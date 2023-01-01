Репост пресс: что это и как эффективно использовать в компании?

Для кого эта статья:

Специалисты по PR и медиа-коммуникациям

Менеджеры и руководители по маркетингу и коммуникациям

Студенты и практики в области интернет-маркетинга и PR

Представьте: вы выпустили пресс-релиз о новом продукте, но медиа его игнорируют, а органические упоминания компании исчезают в информационном шуме. Именно здесь на сцену выходит репост пресс — стратегический инструмент, способный трансформировать ваше корпоративное присутствие в медиаполе. По данным Cision's Global State of Media Report, 78% журналистов предпочитают получать информацию через уже адаптированные истории, что делает репост пресс не просто опцией, а необходимостью для компаний, стремящихся контролировать свой публичный образ и эффективно доносить ключевые сообщения до целевых аудиторий.

Репост пресс: ключевой инструмент медиакоммуникаций

Репост пресс (repost press) — это стратегический процесс вторичного распространения уже опубликованных медийных материалов о компании через собственные и партнерские каналы коммуникации с целью усиления информационного влияния и формирования более глубокого медийного следа. Фактически, это инструмент «медиаусиления», когда вы берете публикацию о вашей компании и даете ей «вторую жизнь» через вашу коммуникационную экосистему.

В 2025 году значимость репост прессов достигла пика по ряду причин:

Фрагментированное медиапотребление: аудитория рассредоточена по десяткам каналов информации

Снижение органического охвата в социальных сетях: корпоративный контент без дополнительного продвижения видит лишь 2-5% подписчиков

Повышение доверия к публикациям из вторичных источников: материал, процитированный из авторитетного СМИ, воспринимается на 68% более достоверным, чем прямая корпоративная коммуникация

Улучшение SEO-показателей: репосты корректно оформленных публикаций создают качественные обратные ссылки

Важно понимать, что репост пресс — это не просто механическое дублирование контента. Это стратегический процесс, включающий:

Элемент репост пресса Функция Стратегическое значение Фреймирование публикации Добавление контекста и интерпретации Управление восприятием и акцентирование нужных аспектов Таргетированное распространение Адаптация к специфическим аудиториям Повышение релевантности сообщения Кросс-канальное усиление Распространение через различные медиаплатформы Создание эффекта информационного присутствия Аналитическое сопровождение Отслеживание эффективности репоста Оптимизация стратегии и ROI коммуникаций

Ключевое отличие репост пресса от обычного репоста в том, что это профессиональный PR-инструмент, требующий стратегического подхода и понимания медиаландшафта. По данным исследования Muck Rack, 69% PR-профессионалов считают, что умение правильно использовать репост пресс — обязательный навык для специалистов по коммуникациям в 2025 году.

Стратегии внедрения репост пресс в корпоративный PR

Внедрение репост пресс в корпоративную PR-стратегию требует системного подхода и понимания целей коммуникации. Выделяют три основных стратегических подхода:

Марина Ковалева, директор по коммуникациям

Когда мы запускали новую продуктовую линейку в фармацевтическом секторе, столкнулись с типичной проблемой — отраслевые СМИ опубликовали материалы, но они быстро затерялись в информационном потоке. Мы разработали стратегию "двойного удара": сначала организовали репосты в тематических сообществах врачей с экспертными комментариями нашего научного директора, а затем инициировали серию вторичных публикаций в региональных СМИ с локализованной информацией. Результат превзошел ожидания — охват увеличился на 340%, а вовлеченность целевой аудитории выросла в 5 раз. Самое важное — мы получили не просто количественные показатели, а качественное внимание именно от тех профессионалов, чье мнение формирует репутацию в отрасли.

Для эффективного внедрения репост прессов необходимо следовать структурированному подходу:

Аудит медиаприсутствия: анализ текущего присутствия бренда в СМИ и выявление информационных пробелов и возможностей Разработка стратегии репостов: определение целей, каналов и формата вторичного распространения информации Создание контент-плана: синхронизация репост прессов с общей контент-стратегией компании Построение отношений с медиа: коммуникация с журналистами и изданиями для получения разрешений на репосты Техническая оптимизация: внедрение систем мониторинга и автоматизация процессов репостинга

Важно выбрать правильный тип репост пресса в зависимости от коммуникационных целей:

Усилительный репост : расширение охвата существующей публикации через дополнительные каналы

: расширение охвата существующей публикации через дополнительные каналы Контекстуальный репост : добавление корпоративного контекста к опубликованной информации

: добавление корпоративного контекста к опубликованной информации Дискуссионный репост : стимулирование обсуждения публикации среди целевой аудитории

: стимулирование обсуждения публикации среди целевой аудитории Кризисный репост: управляемое распространение информации во время репутационных рисков

По данным аналитического отчета Edelman Trust Barometer, компании, использующие интегрированный подход к репост прессам, демонстрируют на 47% более высокий уровень доверия со стороны ключевых стейкхолдеров и на 32% более высокую устойчивость к репутационным кризисам.

Технологии организации репост пресс для разных бизнес-целей

Технологический аспект организации репост прессов существенно эволюционировал в 2025 году, трансформируясь из ручного процесса в полуавтоматизированную систему с элементами искусственного интеллекта. Организация эффективного репост пресса начинается с подбора правильного технологического стека в зависимости от бизнес-целей компании.

Бизнес-цель Технология репост пресса Ключевые инструменты Увеличение узнаваемости бренда Мультиканальный репостинг с фокусом на массовость Hootsuite, Buffer, SocialPilot с модулями масштабирования Лидогенерация Таргетированный репостинг с элементами CTA HubSpot, Marketo, LeadPages интегрированные с системами репостинга Управление репутацией Контекстуальный репостинг с аналитикой тональности Mention, Brandwatch, Sprinklr с модулями семантического анализа Инвестиционная привлекательность Профессиональный репостинг в специализированных сетях Meltwater, Prowly, корпоративные IR-платформы с функциями репостинга

Технологический процесс репост пресса состоит из следующих этапов:

Мониторинг и отбор: отслеживание публикаций о компании через специализированные системы медиамониторинга Аналитическая оценка: определение потенциальной ценности публикации для вторичного распространения Контентная адаптация: корректировка формата информации под требования целевых каналов Правовая очистка: получение необходимых разрешений на републикацию материалов Техническое распространение: собственно репостинг с учетом специфики каждой платформы Мониторинг эффективности: отслеживание ключевых показателей эффективности репоста

Технологическая организация репост пресса должна учитывать специфику каждого бизнеса. Например, для B2B-компаний критически важно фокусироваться на профессиональных площадках, где присутствуют лица, принимающие решения, тогда как для B2C-брендов акцент смещается в сторону массовых сетевых площадок с высоким охватом.

Согласно исследованию PR News, 73% компаний, успешно использующих репост пресс в своей коммуникационной стратегии, применяют как минимум три различных технологических решения, интегрированных в единую экосистему. При этом 89% наиболее эффективных репост прессов сопровождаются аналитическими данными, помогающими оценить их влияние на бизнес-показатели.

Сергей Петров, руководитель PR-отдела

Один из наших клиентов — инновационный B2B-стартап в сфере финтех — столкнулся с серьезной проблемой: несмотря на прорывную технологию, о них почти никто не знал. Бюджеты на PR были ограничены, поэтому мы сфокусировались на репост прессах. Мы внедрили трехуровневую систему: сначала добились публикации в одном авторитетном отраслевом издании, затем организовали серию репостов этой публикации в профессиональных сообществах с комментариями от экспертов компании, а на третьем этапе — запустили таргетированную кампанию с демонстрацией репостов узкой аудитории инвесторов и потенциальных клиентов. Ключевым было не просто техническое распространение, а контекстуализация каждого репоста под конкретную аудиторию. В результате компания получила не только трехкратный рост узнаваемости, но и два серьезных инвестиционных предложения и семь запросов на пилотные внедрения от крупных игроков рынка — всё благодаря эффекту "снежного кома" от правильно выстроенных репост прессов.

Измерение эффективности репост пресс: метрики и аналитика

Измерение эффективности репост прессов представляет собой многоуровневую аналитическую систему, позволяющую понять не только количественные, но и качественные результаты вторичного распространения информации. В 2025 году оценка эффективности репост прессов стала более комплексной, включая как медийные, так и бизнес-ориентированные метрики.

Ключевые группы метрик для оценки эффективности репост пресса:

Метрики охвата и распространения Количественный охват (число просмотров репоста)

Географическое распределение аудитории

Демографические характеристики достигнутой аудитории

Коэффициент распространения (соотношение органических репостов к исходному) Метрики вовлеченности Уровень вовлеченности (лайки, комментарии, перепосты)

Время взаимодействия с контентом

Глубина просмотра материала

Количество и качество дискуссий, вызванных репостом Конверсионные метрики CTR (процент кликов по ссылкам в репосте)

Коэффициент конверсии в целевые действия

Генерация лидов через репост пресс

Атрибуция продаж к репост прессам Репутационные метрики Изменение тональности упоминаний компании

Динамика индекса репутации

Влияние на Share of Voice (долю голоса) в отрасли

Изменение уровня доверия к бренду

Для комплексной оценки эффективности необходимо использовать интегрированный подход, сочетающий технические средства аналитики и экспертную оценку. Современные компании используют следующие инструменты для анализа репост прессов:

Медиа-мониторинговые системы (Meltwater, Медиалогия, Cision)

Платформы социального слушания (Brandwatch, YouScan, Talkwalker)

Инструменты веб-аналитики с расширенными возможностями атрибуции (GA4 с дополнительными модулями, Adobe Analytics)

Системы сквозной аналитики для отслеживания пути клиента (OWOX BI, Mixpanel)

Важным аспектом измерения эффективности является использование модели атрибуции, учитывающей специфику репост прессов в комплексе маркетинговых коммуникаций. Исследования показывают, что использование мультиканальной атрибуции позволяет на 34% точнее оценить вклад репост прессов в конверсионные действия аудитории.

Для построения эффективной системы измерения рекомендуется использовать систему ключевых показателей эффективности (KPI), согласованных с общими бизнес-целями компании. По данным исследования PR Week, компании, интегрирующие показатели эффективности репост прессов в общую бизнес-аналитику, демонстрируют на 41% более высокий уровень возврата инвестиций в коммуникации.

Кейсы успешного применения репост пресс в разных отраслях

Практический опыт показывает, что стратегии репост прессов значительно различаются в зависимости от отрасли, размера компании и коммуникационных целей. Рассмотрим несколько показательных кейсов, демонстрирующих разнообразие подходов и результатов.

Технологический сектор: стартап в сфере искусственного интеллекта

Компания SpeedAI, разработавшая инновационную технологию обработки естественного языка, столкнулась с проблемой донесения сложной технической информации до бизнес-аудитории. После получения престижной отраслевой премии, компания инициировала кампанию репост прессов, в рамках которой:

Все публикации о победе в профессиональных СМИ были адаптированы для бизнес-аудитории и распространены через специализированные каналы

Технические детали в репостах были упрощены и дополнены бизнес-кейсами

К каждому репосту добавлялись комментарии действующих клиентов

Результат: доля конверсии из просмотров репостов в запросы на демонстрацию составила 3,7%, что в 4 раза превышает среднеотраслевые показатели, а количество упоминаний бренда в бизнес-контексте выросло на 218%.

Фармацевтическая отрасль: выход нового препарата

Крупная фармацевтическая компания при выводе нового препарата для лечения редкого заболевания столкнулась с проблемой ограниченного медиа-покрытия. Была внедрена двухуровневая стратегия репост прессов:

Первый уровень: научные публикации о клинических испытаниях репостились в профессиональных сообществах врачей с дополнительными комментариями ведущих специалистов

Второй уровень: публикации о социальном значении препарата адаптировались для пациентских сообществ и распространялись через группы поддержки

Результат: за три месяца было достигнуто 92% информированности целевых врачей о новом препарате, а количество запросов от пациентских организаций выросло в 11 раз.

Финансовый сектор: региональный банк

Средний региональный банк реализовал стратегию репост прессов для повышения доверия к своим цифровым сервисам:

Публикации о банке в национальных СМИ адаптировались и репостились в локальных медиа с акцентом на региональную специфику

Каждый репост дополнялся комментариями местных клиентов

Была создана система стимулирования сотрудников за репосты публикаций в своих профессиональных сетях

Результат: уровень доверия к цифровым сервисам банка в регионе вырос на 27%, количество новых клиентов, пришедших благодаря репост прессам, составило 12% от общего притока за отчетный период.

Розничная торговля: сеть продуктовых магазинов

Федеральная сеть продуктовых магазинов использовала репост прессы для управления репутацией после серии негативных публикаций:

Положительные отзывы от лидеров мнений собирались и репостились через официальные каналы компании

Нейтральные публикации о рынке дополнялись экспертными комментариями представителей компании

Была организована координированная кампания репостов среди сотрудников и партнеров

Результат: доля позитивных упоминаний в общем информационном поле выросла с 23% до 58% за два месяца, индекс потребительской лояльности увеличился на 12 пунктов.

Общие выводы из кейсов успешного применения репост прессов:

Эффективный репост пресс всегда включает адаптацию контента для конкретной аудитории Наиболее успешные стратегии сочетают централизованное управление с децентрализованным распространением Добавление экспертного контекста и дополнительной ценности к репостам значительно усиливает их эффективность Интеграция репост прессов в общую коммуникационную стратегию дает синергетический эффект

По данным исследования PR Management Association, компании, систематически использующие репост прессы как часть интегрированной коммуникационной стратегии, демонстрируют в среднем на 34% более высокие показатели возврата инвестиций в PR и медиакоммуникации.