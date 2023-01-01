Личный кабинет Марквиз: возможности, инструкция по использованию

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по продажам

Владельцы и управленцы бизнеса

Люди, интересующиеся инструментами для цифрового маркетинга и повышения конверсии Представьте, что вы можете увеличить конверсию вашего сайта на 40% и при этом лучше понимать своих клиентов. Именно такие результаты демонстрирует Марквиз — инновационный конструктор квизов, который трансформирует взаимодействие с аудиторией. В 2025 году персонализированный подход стал не просто преимуществом, а необходимостью, и личный кабинет Марквиз предоставляет все инструменты для создания эффективных опросов, которые конвертируют посетителей в клиентов. Разберем все возможности платформы и научимся использовать её на максимум! 🚀

Личный кабинет Марквиз: обзор основных функций и возможностей

Личный кабинет Марквиз — это полноценный центр управления вашими квиз-формами, который предлагает впечатляющий набор функциональных возможностей для бизнеса любого масштаба. Платформа создана с учетом потребностей современного маркетинга и продаж, предоставляя инструменты, которые действительно трансформируют взаимодействие с клиентами. 💼

В 2025 году Марквиз предлагает следующие ключевые функции:

Создание неограниченного количества квизов с разветвленной структурой

Гибкая система интеграций с CRM, мессенджерами и email-сервисами

Детальная аналитика прохождения квизов с визуализацией воронки

Настройка формул расчета и логики отображения вопросов

A/B-тестирование различных вариантов квизов

Брендирование и кастомизация дизайна под фирменный стиль

Адаптивность под все устройства и браузеры

Особенно ценной возможностью является условная логика, которая позволяет выстраивать индивидуальные сценарии взаимодействия с каждым пользователем. Например, в зависимости от ответа на вопрос о бюджете, клиент может быть направлен на разные ветки квиза, получая персонализированное предложение.

Функция Базовый тариф Бизнес тариф Премиум тариф Количество активных квизов 3 10 Неограниченно Интеграции с CRM Базовые (2) Расширенные (5+) Все доступные + API A/B-тестирование ✖ ✓ ✓ Расчетные формулы Базовые Продвинутые Экспертные Выгрузка данных CSV CSV, Excel CSV, Excel, API

Алексей Воронин, директор по маркетингу Когда мы начали использовать Марквиз для нашего бизнеса по продаже кухонной мебели, честно говоря, я скептически относился к идее квизов. Казалось, что это просто модный тренд. Но цифры не лгут. После запуска первого квиза "Рассчитайте стоимость вашей идеальной кухни за 1 минуту" конверсия выросла с 3% до 17%! Самым удивительным оказалось то, насколько личный кабинет упростил весь процесс. Мы легко создали несколько различных сценариев под разные типы клиентов. Например, когда человек указывал бюджет до 100 000 рублей, мы показывали ему модульные решения с пошаговой инструкцией по самостоятельной сборке, что экономило деньги. А клиентам с бюджетом от 300 000 предлагали премиум-варианты с полным сервисом установки. В результате выросла не только конверсия, но и средний чек — на 23% за первый квартал использования.

Регистрация и вход в личный кабинет Марквиз

Процесс регистрации в Марквиз максимально оптимизирован для быстрого старта работы с платформой. Уже через несколько минут после создания аккаунта вы сможете приступить к разработке вашего первого квиза. 🔑

Для регистрации в системе выполните следующие шаги:

Перейдите на официальный сайт marquiz.ru Нажмите на кнопку "Начать бесплатно" в правом верхнем углу Заполните форму регистрации, указав email и пароль Подтвердите email, перейдя по ссылке в письме Заполните краткую информацию о вашем бизнесе для персонализации опыта

После регистрации вход в личный кабинет осуществляется через главную страницу сайта с помощью кнопки "Войти". Система предлагает несколько способов авторизации:

По email и паролю

Через аккаунт Google

По номеру телефона (с подтверждением по SMS)

Через JWT-токен (для корпоративных клиентов)

Стоит обратить внимание на функцию "Оставаться в системе", которая обеспечивает автоматический вход при следующем посещении сайта. Однако, по соображениям безопасности, не рекомендуется использовать данную опцию на общедоступных устройствах.

В случае забытого пароля, система предлагает простую процедуру восстановления доступа:

Нажмите на ссылку "Забыли пароль?" на странице входа Введите email, привязанный к аккаунту Следуйте инструкциям, отправленным на указанный адрес Создайте новый надежный пароль

Для корпоративных аккаунтов доступна опция единого входа (SSO), которая интегрируется с корпоративными системами безопасности и управления доступом.

Интерфейс личного кабинета: навигация и основные разделы

Интерфейс личного кабинета Марквиз построен по принципу интуитивной навигации, что позволяет даже новым пользователям быстро освоиться. Дизайн сфокусирован на удобстве использования, минимизации лишних кликов и максимальной наглядности. 📊

Основное меню интерфейса размещено в левой части экрана и предоставляет доступ к следующим разделам:

Дашборд — главная страница с общей статистикой и быстрым доступом к активным квизам

— главная страница с общей статистикой и быстрым доступом к активным квизам Мои квизы — библиотека созданных вами опросов с возможностью сортировки и фильтрации

— библиотека созданных вами опросов с возможностью сортировки и фильтрации Лиды — база данных полученных контактов с историей взаимодействия

— база данных полученных контактов с историей взаимодействия Аналитика — детальные отчеты по конверсии и эффективности каждого квиза

— детальные отчеты по конверсии и эффективности каждого квиза Шаблоны — готовые решения для быстрого создания квизов в различных нишах

— готовые решения для быстрого создания квизов в различных нишах Интеграции — настройка соединений с внешними сервисами и CRM

— настройка соединений с внешними сервисами и CRM Настройки аккаунта — управление тарифом, пользователями и общими параметрами

Верхняя панель кабинета содержит:

Кнопку "Создать квиз" для быстрого старта нового проекта

Поиск по всем разделам личного кабинета

Уведомления о важных событиях (новые лиды, окончание тестового периода и т.д.)

Доступ к профилю пользователя

Индикатор использования лимитов текущего тарифа

Раздел Ключевые функции Практическое применение Дашборд Общая статистика, графики конверсии, быстрый доступ Ежедневный мониторинг показателей эффективности Мои квизы Управление, копирование, публикация, архивирование Организация библиотеки опросов по проектам и кампаниям Лиды Сортировка, экспорт, тегирование, комментирование Сегментация клиентской базы, подготовка к обзвону Аналитика Детализация по шагам, визуализация воронки, сравнение Выявление проблемных мест и оптимизация квизов Интеграции Подключение CRM, email-сервисов, колл-трекинга Автоматизация работы с полученными контактами

Особенность интерфейса Марквиз — система контекстных подсказок, которая активируется при наведении на элементы управления. Это значительно сокращает время обучения новых пользователей и позволяет максимально использовать все возможности платформы.

При первом входе в личный кабинет автоматически запускается интерактивный тур, демонстрирующий основные возможности и принципы работы. Его можно пропустить и вернуться к нему позднее через раздел "Помощь".

Создание и настройка квизов через личный кабинет Марквиз

Создание квиза в Марквиз — это прозрачный и структурированный процесс, который включает несколько ключевых этапов. Платформа использует визуальный редактор, не требующий навыков программирования, что позволяет сосредоточиться на маркетинговой ценности вашего опроса. 🎨

Для создания нового квиза выполните следующие шаги:

Нажмите кнопку "Создать квиз" в верхней панели личного кабинета Выберите шаблон или начните с чистого листа Укажите название квиза и основные параметры (цель, ниша, целевая аудитория) Настройте первый экран (приветствие) с заголовком и призывом к действию Добавьте вопросы, используя различные типы ответов (выбор одного/нескольких, слайдер, ввод текста) Настройте логику прохождения и зависимости между вопросами Создайте финальные экраны с результатами и формой захвата контактов Настройте дизайн в соответствии с вашим брендом Опубликуйте квиз и получите код для размещения на сайте

Марквиз предлагает разнообразные типы вопросов, каждый из которых служит определенной маркетинговой цели:

Выбор одного варианта — классический формат для четкой сегментации аудитории

— классический формат для четкой сегментации аудитории Мультивыбор — позволяет узнать несколько параметров одновременно

— позволяет узнать несколько параметров одновременно Слайдер — удобен для числовых значений (бюджет, сроки, размеры)

— удобен для числовых значений (бюджет, сроки, размеры) Матрица — для сложных вопросов с несколькими параметрами оценки

— для сложных вопросов с несколькими параметрами оценки Ввод текста — для получения контактных данных или подробной информации

— для получения контактных данных или подробной информации Загрузка файла — позволяет клиентам прикреплять документы или изображения

— позволяет клиентам прикреплять документы или изображения Информационный экран — для предоставления пояснений или образовательного контента

Мария Соколова, руководитель отдела продаж Когда руководство поставило задачу увеличить количество заявок на корпоративное обучение, я вспомнила о квизах, но думала, что потребуется помощь разработчика. Наш бюджет был ограничен, поэтому решила попробовать Марквиз самостоятельно. Самым сложным казалось создать разветвленную логику — у нас 7 разных программ обучения для разных уровней сотрудников. Но оказалось, что в Марквизе это делается буквально несколькими кликами! Я создала вопрос "Какого уровня специалистов вы хотите обучить?" с вариантами "Линейный персонал", "Менеджеры среднего звена" и "Топ-менеджмент". Для каждого варианта настроила свою ветку последующих вопросов. Результат превзошел ожидания — через неделю после запуска квиза на нашем сайте количество квалифицированных лидов выросло на 67%. А самое главное — отдел продаж перестал тратить время на "холодные" контакты, ведь теперь мы сразу видели, какая программа интересует клиента, сколько сотрудников планируется обучить и в какие сроки. Расчетная стоимость контракта стала видна еще до первого звонка менеджера!

Особое внимание стоит уделить настройке условной логики, которая позволяет создавать персонализированный путь для каждого пользователя:

Перейдите в раздел "Логика" при редактировании квиза Создайте условие, указав вопрос и значение ответа Выберите, какие последующие шаги будут показаны при выполнении этого условия Добавьте несколько условий для создания сложных сценариев Проверьте все пути прохождения, используя режим предпросмотра

Для повышения эффективности квизов рекомендуется использовать механизм расчетных переменных. Например, вы можете рассчитывать предварительную стоимость услуги на основе ответов клиента, что повышает доверие и ценность получаемого результата.

Аналитика и управление данными в личном кабинете Марквиз

Аналитический раздел личного кабинета Марквиз представляет собой мощный инструмент для оценки эффективности квизов и понимания поведения пользователей. Правильная интерпретация аналитических данных позволяет постоянно оптимизировать опросы и повышать показатели конверсии. 📈

Основные метрики, доступные в аналитическом разделе:

Общее количество стартов прохождения квиза

Процент завершения (доля пользователей, дошедших до конца)

Конверсия в лиды (процент оставивших контактные данные)

Средняя продолжительность прохождения квиза

Тепловая карта отказов по каждому вопросу

Распределение ответов на каждый вопрос

Активность по времени суток и дням недели

Источники трафика и их эффективность

Особую ценность представляет воронка прохождения квиза, визуализирующая каждый этап взаимодействия с пользователем. Анализируя места наибольшего оттока, вы можете выявить проблемные вопросы и оптимизировать их для повышения общей эффективности.

Система управления лидами в Марквиз позволяет эффективно работать с полученными контактами:

Сегментация по ответам на ключевые вопросы

Присвоение статусов (новый, в работе, сделка закрыта)

Добавление комментариев и пометок

Назначение ответственных менеджеров

Экспорт данных в Excel/CSV для дальнейшей обработки

Автоматическая отправка лидов в CRM системы в реальном времени

Для удобства анализа Марквиз предлагает настраиваемые отчеты, которые можно сохранять и настраивать на регулярную отправку по email. Это особенно удобно для руководителей маркетинговых отделов, которым необходимо регулярно оценивать эффективность квизов.

Интеграционные возможности Марквиз значительно расширяют аналитический потенциал. Доступны следующие интеграции:

Тип интеграции Доступные системы Передаваемые данные CRM системы AmoCRM, Bitrix24, SalesForce, HubSpot Контактные данные, ответы на вопросы, UTM-метки Email-сервисы MailChimp, UniSender, GetResponse, SendPulse Email, имя, сегмент по ответам, теги Мессенджеры WhatsApp, Telegram Номер телефона, результаты квиза, персональное предложение Аналитические системы Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google Tag Manager События прохождения, конверсии, поведенческие метрики Webhook API Любые системы с поддержкой API Полный набор данных в JSON формате

Важным аспектом работы с данными в Марквиз является соблюдение требований законодательства о защите персональных данных. Платформа предлагает готовые шаблоны политики конфиденциальности и согласия на обработку данных, которые можно интегрировать в квизы.