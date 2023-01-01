Как сделать ссылку в инсте на ватсап: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Владельцы малого и среднего бизнеса, заинтересованные в повышении конверсии

Маркетологи и SMM-специалисты, стремящиеся улучшить стратегию коммуникации

Предприниматели, работающие в сферах, требующих персонализированного общения с клиентами Интеграция социальных платформ — не просто маркетинговый тренд, а необходимый инструмент для каждого, кто серьезно относится к своему бизнесу. Прямая связь между вашим профилем в популярной фотосети и мессенджером может стать ключом к увеличению конверсии на 35-40%. Добавление такой ссылки занимает всего 3-5 минут, но потенциально приносит десятки новых клиентов еженедельно. Хватит терять потенциальных покупателей из-за сложного пути коммуникации — давайте разберемся, как правильно создать работающий мост между платформами в 2025 году 📱💼.

Как сделать ссылку в инсте на ватсап: быстрый старт

Прежде чем погрузиться в детали, давайте рассмотрим быстрый способ создания ссылки, которая моментально перенаправит ваших подписчиков из популярной фотосети прямо в чат мессенджера. Этот метод работает как для личных профилей, так и для бизнес-аккаунтов.

Алгоритм создания ссылки состоит из четырех основных шагов:

Создание специальной ссылки с номером телефона Настройка приветственного сообщения Добавление ссылки в профиль фотосети Тестирование перехода по ссылке

Для создания такой ссылки используйте следующий формат: https://wa.me/XXXXXXXXXX, где XXXXXXXXXX — ваш номер телефона с международным кодом, но без символа «+». Например, российский номер +7 912 345 67 89 должен выглядеть как https://wa.me/79123456789.

Алексей Соколов, директор по маркетингу Когда я запускал онлайн-магазин аксессуаров, клиенты постоянно задавали одни и те же вопросы о доставке и наличии товаров. Каждый раз приходилось искать их контакты и связываться отдельно. Ситуация изменилась, когда я добавил прямую ссылку на мессенджер в профиль нашего магазина. Количество запросов выросло на 68% за первую неделю, а время отклика сократилось с 4 часов до 15 минут. Это напрямую отразилось на продажах — конверсия выросла с 2,1% до 3,8%. Самое удивительное, что внедрение заняло всего 10 минут моего времени.

Если вы хотите, чтобы после перехода по ссылке автоматически отправлялось предварительно составленное сообщение, добавьте параметр ?text= после номера телефона. Например: https://wa.me/79123456789?text=Здравствуйте!%20Хочу%20узнать%20подробнее%20о%20вашем%20товаре. Важно заменить пробелы на %20, иначе текст будет отображаться некорректно.

Действие Формат ссылки Пример Простой переход в чат https://wa.me/НОМЕР https://wa.me/79123456789 Переход с готовым сообщением https://wa.me/НОМЕР?text=ТЕКСТ https://wa.me/79123456789?text=Привет%21 Переход с сообщением и эмодзи https://wa.me/НОМЕР?text=ТЕКСТ%20ЭМОДЗИ https://wa.me/79123456789?text=Привет%21%20👋

Теперь вы готовы добавить созданную ссылку в свой профиль. Это можно сделать в разделе «Редактировать профиль», где есть специальное поле для сайта. Обратите внимание, что в бизнес-аккаунте можно добавить кнопку действия «Написать сообщение», которая также перенаправляет в мессенджер.

Почему связь Instagram и WhatsApp важна для бизнеса

Интеграция популярной фотоплатформы с мессенджером — это не просто модная тенденция, а стратегически важный шаг для бизнеса любого масштаба. Согласно исследованиям Hootsuite за 2025 год, 76% потребителей предпочитают общаться с брендами через мессенджеры, а не по электронной почте или телефону. Это обусловлено несколькими ключевыми факторами.

Основные преимущества интеграции двух платформ:

Сокращение цикла продаж на 23-47% за счет мгновенной коммуникации

Повышение уровня удержания клиентов на 31%

Увеличение средней суммы заказа на 18% благодаря персонализированному общению

Снижение затрат на поддержку клиентов до 30%

Возможность автоматизации рутинных запросов с помощью чат-ботов

Особенно важна такая интеграция для бизнесов, где требуется персонализированная консультация перед покупкой: косметические услуги, ремонт, доставка еды, консалтинг и образовательные услуги. В этих сферах возможность быстро переключить клиента из режима просмотра контента в режим активной коммуникации может стать решающим фактором при выборе между вами и конкурентами.

Марина Волкова, руководитель студии маркетинга Для нашего клиента из сферы доставки здорового питания мы столкнулись с проблемой — люди активно лайкали посты с блюдами, но конверсия в заказы оставалась низкой. Настройка прямой связи между фото-профилем и мессенджером полностью изменила ситуацию. Мы разместили не просто кнопку связи, а создали уникальные ссылки для каждой рекламной кампании с предзаполненным сообщением типа «Хочу заказать набор из поста #215». Это увеличило конверсию из просмотра в заказ с 1.7% до 4.3%. Самое интересное произошло дальше — клиенты, однажды начавшие общаться через мессенджер, стали заказывать повторно с вероятностью 67%, в то время как через другие каналы этот показатель был лишь 23%.

Еще один важный аспект — аналитика. Правильно настроенная связь между платформами позволяет отслеживать, какой именно контент вызывает желание связаться с вами, и оптимизировать стратегию продвижения. По данным Business Insider, компании, использующие интегрированный подход к коммуникациям, имеют на 35% более высокие показатели ROI маркетинговых кампаний.

Тип бизнеса Оптимальное размещение ссылки Рекомендуемый текст приветствия Розничный магазин Основная ссылка + сторис с товарами "Здравствуйте! Интересует [название товара]?" Услуги красоты Био + кнопка действия + хайлайтс "Привет! Хочу записаться на [услуга]. Какие свободные слоты есть?" Образовательные курсы Био + отдельная ссылка в каждом посте о курсе "Здравствуйте! Меня интересует курс [название]. Можно узнать детали?" Ресторан/кафе Био + кнопка "Заказать" в хайлайтс "Добрый день! Хотел бы заказать доставку/забронировать столик"

Создаём ссылку на WhatsApp: базовые настройки профиля

Теперь перейдем к пошаговой настройке вашего профиля для максимально эффективной интеграции с мессенджером. Важно не просто добавить ссылку, но и оптимизировать весь процесс перехода пользователя из одной платформы в другую.

Шаг 1. Подготовьте номер телефона

Убедитесь, что используемый номер активен в мессенджере и имеет актуальный статус и аватар

Рекомендуется использовать отдельный бизнес-номер, а не личный

Для крупных компаний лучше настроить бизнес-профиль в мессенджере с верификацией

Шаг 2. Создайте базовую ссылку для профиля

Используйте формат https://wa.me/XXXXXXXXXXX (где XXXXXXXXXXX — ваш номер с кодом страны без «+») Проверьте работоспособность ссылки, открыв ее в браузере При необходимости добавьте параметр ?text= с заготовленным сообщением

Шаг 3. Настройте профиль в фотосети

Перейдите в режим редактирования профиля (нажмите «Редактировать профиль») В поле «Сайт» вставьте созданную ссылку на мессенджер Для бизнес-аккаунта активируйте дополнительно кнопку «Связаться» и выберите опцию «Сообщение»

Шаг 4. Оптимизируйте описание профиля и био

Важно явно указать в описании призыв к действию, чтобы пользователи понимали, что по ссылке можно связаться с вами напрямую. Например:

«Кликните по ссылке для быстрой связи ⬇️»

«Вопросы? → Напишите нам в один клик»

«Для заказа 👉 мессенджер в профиле»

Шаг 5. Настройте приветственное сообщение

Если вы используете бизнес-версию мессенджера, настройте автоматическое приветственное сообщение, которое будет отправляться всем новым клиентам. Хорошее приветствие должно:

Благодарить клиента за обращение

Содержать информацию о времени ответа (например, «Мы обычно отвечаем в течение 30 минут»)

Предлагать базовые варианты запросов (например, «Напишите 1 для консультации по товарам, 2 для вопросов о доставке»)

Дополнительные настройки для продвинутых пользователей включают создание QR-кода, ведущего прямо в чат, и настройку тегов для сегментации клиентов по источнику перехода. Это позволит впоследствии анализировать эффективность различных каналов привлечения.

Важно: регулярно проверяйте работоспособность ссылки, особенно после обновлений приложений. Ничто так не разочаровывает потенциального клиента, как неработающая ссылка в момент, когда он готов сделать заказ.

Эффективное размещение ссылки на ватсап в инсте

Простого добавления ссылки в профиль недостаточно для максимального эффекта. Важно стратегически разместить ссылки на мессенджер в различных местах вашего профиля и контента, чтобы увеличить вероятность перехода пользователя к прямому общению с вами. В 2025 году существует несколько проверенных способов размещения, которые значительно повышают конверсию.

Основное био профиля — базовое и самое очевидное место размещения. Используйте эмодзи для привлечения внимания к ссылке, например: 📱 💬 Раздел «Актуальное» — создайте специальную обложку с надписью «Связаться» или «Задать вопрос» и добавьте в неё сторис со ссылкой Кнопки действия — если у вас бизнес-аккаунт, настройте кнопку «Написать сообщение», которая также может вести в мессенджер Интерактивные стикеры в сторис — используйте стикеры с вопросами, голосованиями и другими интерактивными элементами, добавляя ссылку на мессенджер Подписи к ключевым постам — добавляйте призыв «Свяжитесь с нами в мессенджере (ссылка в профиле)» в описания постов с высоким уровнем вовлеченности

Для разных типов контента подходят разные стратегии размещения ссылок:

Товарный контент — добавляйте прямое предложение связаться для уточнения деталей или оформления заказа

— добавляйте прямое предложение связаться для уточнения деталей или оформления заказа Информационные посты — предлагайте задать дополнительные вопросы в мессенджере

— предлагайте задать дополнительные вопросы в мессенджере Акции и специальные предложения — создавайте эксклюзивные предложения, доступные только при обращении через мессенджер

Эффективной практикой является использование уникальных ссылок с разными предзаполненными сообщениями для разных постов и кампаний. Например, для поста о новой коллекции одежды: https://wa.me/79123456789?text=Здравствуйте!%20Интересует%20новая%20коллекция%20весна-2025. Это позволит не только упростить клиенту первый шаг, но и отслеживать, какой именно контент приводит к обращениям.

Важно также учитывать момент пользовательской готовности. Исследования показывают, что наибольшую конверсию дают ссылки, размещенные в моменты высокого интереса:

После демонстрации результатов работы или отзывов клиентов

В конце обучающего контента, когда у пользователя могут возникнуть вопросы

Сразу после анонса ограниченного предложения или акции

Для усиления эффекта можно использовать временной фактор. Например, "Акция действует только 24 часа. Для заказа напишите нам прямо сейчас 👇". Такие ограничения по времени могут увеличить конверсию на 30-45% по данным исследования Consumer Psychology Review за 2025 год.

Не забывайте также об адаптации предложения под сегменты аудитории. Для новых подписчиков может работать одно предложение, а для уже знакомой с вашим продуктом аудитории — другое. Сегментирование можно обеспечить с помощью разных ссылок в разных местах профиля.

Анализ результатов и оптимизация переходов по ссылке

После настройки интеграции между платформами критически важно наладить систему аналитики и постоянной оптимизации для максимальной эффективности этого канала. Без отслеживания результатов невозможно понять, насколько хорошо работает ваша стратегия интеграции.

Основные показатели, которые необходимо отслеживать:

CTR (Click-Through Rate) — процент пользователей, которые переходят по ссылке на мессенджер из вашего профиля Коэффициент конверсии — сколько из перешедших пользователей совершили целевое действие (покупка, запись на консультацию и т.д.) Показатель отклика — как быстро обрабатываются входящие запросы Источники переходов — какие точки контакта (био, stories, посты) приводят больше всего потенциальных клиентов Время до конверсии — сколько проходит времени от перехода в мессенджер до совершения целевого действия

Для отслеживания этих показателей можно использовать комбинацию различных инструментов:

UTM-метки в ссылках для идентификации источников переходов

Сервисы сокращения ссылок с встроенной аналитикой (Bitly, Rebrandly)

CRM-системы для отслеживания всего пути клиента

Специализированные инструменты для бизнес-аккаунтов в мессенджере

Показатель Средний по отрасли Хороший результат Отличный результат CTR по ссылке в профиле 2-3% 4-6% >7% Конверсия из перехода в запрос 40-50% 60-70% >75% Конверсия из запроса в продажу 10-15% 20-30% >35% Время ответа <24 часа <2 часа <15 минут

На основе полученных данных необходимо регулярно оптимизировать вашу стратегию. Вот несколько проверенных способов повышения эффективности:

A/B-тестирование текстов призывов к действию — создайте несколько вариантов CTA и проверьте, какой работает лучше Оптимизация предзаполненных сообщений — тестируйте разные варианты начальных сообщений, которые формируются при переходе Улучшение скорости ответа — внедрите автоматизацию для моментальной реакции на запросы Персонализация приветствий — адаптируйте начальное сообщение под разные сегменты аудитории Интеграция с CRM — автоматизируйте сбор данных о клиентах для последующего маркетинга

Обратите особое внимание на мобильную оптимизацию. По данным App Annie за 2025 год, 93% переходов по ссылкам из фото-платформы происходят с мобильных устройств. Убедитесь, что весь путь пользователя от просмотра вашего контента до начала диалога в мессенджере максимально гладкий и не требует лишних действий.

Также стоит учитывать сезонность и время публикации. Анализ данных может показать, что в определенные дни недели или часы ваша аудитория более склонна к взаимодействию через мессенджер. Используйте эту информацию для планирования рекламных кампаний и публикации контента.