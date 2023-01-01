Как создать эффективные фото для маркетплейсов онлайн: секреты

Для кого эта статья:

Владельцы онлайн-магазинов и продавцы на маркетплейсах

Начинающие фотографы и графические дизайнеры, желающие улучшить навыки в коммерческой фотографии

Специалисты по маркетингу и продажам, интересующиеся визуальными стратегиями для увеличения конверсии

Разница между обычным товаром и бестселлером на маркетплейсах нередко заключается всего в одном — качестве визуальной презентации. Покупатель не может потрогать ваш продукт, поэтому фотография становится единственным мостом доверия между вами и потенциальным клиентом. По данным исследований 2025 года, товары с профессиональными фотографиями продаются на 32% лучше аналогов со средними изображениями. При этом 76% покупателей принимают решение о покупке именно на основе визуального контента. Готовы превратить свои фотографии в мощный инструмент продаж? 📸 Давайте разберем секреты, которые помогут вашим товарам выделяться среди тысяч конкурентов.

Почему качественные фото для маркетплейсов повышают продажи

Цифры говорят сами за себя — 93% потребителей считают визуальный фактор решающим при совершении покупки. Когда покупатель не может взять товар в руки, качественная фотография становится ключевым элементом, формирующим доверие и желание купить. 🔍

Исследования показывают, что товары с профессиональными фотографиями получают до 94% больше просмотров и на 40% чаще попадают в корзину. Более того, карточки с качественными изображениями чаще появляются в топе поисковой выдачи на маркетплейсах благодаря более высоким показателям конверсии.

Показатель Любительские фото Профессиональные фото Рост CTR в поисковой выдаче 2,1% 7,8% +271% Конверсия в покупку 1,4% 3,9% +178% Средний чек 1740 руб. 2390 руб. +37% Частота возвратов 12,3% 3,7% -70%

Причины такого влияния фотографий на продажи многогранны:

Достоверность и прозрачность. Детализированные снимки позволяют покупателю рассмотреть все особенности товара, снижая разочарование при получении и уменьшая количество возвратов.

Демонстрация ценности. Качественные изображения подчеркивают преимущества продукта, оправдывая его стоимость в глазах потенциального покупателя.

Профессиональное восприятие бренда. Эстетически привлекательные фотографии формируют образ надежного продавца, заботящегося о деталях.

Эмоциональная связь. Правильно подобранные ракурсы и контекст использования товара вызывают у покупателя эмоциональный отклик и желание обладать продуктом.

Анна Северская, фотограф-консультант для e-commerce Мой клиент продавал кожаные аксессуары ручной работы на одном из крупнейших маркетплейсов. Продажи были стабильными, но не впечатляющими — 10-15 заказов в неделю. Когда он обратился ко мне, я сразу увидела проблему: фотографии делались на смартфон при плохом освещении, не передавая текстуру кожи и качество сшивания. Мы провели полноценную фотосессию с профессиональным макрообъективом, использовали софтбоксы для создания мягкого рассеянного света и добавили в кадр контекстные элементы, демонстрирующие премиальность изделий. Результат превзошел все ожидания: в первый же месяц после обновления карточек продажи выросли до 67 заказов, а средний чек увеличился на 23%. Заметьте, товар остался абсолютно тем же — изменилась только его визуальная презентация.

Важно понимать, что качественные фотографии не только привлекают новых покупателей, но и укрепляют лояльность существующих. Исследования показывают, что 67% покупателей считают качество изображений продукта более важным, чем описание или отзывы. А 22% возвратов происходит именно из-за того, что «товар выглядит иначе, чем на фото».

Основное оборудование для создания продающих фото товаров

Успешные фотосессии для маркетплейсов не обязательно требуют вложения десятков тысяч в профессиональную технику. Грамотный подход к выбору базового набора оборудования — ключевой элемент эффективности. 📱

Минимальный набор для создания конкурентоспособных продуктовых фотографий состоит из следующих компонентов:

Камера. Современные смартфоны премиум-сегмента (iPhone 15 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 8) способны создавать изображения, сопоставимые по качеству с начальными зеркальными камерами. Если же вы готовы инвестировать в профессиональное оборудование, обратите внимание на беззеркальные камеры среднего класса (Sony Alpha, Fujifilm X-series, Canon EOS R).

Объективы. Для предметной съемки идеально подойдет универсальный объектив 24-70mm f/2.8 или фикс-объектив 50mm f/1.8 для более бюджетного решения. Для мелких товаров (украшения, косметика) рекомендуется макрообъектив.

Освещение. Комплект из 2-3 светодиодных панелей с регулировкой интенсивности и температуры света или набор кольцевых ламп для бюджетного решения. Для смягчения света понадобятся светорассеиватели и отражатели.

Фон и поверхности. Набор фонов разных цветов (белый, черный, нейтральные) из бумаги или ткани. Для стилизованных съемок полезно иметь текстурные поверхности (дерево, мрамор, ткань).

Штатив. Стабильная фиксация камеры критична для получения четких снимков, особенно в условиях естественного освещения.

Тип оборудования Бюджетное решение Оптимальное решение Профессиональное решение Камера Современный смартфон (от 30 000 ₽) Беззеркальная камера начального уровня (от 60 000 ₽) Полнокадровая беззеркальная камера (от 150 000 ₽) Освещение Кольцевая лампа + отражатели (от 3 000 ₽) Комплект LED-панелей (от 15 000 ₽) Студийные моноблоки с модификаторами (от 60 000 ₽) Фон Листы цветного картона (от 500 ₽) Фотофоны из винила (от 3 000 ₽) Система сменных фонов с креплениями (от 20 000 ₽) Дополнительное оборудование Штатив для смартфона (от 1 000 ₽) Лайтбокс, отражатели (от 8 000 ₽) Предметный стол, цветные фильтры (от 25 000 ₽)

Специализированные аксессуары, которые значительно упрощают работу:

Лайтбокс (фотобокс). Портативная мини-студия с встроенным освещением и нейтральным фоном. Идеальное решение для съемки мелких и средних товаров при ограниченном пространстве.

Предметный стол. Полупрозрачная поверхность, позволяющая создавать эффект бесконечного фона и избегать теней.

Держатели и зажимы. Незаменимы для фиксации мелких предметов или драпировки тканей.

Триггеры для вспышек. Позволяют синхронизировать внешние источники света с камерой.

Важно понимать, что не стоит сразу инвестировать в дорогостоящее оборудование. Начните с базового набора и постепенно наращивайте арсенал по мере роста требований к качеству фотографий или масштабирования бизнеса. Для многих категорий товаров (одежда, аксессуары, домашний декор) современный смартфон с дополнительным освещением может обеспечить результат, неотличимый от профессиональной съемки.

Максим Орлов, продакт-фотограф Четыре года назад я запустил небольшой магазин дизайнерских свечей на популярном маркетплейсе. Бюджет на фотосъемку был минимальным — всего 15 000 рублей. Я приобрел две светодиодные панели, несколько листов пластика для фона и простой штатив для смартфона. В качестве камеры использовал свой iPhone 11. Ключевым элементом стала самодельная фотозона — я соорудил ее из белой коробки от холодильника, вырезав боковые стенки и заклеив их калькой для рассеивания света. Результат превзошел все ожидания: мои свечи фотографировались в мягком, равномерном свете, без резких теней. Я экспериментировал с разными фактурами фона — мрамор, дерево, текстиль — создавая для каждой коллекции свой визуальный стиль. Конкуренты с похожим товаром, но любительскими фотографиями, продавали 20-30 единиц в месяц. Мой магазин с первых недель достиг показателя 80-100 проданных свечей. Через полгода я уже инвестировал в профессиональное оборудование, но тот первоначальный импровизированный набор доказал главное: для старта не нужны огромные вложения — важнее понимание принципов света и композиции.

Композиция и освещение: технические аспекты съемки

Даже при наличии профессионального оборудования результат съемки будет посредственным без понимания базовых принципов композиции и грамотной работы со светом. Именно эти аспекты превращают обычное фото в продающее изображение. 💡

Основные правила композиции для продуктовых фотографий:

Правило третей. Разделите кадр на 9 равных прямоугольников и размещайте ключевые элементы на линиях пересечения — это создает визуально привлекательную асимметрию.

Негативное пространство. Обеспечьте достаточно пустого пространства вокруг товара — это акцентирует внимание на продукте и создает ощущение премиальности.

Линии взгляда. Используйте естественные линии или элементы композиции, направляющие взгляд зрителя к товару.

Баланс и пропорции. Даже при асимметричной композиции сохраняйте визуальный баланс кадра, учитывая «вес» различных элементов.

Для маркетплейсов особенно важно соблюдать следующие технические аспекты:

Всегда создавайте фотографии с запасом разрешения (минимум 2000×2000 пикселей). Это позволит покупателям рассматривать детали с помощью функции зума. Используйте нейтральный, контрастный с товаром фон. Белый фон универсален и является стандартом для многих маркетплейсов. Создавайте серию снимков, демонстрирующих товар со всех значимых ракурсов (фронтальное изображение, вид сбоку, вид сзади, детали, товар в использовании). Поддерживайте стилистическое единство всех фотографий одного товара и всей линейки продуктов.

Схемы освещения, которые можно реализовать даже с минимальным набором оборудования:

Базовая схема (один источник света + отражатель). Разместите основной источник света под углом 45° к товару, с противоположной стороны установите отражатель для заполнения теней.

Трехточечная схема. Добавьте к базовой схеме контровой свет, расположенный позади товара — это создаст эффект объема и выделит контуры.

Кольцевое освещение. Идеально для товаров с глянцевой поверхностью (косметика, электроника), минимизирует нежелательные блики.

Световой куб. Размещение товара внутри лайтбокса создает мягкое, равномерное освещение со всех сторон, практически без теней.

Типичные ошибки, которых следует избегать:

Смешение разных цветовых температур источников света (например, теплый лампочный свет и холодный дневной свет), создающее неестественный оттенок.

Перегруженный фон, отвлекающий внимание от товара.

Слишком глубокие тени, скрывающие детали продукта.

Неправильный баланс белого, из-за которого цвета товара на фото не соответствуют реальным.

Для каждой категории товаров существуют специфические рекомендации:

Одежда: используйте манекены или модель, демонстрируйте посадку и крой. Включайте фотографии деталей (фактура ткани, швы, фурнитура).

Украшения и аксессуары: используйте макросъемку для демонстрации деталей и макрообъектив для передачи текстуры.

Косметика: создавайте комбинированные снимки (продукт, текстура, результат применения).

Электроника: демонстрируйте устройство как в выключенном состоянии, так и в работе.

Обработка изображений для разных маркетплейсов онлайн

Создание качественных снимков — только половина успеха. Правильная постобработка фотографий в соответствии с требованиями конкретных маркетплейсов существенно влияет на эффективность ваших карточек товаров. 🖥️

Основные аспекты обработки продуктовых фотографий:

Кадрирование и выравнивание. Товар должен быть центрирован и занимать оптимальную площадь кадра (обычно 70-80%).

Коррекция экспозиции и контраста. Изображение должно быть достаточно ярким, но без пересвеченных участков.

Цветокоррекция. Цвета товара должны точно соответствовать реальности — это критически важно для минимизации возвратов.

Ретушь и удаление дефектов. Устранение пылинок, царапин и других временных дефектов, не характерных для товара.

Создание чистого фона. Для большинства маркетплейсов требуется белый или полностью однородный фон без теней и посторонних элементов.

Программное обеспечение для обработки фотографий:

Adobe Photoshop — профессиональный стандарт с максимальными возможностями, но сложный для новичков.

Adobe Lightroom — идеален для пакетной обработки больших объемов фотографий с сохранением единого стиля.

Affinity Photo — более доступная альтернатива Photoshop с сопоставимым функционалом.

Canva — простое веб-решение с базовыми функциями редактирования и готовыми шаблонами.

Removal.AI, Clipping Magic — специализированные онлайн-сервисы для автоматического удаления фона.

Специфические требования ключевых маркетплейсов к фотографиям товаров:

Маркетплейс Оптимальное разрешение Формат файла Особые требования Wildberries 2000×2000 px JPG Белый фон, без водяных знаков, первое фото без моделей Ozon Мин. 1000×1000 px JPG, PNG Квадратное соотношение сторон, товар должен занимать 85% кадра Яндекс.Маркет Мин. 600×600 px JPG, PNG Без текста на изображении, белый фон для всех ракурсов AliExpress 800×800 px JPG Допускаются инфографика и текст на дополнительных изображениях

Эффективные стратегии обработки для увеличения продаж:

Создайте шаблоны обработки для каждой категории товаров. Это обеспечит визуальное единство вашего бренда и ускорит процесс подготовки новых карточек.

Используйте пакетную обработку для однотипных товаров, что значительно экономит время при масштабировании ассортимента.

Добавляйте мягкие тени под товаром для придания объема, но следите, чтобы они соответствовали требованиям маркетплейса.

Создавайте коллажи для дополнительных фотографий, демонстрирующие товар в разных ракурсах или вариантах использования.

Добавляйте инфографику с ключевыми характеристиками товара на вспомогательных изображениях (где это разрешено правилами площадки).

Важно помнить, что избыточная обработка может навредить. Излишнее повышение резкости, нереалистичная цветокоррекция или чрезмерное использование фильтров приводят к тому, что покупатель получает товар, визуально не соответствующий ожиданиям. Это прямой путь к негативным отзывам и возвратам.

Стратегии A/B-тестирования фото для увеличения конверсии

Создание визуального контента для маркетплейсов — это не статичный процесс, а постоянная оптимизация, основанная на данных. А/В-тестирование фотографий позволяет определить, какие визуальные решения действительно увеличивают продажи вашего товара. 📊

Элементы фотографий, подлежащие тестированию:

Главное изображение карточки. Эксперименты с ракурсом, композицией и фокусом внимания.

Цвет фона. Хотя белый фон является стандартом, для некоторых категорий товаров контрастные или контекстуальные фоны могут повысить конверсию.

Порядок изображений в карточке. Логичная последовательность раскрытия информации о товаре через фотографии.

Наличие или отсутствие человека в кадре. Для многих товаров демонстрация в процессе использования существенно увеличивает конверсию.

Стилистика дополнительных изображений. Тестирование соотношения информационных изображений, лайфстайл-фото и инфографики.

Методология эффективного А/В-тестирования фотографий:

Определите одну переменную для тестирования. Изменяйте только один элемент за раз (например, фон или ракурс), чтобы точно установить причину изменения метрик. Установите период тестирования. Для получения статистически значимых результатов период должен включать не менее 100 транзакций или 1000 просмотров карточки. Контролируйте внешние факторы. Учитывайте сезонность, праздники и маркетинговые активности, которые могут исказить результаты. Анализируйте комплексные метрики. Оценивайте не только конверсию, но и CTR в поиске, время, проведенное на странице, и частоту возвратов.

Ключевые метрики для оценки результатов тестирования:

CTR (Click-Through Rate). Процент пользователей, кликнувших на товар в поисковой выдаче.

Конверсия в добавление в корзину. Доля посетителей, добавивших товар в корзину после просмотра карточки.

Конверсия в покупку. Процент посетителей, завершивших покупку.

Средний чек. Изменение среднего размера заказа может указывать на восприятие ценности товара.

Показатель возвратов. Снижение этого показателя означает, что фотографии точнее передают реальный вид товара.

Практические советы по организации А/В-тестирования на маркетплейсах:

Используйте специализированные платформы (VWO, Optimizely) для автоматизации тестов на собственном сайте.

На маркетплейсах, не поддерживающих встроенное А/В-тестирование, создавайте дубли карточек с разными фотографиями (где это разрешено) или чередуйте варианты изображений через равные промежутки времени.

Ведите подробный журнал всех изменений и результатов тестирований, чтобы формировать базу знаний для будущих оптимизаций.

При обнаружении существенного улучшения показателей (от 10%) масштабируйте успешное решение на всю линейку товаров.

Примеры успешных изменений, выявленных через А/В-тестирование:

Для одежды: замена фотографий на манекене на фотографии с моделью увеличивает конверсию в среднем на 37%.

Для техники: добавление изображений с детализацией интерфейса и ключевых функций снижает количество возвратов на 23%.

Для товаров для дома: контекстные фотографии (предмет в интерьере) повышают средний чек на 15-20%.

Для косметики: включение до/после демонстрации эффекта увеличивает конверсию на 64%.

Важно помнить, что каждая категория товаров и каждая целевая аудитория имеет свои особенности. Результаты А/В-тестов, эффективные для одного продукта, могут не работать для другого. Регулярное тестирование и анализ данных должны стать неотъемлемой частью вашей стратегии визуального маркетинга на маркетплейсах.