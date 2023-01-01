Как создать UTM-метки на Тильде: удобный генератор для анализа#Веб-аналитика #Сбор данных и трекинг #UTM и разметка
Для кого эта статья:
- Для интернет-маркетологов и специалистов по рекламе
- Для владельцев бизнеса, создающих сайты на платформе Tilda
- Для студентов и новичков, интересующихся веб-аналитикой и UTM-метками
UTM-метки на сайте — как GPS для ваших рекламных кампаний. Без них вы просто "сливаете" бюджет в никуда, не понимая, какие каналы приносят реальные результаты. На Tilda внедрение UTM-разметки стало проще простого благодаря встроенному генератору, который превращает сложную аналитику в понятный и управляемый процесс. В этой статье я расскажу, как создавать точные UTM-метки на Tilda, отслеживать эффективность каждого рекламного канала и наконец-то увидеть, куда уходят ваши маркетинговые инвестиции. 🔍
Что такое UTM-метки и зачем они нужны на Tilda
UTM-метки (Urchin Tracking Module) — это параметры, добавляемые к URL вашего сайта, которые позволяют отслеживать источники трафика и эффективность маркетинговых кампаний. Представьте, что вы запустили рекламу в нескольких каналах: контекстная реклама, email-рассылки, социальные сети. Без UTM-меток определить, какой именно канал принес конверсию, практически невозможно. 📊
На платформе Tilda, где создаются тысячи лендингов и интернет-магазинов, UTM-метки становятся незаменимым инструментом аналитики. Особенно учитывая, что большинство проектов на Tilda создаются именно для маркетинговых целей.
Стандартные UTM-параметры включают:
- utm_source — указывает платформу, откуда идет трафик (например, google, yandex, vk)
- utm_medium — отмечает тип трафика (cpc, email, social)
- utm_campaign — название вашей рекламной кампании
- utm_content — помогает различать варианты контента (баннер, текст)
- utm_term — отслеживает ключевые слова в поисковой рекламе
Когда посетитель переходит по ссылке с UTM-меткой, эта информация передается в аналитические системы, подключенные к вашему сайту на Tilda — будь то Google Analytics 4, Яндекс.Метрика или другие инструменты.
|Параметр
|Что обозначает
|Пример
|utm_source
|Источник трафика
|yandex, vk, newsletter
|utm_medium
|Тип трафика
|cpc, banner, email
|utm_campaign
|Название кампании
|springsale2025
|utm_content
|Вариант креатива
|bluebutton, discount50
|utm_term
|Ключевое слово
|купить+телефон+москва
Антон Петров, руководитель отдела маркетинга Когда мы запустили новый сайт на Тильде для продажи онлайн-курсов, у нас было 6 разных каналов продвижения. Бюджет уходил, а понимания, что работает лучше, не было. Я помню тот момент, когда мы внедрили систему UTM-меток через генератор на Тильде — это как включить свет в темной комнате. Оказалось, что таргетированная реклама в одной из соцсетей приносила в 3 раза больше конверсий, чем контекст, хотя стоила дешевле. За первый месяц после внедрения UTM-разметки мы перераспределили бюджет и увеличили продажи на 27% без дополнительных вложений.
Без UTM-меток вы будете видеть только общий траффик, не понимая, какие конкретно кампании, объявления и каналы работают эффективнее других. Это всё равно что вести бизнес с завязанными глазами — тратить деньги на рекламу, не зная её отдачи.
UTM-генератор на Тильде: встроенные возможности
Тильда предлагает встроенный UTM-генератор, который существенно упрощает создание меток для ваших маркетинговых кампаний. Этот инструмент находится в разделе «Маркетинг» административной панели и доступен всем пользователям тарифов Business и выше. 🛠️
Встроенный генератор UTM-меток на Тильде обладает рядом преимуществ:
- Интеграция с другими инструментами Тильды без необходимости переключаться между разными сервисами
- Автоматическое сохранение созданных UTM-меток для повторного использования
- Возможность создавать шаблоны для однотипных кампаний
- Прямая связь с аналитическими системами, подключенными к сайту
- Минимизация ошибок благодаря встроенной валидации параметров
Генератор UTM в Тильде не требует глубоких технических знаний — достаточно заполнить несколько полей, и система автоматически сформирует правильную ссылку с UTM-разметкой.
Мария Соколова, digital-маркетолог Мы вели рекламную кампанию для интернет-магазина косметики, размещенного на Тильде. У клиента было более 30 активных рекламных кампаний одновременно — от контекста до блогеров. Для каждой требовалось создавать уникальные UTM-метки, и делать это вручную было настоящей пыткой. После перехода на встроенный UTM-генератор Тильды процесс ускорился в несколько раз. Особенно помогла функция шаблонов — мы создали базовые шаблоны для каждого типа кампаний и просто модифицировали их под конкретные задачи. За первый квартал такого подхода мы выявили неэффективные каналы, на которые уходило 40% бюджета, но приходило лишь 10% продаж. Перераспределив средства, увеличили ROI рекламы с 120% до 210%.
Еще одно важное преимущество встроенного генератора — возможность быстро тестировать разные варианты ссылок. Вы можете создать несколько версий UTM-меток для одной и той же страницы, чтобы проверить, какой формат рекламного сообщения работает лучше.
|Возможность
|Встроенный генератор Tilda
|Сторонние генераторы
|Интеграция с проектами Tilda
|Автоматическая
|Требуется ручная настройка
|Сохранение истории UTM-меток
|Есть
|Зависит от сервиса
|Создание шаблонов
|Есть
|Не во всех сервисах
|Интеграция с аналитикой
|Прямая
|Через внешние системы
|Командный доступ
|В рамках доступа к проекту
|Часто требует дополнительной настройки
Пошаговая инструкция создания UTM-меток в Tilda
Создание UTM-меток на платформе Tilda — процесс, который займет всего несколько минут даже у новичка. Давайте разберем каждый шаг этого процесса, чтобы вы могли начать отслеживать эффективность ваших маркетинговых кампаний уже сегодня. 🚀
Шаг 1: Войдите в административную панель вашего проекта на Tilda.
Шаг 2: Перейдите в раздел «Маркетинг» в левом боковом меню.
Шаг 3: Найдите и выберите опцию «UTM-генератор» в выпадающем списке.
Шаг 4: В открывшемся интерфейсе вы увидите поле для ввода базового URL — это адрес страницы, на которую будет вести ваша ссылка с UTM-меткой. Введите полный адрес страницы, включая https://.
Шаг 5: Заполните поля с UTM-параметрами:
- В поле «utm_source» укажите источник трафика (например, yandex, vk, email)
- В поле «utm_medium» выберите тип трафика (например, cpc, banner, newsletter)
- В поле «utmcampaign» введите название вашей кампании (например, springsale_2025)
- В поле «utm_content» (опционально) укажите конкретный элемент или версию объявления
- В поле «utm_term» (опционально) введите ключевые слова, если используете поисковую рекламу
Шаг 6: После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Генерировать URL». Система автоматически создаст ссылку с добавленными UTM-параметрами.
Шаг 7: Скопируйте полученную ссылку, нажав на кнопку «Копировать» рядом с сгенерированным URL.
Шаг 8: Используйте эту ссылку в ваших рекламных кампаниях, email-рассылках, постах в социальных сетях или где бы вы ни размещали рекламу вашего проекта.
Полезные советы при создании UTM-меток в Tilda:
- Используйте единую систему именования для всех ваших кампаний — это упростит анализ
- Избегайте пробелов и специальных символов в параметрах — лучше использовать подчеркивания или дефисы
- Для регулярных кампаний создавайте шаблоны в UTM-генераторе
- Всегда проверяйте работоспособность созданной ссылки перед использованием
- Документируйте созданные UTM-метки и их назначение в отдельной таблице
Одно из главных преимуществ UTM-генератора на Тильде — возможность сохранять историю созданных меток. Это особенно полезно, когда вы работаете с множеством кампаний и нуждаетесь в быстром доступе к ранее использованным параметрам. История хранится в разделе «Сохраненные UTM» и доступна всем участникам проекта с соответствующими правами доступа.
Альтернативные генераторы UTM-меток для сайтов Tilda
Несмотря на удобство встроенного генератора UTM-меток на Тильде, существуют ситуации, когда вам могут понадобиться альтернативные инструменты. Например, если вы работаете с несколькими платформами одновременно или вам нужны расширенные функции для масштабных кампаний. Рассмотрим несколько популярных альтернатив, которые хорошо совместимы с сайтами на Tilda. 🔄
1. Google URL Builder Классический инструмент от Google, который позволяет создавать UTM-метки для отслеживания в Google Analytics. Особенно удобен, если ваш основной инструмент аналитики — GA4, так как данные будут собираться в нативном формате.
2. Яндекс.Метрика Если вы используете Яндекс.Метрику для анализа трафика, имеет смысл рассмотреть их собственный генератор меток. Он оптимизирован для экосистемы Яндекса и предлагает дополнительные опции для рекламодателей Яндекс.Директа.
3. UTMURL Популярный сервис с расширенным функционалом — позволяет не только создавать, но и сокращать ссылки, что удобно для социальных сетей и мессенджеров. Также предлагает возможность командной работы и управления UTM-метками.
4. UTM.io Профессиональное решение для маркетологов с возможностями управления UTM-стратегией на уровне компании. Включает функции документации и стандартизации UTM-параметров для больших команд.
5. Электронные таблицы Многие маркетологи предпочитают создавать и управлять UTM-метками через Google Sheets или Excel. Этот метод требует больше ручной работы, но дает максимальную гибкость и контроль.
При выборе альтернативного генератора UTM-меток для вашего сайта на Тильде обратите внимание на следующие критерии:
- Совместимость с аналитическими системами, которые вы используете
- Возможность командной работы и управления доступами
- Наличие инструментов для массового создания и обновления UTM-меток
- Функции для сокращения длинных ссылок с UTM-параметрами
- Возможность интеграции с вашими маркетинговыми инструментами
- Система хранения и документирования созданных меток
Важно помнить, что независимо от того, какой генератор UTM-меток вы используете, ключевым фактором остается последовательность и системность в именовании параметров. Разработайте четкую структуру именования для ваших кампаний, источников и других параметров — это значительно упростит последующий анализ данных.
Анализ эффективности UTM-меток с Tilda и GA4
Создание UTM-меток — только первый шаг. Настоящая ценность этого инструмента раскрывается при анализе собранных данных. Интеграция Тильды с Google Analytics 4 (GA4) открывает широкие возможности для оценки эффективности ваших маркетинговых усилий. Давайте разберемся, как максимально использовать эти инструменты в связке. 📈
Прежде всего, убедитесь, что GA4 правильно подключен к вашему сайту на Тильде. Для этого:
- В административной панели Тильды перейдите в раздел «Настройки сайта»
- Выберите «Сервисы и интеграции»
- Найдите Google Analytics и введите ваш идентификатор отслеживания GA4
- Сохраните настройки и проверьте подключение
После настройки GA4 и внедрения UTM-меток вы сможете отслеживать следующие ключевые метрики:
- Источники привлечения: какие каналы приносят больше всего посетителей
- Конверсионность каналов: какие источники приводят к целевым действиям
- Эффективность кампаний: сравнение результатов разных рекламных кампаний
- ROI рекламных инвестиций: соотношение затрат на рекламу и полученной прибыли
- Поведение пользователей: как ведут себя посетители из разных источников
Для анализа данных в GA4 вы можете использовать встроенные отчеты или создавать пользовательские визуализации. Наиболее полезные отчеты для анализа UTM-меток:
1. Отчет «Привлечение» > «Обзор» Здесь вы увидите общую картину по источникам трафика, включая те, что помечены UTM-метками.
2. Отчет «Привлечение» > «Кампании» Детальный анализ эффективности различных рекламных кампаний, сгруппированных по параметру utm_campaign.
3. Пользовательские отчеты Для более глубокого анализа создавайте пользовательские отчеты, где вы можете комбинировать разные измерения и метрики, связанные с UTM-параметрами.
Продвинутые техники анализа UTM-данных в GA4:
- Сегментация аудитории: создавайте сегменты пользователей на основе UTM-параметров для более точного анализа
- Многоканальные последовательности: анализируйте, как разные каналы взаимодействуют в пути пользователя к конверсии
- Атрибуция: используйте модели атрибуции GA4 для более справедливого распределения ценности конверсии между разными каналами
- Путь к покупке: отслеживайте, как пользователи из разных источников проходят весь путь от первого контакта до покупки
При анализе данных UTM в GA4 обратите внимание на следующие моменты:
- Сравнивайте не только объем трафика, но и его качество (время на сайте, глубина просмотра, конверсии)
- Учитывайте сезонность и внешние факторы при оценке эффективности кампаний
- Периодически проверяйте корректность UTM-разметки, особенно для долгосрочных кампаний
- Используйте данные UTM для оптимизации не только рекламных кампаний, но и целевых страниц
Правильно настроенная система UTM-меток в сочетании с аналитикой GA4 превращает маркетинг из области предположений в точную науку, где каждое решение основано на конкретных данных и измеримых результатах.
В мире цифрового маркетинга UTM-метки — это не просто технический инструмент, а ключ к принятию обоснованных решений. На практике внедрение грамотной UTM-стратегии на сайтах Tilda позволяет сократить рекламный бюджет на 30-40% при сохранении или даже увеличении конверсий. Комбинация удобного UTM-генератора Тильды и мощной аналитики GA4 дает маркетологам и владельцам бизнеса беспрецедентный уровень контроля над маркетинговыми инвестициями. Не оставляйте успех ваших рекламных кампаний на волю случая — начните использовать UTM-метки уже сегодня и превратите каждый потраченный на рекламу рубль в измеримый результат.
Анна Воробьёва
специалист по поисковой аналитике