Как запустить рекламу в Телеграм канале: проверенное руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по рекламе, которые хотят использовать Telegram для продвижения товаров и услуг

Владельцы малого и среднего бизнеса, ищущие эффективные способы рекламирования

Люди, интересующиеся обучением в области интернет-маркетинга и рекламы

Телеграм давно перестал быть просто мессенджером — это полноценная маркетинговая экосистема с аудиторией более 800 миллионов активных пользователей в 2025 году. Что делает его таким привлекательным для бизнеса? Точечное попадание в целевую аудиторию, высокая вовлечённость и конверсия при умеренном бюджете. Пока конкуренты тратят огромные средства на продвижение в перегруженных рекламных каналах, вы можете получить значительный рост продаж через грамотно настроенную рекламу в Telegram. В этом руководстве я расскажу, как запустить рекламную кампанию, которая действительно работает, избегая стандартных ошибок новичков. 🚀

Почему реклама в Телеграм эффективна для бизнеса

Маркетологи годами ищут идеальный канал продвижения — с высокой конверсией, небольшой конкуренцией и разумной ценой. Telegram в 2025 году становится именно такой золотой жилой для бизнеса. Рассмотрим ключевые преимущества этой платформы:

Охват активной платежеспособной аудитории — более 800 млн пользователей, которые проводят в приложении в среднем 45 минут ежедневно

Высокий уровень вовлеченности — пользователи Telegram открывают до 93% сообщений (против 20-30% в email-маркетинге)

Точный таргетинг по интересам и демографии благодаря подписке на тематические каналы

Отсутствие алгоритмов, снижающих органический охват, в отличие от других социальных платформ

Средняя конверсия рекламного поста в Telegram составляет 10-15% — значительно выше среднего показателя digital-рекламы (2-3%)

По данным исследования компании Telegram Ads Analytics за 2025 год, стоимость привлечения клиента (CAC) через рекламу в Telegram в среднем на 30% ниже, чем в других цифровых каналах. Для малого и среднего бизнеса это становится решающим преимуществом. 💰

Показатель эффективности Реклама в Telegram Контекстная реклама Реклама в других мессенджерах Средний CTR 9.8% 2.7% 4.3% Стоимость клика (CPC) от 10 ₽ от 35 ₽ от 25 ₽ Конверсия в целевое действие 12% 3.5% 5% Уровень доверия аудитории Высокий Средний Средний

Максим Корнеев, руководитель отдела рекламы Когда мы впервые решили попробовать рекламу в Telegram для нашего онлайн-магазина домашнего текстиля, я был настроен скептически. Предыдущие попытки в других каналах давали ROI около 120-150%. Мы запустили тестовую кампанию в три тематических канала с общей аудиторией 250 000 подписчиков. Бюджет — 30 000 рублей на неделю. Результат превзошёл все ожидания: 318 заказов со средним чеком 3 800 рублей и ROI в 482%! Ключевым фактором стало размещение в каналах с аудиторией, четко соответствующей нашему портрету клиента: женщины 30-45 лет, интересующиеся дизайном интерьера и уютом дома. Telegram теперь наш основной канал привлечения новых клиентов.

Подготовка к запуску рекламы в Телеграм канале

Прежде чем приступать к настройке рекламной кампании в Telegram, необходимо провести тщательную подготовительную работу. Это значительно повысит эффективность ваших маркетинговых усилий. 📝

Основные этапы подготовки:

Определение целей кампании — четко сформулируйте, чего вы хотите достичь: повышения узнаваемости бренда, привлечения трафика на сайт или непосредственных продаж Изучение целевой аудитории — составьте детальный портрет вашего потенциального клиента, включая демографические данные, интересы и поведенческие особенности Анализ конкурентов — исследуйте, какие каналы используют ваши конкуренты, оцените их рекламные креативы и стратегии Подготовка рекламных материалов — создайте привлекательные визуальные материалы и тексты, соответствующие формату Telegram Определение бюджета — рассчитайте оптимальный бюджет, исходя из ваших целей и ожидаемой окупаемости инвестиций

Особое внимание уделите подбору каналов для размещения. В Telegram существует несколько способов размещения рекламы:

Прямое размещение в тематических каналах (работа напрямую с администраторами)

Использование официальной рекламной платформы Telegram Ads

Работа через рекламные биржи и агрегаторы (TelegramAds.io, Telega.in, Sociate.ru)

Для первого запуска рекламы рекомендую начать с прямого размещения в нескольких тематических каналах. Это позволит протестировать отклик аудитории при относительно небольших вложениях.

Формат рекламы Особенности Средняя стоимость Рекомендуемые цели Рекламный пост в канале Нативная интеграция в контент, высокое доверие От 5 000 ₽ до 100 000 ₽ за пост Узнаваемость, трафик, продажи Реклама через Telegram Ads Официальный инструмент с таргетингом От 7 ₽ за клик Массовый охват, трафик Упоминание в Telegram-боте Интерактивное взаимодействие От 10 000 ₽ за интеграцию Лояльность, продажи Спонсорство канала Долгосрочное сотрудничество От 50 000 ₽ в месяц Брендинг, узнаваемость

Пошаговая настройка рекламной кампании в Телеграме

Теперь, когда подготовительный этап завершен, переходим к непосредственной настройке рекламной кампании. Я разберу два наиболее эффективных способа запуска рекламы в Telegram на 2025 год: через официальную платформу Telegram Ads и через прямое размещение в каналах. 🛠️

Способ 1: Настройка рекламы через Telegram Ads

Создание аккаунта рекламодателя Перейдите на официальный сайт ads.telegram.org

Авторизуйтесь через свой аккаунт Telegram

Заполните необходимую информацию о компании

Подтвердите аккаунт (может потребоваться верификация) Создание рекламной кампании В личном кабинете нажмите "Create campaign"

Выберите цель кампании (трафик, конверсии, узнаваемость)

Укажите название кампании для внутреннего учета Настройка таргетинга Выберите географию показов (страны, города)

Настройте демографические параметры (возраст, пол)

Укажите интересы и языковые предпочтения аудитории

Выберите тематические каналы для размещения Создание рекламного объявления Загрузите изображение или видео (рекомендуемый размер 1080×1080 пикселей)

Напишите заголовок (до 64 символов)

Составьте текст объявления (до 1024 символов)

Добавьте кнопку с призывом к действию и ссылку Настройка бюджета и расписания Установите дневной или общий бюджет кампании

Выберите модель оплаты (CPM или CPC)

Определите период показа рекламы

Задайте частоту показов одному пользователю Запуск и мониторинг Проверьте все настройки и нажмите "Submit for review"

После одобрения модерацией (обычно занимает до 24 часов) кампания запустится

Отслеживайте результаты в реальном времени

Способ 2: Прямое размещение в каналах

Подбор релевантных каналов Используйте аналитические сервисы (Telemetr.io, TGStat.ru) для поиска каналов

Оцените активность аудитории (процент просмотров от числа подписчиков)

Изучите предыдущие рекламные публикации и отзывы рекламодателей Контакт с администраторами Найдите контакты администратора в описании канала или через бота @AdvPublicBot

Отправьте запрос на размещение с кратким описанием предложения

Обсудите условия: формат, стоимость, время публикации Подготовка рекламного материала Адаптируйте контент под формат канала (стиль, тон коммуникации)

Создайте "нативный" пост, который будет восприниматься как часть контента канала

Включите призыв к действию и трекинговую ссылку для аналитики Согласование и оплата Утвердите финальную версию публикации с администратором

Произведите оплату через рекомендуемый администратором способ

Запросите подтверждение публикации и скриншот статистики после размещения

Анна Светлова, маркетолог Мой первый опыт работы с Telegram Ads оказался катастрофическим. Я запустила кампанию для небольшого интернет-магазина органической косметики с бюджетом 50 000 рублей. Первые результаты шокировали: CTR чуть выше 1% и ни одной конверсии за три дня! Анализируя ошибки, я поняла, что выбрала слишком широкий таргетинг и создала генерический креатив. Я остановила кампанию и перезапустила с важными изменениями: сфокусировалась на 5 нишевых каналах о натуральной косметике вместо общей категории "красота и здоровье", добавила в креатив конкретные болевые точки аудитории и уникальное предложение — пробный набор за 90% от стоимости при первом заказе. Результаты новой кампании: CTR вырос до 8.3%, конверсия составила 4.7%, а ROI достиг 320%. Главный урок: в Telegram работает только максимально таргетированная реклама с персонализированным предложением.

Стратегии таргетирования для максимальных результатов

Грамотное таргетирование — это ключ к эффективности любой рекламной кампании в Telegram. В 2025 году платформа предлагает расширенные возможности для точного попадания в вашу целевую аудиторию. Рассмотрим основные стратегии, которые обеспечат максимальную конверсию. 🎯

1. Таргетинг по интересам и каналам

Telegram позволяет таргетировать рекламу на пользователей, подписанных на определенные тематические каналы. Это самый мощный инструмент в арсенале рекламодателя:

Выбирайте каналы, максимально соответствующие вашей тематике

Учитывайте не только размер, но и активность аудитории канала

Используйте комбинацию из 3-5 смежных тематик для расширения охвата

Исключайте каналы с нерелевантной аудиторией для минимизации расходов

2. Геотаргетинг

Для локального бизнеса или при запуске региональной кампании критически важна настройка географии показов:

Используйте таргетинг по странам и городам

Для крупных городов возможна настройка по районам

Учитывайте сезонность и миграцию аудитории (курортные зоны, бизнес-центры)

Комбинируйте гео-таргетинг с языковыми предпочтениями для повышения релевантности

3. Демографический таргетинг

Базовые демографические параметры позволяют отсечь нецелевую аудиторию:

Настраивайте показы по возрасту (особенно важно для возрастных товаров)

Выбирайте пол аудитории, если ваш продукт имеет гендерную направленность

Учитывайте уровень дохода, определяемый по интересам и подпискам

4. Поведенческий таргетинг

Новые алгоритмы Telegram позволяют таргетироваться на основе поведения пользователя:

Показывайте рекламу активным пользователям, которые просматривают более 70% контента

Таргетируйтесь на пользователей, взаимодействующих с похожими рекламными постами

Используйте ретаргетинг на тех, кто уже переходил по вашим ссылкам

Исключайте из показов существующих клиентов (если это не кампания на удержание)

5. Комбинированные стратегии

Наиболее эффективный подход — использование многоуровневого таргетинга:

Создавайте несколько сегментов аудитории с разными комбинациями параметров

Тестируйте разные креативы на разных сегментах

Используйте A/B тестирование для определения оптимальной стратегии

Постепенно масштабируйте успешные сегменты, отключая неэффективные

Анализ и оптимизация рекламы в Телеграм канале

Запуск рекламной кампании — только начало пути. Ключевой фактор успеха в Telegram-маркетинге — это постоянный анализ и оптимизация на основе получаемых данных. Правильная аналитика позволит увеличить эффективность рекламы в 2-3 раза в течение оптимизационного периода. 📊

Основные метрики для отслеживания:

Охват (Reach) — количество уникальных пользователей, увидевших вашу рекламу

— количество уникальных пользователей, увидевших вашу рекламу Показы (Impressions) — общее количество показов рекламного сообщения

— общее количество показов рекламного сообщения CTR (Click-Through Rate) — процент кликов от общего числа показов

— процент кликов от общего числа показов CPC (Cost Per Click) — стоимость одного клика

— стоимость одного клика Конверсия (Conversion Rate) — процент целевых действий после перехода

— процент целевых действий после перехода ROI (Return on Investment) — возврат инвестиций от рекламной кампании

— возврат инвестиций от рекламной кампании Engagement Rate — уровень вовлеченности (реакции, комментарии, репосты)

Инструменты для аналитики Telegram-рекламы в 2025 году:

Встроенная аналитика Telegram Ads — базовые метрики по кампаниям UTM-метки — для отслеживания эффективности в Google Analytics или Яндекс.Метрике Бот-трекеры — специализированные решения для подсчета конверсий внутри Telegram Pixel-трекинг — отслеживание действий пользователей на вашем сайте после перехода CRM-системы — для анализа поведения привлеченных клиентов

Стратегии оптимизации рекламы:

Оптимизация креативов Тестируйте разные форматы (текст, изображения, видео, опросы)

Экспериментируйте с длиной текста и его структурой

Меняйте заголовки и призывы к действию

Анализируйте время удержания на рекламном сообщении Оптимизация таргетинга Сужайте или расширяйте аудиторию на основе полученных данных

Исключайте неэффективные сегменты

Тестируйте различные комбинации параметров таргетинга

Создавайте look-alike аудитории на основе конвертировавших пользователей Оптимизация бюджета и ставок Перераспределяйте бюджет в пользу наиболее эффективных кампаний

Тестируйте разные модели оплаты (CPM vs CPC)

Корректируйте ставки в зависимости от времени суток и дней недели

Устанавливайте лимиты расходов для контроля бюджета

Показатель Низкая эффективность Средняя эффективность Высокая эффективность Рекомендации по оптимизации CTR < 2% 2-5% > 5% Улучшить креатив, изменить заголовок, добавить УТП Конверсия < 1% 1-3% > 3% Оптимизировать целевую страницу, усилить оффер CPC > 30 ₽ 15-30 ₽ < 15 ₽ Улучшить таргетинг, скорректировать время показов ROI < 100% 100-200% > 200% Пересмотреть стоимость предложения, сегменты аудитории

Важно помнить о цикле оптимизации рекламной кампании в Telegram. Первые результаты стоит оценивать не ранее 3-5 дней после запуска. Полноценный анализ проводится после накопления статистически значимой выборки (обычно 1000+ показов). Крупные изменения в кампанию рекомендуется вносить 1 раз в 7-10 дней, чтобы иметь возможность оценить эффект от предыдущих корректировок.

Регулярно проводите аудит всех активных рекламных кампаний. Ежемесячно составляйте детальный отчет с анализом динамики ключевых метрик и рекомендациями по дальнейшей оптимизации. Используйте A/B тестирование для принятия данных-ориентированных решений, а не интуитивных догадок. В 2025 году успешные маркетологи опираются исключительно на проверенные данные. 📈