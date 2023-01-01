Сколько стоит реклама в Шортс Ютуб: подробный обзор цен и тарифов

Для кого эта статья:

Малый и средний бизнес, стремящийся использовать рекламу в YouTube Shorts.

Маркетологи и специалисты по интернет-рекламе, интересующиеся новыми форматами продвижения.

Неопытные предприниматели, ищущие эффективные и недорогие способы рекламы своих товаров или услуг.

Реклама в YouTube Shorts перестала быть чем-то недосягаемым для среднего и малого бизнеса. В 2025 году этот формат демонстрирует взрывной рост – более 50 миллиардов просмотров ежедневно, что превращает короткие видео в золотую жилу для рекламодателей. Прелесть YouTube Shorts в том, что здесь нет фиксированного прайса, расценки гибкие и зависят от множества факторов: от выбранного формата до сезонности. Знание ценовой политики и особенностей таргетинга на этой платформе способно превратить даже скромный маркетинговый бюджет в эффективный инструмент привлечения клиентов. Давайте разберем, сколько на самом деле стоит реклама в Шортс и как получить максимальную отдачу от каждого вложенного рубля.

Актуальные цены на рекламу в YouTube Shorts в 2025 году

Понимание актуальных расценок на рекламу в YouTube Shorts – первый шаг к грамотному планированию маркетингового бюджета. В отличие от традиционной рекламы на YouTube, Shorts предлагает более демократичные стартовые цены при потенциально схожем охвате.

Средняя стоимость рекламы в Shorts в 2025 году варьируется в следующих диапазонах:

Стоимость за 1000 показов (CPM): от 100 до 300 рублей

Стоимость за просмотр (CPV): от 0,5 до 3 рублей

Стоимость за клик (CPC): от 5 до 50 рублей

Минимальный дневной бюджет: от 500 рублей

Существенное влияние на стоимость оказывают сезонные факторы. Декабрь традиционно дороже июля на 30-40% из-за предпраздничного ажиотажа рекламодателей. Также наблюдается заметное повышение цен в периоды с сентября по ноябрь и с февраля по апрель.

Период Уровень цен Примерное повышение к базовому уровню Январь Низкий -10% Февраль-Апрель Средний +15% Май-Август Низкий -5% Сентябрь-Ноябрь Высокий +20% Декабрь Пиковый +35%

По сравнению с 2023 годом, цены на рекламу в Shorts выросли примерно на 15-20%, что объясняется увеличением конкуренции и ростом популярности формата. При этом важно отметить, что YouTube Shorts по-прежнему остается более доступным каналом продвижения по сравнению с традиционными рекламными форматами на YouTube.

Максим Петров, Head of Digital в рекламном агентстве

В конце 2023 года к нам обратился производитель спортивного питания с задачей быстро выйти на новую аудиторию без заоблачного бюджета. Мы предложили нестандартный ход – сконцентрировать усилия на YouTube Shorts вместо обычной YouTube-рекламы. Стартовый бюджет составил всего 100 000 рублей в месяц. Мы создали серию динамичных 15-секундных роликов, демонстрирующих трансформацию тела и эмоциональный подъем от употребления продукта. CPM оказался на уровне 150 рублей – почти вдвое ниже, чем в обычных YouTube-форматах. За первый месяц удалось получить более 700 000 показов, 5 000 переходов на сайт и 230 конверсий в покупку с ROI в 280%. Даже с ростом цен в 2025 году Shorts все еще остается одним из самых недооцененных рекламных каналов.

Модели оплаты рекламы в Шортс: CPM, CPV и другие форматы

YouTube Shorts предлагает рекламодателям несколько моделей оплаты, каждая из которых имеет свои особенности и подходит для решения разных маркетинговых задач.

CPM (Cost Per Mille) – оплата за 1000 показов. Эта модель наиболее популярна для имиджевых кампаний и брендинга. В Shorts средний CPM составляет 100-300 рублей, что делает этот формат доступнее традиционной рекламы на YouTube (где CPM может достигать 400-700 рублей).

CPV (Cost Per View) – оплата за просмотр. Просмотром считается, если зритель посмотрел не менее 30 секунд видео или взаимодействовал с ним. Для Shorts, где видео короткие, засчитывается просмотр всего ролика или клик на рекламу. Средняя стоимость составляет 0,5-3 рубля за просмотр.

CPC (Cost Per Click) – оплата за клик по рекламе. В этой модели вы платите только когда пользователь переходит по вашей рекламе. Стоимость клика колеблется от 5 до 50 рублей в зависимости от ниши и конкуренции.

CPA (Cost Per Action) – оплата за конкретное действие (регистрация, заполнение формы, покупка). Эта модель обычно реализуется через комбинацию инструментов YouTube и систем аналитики. Средняя стоимость действия сильно варьируется от 200 до 3000 рублей.

tCPM (target Cost Per Mille) – оплата за 1000 показов с ориентацией на целевую аудиторию. Этот формат появился в Shorts относительно недавно и позволяет точнее настраивать таргетинг, хотя и обходится дороже обычного CPM на 20-40%.

Модель оплаты Подходит для Средняя стоимость Преимущества CPM Брендинг, узнаваемость 100-300 ₽ Широкий охват CPV Видеомаркетинг 0,5-3 ₽ Оплата за реальный интерес CPC Лидогенерация, трафик 5-50 ₽ Оплата только за переходы CPA Продажи, конверсии 200-3000 ₽ Оплата за результат tCPM Таргетированный брендинг 150-400 ₽ Точное попадание в целевую аудиторию

Выбор модели оплаты должен зависеть от конкретных бизнес-задач:

Для повышения узнаваемости бренда оптимальны CPM и tCPM модели

Для продвижения видеоконтента и увеличения вовлеченности подойдет CPV

Для генерации трафика на сайт рекомендуется CPC

Для прямых продаж и конверсий стоит использовать CPA или комбинацию моделей

Как формируется стоимость рекламы в YouTube Shorts

Ценообразование в YouTube Shorts – это сложный алгоритмический процесс, на который влияет множество факторов. Понимание этих механизмов позволит рекламодателям более эффективно планировать бюджеты и оптимизировать кампании.

Отличительной особенностью рекламы в Shorts является аукционная система – чем выше конкуренция за определенную аудиторию, тем выше будет стоимость показа. Рассмотрим ключевые факторы, влияющие на формирование цены:

Конкуренция в нише – самый значимый фактор. В высококонкурентных областях (финансы, недвижимость, онлайн-образование) стоимость может быть в 3-5 раз выше, чем в менее конкурентных.

– чем точнее настройки, тем выше цена. Например, таргетинг по интересам к премиальным автомобилям может увеличить CPM на 70-100%. Тематика канала – размещение на каналах с премиальной аудиторией обходится дороже. Бизнес-каналы в среднем на 30-50% дороже развлекательных.

– в высокий сезон (Q4) цены могут вырастать на 30-40%. Качество вашей рекламы – YouTube поощряет качественные рекламные материалы. Высокий показатель вовлеченность может снизить CPC на 15-25%.

YouTube использует показатель качества рекламы (Ad Rank), который рассчитывается на основе ставки рекламодателя, качества объявления и ожидаемого воздействия форматов объявлений. Высокий Ad Rank позволяет получать более выгодные размещения при том же бюджете.

Интересно, что из-за относительной новизны формата Shorts, некоторые ниши еще не перенасыщены рекламой, что создает возможности для бюджетного входа. Например, в нишах ремесел, хобби и узкоспециализированных B2B-сегментах цены могут быть значительно ниже средних по рынку.

Стоимость также зависит от выбранного геотаргетинга. Реклама для аудитории крупных городов обходится в среднем на 20-30% дороже, чем для региональной аудитории. Существует и зависимость от устройства: мобильная аудитория обычно дешевле десктопной на 10-15%.

Бюджетные решения для малого бизнеса в Shorts

Малый бизнес часто ограничен в рекламных бюджетах, но YouTube Shorts предлагает ряд эффективных решений, которые позволяют получить достойные результаты даже с минимальными вложениями.

Оптимальные стратегии для малого бизнеса с ограниченным бюджетом:

Микробюджетные кампании – начинайте с минимальных 500-1000 рублей в день, фокусируясь на узком сегменте аудитории.

– начинайте с минимальных 500-1000 рублей в день, фокусируясь на узком сегменте аудитории. Геотаргетинг по локальным регионам – концентрируйтесь на вашем городе или районе, это снизит конкуренцию и стоимость показов на 20-40%.

– концентрируйтесь на вашем городе или районе, это снизит конкуренцию и стоимость показов на 20-40%. Использование модели CPC вместо CPM – платите только за реальные клики, что особенно выгодно при малых бюджетах.

– платите только за реальные клики, что особенно выгодно при малых бюджетах. Таргетинг по интересам вместо демографии – более точное попадание в целевую аудиторию при меньшей конкуренции.

– более точное попадание в целевую аудиторию при меньшей конкуренции. Ремаркетинг – показ рекламы тем, кто уже взаимодействовал с вашим брендом, повышает конверсию при меньших затратах.

– показ рекламы тем, кто уже взаимодействовал с вашим брендом, повышает конверсию при меньших затратах. Выбор низкоконкурентного времени – размещение рекламы в будние дни и в первой половине дня часто обходится дешевле на 15-25%.

Анна Соколова, владелец интернет-магазина

Когда я запускала свой магазин экосумок, маркетинговый бюджет был крайне ограничен – всего 30 000 рублей на первый месяц рекламы. Я решила экспериментировать с YouTube Shorts, выделив на него 15 000. Это был риск, но он оправдался. Вместо создания дорогих роликов, я сняла на смартфон несколько 15-секундных видео с демонстрацией сумок в городской среде. Настроила таргетинг на женщин 25-45 лет, интересующихся экологией и устойчивым развитием, ограничила географию только своим городом и ближайшими районами. CPM составил всего 120 рублей – вдвое ниже среднерыночного. За месяц удалось получить 114 заказов с рекламным бюджетом в 15 000 рублей, что дало ROI в 380%. Удивительно, но обычный бюджет в 500 рублей в день в Shorts оказался эффективнее, чем другие каналы рекламы, где я тратила больше.

Экономия также возможна за счет правильного выбора частоты показов. Для малого бизнеса оптимальна частота 2-3 показа на уникального пользователя, что позволяет избежать рекламной усталости и лишних трат.

Практика показывает, что малый бизнес может эффективно работать с бюджетами от 15 000 до 50 000 рублей в месяц на YouTube Shorts при грамотной настройке кампаний. Такие бюджеты позволяют охватить от 50 000 до 200 000 потенциальных клиентов в зависимости от ниши и настроек таргетинга.

ROI рекламы в Шортс Ютуб: что влияет на окупаемость

Возврат инвестиций (ROI) в рекламу на YouTube Shorts может существенно варьироваться в зависимости от множества факторов. Понимание этих переменных критически важно для оценки эффективности и оптимизации кампаний.

Ключевые факторы, влияющие на ROI в YouTube Shorts:

Релевантность контента – соответствие рекламы интересам аудитории может повысить CTR на 30-50%, напрямую влияя на окупаемость.

– соответствие рекламы интересам аудитории может повысить CTR на 30-50%, напрямую влияя на окупаемость. Качество целевой страницы – оптимизированные целевые страницы увеличивают конверсию на 20-40%.

– оптимизированные целевые страницы увеличивают конверсию на 20-40%. Точность таргетинга – правильно настроенный таргетинг может снизить стоимость конверсии в 2-3 раза.

– правильно настроенный таргетинг может снизить стоимость конверсии в 2-3 раза. Сезонность бизнеса – запуск рекламы в высокий сезон для вашей ниши может увеличить ROI на 30-70%.

– запуск рекламы в высокий сезон для вашей ниши может увеличить ROI на 30-70%. Стоимость товара/услуги – чем выше маржинальность, тем легче достичь положительного ROI.

– чем выше маржинальность, тем легче достичь положительного ROI. Длина воронки продаж – короткие воронки обычно показывают более быструю окупаемость.

Среднеотраслевые показатели ROI в YouTube Shorts по данным за 2025 год:

E-commerce: 150-300%

Услуги для бизнеса: 200-400%

Онлайн-образование: 250-450%

Приложения и игры: 150-350%

Локальный бизнес: 180-320%

Для максимизации ROI критически важна аналитика. YouTube Analytics в сочетании с Google Analytics позволяет отслеживать всю воронку от просмотра до конверсии. Рекомендуется настроить атрибуцию по мультиканальным последовательностям, так как реклама в Shorts часто работает как верхний уровень воронки, а конверсия происходит позже через другие каналы.

Формула для расчета ROI в YouTube Shorts рекламе:

ROI = ((Доход от рекламы – Затраты на рекламу) / Затраты на рекламу) × 100%

При этом для корректного расчета необходимо учитывать:

Отложенные конверсии (часто составляют до 30% от общего числа)

LTV (пожизненную ценность клиента), особенно для подписочных бизнесов

Расходы на создание контента для Shorts

Накладные расходы на управление кампаниями

Интересно, что Shorts демонстрирует лучший ROI для продуктов, которые можно наглядно продемонстрировать за короткое время. Исследования показывают, что динамичные демонстрации в первые 3 секунды видео увеличивают конверсию на 25-40%.