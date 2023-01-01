Наружная реклама: что это такое и какие виды существуют

Каждый день мы видим сотни рекламных сообщений на улицах города — яркие билборды вдоль дорог, светящиеся вывески магазинов, рекламу на остановках общественного транспорта. Наружная реклама остаётся одним из самых мощных инструментов маркетинга, который невозможно "пролистнуть" или "отключить". В 2025 году этот канал продолжает эволюционировать, предлагая бизнесу всё более эффективные решения для привлечения внимания аудитории. Разбираемся, что такое наружная реклама, какие её виды существуют и как правильно использовать этот инструмент для достижения маркетинговых целей. 🔍

Наружная реклама: основные понятия и определения

Наружная реклама (Out-of-Home advertising или OOH) — это любая рекламная коммуникация, размещённая вне дома потенциального потребителя и направленная на привлечение внимания к товару, услуге или идее. Её главная особенность — размещение в местах с высокой проходимостью, что обеспечивает широкий охват аудитории. 🌆

Основные характеристики наружной рекламы:

Массовый охват аудитории

Высокая частота контактов с целевой аудиторией

Географическая избирательность (возможность выбора конкретных локаций)

Круглосуточное воздействие

Долговременность размещения

По своему функционалу наружная реклама делится на несколько категорий:

Категория Основное назначение Примеры Имиджевая Создание и поддержание образа бренда Крупные билборды с минималистичным дизайном Информационная Информирование о товаре, услуге, акции Афиши, постеры с детальной информацией Навигационная Указание на местонахождение объекта Указатели, информационные стелы Интерактивная Вовлечение аудитории во взаимодействие Цифровые экраны с QR-кодами, AR-элементы

Алексей Воронцов, директор по маркетингу: «Помню случай с запуском нового ресторана в спальном районе. Владелец был уверен, что достаточно хорошего меню и сарафанного радио. Мы убедили его инвестировать в комплекс наружной рекламы: световые короба на фасаде, три указателя на соседних улицах и несколько ситилайтов на остановках в радиусе километра. Результат превзошел ожидания — в первый месяц поток посетителей был вдвое выше запланированного. Опрос показал, что 68% гостей узнали о ресторане именно благодаря наружной рекламе. Особенно эффективными оказались указатели — они не только информировали о существовании заведения, но и буквально приводили голодных людей к дверям. Иногда самые простые решения работают лучше всего».

Ключевые виды наружной рекламы и их особенности

Рынок наружной рекламы предлагает множество форматов, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества и сферы применения. Рассмотрим основные типы конструкций, актуальные в 2025 году. 📊

Билборды — крупноформатные рекламные конструкции размером 3×6 м или 6×3 м. Размещаются вдоль дорог, на фасадах зданий. Охватывают широкую аудиторию, преимущественно автомобилистов.

— крупноформатные рекламные конструкции размером 3×6 м или 6×3 м. Размещаются вдоль дорог, на фасадах зданий. Охватывают широкую аудиторию, преимущественно автомобилистов. Ситилайты — отдельно стоящие конструкции с подсветкой размером около 1,2×1,8 м. Устанавливаются на тротуарах, остановках общественного транспорта, в торговых центрах. Ориентированы на пешеходов.

— отдельно стоящие конструкции с подсветкой размером около 1,2×1,8 м. Устанавливаются на тротуарах, остановках общественного транспорта, в торговых центрах. Ориентированы на пешеходов. Суперсайты — сверхбольшие рекламные щиты размером от 12×5 м до 15×5 м. Устанавливаются вдоль крупных магистралей и имеют высокий показатель заметности.

— сверхбольшие рекламные щиты размером от 12×5 м до 15×5 м. Устанавливаются вдоль крупных магистралей и имеют высокий показатель заметности. Медиафасады — светодиодные экраны, монтируемые на внешние стены зданий. Позволяют транслировать динамический контент и создавать впечатляющие визуальные эффекты.

— светодиодные экраны, монтируемые на внешние стены зданий. Позволяют транслировать динамический контент и создавать впечатляющие визуальные эффекты. Брандмауэры — крупноформатные рекламные изображения, размещаемые на глухих стенах зданий. Могут быть выполнены в виде баннера или росписи.

— крупноформатные рекламные изображения, размещаемые на глухих стенах зданий. Могут быть выполнены в виде баннера или росписи. Пиллары — трёхсторонние рекламные тумбы высотой около 3 м. Размещаются в местах с высокой пешеходной проходимостью.

— трёхсторонние рекламные тумбы высотой около 3 м. Размещаются в местах с высокой пешеходной проходимостью. Скроллеры — рекламные конструкции с механизмом смены изображений. Позволяют размещать несколько рекламных сообщений на одной площади.

— рекламные конструкции с механизмом смены изображений. Позволяют размещать несколько рекламных сообщений на одной площади. Транспаранты-перетяжки — баннеры, натянутые над проезжей частью между зданиями. Имеют высокую заметность для автомобилистов.

— баннеры, натянутые над проезжей частью между зданиями. Имеют высокую заметность для автомобилистов. Призматроны — конструкции с трёхгранными поворачивающимися элементами, которые демонстрируют поочерёдно три разных изображения.

— конструкции с трёхгранными поворачивающимися элементами, которые демонстрируют поочерёдно три разных изображения. Реклама на транспорте — брендирование внешних поверхностей автобусов, трамваев, такси, а также размещение рекламы в салонах общественного транспорта.

— брендирование внешних поверхностей автобусов, трамваев, такси, а также размещение рекламы в салонах общественного транспорта. Digital-форматы — цифровые рекламные носители: экраны, интерактивные панели, проекции. Позволяют демонстрировать динамический контент и быстро менять рекламные сообщения.

В 2025 году особую популярность приобретают гибридные форматы наружной рекламы, сочетающие физические носители с цифровыми технологиями: AR-билборды, интерактивные витрины, геолокационные рекламные конструкции. 🚀

Эффективность разных форматов наружной рекламы

Оценка эффективности наружной рекламы требует понимания специфики каждого формата и его соответствия конкретным маркетинговым задачам. Важно учитывать такие метрики, как OTS (Opportunity To See — потенциальное количество контактов), CPT (Cost Per Thousand — стоимость за тысячу контактов), а также коэффициент вовлечённости и конверсии. 📈

Формат Средний OTS (контактов в день) Преимущества Оптимальные задачи Билборд 3×6 30 000 – 50 000 Широкий охват, заметность Имиджевая реклама, запуск новых продуктов Ситилайт 10 000 – 20 000 Детальное изучение, таргетинг по локации Продвижение акций, информирование о местных услугах Медиафасад 70 000 – 100 000 Высокая заметность, динамический контент Премиальная имиджевая реклама, спецпроекты Транспортная реклама 40 000 – 80 000 Мобильность, охват разных районов Массовые товары, услуги повседневного спроса Digital-экраны 20 000 – 60 000 Гибкость контента, интерактивность Таргетированные кампании по времени суток, сезонные предложения

Мария Северова, руководитель отдела маркетинга: «В прошлом году мы проводили кампанию для сети кофеен. Изначально план включал только digital-каналы, но аналитика показывала, что конверсия из онлайна падает. Решили добавить наружную рекламу — разместили ситилайты с QR-кодами на скидку в радиусе 500 метров от каждой кофейни. Интересно было наблюдать, как менялась эффективность разных локаций. Ситилайты на остановках общественного транспорта генерировали в 3,5 раза больше сканирований QR-кода, чем аналогичные конструкции на перекрестках. А вот ситилайты возле бизнес-центров показали лучший процент конверсии — 23% отсканировавших купон действительно приходили за кофе. Это наглядно демонстрирует, насколько важно не просто выбрать формат наружной рекламы, но и тщательно продумать географию размещения с учетом поведения целевой аудитории».

Факторы, влияющие на эффективность наружной рекламы:

Локация — правильный выбор места размещения с учётом проходимости целевой аудитории

— правильный выбор места размещения с учётом проходимости целевой аудитории Визуальное решение — контрастность, читаемость, запоминаемость дизайна

— контрастность, читаемость, запоминаемость дизайна Лаконичность сообщения — оптимальное количество текста (не более 7-8 слов)

— оптимальное количество текста (не более 7-8 слов) Частота контакта — количество повторных взаимодействий потенциального потребителя с рекламой

— количество повторных взаимодействий потенциального потребителя с рекламой Сезонность и время суток — учёт изменения потока людей в зависимости от сезона и времени

— учёт изменения потока людей в зависимости от сезона и времени Интеграция с другими каналами — согласованность с общей маркетинговой стратегией

По данным исследований 2025 года, наиболее высокую эффективность демонстрируют интегрированные кампании, где наружная реклама дополняется другими каналами коммуникации, а также форматы с возможностью интерактивного взаимодействия. 💡

Правовые аспекты размещения наружной рекламы

Размещение наружной рекламы в России регулируется Федеральным законом «О рекламе» №38-ФЗ, а также местными нормативными актами и постановлениями. Несоблюдение законодательства может привести к штрафам, демонтажу рекламных конструкций и даже судебным разбирательствам. ⚖️

Основные правовые аспекты, которые необходимо учитывать при размещении наружной рекламы:

Разрешительная документация — для установки рекламной конструкции необходимо получить разрешение от органов местного самоуправления

— для установки рекламной конструкции необходимо получить разрешение от органов местного самоуправления Согласование дизайна — в исторических частях городов и особых зонах требуется согласование внешнего вида рекламных конструкций с архитектурными службами

— в исторических частях городов и особых зонах требуется согласование внешнего вида рекламных конструкций с архитектурными службами Требования безопасности — конструкции должны соответствовать техническим нормам и не создавать угрозы для граждан и транспорта

— конструкции должны соответствовать техническим нормам и не создавать угрозы для граждан и транспорта Содержательные ограничения — запрет на рекламу определённых товаров (алкоголь, табак) на отдельных типах носителей и в определённых локациях

— запрет на рекламу определённых товаров (алкоголь, табак) на отдельных типах носителей и в определённых локациях Налогообложение — рекламные конструкции облагаются налогом на рекламу, ставки которого варьируются в зависимости от региона

— рекламные конструкции облагаются налогом на рекламу, ставки которого варьируются в зависимости от региона Сроки размещения — максимальный срок действия разрешения на установку рекламной конструкции составляет 5 лет (с возможностью продления)

— максимальный срок действия разрешения на установку рекламной конструкции составляет 5 лет (с возможностью продления) Ответственность за содержание — владелец рекламной конструкции несёт ответственность за соблюдение рекламным материалом требований законодательства о рекламе

В 2025 году особое внимание уделяется экологическим аспектам наружной рекламы: вводятся ограничения на использование определённых материалов, регламентируется энергопотребление световых конструкций, устанавливаются нормы утилизации рекламных материалов. 🌱

Для легального размещения наружной рекламы необходимо пройти следующие этапы:

Определить собственника объекта, на котором планируется разместить рекламу (земельный участок, здание, сооружение) Заключить договор с собственником объекта Разработать проект рекламной конструкции Подать заявление в местный орган самоуправления для получения разрешения Получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Установить конструкцию в соответствии с техническими требованиями Регулярно проводить техническое обслуживание и контроль состояния конструкции

Важно отметить, что самовольная установка рекламных конструкций без получения необходимых разрешений влечёт административную ответственность с наложением штрафа и обязательным демонтажем конструкции. 🚫

Как выбрать оптимальный вид наружной рекламы для бизнеса

Выбор оптимального формата наружной рекламы — процесс, требующий анализа множества факторов: от маркетинговых целей до бюджетных ограничений. Правильно подобранный формат способен значительно повысить эффективность рекламной кампании и обеспечить максимальную отдачу от инвестиций. 🎯

Алгоритм выбора оптимального вида наружной рекламы:

Определите цели рекламной кампании Для повышения узнаваемости бренда подойдут крупноформатные носители (билборды, брандмауэры)

Для информирования о конкретном предложении — ситилайты, пиллары с подробной информацией

Для навигации к точке продаж — указатели, штендеры, сити-форматы в непосредственной близости Изучите вашу целевую аудиторию Основные маршруты передвижения

Время активности в течение дня

Демографические характеристики

Особенности восприятия информации Проанализируйте локации Проходимость/проезжаемость

Средняя скорость движения (для автомобильного трафика)

Видимость с разных точек

Конкурентное окружение Оцените бюджет и рассчитайте ROI Стоимость производства рекламных материалов

Стоимость аренды рекламных площадей

Расходы на согласование и получение разрешений

Потенциальная отдача от размещения Определите оптимальную продолжительность кампании Краткосрочные акции (1-2 недели)

Среднесрочные кампании (1-3 месяца)

Долгосрочное имиджевое присутствие (от 6 месяцев) Разработайте креативную концепцию под выбранный формат Учитывайте особенности восприятия в движении (для билбордов)

Адаптируйте контент под условия просмотра (освещение, расстояние)

Обеспечьте единую стилистику с другими каналами коммуникации

В 2025 году при выборе формата наружной рекламы особенно важно учитывать тренд на интеграцию с цифровыми технологиями. Рекламные конструкции с возможностью взаимодействия (QR-коды, NFC-метки, AR-элементы) демонстрируют более высокие показатели вовлечённости и конверсии. 📱

Оптимальные форматы наружной рекламы для разных типов бизнеса:

Розничные сети — комбинация навигационных указателей, ситилайтов вблизи точек продаж и билбордов на основных транспортных артериях

— комбинация навигационных указателей, ситилайтов вблизи точек продаж и билбордов на основных транспортных артериях HoReCa — штендеры, световые короба, вывески с меню, ситилайты в пешеходных зонах

— штендеры, световые короба, вывески с меню, ситилайты в пешеходных зонах B2B-услуги — бизнес-навигация, брендирование офисных зданий, таргетированное размещение в деловых районах

— бизнес-навигация, брендирование офисных зданий, таргетированное размещение в деловых районах Крупные потребительские бренды — медиафасады, суперсайты, цифровые экраны в местах массового скопления людей

— медиафасады, суперсайты, цифровые экраны в местах массового скопления людей Локальный малый бизнес — вывески, штендеры, реклама на транспорте местных маршрутов, печатная реклама в местах проживания целевой аудитории

— вывески, штендеры, реклама на транспорте местных маршрутов, печатная реклама в местах проживания целевой аудитории Мероприятия и события — афиши, транспаранты-перетяжки, флаги, временные конструкции

Важно помнить, что наибольшую эффективность демонстрирует комплексный подход — сочетание разных форматов наружной рекламы, дополняющих друг друга и обеспечивающих многократный контакт с целевой аудиторией. 🔄