Наружная реклама: что это такое и какие виды существуют
Для кого эта статья:
- Специалисты по маркетингу и рекламе
- Владельцы бизнеса, заинтересованные в повышении продаж через наружную рекламу
- Студенты и начинающие профессионалы, изучающие маркетинговые стратегии
Каждый день мы видим сотни рекламных сообщений на улицах города — яркие билборды вдоль дорог, светящиеся вывески магазинов, рекламу на остановках общественного транспорта. Наружная реклама остаётся одним из самых мощных инструментов маркетинга, который невозможно "пролистнуть" или "отключить". В 2025 году этот канал продолжает эволюционировать, предлагая бизнесу всё более эффективные решения для привлечения внимания аудитории. Разбираемся, что такое наружная реклама, какие её виды существуют и как правильно использовать этот инструмент для достижения маркетинговых целей. 🔍
Наружная реклама: основные понятия и определения
Наружная реклама (Out-of-Home advertising или OOH) — это любая рекламная коммуникация, размещённая вне дома потенциального потребителя и направленная на привлечение внимания к товару, услуге или идее. Её главная особенность — размещение в местах с высокой проходимостью, что обеспечивает широкий охват аудитории. 🌆
Основные характеристики наружной рекламы:
- Массовый охват аудитории
- Высокая частота контактов с целевой аудиторией
- Географическая избирательность (возможность выбора конкретных локаций)
- Круглосуточное воздействие
- Долговременность размещения
По своему функционалу наружная реклама делится на несколько категорий:
|Категория
|Основное назначение
|Примеры
|Имиджевая
|Создание и поддержание образа бренда
|Крупные билборды с минималистичным дизайном
|Информационная
|Информирование о товаре, услуге, акции
|Афиши, постеры с детальной информацией
|Навигационная
|Указание на местонахождение объекта
|Указатели, информационные стелы
|Интерактивная
|Вовлечение аудитории во взаимодействие
|Цифровые экраны с QR-кодами, AR-элементы
Алексей Воронцов, директор по маркетингу:
«Помню случай с запуском нового ресторана в спальном районе. Владелец был уверен, что достаточно хорошего меню и сарафанного радио. Мы убедили его инвестировать в комплекс наружной рекламы: световые короба на фасаде, три указателя на соседних улицах и несколько ситилайтов на остановках в радиусе километра.
Результат превзошел ожидания — в первый месяц поток посетителей был вдвое выше запланированного. Опрос показал, что 68% гостей узнали о ресторане именно благодаря наружной рекламе. Особенно эффективными оказались указатели — они не только информировали о существовании заведения, но и буквально приводили голодных людей к дверям. Иногда самые простые решения работают лучше всего».
Ключевые виды наружной рекламы и их особенности
Рынок наружной рекламы предлагает множество форматов, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества и сферы применения. Рассмотрим основные типы конструкций, актуальные в 2025 году. 📊
- Билборды — крупноформатные рекламные конструкции размером 3×6 м или 6×3 м. Размещаются вдоль дорог, на фасадах зданий. Охватывают широкую аудиторию, преимущественно автомобилистов.
- Ситилайты — отдельно стоящие конструкции с подсветкой размером около 1,2×1,8 м. Устанавливаются на тротуарах, остановках общественного транспорта, в торговых центрах. Ориентированы на пешеходов.
- Суперсайты — сверхбольшие рекламные щиты размером от 12×5 м до 15×5 м. Устанавливаются вдоль крупных магистралей и имеют высокий показатель заметности.
- Медиафасады — светодиодные экраны, монтируемые на внешние стены зданий. Позволяют транслировать динамический контент и создавать впечатляющие визуальные эффекты.
- Брандмауэры — крупноформатные рекламные изображения, размещаемые на глухих стенах зданий. Могут быть выполнены в виде баннера или росписи.
- Пиллары — трёхсторонние рекламные тумбы высотой около 3 м. Размещаются в местах с высокой пешеходной проходимостью.
- Скроллеры — рекламные конструкции с механизмом смены изображений. Позволяют размещать несколько рекламных сообщений на одной площади.
- Транспаранты-перетяжки — баннеры, натянутые над проезжей частью между зданиями. Имеют высокую заметность для автомобилистов.
- Призматроны — конструкции с трёхгранными поворачивающимися элементами, которые демонстрируют поочерёдно три разных изображения.
- Реклама на транспорте — брендирование внешних поверхностей автобусов, трамваев, такси, а также размещение рекламы в салонах общественного транспорта.
- Digital-форматы — цифровые рекламные носители: экраны, интерактивные панели, проекции. Позволяют демонстрировать динамический контент и быстро менять рекламные сообщения.
В 2025 году особую популярность приобретают гибридные форматы наружной рекламы, сочетающие физические носители с цифровыми технологиями: AR-билборды, интерактивные витрины, геолокационные рекламные конструкции. 🚀
Эффективность разных форматов наружной рекламы
Оценка эффективности наружной рекламы требует понимания специфики каждого формата и его соответствия конкретным маркетинговым задачам. Важно учитывать такие метрики, как OTS (Opportunity To See — потенциальное количество контактов), CPT (Cost Per Thousand — стоимость за тысячу контактов), а также коэффициент вовлечённости и конверсии. 📈
|Формат
|Средний OTS (контактов в день)
|Преимущества
|Оптимальные задачи
|Билборд 3×6
|30 000 – 50 000
|Широкий охват, заметность
|Имиджевая реклама, запуск новых продуктов
|Ситилайт
|10 000 – 20 000
|Детальное изучение, таргетинг по локации
|Продвижение акций, информирование о местных услугах
|Медиафасад
|70 000 – 100 000
|Высокая заметность, динамический контент
|Премиальная имиджевая реклама, спецпроекты
|Транспортная реклама
|40 000 – 80 000
|Мобильность, охват разных районов
|Массовые товары, услуги повседневного спроса
|Digital-экраны
|20 000 – 60 000
|Гибкость контента, интерактивность
|Таргетированные кампании по времени суток, сезонные предложения
Мария Северова, руководитель отдела маркетинга:
«В прошлом году мы проводили кампанию для сети кофеен. Изначально план включал только digital-каналы, но аналитика показывала, что конверсия из онлайна падает. Решили добавить наружную рекламу — разместили ситилайты с QR-кодами на скидку в радиусе 500 метров от каждой кофейни.
Интересно было наблюдать, как менялась эффективность разных локаций. Ситилайты на остановках общественного транспорта генерировали в 3,5 раза больше сканирований QR-кода, чем аналогичные конструкции на перекрестках. А вот ситилайты возле бизнес-центров показали лучший процент конверсии — 23% отсканировавших купон действительно приходили за кофе.
Это наглядно демонстрирует, насколько важно не просто выбрать формат наружной рекламы, но и тщательно продумать географию размещения с учетом поведения целевой аудитории».
Факторы, влияющие на эффективность наружной рекламы:
- Локация — правильный выбор места размещения с учётом проходимости целевой аудитории
- Визуальное решение — контрастность, читаемость, запоминаемость дизайна
- Лаконичность сообщения — оптимальное количество текста (не более 7-8 слов)
- Частота контакта — количество повторных взаимодействий потенциального потребителя с рекламой
- Сезонность и время суток — учёт изменения потока людей в зависимости от сезона и времени
- Интеграция с другими каналами — согласованность с общей маркетинговой стратегией
По данным исследований 2025 года, наиболее высокую эффективность демонстрируют интегрированные кампании, где наружная реклама дополняется другими каналами коммуникации, а также форматы с возможностью интерактивного взаимодействия. 💡
Правовые аспекты размещения наружной рекламы
Размещение наружной рекламы в России регулируется Федеральным законом «О рекламе» №38-ФЗ, а также местными нормативными актами и постановлениями. Несоблюдение законодательства может привести к штрафам, демонтажу рекламных конструкций и даже судебным разбирательствам. ⚖️
Основные правовые аспекты, которые необходимо учитывать при размещении наружной рекламы:
- Разрешительная документация — для установки рекламной конструкции необходимо получить разрешение от органов местного самоуправления
- Согласование дизайна — в исторических частях городов и особых зонах требуется согласование внешнего вида рекламных конструкций с архитектурными службами
- Требования безопасности — конструкции должны соответствовать техническим нормам и не создавать угрозы для граждан и транспорта
- Содержательные ограничения — запрет на рекламу определённых товаров (алкоголь, табак) на отдельных типах носителей и в определённых локациях
- Налогообложение — рекламные конструкции облагаются налогом на рекламу, ставки которого варьируются в зависимости от региона
- Сроки размещения — максимальный срок действия разрешения на установку рекламной конструкции составляет 5 лет (с возможностью продления)
- Ответственность за содержание — владелец рекламной конструкции несёт ответственность за соблюдение рекламным материалом требований законодательства о рекламе
В 2025 году особое внимание уделяется экологическим аспектам наружной рекламы: вводятся ограничения на использование определённых материалов, регламентируется энергопотребление световых конструкций, устанавливаются нормы утилизации рекламных материалов. 🌱
Для легального размещения наружной рекламы необходимо пройти следующие этапы:
- Определить собственника объекта, на котором планируется разместить рекламу (земельный участок, здание, сооружение)
- Заключить договор с собственником объекта
- Разработать проект рекламной конструкции
- Подать заявление в местный орган самоуправления для получения разрешения
- Получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
- Установить конструкцию в соответствии с техническими требованиями
- Регулярно проводить техническое обслуживание и контроль состояния конструкции
Важно отметить, что самовольная установка рекламных конструкций без получения необходимых разрешений влечёт административную ответственность с наложением штрафа и обязательным демонтажем конструкции. 🚫
Как выбрать оптимальный вид наружной рекламы для бизнеса
Выбор оптимального формата наружной рекламы — процесс, требующий анализа множества факторов: от маркетинговых целей до бюджетных ограничений. Правильно подобранный формат способен значительно повысить эффективность рекламной кампании и обеспечить максимальную отдачу от инвестиций. 🎯
Алгоритм выбора оптимального вида наружной рекламы:
Определите цели рекламной кампании
- Для повышения узнаваемости бренда подойдут крупноформатные носители (билборды, брандмауэры)
- Для информирования о конкретном предложении — ситилайты, пиллары с подробной информацией
- Для навигации к точке продаж — указатели, штендеры, сити-форматы в непосредственной близости
Изучите вашу целевую аудиторию
- Основные маршруты передвижения
- Время активности в течение дня
- Демографические характеристики
- Особенности восприятия информации
Проанализируйте локации
- Проходимость/проезжаемость
- Средняя скорость движения (для автомобильного трафика)
- Видимость с разных точек
- Конкурентное окружение
Оцените бюджет и рассчитайте ROI
- Стоимость производства рекламных материалов
- Стоимость аренды рекламных площадей
- Расходы на согласование и получение разрешений
- Потенциальная отдача от размещения
Определите оптимальную продолжительность кампании
- Краткосрочные акции (1-2 недели)
- Среднесрочные кампании (1-3 месяца)
- Долгосрочное имиджевое присутствие (от 6 месяцев)
Разработайте креативную концепцию под выбранный формат
- Учитывайте особенности восприятия в движении (для билбордов)
- Адаптируйте контент под условия просмотра (освещение, расстояние)
- Обеспечьте единую стилистику с другими каналами коммуникации
В 2025 году при выборе формата наружной рекламы особенно важно учитывать тренд на интеграцию с цифровыми технологиями. Рекламные конструкции с возможностью взаимодействия (QR-коды, NFC-метки, AR-элементы) демонстрируют более высокие показатели вовлечённости и конверсии. 📱
Оптимальные форматы наружной рекламы для разных типов бизнеса:
- Розничные сети — комбинация навигационных указателей, ситилайтов вблизи точек продаж и билбордов на основных транспортных артериях
- HoReCa — штендеры, световые короба, вывески с меню, ситилайты в пешеходных зонах
- B2B-услуги — бизнес-навигация, брендирование офисных зданий, таргетированное размещение в деловых районах
- Крупные потребительские бренды — медиафасады, суперсайты, цифровые экраны в местах массового скопления людей
- Локальный малый бизнес — вывески, штендеры, реклама на транспорте местных маршрутов, печатная реклама в местах проживания целевой аудитории
- Мероприятия и события — афиши, транспаранты-перетяжки, флаги, временные конструкции
Важно помнить, что наибольшую эффективность демонстрирует комплексный подход — сочетание разных форматов наружной рекламы, дополняющих друг друга и обеспечивающих многократный контакт с целевой аудиторией. 🔄
Наружная реклама продолжает оставаться мощным инструментом маркетинга, который невозможно игнорировать в стратегии продвижения. Комплексное понимание различных форматов, их правовых аспектов, способов оценки эффективности и принципов выбора оптимального вида позволяет превратить городское пространство в эффективную платформу для коммуникации с потребителем. Грамотная интеграция наружной рекламы с цифровыми каналами создает синергетический эффект, многократно усиливая маркетинговое воздействие и обеспечивая устойчивое присутствие бренда в сознании целевой аудитории.
Михаил Трофимов
маркетинг-стратег