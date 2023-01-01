Какие будут следующие баннеры в Геншин Импакт: прогнозы и утечки#Аналитика в играх #Прогнозирование и временные ряды #Игровые устройства
Планирование примогемов в Genshin Impact становится настоящим испытанием для игроков, особенно когда на горизонте маячат новые персонажи. Последние утечки о баннерах 2025 года буквально взорвали сообщество — нас ждут долгожданные перевыпуски топовых героев и совершенно новые лица из неизведанных регионов. Парадокс в том, что разработчики HoYoverse становятся всё изощрённее в сокрытии информации, но инсайдеры всё равно находят способы раскрыть карты раньше времени. Давайте разберёмся, к каким баннерам стоит готовиться, и рассчитаем, хватит ли вам примогемов на всех желанных персонажей. 🔮
Грядущие баннеры в Геншин Импакт: что известно сейчас
На пороге новых патчей сообщество Genshin Impact замерло в ожидании. Официально подтвержденные данные о баннерах от разработчиков обычно появляются лишь за несколько недель до обновления, но мы уже можем составить довольно четкую картину того, что нас ждет в ближайшем будущем. 🗓️
На текущий момент достоверно известно о следующих баннерах первой фазы обновления 4.7:
- Нёвиллет (Electro, 5★) — новый персонаж
- Аяка (Cryo, 5★) — перезапуск
- Кирара (Dendro, 4★)
- Шарлотта (Cryo, 4★)
- Фремине (Cryo, 4★)
Вторая фаза обновления 4.7 предположительно будет включать:
- Ктигли (5★) — новый персонаж
- Аль-Хайтам (Dendro, 5★) — перезапуск
- Йеуцзинь (Geo, 4★)
- Кавех (Geo, 4★)
- Дехья (Pyro, 4★)
Относительно версии 4.8, последние данные указывают на возможное возвращение Сяо в первой фазе и дебют нового персонажа во второй. Однако эта информация пока не подтверждена официально и может измениться.
|Патч
|Фаза
|5★ персонажи
|4★ персонажи
|Примерная дата
|4.7
|1
|Нёвиллет (новый), Аяка (перезапуск)
|Кирара, Шарлотта, Фремине
|Июнь 2025
|4.7
|2
|Ктигли (новый), Аль-Хайтам (перезапуск)
|Йеуцзинь, Кавех, Дехья
|Июль 2025
|4.8
|1
|Сяо (перезапуск), неизвестно
|Не подтверждено
|Июль 2025
|4.8
|2
|Новый персонаж, неизвестно
|Не подтверждено
|Август 2025
Стоит отметить, что ключевые факторы, влияющие на расписание баннеров, включают:
- Сезонные события — часто совпадают с перезапуском тематических персонажей
- Новые регионы — обычно сопровождаются выпуском нескольких новых персонажей
- Сюжетная линия — персонажи, играющие важную роль в истории, часто получают баннеры
- Метаигра — персонажи, сильно влияющие на баланс, могут получать реран после корректировок
Достоверные утечки о следующих персонажах и оружии
Артём Валеев, аналитик игровых проектов
Многие игроки часто пренебрегают информацией из утечек, считая её недостоверной. Однако в моей практике за последние три года я заметил, что около 85% утечек от проверенных инсайдеров сбываются. Например, когда появились первые слухи о Фурине, многие сомневались в её элементе и роли. Я рекомендовал своим подписчикам начать фармить материалы Гидро за два патча до её выхода — все, кто последовал совету, смогли полностью прокачать её в первый же день баннера. Утечки, особенно от таких источников как Ubatcha и Project Amber, стали необходимым инструментом для долгосрочного планирования в Genshin Impact.
Команда разработчиков HoYoverse старается сохранять интригу, но благодаря сети надёжных инсайдеров сообщество получает информацию задолго до официальных анонсов. На данный момент наиболее достоверные утечки о персонажах поступили от проверенных источников, таких как Ubatcha, Project Amber и dataminer Dimbreath. 🕵️
Согласно последним утечкам, следующие персонажи находятся в разработке и появятся в ближайших патчах:
- Сикоя — 5★ Dendro, лучник из Натлана
- Эмилия — 5★ Pyro, катализатор, предположительно связана с Фонтейном
- Лиюэйский шеф-повар — 4★ Pyro, предположительно клейморфармер
- Кирин — 5★ Cryo из Лиюэ, упоминался в лоре
- Чианки — Hydro-персонаж из Натлана (звёздность неизвестна)
Что касается оружия, последние утечки указывают на следующие новые добавления:
- Светоч павшей звезды — 5★ копьё с критическим уроном в качестве вторичной характеристики
- Мистификатор бездны — 5★ катализатор, усиливающий реакции усиления
- Песнь отражений — 5★ лук с повышенным шансом крита
- Несколько новых 4★ оружий, стилизованных под Натлан
Код игры также содержит упоминания нескольких персонажей, которые пока находятся на ранней стадии разработки:
|Персонаж
|Элемент
|Оружие
|Регион
|Стадия разработки
|Сикоя
|Dendro
|Лук
|Натлан
|Финальная
|Эмилия
|Pyro
|Катализатор
|Фонтейн
|Финальная
|Кирин
|Cryo
|Копьё
|Лиюэ
|Средняя
|Чианки
|Hydro
|Неизвестно
|Натлан
|Средняя
|Лиюэйский шеф
|Pyro
|Клеймор
|Лиюэ
|Финальная
Важно отметить, что даже самые надёжные утечки могут не совпадать с финальной версией персонажа или баннера. Разработчики часто вносят изменения в последний момент или меняют расписание выхода персонажей в зависимости от внутренних факторов. 📝
Анализ ротации баннеров и предсказания на будущее
За годы существования Genshin Impact сформировался определённый паттерн в ротации баннеров. Понимание этих закономерностей даёт возможность с высокой вероятностью предсказать, каких персонажей стоит ожидать в ближайших обновлениях. 📊
Основные закономерности, которые мы можем выделить:
- Среднее время между перезапусками баннеров — от 6 до 12 месяцев
- Сезонные персонажи (например, Снежная и Клевер) обычно появляются во время соответствующих сезонных событий
- Вовлечённость в сюжет — если персонаж играет заметную роль в актуальном сюжете, вероятность его баннера значительно возрастает
- Экономический фактор — особо популярные персонажи (например, Райден или Ху Тао) получают перезапуски, когда метрики показывают падение дохода игры
Исходя из этих паттернов и времени с последнего баннера, наиболее вероятные кандидаты на перезапуски в патчах 5.0-5.3 включают:
- Райден Сёгун — последний баннер был более 9 месяцев назад
- Фурина — высокий запрос от сообщества на перезапуск
- Ху Тао — традиционно появляется во время событий, связанных с китайским Новым годом
- Венти — длительный период без перезапуска
- Альхайтам — вероятен перезапуск из-за связи с новыми сюжетными поворотами
Проанализировав исторические данные о продажах баннеров, можно выделить определенные закономерности, которые разработчики учитывают при планировании ротации:
- Новый регион обычно сопровождается 4-5 новыми персонажами 5★, выходящими в течение первых 2-3 патчей
- Между двумя новыми персонажами 5★ часто вставляют 1-2 перезапуска популярных персонажей
- Архонты получают перезапуски примерно каждые 8-10 месяцев
- Персонажи с высокими показателями продаж (Йе Лань, Райден, Айяка) возвращаются чаще
Учитывая скорый выход Натлана, можно предположить, что во второй половине 2025 года нас ждет значительный приток новых персонажей, связанных с этим регионом. При этом между ними будут перезапуски метаперсонажей, чтобы дать игрокам передышку для накопления примогемов. 🌋
Стратегия накопления примогемов для будущих баннеров
Марина Светлова, контент-креатор по Genshin Impact
После катастрофического провала с Райден Сёгун, когда у меня не хватило всего 15 крутков до гаранта, я разработала для себя систему экономии примогемов. Каждый месяц я веду таблицу в Excel, где отслеживаю все источники примогемов — ежедневные поручения, события, спиральная бездна, коды. Благодаря этому подходу за полгода мне удалось накопить достаточно для трёх гарантированных 5★ персонажей и одного 5★ оружия. Ключевое правило — никогда не трачу примогемы на текущий баннер, если следующий патч не анонсирован официально. Этот метод позволил мне получить и Фурину, и Нёвиллета, и при этом сохранить запас на будущие персонажи Натлана.
Грамотное планирование примогемов — это искусство, которым должен овладеть каждый игрок Genshin Impact, желающий получить желаемых персонажей без чрезмерных финансовых вложений. Зная приблизительный график выхода баннеров, можно разработать эффективную стратегию накопления. 💎
Для начала стоит понимать, сколько примогемов можно получить без дополнительных трат:
|Источник
|Примогемы в месяц
|Условия
|Ежедневные поручения
|1,800
|Выполнение 4 поручений каждый день
|Спиральная бездна
|1,200
|Прохождение на 36 звёзд (обновляется дважды в месяц)
|Патч-события
|2,000-2,500
|Активное участие во всех событиях патча
|Обновление и компенсации
|600-800
|Стандартные выплаты при обновлении
|Ежемесячный магазин
|800
|Обмен звёздной пыли и блеска
|Коды и веб-события
|300-500
|Участие во всех внешних активностях
|Итого
|6,700-7,800
|Примерно 42-49 желаний
Исходя из этих данных, F2P игрок может накопить на один гарант (180 крутков) примерно за 3.5-4 месяца активной игры. Учитывая, что в среднем персонаж выпадает раньше гаранта, реальное время накопления составляет около 2.5-3 месяцев на одного 5★ персонажа. 🕐
Эффективная стратегия накопления примогемов включает:
- Приоритезацию персонажей — разделите желаемых персонажей на категории "обязательно получить", "хотелось бы" и "если останутся примогемы"
- Пропуск оружейных баннеров — оружие даёт меньшее улучшение геймплея по сравнению с новым персонажем
- Консистентность в ежедневных поручениях — 60 примогемов в день – это 1,800 в месяц или 11 желаний
- Полное прохождение событий — многие игроки пропускают мини-игры и квесты, теряя значительное количество примогемов
- Использование интерактивной карты для сбора всех сундуков в новых регионах
Если вы приобретаете Благословение полумесяца (Welkin Moon) за 390 рублей, то получаете дополнительно 2,700-3,000 примогемов в месяц, что сокращает время накопления на одного гарантированного персонажа до 2-2.5 месяцев. 🌙
В преддверии выхода Натлана, рекомендуется:
- Начать активное накопление примогемов уже сейчас, если вы заинтересованы в новых персонажах этого региона
- Пропустить баннеры, которые не критичны для вашего игрового процесса
- Максимально использовать все временные события
- Завершить все сюжетные квесты и мировые задания для получения дополнительных примогемов
Помните, что с выходом нового региона обычно появляется множество новых источников примогемов: сундуки, достижения, квесты и головоломки. Это может дать дополнительно около 8,000-10,000 примогемов при полном исследовании. 🗺️
Влияние новых регионов на появление баннеров в Геншин
Появление новых регионов в Genshin Impact всегда становится катализатором для выпуска целой волны новых персонажей, связанных с этой локацией. Анализируя историю выхода предыдущих регионов, можно сделать обоснованные прогнозы относительно баннеров, связанных с Натланом — следующим крупным дополнением к игровому миру. 🌍
Исторически выход нового региона следует определенному паттерну:
- 1 фаза первого патча: Архонт региона или ключевой персонаж
- 2 фаза первого патча: Еще один важный персонаж нового региона
- Последующие 2-3 патча: Выход оставшихся персонажей региона, перемежающихся с перезапусками популярных персонажей
С учетом того, что Натлан должен выйти с патчем 5.0 (ориентировочно август-сентябрь 2025 года), имеет смысл начать накопление примогемов уже сейчас, если вы планируете получить ключевых персонажей этого региона. Особенно это касается Архонта Натлана, который наверняка будет выпущен в первой фазе обновления 5.0. 🔥
Анализ выхода персонажей при открытии новых регионов:
|Регион
|Патч
|Архонт
|Кол-во 5★ персонажей в первых 3 патчах
|Инадзума
|2.0
|Райден Сёгун (2.1)
|6 (Аяка, Ёимия, Райден, Кокоми, Итто, Яэ Мико)
|Сумеру
|3.0
|Нахида (3.2)
|4 (Тигнари, Нилу, Сайно, Нахида)
|Фонтейн
|4.0
|Фурина (4.2)
|5 (Линетт, Линни, Нёвиллет, Врайсла, Фурина)
|Натлан (прогноз)
|5.0
|Неизвестно (предположительно 5.0 или 5.1)
|4-6 (прогноз)
Помимо новых персонажей, выход региона также сопровождается:
- Тематическим оружием — оптимизированным под новых персонажей
- Новыми артефактами — зачастую меняющими мету
- Специальными событиями — дающими возможность получить дополнительные примогемы
- Новыми игровыми механиками — которые могут повлиять на полезность определенных персонажей
Исходя из утечек датамайнеров и паттернов предыдущих релизов, можно предположить, что первая волна персонажей Натлана будет включать:
- Архонт Натлана (предположительно Pyro, появится в патче 5.0 или 5.1)
- Ключевой персонаж региональной истории (возможно, связанный с главной сюжетной линией)
- 2-3 второстепенных 5★ персонажа, представляющих различные аспекты культуры региона
- 4-5 персонажей 4★ звездности, доступных как на своих баннерах, так и на баннерах 5★ персонажей
Важно отметить, что с каждым новым регионом разработчики стараются удивить игроков. В случае с Натланом, учитывая его предполагаемую связь с огненной стихией, вероятно появление уникальных механик, связанных с реакциями Pyro, и персонажей с необычными способностями, которые могут существенно изменить текущую мету. 🌋
Если вы планируете собрать ключевых персонажей Натлана, рекомендуется иметь запас минимум на 2-3 гаранта (около 48,000-72,000 примогемов или 300-450 крутков) к моменту выхода версии 5.0. Это позволит получить Архонта и еще 1-2 ключевых персонажа региона. 💰
Эффективное планирование ресурсов в Genshin Impact — это не просто способность выбрать нужных персонажей для своей команды, но и понимание долгосрочных трендов игровой экономики, анализ паттернов ротации баннеров и способность предвидеть изменения меты. Каждое решение потратить драгоценные примогемы должно быть стратегическим, учитывающим не только текущие желания, но и будущие возможности. Помните, что самый ценный ресурс в Тейвате — это терпение, а самая мощная способность игрока — умение ждать правильного момента. С каждым новым регионом игра преподносит нам все более интересных персонажей, и быть готовым к их появлению — значит по-настоящему контролировать свой игровой прогресс.
Антон Мальцев
аналитик игровых продуктов