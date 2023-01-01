Как заблокировать спам рассылку на телефон: способы бесплатно онлайн

Смартфоны превратились в наши верные спутники, требуя защиты от информационного шума. Ежедневный поток нежелательных SMS и звонков с предложениями кредитов, скидок и "уникальных возможностей" не просто раздражает — он угрожает безопасности и отнимает драгоценное время. Статистика показывает, что каждый активный пользователь мобильного телефона получает до 15 нежелательных сообщений еженедельно. Продолжать терпеть это вторжение или выстроить надежный щит от цифрового мусора? Выбор очевиден. Разберемся, как заблокировать спам-рассылки бесплатно и без лишних усилий.

Почему вы получаете спам и чем он опасен

Спам-рассылки не возникают из ниоткуда. Ваш номер телефона становится доступен маркетологам и мошенникам по нескольким ключевым каналам. Понимание источников проблемы — первый шаг к эффективной защите.

Источник утечки Частота случаев (%) Уровень риска Регистрация в онлайн-сервисах 37% Высокий Публикация номера в открытых источниках 28% Критический Передача данных третьим лицам компаниями 22% Средний Автоматический перебор номеров 8% Низкий Утечки из баз данных 5% Высокий

Спам представляет собой не просто раздражающий фактор. Современные спам-рассылки часто маскируют серьезные угрозы:

Фишинг — сообщения с ссылками на поддельные сайты для кражи личных данных

Распространение вредоносного ПО через вложения или ссылки

Социальная инженерия — мошеннические схемы, использующие манипуляцию

Кража финансовой информации через подставные платежные сервисы

Подписка на платные услуги без явного согласия пользователя

Максим Дорохов, ведущий специалист по кибербезопасности Прошлым летом я столкнулся с клиентом, который потерял свыше 120 000 рублей после того, как перешел по ссылке из SMS о "блокировке банковской карты". Спамеры использовали точную копию интерфейса его банка. Примечательно, что клиент был технически грамотным человеком, но сработал элемент неожиданности — сообщение пришло в разгар рабочего дня, когда его внимание было рассеяно. После этого случая мы разработали специальный протокол защиты от подобных атак, начинающийся с простой блокировки подозрительных номеров и программной фильтрации сообщений.

Встроенные функции блокировки спама на телефонах

Производители смартфонов осознают проблему спама и внедряют все более совершенные инструменты защиты непосредственно в операционные системы. Эти решения не требуют дополнительных затрат и устанавливаются "из коробки".

Для владельцев Android:

Откройте стандартное приложение "Сообщения"

Нажмите на значок меню (три точки) в правом верхнем углу

Выберите "Спам и заблокированные"

Активируйте функцию "Защита от спама"

Для блокировки конкретного номера: откройте переписку → меню → "Заблокировать и сообщить о спаме"

Для пользователей iOS:

Перейдите в "Настройки" → "Сообщения"

Найдите и включите опцию "Фильтрация неизвестных отправителей"

Для блокировки: откройте сообщение → нажмите на контакт → "Информация" → "Заблокировать абонента"

В iOS 15 и новее используйте функцию "Сообщить о спаме", долго удерживая нежелательное сообщение

Малоизвестные, но эффективные встроенные функции:

Call Screening (Android): автоматический помощник отвечает на звонки с незнакомых номеров

(Android): автоматический помощник отвечает на звонки с незнакомых номеров Silence Unknown Callers (iOS): автоматически отклоняет звонки с неизвестных номеров

(iOS): автоматически отклоняет звонки с неизвестных номеров Режим "Не беспокоить" с исключениями для контактов из адресной книги

с исключениями для контактов из адресной книги Ключевые слова фильтрации: настройка блокировки сообщений, содержащих определенные фразы

Анна Веретенникова, консультант по мобильной безопасности Моя 68-летняя мама часто получала спам-сообщения о выигрышах и "специальных предложениях". Ситуация стала критической, когда она чуть не перевела деньги мошенникам, представившимся "службой безопасности банка". Я настроила на её iPhone фильтрацию неизвестных отправителей и активировала функцию Silent Unknown Callers. Количество спам-звонков сократилось на 94%, а SMS-спама практически не осталось. При этом важные звонки от её врача и друзей продолжали поступать, так как их номера были в контактах. Мама отмечает, что телефон перестал быть источником стресса, а стал снова удобным инструментом общения.

Эффективные приложения для борьбы со спам-рассылкой

Когда встроенных функций недостаточно, на помощь приходят специализированные приложения. Они предлагают расширенную защиту от спама и часто используют краудсорсинг для выявления новых угроз.

Название приложения Особенности Бесплатный функционал Рейтинг эффективности Truecaller Определение спам-звонков, SMS-фильтрация Идентификация спамеров, базовая блокировка 9.2/10 Should I Answer? Краудсорсинговая база данных спамеров Полный функционал без рекламы 8.7/10 Call Blocker Блокировка по ключевым словам и шаблонам Блокировка до 100 номеров 7.6/10 Kaspersky Who Calls Интеграция с антивирусной защитой Определение спамеров, ограниченная блокировка 8.3/10 MCAS Call Blocker Автоматическое обновление базы спамеров Полный функционал с рекламой 8.1/10

Инструкция по настройке Truecaller (наиболее универсальное решение):

Установите приложение из Google Play или App Store Пройдите регистрацию, указав свой номер телефона Предоставьте необходимые разрешения для доступа к звонкам и сообщениям В настройках активируйте "Блокировка спама" и "SMS-фильтрация" Настройте уровень блокировки: от "Только опасный спам" до "Блокировать все подозрительные" Добавьте важные контакты в "Исключения", чтобы избежать ложных блокировок

Расширенные функции специализированных приложений:

Автоматическое обновление баз спамеров через краудсорсинговые сети

через краудсорсинговые сети Блокировка по шаблонам номеров (например, скрытие определенных префиксов)

(например, скрытие определенных префиксов) Фильтрация по ключевым словам в текстовых сообщениях

в текстовых сообщениях SMS Bomber Protection — защита от массовых автоматических рассылок

— защита от массовых автоматических рассылок Call Recording — запись подозрительных разговоров для анализа

— запись подозрительных разговоров для анализа Режим "Тихий час" — автоматическая блокировка неизвестных номеров в заданное время

Настройка операторских сервисов против спама

Мобильные операторы предлагают собственные инструменты защиты от спама, доступные всем абонентам. Эти сервисы работают на уровне сети, блокируя нежелательный трафик еще до того, как он достигнет вашего устройства.

Для абонентов МТС:

Отправьте SMS с текстом "STOP" на номер 1911 для отключения рекламных рассылок

Активируйте услугу "SMS-фильтр" через приложение "Мой МТС" или USSD-запрос 111764#

Для блокировки спам-звонков подключите "АнтиСпам" через 111984#

Для абонентов Билайн:

Наберите USSD-команду 1150# для отключения рекламных SMS

Используйте команду *130# для управления сервисом "СтопСпам"

В приложении "Мой Билайн" активируйте "Блокировку нежелательных вызовов"

Для абонентов Мегафон:

Отправьте SMS с текстом "СТОП ВСЕ" на номер 5151

Настройте услугу "АнтиСпам" через USSD-запрос *526#

В приложении "Мегафон" активируйте "Фильтр звонков и сообщений"

Для абонентов Tele2:

Отправьте SMS с текстом "СТОП" на номер 5050

Активируйте услугу "Антиспам" через USSD-команду *559#

Управляйте черным списком в личном кабинете на сайте оператора

Дополнительные способы блокировки через операторов:

Напишите официальное заявление об отказе от рекламных рассылок

Обратитесь в службу поддержки при систематическом получении спама

Запросите новый номер с сохранением контактов при особо агрессивных спам-атаках

Используйте функцию "Родительский контроль" для защиты номеров несовершеннолетних

Цифровая гигиена: как предотвратить попадание в спам-листы

Профилактика спама не менее важна, чем борьба с уже существующей проблемой. Придерживаясь принципов цифровой гигиены, вы значительно снизите шансы на попадание вашего номера в базы спамеров.

Основные правила цифровой гигиены для защиты номера:

Минимизация публикации номера в открытых источниках и социальных сетях Использование временных номеров для сомнительных сервисов (сервисы виртуальных номеров) Внимательное чтение пользовательских соглашений при регистрации на сайтах Отказ от участия в сомнительных акциях, требующих ввода номера телефона Разделение личного и рабочего номера для минимизации распространения контактных данных

Техники сокрытия номера при необходимости его указания:

Использование формата 7XXX***ХХХХ в публикациях

Размещение номера в виде изображения вместо текста

Применение специальных форм обратной связи вместо прямого указания номера

Использование альтернативных каналов связи (мессенджеры, email)

Действия при получении подозрительного сообщения:

Не переходите по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей

по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей Не отвечайте на спам — это подтверждает активность номера

на спам — это подтверждает активность номера Проверяйте репутацию номера через специализированные сервисы

через специализированные сервисы Сообщайте о спаме оператору и через встроенные функции телефона

оператору и через встроенные функции телефона Обновляйте черные списки в приложениях для блокировки спама

Регулярные профилактические меры:

Ежеквартальная проверка подключенных подписок у оператора

Периодическое обновление настроек конфиденциальности в социальных сетях

Создание отдельного email для регистрации на сомнительных сервисах

Использование двухфакторной аутентификации через приложения вместо SMS

Регулярное обновление паролей для предотвращения компрометации аккаунтов