Как сделать статью в Телеграме: подробное руководство для новичков

Для кого эта статья:

создатели контента и маркетологи, работающие в социальных сетях

владельцы Telegram-каналов, стремящиеся улучшить качество контента

специалисты, заинтересованные в освоении новых инструментов для продвижения и вовлечения аудитории Функция создания статей в Telegram — настоящая находка для создателей контента, о которой многие до сих пор не знают. Это мощный инструмент, способный превратить ваш канал из обычной ленты сообщений в полноценное медиа с профессиональным форматированием и визуальным оформлением. В 2025 году, когда внимание аудитории стало особенно ценным ресурсом, умение грамотно использовать все возможности платформы может стать вашим конкурентным преимуществом. Овладев этим навыком, вы сможете публиковать объемные материалы, не теряя вовлеченности читателей — и я покажу, как это сделать шаг за шагом. 🚀

Что такое статья в Телеграме и зачем она нужна

Статья в Telegram (или Telegraph-пост) — это формат публикации, который позволяет размещать объемный, структурированный контент с форматированием текста, заголовками, медиа-материалами и другими элементами. Фактически, это полноценный лонгрид, интегрированный в экосистему мессенджера. 📝

Ключевое отличие от обычного поста в канале — возможность создавать более сложные и информативные материалы, не ограничиваясь лимитом в 4096 символов стандартного сообщения.

Функция Обычный пост в канале TG-статья Ограничение по символам 4096 символов До 64000 символов Форматирование текста Базовое (жирный, курсив, моноширинный) Расширенное (заголовки, цитаты, нумерованные списки) Визуальное оформление Ограниченное Профессиональный формат лонгрида Индексация в поисковиках Отсутствует Присутствует

Статьи в Telegram решают несколько важных задач:

Представление сложной информации — вместо дробления материала на серию постов, вы можете оформить все в едином документе

— вместо дробления материала на серию постов, вы можете оформить все в едином документе Повышение экспертности — качественно оформленный аналитический материал выделит вас среди других каналов

— качественно оформленный аналитический материал выделит вас среди других каналов Привлечение новой аудитории — Telegraph-ссылки индексируются поисковыми системами, что обеспечивает дополнительный трафик

— Telegraph-ссылки индексируются поисковыми системами, что обеспечивает дополнительный трафик Структурирование образовательного контента — идеально для туториалов, руководств и учебных материалов

— идеально для туториалов, руководств и учебных материалов Монетизация — статьи позволяют размещать рекламные интеграции в более нативном формате

Максим Волков, руководитель контент-отдела Когда мы запускали наш образовательный проект по финансовой грамотности, я столкнулся с дилеммой. Наши эксперты готовили глубокие аналитические материалы, которые невозможно было уместить в стандартный пост. Разбивать их на части значило терять смысловую целостность. Telegraph стал настоящим спасением! Уже через месяц использования статей наша вовлеченность выросла на 34%, а время, проведенное пользователями с контентом, увеличилось в среднем до 5 минут на публикацию. Что особенно ценно — пользователи стали активнее делиться нашими статьями в своих каналах и чатах, что привело к органическому росту аудитории без дополнительных затрат на рекламу.

Пошаговая инструкция создания статьи в Телеграме

Создание статьи в Telegram — это процесс, который доступен каждому пользователю. Рассмотрим все шаги детально, чтобы даже новичок смог опубликовать свой первый материал без затруднений. 🛠️

Доступ к Telegraph — откройте telegra.ph прямо в браузере либо найдите бота @telegraph в Telegram Авторизация — при использовании веб-версии, вам не требуется регистрация, достаточно указать имя автора Создание контента — введите заголовок и основной текст статьи в соответствующие поля Форматирование — используйте встроенные инструменты для структурирования текста Интеграция медиа — добавляйте изображения, видео и другие материалы Сохранение — нажмите «Опубликовать» для получения готовой статьи Интеграция в канал — скопируйте полученную ссылку и разместите ее в своем Telegram-канале

Важно отметить несколько технических моментов, которые сделают процесс более эффективным:

Платформа Особенности доступа Рекомендации Веб-версия (telegra.ph) Работает через любой браузер Удобнее для работы с компьютера Бот @telegraph Доступен прямо в Telegram Предпочтителен для мобильных устройств Instant View Автоматически активируется для статьи Обеспечивает быструю загрузку контента

При создании первой статьи обратите внимание на следующие нюансы:

Сохраняйте ссылку на редактирование — Telegraph не привязан к аккаунту, и без этой ссылки вы не сможете вносить изменения

Используйте имя автора, соответствующее вашему бренду или экспертному позиционированию

Черновики не сохраняются автоматически — рекомендуется создавать текст в отдельном редакторе

Проверяйте отображение статьи на разных устройствах перед публикацией

Анна Светлова, контент-маркетолог Мой первый опыт с Telegraph был обескураживающим. Я подготовила развернутый анализ рынка для нашего инвестиционного канала и решила оформить его как статью. Все шло гладко, пока я случайно не закрыла вкладку браузера без сохранения ссылки на редактирование. Материал был опубликован, но внести правки стало невозможно, а там была досадная ошибка в ключевой цифре! Пришлось создавать новую статью и перенаправлять аудиторию. После этого я разработала систему: использую Notion для черновиков, сохраняю ссылки на редактирование в отдельной таблице и всегда перепроверяю контент перед публикацией. Эта система позволила нам масштабировать производство контента до 15 полноценных аналитических статей в месяц без единого сбоя.

Оформление и форматирование текста в TG-статьях

Оформление статьи в Telegram — это искусство балансирования между информативностью и визуальной привлекательностью. Правильное форматирование не только улучшает восприятие текста, но и значительно повышает время прочтения. 🎨

Telegraph предлагает следующие инструменты форматирования:

Заголовки разных уровней — помогают структурировать текст и создавать иерархию информации

— помогают структурировать текст и создавать иерархию информации Стилевое выделение — жирный шрифт, курсив, подчеркивание для акцентирования внимания

— жирный шрифт, курсив, подчеркивание для акцентирования внимания Списки — маркированные и нумерованные для структурированного представления перечислений

— маркированные и нумерованные для структурированного представления перечислений Цитаты — позволяют выделить важные мысли или ссылки на источники

— позволяют выделить важные мысли или ссылки на источники Ссылки — гиперссылки для внешних и внутренних переходов

— гиперссылки для внешних и внутренних переходов Разделители — горизонтальные линии для логического разделения блоков информации

Для профессионального оформления статей рекомендую придерживаться следующих принципов:

Соблюдайте иерархию заголовков — H1 для главного заголовка, H2 для разделов, H3 для подразделов Используйте короткие параграфы — оптимально 2-4 предложения в одном абзаце Выделяйте ключевые мысли — жирным шрифтом или курсивом, но не злоупотребляйте этим Создавайте визуальное пространство — используйте отступы между смысловыми блоками Применяйте списки — для перечисления шагов, признаков или характеристик

Несколько профессиональных приемов, которые сделают ваши статьи более читабельными:

Разбивайте текст на смысловые блоки в 600-800 символов

Чередуйте текстовые фрагменты с визуальными элементами

Используйте эмодзи как визуальные маркеры 🔍 для обозначения важных моментов

Включайте цитаты из авторитетных источников для повышения доверия

Применяйте единое стилистическое оформление во всех статьях канала

Для облегчения форматирования можно использовать горячие клавиши:

Команда Горячие клавиши (Windows) Горячие клавиши (Mac) Жирный шрифт Ctrl+B Cmd+B Курсив Ctrl+I Cmd+I Ссылка Ctrl+K Cmd+K Маркированный список * + пробел * + пробел Нумерованный список 1. + пробел 1. + пробел

Добавление медиа-контента в статью Телеграма

Визуальный контент — это то, что превращает хорошую статью в выдающуюся. Telegraph предоставляет широкие возможности для интеграции медиа-материалов, которые значительно повышают вовлеченность читателей. 📸

В статьях Telegram вы можете использовать следующие типы медиа-контента:

Изображения — фотографии, скриншоты, инфографика, иллюстрации

— фотографии, скриншоты, инфографика, иллюстрации Видео — встроенные плееры с YouTube и других поддерживаемых платформ

— встроенные плееры с YouTube и других поддерживаемых платформ GIF-анимации — для демонстрации процессов или привлечения внимания

— для демонстрации процессов или привлечения внимания Вставки из Twitter — интеграция твитов непосредственно в текст

— интеграция твитов непосредственно в текст Вставки из других сервисов — SoundCloud, Vimeo и другие платформы

Процесс добавления медиа-контента в статью достаточно прост:

Для изображений: Нажмите на иконку изображения в панели инструментов

Выберите файл с вашего устройства или вставьте URL

Размер файла не должен превышать 5 МБ Для видео: Скопируйте ссылку на видео с YouTube или другой платформы

Вставьте ее в текст статьи

Telegraph автоматически преобразует ее во встроенный плеер Для GIF: Загружайте их как обычные изображения

Анимация будет воспроизводиться автоматически

При работе с визуальным контентом в Telegraph учитывайте следующие рекомендации для достижения максимальной эффективности:

Оптимизируйте размер изображений перед загрузкой — идеальная ширина 1200-1500 пикселей

Размещайте ключевое изображение в начале статьи — оно станет превью при шеринге

Подписывайте изображения для лучшего понимания контекста

Используйте контрастные и качественные визуалы, которые хорошо смотрятся на мобильных устройствах

Равномерно распределяйте медиа-элементы по тексту, избегая их скопления

Для профессиональной работы с медиа-контентом в статьях полезно учитывать технические особенности платформы:

Тип медиа Поддерживаемые форматы Ограничения Изображения JPG, PNG, GIF До 5 МБ на файл Видео Только встраиваемые Нет прямой загрузки GIF-анимации GIF До 5 МБ Вставки из соцсетей Twitter, VK и др. Зависит от сервиса

Публикация и продвижение вашей первой статьи в TG

Создание статьи — это только половина успеха. Не менее важно правильно подать и продвинуть ваш материал, чтобы он достиг максимального количества читателей и выполнил свои задачи. 📣

Последовательность действий для эффективной публикации статьи:

Финальная проверка — перечитайте материал и проверьте корректность всех элементов Публикация в Telegraph — нажмите кнопку "Опубликовать" и сохраните ссылки (на просмотр и редактирование) Анонс в Telegram-канале — создайте привлекательный пост-анонс с ссылкой на статью Репост в связанные каналы — если у вас есть дружественные проекты, попросите о репосте Шеринг в других социальных сетях — распространите ссылку в других ваших аккаунтах

Для эффективного анонсирования статьи в своем канале используйте следующие приемы:

Создавайте интригующие заголовки, которые вызывают желание кликнуть

Включайте в анонс ключевой инсайт или неожиданный факт из статьи

Используйте призыв к действию: "Читайте полную версию по ссылке"

Добавляйте превью статьи — качественное изображение, отражающее тему

Указывайте примерное время чтения, чтобы пользователь мог планировать

Продвижение статьи после публикации — критически важный этап, который многие упускают:

Закрепите анонс важной статьи на верху канала на несколько дней

важной статьи на верху канала на несколько дней Используйте кросс-промо с релевантными Telegram-каналами вашей тематики

с релевантными Telegram-каналами вашей тематики Создавайте тематические подборки ваших статей в отдельном сообщении

ваших статей в отдельном сообщении Отслеживайте аналитику по переходам и корректируйте стратегию

по переходам и корректируйте стратегию Реагируйте на комментарии читателей для повышения вовлеченности

Для повышения видимости ваших статей в поисковых системах:

Используйте релевантные ключевые слова в заголовке и подзаголовках

Добавляйте осмысленные описания к изображениям

Создавайте внутренние ссылки между вашими Telegraph-статьями

Публикуйте ссылки на статьи на внешних ресурсах с хорошим SEO-весом

Учитывайте временные паттерны активности вашей аудитории. По данным исследований 2025 года, наиболее эффективное время для публикации статей в Telegram:

Будние дни: 7:30-8:30, 12:30-13:30, 19:30-21:00

Выходные дни: 10:00-11:30, 15:00-16:30, 20:00-22:00

И наконец, измеряйте эффективность ваших статей. Основные метрики, на которые стоит обращать внимание:

Количество просмотров статьи (доступно через статистику Telegraph)

Среднее время чтения (можно отслеживать через дополнительные сервисы аналитики)

Количество репостов и шерингов статьи в других каналах

Рост подписчиков канала после публикации важных материалов

Конверсия в целевые действия (если статья содержит призыв к действию)