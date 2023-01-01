Сколько стоит реклама в Шортс Ютуб: подробный обзор цен и тарифов

Для кого эта статья:
- Малый и средний бизнес, стремящийся использовать рекламу в YouTube Shorts.
- Маркетологи и специалисты по интернет-рекламе, интересующиеся новыми форматами продвижения.
- Неопытные предприниматели, ищущие эффективные и недорогие способы рекламы своих товаров или услуг.
Реклама в YouTube Shorts перестала быть чем-то недосягаемым для среднего и малого бизнеса. В 2025 году этот формат демонстрирует взрывной рост – более 50 миллиардов просмотров ежедневно, что превращает короткие видео в золотую жилу для рекламодателей. Прелесть YouTube Shorts в том, что здесь нет фиксированного прайса, расценки гибкие и зависят от множества факторов: от выбранного формата до сезонности. Знание ценовой политики и особенностей таргетинга на этой платформе способно превратить даже скромный маркетинговый бюджет в эффективный инструмент привлечения клиентов. Давайте разберем, сколько на самом деле стоит реклама в Шортс и как получить максимальную отдачу от каждого вложенного рубля.
Актуальные цены на рекламу в YouTube Shorts в 2025 году
Понимание актуальных расценок на рекламу в YouTube Shorts – первый шаг к грамотному планированию маркетингового бюджета. В отличие от традиционной рекламы на YouTube, Shorts предлагает более демократичные стартовые цены при потенциально схожем охвате.
Средняя стоимость рекламы в Shorts в 2025 году варьируется в следующих диапазонах:
- Стоимость за 1000 показов (CPM): от 100 до 300 рублей
- Стоимость за просмотр (CPV): от 0,5 до 3 рублей
- Стоимость за клик (CPC): от 5 до 50 рублей
- Минимальный дневной бюджет: от 500 рублей
Существенное влияние на стоимость оказывают сезонные факторы. Декабрь традиционно дороже июля на 30-40% из-за предпраздничного ажиотажа рекламодателей. Также наблюдается заметное повышение цен в периоды с сентября по ноябрь и с февраля по апрель.
|Период
|Уровень цен
|Примерное повышение к базовому уровню
|Январь
|Низкий
|-10%
|Февраль-Апрель
|Средний
|+15%
|Май-Август
|Низкий
|-5%
|Сентябрь-Ноябрь
|Высокий
|+20%
|Декабрь
|Пиковый
|+35%
По сравнению с 2023 годом, цены на рекламу в Shorts выросли примерно на 15-20%, что объясняется увеличением конкуренции и ростом популярности формата. При этом важно отметить, что YouTube Shorts по-прежнему остается более доступным каналом продвижения по сравнению с традиционными рекламными форматами на YouTube.
Максим Петров, Head of Digital в рекламном агентстве
В конце 2023 года к нам обратился производитель спортивного питания с задачей быстро выйти на новую аудиторию без заоблачного бюджета. Мы предложили нестандартный ход – сконцентрировать усилия на YouTube Shorts вместо обычной YouTube-рекламы. Стартовый бюджет составил всего 100 000 рублей в месяц.
Мы создали серию динамичных 15-секундных роликов, демонстрирующих трансформацию тела и эмоциональный подъем от употребления продукта. CPM оказался на уровне 150 рублей – почти вдвое ниже, чем в обычных YouTube-форматах. За первый месяц удалось получить более 700 000 показов, 5 000 переходов на сайт и 230 конверсий в покупку с ROI в 280%. Даже с ростом цен в 2025 году Shorts все еще остается одним из самых недооцененных рекламных каналов.
Модели оплаты рекламы в Шортс: CPM, CPV и другие форматы
YouTube Shorts предлагает рекламодателям несколько моделей оплаты, каждая из которых имеет свои особенности и подходит для решения разных маркетинговых задач.
CPM (Cost Per Mille) – оплата за 1000 показов. Эта модель наиболее популярна для имиджевых кампаний и брендинга. В Shorts средний CPM составляет 100-300 рублей, что делает этот формат доступнее традиционной рекламы на YouTube (где CPM может достигать 400-700 рублей).
CPV (Cost Per View) – оплата за просмотр. Просмотром считается, если зритель посмотрел не менее 30 секунд видео или взаимодействовал с ним. Для Shorts, где видео короткие, засчитывается просмотр всего ролика или клик на рекламу. Средняя стоимость составляет 0,5-3 рубля за просмотр.
CPC (Cost Per Click) – оплата за клик по рекламе. В этой модели вы платите только когда пользователь переходит по вашей рекламе. Стоимость клика колеблется от 5 до 50 рублей в зависимости от ниши и конкуренции.
CPA (Cost Per Action) – оплата за конкретное действие (регистрация, заполнение формы, покупка). Эта модель обычно реализуется через комбинацию инструментов YouTube и систем аналитики. Средняя стоимость действия сильно варьируется от 200 до 3000 рублей.
tCPM (target Cost Per Mille) – оплата за 1000 показов с ориентацией на целевую аудиторию. Этот формат появился в Shorts относительно недавно и позволяет точнее настраивать таргетинг, хотя и обходится дороже обычного CPM на 20-40%.
|Модель оплаты
|Подходит для
|Средняя стоимость
|Преимущества
|CPM
|Брендинг, узнаваемость
|100-300 ₽
|Широкий охват
|CPV
|Видеомаркетинг
|0,5-3 ₽
|Оплата за реальный интерес
|CPC
|Лидогенерация, трафик
|5-50 ₽
|Оплата только за переходы
|CPA
|Продажи, конверсии
|200-3000 ₽
|Оплата за результат
|tCPM
|Таргетированный брендинг
|150-400 ₽
|Точное попадание в целевую аудиторию
Выбор модели оплаты должен зависеть от конкретных бизнес-задач:
- Для повышения узнаваемости бренда оптимальны CPM и tCPM модели
- Для продвижения видеоконтента и увеличения вовлеченности подойдет CPV
- Для генерации трафика на сайт рекомендуется CPC
- Для прямых продаж и конверсий стоит использовать CPA или комбинацию моделей
Как формируется стоимость рекламы в YouTube Shorts
Ценообразование в YouTube Shorts – это сложный алгоритмический процесс, на который влияет множество факторов. Понимание этих механизмов позволит рекламодателям более эффективно планировать бюджеты и оптимизировать кампании.
Отличительной особенностью рекламы в Shorts является аукционная система – чем выше конкуренция за определенную аудиторию, тем выше будет стоимость показа. Рассмотрим ключевые факторы, влияющие на формирование цены:
- Конкуренция в нише – самый значимый фактор. В высококонкурентных областях (финансы, недвижимость, онлайн-образование) стоимость может быть в 3-5 раз выше, чем в менее конкурентных.
- Таргетинг – чем точнее настройки, тем выше цена. Например, таргетинг по интересам к премиальным автомобилям может увеличить CPM на 70-100%.
- Тематика канала – размещение на каналах с премиальной аудиторией обходится дороже. Бизнес-каналы в среднем на 30-50% дороже развлекательных.
- Сезонность – в высокий сезон (Q4) цены могут вырастать на 30-40%.
- Качество вашей рекламы – YouTube поощряет качественные рекламные материалы. Высокий показатель вовлеченность может снизить CPC на 15-25%.
- Длина видео – хотя все Shorts ограничены 60 секундами, оптимальная длина рекламного сообщения составляет 15-20 секунд. Более короткие ролики обычно имеют лучший CTR и, как следствие, более низкую стоимость.
YouTube использует показатель качества рекламы (Ad Rank), который рассчитывается на основе ставки рекламодателя, качества объявления и ожидаемого воздействия форматов объявлений. Высокий Ad Rank позволяет получать более выгодные размещения при том же бюджете.
Интересно, что из-за относительной новизны формата Shorts, некоторые ниши еще не перенасыщены рекламой, что создает возможности для бюджетного входа. Например, в нишах ремесел, хобби и узкоспециализированных B2B-сегментах цены могут быть значительно ниже средних по рынку.
Стоимость также зависит от выбранного геотаргетинга. Реклама для аудитории крупных городов обходится в среднем на 20-30% дороже, чем для региональной аудитории. Существует и зависимость от устройства: мобильная аудитория обычно дешевле десктопной на 10-15%.
Бюджетные решения для малого бизнеса в Shorts
Малый бизнес часто ограничен в рекламных бюджетах, но YouTube Shorts предлагает ряд эффективных решений, которые позволяют получить достойные результаты даже с минимальными вложениями.
Оптимальные стратегии для малого бизнеса с ограниченным бюджетом:
- Микробюджетные кампании – начинайте с минимальных 500-1000 рублей в день, фокусируясь на узком сегменте аудитории.
- Геотаргетинг по локальным регионам – концентрируйтесь на вашем городе или районе, это снизит конкуренцию и стоимость показов на 20-40%.
- Использование модели CPC вместо CPM – платите только за реальные клики, что особенно выгодно при малых бюджетах.
- Таргетинг по интересам вместо демографии – более точное попадание в целевую аудиторию при меньшей конкуренции.
- Ремаркетинг – показ рекламы тем, кто уже взаимодействовал с вашим брендом, повышает конверсию при меньших затратах.
- Выбор низкоконкурентного времени – размещение рекламы в будние дни и в первой половине дня часто обходится дешевле на 15-25%.
Анна Соколова, владелец интернет-магазина
Когда я запускала свой магазин экосумок, маркетинговый бюджет был крайне ограничен – всего 30 000 рублей на первый месяц рекламы. Я решила экспериментировать с YouTube Shorts, выделив на него 15 000. Это был риск, но он оправдался.
Вместо создания дорогих роликов, я сняла на смартфон несколько 15-секундных видео с демонстрацией сумок в городской среде. Настроила таргетинг на женщин 25-45 лет, интересующихся экологией и устойчивым развитием, ограничила географию только своим городом и ближайшими районами.
CPM составил всего 120 рублей – вдвое ниже среднерыночного. За месяц удалось получить 114 заказов с рекламным бюджетом в 15 000 рублей, что дало ROI в 380%. Удивительно, но обычный бюджет в 500 рублей в день в Shorts оказался эффективнее, чем другие каналы рекламы, где я тратила больше.
Экономия также возможна за счет правильного выбора частоты показов. Для малого бизнеса оптимальна частота 2-3 показа на уникального пользователя, что позволяет избежать рекламной усталости и лишних трат.
Практика показывает, что малый бизнес может эффективно работать с бюджетами от 15 000 до 50 000 рублей в месяц на YouTube Shorts при грамотной настройке кампаний. Такие бюджеты позволяют охватить от 50 000 до 200 000 потенциальных клиентов в зависимости от ниши и настроек таргетинга.
ROI рекламы в Шортс Ютуб: что влияет на окупаемость
Возврат инвестиций (ROI) в рекламу на YouTube Shorts может существенно варьироваться в зависимости от множества факторов. Понимание этих переменных критически важно для оценки эффективности и оптимизации кампаний.
Ключевые факторы, влияющие на ROI в YouTube Shorts:
- Релевантность контента – соответствие рекламы интересам аудитории может повысить CTR на 30-50%, напрямую влияя на окупаемость.
- Качество целевой страницы – оптимизированные целевые страницы увеличивают конверсию на 20-40%.
- Точность таргетинга – правильно настроенный таргетинг может снизить стоимость конверсии в 2-3 раза.
- Сезонность бизнеса – запуск рекламы в высокий сезон для вашей ниши может увеличить ROI на 30-70%.
- Стоимость товара/услуги – чем выше маржинальность, тем легче достичь положительного ROI.
- Длина воронки продаж – короткие воронки обычно показывают более быструю окупаемость.
Среднеотраслевые показатели ROI в YouTube Shorts по данным за 2025 год:
- E-commerce: 150-300%
- Услуги для бизнеса: 200-400%
- Онлайн-образование: 250-450%
- Приложения и игры: 150-350%
- Локальный бизнес: 180-320%
Для максимизации ROI критически важна аналитика. YouTube Analytics в сочетании с Google Analytics позволяет отслеживать всю воронку от просмотра до конверсии. Рекомендуется настроить атрибуцию по мультиканальным последовательностям, так как реклама в Shorts часто работает как верхний уровень воронки, а конверсия происходит позже через другие каналы.
Формула для расчета ROI в YouTube Shorts рекламе:
ROI = ((Доход от рекламы – Затраты на рекламу) / Затраты на рекламу) × 100%
При этом для корректного расчета необходимо учитывать:
- Отложенные конверсии (часто составляют до 30% от общего числа)
- LTV (пожизненную ценность клиента), особенно для подписочных бизнесов
- Расходы на создание контента для Shorts
- Накладные расходы на управление кампаниями
Интересно, что Shorts демонстрирует лучший ROI для продуктов, которые можно наглядно продемонстрировать за короткое время. Исследования показывают, что динамичные демонстрации в первые 3 секунды видео увеличивают конверсию на 25-40%.
Реклама в YouTube Shorts представляет собой динамично развивающийся инструмент с гибкой ценовой политикой. Большинство рекламодателей может войти на платформу с минимальными бюджетами от 15 000 рублей в месяц и постепенно масштабировать присутствие по мере роста ROI. Главные преимущества формата – демократичная стоимость по сравнению с традиционными форматами YouTube, высокая вовлеченность аудитории и возможность точного таргетинга. При грамотном подходе к созданию контента и настройке кампаний, даже небольшие бренды могут успешно конкурировать с крупными игроками, получая значительный охват с ограниченным рекламным бюджетом.
Надежда Круглова
специалист по монетизации