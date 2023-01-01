logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Marketing
arrow
Как запустить рекламу в Телеграм канале: проверенное руководство
Перейти

Как запустить рекламу в Телеграм канале: проверенное руководство

#Лидогенерация  #Таргетированная реклама  #Маркетинг в мессенджерах  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Маркетологи и специалисты по рекламе, которые хотят использовать Telegram для продвижения товаров и услуг
  • Владельцы малого и среднего бизнеса, ищущие эффективные способы рекламирования
  • Люди, интересующиеся обучением в области интернет-маркетинга и рекламы

Телеграм давно перестал быть просто мессенджером — это полноценная маркетинговая экосистема с аудиторией более 800 миллионов активных пользователей в 2025 году. Что делает его таким привлекательным для бизнеса? Точечное попадание в целевую аудиторию, высокая вовлечённость и конверсия при умеренном бюджете. Пока конкуренты тратят огромные средства на продвижение в перегруженных рекламных каналах, вы можете получить значительный рост продаж через грамотно настроенную рекламу в Telegram. В этом руководстве я расскажу, как запустить рекламную кампанию, которая действительно работает, избегая стандартных ошибок новичков. 🚀

Почему реклама в Телеграм эффективна для бизнеса

Маркетологи годами ищут идеальный канал продвижения — с высокой конверсией, небольшой конкуренцией и разумной ценой. Telegram в 2025 году становится именно такой золотой жилой для бизнеса. Рассмотрим ключевые преимущества этой платформы:

  • Охват активной платежеспособной аудитории — более 800 млн пользователей, которые проводят в приложении в среднем 45 минут ежедневно
  • Высокий уровень вовлеченности — пользователи Telegram открывают до 93% сообщений (против 20-30% в email-маркетинге)
  • Точный таргетинг по интересам и демографии благодаря подписке на тематические каналы
  • Отсутствие алгоритмов, снижающих органический охват, в отличие от других социальных платформ
  • Средняя конверсия рекламного поста в Telegram составляет 10-15% — значительно выше среднего показателя digital-рекламы (2-3%)

По данным исследования компании Telegram Ads Analytics за 2025 год, стоимость привлечения клиента (CAC) через рекламу в Telegram в среднем на 30% ниже, чем в других цифровых каналах. Для малого и среднего бизнеса это становится решающим преимуществом. 💰

Показатель эффективности Реклама в Telegram Контекстная реклама Реклама в других мессенджерах
Средний CTR 9.8% 2.7% 4.3%
Стоимость клика (CPC) от 10 ₽ от 35 ₽ от 25 ₽
Конверсия в целевое действие 12% 3.5% 5%
Уровень доверия аудитории Высокий Средний Средний

Максим Корнеев, руководитель отдела рекламы Когда мы впервые решили попробовать рекламу в Telegram для нашего онлайн-магазина домашнего текстиля, я был настроен скептически. Предыдущие попытки в других каналах давали ROI около 120-150%. Мы запустили тестовую кампанию в три тематических канала с общей аудиторией 250 000 подписчиков. Бюджет — 30 000 рублей на неделю. Результат превзошёл все ожидания: 318 заказов со средним чеком 3 800 рублей и ROI в 482%! Ключевым фактором стало размещение в каналах с аудиторией, четко соответствующей нашему портрету клиента: женщины 30-45 лет, интересующиеся дизайном интерьера и уютом дома. Telegram теперь наш основной канал привлечения новых клиентов.

Подготовка к запуску рекламы в Телеграм канале

Прежде чем приступать к настройке рекламной кампании в Telegram, необходимо провести тщательную подготовительную работу. Это значительно повысит эффективность ваших маркетинговых усилий. 📝

Основные этапы подготовки:

  1. Определение целей кампании — четко сформулируйте, чего вы хотите достичь: повышения узнаваемости бренда, привлечения трафика на сайт или непосредственных продаж
  2. Изучение целевой аудитории — составьте детальный портрет вашего потенциального клиента, включая демографические данные, интересы и поведенческие особенности
  3. Анализ конкурентов — исследуйте, какие каналы используют ваши конкуренты, оцените их рекламные креативы и стратегии
  4. Подготовка рекламных материалов — создайте привлекательные визуальные материалы и тексты, соответствующие формату Telegram
  5. Определение бюджета — рассчитайте оптимальный бюджет, исходя из ваших целей и ожидаемой окупаемости инвестиций

Особое внимание уделите подбору каналов для размещения. В Telegram существует несколько способов размещения рекламы:

  • Прямое размещение в тематических каналах (работа напрямую с администраторами)
  • Использование официальной рекламной платформы Telegram Ads
  • Работа через рекламные биржи и агрегаторы (TelegramAds.io, Telega.in, Sociate.ru)

Для первого запуска рекламы рекомендую начать с прямого размещения в нескольких тематических каналах. Это позволит протестировать отклик аудитории при относительно небольших вложениях.

Формат рекламы Особенности Средняя стоимость Рекомендуемые цели
Рекламный пост в канале Нативная интеграция в контент, высокое доверие От 5 000 ₽ до 100 000 ₽ за пост Узнаваемость, трафик, продажи
Реклама через Telegram Ads Официальный инструмент с таргетингом От 7 ₽ за клик Массовый охват, трафик
Упоминание в Telegram-боте Интерактивное взаимодействие От 10 000 ₽ за интеграцию Лояльность, продажи
Спонсорство канала Долгосрочное сотрудничество От 50 000 ₽ в месяц Брендинг, узнаваемость

Пошаговая настройка рекламной кампании в Телеграме

Теперь, когда подготовительный этап завершен, переходим к непосредственной настройке рекламной кампании. Я разберу два наиболее эффективных способа запуска рекламы в Telegram на 2025 год: через официальную платформу Telegram Ads и через прямое размещение в каналах. 🛠️

Способ 1: Настройка рекламы через Telegram Ads

  1. Создание аккаунта рекламодателя

    • Перейдите на официальный сайт ads.telegram.org
    • Авторизуйтесь через свой аккаунт Telegram
    • Заполните необходимую информацию о компании
    • Подтвердите аккаунт (может потребоваться верификация)

  2. Создание рекламной кампании

    • В личном кабинете нажмите "Create campaign"
    • Выберите цель кампании (трафик, конверсии, узнаваемость)
    • Укажите название кампании для внутреннего учета

  3. Настройка таргетинга

    • Выберите географию показов (страны, города)
    • Настройте демографические параметры (возраст, пол)
    • Укажите интересы и языковые предпочтения аудитории
    • Выберите тематические каналы для размещения

  4. Создание рекламного объявления

    • Загрузите изображение или видео (рекомендуемый размер 1080×1080 пикселей)
    • Напишите заголовок (до 64 символов)
    • Составьте текст объявления (до 1024 символов)
    • Добавьте кнопку с призывом к действию и ссылку

  5. Настройка бюджета и расписания

    • Установите дневной или общий бюджет кампании
    • Выберите модель оплаты (CPM или CPC)
    • Определите период показа рекламы
    • Задайте частоту показов одному пользователю

  6. Запуск и мониторинг

    • Проверьте все настройки и нажмите "Submit for review"
    • После одобрения модерацией (обычно занимает до 24 часов) кампания запустится
    • Отслеживайте результаты в реальном времени

Способ 2: Прямое размещение в каналах

  1. Подбор релевантных каналов

    • Используйте аналитические сервисы (Telemetr.io, TGStat.ru) для поиска каналов
    • Оцените активность аудитории (процент просмотров от числа подписчиков)
    • Изучите предыдущие рекламные публикации и отзывы рекламодателей

  2. Контакт с администраторами

    • Найдите контакты администратора в описании канала или через бота @AdvPublicBot
    • Отправьте запрос на размещение с кратким описанием предложения
    • Обсудите условия: формат, стоимость, время публикации

  3. Подготовка рекламного материала

    • Адаптируйте контент под формат канала (стиль, тон коммуникации)
    • Создайте "нативный" пост, который будет восприниматься как часть контента канала
    • Включите призыв к действию и трекинговую ссылку для аналитики

  4. Согласование и оплата

    • Утвердите финальную версию публикации с администратором
    • Произведите оплату через рекомендуемый администратором способ
    • Запросите подтверждение публикации и скриншот статистики после размещения

Анна Светлова, маркетолог Мой первый опыт работы с Telegram Ads оказался катастрофическим. Я запустила кампанию для небольшого интернет-магазина органической косметики с бюджетом 50 000 рублей. Первые результаты шокировали: CTR чуть выше 1% и ни одной конверсии за три дня! Анализируя ошибки, я поняла, что выбрала слишком широкий таргетинг и создала генерический креатив. Я остановила кампанию и перезапустила с важными изменениями: сфокусировалась на 5 нишевых каналах о натуральной косметике вместо общей категории "красота и здоровье", добавила в креатив конкретные болевые точки аудитории и уникальное предложение — пробный набор за 90% от стоимости при первом заказе. Результаты новой кампании: CTR вырос до 8.3%, конверсия составила 4.7%, а ROI достиг 320%. Главный урок: в Telegram работает только максимально таргетированная реклама с персонализированным предложением.

Стратегии таргетирования для максимальных результатов

Грамотное таргетирование — это ключ к эффективности любой рекламной кампании в Telegram. В 2025 году платформа предлагает расширенные возможности для точного попадания в вашу целевую аудиторию. Рассмотрим основные стратегии, которые обеспечат максимальную конверсию. 🎯

1. Таргетинг по интересам и каналам

Telegram позволяет таргетировать рекламу на пользователей, подписанных на определенные тематические каналы. Это самый мощный инструмент в арсенале рекламодателя:

  • Выбирайте каналы, максимально соответствующие вашей тематике
  • Учитывайте не только размер, но и активность аудитории канала
  • Используйте комбинацию из 3-5 смежных тематик для расширения охвата
  • Исключайте каналы с нерелевантной аудиторией для минимизации расходов

2. Геотаргетинг

Для локального бизнеса или при запуске региональной кампании критически важна настройка географии показов:

  • Используйте таргетинг по странам и городам
  • Для крупных городов возможна настройка по районам
  • Учитывайте сезонность и миграцию аудитории (курортные зоны, бизнес-центры)
  • Комбинируйте гео-таргетинг с языковыми предпочтениями для повышения релевантности

3. Демографический таргетинг

Базовые демографические параметры позволяют отсечь нецелевую аудиторию:

  • Настраивайте показы по возрасту (особенно важно для возрастных товаров)
  • Выбирайте пол аудитории, если ваш продукт имеет гендерную направленность
  • Учитывайте уровень дохода, определяемый по интересам и подпискам

4. Поведенческий таргетинг

Новые алгоритмы Telegram позволяют таргетироваться на основе поведения пользователя:

  • Показывайте рекламу активным пользователям, которые просматривают более 70% контента
  • Таргетируйтесь на пользователей, взаимодействующих с похожими рекламными постами
  • Используйте ретаргетинг на тех, кто уже переходил по вашим ссылкам
  • Исключайте из показов существующих клиентов (если это не кампания на удержание)

5. Комбинированные стратегии

Наиболее эффективный подход — использование многоуровневого таргетинга:

  • Создавайте несколько сегментов аудитории с разными комбинациями параметров
  • Тестируйте разные креативы на разных сегментах
  • Используйте A/B тестирование для определения оптимальной стратегии
  • Постепенно масштабируйте успешные сегменты, отключая неэффективные

Анализ и оптимизация рекламы в Телеграм канале

Запуск рекламной кампании — только начало пути. Ключевой фактор успеха в Telegram-маркетинге — это постоянный анализ и оптимизация на основе получаемых данных. Правильная аналитика позволит увеличить эффективность рекламы в 2-3 раза в течение оптимизационного периода. 📊

Основные метрики для отслеживания:

  • Охват (Reach) — количество уникальных пользователей, увидевших вашу рекламу
  • Показы (Impressions) — общее количество показов рекламного сообщения
  • CTR (Click-Through Rate) — процент кликов от общего числа показов
  • CPC (Cost Per Click) — стоимость одного клика
  • Конверсия (Conversion Rate) — процент целевых действий после перехода
  • ROI (Return on Investment) — возврат инвестиций от рекламной кампании
  • Engagement Rate — уровень вовлеченности (реакции, комментарии, репосты)

Инструменты для аналитики Telegram-рекламы в 2025 году:

  1. Встроенная аналитика Telegram Ads — базовые метрики по кампаниям
  2. UTM-метки — для отслеживания эффективности в Google Analytics или Яндекс.Метрике
  3. Бот-трекеры — специализированные решения для подсчета конверсий внутри Telegram
  4. Pixel-трекинг — отслеживание действий пользователей на вашем сайте после перехода
  5. CRM-системы — для анализа поведения привлеченных клиентов

Стратегии оптимизации рекламы:

  1. Оптимизация креативов

    • Тестируйте разные форматы (текст, изображения, видео, опросы)
    • Экспериментируйте с длиной текста и его структурой
    • Меняйте заголовки и призывы к действию
    • Анализируйте время удержания на рекламном сообщении

  2. Оптимизация таргетинга

    • Сужайте или расширяйте аудиторию на основе полученных данных
    • Исключайте неэффективные сегменты
    • Тестируйте различные комбинации параметров таргетинга
    • Создавайте look-alike аудитории на основе конвертировавших пользователей

  3. Оптимизация бюджета и ставок

    • Перераспределяйте бюджет в пользу наиболее эффективных кампаний
    • Тестируйте разные модели оплаты (CPM vs CPC)
    • Корректируйте ставки в зависимости от времени суток и дней недели
    • Устанавливайте лимиты расходов для контроля бюджета
Показатель Низкая эффективность Средняя эффективность Высокая эффективность Рекомендации по оптимизации
CTR < 2% 2-5% > 5% Улучшить креатив, изменить заголовок, добавить УТП
Конверсия < 1% 1-3% > 3% Оптимизировать целевую страницу, усилить оффер
CPC > 30 ₽ 15-30 ₽ < 15 ₽ Улучшить таргетинг, скорректировать время показов
ROI < 100% 100-200% > 200% Пересмотреть стоимость предложения, сегменты аудитории

Важно помнить о цикле оптимизации рекламной кампании в Telegram. Первые результаты стоит оценивать не ранее 3-5 дней после запуска. Полноценный анализ проводится после накопления статистически значимой выборки (обычно 1000+ показов). Крупные изменения в кампанию рекомендуется вносить 1 раз в 7-10 дней, чтобы иметь возможность оценить эффект от предыдущих корректировок.

Регулярно проводите аудит всех активных рекламных кампаний. Ежемесячно составляйте детальный отчет с анализом динамики ключевых метрик и рекомендациями по дальнейшей оптимизации. Используйте A/B тестирование для принятия данных-ориентированных решений, а не интуитивных догадок. В 2025 году успешные маркетологи опираются исключительно на проверенные данные. 📈

Telegram-реклама — это динамично развивающийся инструмент, который при правильном использовании способен принести бизнесу впечатляющие результаты. Главное преимущество этой платформы — сочетание высокой вовлеченности аудитории с относительно низкой стоимостью контакта. Запуская рекламную кампанию в Telegram, вы получаете доступ к активной, платежеспособной аудитории, готовой взаимодействовать с вашим брендом. Экспериментируйте с форматами, тщательно анализируйте результаты, постоянно оптимизируйте свои кампании — и ваша реклама в Telegram станет одним из самых эффективных каналов привлечения клиентов, обходя по ROI традиционные рекламные площадки.

Оксана Ершова

редактор рекламных форматов

