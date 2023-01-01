Programmatic реклама: что это такое и как работает в digital#Маркетинговая аналитика #Конверсия и CRO #Programmatic
Для кого эта статья:
- Маркетологи и специалисты по digital-рекламе
- Владельцы бизнеса, интересующиеся повышением эффективности рекламы
- Студенты и обучающиеся в области маркетинга, желающие освоить новые технологии
Представьте: вы заходите в интернет и видите рекламу именно того продукта, о котором только что думали. Совпадение? Едва ли. За этой "магией" стоит programmatic-реклама — технологический прорыв, который превратил рекламные закупки из ручного процесса в автоматизированную симфонию алгоритмов и данных. В 2025 году более 91% цифровой рекламы будет закупаться программатик-способом. Почему? Потому что это не просто тренд — это революция эффективности, точности таргетинга и оптимизации рекламных бюджетов. И если вы до сих пор закупаете рекламу "по старинке", вы теряете деньги. 💸
Programmatic реклама: принципы работы и преимущества
Programmatic-реклама — это автоматизированный метод закупки цифровой рекламы с использованием алгоритмов и искусственного интеллекта. Вместо традиционных переговоров и ручной работы, programmatic позволяет покупать и оптимизировать рекламу в режиме реального времени через автоматизированные платформы. 🤖
Ключевой принцип работы programmatic рекламы — RTB (Real-Time Bidding), аукцион в реальном времени. Когда пользователь открывает веб-страницу, за миллисекунды происходит следующий процесс:
- Сайт отправляет запрос на заполнение рекламного места
- SSP (Supply-Side Platform) выставляет это место на аукцион
- DSP (Demand-Side Platform) от имени рекламодателей анализируют данные пользователя
- Происходит автоматический аукцион, победитель которого показывает свою рекламу
Весь процесс занимает менее 100 миллисекунд — быстрее, чем человек моргает!
|Метрика эффективности
|Традиционная реклама
|Programmatic реклама
|Точность таргетинга
|Средняя, сегментация по крупным группам
|Высокая, индивидуальный подход к каждому пользователю
|Скорость запуска
|Дни/недели
|Часы/минуты
|Оптимизация в процессе
|Ограниченная, требует ручного вмешательства
|Непрерывная, автоматическая
|Прозрачность расходов
|Невысокая
|Полная детализация по каждому показу
|Средний ROI (2025)
|1:2.4
|1:3.7
Основные преимущества programmatic рекламы:
- Точность таргетинга — показы происходят только тем, кто потенциально заинтересован в продукте
- Масштабируемость — возможность охватить миллионы пользователей по индивидуальным параметрам
- Прозрачность — детальная аналитика каждого рекламного контакта
- Оптимизация в реальном времени — алгоритмы корректируют кампанию "на лету"
- Эффективность расходования бюджета — платите только за релевантные показы
Михаил Прохоров, руководитель отдела программатик-рекламы. Помню свой первый programmatic-проект для сети спортивных магазинов в 2022 году. Клиент потратил 6 месяцев и 4 миллиона рублей на традиционную баннерную рекламу с минимальным результатом. Мы перевели кампанию на programmatic с тем же бюджетом, но с глубокими настройками таргетинга: не просто "любители спорта", а конкретные сегменты — "регулярно бегают по утрам", "посещают спорткомплексы не реже раза в неделю", "интересуются беговыми марафонами". За два месяца конверсия выросла в 3,7 раза при том же бюджете. А главное — мы точно знали, какая креативная концепция сработала с каким сегментом, и постоянно улучшали результат. Сейчас этот клиент около 78% бюджета направляет именно в programmatic-каналы.
Технологии и платформы в programmatic-закупках
Экосистема programmatic рекламы состоит из нескольких ключевых технологических компонентов, которые обеспечивают весь процесс автоматизированной закупки. Понимание их взаимодействия критически важно для эффективного использования этого инструмента. 🔄
Основные технологические элементы programmatic-рекламы:
- DSP (Demand-Side Platform) — платформа на стороне рекламодателя для управления закупками
- SSP (Supply-Side Platform) — платформа на стороне паблишеров (владельцев сайтов и приложений)
- DMP (Data Management Platform) — система управления информацией о пользователях
- Ad Exchange — биржа для проведения аукционов рекламных мест
- CDP (Customer Data Platform) — платформа для интеграции клиентских данных из разных источников
В центре всего процесса находится DMP — это мозговой центр, который хранит и анализирует данные пользователей, формируя сегменты аудитории. Современные DMP работают с сотнями параметров, включая демографические характеристики, поведенческие паттерны и контекстные сигналы.
DSP — это рабочий инструмент маркетолога. С его помощью рекламодатели устанавливают параметры кампаний, определяют целевые аудитории, настраивают бюджеты и ставки, загружают креативы. Лидеры рынка в 2025 году:
|Платформа DSP
|Сильные стороны
|Ценовая политика
|Минимальный бюджет входа
|GoogleDV360
|Обширный инвентарь, интеграция с Google-экосистемой
|% от расходов + управленческий сбор
|500 000 руб.
|RTBHouse
|Мощный ретаргетинг, работа на performance
|CPC или % от конверсий
|300 000 руб.
|Soloway DSP
|Локальные данные, работа с российскими SSP
|CPM + процент от трафика
|100 000 руб.
|MyTarget DSP
|Интеграция с экосистемой VK, уникальные аудиторные сегменты
|CPM с минимальными ставками
|50 000 руб.
|Amazon DSP
|Данные о покупательском поведении, e-commerce интеграции
|CPM + фиксированная плата
|700 000 руб.
SSP позволяет владельцам сайтов и приложений максимизировать доход от рекламных мест. Современные SSP анализируют каждого посетителя и выставляют рекламное место на аукцион с ценой, соответствующей ценности этого пользователя.
Ad Exchange — это цифровой рынок, где происходят аукционы в реальном времени. Технологически это наиболее сложный компонент, обрабатывающий миллионы транзакций в секунду с минимальной задержкой.
Новейший тренд 2025 года — интеграция CDP (Customer Data Platform) в programmatic-стек. В отличие от традиционных DMP, которые работают преимущественно с cookies, CDP объединяют первичные данные из CRM, программ лояльности и других источников, создавая более точный портрет клиента.
Форматы и каналы programmatic рекламы
Programmatic-реклама давно вышла за рамки простых баннеров. Сегодня через программатик закупаются практически все форматы цифровой рекламы на разнообразных каналах, что делает этот инструмент по-настоящему универсальным. 🌐
Основные форматы programmatic рекламы в 2025 году:
- Дисплейная реклама — от статичных баннеров до интерактивных rich-media форматов
- Видеореклама — in-stream (pre-roll, mid-roll, post-roll) и out-stream форматы
- Нативная реклама — органично интегрированный в контент рекламный материал
- Аудиореклама — объявления в музыкальных стриминговых сервисах и подкастах
- DOOH (Digital Out-Of-Home) — цифровые билборды и экраны вне дома
- CTV (Connected TV) — реклама на Smart TV и стриминговых платформах
- Программатик-аудио — автоматизированная закупка рекламы в подкастах и онлайн-радио
Ключевые каналы распространения programmatic рекламы:
- Web — сайты, порталы, блоги
- Mobile Web — мобильные версии сайтов
- Mobile In-App — приложения для смартфонов и планшетов
- CTV & OTT — Connected TV и Over-The-Top платформы
- DOOH — цифровые рекламные конструкции на улицах и в помещениях
Анна Соколова, диджитал-стратег. Я работала с автомобильным брендом, который традиционно использовал обычные медийные форматы. Мы решили провести эксперимент с DOOH через programmatic. Настроили показы на цифровых билбордах вблизи дилерских центров конкурентов, но с одним условием — реклама активировалась только при определенных погодных условиях (дождь или снег), подчеркивая преимущества полного привода наших автомобилей. Мы использовали триггеры погодных данных, связав их с системой programmatic-закупок. В дни с плохой погодой конверсия от этой кампании была в 2,8 раза выше стандартной. Более того, мы интегрировали мобильную рекламу, нацеленную на пользователей, которые недавно видели наш DOOH-креатив, создав таким образом омниканальное воздействие. Результат? Рост посещаемости дилерских центров на 34% в дождливые и снежные дни.
Самым быстрорастущим направлением в 2025 году стал сегмент CTV и OTT. По данным исследований, уже более 65% всей телевизионной рекламы закупается программатик-способом, что связано с массовым переходом аудитории на стриминговые сервисы.
Интересная тенденция — рост популярности программатик-аудио. Потребление подкастов и аудиоконтента продолжает расти, а рекламодатели активно осваивают этот канал через системы автоматизированных закупок.
Еще один тренд — динамическая креативная оптимизация (DCO). Это технология, позволяющая в реальном времени персонализировать рекламные сообщения под конкретного пользователя. DCO может менять текст, изображения, цвета и даже структуру креатива на основе многочисленных параметров: погоды, местоположения, времени суток, предыдущего взаимодействия с брендом и т.д.
Таргетинг и аналитика в programmatic-кампаниях
Главное преимущество programmatic рекламы — беспрецедентный уровень точности таргетинга и глубина аналитики. Эти два компонента превращают рекламу из "выстрела из пушки по воробьям" в высокоточное оружие маркетолога. 🎯
В 2025 году доступны следующие виды таргетинга в programmatic:
- Социодемографический — возраст, пол, доход, образование, семейное положение
- Поведенческий — история посещений сайтов, активность в приложениях, покупательское поведение
- Контекстуальный — показ рекламы в контексте релевантного содержания
- Геолокационный — текущее местоположение и история перемещений
- Временной — время дня, день недели, сезон
- Технографический — устройство, браузер, операционная система, скорость соединения
- Погодный — текущие погодные условия в регионе пользователя
- Look-alike — поиск пользователей, похожих на существующих клиентов
- Intent-based — таргетинг на основе выявленных намерений к покупке
- B2B-таргетинг — по компании, должности, отрасли, размеру бизнеса
Современные programmatic-системы используют машинное обучение для комбинирования этих параметров, создавая многомерные модели прогнозирования вероятности целевого действия. Например, система может определить, что женщина 28-35 лет, проживающая в мегаполисе, использующая iOS, активно интересующаяся спортивной одеждой и посещающая фитнес-центр 3+ раз в неделю, с вероятностью 78% сделает покупку спортивных кроссовок в ближайшие 7 дней.
Аналитика в programmatic выходит далеко за рамки стандартных метрик рекламных кампаний. Ключевые типы аналитики:
- Аналитика кампании — стандартные показатели (CTR, CPC, CPM), сегментированные по любым параметрам
- Аудиторная аналитика — изучение характеристик аудитории, взаимодействующей с рекламой
- Атрибуционная аналитика — определение влияния каждой точки контакта на конверсию
- Кросс-канальная аналитика — оценка взаимовлияния разных рекламных каналов
- Креативная аналитика — измерение эффективности различных вариаций креативов
- Предиктивная аналитика — прогнозирование будущих результатов кампании
Особенно ценным инструментом стала инкрементальная аналитика — методология, позволяющая измерить чистый прирост конверсий от рекламы, исключая действия, которые произошли бы и без рекламного воздействия.
В 2025 году произошел значительный сдвиг в привлечении и использовании данных первого уровня (first-party data) — информации, полученной напрямую от пользователей. Это связано с ужесточением правил использования cookies и другими изменениями в политике приватности.
|Тип данных
|Источник
|Примеры использования в programmatic
|First-party data
|Собственные каналы: сайт, приложение, CRM
|Ретаргетинг, создание look-alike аудиторий, персонализация креативов
|Second-party data
|Данные партнеров через прямые соглашения
|Расширение аудитории, кросс-промо, совместные кампании
|Third-party data
|Внешние поставщики данных, DMP
|Дополнительная сегментация, расширение охвата, новые аудиторные инсайты
|Zero-party data
|Добровольно предоставленная пользователем информация
|Высокоточная персонализация, создание предиктивных моделей
Ключевым технологическим трендом стало применение системы "чистых комнат" (clean rooms) — защищенных сред, где рекламодатели и платформы могут анализировать пользовательские данные, не нарушая приватность и соответствуя требованиям законодательства о защите данных.
Запуск первой programmatic-кампании: пошаговый гайд
Готовы погрузиться в мир programmatic на практике? Вот структурированное руководство по запуску вашей первой кампании, которое поможет избежать типичных ошибок новичков. 🚀
Шаг 1: Подготовка данных и стратегии
- Определите конкретные KPI кампании (CPA, ROAS, охват и др.)
- Сегментируйте вашу целевую аудиторию на основе бизнес-задач
- Подготовьте first-party data из ваших источников (CRM, сайт)
- Разработайте медиаплан с распределением бюджета
Шаг 2: Выбор программатик-платформы (DSP)
- Оцените доступные DSP по критериям: инвентарь, таргетинги, минимальный порог входа
- Для первой кампании оптимально выбрать платформу с хорошей поддержкой и понятным интерфейсом
- Убедитесь, что платформа поддерживает все нужные вам форматы и каналы
- Например, для большинства новичков подойдут GoogleDSP или MyTarget DSP
Шаг 3: Настройка кампании в DSP
- Создайте новую кампанию и задайте основные параметры (название, даты, бюджет)
- Настройте таргетинги, начиная с широких и постепенно сужая
- Установите частотные капы (ограничения количества показов на уникального пользователя)
- При первой кампании рекомендуется устанавливать CPM-модель оплаты для лучшего контроля
- Создайте различные стратегии таргетинга для A/B тестирования
Шаг 4: Подготовка креативов
- Разработайте креативы разных форматов (HTML5, видео, нативные)
- Учитывайте технические требования платформы к размерам и форматам файлов
- Создайте несколько вариаций креативов для A/B тестирования
- Для первой кампании лучше использовать 3-4 размера баннеров, покрывающих 80% инвентаря
Шаг 5: Настройка трекинга и аналитики
- Интегрируйте систему аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика) с вашей DSP
- Установите пиксели ретаргетинга на сайт
- Настройте цели и конверсии для отслеживания
- Подготовьте UTM-метки для всех креативов
Шаг 6: Запуск и мониторинг кампании
- Начните с тестового бюджета (10-15% от общего)
- Первые 48 часов внимательно следите за основными метриками (CPM, CTR, показы)
- Проверяйте размещение вашей рекламы (brand safety)
- Постоянно мониторьте расход бюджета и соответствие фактических показов заданным параметрам
Шаг 7: Оптимизация кампании
- После накопления достаточного объема данных (обычно 5-7 дней) начинайте оптимизацию
- Отключите неэффективные площадки и аудиторные сегменты
- Перераспределите бюджет на лучше работающие креативы
- Тестируйте различные стратегии ставок
- Постепенно сужайте таргетинг для повышения эффективности
Шаг 8: Анализ результатов и масштабирование
- По окончании кампании проведите детальный анализ по всем параметрам
- Сравните результаты с поставленными KPI
- Определите лучшие аудиторные сегменты, креативы, площадки
- Разработайте рекомендации для следующих кампаний
- При успешных результатах масштабируйте бюджет и охват
Ключевые ошибки новичков в programmatic:
- Слишком узкий таргетинг на старте — алгоритмам нужен объем данных для обучения
- Игнорирование частотных капов — приводит к рекламной слепоте и раздражению
- Недостаточное внимание креативам — даже идеальный таргетинг не поможет плохому креативу
- Отсутствие A/B тестирования — не позволяет выявить оптимальные настройки
- Ожидание мгновенных результатов — программатик-кампаниям нужно время для оптимизации
Небольшой лайфхак: начните с ретаргетинга по вашей существующей аудитории — это самый простой способ получить быстрые результаты и понять механику работы программатик-платформы.
Эволюция programmatic рекламы трансформировала маркетинг из искусства в точную науку. Технологии, которые мы рассмотрели, позволяют не просто транслировать сообщение, а доставлять его нужному человеку в оптимальный момент и контекст. В мире, где внимание стало самой дефицитной валютой, умение эффективно использовать programmatic — это стратегическое преимущество, способное радикально изменить ROI ваших рекламных инвестиций. Не бойтесь экспериментировать — даже небольшая programmatic-кампания даст вам больше данных и инсайтов, чем месяцы классического размещения.
Иван Лобанов
специалист по ASO