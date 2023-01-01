ROAS в маркетинге: эффективный показатель окупаемости рекламы#Маркетинговая аналитика #Performance-маркетинг #KPI и метрики
Тратите тысячи долларов на рекламу, но не знаете, окупаются ли затраты? 😱 Эффективность маркетинговых кампаний — не тёмный лес, если у вас есть правильный компас. ROAS (Return on Ad Spend) — именно тот показатель, который превращает догадки в точные данные и позволяет масштабировать успешные стратегии, отсекая нерентабельные. В 2025 году понимание ROAS становится критически важным навыком для каждого маркетолога и владельца бизнеса, стремящегося максимизировать отдачу от рекламных инвестиций.
ROAS в маркетинге: что это и почему это важно
ROAS (Return on Ad Spend) — ключевой маркетинговый показатель, измеряющий доход, полученный с каждого рубля, потраченного на рекламу. По сути, это метрика эффективности, которая напрямую связывает расходы на рекламу с полученной выручкой. 🎯
В отличие от более общих показателей, ROAS фокусируется исключительно на рекламных инвестициях, позволяя маркетологам точно определить, какие кампании и каналы генерируют наибольшую отдачу. В 2025 году, когда стоимость рекламного размещения продолжает расти, понимание ROAS становится не роскошью, а необходимостью.
Почему ROAS заслуживает пристального внимания:
- Прозрачность расходов — ROAS показывает реальную отдачу от каждого вложенного в рекламу рубля
- Оптимизация бюджета — помогает перераспределять средства в пользу наиболее эффективных каналов
- Масштабирование успеха — позволяет идентифицировать успешные стратегии для их дальнейшего развития
- Конкурентное преимущество — бизнесы, оптимизирующие ROAS, могут получить больше клиентов при тех же затратах
Максим Волков, руководитель отдела перфоманс-маркетинга
Ещё три года назад наш e-commerce проект тратил 2,5 миллиона рублей в месяц на контекстную рекламу с посредственными результатами. Мы запускали кампании, ориентируясь на количество кликов и стоимость привлечения. Удивительно, но мы не отслеживали ROAS системно!
Переломный момент наступил, когда мы внедрили строгий мониторинг ROAS по каждой кампании, объявлению и даже ключевому слову. Первые результаты были отрезвляющими — более 40% бюджета уходило на кампании с ROAS ниже 2, что было неприемлемо для нашей модели.
За три месяца мы перестроили стратегию: отключили нерентабельные направления, перераспределили бюджет на ключевые слова с высоким ROAS и внедрили автоматические правила корректировки ставок. Выручка выросла на 37% при снижении рекламных затрат на 15%. Сейчас средний ROAS по всему рекламному кабинету составляет 4,8, а по отдельным группам товаров достигает 7.
ROAS буквально спас наш маркетинговый бюджет от сжигания и превратил рекламу из центра затрат в генератор прибыли.
Согласно данным аналитической компании eMarketer, бизнесы, регулярно отслеживающие и оптимизирующие ROAS, демонстрируют на 27% более высокую рентабельность маркетинговых инвестиций по сравнению с компаниями, не использующими этот показатель.
|Тип бизнеса
|Средний ROAS в отрасли (2025)
|Минимально приемлемый ROAS
|E-commerce (широкий ассортимент)
|4:1
|3:1
|Люксовые товары
|10:1
|6:1
|B2B услуги
|5:1
|3:1
|SaaS-решения
|3:1
|2:1
|Рестораны и услуги
|7:1
|4:1
Критически важно понимать: универсального "хорошего" ROAS не существует. Этот показатель всегда должен рассматриваться в контексте конкретного бизнеса, его маржинальности и долгосрочной стоимости клиента.
Формула и расчет ROAS: анализ окупаемости рекламы
Формула расчета ROAS предельно проста, что делает её особенно ценной для оперативного анализа эффективности рекламы:
ROAS = (Выручка от рекламы / Затраты на рекламу) × 100%
Результат можно представить как в процентах, так и в формате соотношения (например, 4:1 или 400%, что означает: на каждый вложенный рубль получено 4 рубля выручки).
Рассмотрим практический пример расчета ROAS:
- Затраты на рекламную кампанию: 150 000 ₽
- Полученная выручка от этой кампании: 600 000 ₽
- ROAS = (600 000 / 150 000) × 100% = 400% или 4:1
Это означает, что каждый рубль, инвестированный в рекламу, принес 4 рубля выручки. 💰
Казалось бы, формула элементарна, однако на практике маркетологи сталкиваются со следующими сложностями при расчете ROAS:
- Атрибуция конверсий — определение того, какая именно рекламная активность привела к продаже (особенно при многоканальных конверсиях)
- Временной лаг — период между рекламным контактом и совершением покупки может составлять недели или месяцы
- Разграничение выручки — корректное выделение дохода, полученного именно благодаря анализируемой рекламной кампании
Для точного расчета ROAS критически важно настроить корректную систему аналитики. В 2025 году оптимальной практикой считается использование комбинации инструментов:
- Системы сквозной аналитики (Roistat, Calltouch)
- UTM-метки для отслеживания источников трафика
- Настроенные цели и электронная торговля в системах аналитики
- CDP-платформы для консолидации данных о клиентах из разных источников
|Метод атрибуции
|Описание
|Влияние на расчет ROAS
|Последнее взаимодействие
|100% конверсии приписывается последнему каналу
|Завышает ROAS для каналов нижней части воронки
|Первое взаимодействие
|100% конверсии приписывается первому каналу
|Завышает ROAS для каналов верхней части воронки
|Линейная атрибуция
|Конверсия равномерно распределяется между всеми точками контакта
|Даёт "усреднённый" ROAS без учёта реального вклада канала
|Позиционная атрибуция
|Больший вес первому и последнему каналу, остальные получают меньший вес
|Более сбалансированная оценка ROAS, но требует настройки весов
|На основе данных
|Использует ML-алгоритмы для определения реального вклада каждого канала
|Наиболее точная оценка ROAS, требует значительного объёма данных
При расчёте ROAS следует определиться, включаете ли вы в затраты только непосредственные расходы на размещение рекламы (медийные бюджеты), или также учитываете косвенные расходы: создание креативов, оплату труда маркетологов, комиссии агентств.
Для максимальной точности рекомендуется рассчитывать два типа ROAS:
- Медийный ROAS — учитывает только прямые затраты на размещение рекламы
- Полный ROAS — включает все сопутствующие затраты на маркетинг
Такой подход обеспечивает как оперативную оценку эффективности медиаинвестиций, так и более глубокое понимание общей рентабельности маркетинговой активности.
ROAS vs ROI: в чем разница ключевых метрик маркетинга
ROAS и ROI часто используются взаимозаменяемо, что приводит к серьезным ошибкам в оценке эффективности маркетинговых кампаний. Давайте раз и навсегда разберемся в фундаментальных различиях между этими показателями. 🧮
Ключевое различие заключается в том, что ROAS измеряет отношение выручки к расходам на рекламу, в то время как ROI (Return on Investment) учитывает прибыль и включает все инвестиции, связанные с бизнесом.
Анна Савельева, директор по маркетингу
Обжегшись на собственном опыте, я теперь как мантру повторяю своей команде: "ROAS — это не ROI". История произошла, когда мы запустили новую линейку товаров для дома с маржинальностью всего 15%. Рекламная кампания показывала впечатляющий ROAS 3,5 — на каждый вложенный рубль мы получали 3,5 рубля выручки.
Маркетинговая команда праздновала успех, мы даже увеличили рекламные бюджеты... Пока финансовый директор не спустил нас с небес на землю. При подсчете полного ROI с учетом себестоимости товаров, логистики и других операционных расходов оказалось, что мы... теряем деньги на каждой продаже!
ROAS в 3,5 при маржинальности 15% означал, что после вычета себестоимости товара у нас оставалось лишь 52,5% от выручки для покрытия рекламных затрат, которые составляли 28,5% от выручки. Казалось бы, всё в порядке — рекламные затраты покрываются. Но мы забыли учесть другие расходы: доставку, упаковку, обработку возвратов, налоги. В итоге реальный ROI был отрицательным!
Этот случай научил нас всегда рассматривать ROAS в контексте полной экономики продукта. Теперь мы устанавливаем минимальные целевые значения ROAS для каждой товарной категории на основе её маржинальности и сопутствующих затрат.
Чтобы избежать подобных ошибок, важно четко понимать формулы и применение каждого из показателей:
- ROAS = (Выручка от рекламы / Затраты на рекламу) × 100%
- ROI = ((Прибыль – Инвестиции) / Инвестиции) × 100%
Рассмотрим наглядный пример, демонстрирующий разницу между этими метриками:
- Затраты на рекламную кампанию: 100 000 ₽
- Полученная выручка: 400 000 ₽
- Себестоимость проданных товаров: 200 000 ₽
- Дополнительные операционные расходы: 50 000 ₽
Расчет ROAS: (400 000 ₽ / 100 000 ₽) × 100% = 400% или 4:1 Расчет ROI: ((400 000 ₽ – 200 000 ₽ – 50 000 ₽ – 100 000 ₽) / 100 000 ₽) × 100% = 50%
Как видим, при ROAS 4:1, что выглядит превосходно, ROI составляет всего 50% — значительно иная картина эффективности. ⚖️
Сравнительная таблица ROAS и ROI:
|Характеристика
|ROAS
|ROI
|Что измеряет
|Отношение выручки к рекламным затратам
|Отношение прибыли к общим инвестициям
|Учитывает себестоимость
|Нет
|Да
|Учитывает операционные расходы
|Нет
|Да
|Уровень анализа
|Тактический (кампании, каналы, объявления)
|Стратегический (бизнес в целом, направления)
|Временной горизонт
|Краткосрочный (дни, недели, месяцы)
|Долгосрочный (месяцы, годы)
|Кто преимущественно использует
|Маркетологи, медиа-планеры
|Руководители, финансовые директора
Когда использовать каждую из метрик:
- ROAS лучше подходит для:
- Оценки эффективности конкретных рекламных кампаний и каналов
- Оперативного управления медиа-бюджетами
- A/B-тестирования рекламных креативов и таргетингов
Оптимизации ставок в контекстной рекламе
- ROI предпочтительнее для:
- Оценки общей прибыльности маркетинговых инвестиций
- Стратегического планирования бюджетов
- Сравнения эффективности различных бизнес-направлений
- Оценки долгосрочной ценности привлеченных клиентов
Профессиональный маркетолог должен свободно ориентироваться в обеих метриках, понимая, когда и какую из них применять. В идеале, они должны использоваться вместе для формирования целостной картины эффективности маркетинга.
Как увеличить ROAS: проверенные стратегии оптимизации
Увеличение ROAS — это не одномоментная акция, а непрерывный процесс оптимизации. Рассмотрим наиболее эффективные стратегии, доказавшие свою результативность в 2025 году. 📈
1. Совершенствование таргетинга
- Используйте look-alike аудитории на основе ваших самых прибыльных клиентов
- Внедрите прогностические модели склонности к покупке для отсечения низкоконверсионной аудитории
- Применяйте геотаргетинг с корректировками ставок по регионам в зависимости от их исторической эффективности
- Сегментируйте рекламные кампании по устройствам с учетом разницы в конверсии между мобильными и десктопными пользователями
Согласно исследованию Advertiser Perceptions, маркетологи, использующие продвинутые методы таргетинга, отмечают увеличение ROAS в среднем на 32%.
2. Оптимизация посадочных страниц
Даже идеально таргетированная реклама не принесет результата, если посадочная страница не конвертирует посетителей. Ключевые элементы для повышения конверсии:
- Соответствие рекламного обещания и контента страницы
- Прозрачная ценностная пропозиция выше линии сгиба
- Оптимизация скорости загрузки (каждая секунда задержки снижает конверсию на 7%)
- A/B-тестирование элементов: заголовков, изображений, призывов к действию
- Адаптация под мобильные устройства (в 2025 году более 70% трафика)
3. Управление ставками на основе данных
Современные системы контекстной рекламы предлагают множество стратегий управления ставками. Для максимизации ROAS рекомендуется:
- Использовать автоматические стратегии с целевым ROAS, но контролировать их работу
- Внедрить почасовые корректировки ставок на основе анализа конверсионности в разные часы
- Регулярно пересматривать ставки по ключевым словам в зависимости от их ROAS
- Использовать скрипты для автоматизации корректировок ставок на основе погоды, сезонности и других внешних факторов
4. Улучшение качества и релевантности рекламных материалов
Высококачественные креативы не только повышают CTR, но и привлекают более целевую аудиторию:
- Создавайте персонализированные объявления для разных сегментов аудитории
- Тестируйте различные форматы креативов (статика vs видео, истории vs ленты)
- Обновляйте рекламные материалы каждые 2-4 недели для борьбы с "баннерной слепотой"
- Используйте технологии динамической персонализации контента на основе интересов пользователя
5. Оптимизация воронки конверсии
ROAS можно значительно повысить, улучшив каждый этап пути клиента:
- Внедрите ремаркетинг для возврата пользователей, покинувших сайт без конверсии
- Оптимизируйте процесс оформления заказа (сокращение полей, упрощение навигации)
- Предлагайте дополнительные товары и upsell на ключевых этапах воронки
- Настройте триггерные email-рассылки для брошенных корзин (средний ROAS таких кампаний достигает 1200%)
6. Повышение LTV клиента
Увеличение пожизненной ценности клиента (Lifetime Value) напрямую влияет на ROAS:
- Разработайте программы лояльности, стимулирующие повторные покупки
- Внедрите email-маркетинг для регулярной коммуникации с существующими клиентами
- Создайте специальные предложения для кросс-продаж между категориями
- Используйте сегментацию клиентской базы для персонализированных предложений
Исследование Bain & Company показало, что увеличение удержания клиентов на 5% повышает прибыльность бизнеса на 25-95%, что напрямую отражается на ROAS.
7. Оптимизация бюджетов и распределения средств
Правильное распределение бюджета между каналами критически важно для максимизации ROAS:
- Регулярно проводите атрибутивный анализ для определения реального вклада каждого канала
- Внедрите методологию "70-20-10": 70% бюджета на проверенные каналы, 20% на перспективные, 10% на экспериментальные
- Используйте предиктивную аналитику для прогнозирования ROAS по различным сценариям распределения бюджета
- Регулярно пересматривайте распределение средств на основе сезонности и изменения потребительского поведения
Установка целевого ROAS для разных бизнес-моделей
Одна из самых частых ошибок в маркетинге — стремление к универсальному "хорошему" показателю ROAS без учета специфики бизнеса. 🎯 В 2025 году передовые маркетологи понимают, что целевой ROAS должен рассчитываться индивидуально для каждой бизнес-модели и даже для отдельных товарных категорий.
Основные факторы, влияющие на определение целевого ROAS:
- Маржинальность продукта — чем выше маржа, тем ниже может быть минимально допустимый ROAS
- Средний чек — продукты с высоким средним чеком обычно могут позволить себе более низкий ROAS
- Частота повторных покупок — модели подписки могут допускать более низкий начальный ROAS
- Жизненный цикл клиента — длительные отношения с клиентом оправдывают более высокие затраты на привлечение
- Стратегические цели компании — расширение рыночной доли может временно допускать более низкий ROAS
Формула для расчета минимально приемлемого ROAS:
Минимальный ROAS = 1 / (Маржинальность – Целевая прибыль – Дополнительные затраты на обслуживание)
где:
- Маржинальность — процент от выручки, остающийся после вычета прямых затрат на товар
- Целевая прибыль — желаемый процент чистой прибыли от выручки
- Дополнительные затраты — процент от выручки, включающий расходы на доставку, обработку возвратов и т.д.
Рассмотрим, как устанавливать целевой ROAS для разных бизнес-моделей:
|Тип бизнеса
|Особенности модели
|Рекомендуемый подход к ROAS
|E-commerce (широкого профиля)
|Средняя маржа 30-50%, разовые покупки
|ROAS 3-5, дифференцированный по категориям товаров
|SaaS/подписочная модель
|Высокая LTV, отложенный доход
|ROAS 1-3 в краткосрочном периоде, 7-10 за весь жизненный цикл клиента
|Luxury-сегмент
|Высокая маржа (60-80%), редкие покупки
|ROAS 6-10, с учетом престижа бренда
|B2B-услуги
|Высокий средний чек, длительный цикл продаж
|ROAS 3-5 в краткосрочном периоде, 15-20 за весь жизненный цикл клиента
|Маркетплейсы
|Низкая маржа (10-15%), высокая частота повторных покупок
|ROAS 6-8 для привлечения, 2-4 для удержания
Пример расчета для e-commerce магазина одежды:
- Маржинальность: 40%
- Целевая прибыль: 10%
- Дополнительные затраты: 5% (доставка, возвраты)
Минимальный ROAS = 1 / (0.4 – 0.1 – 0.05) = 1 / 0.25 = 4
Таким образом, для этого бизнеса минимально приемлемый ROAS составляет 4:1, или 400%.
Передовые практики установки целевого ROAS:
- Сегментирование по категориям. Различные товарные категории могут иметь разную маржинальность и, соответственно, разные целевые показатели ROAS.
- Учет сезонности. В высокий сезон допустимо снижать требования к ROAS для максимизации доли рынка, компенсируя это повышенными требованиями в низкий сезон.
- Динамическое управление. Современные алгоритмы позволяют автоматически корректировать ставки для достижения целевого ROAS с учетом конкурентной ситуации.
- Интеграция с прогнозом денежных потоков. Целевой ROAS должен соответствовать финансовым возможностям компании по инвестированию в маркетинг.
Особые случаи установки ROAS:
- Запуск нового продукта — допустимо начинать с более низкого ROAS (1.5-2) для набора базы клиентов и сбора данных
- Выход на новый рынок — первые 3-6 месяцев ROAS может быть ниже стандартного для бизнеса
- Антикризисные меры — в период снижения продаж может потребоваться временное повышение требований к ROAS до 6-8
- Масштабирование бизнеса — при агрессивном росте компании допустимо снижение целевого ROAS на 20-30% от стандартного
Помните, что ROAS — это не просто число для отчетности, а инструмент стратегического управления маркетинговыми инвестициями. Правильно установленный целевой ROAS обеспечивает баланс между ростом и прибыльностью бизнеса. 🚀
Освоение точного расчета и интерпретации ROAS — не просто модный маркетинговый трюк, а фундаментальный навык выживания в эпоху растущей стоимости привлечения клиентов. Бизнесы, внедрившие полноценную культуру ROAS-ориентированного маркетинга, демонстрируют в среднем на 37% более высокую маржинальность своих маркетинговых усилий. Начните с малого: внедрите ежедневный мониторинг ROAS по ключевым каналам, затем переходите к сегментации по товарным категориям, и наконец, к продвинутому прогнозированию. Каждый вложенный в рекламу рубль должен не просто возвращаться, но и приводить с собой новые — и теперь у вас есть все инструменты, чтобы обеспечить это.
Иван Лобанов
специалист по ASO