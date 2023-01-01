Сколько пользователей YouTube в России: аудитория млн человек за год

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

маркетологи и специалисты по рекламе

контент-криэйторы и видеоблогеры

исследователи и аналитики цифровых медиа

YouTube в России переживает беспрецедентный рост, превратившись из простого видеохостинга в мощнейшую медиаплатформу с многомиллионной аудиторией. Аналитические данные 2024 года фиксируют новые рекорды — российский сегмент YouTube перешагнул отметку в 95 миллионов пользователей, показав годовой прирост 12%. За этими цифрами скрываются серьезные изменения в потребительском поведении, демографические сдвиги и региональные особенности, которые критически важно учитывать всем, кто работает с контентом и рекламой на этой платформе. 📱💻

Динамика роста пользователей YouTube в России 2023-2024

За последний год российская аудитория YouTube продемонстрировала устойчивый рост, который заметно превышает среднемировые показатели. Согласно последним данным аналитических агентств, к середине 2024 года ежемесячная аудитория платформы в России достигла 95 миллионов пользователей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (85 млн).

Особенно показательна динамика роста ежедневной аудитории. Если в 2023 году YouTube ежедневно посещали около 50 миллионов российских пользователей, то к середине 2024 года этот показатель увеличился до 62 миллионов. Это указывает не только на расширение аудитории, но и на повышение частоты взаимодействия с платформой. 📈

Период Ежемесячная аудитория (млн) Ежедневная аудитория (млн) Прирост к предыдущему кварталу (%) Q1 2023 80 48 +2.5% Q2 2023 83 49 +3.7% Q3 2023 85 50 +2.4% Q4 2023 89 54 +4.7% Q1 2024 92 58 +3.4% Q2 2024 95 62 +3.3%

Примечательно, что рост аудитории YouTube в России происходит на фоне ужесточения конкуренции со стороны отечественных видеоплатформ и сервисов. Это свидетельствует о сильных позициях YouTube и его уникальной роли в медиапотреблении россиян.

Среднее время, проводимое пользователями на платформе, также выросло. По данным исследований, россияне в среднем проводят на YouTube 67 минут в день, что на 11 минут больше, чем годом ранее. Это подтверждает тенденцию к более глубокому погружению аудитории в контент платформы.

Анна Соловьева, ведущий аналитик по цифровым медиа В начале 2023 года мы проводили масштабное исследование для крупного производителя электроники, который сомневался, стоит ли инвестировать в рекламные кампании на YouTube. Клиент ориентировался на устаревшие данные 2021 года, когда аудитория платформы в России составляла около 70 миллионов пользователей. Мы собрали актуальную аналитику и построили прогноз роста, который показал, что к середине 2024 года аудитория должна превысить 93 миллиона человек. Клиент решился на эксперимент и выделил 30% рекламного бюджета на YouTube. Результаты превзошли ожидания – конверсия оказалась на 24% выше, чем в традиционных рекламных каналах. А реальная аудитория YouTube даже превысила наш прогноз, достигнув 95 миллионов пользователей. Теперь компания направляет более 50% бюджета на продвижение через эту платформу. Точные данные об аудитории позволили принять стратегически верное решение и значительно повысить эффективность маркетинговых вложений.

Важным фактором роста аудитории YouTube стало увеличение количества просмотров с мобильных устройств. По последней статистике, 73% российских пользователей YouTube используют мобильные приложения для доступа к платформе, что на 8 процентных пунктов выше показателя годичной давности.

Портрет российской аудитории YouTube: возраст и интересы

Демографический профиль российских пользователей YouTube претерпел заметные изменения за последний год. Если раньше платформа воспринималась преимущественно как место для молодежной аудитории, то сегодня возрастной диапазон пользователей значительно расширился. 👨‍👩‍👧‍👦

Наиболее активный рост наблюдается в возрастной категории 45-65 лет, которая за 2023-2024 год увеличилась на 18%. Это связано с общей цифровизацией населения, расширением тематического разнообразия контента и возрастающей потребностью в образовательных и информационных ресурсах.

Возрастная группа Доля от общей аудитории (%) Изменение за год (%) Среднее время просмотра в день (мин) 13-17 лет 15% +2% 92 18-24 года 22% +5% 86 25-34 года 26% +3% 71 35-44 года 19% +7% 54 45-54 года 12% +11% 47 55-65+ лет 6% +18% 42

Гендерный состав российской аудитории YouTube также претерпел изменения. Если ранее наблюдался заметный перевес в сторону мужской аудитории, то в 2024 году соотношение практически выровнялось: 52% мужчин и 48% женщин. Это указывает на постепенное стирание гендерных различий в медиапотреблении.

Что касается интересов российской аудитории, можно отметить некоторые характерные особенности:

Образовательный контент – 42% пользователей регулярно смотрят обучающие видео и курсы, что на 9% больше, чем в прошлом году

– лидирует с охватом 76% аудитории, но его доля снизилась на 5% по сравнению с 2023 годом DIY и хобби – демонстрируют значительный рост (+15%), достигнув охвата 38% пользователей

– привлекают внимание 47% аудитории (+7% к прошлому году) Новости и аналитика – показали рекордный рост интереса (+23%), их регулярно смотрят 35% пользователей

Примечательно, что растет не только количество пользователей, но и их вовлеченность. Средний пользователь YouTube в России подписан на 19 каналов (на 4 больше, чем год назад) и оставляет комментарии в среднем к 7 видео в месяц (рост на 22%).

Дмитрий Волков, руководитель отдела маркетинговых исследований В прошлом году наша команда разрабатывала стратегию продвижения новой линейки товаров для дома, ориентированную на женщин 35-50 лет. Изначально клиент настаивал на традиционных каналах – телевидение и наружная реклама, полностью исключая YouTube из рекламной стратегии. Его аргумент был прост: "Наша аудитория – взрослые женщины, они не сидят на YouTube". Мы провели собственное исследование и обнаружили, что 43% женщин этого возраста в России используют YouTube ежедневно, а 67% – еженедельно. Причем значительная часть этой аудитории смотрит именно контент о домашнем уюте, дизайне интерьера и лайфхаках для дома. Мы разработали серию нативных интеграций с популярными блогерами в этой нише и убедили клиента выделить на это 25% бюджета. Результат превзошел все ожидания – рекламная кампания на YouTube принесла в 2,7 раза больше конверсий, чем телевизионная реклама, при сопоставимых затратах. Сегодня этот кейс я использую как наглядный пример того, как ошибочные представления о демографии YouTube могут привести к упущенным возможностям.

География распространения YouTube в регионах России

Распространение YouTube в России характеризуется значительной региональной неравномерностью. Традиционно самая высокая концентрация пользователей наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, где проникновение платформы составляет 92% и 88% соответственно. Однако за последний год наибольшую динамику роста демонстрируют именно регионы. 🗺️

Особенно заметен рост аудитории YouTube в следующих федеральных округах:

Дальневосточный ФО – прирост 19% за год (достигнув 78% проникновения среди интернет-пользователей)

– увеличение на 16% (до 82% проникновения) Уральский ФО – рост на 14% (до 85% охвата)

– прирост 13% (до 79% проникновения) Южный ФО – увеличение на 11% (до 77% охвата)

В Центральном и Северо-Западном округах, где уровень проникновения уже изначально был высоким, наблюдается более умеренный рост – 7% и 9% соответственно.

Интересна также разница в потребительских привычках между региональными пользователями и жителями столиц. Региональная аудитория демонстрирует более высокую лояльность к местным контент-мейкерам и чаще взаимодействует с контентом, отражающим локальную специфику.

Среди городов-миллионников лидерами по темпам роста аудитории YouTube стали:

Красноярск (+21%)

Владивосток (+19%)

Новосибирск (+17%)

Екатеринбург (+16%)

Казань (+15%)

Примечателен также рост аудитории YouTube в малых городах с населением до 100 тысяч человек. За последний год охват в этой категории населенных пунктов вырос на 23%, что является самым высоким показателем среди всех типов населенных пунктов.

Что касается технических аспектов доступа, то в крупных городах преобладает использование YouTube через мобильные устройства (78% пользователей), тогда как в сельской местности и малых городах сохраняется более значительная доля доступа через настольные компьютеры и Smart TV (42% против 28% в городах-миллионниках).

Важным фактором роста региональной аудитории стало увеличение скорости интернет-соединения в удаленных населенных пунктах. По данным последних исследований, в 2024 году 85% населения России имеет доступ к широкополосному интернету, способному обеспечить комфортный просмотр видеоконтента, что на 8% выше показателя 2023 года.

Тренды просмотров: что смотрят пользователи YouTube

Анализ потребительского поведения российских пользователей YouTube в 2023-2024 годах выявляет ряд четких трендов, которые отражают как глобальные тенденции, так и специфические особенности отечественной аудитории. 🎬

Наиболее значимые изменения произошли в следующих категориях контента:

Образовательные видео и онлайн-курсы – продемонстрировали рост на 38% по сравнению с прошлым годом, став самой быстрорастущей категорией контента

– увеличение просмотров на 27%, особенно в сегменте отечественной техники и электроники Финансовая грамотность – рост просмотров на 32%, что отражает повышенный интерес к персональным финансам в условиях экономической нестабильности

– увеличение аудитории на 19%, с акцентом на бюджетное и здоровое питание Контент о психологическом благополучии – рост на 41%, один из самых динамичных сегментов

Примечательно, что средняя длительность просматриваемых видео увеличилась до 9,7 минут, что на 2,2 минуты больше, чем в прошлом году. Это указывает на готовность аудитории потреблять более глубокий и продолжительный контент.

Относительно форматов контента, лидирующие позиции заняли:

Лонгриды (видео длительностью более 20 минут) – 42% от общего времени просмотров

Интервью-формат – 28% просмотров

Образовательные туториалы – 18% просмотров

Развлекательные шоу – 12% просмотров

Также отмечается снижение интереса к коротким видео (-15%), что может быть связано с конкуренцией со стороны специализированных платформ для короткого контента.

Языковые предпочтения российской аудитории также претерпели изменения. Если в 2023 году 73% пользователей отдавали предпочтение исключительно русскоязычному контенту, то в 2024 году эта доля снизилась до 65%. Все больше россиян смотрят ролики на английском и других иностранных языках, особенно в нишах профессионального образования и технологий.

Интересная тенденция наблюдается в росте популярности нишевого контента. Каналы с узкой специализацией демонстрируют более высокие показатели вовлеченности аудитории, чем развлекательные каналы широкого профиля. Средний коэффициент вовлечения (ERR – Engagement Rate Reach) для нишевых каналов составляет 7,8%, тогда как для массовых развлекательных – только 4,2%.

В 2023-2024 годах заметно изменились и предпочтения относительно времени просмотра YouTube:

Утренний прайм-тайм (6:00-9:00) – рост просмотров на 28% (преимущественно новостные и образовательные форматы)

Вечерний прайм-тайм (19:00-23:00) – остается самым популярным временем с охватом 67% ежедневной аудитории

Еще одной яркой тенденцией стал рост интереса к прямым трансляциям. За прошедший год количество просмотров прямых эфиров на платформе выросло на 47%, а среднее время просмотра одной трансляции достигло 22 минут.

Перспективы развития аудитории YouTube в России

Аналитические прогнозы относительно дальнейшего развития аудитории YouTube в России указывают на продолжение уверенного роста, однако с некоторыми структурными изменениями. По консервативным оценкам, к концу 2025 года российская аудитория платформы может достичь 105-110 миллионов пользователей. 🔮

Основными драйверами роста в ближайшие годы станут:

Дальнейшее проникновение высокоскоростного интернета в малые города и сельскую местность, что может привлечь дополнительно 5-7 миллионов пользователей

(65+ лет), потенциал роста которой оценивается в 3-4 миллиона пользователей Развитие образовательного сегмента , которое может привлечь дополнительно 8-10 миллионов регулярных пользователей

и развитие экосистемного подхода, что упростит доступ к контенту Адаптация рекламных форматов под региональную специфику, что увеличит коммерческую привлекательность платформы

Одновременно со количественным ростом ожидаются и качественные изменения в потреблении контента. Среди ключевых трендов, которые будут формировать ландшафт YouTube в России в ближайшие годы:

Увеличение доли образовательного и практико-ориентированного контента (прогнозируемый рост с нынешних 42% до 55-60% от общего объема просмотров)

Рост значимости региональных контент-мейкеров, работающих с локальной проблематикой и спецификой

Дальнейшее развитие сегмента длинных видео и снижение интереса к коротким форматам

Усиление конкуренции с отечественными видеоплатформами в сегменте развлекательного контента

Более глубокая интеграция с электронной коммерцией и развитие покупательской функциональности

С точки зрения технологических трендов, ожидается активное внедрение инструментов искусственного интеллекта как для создания контента, так и для его персонализированной доставки пользователям. По прогнозам, к 2025 году до 30% всего контента на YouTube будет так или иначе связано с использованием ИИ-технологий.

Важным фактором будущего развития платформы станет также растущая локализация контента. Если в 2023 году российские создатели производили в среднем 48 тысяч часов оригинального контента ежемесячно, то к 2025 году этот показатель может вырасти до 75-80 тысяч часов.

Для рекламодателей и маркетологов особенно важными будут следующие перспективные направления:

Интеграция с образовательным контентом, обеспечивающая высокий уровень вовлеченности и доверия аудитории

Таргетированный подход к региональным аудиториям с учетом локальной специфики

Использование потенциала прямых трансляций для продвижения товаров и услуг

Важно отметить, что развитие YouTube в России происходит на фоне формирования новой структуры медиапотребления, когда видеоплатформы все активнее конкурируют с традиционными медиа за время и внимание аудитории. По прогнозам аналитиков, к 2026 году среднее время просмотра YouTube в России может достичь 85-90 минут в день, что сопоставимо с текущими показателями телевидения.