От А до Я: инфоповод – это что такое и как его использовать

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

специалисты в области маркетинга и PR

владельцы и сотрудники малых и средних бизнесов

студенты и обучающиеся на курсах по маркетингу или связанной области

Трудно добиться внимания аудитории в переполненном информацией мире. Но существует мощный инструмент, привлекающий взгляды и создающий резонанс — инфоповод. Этот маркетинговый магнит превращает обычные бизнес-события в истории, достойные внимания СМИ и соцсетей. Правильно созданный инфоповод способен вызвать обсуждения, привлечь новых клиентов и значительно увеличить узнаваемость бренда. Разберёмся, что же такое инфоповод, почему он критически важен для бизнеса в 2025 году и как применять это оружие массового привлечения внимания в своей стратегии. 🔍

Инфоповод – основа успешного продвижения бизнеса

Инфоповод – это событие, новость или явление, способное вызвать интерес у целевой аудитории и СМИ, став основой для создания контента и освещения в медиа. По сути, это "крючок", на который можно "подвесить" коммуникацию с потенциальными клиентами. 📰

Качественный инфоповод обладает несколькими ключевыми характеристиками:

Актуальность – соответствие текущим трендам и запросам аудитории

Уникальность – отличие от потока стандартных новостей

Социальная значимость – способность затрагивать важные для общества темы

Эмоциональность – возможность вызывать эмоциональный отклик

Масштабность – потенциал охвата широкой аудитории

Значение инфоповодов для бизнеса трудно переоценить. В 2025 году они стали не просто элементом PR-стратегии, а полноценным инструментом маркетинга с измеримыми результатами. Согласно данным Cision PR Newswire, компании, регулярно использующие качественные инфоповоды, получают на 67% больше упоминаний в медиа и на 41% выше вовлеченность в соцсетях.

Марина Соколова, PR-директор

В прошлом году перед нашей командой стояла сложная задача – вывести на рынок новый бренд эко-посуды в условиях высокой конкуренции и небольшого бюджета. Мы проанализировали календарь экологических дат и обнаружили приближающийся Всемирный день без пластика. Вместо банальной акции со скидками мы организовали масштабную уборку городского пляжа, привлекли волонтеров и местные власти. На мероприятии участники получали нашу биоразлагаемую посуду для пикника после уборки. История получила освещение в трех региональных телеканалах, семи интернет-изданиях и разлетелась по соцсетям с хештегом #чистыйпикник. Инвестировав около 150 000 рублей в организацию, мы получили медийный охват, эквивалентный примерно 1,2 млн рублей рекламного бюджета. А главное – бренд мгновенно получил статус социально ответственного, что идеально соответствовало нашему позиционированию.

Инфоповоды решают сразу несколько бизнес-задач:

Задача Как помогает инфоповод Пример Повышение узнаваемости бренда Создает естественный информационный повод для упоминания компании Запуск уникальной инициативы помощи локальным сообществам Привлечение новых клиентов Демонстрирует ценности и преимущества компании через актуальные истории Исследование рынка с полезными для потребителей выводами Построение доверия Показывает экспертизу и прозрачность компании Открытый отчет о достижении устойчивых целей развития Управление репутацией Перенаправляет внимание на позитивные аспекты деятельности Благотворительная программа или социальная инициатива

Виды инфоповодов: техники для любого бизнеса

Инфоповоды можно классифицировать по разным основаниям, но наиболее практиczny подход – разделение их на естественные (возникающие сами по себе) и искусственные (специально созданные). Вот карта возможностей для бизнеса любого размера: 🗓️

Естественные инфоповоды:

Календарные события – профессиональные и международные праздники, сезонные явления (Черная пятница, День счастья, начало учебного года)

– профессиональные и международные праздники, сезонные явления (Черная пятница, День счастья, начало учебного года) Изменения в компании – расширение, релокация, юбилеи, запуск нового направления

– расширение, релокация, юбилеи, запуск нового направления Достижения – получение наград, выход на новые рынки, значимые показатели роста

– получение наград, выход на новые рынки, значимые показатели роста Отраслевые события – изменения в законодательстве, рыночные тренды, технологические прорывы

– изменения в законодательстве, рыночные тренды, технологические прорывы Реакция на социальные изменения – благотворительность, устойчивое развитие, социальная ответственность

Искусственные инфоповоды:

Исследования и опросы – проведение и публикация собственных маркетинговых исследований

– проведение и публикация собственных маркетинговых исследований Специальные мероприятия – конференции, мастер-классы, презентации, дни открытых дверей

– конференции, мастер-классы, презентации, дни открытых дверей Коллаборации – партнерство с другими брендами, известными личностями или экспертами

– партнерство с другими брендами, известными личностями или экспертами Необычные акции – флешмобы, челленджи, провокационные кампании

– флешмобы, челленджи, провокационные кампании Performance marketing – создание вирусного контента, спланированные PR-кампании

Эффективность различных типов инфоповодов зависит от специфики бизнеса, целевой аудитории и каналов распространения. Исследование ContentMarketing Institute показало, что B2B компании получают наибольшую отдачу от экспертного контента, основанного на исследованиях (78% эффективности), тогда как для B2C более результативны эмоциональные истории и социальные акции (84% эффективности).

Существует также разделение инфоповодов по временному горизонту планирования:

Тип Характеристика Преимущества Недостатки Долгосрочные Планируются на 6-12 месяцев вперед, часто привязаны к календарю маркетинговых активностей Возможность тщательной подготовки, интеграция в общую стратегию Низкая гибкость, риск утраты актуальности Среднесрочные Разрабатываются на 2-3 месяца вперед, часто связаны с предстоящими событиями Баланс между планированием и оперативностью Требуют постоянной актуализации Краткосрочные Оперативная реакция на текущие события, тренды и новости Высокая актуальность, возможность "оседлать волну" внимания Требуют быстрой реакции, высокий риск ошибок

Создание эффективного инфоповода: пошаговая стратегия

Создание инфоповода, который действительно сработает, требует структурированного подхода и понимания психологии целевой аудитории. Предлагаю проверенный алгоритм разработки инфоповодов, который принесет ощутимые результаты. 🚀

Исследование аудитории Определите демографические и психографические характеристики вашей ЦА

Изучите, какие темы и проблемы резонируют с вашей аудиторией

Выясните, какие медиа и платформы предпочитает ваша аудитория Анализ информационного поля Мониторинг актуальных новостей и трендов в вашей отрасли

Оценка инфоповодов конкурентов (их сильные и слабые стороны)

Поиск "информационных пустот" – тем, которые недостаточно освещены Генерация идей инфоповода Мозговой штурм с командой (минимум 15-20 идей)

Оценка идей по критериям: актуальность, уникальность, соответствие ценностям бренда

Выбор 2-3 наиболее перспективных направлений Проработка выбранного инфоповода Формулирование ключевого сообщения (не более 1-2 предложений)

Разработка интересного угла подачи

Сбор подтверждающих данных, статистики, экспертных мнений Создание медиакита Написание пресс-релиза или анонса (с соблюдением принципа "перевернутой пирамиды")

Подготовка визуальных материалов (фото, инфографика, видео)

Формирование пакета дополнительных материалов (бэкграундер, биографии спикеров) План распространения Выбор каналов с наилучшим доступом к целевой аудитории

Составление медиалиста (журналисты, блогеры, отраслевые издания)

Адаптация материалов под специфику каждого канала

Антон Карпов, маркетолог Помню случай с небольшим региональным производителем натуральной косметики. Компания создавала отличный продукт, но никак не могла выйти за пределы локального рынка. Мы провели глубинное исследование и выяснили, что многие потребители разочарованы экологическими заявлениями крупных брендов – при проверке большинство "натуральных" продуктов содержали синтетические компоненты. Мы инициировали независимое тестирование 25 популярных "натуральных" косметических средств и нашего продукта. Результаты шокировали: 80% образцов от известных брендов содержали не указанные в составе синтетические компоненты, а наш клиент был в числе 3 производителей с полностью честным составом. Исследование оформили в подробный отчет, создали инфографику и запустили кампанию "НатуРеально" о честности в косметической индустрии. История получила освещение в нескольких бьюти-изданиях, популярные экоблогеры начали тестировать продукцию клиента, а запрос "честная натуральная косметика" стал приводить на сайт компании. За три месяца продажи выросли на 186%, а география расширилась до федерального уровня.

При разработке инфоповодов важно учитывать критерии их эффективности:

Естественность – даже искусственно созданный повод должен выглядеть органично

– даже искусственно созданный повод должен выглядеть органично Комплексность – возможность развивать тему в разных форматах и на различных площадках

– возможность развивать тему в разных форматах и на различных площадках Долговечность – потенциал для долгосрочного освещения или периодического возвращения к теме

– потенциал для долгосрочного освещения или периодического возвращения к теме Дифференциация – четкое отличие от аналогичных поводов конкурентов

– четкое отличие от аналогичных поводов конкурентов Масштабируемость – возможность адаптировать для разных целевых групп и регионов

Инфоповоды в разных каналах коммуникации

Эффективность инфоповода напрямую зависит от правильного выбора каналов распространения и адаптации контента под особенности каждой платформы. Универсального решения не существует – необходимо персонализировать подход к каждому каналу. 📱

Традиционные СМИ (газеты, журналы, ТВ, радио)

Требуют классического формата пресс-релиза с четкой структурой

Ценят эксклюзивность и общественную значимость

Предпочитают официальные комментарии экспертов и статистику

Лучше всего работают с серьезными исследованиями, значимыми событиями и социальными инициативами

Онлайн-медиа

Ориентированы на оперативность и интерактивность

Ценят мультимедийный контент (инфографика, видео, интерактивы)

Требуют SEO-оптимизации материалов

Эффективны для новостей компании, исследований, рейтингов и обзоров

Социальные сети

Требуют емкой, эмоциональной подачи с ярким визуалом

Ценят аутентичность и возможность вовлечения пользователей

Лучше реагируют на личные истории, челленджи и вирусный контент

Требуют адаптации под специфику платформы (формат, тональность, аудитория)

Блоги и влогеры

Предпочитают нативный формат интеграции

Ценят уникальный угол подачи, соответствующий их аудитории

Эффективны для тестирования продуктов, обзоров и образовательного контента

Требуют индивидуального подхода к каждому инфлюенсеру

Email-рассылки

Позволяют персонализировать сообщение для разных сегментов аудитории

Требуют четкой структуры и призыва к действию

Эффективны для анонсов событий, специальных исследований и эксклюзивных новостей

Мессенджеры и чат-боты

Требуют краткости и концентрации на главном

Хорошо работают с инфографикой и короткими видео

Эффективны для срочных новостей и специальных предложений

При мультиканальном продвижении инфоповода важно соблюдать несколько принципов:

Принцип Описание Практическое применение Единство сообщения Ключевое сообщение должно оставаться неизменным на всех платформах Разработка core message и контроль его сохранения при адаптации Каскадное распространение Последовательное раскрытие информации на разных платформах Начало с эксклюзива для ключевого СМИ, затем пресс-релиз и социальные сети Кросс-промо Взаимное продвижение контента между разными каналами Анонсирование публикации в СМИ через социальные сети, добавление социальных кнопок в email-рассылку Формат-специфичная адаптация Создание уникальных версий контента для каждой платформы Лонгрид для веб-сайта, краткая новость для Twitter, визуальный контент для ВКонтакте А/B тестирование Проверка эффективности разных подходов к подаче информации Тестирование разных заголовков, визуалов и форматов для определения оптимальных

Измерение эффективности: оцениваем отдачу от инфоповода

Инвестиции в создание и продвижение инфоповодов должны приносить измеримые результаты. Современный подход требует комплексной оценки эффективности по целому ряду показателей, выходящих за рамки традиционных PR-метрик. 📊

Ключевые метрики для оценки эффективности инфоповодов:

Медиаметрики Количество публикаций и упоминаний

Охват аудитории (потенциальное количество контактов)

Тональность публикаций (позитивная, нейтральная, негативная)

Share of Voice – доля упоминаний бренда относительно конкурентов

Media Quality Score – качество освещения (полнота, ключевые сообщения) Показатели вовлеченности Комментарии, лайки, репосты в социальных сетях

Время, проведенное на странице с новостью

Глубина просмотра и отказы

CTR в email-рассылках и социальных сетях

Коэффициент вовлеченности (ERR) для социальных платформ Бизнес-показатели Рост трафика на сайт после публикации инфоповода

Увеличение числа лидов или регистраций

Конверсия в целевые действия (покупка, подписка)

Изменение показателей поисковой выдачи по целевым запросам

ROI (Return on Investment) информационной кампании Репутационные метрики Изменение уровня узнаваемости бренда (Brand Awareness)

Динамика индекса лояльности (NPS)

Изменение восприятия бренда по ключевым атрибутам

Рост числа упоминаний бренда в органических обсуждениях

Для комплексной оценки эффективности инфоповода используйте подход 360°, сравнивая планируемые и фактические показатели:

Этап Действия Инструменты До запуска Определение KPI и целевых показателей SMART-подход, бенчмаркинг, анализ предыдущих кампаний Во время активной фазы Мониторинг публикаций и реакций в реальном времени Медиа-мониторинг (СКАН, Медиалогия), аналитика социальных сетей Сразу после активной фазы Оперативный анализ медийных и социальных показателей Google Analytics, Яндекс.Метрика, дашборды социальных платформ Через 2-4 недели Оценка влияния на бизнес-показатели CRM-системы, системы веб-аналитики, данные продаж Через 2-3 месяца Анализ долгосрочных эффектов и ROI Трекинговые исследования, анализ поисковых запросов, опросы

Важно анализировать не только количественные показатели, но и качественные характеристики отклика на инфоповод. Например, появление органических обсуждений вашего бренда в профессиональных сообществах может стоить десятка упоминаний в общих новостных лентах.

Современные инструменты позволяют автоматизировать сбор данных об эффективности инфоповодов. Используйте комбинацию систем мониторинга (Brand Analytics, YouScan), аналитических платформ (Google Data Studio, Power BI) и специализированные PR-метрики (Barcelona Principles 3.0).

По данным исследования PR News, компании, которые систематически измеряют эффективность своих инфоповодов и корректируют стратегию на основе полученных данных, добиваются на 43% лучших результатов по сравнению с теми, кто ограничивается базовыми метриками или не проводит оценку вообще.