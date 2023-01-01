Сколько платят за рекламу на телевидении: тарифы и расценки

Для кого эта статья:

малые и средние предприниматели, заинтересованные в рекламе

маркетологи и медиапланеры, ищущие информацию о ценах на телевизионную рекламу

представители бизнеса, планирующие оптимизация рекламных расходов на ТВ

Телевизионная реклама остаётся одним из самых мощных инструментов для бизнеса, который стремится к максимальному охвату аудитории. Но сколько же в действительности стоит этот канал продвижения? Для многих предпринимателей ТВ-реклама кажется чем-то недосягаемым — чрезмерно дорогим, доступным только гигантам рынка. Однако реальность не столь однозначна: стоимость может варьироваться от нескольких тысяч до миллионов рублей за минуту эфира. Разберёмся детально в тарифах, расценках и том, как грамотно планировать бюджет для телевизионного продвижения в 2025 году 📺💰

Текущие расценки рекламы на ТВ: от чего зависит цена

Российский рекламный рынок на телевидении в 2025 году восстановил докризисные показатели и продемонстрировал 12% рост по сравнению с предыдущим годом. При этом базовые тарифы на телерекламу формируются исходя из нескольких ключевых показателей, главный из которых — CPT (Cost Per Thousand или стоимость за тысячу контактов с аудиторией). 📊

Сейчас средний CPT на федеральных каналах варьируется от 70 до 350 рублей, в зависимости от целевой аудитории. При этом для наиболее востребованных сегментов аудитории (например, женщины 25-45 лет с высоким доходом) CPT может достигать 500-600 рублей.

Время эфира Среднее увеличение базовой стоимости CPT для стандартного размещения (руб.) Утро (6:00-9:00) х1.0 (базовый коэффициент) 70-120 День (9:00-18:00) х1.3-1.5 90-180 Вечерний прайм-тайм (18:00-23:00) х2.5-3.5 175-350 Ночь (23:00-6:00) х0.5-0.7 35-85

Стоимость 30-секундного рекламного ролика в прайм-тайм на центральных каналах (Первый канал, Россия-1) может составлять от 500 000 до 3 000 000 рублей за один выход. На каналах "второго эшелона" (СТС, ТНТ, НТВ) цена снижается до 200 000 – 800 000 рублей.

Важно отметить, что тарифы в новогоднюю неделю и перед крупными праздниками увеличиваются в 1,5-2 раза по сравнению со стандартными расценками. Например, 30-секундный рекламный ролик в новогоднюю ночь на Первом канале в 2024 году обходился рекламодателям в 7-9 млн рублей. 🎄

Дмитрий Соколов, медиадиректор

Недавно я консультировал крупного производителя бытовой техники, который долго не решался на телерекламу из-за мифа о заоблачных ценах. Наш первый опыт оказался весьма показательным: вместо размещения в прайм-тайм на топовых каналах, мы выбрали тематические каналы с точно нашей аудиторией — любителями кулинарии и дизайна интерьеров. Благодаря этому средний CPT составил всего 85 рублей, а общий бюджет кампании оказался сопоставим с контекстной рекламой, которую клиент активно использовал раньше. При этом конверсия превзошла ожидания, особенно в регионах. Вывод прост: телереклама доступна даже среднему бизнесу, если научиться грамотно таргетировать аудиторию по интересам и не гнаться за самыми дорогими слотами.

Факторы формирования стоимости телерекламы

На формирование окончательной стоимости телевизионной рекламы влияет целый комплекс факторов, которые необходимо учитывать при планировании бюджета. 🧮

Рейтинг телеканала и конкретной программы. Чем выше рейтинг, тем больше потенциальный охват аудитории и, соответственно, выше стоимость размещения. Например, реклама во время трансляции финала крупных спортивных событий может обойтись в 3-5 раз дороже обычной.

Сезонность. В "высокий сезон" (сентябрь-декабрь, март-май) стоимость рекламы может возрастать на 15-40% по сравнению с "низким сезоном" (январь-февраль, июнь-август).

Длительность ролика. Стандартным считается 30-секундный ролик. Более короткие или длинные ролики рассчитываются по специальным коэффициентам.

Географический таргетинг. Размещение в определенных регионах может варьироваться по стоимости в зависимости от платежеспособности местной аудитории.

Фиксированное или плавающее размещение. Точное размещение в конкретном рекламном блоке обойдется на 30-50% дороже, чем плавающее размещение в течение дня.

Особое значение имеет тип рекламного формата. Классический рекламный ролик — не единственный вариант продвижения на ТВ. Существуют и другие форматы, различные по стоимости и эффективности:

Формат рекламы Средняя стоимость (вариация) Особенности и преимущества Прямая реклама (ролик) От 30 000 руб. до 3 000 000 руб. за 30 сек. Классический формат с высоким охватом Спонсорство программы От 150 000 руб. до 5 000 000 руб. за выпуск Ассоциация бренда с популярной передачей Product placement От 300 000 руб. до 8 000 000 руб. за интеграцию Нативное появление в контенте Участие звёзд От 500 000 руб. до 15 000 000 руб. (доплата) Повышение доверия, узнаваемость Телемагазин От 50 000 руб. до 700 000 руб. за минуту Прямые продажи, подробный рассказ о товаре

Стоит отметить, что участие знаменитостей существенно увеличивает бюджет кампании. Например, гонорар Дмитрия Нагиева за съёмки в рекламном ролике может составлять от 3 до 7 миллионов рублей, а реклама с участием звезд первой величины требует бюджетов от 10 миллионов рублей. ⭐

Большое влияние оказывает конкурентность ниши. Бренды из высококонкурентных сегментов (фармацевтика, автомобили, банки) нередко платят премию к стандартным тарифам в размере 15-30% из-за ажиотажного спроса на определенные рекламные слоты.

Сколько платят за рекламу на разных телеканалах

Анна Павлова, руководитель отдела медиапланирования

В прошлом году наш клиент, производитель кухонной мебели средней ценовой категории, решился на первую кампанию на телевидении. Изначально бюджет был всего 2,5 млн рублей на месяц — сумма, которая кажется каплей в море для ТВ. Большинство коллег скептически отнеслись к затее, но мы пошли на эксперимент.

Вместо размещения на федеральных каналах с запредельной ценой контакта мы сосредоточились на женских тематических каналах ("Домашний", "Food Network") и небольших региональных каналах в пяти приоритетных городах. В качестве эксперимента также выкупили несколько слотов на канале "Пятница" в дневное время.

Результат удивил всех — рост обращений в салоны составил 34% при ROI в 320%. Особенно высокая конверсия была отмечена после эфиров на "Домашнем" во время кулинарных шоу. Сейчас клиент ежеквартально повышает телевизионный бюджет, но продолжает работать с нишевыми каналами вместо погони за размещением на грандах телеэфира.

Разница в стоимости рекламных слотов между различными телеканалами может быть колоссальной. Рассмотрим средние тарифы на рекламу по категориям телеканалов в 2025 году: 📺

Федеральные каналы первого эшелона:

Первый канал: 600 000 – 3 000 000 рублей за 30 секунд в прайм-тайм

Россия-1: 500 000 – 2 700 000 рублей за 30 секунд в прайм-тайм

НТВ: 300 000 – 1 500 000 рублей за 30 секунд в прайм-тайм

Федеральные развлекательные каналы:

ТНТ: 200 000 – 900 000 рублей за 30 секунд в прайм-тайм

СТС: 180 000 – 850 000 рублей за 30 секунд в прайм-тайм

Пятница: 120 000 – 500 000 рублей за 30 секунд в прайм-тайм

Тематические каналы:

Спортивные (Матч ТВ): 80 000 – 450 000 рублей за 30 секунд

Детские (Карусель): 60 000 – 280 000 рублей за 30 секунд

Женские (Домашний): 50 000 – 250 000 рублей за 30 секунд

Нишевые (History, Discovery): 30 000 – 150 000 рублей за 30 секунд

Региональные каналы:

Москва и Санкт-Петербург: 60 000 – 300 000 рублей за 30 секунд

Города-миллионники: 30 000 – 120 000 рублей за 30 секунд

Региональные центры: 15 000 – 80 000 рублей за 30 секунд

Малые города: 5 000 – 30 000 рублей за 30 секунд

Стоимость может значительно увеличиваться во время особых событий. Например, реклама в перерыве популярных шоу может обойтись на 30-50% дороже стандартного прайм-тайма. Рекламные слоты во время трансляций спортивных событий мирового масштаба или крупных концертных мероприятий могут продаваться по цене, превышающей обычную в 2-3 раза. 🏆

В сравнении с 2023 годом, в 2025 на российском телевидении отмечается рост стоимости рекламы на 15-20% за счет восстановления рекламного рынка и повышения конкуренции за рекламные слоты.

Как оптимизировать расходы на телерекламу для бизнеса

Телереклама не обязательно должна разорять бизнес. Существуют проверенные стратегии оптимизации бюджета, позволяющие получить максимальную отдачу от каждого вложенного рубля. 💡

Тактические решения для снижения стоимости телерекламы:

Размещение в "плавающем" графике экономит до 40% бюджета по сравнению с фиксированным размещением, при этом охватывая ту же целевую аудиторию.

Оптимизация длительности ролика. Короткие ролики (10-15 секунд) часто эффективнее длинных при правильном креативном решении, а их стоимость ниже на 40-60%.

Размещение в off-prime. Ролики вне прайм-тайма обойдутся в 1,5-3 раза дешевле, но могут быть столь же эффективны для определенных категорий товаров.

Региональное размещение. Фокусировка на конкретных регионах сокращает бюджет до 70% при точном соответствии географии потенциальных клиентов.

Сезонные скидки. Размещение в низкий сезон (январь, лето) позволяет получить дополнительные скидки от телеканалов в размере 20-30%.

Спонсорские пакеты дают больший охват и время контакта при меньшей стоимости в пересчете на секунду эфирного времени.

Стратегия оптимизации Потенциальная экономия Подходит для товаров/услуг Региональное размещение 40-70% Локальный бизнес, сети с региональным присутствием Нишевые телеканалы 50-80% Специализированные товары с узкой ЦА Плавающее размещение 30-40% FMCG, товары массового спроса Реклама в off-prime 60-70% Товары для домохозяек, пенсионеров, студентов Короткие форматы (10-15 сек) 40-60% Простые продукты, напоминающая реклама Годовые контракты 20-35% Крупные бренды с постоянным присутствием

Важный аспект — выбор оптимального формата телерекламы для конкретного бизнеса:

Небольшим локальным бизнесам следует обратить внимание на региональное размещение в офф-прайм с коротким информативным роликом.

Среднему бизнесу подойдет комбинация тематических каналов, спонсорства и региональных вставок.

Крупным брендам имеет смысл инвестировать в прайм-тайм на ведущих каналах и интеграции со звездами для максимального охвата.

Еще один эффективный метод оптимизации — пакетное размещение, когда телеканалы предлагают скидки до 30-40% при покупке крупного пакета выходов или при длительных контрактах. Такой подход актуален для компаний, планирующих долгосрочное присутствие в телеэфире. 📆

Стоимость телеконтакта можно существенно снизить, используя современные инструменты медиапланирования и анализа аудитории. При грамотном подходе даже с относительно небольшим бюджетом в 1-2 млн рублей можно запустить эффективную телевизионную кампанию регионального масштаба или нишевое размещение на федеральном уровне.

Как рассчитать ROI от вложений в телерекламу

Измерение эффективности телевизионной рекламы — один из наиболее сложных аспектов медиапланирования. Однако именно точный расчет возврата инвестиций позволяет принимать обоснованные решения о бюджетах и форматах продвижения на ТВ. 📊

Основная формула для расчета ROI в телерекламе:

ROI = ((Доход от рекламы – Затраты на рекламу) / Затраты на рекламу) × 100%

Для корректной оценки эффективности телевизионной кампании необходимо отслеживать ряд ключевых метрик:

CPT (Cost Per Thousand) — стоимость контакта с тысячей зрителей. Оптимальные показатели для российского рынка: 70-350 рублей в зависимости от канала и времени.

— стоимость контакта с тысячей зрителей. Оптимальные показатели для российского рынка: 70-350 рублей в зависимости от канала и времени. GRP (Gross Rating Point) — суммарный рейтинг всех выходов рекламы. Минимальный эффективный уровень для заметности кампании — от 150 GRP.

— суммарный рейтинг всех выходов рекламы. Минимальный эффективный уровень для заметности кампании — от 150 GRP. Reach — накопленный охват уникальной аудитории. Для телевидения оптимальный показатель — от 60% целевой аудитории.

— накопленный охват уникальной аудитории. Для телевидения оптимальный показатель — от 60% целевой аудитории. Frequency — частота контактов с рекламой. Эффективным считается показатель от 3-5 контактов на одного зрителя.

Для точной оценки возврата инвестиций рекомендуется использовать следующие методы:

Pre-test и post-test измерения. Замеры знания бренда, намерения купить и других метрик до и после рекламной кампании. Отслеживание всплесков активности. Мониторинг поискового трафика, посещаемости сайта, звонков сразу после выхода рекламы. Промокоды и специальные предложения для отслеживания конверсий от телерекламы. Анализ корреляций между графиком выходов рекламы и продажами. Технология Single-source data для отслеживания покупок конкретных зрителей.

Пример расчета эффективности кампании для FMCG-бренда:

Бюджет телекампании: 10 000 000 рублей

Охват: 65% целевой аудитории

Средняя частота: 4.2 контакта

Рост продаж во время кампании: 30%

Прирост выручки: 16 500 000 рублей

ROI: ((16 500 000 – 10 000 000) / 10 000 000) × 100% = 65%

Важно помнить, что телевизионная реклама часто работает на долгосрочный результат и имеет отложенный эффект. В таких случаях рекомендуется оценивать не только прямой ROI, но и такие показатели как повышение узнаваемости бренда, доверия к нему и лояльности аудитории. 📈

Для оценки долгосрочного эффекта телерекламы применяются эконометрические модели, учитывающие как краткосрочное влияние рекламы (продажи в течение 1-2 недель после выхода), так и долгосрочное воздействие на бренд (повышение базового уровня продаж в течение 3-12 месяцев).

По данным российских рекламных агентств, средний ROI для телевизионных кампаний в 2024-2025 годах составляет от 30% до 120% в зависимости от категории товара и качества планирования кампании. При этом наиболее высокие показатели демонстрируют FMCG, фармацевтика и автомобили — категории с массовым спросом и высокой частотой покупок.