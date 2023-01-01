ROAS в маркетинге: эффективный показатель окупаемости рекламы

Тратите тысячи долларов на рекламу, но не знаете, окупаются ли затраты? 😱 Эффективность маркетинговых кампаний — не тёмный лес, если у вас есть правильный компас. ROAS (Return on Ad Spend) — именно тот показатель, который превращает догадки в точные данные и позволяет масштабировать успешные стратегии, отсекая нерентабельные. В 2025 году понимание ROAS становится критически важным навыком для каждого маркетолога и владельца бизнеса, стремящегося максимизировать отдачу от рекламных инвестиций.

ROAS в маркетинге: что это и почему это важно

ROAS (Return on Ad Spend) — ключевой маркетинговый показатель, измеряющий доход, полученный с каждого рубля, потраченного на рекламу. По сути, это метрика эффективности, которая напрямую связывает расходы на рекламу с полученной выручкой. 🎯

В отличие от более общих показателей, ROAS фокусируется исключительно на рекламных инвестициях, позволяя маркетологам точно определить, какие кампании и каналы генерируют наибольшую отдачу. В 2025 году, когда стоимость рекламного размещения продолжает расти, понимание ROAS становится не роскошью, а необходимостью.

Почему ROAS заслуживает пристального внимания:

Прозрачность расходов — ROAS показывает реальную отдачу от каждого вложенного в рекламу рубля

— помогает перераспределять средства в пользу наиболее эффективных каналов

— позволяет идентифицировать успешные стратегии для их дальнейшего развития

— бизнесы, оптимизирующие ROAS, могут получить больше клиентов при тех же затратах

Максим Волков, руководитель отдела перфоманс-маркетинга Ещё три года назад наш e-commerce проект тратил 2,5 миллиона рублей в месяц на контекстную рекламу с посредственными результатами. Мы запускали кампании, ориентируясь на количество кликов и стоимость привлечения. Удивительно, но мы не отслеживали ROAS системно! Переломный момент наступил, когда мы внедрили строгий мониторинг ROAS по каждой кампании, объявлению и даже ключевому слову. Первые результаты были отрезвляющими — более 40% бюджета уходило на кампании с ROAS ниже 2, что было неприемлемо для нашей модели. За три месяца мы перестроили стратегию: отключили нерентабельные направления, перераспределили бюджет на ключевые слова с высоким ROAS и внедрили автоматические правила корректировки ставок. Выручка выросла на 37% при снижении рекламных затрат на 15%. Сейчас средний ROAS по всему рекламному кабинету составляет 4,8, а по отдельным группам товаров достигает 7. ROAS буквально спас наш маркетинговый бюджет от сжигания и превратил рекламу из центра затрат в генератор прибыли.

Согласно данным аналитической компании eMarketer, бизнесы, регулярно отслеживающие и оптимизирующие ROAS, демонстрируют на 27% более высокую рентабельность маркетинговых инвестиций по сравнению с компаниями, не использующими этот показатель.

Тип бизнеса Средний ROAS в отрасли (2025) Минимально приемлемый ROAS E-commerce (широкий ассортимент) 4:1 3:1 Люксовые товары 10:1 6:1 B2B услуги 5:1 3:1 SaaS-решения 3:1 2:1 Рестораны и услуги 7:1 4:1

Критически важно понимать: универсального "хорошего" ROAS не существует. Этот показатель всегда должен рассматриваться в контексте конкретного бизнеса, его маржинальности и долгосрочной стоимости клиента.

Формула и расчет ROAS: анализ окупаемости рекламы

Формула расчета ROAS предельно проста, что делает её особенно ценной для оперативного анализа эффективности рекламы:

ROAS = (Выручка от рекламы / Затраты на рекламу) × 100%

Результат можно представить как в процентах, так и в формате соотношения (например, 4:1 или 400%, что означает: на каждый вложенный рубль получено 4 рубля выручки).

Рассмотрим практический пример расчета ROAS:

Затраты на рекламную кампанию: 150 000 ₽

Полученная выручка от этой кампании: 600 000 ₽

ROAS = (600 000 / 150 000) × 100% = 400% или 4:1

Это означает, что каждый рубль, инвестированный в рекламу, принес 4 рубля выручки. 💰

Казалось бы, формула элементарна, однако на практике маркетологи сталкиваются со следующими сложностями при расчете ROAS:

Атрибуция конверсий — определение того, какая именно рекламная активность привела к продаже (особенно при многоканальных конверсиях) Временной лаг — период между рекламным контактом и совершением покупки может составлять недели или месяцы Разграничение выручки — корректное выделение дохода, полученного именно благодаря анализируемой рекламной кампании

Для точного расчета ROAS критически важно настроить корректную систему аналитики. В 2025 году оптимальной практикой считается использование комбинации инструментов:

Системы сквозной аналитики (Roistat, Calltouch)

UTM-метки для отслеживания источников трафика

Настроенные цели и электронная торговля в системах аналитики

CDP-платформы для консолидации данных о клиентах из разных источников

Метод атрибуции Описание Влияние на расчет ROAS Последнее взаимодействие 100% конверсии приписывается последнему каналу Завышает ROAS для каналов нижней части воронки Первое взаимодействие 100% конверсии приписывается первому каналу Завышает ROAS для каналов верхней части воронки Линейная атрибуция Конверсия равномерно распределяется между всеми точками контакта Даёт "усреднённый" ROAS без учёта реального вклада канала Позиционная атрибуция Больший вес первому и последнему каналу, остальные получают меньший вес Более сбалансированная оценка ROAS, но требует настройки весов На основе данных Использует ML-алгоритмы для определения реального вклада каждого канала Наиболее точная оценка ROAS, требует значительного объёма данных

При расчёте ROAS следует определиться, включаете ли вы в затраты только непосредственные расходы на размещение рекламы (медийные бюджеты), или также учитываете косвенные расходы: создание креативов, оплату труда маркетологов, комиссии агентств.

Для максимальной точности рекомендуется рассчитывать два типа ROAS:

Медийный ROAS — учитывает только прямые затраты на размещение рекламы

— включает все сопутствующие затраты на маркетинг

Такой подход обеспечивает как оперативную оценку эффективности медиаинвестиций, так и более глубокое понимание общей рентабельности маркетинговой активности.

ROAS vs ROI: в чем разница ключевых метрик маркетинга

ROAS и ROI часто используются взаимозаменяемо, что приводит к серьезным ошибкам в оценке эффективности маркетинговых кампаний. Давайте раз и навсегда разберемся в фундаментальных различиях между этими показателями. 🧮

Ключевое различие заключается в том, что ROAS измеряет отношение выручки к расходам на рекламу, в то время как ROI (Return on Investment) учитывает прибыль и включает все инвестиции, связанные с бизнесом.

Анна Савельева, директор по маркетингу Обжегшись на собственном опыте, я теперь как мантру повторяю своей команде: "ROAS — это не ROI". История произошла, когда мы запустили новую линейку товаров для дома с маржинальностью всего 15%. Рекламная кампания показывала впечатляющий ROAS 3,5 — на каждый вложенный рубль мы получали 3,5 рубля выручки. Маркетинговая команда праздновала успех, мы даже увеличили рекламные бюджеты... Пока финансовый директор не спустил нас с небес на землю. При подсчете полного ROI с учетом себестоимости товаров, логистики и других операционных расходов оказалось, что мы... теряем деньги на каждой продаже! ROAS в 3,5 при маржинальности 15% означал, что после вычета себестоимости товара у нас оставалось лишь 52,5% от выручки для покрытия рекламных затрат, которые составляли 28,5% от выручки. Казалось бы, всё в порядке — рекламные затраты покрываются. Но мы забыли учесть другие расходы: доставку, упаковку, обработку возвратов, налоги. В итоге реальный ROI был отрицательным! Этот случай научил нас всегда рассматривать ROAS в контексте полной экономики продукта. Теперь мы устанавливаем минимальные целевые значения ROAS для каждой товарной категории на основе её маржинальности и сопутствующих затрат.

Чтобы избежать подобных ошибок, важно четко понимать формулы и применение каждого из показателей:

ROAS = (Выручка от рекламы / Затраты на рекламу) × 100%

ROI = ((Прибыль – Инвестиции) / Инвестиции) × 100%

Рассмотрим наглядный пример, демонстрирующий разницу между этими метриками:

Затраты на рекламную кампанию: 100 000 ₽

Полученная выручка: 400 000 ₽

Себестоимость проданных товаров: 200 000 ₽

Дополнительные операционные расходы: 50 000 ₽

Расчет ROAS: (400 000 ₽ / 100 000 ₽) × 100% = 400% или 4:1 Расчет ROI: ((400 000 ₽ – 200 000 ₽ – 50 000 ₽ – 100 000 ₽) / 100 000 ₽) × 100% = 50%

Как видим, при ROAS 4:1, что выглядит превосходно, ROI составляет всего 50% — значительно иная картина эффективности. ⚖️

Сравнительная таблица ROAS и ROI:

Характеристика ROAS ROI Что измеряет Отношение выручки к рекламным затратам Отношение прибыли к общим инвестициям Учитывает себестоимость Нет Да Учитывает операционные расходы Нет Да Уровень анализа Тактический (кампании, каналы, объявления) Стратегический (бизнес в целом, направления) Временной горизонт Краткосрочный (дни, недели, месяцы) Долгосрочный (месяцы, годы) Кто преимущественно использует Маркетологи, медиа-планеры Руководители, финансовые директора

Когда использовать каждую из метрик:

ROAS лучше подходит для:

Оценки эффективности конкретных рекламных кампаний и каналов

Оперативного управления медиа-бюджетами

A/B-тестирования рекламных креативов и таргетингов

Оптимизации ставок в контекстной рекламе

ROI предпочтительнее для:

Оценки общей прибыльности маркетинговых инвестиций

Стратегического планирования бюджетов

Сравнения эффективности различных бизнес-направлений

Оценки долгосрочной ценности привлеченных клиентов

Профессиональный маркетолог должен свободно ориентироваться в обеих метриках, понимая, когда и какую из них применять. В идеале, они должны использоваться вместе для формирования целостной картины эффективности маркетинга.

Как увеличить ROAS: проверенные стратегии оптимизации

Увеличение ROAS — это не одномоментная акция, а непрерывный процесс оптимизации. Рассмотрим наиболее эффективные стратегии, доказавшие свою результативность в 2025 году. 📈

1. Совершенствование таргетинга

Используйте look-alike аудитории на основе ваших самых прибыльных клиентов

Внедрите прогностические модели склонности к покупке для отсечения низкоконверсионной аудитории

Применяйте геотаргетинг с корректировками ставок по регионам в зависимости от их исторической эффективности

Сегментируйте рекламные кампании по устройствам с учетом разницы в конверсии между мобильными и десктопными пользователями

Согласно исследованию Advertiser Perceptions, маркетологи, использующие продвинутые методы таргетинга, отмечают увеличение ROAS в среднем на 32%.

2. Оптимизация посадочных страниц

Даже идеально таргетированная реклама не принесет результата, если посадочная страница не конвертирует посетителей. Ключевые элементы для повышения конверсии:

Соответствие рекламного обещания и контента страницы

Прозрачная ценностная пропозиция выше линии сгиба

Оптимизация скорости загрузки (каждая секунда задержки снижает конверсию на 7%)

A/B-тестирование элементов: заголовков, изображений, призывов к действию

Адаптация под мобильные устройства (в 2025 году более 70% трафика)

3. Управление ставками на основе данных

Современные системы контекстной рекламы предлагают множество стратегий управления ставками. Для максимизации ROAS рекомендуется:

Использовать автоматические стратегии с целевым ROAS, но контролировать их работу

Внедрить почасовые корректировки ставок на основе анализа конверсионности в разные часы

Регулярно пересматривать ставки по ключевым словам в зависимости от их ROAS

Использовать скрипты для автоматизации корректировок ставок на основе погоды, сезонности и других внешних факторов

4. Улучшение качества и релевантности рекламных материалов

Высококачественные креативы не только повышают CTR, но и привлекают более целевую аудиторию:

Создавайте персонализированные объявления для разных сегментов аудитории

Тестируйте различные форматы креативов (статика vs видео, истории vs ленты)

Обновляйте рекламные материалы каждые 2-4 недели для борьбы с "баннерной слепотой"

Используйте технологии динамической персонализации контента на основе интересов пользователя

5. Оптимизация воронки конверсии

ROAS можно значительно повысить, улучшив каждый этап пути клиента:

Внедрите ремаркетинг для возврата пользователей, покинувших сайт без конверсии

Оптимизируйте процесс оформления заказа (сокращение полей, упрощение навигации)

Предлагайте дополнительные товары и upsell на ключевых этапах воронки

Настройте триггерные email-рассылки для брошенных корзин (средний ROAS таких кампаний достигает 1200%)

6. Повышение LTV клиента

Увеличение пожизненной ценности клиента (Lifetime Value) напрямую влияет на ROAS:

Разработайте программы лояльности, стимулирующие повторные покупки

Внедрите email-маркетинг для регулярной коммуникации с существующими клиентами

Создайте специальные предложения для кросс-продаж между категориями

Используйте сегментацию клиентской базы для персонализированных предложений

Исследование Bain & Company показало, что увеличение удержания клиентов на 5% повышает прибыльность бизнеса на 25-95%, что напрямую отражается на ROAS.

7. Оптимизация бюджетов и распределения средств

Правильное распределение бюджета между каналами критически важно для максимизации ROAS:

Регулярно проводите атрибутивный анализ для определения реального вклада каждого канала

Внедрите методологию "70-20-10": 70% бюджета на проверенные каналы, 20% на перспективные, 10% на экспериментальные

Используйте предиктивную аналитику для прогнозирования ROAS по различным сценариям распределения бюджета

Регулярно пересматривайте распределение средств на основе сезонности и изменения потребительского поведения

Установка целевого ROAS для разных бизнес-моделей

Одна из самых частых ошибок в маркетинге — стремление к универсальному "хорошему" показателю ROAS без учета специфики бизнеса. 🎯 В 2025 году передовые маркетологи понимают, что целевой ROAS должен рассчитываться индивидуально для каждой бизнес-модели и даже для отдельных товарных категорий.

Основные факторы, влияющие на определение целевого ROAS:

Маржинальность продукта — чем выше маржа, тем ниже может быть минимально допустимый ROAS

— продукты с высоким средним чеком обычно могут позволить себе более низкий ROAS

— модели подписки могут допускать более низкий начальный ROAS

— длительные отношения с клиентом оправдывают более высокие затраты на привлечение

— расширение рыночной доли может временно допускать более низкий ROAS

Формула для расчета минимально приемлемого ROAS:

Минимальный ROAS = 1 / (Маржинальность – Целевая прибыль – Дополнительные затраты на обслуживание)

где:

Маржинальность — процент от выручки, остающийся после вычета прямых затрат на товар

Целевая прибыль — желаемый процент чистой прибыли от выручки

Дополнительные затраты — процент от выручки, включающий расходы на доставку, обработку возвратов и т.д.

Рассмотрим, как устанавливать целевой ROAS для разных бизнес-моделей:

Тип бизнеса Особенности модели Рекомендуемый подход к ROAS E-commerce (широкого профиля) Средняя маржа 30-50%, разовые покупки ROAS 3-5, дифференцированный по категориям товаров SaaS/подписочная модель Высокая LTV, отложенный доход ROAS 1-3 в краткосрочном периоде, 7-10 за весь жизненный цикл клиента Luxury-сегмент Высокая маржа (60-80%), редкие покупки ROAS 6-10, с учетом престижа бренда B2B-услуги Высокий средний чек, длительный цикл продаж ROAS 3-5 в краткосрочном периоде, 15-20 за весь жизненный цикл клиента Маркетплейсы Низкая маржа (10-15%), высокая частота повторных покупок ROAS 6-8 для привлечения, 2-4 для удержания

Пример расчета для e-commerce магазина одежды:

Маржинальность: 40%

Целевая прибыль: 10%

Дополнительные затраты: 5% (доставка, возвраты)

Минимальный ROAS = 1 / (0.4 – 0.1 – 0.05) = 1 / 0.25 = 4

Таким образом, для этого бизнеса минимально приемлемый ROAS составляет 4:1, или 400%.

Передовые практики установки целевого ROAS:

Сегментирование по категориям. Различные товарные категории могут иметь разную маржинальность и, соответственно, разные целевые показатели ROAS. Учет сезонности. В высокий сезон допустимо снижать требования к ROAS для максимизации доли рынка, компенсируя это повышенными требованиями в низкий сезон. Динамическое управление. Современные алгоритмы позволяют автоматически корректировать ставки для достижения целевого ROAS с учетом конкурентной ситуации. Интеграция с прогнозом денежных потоков. Целевой ROAS должен соответствовать финансовым возможностям компании по инвестированию в маркетинг.

Особые случаи установки ROAS:

Запуск нового продукта — допустимо начинать с более низкого ROAS (1.5-2) для набора базы клиентов и сбора данных

— первые 3-6 месяцев ROAS может быть ниже стандартного для бизнеса

— в период снижения продаж может потребоваться временное повышение требований к ROAS до 6-8

— при агрессивном росте компании допустимо снижение целевого ROAS на 20-30% от стандартного

Помните, что ROAS — это не просто число для отчетности, а инструмент стратегического управления маркетинговыми инвестициями. Правильно установленный целевой ROAS обеспечивает баланс между ростом и прибыльностью бизнеса. 🚀