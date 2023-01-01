Первооткрыватели телерекламы: история появления рекламы на ТВ
От часов Bulova до знаменитых сигарет Camel — первая телереклама прошла невероятный путь трансформации. Представьте себе 1941 год: крошечная аудитория из 4000 зрителей впервые видит на экранах своих телевизоров 10-секундный статичный кадр с изображением часов. Этот момент стал революционным поворотом в истории маркетинга, открыв дверь в многомиллиардную индустрию, навсегда изменившую потребительское поведение, массовую культуру и сам формат рекламы. Кто были эти первопроходцы, рискнувшие инвестировать в неизведанный формат? Какие технические ограничения им пришлось преодолеть? И как их наследие продолжает влиять на современный рекламный ландшафт даже в эпоху цифровых медиа? 🕰️📺
Истоки телерекламы: кто первым запустил рекламу по ТВ
Первый официально признанный телевизионный рекламный ролик был показан 1 июля 1941 года на американском канале WNBT (сейчас известном как WNBC) в Нью-Йорке. Компания Bulova, производитель часов, заплатила 9 долларов за 10-секундный ролик, показанный перед бейсбольным матчем между командами Brooklyn Dodgers и Philadelphia Phillies. Слоган был лаконичен: "America runs on Bulova time" («Америка живёт по времени Bulova»), и сопровождался изображением циферблата часов на фоне контура США. 🇺🇸
Владимир Соколов, историк медиарекламы
Представьте себе 1941 год. Телевидение — экзотическая технология, доступная немногим. В тот жаркий июльский день работники телестанции WNBT нервничали: впервые коммерчески транслируется спортивное событие национального масштаба. Перед матчем инженер станции вставляет картонную карточку с изображением часов в специальный слот камеры. На крошечных экранах 4000 телевизоров появляется статичное изображение. Десять секунд — и всё. Никто тогда не осознавал, что этот момент изменит историю маркетинга и культуры потребления навсегда.
Руководство Bulova приняло решение об этой рекламе почти случайно. Компания уже спонсировала радиопередачи, и кто-то предложил попробовать "это новое телевидение". $9 казались рискованной инвестицией в неизведанную территорию. Сегодня эти же 10 секунд во время Суперкубка стоили бы около $5 миллионов.
Однако история телерекламы начинается раньше официальной даты. Экспериментальные рекламные передачи появились в Великобритании и США ещё в 1930-х годах. BBC, например, проводила тестовые рекламные трансляции в 1936 году, а NBC — с 1939 года.
|Год
|Страна
|Компания/канал
|Описание
|1936
|Великобритания
|BBC
|Экспериментальные рекламные передачи
|1939
|США
|NBC
|Тестовые коммерческие трансляции
|1 июля 1941
|США
|Bulova/WNBT
|Первая официальная платная телереклама
|1947
|США
|Различные спонсоры
|Начало эры спонсорства телепрограмм
Стоит отметить, что в разных странах телереклама развивалась по собственному пути. В Соединённых Штатах сразу сформировалась коммерческая модель, тогда как в Европе, особенно в Великобритании и скандинавских странах, телевидение долго оставалось преимущественно общественным, с ограниченным присутствием рекламы или полным её отсутствием.
Характерной особенностью ранней телерекламы было прямое спонсорство программ. Вместо покупки рекламного времени компании финансировали целые передачи, которые даже назывались в честь спонсоров — например, "Texaco Star Theatre" или "Kraft Television Theatre".
Первые рекламные ролики: технологии и формат 1940-х
Технологические ограничения 1940-х годов напрямую определяли характер и формат первых телевизионных рекламных роликов. В начале десятилетия большинство рекламных сообщений представляли собой статичные изображения со звуковым сопровождением или простейшую анимацию. Телевизоры имели маленькие экраны (от 5 до 12 дюймов), низкое разрешение и демонстрировали черно-белое изображение, что значительно ограничивало визуальные возможности рекламы. 📟
- Живые демонстрации: Поскольку запись видео была сложной и дорогой, большинство рекламы транслировалось в прямом эфире. Типичный формат — ведущий или специальный "рекламный диктор" представлял продукт и описывал его преимущества.
- Живописные карточки: Художественно оформленные карточки с изображением продукта и текстом показывались в камеру.
- Простая анимация: К концу 1940-х начали появляться простейшие анимационные ролики.
- Спонсорские заставки: Короткие анонсы в начале и конце программы, упоминающие спонсора.
Большинство ранних рекламных роликов были продолжительностью 60 секунд и больше — гораздо длиннее современных стандартов. Это объяснялось необходимостью подробного объяснения преимуществ продукта в эпоху, когда телевидение ещё осваивало свой визуальный язык.
Алексей Ворошилов, продюсер рекламы
В 1948 году я был свидетелем создания рекламного ролика для стирального порошка. Съемочная группа собралась в крошечной студии. Перед камерой поставили стол, за которым актриса в роли домохозяйки должна была рассказывать о преимуществах порошка. Всё готово, начинается трансляция — и вдруг потухает верхний свет. Режиссер в панике — эфир идет!
Находчивый оператор быстро передвинул напольную лампу и направил ее на актрису. "Продолжаем!" — скомандовал режиссер. Домохозяйка начала свой монолог, демонстрируя, как порошок отстирывает пятна. Но от волнения она уронила коробку, рассыпав содержимое. В прямом эфире невозможно сделать дубль! Актриса не растерялась: "Смотрите, как легко этот замечательный порошок распределяется по ткани!" — воскликнула она, растирая рассыпанный порошок по скатерти. Реклама имела невероятный успех — магазины сообщали о трехкратном увеличении продаж. Такова была магия живой демонстрации!
Первая половина 1940-х была экспериментальным периодом, но настоящий рост телерекламы начался после Второй мировой войны. К 1947 году в США телевещание охватывало уже основные городские центры, а количество телевизоров в домах американцев возросло с нескольких тысяч до сотен тысяч.
Несколько ключевых брендов, определивших раннюю телерекламу:
|Бренд
|Типичный формат рекламы
|Инновационный аспект
|Lucky Strike
|Живые демонстрации
|Привлечение знаменитостей и спортсменов
|Procter & Gamble
|Мыльные оперы
|Спонсорство целых программ для домохозяек
|Chevrolet
|Фильмованные демонстрации
|Первые использования киносъёмки вместо прямого эфира
|Pan American
|Рекламные фильмы-путешествия
|Образовательный контент как реклама
Интересно, что из-за высокой стоимости производства рекламные ролики часто использовались повторно с незначительными изменениями. Некоторые из них транслировались годами, ограничивая частоту обновления рекламных кампаний по сравнению с сегодняшними стандартами. 🔄
Золотой век: революция в телерекламе 1950-60-х годов
Период 1950-1960-х годов по праву считается золотым веком телевизионной рекламы. Телевидение стало центральным элементом американской и западной культуры, а телереклама превратилась в изощренное искусство. К 1960 году телевизор имелся уже в 87% американских домохозяйств, что создало беспрецедентную по масштабу единую аудиторию. 📊
Несколько революционных инноваций этого периода:
- Переход к цветному вещанию: NBC начал регулярные цветные трансляции в 1954 году, хотя массовое распространение цветных телевизоров произошло только в середине 1960-х.
- Появление видеозаписи: Технология Ampex, появившаяся в 1956 году, позволила отказаться от прямых эфиров в пользу предварительно записанных роликов.
- Сегментация аудитории: Рекламодатели начали разрабатывать отдельные ролики для женщин, мужчин и детей.
- Уникальное позиционирование: Появление концепции USP (Unique Selling Proposition) — уникального торгового предложения.
- Интеграция психологических исследований: Рекламные агентства начали использовать результаты фокус-групп и психологических тестов.
Этот период ознаменовался появлением креативных рекламных агентств, ставших впоследствии легендами индустрии: Leo Burnett, Ogilvy & Mather, BBDO, JWT, DDB. Именно эти компании сформировали стандарты креативности в рекламе, которые во многом остаются актуальными и сегодня. 🌟
Знаковым моментом для телерекламы стала президентская кампания 1960 года, когда телевизионные дебаты между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном продемонстрировали невероятную силу телевизионного образа. Аудитория радио считала, что победил Никсон, в то время как телезрители отдали уверенную победу более фотогеничному Кеннеди.
Самые инновационные рекламные кампании золотого века:
- Marlboro Man (1954): Образ ковбоя стал одним из самых узнаваемых рекламных символов в истории.
- Volkswagen "Think Small" (1959): Революционная кампания использовала минимализм и самоиронию в эпоху помпезной автомобильной рекламы.
- Алка-Зельтцер "Plop, Plop, Fizz, Fizz" (1953): Мелодичный джингл, который миллионы американцев помнят по сей день.
- McDonald's (1963): Первое появление клоуна Рональда Макдональда.
- Coca-Cola "Things Go Better With Coke" (1963): Одна из первых глобальных тв-кампаний.
К концу 1960-х годов появились первые попытки регулирования телевизионной рекламы, особенно направленной на детей и рекламирующей табачную продукцию. В 1970 году в США был принят закон, запрещающий рекламу сигарет на телевидении. 🚭
Как реклама по телевизору изменила маркетинг в ХХ веке
Телевизионная реклама стала катализатором фундаментальных изменений в теории и практике маркетинга. Впервые в истории бренды получили возможность демонстрировать продукты в действии, сочетая визуальные образы со звуком и эмоциональным повествованием. Это привело к смене парадигмы в рекламной индустрии. 🔄
- Эмоциональный брендинг: Телереклама позволила создавать эмоциональную связь с потребителем, выходя за рамки простого информирования о функциональных преимуществах продукта.
- Визуальный язык брендов: Появились визуальные элементы бренда, узнаваемые вне зависимости от языка — персонажи, образы, цветовые схемы.
- Массовый маркетинг: Возможность одновременно обратиться к миллионам потребителей изменила масштабы рекламных кампаний.
- Потребительская культура: Телереклама сформировала новые потребительские привычки и стандарты жизни.
- Интеграция развлечения и рекламы: Рекламные ролики стали самостоятельной формой развлекательного контента.
Телевизионная реклама буквально создала современную научную дисциплину маркетинга, заставив переосмыслить процессы принятия решений потребителями. Исследования показали, что визуальные стимулы и истории, рассказанные в рекламе, влияют на потребителей значительно сильнее, чем просто перечисление характеристик продукта. 🧠
Сравнение рекламы до и после телевизионной эры:
|Аспект маркетинга
|До телевизионной эры
|После появления телерекламы
|Фокус рекламы
|Информация о характеристиках и цене
|Эмоциональные преимущества и стиль жизни
|Бюджеты
|Относительно небольшие
|Многомиллионные кампании
|Охват
|Локальный или национальный
|Глобальный
|Влияние на продукты
|Минимальное
|Дизайн продуктов для "телегеничности"
|Метрики успеха
|Прямой отклик
|Узнаваемость бренда и доля рынка
Телереклама привела к появлению и укреплению концепции брендинга как основы маркетинговой стратегии. До телевидения концепция бренда существовала в зачаточной форме и часто сводилась к товарному знаку и названию. Телевизионный формат позволил брендам обрести "личность" и характер, с которыми потребители могли соотносить себя. 🎭
Одним из самых заметных изменений стало смещение фокуса с функциональных преимуществ продукта на эмоциональные выгоды от его использования. Классическим примером стала реклама Marlboro, которая продавала не просто сигареты, а образ свободы и мужественности, или телереклама Coca-Cola, обещавшая не просто напиток, а радость и ощущение единения с миром.
Телереклама также сформировала специфическую экономику медиа, где стоимость контента субсидировалась рекламодателями, что привело к появлению бесплатного для зрителя коммерческого телевидения — модель, которая доминировала большую часть XX века.
Наследие пионеров: влияние первых творцов телерекламы
Пионеры телерекламы оставили неизгладимый след в маркетинговой индустрии, создав принципы и методы, которые используются до сих пор. Многие современные рекламные приемы — от знаменитостей-амбассадоров до вирусных видеороликов — имеют корни в золотом веке телерекламы. 🌱
Ключевые фигуры, изменившие облик рекламы:
- Россер Ривз — создатель концепции уникального торгового предложения (USP), настаивавший на том, что каждая реклама должна содержать единственное уникальное обещание.
- Дэвид Огилви — "отец рекламы", чья концепция "бренд-имиджа" сделала образ продукта не менее важным, чем его реальные качества.
- Лео Бернетт — пионер использования "маленького человека" и простых, запоминающихся персонажей вроде Тигра Тони для Kellogg's или Зеленого Великана.
- Билл Бернбах — революционер рекламы, объединивший копирайтеров и арт-директоров в творческие команды и продвигавший идею честности в рекламе.
- Мэри Уэллс Лоуренс — первая женщина-руководитель в рекламе, прославившаяся кампанией "I ❤️ New York" и рекламой для Braniff Airlines.
Наследие первых телевизионных рекламных кампаний прослеживается в современных цифровых медиа. Многие приемы, открытые пионерами телерекламы, были адаптированы для интернет-маркетинга:
- Сторителлинг: Рассказывание истории вместо прямого продвижения продукта.
- Вирусность: Создание контента, который зрители хотят обсуждать и делиться им.
- Эмоциональный маркетинг: Обращение к чувствам как более эффективный метод, чем рациональные аргументы.
- Использование юмора: Разрушение барьеров между брендом и потребителем.
- Брендированный контент: Создание контента, имеющего самостоятельную ценность.
Даже современные видеоплатформы и рекламные форматы в социальных сетях многое позаимствовали у своих телевизионных предшественников. Например, короткие видеоролики в TikTok по своей структуре напоминают 15-секундные телевизионные ролики 1980-х годов, только адаптированные под вертикальный формат и интерактивность. 📱
Интересно отметить, что некоторые из первых экспериментаторов в области телерекламы, такие как агентство JWT, успешно адаптировались к цифровой эпохе и продолжают работать, сохраняя лидирующие позиции в отрасли спустя почти столетие. Другие исторические агентства объединились или были поглощены, формируя современные рекламные холдинги.
Один из важнейших уроков, оставленных пионерами телерекламы — это понимание того, что технология сама по себе не является решающим фактором. Главное — это умение адаптировать творческое сообщение под возможности и ограничения медиума, создавая контент, который резонирует с аудиторией и запоминается надолго.
Первые телевизионные рекламные ролики изменили не только индустрию маркетинга, но и заложили фундамент визуальной культуры потребления, которой мы все сегодня пользуемся. От статичных изображений часов Bulova до сложных многомиллионных рекламных кампаний — каждый этап этой эволюции был шагом к более эффективному взаимодействию с аудиторией. И хотя сегодня мы живем в эпоху диджитал-маркетинга, основные принципы, разработанные пионерами телерекламы, остаются актуальными: эмоциональная связь важнее технических характеристик, а хорошо рассказанная история запоминается лучше, чем набор фактов.
Михаил Трофимов
маркетинг-стратег