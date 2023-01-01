Как создать UTM-метки на Тильде: удобный генератор для анализа

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для интернет-маркетологов и специалистов по рекламе

Для владельцев бизнеса, создающих сайты на платформе Tilda

Для студентов и новичков, интересующихся веб-аналитикой и UTM-метками

UTM-метки на сайте — как GPS для ваших рекламных кампаний. Без них вы просто "сливаете" бюджет в никуда, не понимая, какие каналы приносят реальные результаты. На Tilda внедрение UTM-разметки стало проще простого благодаря встроенному генератору, который превращает сложную аналитику в понятный и управляемый процесс. В этой статье я расскажу, как создавать точные UTM-метки на Tilda, отслеживать эффективность каждого рекламного канала и наконец-то увидеть, куда уходят ваши маркетинговые инвестиции. 🔍

Что такое UTM-метки и зачем они нужны на Tilda

UTM-метки (Urchin Tracking Module) — это параметры, добавляемые к URL вашего сайта, которые позволяют отслеживать источники трафика и эффективность маркетинговых кампаний. Представьте, что вы запустили рекламу в нескольких каналах: контекстная реклама, email-рассылки, социальные сети. Без UTM-меток определить, какой именно канал принес конверсию, практически невозможно. 📊

На платформе Tilda, где создаются тысячи лендингов и интернет-магазинов, UTM-метки становятся незаменимым инструментом аналитики. Особенно учитывая, что большинство проектов на Tilda создаются именно для маркетинговых целей.

Стандартные UTM-параметры включают:

utm_source — указывает платформу, откуда идет трафик (например, google, yandex, vk)

— указывает платформу, откуда идет трафик (например, google, yandex, vk) utm_medium — отмечает тип трафика (cpc, email, social)

— отмечает тип трафика (cpc, email, social) utm_campaign — название вашей рекламной кампании

— название вашей рекламной кампании utm_content — помогает различать варианты контента (баннер, текст)

— помогает различать варианты контента (баннер, текст) utm_term — отслеживает ключевые слова в поисковой рекламе

Когда посетитель переходит по ссылке с UTM-меткой, эта информация передается в аналитические системы, подключенные к вашему сайту на Tilda — будь то Google Analytics 4, Яндекс.Метрика или другие инструменты.

Параметр Что обозначает Пример utm_source Источник трафика yandex, vk, newsletter utm_medium Тип трафика cpc, banner, email utm_campaign Название кампании springsale2025 utm_content Вариант креатива bluebutton, discount50 utm_term Ключевое слово купить+телефон+москва

Антон Петров, руководитель отдела маркетинга Когда мы запустили новый сайт на Тильде для продажи онлайн-курсов, у нас было 6 разных каналов продвижения. Бюджет уходил, а понимания, что работает лучше, не было. Я помню тот момент, когда мы внедрили систему UTM-меток через генератор на Тильде — это как включить свет в темной комнате. Оказалось, что таргетированная реклама в одной из соцсетей приносила в 3 раза больше конверсий, чем контекст, хотя стоила дешевле. За первый месяц после внедрения UTM-разметки мы перераспределили бюджет и увеличили продажи на 27% без дополнительных вложений.

Без UTM-меток вы будете видеть только общий траффик, не понимая, какие конкретно кампании, объявления и каналы работают эффективнее других. Это всё равно что вести бизнес с завязанными глазами — тратить деньги на рекламу, не зная её отдачи.

UTM-генератор на Тильде: встроенные возможности

Тильда предлагает встроенный UTM-генератор, который существенно упрощает создание меток для ваших маркетинговых кампаний. Этот инструмент находится в разделе «Маркетинг» административной панели и доступен всем пользователям тарифов Business и выше. 🛠️

Встроенный генератор UTM-меток на Тильде обладает рядом преимуществ:

Интеграция с другими инструментами Тильды без необходимости переключаться между разными сервисами

Автоматическое сохранение созданных UTM-меток для повторного использования

Возможность создавать шаблоны для однотипных кампаний

Прямая связь с аналитическими системами, подключенными к сайту

Минимизация ошибок благодаря встроенной валидации параметров

Генератор UTM в Тильде не требует глубоких технических знаний — достаточно заполнить несколько полей, и система автоматически сформирует правильную ссылку с UTM-разметкой.

Мария Соколова, digital-маркетолог Мы вели рекламную кампанию для интернет-магазина косметики, размещенного на Тильде. У клиента было более 30 активных рекламных кампаний одновременно — от контекста до блогеров. Для каждой требовалось создавать уникальные UTM-метки, и делать это вручную было настоящей пыткой. После перехода на встроенный UTM-генератор Тильды процесс ускорился в несколько раз. Особенно помогла функция шаблонов — мы создали базовые шаблоны для каждого типа кампаний и просто модифицировали их под конкретные задачи. За первый квартал такого подхода мы выявили неэффективные каналы, на которые уходило 40% бюджета, но приходило лишь 10% продаж. Перераспределив средства, увеличили ROI рекламы с 120% до 210%.

Еще одно важное преимущество встроенного генератора — возможность быстро тестировать разные варианты ссылок. Вы можете создать несколько версий UTM-меток для одной и той же страницы, чтобы проверить, какой формат рекламного сообщения работает лучше.

Возможность Встроенный генератор Tilda Сторонние генераторы Интеграция с проектами Tilda Автоматическая Требуется ручная настройка Сохранение истории UTM-меток Есть Зависит от сервиса Создание шаблонов Есть Не во всех сервисах Интеграция с аналитикой Прямая Через внешние системы Командный доступ В рамках доступа к проекту Часто требует дополнительной настройки

Пошаговая инструкция создания UTM-меток в Tilda

Создание UTM-меток на платформе Tilda — процесс, который займет всего несколько минут даже у новичка. Давайте разберем каждый шаг этого процесса, чтобы вы могли начать отслеживать эффективность ваших маркетинговых кампаний уже сегодня. 🚀

Шаг 1: Войдите в административную панель вашего проекта на Tilda.

Шаг 2: Перейдите в раздел «Маркетинг» в левом боковом меню.

Шаг 3: Найдите и выберите опцию «UTM-генератор» в выпадающем списке.

Шаг 4: В открывшемся интерфейсе вы увидите поле для ввода базового URL — это адрес страницы, на которую будет вести ваша ссылка с UTM-меткой. Введите полный адрес страницы, включая https://.

Шаг 5: Заполните поля с UTM-параметрами:

В поле «utm_source» укажите источник трафика (например, yandex, vk, email)

В поле «utm_medium» выберите тип трафика (например, cpc, banner, newsletter)

В поле «utmcampaign» введите название вашей кампании (например, springsale_2025)

В поле «utm_content» (опционально) укажите конкретный элемент или версию объявления

В поле «utm_term» (опционально) введите ключевые слова, если используете поисковую рекламу

Шаг 6: После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Генерировать URL». Система автоматически создаст ссылку с добавленными UTM-параметрами.

Шаг 7: Скопируйте полученную ссылку, нажав на кнопку «Копировать» рядом с сгенерированным URL.

Шаг 8: Используйте эту ссылку в ваших рекламных кампаниях, email-рассылках, постах в социальных сетях или где бы вы ни размещали рекламу вашего проекта.

Полезные советы при создании UTM-меток в Tilda:

Используйте единую систему именования для всех ваших кампаний — это упростит анализ

Избегайте пробелов и специальных символов в параметрах — лучше использовать подчеркивания или дефисы

Для регулярных кампаний создавайте шаблоны в UTM-генераторе

Всегда проверяйте работоспособность созданной ссылки перед использованием

Документируйте созданные UTM-метки и их назначение в отдельной таблице

Одно из главных преимуществ UTM-генератора на Тильде — возможность сохранять историю созданных меток. Это особенно полезно, когда вы работаете с множеством кампаний и нуждаетесь в быстром доступе к ранее использованным параметрам. История хранится в разделе «Сохраненные UTM» и доступна всем участникам проекта с соответствующими правами доступа.

Альтернативные генераторы UTM-меток для сайтов Tilda

Несмотря на удобство встроенного генератора UTM-меток на Тильде, существуют ситуации, когда вам могут понадобиться альтернативные инструменты. Например, если вы работаете с несколькими платформами одновременно или вам нужны расширенные функции для масштабных кампаний. Рассмотрим несколько популярных альтернатив, которые хорошо совместимы с сайтами на Tilda. 🔄

1. Google URL Builder Классический инструмент от Google, который позволяет создавать UTM-метки для отслеживания в Google Analytics. Особенно удобен, если ваш основной инструмент аналитики — GA4, так как данные будут собираться в нативном формате.

2. Яндекс.Метрика Если вы используете Яндекс.Метрику для анализа трафика, имеет смысл рассмотреть их собственный генератор меток. Он оптимизирован для экосистемы Яндекса и предлагает дополнительные опции для рекламодателей Яндекс.Директа.

3. UTMURL Популярный сервис с расширенным функционалом — позволяет не только создавать, но и сокращать ссылки, что удобно для социальных сетей и мессенджеров. Также предлагает возможность командной работы и управления UTM-метками.

4. UTM.io Профессиональное решение для маркетологов с возможностями управления UTM-стратегией на уровне компании. Включает функции документации и стандартизации UTM-параметров для больших команд.

5. Электронные таблицы Многие маркетологи предпочитают создавать и управлять UTM-метками через Google Sheets или Excel. Этот метод требует больше ручной работы, но дает максимальную гибкость и контроль.

При выборе альтернативного генератора UTM-меток для вашего сайта на Тильде обратите внимание на следующие критерии:

Совместимость с аналитическими системами, которые вы используете

Возможность командной работы и управления доступами

Наличие инструментов для массового создания и обновления UTM-меток

Функции для сокращения длинных ссылок с UTM-параметрами

Возможность интеграции с вашими маркетинговыми инструментами

Система хранения и документирования созданных меток

Важно помнить, что независимо от того, какой генератор UTM-меток вы используете, ключевым фактором остается последовательность и системность в именовании параметров. Разработайте четкую структуру именования для ваших кампаний, источников и других параметров — это значительно упростит последующий анализ данных.

Анализ эффективности UTM-меток с Tilda и GA4

Создание UTM-меток — только первый шаг. Настоящая ценность этого инструмента раскрывается при анализе собранных данных. Интеграция Тильды с Google Analytics 4 (GA4) открывает широкие возможности для оценки эффективности ваших маркетинговых усилий. Давайте разберемся, как максимально использовать эти инструменты в связке. 📈

Прежде всего, убедитесь, что GA4 правильно подключен к вашему сайту на Тильде. Для этого:

В административной панели Тильды перейдите в раздел «Настройки сайта» Выберите «Сервисы и интеграции» Найдите Google Analytics и введите ваш идентификатор отслеживания GA4 Сохраните настройки и проверьте подключение

После настройки GA4 и внедрения UTM-меток вы сможете отслеживать следующие ключевые метрики:

Источники привлечения: какие каналы приносят больше всего посетителей

какие каналы приносят больше всего посетителей Конверсионность каналов: какие источники приводят к целевым действиям

какие источники приводят к целевым действиям Эффективность кампаний: сравнение результатов разных рекламных кампаний

сравнение результатов разных рекламных кампаний ROI рекламных инвестиций: соотношение затрат на рекламу и полученной прибыли

соотношение затрат на рекламу и полученной прибыли Поведение пользователей: как ведут себя посетители из разных источников

Для анализа данных в GA4 вы можете использовать встроенные отчеты или создавать пользовательские визуализации. Наиболее полезные отчеты для анализа UTM-меток:

1. Отчет «Привлечение» > «Обзор» Здесь вы увидите общую картину по источникам трафика, включая те, что помечены UTM-метками.

2. Отчет «Привлечение» > «Кампании» Детальный анализ эффективности различных рекламных кампаний, сгруппированных по параметру utm_campaign.

3. Пользовательские отчеты Для более глубокого анализа создавайте пользовательские отчеты, где вы можете комбинировать разные измерения и метрики, связанные с UTM-параметрами.

Продвинутые техники анализа UTM-данных в GA4:

Сегментация аудитории: создавайте сегменты пользователей на основе UTM-параметров для более точного анализа

создавайте сегменты пользователей на основе UTM-параметров для более точного анализа Многоканальные последовательности: анализируйте, как разные каналы взаимодействуют в пути пользователя к конверсии

анализируйте, как разные каналы взаимодействуют в пути пользователя к конверсии Атрибуция: используйте модели атрибуции GA4 для более справедливого распределения ценности конверсии между разными каналами

используйте модели атрибуции GA4 для более справедливого распределения ценности конверсии между разными каналами Путь к покупке: отслеживайте, как пользователи из разных источников проходят весь путь от первого контакта до покупки

При анализе данных UTM в GA4 обратите внимание на следующие моменты:

Сравнивайте не только объем трафика, но и его качество (время на сайте, глубина просмотра, конверсии) Учитывайте сезонность и внешние факторы при оценке эффективности кампаний Периодически проверяйте корректность UTM-разметки, особенно для долгосрочных кампаний Используйте данные UTM для оптимизации не только рекламных кампаний, но и целевых страниц

Правильно настроенная система UTM-меток в сочетании с аналитикой GA4 превращает маркетинг из области предположений в точную науку, где каждое решение основано на конкретных данных и измеримых результатах.