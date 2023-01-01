Programmatic реклама: что это такое и как работает в digital

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по digital-рекламе

Владельцы бизнеса, интересующиеся повышением эффективности рекламы

Студенты и обучающиеся в области маркетинга, желающие освоить новые технологии

Представьте: вы заходите в интернет и видите рекламу именно того продукта, о котором только что думали. Совпадение? Едва ли. За этой "магией" стоит programmatic-реклама — технологический прорыв, который превратил рекламные закупки из ручного процесса в автоматизированную симфонию алгоритмов и данных. В 2025 году более 91% цифровой рекламы будет закупаться программатик-способом. Почему? Потому что это не просто тренд — это революция эффективности, точности таргетинга и оптимизации рекламных бюджетов. И если вы до сих пор закупаете рекламу "по старинке", вы теряете деньги. 💸

Programmatic реклама: принципы работы и преимущества

Programmatic-реклама — это автоматизированный метод закупки цифровой рекламы с использованием алгоритмов и искусственного интеллекта. Вместо традиционных переговоров и ручной работы, programmatic позволяет покупать и оптимизировать рекламу в режиме реального времени через автоматизированные платформы. 🤖

Ключевой принцип работы programmatic рекламы — RTB (Real-Time Bidding), аукцион в реальном времени. Когда пользователь открывает веб-страницу, за миллисекунды происходит следующий процесс:

Сайт отправляет запрос на заполнение рекламного места SSP (Supply-Side Platform) выставляет это место на аукцион DSP (Demand-Side Platform) от имени рекламодателей анализируют данные пользователя Происходит автоматический аукцион, победитель которого показывает свою рекламу

Весь процесс занимает менее 100 миллисекунд — быстрее, чем человек моргает!

Метрика эффективности Традиционная реклама Programmatic реклама Точность таргетинга Средняя, сегментация по крупным группам Высокая, индивидуальный подход к каждому пользователю Скорость запуска Дни/недели Часы/минуты Оптимизация в процессе Ограниченная, требует ручного вмешательства Непрерывная, автоматическая Прозрачность расходов Невысокая Полная детализация по каждому показу Средний ROI (2025) 1:2.4 1:3.7

Основные преимущества programmatic рекламы:

Точность таргетинга — показы происходят только тем, кто потенциально заинтересован в продукте

Масштабируемость — возможность охватить миллионы пользователей по индивидуальным параметрам

— возможность охватить миллионы пользователей по индивидуальным параметрам Прозрачность — детальная аналитика каждого рекламного контакта

Оптимизация в реальном времени — алгоритмы корректируют кампанию "на лету"

— алгоритмы корректируют кампанию "на лету" Эффективность расходования бюджета — платите только за релевантные показы

Михаил Прохоров, руководитель отдела программатик-рекламы. Помню свой первый programmatic-проект для сети спортивных магазинов в 2022 году. Клиент потратил 6 месяцев и 4 миллиона рублей на традиционную баннерную рекламу с минимальным результатом. Мы перевели кампанию на programmatic с тем же бюджетом, но с глубокими настройками таргетинга: не просто "любители спорта", а конкретные сегменты — "регулярно бегают по утрам", "посещают спорткомплексы не реже раза в неделю", "интересуются беговыми марафонами". За два месяца конверсия выросла в 3,7 раза при том же бюджете. А главное — мы точно знали, какая креативная концепция сработала с каким сегментом, и постоянно улучшали результат. Сейчас этот клиент около 78% бюджета направляет именно в programmatic-каналы.

Технологии и платформы в programmatic-закупках

Экосистема programmatic рекламы состоит из нескольких ключевых технологических компонентов, которые обеспечивают весь процесс автоматизированной закупки. Понимание их взаимодействия критически важно для эффективного использования этого инструмента. 🔄

Основные технологические элементы programmatic-рекламы:

DSP (Demand-Side Platform) — платформа на стороне рекламодателя для управления закупками

SSP (Supply-Side Platform) — платформа на стороне паблишеров (владельцев сайтов и приложений)

— платформа на стороне паблишеров (владельцев сайтов и приложений) DMP (Data Management Platform) — система управления информацией о пользователях

Ad Exchange — биржа для проведения аукционов рекламных мест

— биржа для проведения аукционов рекламных мест CDP (Customer Data Platform) — платформа для интеграции клиентских данных из разных источников

В центре всего процесса находится DMP — это мозговой центр, который хранит и анализирует данные пользователей, формируя сегменты аудитории. Современные DMP работают с сотнями параметров, включая демографические характеристики, поведенческие паттерны и контекстные сигналы.

DSP — это рабочий инструмент маркетолога. С его помощью рекламодатели устанавливают параметры кампаний, определяют целевые аудитории, настраивают бюджеты и ставки, загружают креативы. Лидеры рынка в 2025 году:

Платформа DSP Сильные стороны Ценовая политика Минимальный бюджет входа GoogleDV360 Обширный инвентарь, интеграция с Google-экосистемой % от расходов + управленческий сбор 500 000 руб. RTBHouse Мощный ретаргетинг, работа на performance CPC или % от конверсий 300 000 руб. Soloway DSP Локальные данные, работа с российскими SSP CPM + процент от трафика 100 000 руб. MyTarget DSP Интеграция с экосистемой VK, уникальные аудиторные сегменты CPM с минимальными ставками 50 000 руб. Amazon DSP Данные о покупательском поведении, e-commerce интеграции CPM + фиксированная плата 700 000 руб.

SSP позволяет владельцам сайтов и приложений максимизировать доход от рекламных мест. Современные SSP анализируют каждого посетителя и выставляют рекламное место на аукцион с ценой, соответствующей ценности этого пользователя.

Ad Exchange — это цифровой рынок, где происходят аукционы в реальном времени. Технологически это наиболее сложный компонент, обрабатывающий миллионы транзакций в секунду с минимальной задержкой.

Новейший тренд 2025 года — интеграция CDP (Customer Data Platform) в programmatic-стек. В отличие от традиционных DMP, которые работают преимущественно с cookies, CDP объединяют первичные данные из CRM, программ лояльности и других источников, создавая более точный портрет клиента.

Форматы и каналы programmatic рекламы

Programmatic-реклама давно вышла за рамки простых баннеров. Сегодня через программатик закупаются практически все форматы цифровой рекламы на разнообразных каналах, что делает этот инструмент по-настоящему универсальным. 🌐

Основные форматы programmatic рекламы в 2025 году:

Дисплейная реклама — от статичных баннеров до интерактивных rich-media форматов

Видеореклама — in-stream (pre-roll, mid-roll, post-roll) и out-stream форматы

— in-stream (pre-roll, mid-roll, post-roll) и out-stream форматы Нативная реклама — органично интегрированный в контент рекламный материал

Аудиореклама — объявления в музыкальных стриминговых сервисах и подкастах

— объявления в музыкальных стриминговых сервисах и подкастах DOOH (Digital Out-Of-Home) — цифровые билборды и экраны вне дома

CTV (Connected TV) — реклама на Smart TV и стриминговых платформах

— реклама на Smart TV и стриминговых платформах Программатик-аудио — автоматизированная закупка рекламы в подкастах и онлайн-радио

Ключевые каналы распространения programmatic рекламы:

Web — сайты, порталы, блоги Mobile Web — мобильные версии сайтов Mobile In-App — приложения для смартфонов и планшетов CTV & OTT — Connected TV и Over-The-Top платформы DOOH — цифровые рекламные конструкции на улицах и в помещениях

Анна Соколова, диджитал-стратег. Я работала с автомобильным брендом, который традиционно использовал обычные медийные форматы. Мы решили провести эксперимент с DOOH через programmatic. Настроили показы на цифровых билбордах вблизи дилерских центров конкурентов, но с одним условием — реклама активировалась только при определенных погодных условиях (дождь или снег), подчеркивая преимущества полного привода наших автомобилей. Мы использовали триггеры погодных данных, связав их с системой programmatic-закупок. В дни с плохой погодой конверсия от этой кампании была в 2,8 раза выше стандартной. Более того, мы интегрировали мобильную рекламу, нацеленную на пользователей, которые недавно видели наш DOOH-креатив, создав таким образом омниканальное воздействие. Результат? Рост посещаемости дилерских центров на 34% в дождливые и снежные дни.

Самым быстрорастущим направлением в 2025 году стал сегмент CTV и OTT. По данным исследований, уже более 65% всей телевизионной рекламы закупается программатик-способом, что связано с массовым переходом аудитории на стриминговые сервисы.

Интересная тенденция — рост популярности программатик-аудио. Потребление подкастов и аудиоконтента продолжает расти, а рекламодатели активно осваивают этот канал через системы автоматизированных закупок.

Еще один тренд — динамическая креативная оптимизация (DCO). Это технология, позволяющая в реальном времени персонализировать рекламные сообщения под конкретного пользователя. DCO может менять текст, изображения, цвета и даже структуру креатива на основе многочисленных параметров: погоды, местоположения, времени суток, предыдущего взаимодействия с брендом и т.д.

Таргетинг и аналитика в programmatic-кампаниях

Главное преимущество programmatic рекламы — беспрецедентный уровень точности таргетинга и глубина аналитики. Эти два компонента превращают рекламу из "выстрела из пушки по воробьям" в высокоточное оружие маркетолога. 🎯

В 2025 году доступны следующие виды таргетинга в programmatic:

Социодемографический — возраст, пол, доход, образование, семейное положение

Поведенческий — история посещений сайтов, активность в приложениях, покупательское поведение

— история посещений сайтов, активность в приложениях, покупательское поведение Контекстуальный — показ рекламы в контексте релевантного содержания

Геолокационный — текущее местоположение и история перемещений

— текущее местоположение и история перемещений Временной — время дня, день недели, сезон

Технографический — устройство, браузер, операционная система, скорость соединения

— устройство, браузер, операционная система, скорость соединения Погодный — текущие погодные условия в регионе пользователя

Look-alike — поиск пользователей, похожих на существующих клиентов

— поиск пользователей, похожих на существующих клиентов Intent-based — таргетинг на основе выявленных намерений к покупке

B2B-таргетинг — по компании, должности, отрасли, размеру бизнеса

Современные programmatic-системы используют машинное обучение для комбинирования этих параметров, создавая многомерные модели прогнозирования вероятности целевого действия. Например, система может определить, что женщина 28-35 лет, проживающая в мегаполисе, использующая iOS, активно интересующаяся спортивной одеждой и посещающая фитнес-центр 3+ раз в неделю, с вероятностью 78% сделает покупку спортивных кроссовок в ближайшие 7 дней.

Аналитика в programmatic выходит далеко за рамки стандартных метрик рекламных кампаний. Ключевые типы аналитики:

Аналитика кампании — стандартные показатели (CTR, CPC, CPM), сегментированные по любым параметрам Аудиторная аналитика — изучение характеристик аудитории, взаимодействующей с рекламой Атрибуционная аналитика — определение влияния каждой точки контакта на конверсию Кросс-канальная аналитика — оценка взаимовлияния разных рекламных каналов Креативная аналитика — измерение эффективности различных вариаций креативов Предиктивная аналитика — прогнозирование будущих результатов кампании

Особенно ценным инструментом стала инкрементальная аналитика — методология, позволяющая измерить чистый прирост конверсий от рекламы, исключая действия, которые произошли бы и без рекламного воздействия.

В 2025 году произошел значительный сдвиг в привлечении и использовании данных первого уровня (first-party data) — информации, полученной напрямую от пользователей. Это связано с ужесточением правил использования cookies и другими изменениями в политике приватности.

Тип данных Источник Примеры использования в programmatic First-party data Собственные каналы: сайт, приложение, CRM Ретаргетинг, создание look-alike аудиторий, персонализация креативов Second-party data Данные партнеров через прямые соглашения Расширение аудитории, кросс-промо, совместные кампании Third-party data Внешние поставщики данных, DMP Дополнительная сегментация, расширение охвата, новые аудиторные инсайты Zero-party data Добровольно предоставленная пользователем информация Высокоточная персонализация, создание предиктивных моделей

Ключевым технологическим трендом стало применение системы "чистых комнат" (clean rooms) — защищенных сред, где рекламодатели и платформы могут анализировать пользовательские данные, не нарушая приватность и соответствуя требованиям законодательства о защите данных.

Запуск первой programmatic-кампании: пошаговый гайд

Готовы погрузиться в мир programmatic на практике? Вот структурированное руководство по запуску вашей первой кампании, которое поможет избежать типичных ошибок новичков. 🚀

Шаг 1: Подготовка данных и стратегии

Определите конкретные KPI кампании (CPA, ROAS, охват и др.)

Сегментируйте вашу целевую аудиторию на основе бизнес-задач

Подготовьте first-party data из ваших источников (CRM, сайт)

Разработайте медиаплан с распределением бюджета

Шаг 2: Выбор программатик-платформы (DSP)

Оцените доступные DSP по критериям: инвентарь, таргетинги, минимальный порог входа

Для первой кампании оптимально выбрать платформу с хорошей поддержкой и понятным интерфейсом

Убедитесь, что платформа поддерживает все нужные вам форматы и каналы

Например, для большинства новичков подойдут GoogleDSP или MyTarget DSP

Шаг 3: Настройка кампании в DSP

Создайте новую кампанию и задайте основные параметры (название, даты, бюджет) Настройте таргетинги, начиная с широких и постепенно сужая Установите частотные капы (ограничения количества показов на уникального пользователя) При первой кампании рекомендуется устанавливать CPM-модель оплаты для лучшего контроля Создайте различные стратегии таргетинга для A/B тестирования

Шаг 4: Подготовка креативов

Разработайте креативы разных форматов (HTML5, видео, нативные)

Учитывайте технические требования платформы к размерам и форматам файлов

Создайте несколько вариаций креативов для A/B тестирования

Для первой кампании лучше использовать 3-4 размера баннеров, покрывающих 80% инвентаря

Шаг 5: Настройка трекинга и аналитики

Интегрируйте систему аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика) с вашей DSP

Установите пиксели ретаргетинга на сайт

Настройте цели и конверсии для отслеживания

Подготовьте UTM-метки для всех креативов

Шаг 6: Запуск и мониторинг кампании

Начните с тестового бюджета (10-15% от общего)

Первые 48 часов внимательно следите за основными метриками (CPM, CTR, показы)

Проверяйте размещение вашей рекламы (brand safety)

Постоянно мониторьте расход бюджета и соответствие фактических показов заданным параметрам

Шаг 7: Оптимизация кампании

После накопления достаточного объема данных (обычно 5-7 дней) начинайте оптимизацию

Отключите неэффективные площадки и аудиторные сегменты

Перераспределите бюджет на лучше работающие креативы

Тестируйте различные стратегии ставок

Постепенно сужайте таргетинг для повышения эффективности

Шаг 8: Анализ результатов и масштабирование

По окончании кампании проведите детальный анализ по всем параметрам

Сравните результаты с поставленными KPI

Определите лучшие аудиторные сегменты, креативы, площадки

Разработайте рекомендации для следующих кампаний

При успешных результатах масштабируйте бюджет и охват

Ключевые ошибки новичков в programmatic:

Слишком узкий таргетинг на старте — алгоритмам нужен объем данных для обучения Игнорирование частотных капов — приводит к рекламной слепоте и раздражению Недостаточное внимание креативам — даже идеальный таргетинг не поможет плохому креативу Отсутствие A/B тестирования — не позволяет выявить оптимальные настройки Ожидание мгновенных результатов — программатик-кампаниям нужно время для оптимизации

Небольшой лайфхак: начните с ретаргетинга по вашей существующей аудитории — это самый простой способ получить быстрые результаты и понять механику работы программатик-платформы.