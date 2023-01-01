Сколько стоит реклама в ТГ каналах: полное руководство по ценам

Для кого эта статья:

маркетологи и специалисты в области рекламы

владельцы бизнеса, ищущие эффективные рекламные каналы

студенты и желающие обучиться интернет-маркетингу

Telegram превратился в золотую жилу для маркетологов — 900 млн активных пользователей, высочайший уровень вовлечённости и практически полное отсутствие алгоритмов, снижающих органический охват. Но сколько же реально стоит промо в телеграм-каналах в 2025 году? Готовы удивиться: цены колеблются от 500 ₽ за пост в нишевом канале до 1,5 млн ₽ за публикацию у блогеров-миллионников. Я проанализировал более 500 рекламных размещений и готов показать, какие факторы определяют стоимость, как снизить CPM до минимума и где искать самые выгодные предложения. 📊

Факторы формирования стоимости рекламы в Telegram

Ценообразование в телеграм-каналах — это не случайные цифры, а результат влияния пяти ключевых факторов. Понимая их, вы сможете не только адекватно оценить предложения, но и грамотно торговаться с площадками. 💼

Вот что влияет на итоговый ценник:

Размер аудитории. Логично, что канал с 300 000 подписчиков берёт больше, чем с 30 000. Но связь не линейная — каналы-миллионники часто завышают цены непропорционально охвату.

Engagement rate (ER). Каналы с высокой вовлечённостью (5-15% и выше) могут обоснованно брать больше за рекламу, так как публикации там реально читают.

Тематика канала. Узкоспециализированные каналы с "горячей" аудиторией (финансы, бизнес, инвестиции, B2B) обычно устанавливают более высокие расценки.

Качество аудитории. Каналы с платежеспособной аудиторией из крупных городов могут запрашивать премиум за доступ к этой ЦА.

Сезонность. В высокий сезон (сентябрь-декабрь, март-май) цены могут вырастать на 20-40% из-за повышенного спроса.

Особо отмечу, что сегодня можно запросить у администраторов каналов детальную аналитику, включая социально-демографический портрет аудитории. Это позволяет более точно оценивать адекватность предлагаемой стоимости.

Антон Соколов, директор по маркетингу В прошлом году мы запускали рекламную кампанию для бренда премиальной косметики. Первоначальный выбор каналов был основан исключительно на размере аудитории — мы выбирали всё с количеством подписчиков от 100 000. Потратили первую треть бюджета, но конверсия хромала. Провели аудит и обнаружили интересную закономерность: каналы с 50-70 тыс. подписчиков, но с ER выше 10%, давали в 2,5 раза больше целевых переходов при стоимости в 3 раза ниже. Перераспределили бюджет в их пользу и в итоге снизили стоимость привлечения клиента с 2 800 ₽ до 950 ₽. Размер — не главное, главное — качество вовлеченности.

Важный инсайд 2025 года: всё большее влияние на стоимость оказывает наличие верифицированной статистики. Каналы, использующие Telemetr или TGStat для подтверждения своих метрик, в среднем устанавливают цены на 15-20% выше аналогичных каналов без прозрачной статистики, но и конверсия у них обычно лучше.

Фактор Влияние на цену Комментарий Размер аудитории 30-50% Базовый параметр ценообразования Engagement Rate 20-35% Критически важен для эффективности Тематика канала 15-40% Финансовая и B2B тематики — самые дорогие География аудитории 10-25% Москва, СПб, миллионники повышают ценник Сезонность до 40% Пик в ноябре-декабре и марте-апреле

Диапазон цен в зависимости от охвата и тематики канала

Разберёмся с конкретными цифрами. На 2025 год средняя стоимость размещения одного рекламного поста в Telegram варьируется в широких пределах — от 500 ₽ до 1,5 млн ₽. Такой разброс обусловлен комбинацией факторов, которые мы рассмотрели выше. 📈

Вот актуальный ценовой диапазон по категориям каналов:

Микроканалы (до 10 000 подписчиков) — 500-5 000 ₽ за публикацию

— 500-5 000 ₽ за публикацию Малые каналы (10 000-50 000) — 5 000-20 000 ₽ за публикацию

— 5 000-20 000 ₽ за публикацию Средние каналы (50 000-100 000) — 15 000-50 000 ₽ за публикацию

— 15 000-50 000 ₽ за публикацию Крупные каналы (100 000-500 000) — 40 000-150 000 ₽ за публикацию

— 40 000-150 000 ₽ за публикацию Очень крупные каналы (500 000+) — от 150 000 ₽ до 1,5 млн ₽ за публикацию

Однако для более объективной оценки стоимости рекламы профессионалы используют показатель CPM (Cost Per Mille) — цена за 1000 показов. В 2025 году средний CPM в Telegram составляет:

Развлекательные каналы: 100-300 ₽

Новостные каналы: 200-500 ₽

Тематические нишевые каналы: 400-800 ₽

Бизнес и финансы: 600-1200 ₽

Каналы инфлюенсеров: 800-2000 ₽

Важно понимать: фактический охват публикации в Telegram обычно составляет 60-90% от общего количества подписчиков — это значительно выше, чем в любой другой социальной сети. Именно поэтому CPM в телеграм в разрезе реальной эффективности часто оказывается более выгодным, чем кажется на первый взгляд.

Тематика канала CPM (₽) Средняя стоимость поста, канал 50К (₽) Примечание Мемы и юмор 100-200 5 000-10 000 Высокий охват, низкая конверсия Новости и СМИ 200-400 10 000-20 000 Хорошая узнаваемость Лайфстайл 300-600 15 000-30 000 Средняя конверсия IT и технологии 400-800 20 000-40 000 Высокая конверсия для B2B Финансы и инвестиции 600-1200 30 000-60 000 Самая высокая стоимость размещения

Отдельно стоит упомянуть региональные каналы. Их стоимость обычно на 30-50% ниже общероссийских аналогов при сопоставимом размере аудитории. Однако если ваш продукт ориентирован на конкретный регион, такие площадки могут обеспечить гораздо лучшую конверсию.

Мария Волкова, SMM-стратег Работая с региональной сетью кофеен, я столкнулась с ограниченным маркетинговым бюджетом и необходимостью точечного охвата аудитории в трёх городах. Вместо размещения в крупных федеральных каналах мы решили протестировать локальные паблики. Запустили интеграции в городских каналах типа "Подслушано в..." и местных медиаресурсах. Стоимость размещения была в 3-4 раза ниже, чем в федеральных каналах. Результат превзошёл ожидания: трафик в точки вырос на 18%, а затраты на привлечение одного клиента составили всего 67 рублей против 240 при размещении в крупных каналах на предыдущей акции. Местные каналы обеспечили точное географическое таргетирование без переплаты за нецелевую аудиторию.

От чего зависит реклама в ТГ каналах: ценовая политика

Помимо базовых факторов, на итоговую стоимость размещения в Telegram значительно влияют дополнительные параметры и условия, которые необходимо учитывать при планировании бюджета. 🧮

Основные факторы, влияющие на итоговую стоимость:

Формат рекламного поста. Нативная интеграция обычно стоит на 30-50% дороже, чем стандартное рекламное объявление. Однако её эффективность может быть в 2-3 раза выше.

Время размещения. Прайм-тайм в Telegram (с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 22:00) может увеличить стоимость на 10-20%, но и охват будет выше.

Продолжительность размещения. Пост на 12-24 часа может стоить на 20-40% больше, чем стандартное размещение на 4 часа.

Использование медиафайлов. Видео, анимации или несколько фотографий могут увеличить стоимость на 10-15%.

Эксклюзивность. Гарантия отсутствия других рекламных постов в течение определенного периода повышает цену на 30-50%.

Закрепление поста. Размещение в топе канала обычно стоит в 1,5-2 раза дороже обычного поста.

Отдельно стоит упомянуть о скидках, которые можно получить при грамотном подходе к переговорам:

Пакетное размещение (от 3 постов) — скидка 10-25%

Долгосрочное сотрудничество (от 3 месяцев) — скидка 15-30%

Бартер или частичный бартер — экономия до 50% (работает преимущественно с небольшими каналами)

Сезонные скидки в низкий сезон (январь, август) — до 15-20%

К 2025 году сформировались и устоялись стандартные форматы рекламных интеграций в Telegram с соответствующей ценовой градацией:

Упоминание (короткое сообщение до 300 символов) — 60-70% от стоимости полноценного поста

Стандартный рекламный пост (до 1000 символов и 1-2 изображения) — базовая стоимость

Нативная интеграция (органично вплетенная в контент канала) — 130-150% от базовой стоимости

Спецпроект (серия постов, интерактив с аудиторией) — от 200% базовой стоимости

Важной тенденцией 2025 года стало активное развитие аукционной модели размещения рекламы через специализированные биржи. Такой подход позволяет снизить стоимость размещения на 20-30% по сравнению с прямым контактом, особенно в конкурентных нишах. Крупнейшие телеграм-биржи сегодня — TelegramAds, Telega.in и ProstoPromo.

Многие каналы также предлагают A/B-тестирование с возможностью оплаты только за результативный вариант, что позволяет оптимизировать рекламные бюджеты. Эта опция обычно доступна при пакетных размещениях и позволяет экономить до 35% средств.

Бюджетные варианты рекламы в Telegram для малого бизнеса

Малый бизнес и стартапы с ограниченным маркетинговым бюджетом имеют несколько эффективных стратегий для продвижения в Telegram без серьезных финансовых вложений. 💸

Вот самые эффективные бюджетные варианты рекламы в 2025 году:

Микроинфлюенсеры. Каналы с аудиторией 5 000-20 000 подписчиков часто имеют высокую вовлеченность и стоят в 10-20 раз дешевле крупных каналов. Пост у такого автора обойдется в 1 500-8 000 ₽.

Взаимный PR. Найдите каналы аналогичного размера из смежных ниш для обмена постами без финансовых затрат.

Чат-марафоны. Участие в тематических чатах или марафонах позволяет получить аудиторию при минимальных затратах.

Каналы-агрегаторы. Многие телеграм-каналы специализируются на публикации подборок (например, "10 лучших сервисов для..."). Попасть в такую подборку стоит в 3-5 раз дешевле полноценного рекламного поста.

Совместные спецпроекты. Объединение с несколькими малыми брендами для создания масштабного спецпроекта позволяет разделить затраты.

Отдельного внимания заслуживают новые рекламные форматы в Telegram, ориентированные на малый бизнес:

Стикеры для брендов — от 25 000 ₽ за пакет

— от 25 000 ₽ за пакет Рекламные баннеры в ботах — от 10 000 ₽ за 1000 показов

— от 10 000 ₽ за 1000 показов Нативные упоминания в комментариях — от 1 000 ₽ за комментарий в популярных чатах

— от 1 000 ₽ за комментарий в популярных чатах Mini-apps интеграции — от 50 000 ₽ за разработку и интеграцию

Важно отметить эффективную стратегию "растущего бизнеса" — сотрудничество с каналами среднего размера (20 000-50 000 подписчиков), которые активно развиваются. Такие каналы часто предлагают долгосрочные контракты по фиксированной цене, которая не будет расти при увеличении их аудитории. Это может дать значительную экономию в перспективе.

Для локального бизнеса отличным вариантом являются городские и районные чаты и каналы. Стоимость размещения в них начинается от 1 000 ₽, а таргетирование по геолокации обеспечивает высокую конверсию для офлайн-бизнеса.

Наконец, бесплатные способы продвижения в Telegram тоже существуют:

Создание собственного канала с уникальным контентом

Активное участие в тематических чатах и дискуссиях

Коллаборации с другими создателями контента

Использование бесплатных периодов размещения, которые иногда проводят телеграм-каталоги

Как получить максимальную отдачу от вложений в рекламу ТГ

Размещение рекламы в Telegram — это только половина дела. Действительно важно получить от этих инвестиций максимальную отдачу. Вот проверенные стратегии для оптимизации ROI в 2025 году. 📱

Используйте A/B тестирование. Тестируйте разные заголовки, визуалы и призывы к действию перед масштабным запуском. Минимальная выборка для достоверных результатов — 3-5 каналов одного сегмента.

Внедряйте UTM-метки. Детальная маркировка ссылок позволит точно оценить эффективность каждого канала и оптимизировать рекламный бюджет.

Делайте акцент на нативность. Рекламные посты, соответствующие стилю и тематике канала, показывают конверсию на 40-60% выше прямой рекламы.

Договаривайтесь о пост-анализе. Запрашивайте у владельцев каналов детальную статистику по вашим размещениям — охват, просмотры, переходы.

Планируйте размещения заранее. Бронирование рекламных слотов за 2-3 недели может дать скидку до 15% от стандартной стоимости.

Используйте комплексные кампании. Серия из 3-5 постов разного формата (анонс, основной пост, напоминание) повышает конверсию на 30-40% по сравнению с одиночным размещением.

Оптимальная частота рекламных контактов в Telegram составляет 2-3 взаимодействия с пользователем в течение недели. Такой подход обеспечивает запоминаемость без эффекта "баннерной слепоты".

Для максимизации ROI также критически важен правильный выбор времени размещения. По данным аналитических агентств, в 2025 году оптимальное время для публикации рекламных постов в Telegram:

По будням: 07:30-09:00, 12:30-14:00, 19:00-22:00

По выходным: 11:00-13:00, 19:00-23:00

Стоит обратить особое внимание на форматирование рекламных сообщений. Согласно исследованиям, оптимальная структура рекламного поста в Telegram включает:

Крючок (цепляющий заголовок) — 1-2 строки

Проблема/ситуация — 2-3 строки

Решение (ваш продукт) — 3-4 строки

Доказательства эффективности — 2-3 строки

Чёткий призыв к действию — 1-2 строки

Интересно, что посты с эмодзи имеют вовлечённость на 15-20% выше, чем тексты без них, однако их количество должно быть умеренным (3-7 на весь пост).

Важный тренд 2025 года — интерактивная реклама в Telegram. Посты с опросами, кнопками для перехода или мини-играми показывают конверсию на 25-35% выше, чем стандартные объявления. Хотя разработка такого контента может добавить 20-30% к стоимости, итоговый ROI обычно оправдывает вложения.

Наконец, не стоит пренебрегать ретаргетингом. Создание telegram-бота для сбора контактов посетителей с последующим формированием базы для рассылки позволяет повысить конверсию на 70-80%. Стоимость такой системы начинается от 50 000 ₽, но она окупается уже на третьей-четвертой рекламной кампании.