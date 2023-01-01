От А до Я: инфоповод – это что такое и как его использовать#Маркетинговая стратегия #Контент-маркетинг #PR и медиа
Для кого эта статья:
- специалисты в области маркетинга и PR
- владельцы и сотрудники малых и средних бизнесов
- студенты и обучающиеся на курсах по маркетингу или связанной области
Трудно добиться внимания аудитории в переполненном информацией мире. Но существует мощный инструмент, привлекающий взгляды и создающий резонанс — инфоповод. Этот маркетинговый магнит превращает обычные бизнес-события в истории, достойные внимания СМИ и соцсетей. Правильно созданный инфоповод способен вызвать обсуждения, привлечь новых клиентов и значительно увеличить узнаваемость бренда. Разберёмся, что же такое инфоповод, почему он критически важен для бизнеса в 2025 году и как применять это оружие массового привлечения внимания в своей стратегии. 🔍
Инфоповод – основа успешного продвижения бизнеса
Инфоповод – это событие, новость или явление, способное вызвать интерес у целевой аудитории и СМИ, став основой для создания контента и освещения в медиа. По сути, это "крючок", на который можно "подвесить" коммуникацию с потенциальными клиентами. 📰
Качественный инфоповод обладает несколькими ключевыми характеристиками:
- Актуальность – соответствие текущим трендам и запросам аудитории
- Уникальность – отличие от потока стандартных новостей
- Социальная значимость – способность затрагивать важные для общества темы
- Эмоциональность – возможность вызывать эмоциональный отклик
- Масштабность – потенциал охвата широкой аудитории
Значение инфоповодов для бизнеса трудно переоценить. В 2025 году они стали не просто элементом PR-стратегии, а полноценным инструментом маркетинга с измеримыми результатами. Согласно данным Cision PR Newswire, компании, регулярно использующие качественные инфоповоды, получают на 67% больше упоминаний в медиа и на 41% выше вовлеченность в соцсетях.
Марина Соколова, PR-директор
В прошлом году перед нашей командой стояла сложная задача – вывести на рынок новый бренд эко-посуды в условиях высокой конкуренции и небольшого бюджета. Мы проанализировали календарь экологических дат и обнаружили приближающийся Всемирный день без пластика. Вместо банальной акции со скидками мы организовали масштабную уборку городского пляжа, привлекли волонтеров и местные власти.
На мероприятии участники получали нашу биоразлагаемую посуду для пикника после уборки. История получила освещение в трех региональных телеканалах, семи интернет-изданиях и разлетелась по соцсетям с хештегом #чистыйпикник. Инвестировав около 150 000 рублей в организацию, мы получили медийный охват, эквивалентный примерно 1,2 млн рублей рекламного бюджета. А главное – бренд мгновенно получил статус социально ответственного, что идеально соответствовало нашему позиционированию.
Инфоповоды решают сразу несколько бизнес-задач:
|Задача
|Как помогает инфоповод
|Пример
|Повышение узнаваемости бренда
|Создает естественный информационный повод для упоминания компании
|Запуск уникальной инициативы помощи локальным сообществам
|Привлечение новых клиентов
|Демонстрирует ценности и преимущества компании через актуальные истории
|Исследование рынка с полезными для потребителей выводами
|Построение доверия
|Показывает экспертизу и прозрачность компании
|Открытый отчет о достижении устойчивых целей развития
|Управление репутацией
|Перенаправляет внимание на позитивные аспекты деятельности
|Благотворительная программа или социальная инициатива
Виды инфоповодов: техники для любого бизнеса
Инфоповоды можно классифицировать по разным основаниям, но наиболее практиczny подход – разделение их на естественные (возникающие сами по себе) и искусственные (специально созданные). Вот карта возможностей для бизнеса любого размера: 🗓️
Естественные инфоповоды:
- Календарные события – профессиональные и международные праздники, сезонные явления (Черная пятница, День счастья, начало учебного года)
- Изменения в компании – расширение, релокация, юбилеи, запуск нового направления
- Достижения – получение наград, выход на новые рынки, значимые показатели роста
- Отраслевые события – изменения в законодательстве, рыночные тренды, технологические прорывы
- Реакция на социальные изменения – благотворительность, устойчивое развитие, социальная ответственность
Искусственные инфоповоды:
- Исследования и опросы – проведение и публикация собственных маркетинговых исследований
- Специальные мероприятия – конференции, мастер-классы, презентации, дни открытых дверей
- Коллаборации – партнерство с другими брендами, известными личностями или экспертами
- Необычные акции – флешмобы, челленджи, провокационные кампании
- Performance marketing – создание вирусного контента, спланированные PR-кампании
Эффективность различных типов инфоповодов зависит от специфики бизнеса, целевой аудитории и каналов распространения. Исследование ContentMarketing Institute показало, что B2B компании получают наибольшую отдачу от экспертного контента, основанного на исследованиях (78% эффективности), тогда как для B2C более результативны эмоциональные истории и социальные акции (84% эффективности).
Существует также разделение инфоповодов по временному горизонту планирования:
|Тип
|Характеристика
|Преимущества
|Недостатки
|Долгосрочные
|Планируются на 6-12 месяцев вперед, часто привязаны к календарю маркетинговых активностей
|Возможность тщательной подготовки, интеграция в общую стратегию
|Низкая гибкость, риск утраты актуальности
|Среднесрочные
|Разрабатываются на 2-3 месяца вперед, часто связаны с предстоящими событиями
|Баланс между планированием и оперативностью
|Требуют постоянной актуализации
|Краткосрочные
|Оперативная реакция на текущие события, тренды и новости
|Высокая актуальность, возможность "оседлать волну" внимания
|Требуют быстрой реакции, высокий риск ошибок
Создание эффективного инфоповода: пошаговая стратегия
Создание инфоповода, который действительно сработает, требует структурированного подхода и понимания психологии целевой аудитории. Предлагаю проверенный алгоритм разработки инфоповодов, который принесет ощутимые результаты. 🚀
- Исследование аудитории
- Определите демографические и психографические характеристики вашей ЦА
- Изучите, какие темы и проблемы резонируют с вашей аудиторией
- Выясните, какие медиа и платформы предпочитает ваша аудитория
- Анализ информационного поля
- Мониторинг актуальных новостей и трендов в вашей отрасли
- Оценка инфоповодов конкурентов (их сильные и слабые стороны)
- Поиск "информационных пустот" – тем, которые недостаточно освещены
- Генерация идей инфоповода
- Мозговой штурм с командой (минимум 15-20 идей)
- Оценка идей по критериям: актуальность, уникальность, соответствие ценностям бренда
- Выбор 2-3 наиболее перспективных направлений
- Проработка выбранного инфоповода
- Формулирование ключевого сообщения (не более 1-2 предложений)
- Разработка интересного угла подачи
- Сбор подтверждающих данных, статистики, экспертных мнений
- Создание медиакита
- Написание пресс-релиза или анонса (с соблюдением принципа "перевернутой пирамиды")
- Подготовка визуальных материалов (фото, инфографика, видео)
- Формирование пакета дополнительных материалов (бэкграундер, биографии спикеров)
- План распространения
- Выбор каналов с наилучшим доступом к целевой аудитории
- Составление медиалиста (журналисты, блогеры, отраслевые издания)
- Адаптация материалов под специфику каждого канала
Антон Карпов, маркетолог
Помню случай с небольшим региональным производителем натуральной косметики. Компания создавала отличный продукт, но никак не могла выйти за пределы локального рынка. Мы провели глубинное исследование и выяснили, что многие потребители разочарованы экологическими заявлениями крупных брендов – при проверке большинство "натуральных" продуктов содержали синтетические компоненты.
Мы инициировали независимое тестирование 25 популярных "натуральных" косметических средств и нашего продукта. Результаты шокировали: 80% образцов от известных брендов содержали не указанные в составе синтетические компоненты, а наш клиент был в числе 3 производителей с полностью честным составом.
Исследование оформили в подробный отчет, создали инфографику и запустили кампанию "НатуРеально" о честности в косметической индустрии. История получила освещение в нескольких бьюти-изданиях, популярные экоблогеры начали тестировать продукцию клиента, а запрос "честная натуральная косметика" стал приводить на сайт компании. За три месяца продажи выросли на 186%, а география расширилась до федерального уровня.
При разработке инфоповодов важно учитывать критерии их эффективности:
- Естественность – даже искусственно созданный повод должен выглядеть органично
- Комплексность – возможность развивать тему в разных форматах и на различных площадках
- Долговечность – потенциал для долгосрочного освещения или периодического возвращения к теме
- Дифференциация – четкое отличие от аналогичных поводов конкурентов
- Масштабируемость – возможность адаптировать для разных целевых групп и регионов
Инфоповоды в разных каналах коммуникации
Эффективность инфоповода напрямую зависит от правильного выбора каналов распространения и адаптации контента под особенности каждой платформы. Универсального решения не существует – необходимо персонализировать подход к каждому каналу. 📱
- Традиционные СМИ (газеты, журналы, ТВ, радио)
- Требуют классического формата пресс-релиза с четкой структурой
- Ценят эксклюзивность и общественную значимость
- Предпочитают официальные комментарии экспертов и статистику
- Лучше всего работают с серьезными исследованиями, значимыми событиями и социальными инициативами
- Онлайн-медиа
- Ориентированы на оперативность и интерактивность
- Ценят мультимедийный контент (инфографика, видео, интерактивы)
- Требуют SEO-оптимизации материалов
- Эффективны для новостей компании, исследований, рейтингов и обзоров
- Социальные сети
- Требуют емкой, эмоциональной подачи с ярким визуалом
- Ценят аутентичность и возможность вовлечения пользователей
- Лучше реагируют на личные истории, челленджи и вирусный контент
- Требуют адаптации под специфику платформы (формат, тональность, аудитория)
- Блоги и влогеры
- Предпочитают нативный формат интеграции
- Ценят уникальный угол подачи, соответствующий их аудитории
- Эффективны для тестирования продуктов, обзоров и образовательного контента
- Требуют индивидуального подхода к каждому инфлюенсеру
- Email-рассылки
- Позволяют персонализировать сообщение для разных сегментов аудитории
- Требуют четкой структуры и призыва к действию
- Эффективны для анонсов событий, специальных исследований и эксклюзивных новостей
- Мессенджеры и чат-боты
- Требуют краткости и концентрации на главном
- Хорошо работают с инфографикой и короткими видео
- Эффективны для срочных новостей и специальных предложений
При мультиканальном продвижении инфоповода важно соблюдать несколько принципов:
|Принцип
|Описание
|Практическое применение
|Единство сообщения
|Ключевое сообщение должно оставаться неизменным на всех платформах
|Разработка core message и контроль его сохранения при адаптации
|Каскадное распространение
|Последовательное раскрытие информации на разных платформах
|Начало с эксклюзива для ключевого СМИ, затем пресс-релиз и социальные сети
|Кросс-промо
|Взаимное продвижение контента между разными каналами
|Анонсирование публикации в СМИ через социальные сети, добавление социальных кнопок в email-рассылку
|Формат-специфичная адаптация
|Создание уникальных версий контента для каждой платформы
|Лонгрид для веб-сайта, краткая новость для Twitter, визуальный контент для ВКонтакте
|А/B тестирование
|Проверка эффективности разных подходов к подаче информации
|Тестирование разных заголовков, визуалов и форматов для определения оптимальных
Измерение эффективности: оцениваем отдачу от инфоповода
Инвестиции в создание и продвижение инфоповодов должны приносить измеримые результаты. Современный подход требует комплексной оценки эффективности по целому ряду показателей, выходящих за рамки традиционных PR-метрик. 📊
Ключевые метрики для оценки эффективности инфоповодов:
- Медиаметрики
- Количество публикаций и упоминаний
- Охват аудитории (потенциальное количество контактов)
- Тональность публикаций (позитивная, нейтральная, негативная)
- Share of Voice – доля упоминаний бренда относительно конкурентов
- Media Quality Score – качество освещения (полнота, ключевые сообщения)
- Показатели вовлеченности
- Комментарии, лайки, репосты в социальных сетях
- Время, проведенное на странице с новостью
- Глубина просмотра и отказы
- CTR в email-рассылках и социальных сетях
- Коэффициент вовлеченности (ERR) для социальных платформ
- Бизнес-показатели
- Рост трафика на сайт после публикации инфоповода
- Увеличение числа лидов или регистраций
- Конверсия в целевые действия (покупка, подписка)
- Изменение показателей поисковой выдачи по целевым запросам
- ROI (Return on Investment) информационной кампании
- Репутационные метрики
- Изменение уровня узнаваемости бренда (Brand Awareness)
- Динамика индекса лояльности (NPS)
- Изменение восприятия бренда по ключевым атрибутам
- Рост числа упоминаний бренда в органических обсуждениях
Для комплексной оценки эффективности инфоповода используйте подход 360°, сравнивая планируемые и фактические показатели:
|Этап
|Действия
|Инструменты
|До запуска
|Определение KPI и целевых показателей
|SMART-подход, бенчмаркинг, анализ предыдущих кампаний
|Во время активной фазы
|Мониторинг публикаций и реакций в реальном времени
|Медиа-мониторинг (СКАН, Медиалогия), аналитика социальных сетей
|Сразу после активной фазы
|Оперативный анализ медийных и социальных показателей
|Google Analytics, Яндекс.Метрика, дашборды социальных платформ
|Через 2-4 недели
|Оценка влияния на бизнес-показатели
|CRM-системы, системы веб-аналитики, данные продаж
|Через 2-3 месяца
|Анализ долгосрочных эффектов и ROI
|Трекинговые исследования, анализ поисковых запросов, опросы
Важно анализировать не только количественные показатели, но и качественные характеристики отклика на инфоповод. Например, появление органических обсуждений вашего бренда в профессиональных сообществах может стоить десятка упоминаний в общих новостных лентах.
Современные инструменты позволяют автоматизировать сбор данных об эффективности инфоповодов. Используйте комбинацию систем мониторинга (Brand Analytics, YouScan), аналитических платформ (Google Data Studio, Power BI) и специализированные PR-метрики (Barcelona Principles 3.0).
По данным исследования PR News, компании, которые систематически измеряют эффективность своих инфоповодов и корректируют стратегию на основе полученных данных, добиваются на 43% лучших результатов по сравнению с теми, кто ограничивается базовыми метриками или не проводит оценку вообще.
Инфоповод – истинный катализатор маркетинговых процессов, превращающий обычные бизнес-события в мощные информационные волны. Владея техникой создания и распространения качественных инфоповодов, вы получаете стратегическое преимущество в борьбе за внимание аудитории. Ключ к успеху лежит в понимании потребностей целевых групп, умении находить уникальные углы подачи информации и измерении реальных бизнес-результатов. Начните применять описанные техники уже сегодня – и увидите, как普通ные новости вашей компании превращаются в истории, о которых говорят.
Диана Старостина
контент-маркетолог