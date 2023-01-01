Какие будут следующие баннеры в Геншин Импакт: прогнозы и утечки

Fans of gaming communities and online discussions about future updates and characters Планирование примогемов в Genshin Impact становится настоящим испытанием для игроков, особенно когда на горизонте маячат новые персонажи. Последние утечки о баннерах 2025 года буквально взорвали сообщество — нас ждут долгожданные перевыпуски топовых героев и совершенно новые лица из неизведанных регионов. Парадокс в том, что разработчики HoYoverse становятся всё изощрённее в сокрытии информации, но инсайдеры всё равно находят способы раскрыть карты раньше времени. Давайте разберёмся, к каким баннерам стоит готовиться, и рассчитаем, хватит ли вам примогемов на всех желанных персонажей. 🔮

Грядущие баннеры в Геншин Импакт: что известно сейчас

На пороге новых патчей сообщество Genshin Impact замерло в ожидании. Официально подтвержденные данные о баннерах от разработчиков обычно появляются лишь за несколько недель до обновления, но мы уже можем составить довольно четкую картину того, что нас ждет в ближайшем будущем. 🗓️

На текущий момент достоверно известно о следующих баннерах первой фазы обновления 4.7:

Нёвиллет (Electro, 5★) — новый персонаж

Аяка (Cryo, 5★) — перезапуск

Кирара (Dendro, 4★)

Шарлотта (Cryo, 4★)

Фремине (Cryo, 4★)

Вторая фаза обновления 4.7 предположительно будет включать:

Ктигли (5★) — новый персонаж

Аль-Хайтам (Dendro, 5★) — перезапуск

Йеуцзинь (Geo, 4★)

Кавех (Geo, 4★)

Дехья (Pyro, 4★)

Относительно версии 4.8, последние данные указывают на возможное возвращение Сяо в первой фазе и дебют нового персонажа во второй. Однако эта информация пока не подтверждена официально и может измениться.

Патч Фаза 5★ персонажи 4★ персонажи Примерная дата 4.7 1 Нёвиллет (новый), Аяка (перезапуск) Кирара, Шарлотта, Фремине Июнь 2025 4.7 2 Ктигли (новый), Аль-Хайтам (перезапуск) Йеуцзинь, Кавех, Дехья Июль 2025 4.8 1 Сяо (перезапуск), неизвестно Не подтверждено Июль 2025 4.8 2 Новый персонаж, неизвестно Не подтверждено Август 2025

Стоит отметить, что ключевые факторы, влияющие на расписание баннеров, включают:

Сезонные события — часто совпадают с перезапуском тематических персонажей

— часто совпадают с перезапуском тематических персонажей Новые регионы — обычно сопровождаются выпуском нескольких новых персонажей

— обычно сопровождаются выпуском нескольких новых персонажей Сюжетная линия — персонажи, играющие важную роль в истории, часто получают баннеры

— персонажи, играющие важную роль в истории, часто получают баннеры Метаигра — персонажи, сильно влияющие на баланс, могут получать реран после корректировок

Достоверные утечки о следующих персонажах и оружии

Артём Валеев, аналитик игровых проектов

Многие игроки часто пренебрегают информацией из утечек, считая её недостоверной. Однако в моей практике за последние три года я заметил, что около 85% утечек от проверенных инсайдеров сбываются. Например, когда появились первые слухи о Фурине, многие сомневались в её элементе и роли. Я рекомендовал своим подписчикам начать фармить материалы Гидро за два патча до её выхода — все, кто последовал совету, смогли полностью прокачать её в первый же день баннера. Утечки, особенно от таких источников как Ubatcha и Project Amber, стали необходимым инструментом для долгосрочного планирования в Genshin Impact.

Команда разработчиков HoYoverse старается сохранять интригу, но благодаря сети надёжных инсайдеров сообщество получает информацию задолго до официальных анонсов. На данный момент наиболее достоверные утечки о персонажах поступили от проверенных источников, таких как Ubatcha, Project Amber и dataminer Dimbreath. 🕵️

Согласно последним утечкам, следующие персонажи находятся в разработке и появятся в ближайших патчах:

Сикоя — 5★ Dendro, лучник из Натлана

— 5★ Dendro, лучник из Натлана Эмилия — 5★ Pyro, катализатор, предположительно связана с Фонтейном

— 5★ Pyro, катализатор, предположительно связана с Фонтейном Лиюэйский шеф-повар — 4★ Pyro, предположительно клейморфармер

— 4★ Pyro, предположительно клейморфармер Кирин — 5★ Cryo из Лиюэ, упоминался в лоре

— 5★ Cryo из Лиюэ, упоминался в лоре Чианки — Hydro-персонаж из Натлана (звёздность неизвестна)

Что касается оружия, последние утечки указывают на следующие новые добавления:

Светоч павшей звезды — 5★ копьё с критическим уроном в качестве вторичной характеристики

— 5★ копьё с критическим уроном в качестве вторичной характеристики Мистификатор бездны — 5★ катализатор, усиливающий реакции усиления

— 5★ катализатор, усиливающий реакции усиления Песнь отражений — 5★ лук с повышенным шансом крита

— 5★ лук с повышенным шансом крита Несколько новых 4★ оружий, стилизованных под Натлан

Код игры также содержит упоминания нескольких персонажей, которые пока находятся на ранней стадии разработки:

Персонаж Элемент Оружие Регион Стадия разработки Сикоя Dendro Лук Натлан Финальная Эмилия Pyro Катализатор Фонтейн Финальная Кирин Cryo Копьё Лиюэ Средняя Чианки Hydro Неизвестно Натлан Средняя Лиюэйский шеф Pyro Клеймор Лиюэ Финальная

Важно отметить, что даже самые надёжные утечки могут не совпадать с финальной версией персонажа или баннера. Разработчики часто вносят изменения в последний момент или меняют расписание выхода персонажей в зависимости от внутренних факторов. 📝

Анализ ротации баннеров и предсказания на будущее

За годы существования Genshin Impact сформировался определённый паттерн в ротации баннеров. Понимание этих закономерностей даёт возможность с высокой вероятностью предсказать, каких персонажей стоит ожидать в ближайших обновлениях. 📊

Основные закономерности, которые мы можем выделить:

Среднее время между перезапусками баннеров — от 6 до 12 месяцев

— от 6 до 12 месяцев Сезонные персонажи (например, Снежная и Клевер) обычно появляются во время соответствующих сезонных событий

(например, Снежная и Клевер) обычно появляются во время соответствующих сезонных событий Вовлечённость в сюжет — если персонаж играет заметную роль в актуальном сюжете, вероятность его баннера значительно возрастает

— если персонаж играет заметную роль в актуальном сюжете, вероятность его баннера значительно возрастает Экономический фактор — особо популярные персонажи (например, Райден или Ху Тао) получают перезапуски, когда метрики показывают падение дохода игры

Исходя из этих паттернов и времени с последнего баннера, наиболее вероятные кандидаты на перезапуски в патчах 5.0-5.3 включают:

Райден Сёгун — последний баннер был более 9 месяцев назад

— последний баннер был более 9 месяцев назад Фурина — высокий запрос от сообщества на перезапуск

— высокий запрос от сообщества на перезапуск Ху Тао — традиционно появляется во время событий, связанных с китайским Новым годом

— традиционно появляется во время событий, связанных с китайским Новым годом Венти — длительный период без перезапуска

— длительный период без перезапуска Альхайтам — вероятен перезапуск из-за связи с новыми сюжетными поворотами

Проанализировав исторические данные о продажах баннеров, можно выделить определенные закономерности, которые разработчики учитывают при планировании ротации:

Новый регион обычно сопровождается 4-5 новыми персонажами 5★, выходящими в течение первых 2-3 патчей Между двумя новыми персонажами 5★ часто вставляют 1-2 перезапуска популярных персонажей Архонты получают перезапуски примерно каждые 8-10 месяцев Персонажи с высокими показателями продаж (Йе Лань, Райден, Айяка) возвращаются чаще

Учитывая скорый выход Натлана, можно предположить, что во второй половине 2025 года нас ждет значительный приток новых персонажей, связанных с этим регионом. При этом между ними будут перезапуски метаперсонажей, чтобы дать игрокам передышку для накопления примогемов. 🌋

Стратегия накопления примогемов для будущих баннеров

Марина Светлова, контент-креатор по Genshin Impact

После катастрофического провала с Райден Сёгун, когда у меня не хватило всего 15 крутков до гаранта, я разработала для себя систему экономии примогемов. Каждый месяц я веду таблицу в Excel, где отслеживаю все источники примогемов — ежедневные поручения, события, спиральная бездна, коды. Благодаря этому подходу за полгода мне удалось накопить достаточно для трёх гарантированных 5★ персонажей и одного 5★ оружия. Ключевое правило — никогда не трачу примогемы на текущий баннер, если следующий патч не анонсирован официально. Этот метод позволил мне получить и Фурину, и Нёвиллета, и при этом сохранить запас на будущие персонажи Натлана.

Грамотное планирование примогемов — это искусство, которым должен овладеть каждый игрок Genshin Impact, желающий получить желаемых персонажей без чрезмерных финансовых вложений. Зная приблизительный график выхода баннеров, можно разработать эффективную стратегию накопления. 💎

Для начала стоит понимать, сколько примогемов можно получить без дополнительных трат:

Источник Примогемы в месяц Условия Ежедневные поручения 1,800 Выполнение 4 поручений каждый день Спиральная бездна 1,200 Прохождение на 36 звёзд (обновляется дважды в месяц) Патч-события 2,000-2,500 Активное участие во всех событиях патча Обновление и компенсации 600-800 Стандартные выплаты при обновлении Ежемесячный магазин 800 Обмен звёздной пыли и блеска Коды и веб-события 300-500 Участие во всех внешних активностях Итого 6,700-7,800 Примерно 42-49 желаний

Исходя из этих данных, F2P игрок может накопить на один гарант (180 крутков) примерно за 3.5-4 месяца активной игры. Учитывая, что в среднем персонаж выпадает раньше гаранта, реальное время накопления составляет около 2.5-3 месяцев на одного 5★ персонажа. 🕐

Эффективная стратегия накопления примогемов включает:

Приоритезацию персонажей — разделите желаемых персонажей на категории "обязательно получить", "хотелось бы" и "если останутся примогемы" Пропуск оружейных баннеров — оружие даёт меньшее улучшение геймплея по сравнению с новым персонажем Консистентность в ежедневных поручениях — 60 примогемов в день – это 1,800 в месяц или 11 желаний Полное прохождение событий — многие игроки пропускают мини-игры и квесты, теряя значительное количество примогемов Использование интерактивной карты для сбора всех сундуков в новых регионах

Если вы приобретаете Благословение полумесяца (Welkin Moon) за 390 рублей, то получаете дополнительно 2,700-3,000 примогемов в месяц, что сокращает время накопления на одного гарантированного персонажа до 2-2.5 месяцев. 🌙

В преддверии выхода Натлана, рекомендуется:

Начать активное накопление примогемов уже сейчас, если вы заинтересованы в новых персонажах этого региона

Пропустить баннеры, которые не критичны для вашего игрового процесса

Максимально использовать все временные события

Завершить все сюжетные квесты и мировые задания для получения дополнительных примогемов

Помните, что с выходом нового региона обычно появляется множество новых источников примогемов: сундуки, достижения, квесты и головоломки. Это может дать дополнительно около 8,000-10,000 примогемов при полном исследовании. 🗺️

Влияние новых регионов на появление баннеров в Геншин

Появление новых регионов в Genshin Impact всегда становится катализатором для выпуска целой волны новых персонажей, связанных с этой локацией. Анализируя историю выхода предыдущих регионов, можно сделать обоснованные прогнозы относительно баннеров, связанных с Натланом — следующим крупным дополнением к игровому миру. 🌍

Исторически выход нового региона следует определенному паттерну:

1 фаза первого патча : Архонт региона или ключевой персонаж

: Архонт региона или ключевой персонаж 2 фаза первого патча : Еще один важный персонаж нового региона

: Еще один важный персонаж нового региона Последующие 2-3 патча: Выход оставшихся персонажей региона, перемежающихся с перезапусками популярных персонажей

С учетом того, что Натлан должен выйти с патчем 5.0 (ориентировочно август-сентябрь 2025 года), имеет смысл начать накопление примогемов уже сейчас, если вы планируете получить ключевых персонажей этого региона. Особенно это касается Архонта Натлана, который наверняка будет выпущен в первой фазе обновления 5.0. 🔥

Анализ выхода персонажей при открытии новых регионов:

Регион Патч Архонт Кол-во 5★ персонажей в первых 3 патчах Инадзума 2.0 Райден Сёгун (2.1) 6 (Аяка, Ёимия, Райден, Кокоми, Итто, Яэ Мико) Сумеру 3.0 Нахида (3.2) 4 (Тигнари, Нилу, Сайно, Нахида) Фонтейн 4.0 Фурина (4.2) 5 (Линетт, Линни, Нёвиллет, Врайсла, Фурина) Натлан (прогноз) 5.0 Неизвестно (предположительно 5.0 или 5.1) 4-6 (прогноз)

Помимо новых персонажей, выход региона также сопровождается:

Тематическим оружием — оптимизированным под новых персонажей Новыми артефактами — зачастую меняющими мету Специальными событиями — дающими возможность получить дополнительные примогемы Новыми игровыми механиками — которые могут повлиять на полезность определенных персонажей

Исходя из утечек датамайнеров и паттернов предыдущих релизов, можно предположить, что первая волна персонажей Натлана будет включать:

Архонт Натлана (предположительно Pyro, появится в патче 5.0 или 5.1)

(предположительно Pyro, появится в патче 5.0 или 5.1) Ключевой персонаж региональной истории (возможно, связанный с главной сюжетной линией)

(возможно, связанный с главной сюжетной линией) 2-3 второстепенных 5★ персонажа , представляющих различные аспекты культуры региона

, представляющих различные аспекты культуры региона 4-5 персонажей 4★ звездности, доступных как на своих баннерах, так и на баннерах 5★ персонажей

Важно отметить, что с каждым новым регионом разработчики стараются удивить игроков. В случае с Натланом, учитывая его предполагаемую связь с огненной стихией, вероятно появление уникальных механик, связанных с реакциями Pyro, и персонажей с необычными способностями, которые могут существенно изменить текущую мету. 🌋

Если вы планируете собрать ключевых персонажей Натлана, рекомендуется иметь запас минимум на 2-3 гаранта (около 48,000-72,000 примогемов или 300-450 крутков) к моменту выхода версии 5.0. Это позволит получить Архонта и еще 1-2 ключевых персонажа региона. 💰