новых пользователей или в праздничные дни (экономия до 50%). Инвестируйте в качество контента — хорошие фотографии и подробное описание могут сделать больше для продаж, чем дорогостоящее продвижение.

Правильное использование бесплатных опций также может существенно повысить эффективность без дополнительных затрат:

Регулярно обновляйте объявления, даже если товар не изменился — это поднимает их в поиске.

Отвечайте на все сообщения и звонки, даже отрицательные — высокий рейтинг отзывчивости продавца влияет на видимость объявлений.

Используйте все доступные поля для характеристик товара — это улучшает релевантность в результатах поиска.

Добавляйте видео, где это возможно — объявления с видео получают в среднем на 35% больше просмотров без дополнительной оплаты.

Для профессиональных продавцов доступны более продвинутые стратегии экономии:

Анализируйте статистику эффективности разных типов продвижения для ваших товаров и инвестируйте только в наиболее результативные.

Используйте API Авито для автоматизации размещения и обновления объявлений, экономя на ручном управлении.

Договоритесь о специальных условиях при крупных объемах размещения — менеджеры Авито часто идут на уступки постоянным клиентам.

Комбинируйте размещение на Авито с другими каналами продаж для оптимизации общего рекламного бюджета.

Важно помнить, что экономия на Авито — это баланс между минимизацией затрат и сохранением эффективности. Иногда вложение в продвижение одного перспективного объявления даст лучший результат, чем разбрасывание бюджета на несколько товаров.