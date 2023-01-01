Как сделать рассылку СМС: пошаговое руководство для начинающих

Для кого эта статья:

Владельцы малого и среднего бизнеса, желающие улучшить свою маркетинговую стратегию.

Маркетологи и специалисты по CRM, интересующиеся SMS-маркетингом.

Студенты и начинающие профессионалы в сфере маркетинга, желающие освоить новые инструменты.

Представьте, что ваш бизнес может мгновенно связаться с каждым клиентом, и 98% этих сообщений будут прочитаны в течение трех минут после отправки. Именно такую силу имеют SMS-рассылки — один из самых недооцененных, но при этом высокоэффективных инструментов маркетинга. В этом пошаговом руководстве я расскажу, как запустить свою первую SMS-кампанию без специальных технических навыков и превратить короткие сообщения в мощный двигатель продаж. 📱💼

Что такое СМС-рассылка: преимущества для бизнеса

SMS-рассылка — это маркетинговый инструмент, позволяющий отправлять текстовые сообщения напрямую на мобильные телефоны клиентов. Несмотря на появление множества новых каналов коммуникации, SMS остаются одним из самых эффективных способов достучаться до клиента.

Давайте рассмотрим ключевые преимущества SMS-маркетинга для бизнеса:

Высокий уровень открытия — 98% SMS прочитываются, в то время как email-письма открывают лишь 20-30% получателей;

— 98% SMS прочитываются, в то время как email-письма открывают лишь 20-30% получателей; Мгновенная доставка и прочтение — 90% SMS читаются в течение 3 минут после получения;

— 90% SMS читаются в течение 3 минут после получения; Доступность — почти у каждого есть мобильный телефон, способный принимать SMS;

— почти у каждого есть мобильный телефон, способный принимать SMS; Отсутствие интернет-зависимости — сообщения приходят даже при отсутствии доступа в интернет;

— сообщения приходят даже при отсутствии доступа в интернет; Персонализированное обращение — возможность обратиться к клиенту по имени повышает лояльность;

— возможность обратиться к клиенту по имени повышает лояльность; Высокая конверсия — правильно составленные SMS-кампании показывают конверсию до 45%.

В каких случаях бизнесу стоит использовать SMS-рассылки? Вот самые распространенные сценарии:

Тип сообщения Примеры использования Ожидаемый результат Транзакционные сообщения Подтверждение заказа, информация о доставке, напоминания о записи Снижение количества пропущенных встреч на 25-40% Промо-акции Скидки, специальные предложения, распродажи Увеличение продаж на 15-30% во время акции Уведомления о событиях Приглашения на мероприятия, вебинары, открытия Повышение посещаемости на 20-35% Программы лояльности Информация о бонусах, поздравления с днем рождения, эксклюзивные предложения Рост повторных покупок на 10-25%

Максим Соловьёв, руководитель отдела маркетинга

Когда мы запустили небольшую кофейню, бюджет на маркетинг был крайне ограничен. Решение пришло неожиданно — я заметил, что наши постоянные клиенты всегда оставляют номер телефона при заказе. Мы собрали базу из 200 контактов и отправили простое сообщение: «Привет, [Имя]! Завтра в [название кофейни] каждый второй капучино бесплатно по кодовому слову "Бодрое утро". Ждем вас!» Результат превзошел все ожидания — на следующий день к нам пришли 43% получателей сообщения. Многие приводили друзей. Когда мы подсчитали выручку, оказалось, что вложив всего 400 рублей в SMS-рассылку, мы получили более 40 000 рублей дополнительной выручки за один день. С тех пор SMS-маркетинг стал нашим главным каналом коммуникации.

Подготовка к запуску СМС-рассылки: база и сегментация

Перед запуском SMS-рассылки необходимо провести тщательную подготовительную работу. Сбор и организация базы номеров — ключ к эффективности ваших будущих кампаний. 📊

Выбор сервиса для создания СМС-рассылки

Выбор правильного сервиса для SMS-рассылок — один из критических шагов в построении эффективной коммуникационной стратегии. Неподходящая платформа может привести к задержкам доставки, проблемам с отчетностью или чрезмерным затратам. Давайте разберемся, какие критерии следует учитывать при выборе.

Основные параметры для сравнения сервисов SMS-рассылок:

Критерий На что обратить внимание Почему это важно Стоимость Цена за SMS, наличие пакетных предложений, скидки при больших объемах Влияет на ROI кампаний и устойчивость маркетинговой стратегии Скорость доставки Время от отправки до получения, наличие прямых договоров с операторами Критично для временных акций и срочных уведомлений Интеграции Возможность подключения к CRM, e-commerce платформам, другим маркетинговым инструментам Обеспечивает автоматизацию процессов и омниканальность Аналитика Детализация отчетов, отслеживание доставки, конверсий, A/B тесты Позволяет оптимизировать кампании и повышать их эффективность Персонализация Возможность добавления имени, параметров клиента, динамического контента Увеличивает отклик и вовлеченность получателей

Топ-5 популярных сервисов для SMS-рассылок в 2025 году:

SMSЦентр — доступные тарифы, хорошая доставляемость, подробная аналитика;

— доступные тарифы, хорошая доставляемость, подробная аналитика; SMS.ru — простой интерфейс, API для интеграций, гибкое ценообразование;

— простой интерфейс, API для интеграций, гибкое ценообразование; МегаФон.Таргет — точное таргетирование по демографии и поведению, высокая скорость доставки;

— точное таргетирование по демографии и поведению, высокая скорость доставки; UniSender — многоканальная платформа с SMS как частью экосистемы, развитая автоматизация;

— многоканальная платформа с SMS как частью экосистемы, развитая автоматизация; StreamTelecom — корпоративные решения, высокий уровень безопасности, интеграция с крупными CRM.

Процесс подключения к сервису SMS-рассылок обычно включает несколько простых шагов:

Регистрация на выбранной платформе; Верификация вашего бизнеса (для некоторых сервисов); Выбор тарифа и пополнение баланса; Настройка отправителя (альфа-имя или номер); Интеграция с вашей CRM-системой или загрузка базы контактов; Тестовая отправка для проверки работы системы.

Елена Волкова, маркетинг-директор

Наш интернет-магазин детской одежды долгое время использовал только email-рассылки, и результаты были неплохими — открываемость около 22%. Но когда мы решили запустить срочную акцию по зимней коллекции, которая заканчивалась через 2 дня, email показал свои ограничения — многие клиенты просто не успевали увидеть письмо вовремя. Я решила экстренно подключить SMS-рассылку через сервис SMSЦентр. Потратив всего 30 минут на регистрацию и загрузку базы из нашей CRM, мы отправили 2000 сообщений с персонализированными обращениями и четким призывом к действию. Результаты поразили всю команду — 37% получателей перешли по короткой ссылке в сообщении, а продажи в эти два дня выросли на 186% по сравнению с обычными днями. С тех пор мы используем комбинацию email для информативных рассылок и SMS для срочных акций и важных уведомлений. ROI SMS-маркетинга для нас составляет примерно 780%.

Создание эффективного текста СМС-сообщения

Составление эффективного SMS-сообщения — это искусство лаконичности. У вас есть всего 160 символов (стандартное ограничение для одного SMS), чтобы донести суть, заинтересовать клиента и мотивировать его на действие. Давайте разберем основные принципы создания текстов, которые работают. 📝

Структура эффективного SMS-сообщения:

Идентификация отправителя — клиент должен сразу понять, от кого сообщение; Персонализация — обращение по имени повышает отклик на 20-25%; Ценное предложение — значимая выгода для получателя; Срочность — указание временных рамок (если акция ограничена); Понятный призыв к действию — что именно должен сделать клиент; URL или контактная информация — как получить выгоду.

Примеры эффективных SMS для разных целей: