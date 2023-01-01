Как создать UTM-метку для эффективного отслеживания трафика: инструкции

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по интернет-рекламе

Владельцы бизнеса, инвестирующие в онлайн-продвижение

Студенты и начинающие специалисты в сфере цифрового маркетинга

Вы запускаете рекламную кампанию, тратите бюджет, видите приток трафика — но откуда именно приходят конверсии? Без UTM-меток вы буквально стреляете в темноте. Как человек, потерявший сотни тысяч рекламных рублей из-за неправильной атрибуции трафика, могу заверить: корректные UTM-метки — это не просто технический элемент, а ключ к рентабельным маркетинговым решениям. Впрочем, многие маркетологи избегают создания UTM-меток из-за страха ошибиться или незнания структуры. Давайте разберём пошаговый процесс их создания, который превратит вашу аналитику из беспорядочного потока данных в мощный инструмент оптимизации.

Что такое UTM-метки и зачем их создавать

UTM-метки (Urchin Tracking Module) — это параметры, добавляемые к URL-адресу вашего сайта для отслеживания эффективности онлайн-маркетинговых кампаний. По сути, это специальные фрагменты кода, которые передают информацию в Google Analytics, Яндекс.Метрику и другие аналитические системы о том, откуда пришел пользователь.

Представьте, что вы одновременно ведете рекламные кампании в Яндекс.Директ, баннерные показы, email-рассылки и продвижение в социальных сетях. Без UTM-меток вы увидите только общее количество посетителей, но не сможете точно определить, какой канал принес больше целевых действий.

Максим Дорохов, руководитель отдела интернет-маркетинга Мы запустили зимнюю распродажу для клиента из сегмента luxury-товаров, разместив рекламу на пяти различных площадках. Бюджет составил 850 000 рублей. В первую неделю отчеты показывали, что все каналы работают примерно одинаково. Тогда мы внедрили детальную UTM-разметку не только по каналам, но и по креативам и таргетингам. Через две недели картина полностью изменилась: оказалось, что 68% конверсий приходило всего с двух площадок, а один канал, на который мы потратили почти треть бюджета, приводил посетителей с показателем отказов в 92%. Перераспределив бюджет на основе этих данных, мы увеличили конверсию на 37% при тех же затратах.

Основные причины, зачем создавать UTM-метки:

Точное определение источников трафика и их эффективности

Детальное отслеживание различных рекламных кампаний внутри одного канала

Оценка эффективности разных креативов и объявлений

Анализ поведения пользователей в зависимости от источника перехода

Корректное распределение бюджета между каналами на основе данных

Маркетинговое решение Без UTM-меток С UTM-метками Распределение бюджета Интуитивное, основанное на общих показателях Основанное на данных о конверсиях по каналам Анализ эффективности креативов Ограниченный, без привязки к результатам Детальный, с точным отслеживанием ROI каждого креатива Оптимизация воронки Общая для всех источников трафика Специфичная для каждого источника с учетом поведения пользователей Масштабирование успешных кампаний Затруднено из-за размытости данных Прецизионное на основе точных показателей эффективности

Базовые параметры UTM-меток и их назначение

UTM-метки включают пять основных параметров, каждый из которых отвечает за определенный аспект отслеживания. Правильное использование этих параметров — залог получения корректных аналитических данных.

Рассмотрим подробнее каждый параметр:

utm_source — источник трафика (откуда пришли пользователи: google, yandex, vk)

— источник трафика (откуда пришли пользователи: google, yandex, vk) utm_medium — тип рекламного канала (cpc, email, banner, social)

— тип рекламного канала (cpc, email, banner, social) utm_campaign — название конкретной кампании (springsale, blackfriday)

— название конкретной кампании (springsale, blackfriday) utm_content — содержание объявления для различения вариантов (bluebutton, videoad)

— содержание объявления для различения вариантов (bluebutton, videoad) utm_term — ключевые слова платной поисковой кампании (часто заполняется автоматически в Яндекс.Директ)

Только первые три параметра являются обязательными, остальные — опциональны, но крайне полезны для детального анализа.

Параметр Примеры значений Когда использовать Ошибки, которых следует избегать utm_source yandex, google, newsletter Всегда Использование общих терминов (например, "интернет" вместо конкретного источника) utm_medium cpc, email, banner, social Всегда Смешивание medium и source (например, указание "vk" в medium) utm_campaign spring2025, newcollection Всегда Слишком длинные или непонятные названия кампаний utm_content bluebanner, video1, price_offer При A/B-тестировании, при различных вариантах одного объявления Дублирование информации из других параметров utm_term купить+товар, best+service Для платных поисковых кампаний Ручное заполнение для Директа и AdWords (лучше оставить автозаполнение)

Важно придерживаться единой системы именования UTM-параметров внутри компании. Это позволит избежать путаницы при анализе данных и упростит работу с отчетами. Рекомендую создать внутренний справочник с правилами формирования UTM-меток, которому будут следовать все сотрудники маркетингового отдела.

Пошаговая инструкция: как создать UTM-метку самостоятельно

Создание UTM-метки — процесс, который может показаться сложным для новичков, но на самом деле требует всего нескольких последовательных шагов. Я разложу весь процесс на элементарные действия, которые позволят вам уверенно добавлять меткирование к любым маркетинговым кампаниям.

Алексей Новиков, специалист по трафиковой аналитике Один из моих клиентов никак не мог понять, почему его рекламные кампании показывают такие разные результаты в отчетах рекламных систем и в системе аналитики сайта. После аудита выяснилось, что UTM-метки были настроены некорректно: часть ссылок содержала кириллицу, некоторые метки были с пробелами, а в других использовались заглавные буквы вперемешку со строчными. Мы стандартизировали весь подход к созданию UTM-меток: только латиница, только нижний регистр, разделение слов через подчеркивание. После внедрения этих правил и переделки всех ссылок система аналитики стала корректно группировать трафик, а расхождение между данными рекламных кабинетов и внутренней аналитикой сократилось с 42% до приемлемых 8%.

Пошаговая инструкция по созданию UTM-меток:

Определитесь с целевым URL — выберите страницу, на которую будет вести ваша ссылка (лендинг, карточка товара, статья и т.д.). Продумайте стратегию именования — создайте систему, которой будете придерживаться во всех кампаниях: Используйте только латинские буквы

Избегайте пробелов (заменяйте их на подчеркивания)

Соблюдайте единый регистр (предпочтительно нижний)

Не используйте специальные символы, кроме дефиса и подчеркивания Добавьте параметры вручную — к базовому URL добавьте знак вопроса ? и первый параметр, например: https://website.ru/page?utm_source=yandex Добавьте остальные параметры — каждый последующий параметр добавляется через амперсанд &: https://website.ru/page?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=spring_sale_2025 Добавьте дополнительные параметры — при необходимости включите utmcontent и utmterm: https://website.ru/page?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=spring_sale_2025&utm_content=blue_banner Проверьте корректность — убедитесь, что все параметры написаны правильно и соответствуют вашей стратегии именования. Закодируйте специальные символы — если в ваших параметрах есть кириллица или спецсимволы, используйте инструменты URL-кодирования. Протестируйте ссылку — перейдите по созданной ссылке и убедитесь, что: Страница открывается корректно

Параметры передаются в вашу аналитическую систему

Данные отображаются в нужных отчетах

Для крупных кампаний с множеством ссылок рекомендую использовать таблицы для систематизации UTM-меток. Создайте в Google Sheets или Excel документ с колонками для каждого параметра и формулой, которая будет автоматически склеивать полный URL с метками.

Сервисы и инструменты для генерации UTM-меток

Хотя ручное создание UTM-меток возможно, использование специализированных инструментов значительно упрощает и ускоряет этот процесс, особенно при работе с большим количеством ссылок. Рассмотрим наиболее эффективные сервисы для генерации UTM-меток по состоянию на 2025 год.

Google Campaign URL Builder — официальный инструмент от Google для создания URL с UTM-метками. Подходит для базовых задач и интегрирован с Google Analytics.

— официальный инструмент от Google для создания URL с UTM-метками. Подходит для базовых задач и интегрирован с Google Analytics. Яндекс.Метрика UTM-разметка — инструмент для создания меток, совместимых со стандартами Яндекс.Метрики. Особенно полезен для кампаний в Директе.

— инструмент для создания меток, совместимых со стандартами Яндекс.Метрики. Особенно полезен для кампаний в Директе. URL Builder от Amplifr — многофункциональный инструмент с возможностью сохранения шаблонов и массовой генерации ссылок.

— многофункциональный инструмент с возможностью сохранения шаблонов и массовой генерации ссылок. UTMTAG — русскоязычный сервис с расширенными возможностями генерации, включая динамические UTM-метки.

— русскоязычный сервис с расширенными возможностями генерации, включая динамические UTM-метки. Planable — комплексное решение для маркетинговых команд с интегрированным генератором UTM и возможностью командной работы.

Для масштабных кампаний особенно эффективны инструменты с функцией массовой генерации UTM-меток:

UTM.io — премиум-сервис с продвинутыми возможностями управления UTM-стратегией компании, включая руководства по именованию и историю использованных меток.

— премиум-сервис с продвинутыми возможностями управления UTM-стратегией компании, включая руководства по именованию и историю использованных меток. Voluum — платформа для трекинга и аналитики с мощными инструментами создания и отслеживания UTM-меток.

— платформа для трекинга и аналитики с мощными инструментами создания и отслеживания UTM-меток. Plugins для CMS — если вы используете WordPress, Shopify или другие популярные CMS, существуют специальные плагины для автоматического добавления UTM-меток к ссылкам.

Особое внимание стоит уделить инструментам для создания динамических UTM-меток, которые становятся все популярнее в 2025 году:

Динамические UTM для email-маркетинга — сервисы вроде MailChimp, SendPulse и Unisender позволяют автоматически добавлять персонализированные UTM-метки для каждого получателя рассылки.

— сервисы вроде MailChimp, SendPulse и Unisender позволяют автоматически добавлять персонализированные UTM-метки для каждого получателя рассылки. UTM-разметка для мессенджеров — специализированные решения для WhatsApp, Telegram и других платформ, позволяющие отслеживать конверсии из этих каналов.

— специализированные решения для WhatsApp, Telegram и других платформ, позволяющие отслеживать конверсии из этих каналов. Инструменты для создания глубоких ссылок (deep links) — технология, комбинирующая UTM-метки с возможностью перенаправления пользователей в конкретные разделы мобильных приложений.

Анализ эффективности UTM-меток в аналитических системах

Создание UTM-меток — лишь первый шаг. Ключевая ценность заключается в умении правильно интерпретировать полученные данные в аналитических системах. Разберемся, как извлечь максимум пользы из данных, собранных с помощью UTM-меток в 2025 году.

В Google Analytics 4 (GA4) отчеты по UTM-меткам доступны в разделе "Исследование" → "Анализ трафика". Основные метрики, которые стоит отслеживать:

Конверсия по источникам (utm_source) — позволяет сравнить эффективность различных платформ (Яндекс, Google, социальные сети)

— позволяет сравнить эффективность различных платформ (Яндекс, Google, социальные сети) Показатель отказов по каналам (utm_medium) — выявляет проблемные типы трафика

— выявляет проблемные типы трафика ROI по кампаниям (utm_campaign) — рассчитывает возврат инвестиций для каждой маркетинговой инициативы

— рассчитывает возврат инвестиций для каждой маркетинговой инициативы CTR объявлений (utm_content) — сравнивает эффективность различных креативов

— сравнивает эффективность различных креативов Конверсия по ключевым словам (utm_term) — определяет наиболее результативные поисковые запросы

В Яндекс.Метрике аналогичные данные доступны в разделе "Стандартные отчеты" → "Источники" → "Метки". Дополнительно Яндекс.Метрика предлагает возможность создавать сегменты по UTM-меткам для более глубокого анализа.

Продвинутые техники анализа UTM-данных в 2025 году:

Кросс-канальный анализ — изучение взаимовлияния различных маркетинговых каналов: Какие каналы чаще выступают в качестве первого касания (ассистента)

Какие источники чаще завершают конверсию

Средняя длина пути к конверсии по каналам Когортный анализ — отслеживание поведения пользователей из разных источников с течением времени: Показатель удержания по источникам

LTV (пожизненная ценность клиента) зависимости от канала привлечения

Частота повторных покупок по UTM-источникам Многоуровневая атрибуция — распределение ценности конверсии между несколькими точками контакта: Сравнение моделей атрибуции (последнее взаимодействие, первое взаимодействие, линейная)

Искусственный интеллект для персонализированной атрибуции (используется в GA4)

Для визуализации и упрощения анализа данных по UTM-меткам рекомендую использовать:

Google Data Studio / Looker Studio — для создания наглядных дашбордов

— для создания наглядных дашбордов Power BI — для более глубокого бизнес-анализа с интеграцией данных из различных источников

— для более глубокого бизнес-анализа с интеграцией данных из различных источников Специализированные маркетинговые платформы — Databox, Supermetrics, которые агрегируют данные из разных источников

Критические ошибки при анализе UTM-данных, которых следует избегать:

Игнорирование мультиканальности и атрибуция всей конверсии последнему источнику

Чрезмерное дробление кампаний, приводящее к статистически незначимым выборкам

Отсутствие единой системы обозначений, что приводит к дублированию данных в отчетах

Пренебрежение временными параметрами (сезонность, день недели, время суток)

Фокус только на количественных показателях без учета качества трафика