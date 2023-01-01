Лучшая программа для рассылки писем на email: топ-5 сервисов

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по email-маркетингу

Владельцы малого и среднего бизнеса

Студенты и начинающие специалисты в области цифрового маркетинга

Email-маркетинг не просто жив — он процветает, принося бизнесу в среднем $42 на каждый вложенный доллар. Но за внушительной статистикой скрывается неудобная правда: 73% маркетологов теряют потенциальных клиентов из-за неправильно выбранного инструмента для email-коммуникаций. В 2025 году, когда персонализация стала не преимуществом, а необходимостью, выбор подходящей программы для рассылок определяет, будут ли ваши письма открывать или отправлять в спам. Давайте разберемся в топ-5 сервисах, которые действительно заслуживают внимания и способны превратить ваши email-кампании в генератор продаж. 💼

Почему email-рассылки остаются в тренде для бизнеса

Несмотря на появление десятков новых каналов коммуникации, email-маркетинг демонстрирует завидную стабильность. По данным исследований Litmus за 2024 год, 89% маркетологов назвали email основным каналом для генерации лидов. Это неудивительно, учитывая, что активных пользователей email в мире насчитывается более 4,3 миллиарда. 📊

Эффективность email-маркетинга обусловлена несколькими факторами:

Высокий ROI — средний показатель окупаемости инвестиций в email-маркетинг составляет 4200%, что значительно превышает показатели других маркетинговых каналов

— средний показатель окупаемости инвестиций в email-маркетинг составляет 4200%, что значительно превышает показатели других маркетинговых каналов Прямой контакт — сообщение попадает непосредственно в личный почтовый ящик получателя

— сообщение попадает непосредственно в личный почтовый ящик получателя Измеримость результатов — точная аналитика открытий, кликов и конверсий

— точная аналитика открытий, кликов и конверсий Персонализация — возможность адаптировать контент под конкретного получателя

— возможность адаптировать контент под конкретного получателя Автоматизация — настройка триггерных цепочек писем, работающих 24/7

Важно понимать, что бизнес-коммуникация через email — это не просто массовая рассылка однотипных сообщений. Современный подход требует сегментации аудитории и персонализированного подхода к каждому сегменту.

Тип рассылки Средний показатель открытий Средний CTR Транзакционные письма 80-85% 21-26% Welcome-серии 50-60% 14-20% Триггерные письма 45-55% 10-15% Регулярные новостные рассылки 15-25% 2-5% Промо-рассылки 10-15% 1-3%

Данные наглядно показывают, что персонализированные и своевременные письма (транзакционные, welcome-серии) значительно эффективнее массовых рассылок. Именно поэтому выбор правильного инструмента для создания и управления email-кампаниями становится критически важным для бизнеса любого масштаба.

Марина Соколова, директор по маркетингу Когда мы запускали свой интернет-магазин косметики, я была убеждена, что соцсети принесут основной поток клиентов. На email-маркетинг выделили минимум бюджета и использовали самый простой инструмент без возможности сегментации. Спустя полгода анализа воронки продаж стало очевидно, что email генерирует в 3,6 раза больше повторных покупок, чем все социальные платформы вместе взятые. Мы срочно перешли на профессиональный сервис с возможностью сегментации и автоматизации. Результат не заставил себя ждать — в течение двух месяцев средний чек увеличился на 22%, а показатель возврата инвестиций вырос до 3800%. Теперь я рекомендую всем коллегам не экономить на выборе платформы для email-маркетинга — это инвестиция с гарантированной отдачей.

Критерии выбора программы для email-рассылок

Выбор платформы для email-маркетинга — решение, которое влияет на эффективность всей маркетинговой стратегии. При оценке сервисов следует руководствоваться несколькими ключевыми критериями: 🔍

Доставляемость писем — процент писем, попадающих в инбокс, а не в спам (хороший показатель — от 95%)

— процент писем, попадающих в инбокс, а не в спам (хороший показатель — от 95%) Интуитивность интерфейса — насколько быстро команда сможет освоить инструмент

— насколько быстро команда сможет освоить инструмент Возможности персонализации — динамический контент, сегментация, поведенческие триггеры

— динамический контент, сегментация, поведенческие триггеры Интеграция с CRM и другими системами — бесшовный обмен данными между сервисами

— бесшовный обмен данными между сервисами Аналитические возможности — детальная отчетность по кампаниям

— детальная отчетность по кампаниям Соответствие законам — встроенные инструменты для соблюдения GDPR, закона "О персональных данных" и других нормативных актов

— встроенные инструменты для соблюдения GDPR, закона "О персональных данных" и других нормативных актов Масштабируемость — возможность роста вместе с вашим бизнесом

— возможность роста вместе с вашим бизнесом Стоимость — соотношение цены и функционала

Особого внимания заслуживает вопрос технической поддержки сервиса. Согласно исследованиям EmailToolTester, 64% пользователей готовы платить больше за качественную и оперативную техподдержку. В ситуации, когда от своевременной отправки рассылки зависит успех рекламной кампании, возможность быстро решить возникшую проблему становится критически важной.

Также стоит учитывать специфические потребности вашего бизнеса. Например, для e-commerce важно наличие готовых шаблонов для транзакционных писем и возможность интеграции с платформой интернет-магазина. Для B2B компаний приоритетным может быть функционал для организации сложных воронок продаж и интеграция с CRM-системами.

Топ-5 сервисов для отправки писем на email

Проанализировав более 30 платформ для email-маркетинга по ключевым параметрам, я выделил 5 сервисов, которые предлагают оптимальное соотношение функционала, удобства использования и стоимости в 2025 году. 📧

UniSender — российский сервис с высоким уровнем доставляемости писем (97,8%) и широкими возможностями автоматизации. Отличается понятным интерфейсом и доступной ценовой политикой, что делает его идеальным выбором для малого и среднего бизнеса. Функционал включает A/B-тестирование, сегментацию базы, триггерные рассылки и интеграцию с популярными CRM-системами. eSputnik — мощная омниканальная платформа, позволяющая комбинировать email-рассылки с SMS, push-уведомлениями и мессенджерами. Предлагает продвинутые инструменты для персонализации контента на основе поведенческих данных. Сервис особенно эффективен для e-commerce проектов благодаря готовым сценариям для брошенных корзин и рекомендательной системе товаров. Mailchimp — признанный международный лидер с интуитивно понятным конструктором писем и богатой библиотекой шаблонов. Предоставляет обширные аналитические возможности и высокий уровень автоматизации. Подходит как для начинающих маркетологов, так и для опытных профессионалов, масштабируется вместе с ростом бизнеса. SendPulse — многофункциональная платформа с возможностью отправки писем, SMS, web-push уведомлений и сообщений в мессенджеры. Отличается доступной ценовой политикой и наличием бесплатного тарифа для небольших баз. Предлагает продвинутые инструменты для сегментации аудитории и персонализации контента. GetResponse — комплексное решение с функционалом, выходящим за рамки email-маркетинга. Включает инструменты для создания лендингов, вебинаров и воронок продаж. Удобный визуальный редактор автоматизации позволяет настраивать сложные сценарии взаимодействия с клиентами без знания программирования.

Каждая платформа имеет свои уникальные преимущества. UniSender и SendPulse особенно хорошо адаптированы для российского рынка, Mailchimp и GetResponse предлагают более продвинутый международный функционал, а eSputnik выделяется возможностями омниканальной коммуникации.

Алексей Виноградов, руководитель отдела email-маркетинга Работая с клиентами из разных ниш — от интернет-магазина детских игрушек до B2B-поставщика промышленного оборудования — я убедился, что универсального "идеального" сервиса не существует. Для небольшого магазина игрушек мы выбрали SendPulse: простой интерфейс позволил владельцу самостоятельно создавать рассылки, а готовые шаблоны для праздничных акций экономили время. Конверсия выросла на 18% уже в первый месяц. Для B2B-поставщика с длинным циклом продаж понадобился более сложный инструментарий. Остановились на GetResponse из-за возможности выстраивать многоступенчатые воронки и интегрироваться с их CRM. Результат превзошел ожидания: среднее время от первого контакта до заключения сделки сократилось на 32%, а средний чек вырос на 14%. Ключевым фактором успеха стала не "крутость" инструмента, а его соответствие конкретным бизнес-задачам.

Сравнение тарифов и функционала email-программ

Для принятия взвешенного решения о выборе платформы для email-маркетинга необходимо детально сравнить предлагаемые функции и их стоимость. В таблице представлены основные характеристики рассмотренных выше сервисов: 💰

Сервис Стартовый тариф Лимит подписчиков Автоматизация A/B-тестирование Интеграции UniSender от 1200 руб/мес До 5000 Базовая Есть 40+ eSputnik от 1500 руб/мес До 10000 Расширенная Есть 30+ Mailchimp от $11/мес До 500 (в бесплатной версии) Продвинутая Есть 250+ SendPulse от 800 руб/мес До 2500 (в бесплатной версии) Базовая Есть 50+ GetResponse от $19/мес До 1000 Продвинутая Есть 120+

Помимо базовых характеристик, представленных в таблице, следует учитывать дополнительные возможности, которые могут оказаться решающими для конкретного бизнеса:

Доставляемость писем — UniSender и Mailchimp стабильно демонстрируют показатели выше 97%

— UniSender и Mailchimp стабильно демонстрируют показатели выше 97% Визуальные редакторы — GetResponse и Mailchimp предлагают наиболее интуитивные и функциональные конструкторы писем

— GetResponse и Mailchimp предлагают наиболее интуитивные и функциональные конструкторы писем Русскоязычная поддержка — UniSender, SendPulse и eSputnik предоставляют полноценную поддержку на русском языке

— UniSender, SendPulse и eSputnik предоставляют полноценную поддержку на русском языке AI-функционал — GetResponse и Mailchimp активно внедряют инструменты на базе искусственного интеллекта для оптимизации контента и времени отправки

— GetResponse и Mailchimp активно внедряют инструменты на базе искусственного интеллекта для оптимизации контента и времени отправки Работа с большими базами — для баз свыше 100 000 подписчиков наиболее экономически выгодными становятся UniSender и eSputnik

Важно отметить, что на стоимость сервиса влияет не только количество подписчиков, но и интенсивность рассылок. Некоторые платформы, как Mailchimp, взимают плату за количество отправленных писем, в то время как другие, например, UniSender, ориентируются преимущественно на размер базы.

Для бизнесов с сезонными пиками активности стоит обратить внимание на возможность временного повышения лимитов или гибкой смены тарифных планов без долгосрочных обязательств. В этом аспекте выигрывают SendPulse и UniSender, предлагающие максимальную гибкость в управлении подпиской.

Как выбрать идеальную программу для вашего бизнеса

При выборе оптимальной платформы для email-маркетинга следует руководствоваться не популярностью сервиса или мнениями в интернете, а конкретными потребностями вашего бизнеса. Предлагаю алгоритм принятия решения, проверенный на практике: 🎯

Определите объем базы подписчиков и планы по ее расширению. Для стартапов с небольшой базой SendPulse предлагает выгодные условия начала работы, тогда как для крупных проектов более экономически обоснованным будет выбор UniSender или eSputnik. Оцените сложность планируемых сценариев коммуникации. Если вам требуются базовые рассылки и простые автоматические цепочки, подойдет любой из рассмотренных сервисов. Для продвинутой автоматизации с использованием поведенческих триггеров и многоуровневых сценариев рассмотрите GetResponse или Mailchimp. Проанализируйте необходимые интеграции. Составьте список систем, с которыми должен взаимодействовать ваш email-сервис (CRM, CMS, аналитические платформы), и проверьте наличие готовых коннекторов. Mailchimp предлагает наибольшее количество интеграций, но UniSender и SendPulse лучше работают с популярными российскими сервисами. Оцените компетенции команды. Если ваши маркетологи имеют ограниченный опыт работы с email-платформами, выбирайте сервисы с интуитивным интерфейсом и хорошей базой обучающих материалов на русском языке (SendPulse, UniSender). Протестируйте несколько сервисов на практике. Большинство платформ предлагают бесплатный пробный период или демо-доступ. Используйте эту возможность для проверки удобства интерфейса и функционала на реальных задачах.

Для различных типов бизнеса можно выделить предпочтительные варианты:

Для e-commerce: eSputnik (лучшие инструменты для работы с брошенными корзинами и персонализированными рекомендациями)

eSputnik (лучшие инструменты для работы с брошенными корзинами и персонализированными рекомендациями) Для B2B с длинным циклом продаж: GetResponse (продвинутые воронки и интеграции с CRM)

GetResponse (продвинутые воронки и интеграции с CRM) Для информационных проектов и медиа: Mailchimp (лучший визуальный редактор и аналитика вовлеченности)

Mailchimp (лучший визуальный редактор и аналитика вовлеченности) Для малого локального бизнеса: SendPulse (доступные тарифы и простота использования)

SendPulse (доступные тарифы и простота использования) Для компаний с большими базами: UniSender (оптимальное соотношение цены и функционала при работе с крупными базами)

Помните, что стоимость перехода с одной платформы на другую включает не только финансовые затраты, но и время на перенос базы, адаптацию шаблонов и обучение персонала. Поэтому важно сделать правильный выбор с перспективой на долгосрочное использование.

При переходе с другого сервиса обратите внимание на инструменты миграции. Некоторые платформы, например, SendPulse, предлагают специальные условия и техническую поддержку при переносе данных с конкурирующих сервисов.