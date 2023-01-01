Как сделать рассылку по email: пошаговая инструкция для новичков

Запуск собственной email-рассылки часто пугает новичков мнимой сложностью, но на деле это мощный инструмент, доступный даже без специальных технических знаний. Исследования показывают, что ROI email-маркетинга достигает 4200% — это значит, что каждый вложенный рубль может принести 42 рубля прибыли. Впечатляет, правда? Я собрал для вас пошаговую инструкцию, которая поможет с нуля запустить эффективную рассылку и избежать типичных ошибок начинающих. Читайте — и ваши письма будут открывать! 📧

Что такое email-рассылка и почему она эффективна

Email-рассылка — это отправка писем группе получателей с определенной периодичностью. Это может быть анонс новых товаров, обучающий контент, новостная рассылка или промо-акции. Главное отличие от спама — ваши подписчики добровольно дали согласие получать от вас письма.

Почему стоит внедрить email-маркетинг в свою стратегию даже в 2025 году, когда существует множество других каналов коммуникации? Факты говорят сами за себя 🔍:

91% маркетологов считают email-маркетинг одним из самых эффективных каналов

Средний показатель открытия писем составляет 21,33%

Персонализированные письма повышают конверсию в среднем на 26%

Email-маркетинг позволяет достичь 58% интернет-пользователей

Особенность email-рассылок в том, что вы общаетесь с аудиторией напрямую, без алгоритмов социальных сетей, которые могут скрыть ваш контент. Письмо гарантированно попадет в почтовый ящик вашего подписчика.

Преимущество Что это дает Полный контроль над контентом Независимость от алгоритмов соцсетей Высокая персонализация Рост вовлеченности и лояльности Легкая автоматизация Экономия времени и масштабирование Прямой доступ к аудитории Стабильный канал коммуникации Точная аналитика Возможность быстро улучшать результаты

Андрей Петров, руководитель направления email-маркетинга Помню, как запускал первую рассылку для небольшого магазина орехов и сухофруктов. Я просто собрал базу из 53 клиентов, составил простое письмо с акцией "3+1" и отправил через бесплатный сервис. Письмо принесло 12 заказов, что было фантастическим результатом для такой небольшой базы! Тогда я понял главное — не нужно бояться начинать с малого. Сначала у меня не было ни красивого шаблона, ни сложной стратегии, только желание напрямую общаться с клиентами. Постепенно база выросла до 5000 подписчиков, а открываемость писем достигла 38%. Мой совет новичкам — просто сделайте первый шаг, запустите первую рассылку. Результаты придут быстрее, чем вы думаете.

Подготовка к созданию рассылки по email: что нужно знать

Прежде чем создавать емейл-рассылку, необходимо выполнить несколько подготовительных шагов. Это поможет избежать типичных ошибок новичков и сразу выстроить эффективную систему коммуникаций. 🚀

Шаг 1: Определите цели рассылки Четко сформулируйте, чего вы хотите достичь с помощью email-маркетинга:

Увеличить продажи конкретного продукта

Повысить узнаваемость бренда

Информировать о новинках или событиях

Удержать существующих клиентов

Вернуть "спящих" клиентов

Шаг 2: Соберите базу подписчиков Существует несколько легальных способов собрать базу email-адресов:

Форма подписки на сайте

Lead-магниты (бесплатные полезные материалы в обмен на email)

Подписка при оформлении заказа

Офлайн-мероприятия с регистрацией

Конкурсы и активности в социальных сетях

Важно помнить! Покупка баз адресов незаконна и приведет к низкой эффективности и репутационным проблемам.

Шаг 3: Сегментируйте аудиторию Разделите подписчиков на группы по определенным параметрам. Это позволит делать персонализированные предложения. Критерии сегментации:

Демографические данные (возраст, пол, город)

Поведенческие факторы (что покупал, какие письма открывал)

Интересы и предпочтения

Частота покупок и средний чек

Источник привлечения

Шаг 4: Создайте контент-план Спланируйте, о чем будете писать и когда. Это поможет сохранить регулярность и не выгорать, придумывая темы в последний момент.

Тип письма Периодичность Примеры тем Приветственное Один раз при подписке Знакомство, подарок за подписку Информационное 1-2 раза в неделю Новости отрасли, полезные советы Промо-рассылка 1-2 раза в месяц Распродажи, акции, специальные предложения Триггерное По событию Брошенная корзина, день рождения, год с момента регистрации

Шаг 5: Изучите законодательство Перед запуском рассылки ознакомьтесь с законом "О персональных данных" и правилами сервисов рассылок. Основные требования:

Наличие явного согласия на получение писем

Возможность отписаться в каждом письме

Указание отправителя и физического адреса

Соответствие содержания письма заявленным целям подписки

Правильная подготовка — это 50% успеха вашей будущей рассылки. Не пропускайте этот этап, каким бы соблазнительным ни казалось сразу перейти к отправке писем.

Выбор сервиса для email-рассылки: сравнение платформ

Выбор подходящего сервиса для рассылки — один из ключевых моментов. От него зависит, насколько легко вам будет создавать, отправлять и анализировать рассылки. Давайте рассмотрим основные варианты, актуальные для новичков в 2025 году. 🖥️

Какие бывают типы сервисов рассылок:

Для начинающих — с простым интерфейсом и базовым функционалом

— с простым интерфейсом и базовым функционалом Универсальные — подходят для большинства задач обычного бизнеса

— подходят для большинства задач обычного бизнеса Профессиональные — с расширенным функционалом для масштабных кампаний

— с расширенным функционалом для масштабных кампаний Специализированные — заточены под конкретную нишу или тип рассылок

Я подготовил сравнительную таблицу популярных платформ, чтобы вам было проще определиться с выбором:

Сервис Бесплатный лимит Сильные стороны Особенности Для кого MailChimp До 2,000 контактов и 10,000 писем в месяц Интуитивный интерфейс, богатая библиотека шаблонов Отличная аналитика, A/B тестирование Начинающие предприниматели, блогеры SendPulse До 500 подписчиков Русскоязычный интерфейс, техподдержка Мультиканальность, AI-помощник Малые и средние бизнесы UniSender До 100 подписчиков Простой интерфейс, высокая доставляемость Удобное создание шаблонов, автоворонки Онлайн-магазины, локальный бизнес GetResponse 30 дней пробного периода Мощные воронки, интеграция с вебинарами Конвертер форматов, умная сегментация Инфобизнес, образовательные проекты eSputnik До 3,000 писем в месяц Триггерные рассылки, персонализация РОI-аналитика, умные автоматизации E-commerce, регулярные продажи

На что обратить внимание при выборе сервиса:

Доставляемость писем — насколько хорошо письма доходят до инбокса, а не попадают в спам

— насколько хорошо письма доходят до инбокса, а не попадают в спам Удобство интерфейса — сможете ли вы самостоятельно разобраться без долгого обучения

— сможете ли вы самостоятельно разобраться без долгого обучения Масштабируемость — подойдет ли сервис при росте вашей базы подписчиков

— подойдет ли сервис при росте вашей базы подписчиков Интеграции — совместимость с вашим сайтом, CRM и другими инструментами

— совместимость с вашим сайтом, CRM и другими инструментами Ценовая политика — стоимость при увеличении базы подписчиков

— стоимость при увеличении базы подписчиков Поддержка русского языка — интерфейс и техническая поддержка

Новичкам я рекомендую начинать с бесплатных тарифов простых сервисов. Так вы сможете освоить основы без финансовых вложений, а затем уже переходить к более продвинутым инструментам по мере необходимости.

Большинство сервисов предлагают бесплатные периоды или ограниченные бесплатные тарифы — это отличная возможность протестировать функционал и решить, насколько он подходит для ваших задач. Не бойтесь экспериментировать и пробовать несколько платформ, прежде чем остановиться на одной.

Мария Соколова, email-маркетолог Когда я только начинала заниматься email-маркетингом для интернет-магазина товаров для йоги, мы потратили почти месяц на выбор "идеального" сервиса. Изучали десятки платформ, сравнивали функционал, цены... В итоге остановились на известном зарубежном сервисе с продвинутой аналитикой, но очень скоро поняли, что используем лишь 10% его возможностей, а интерфейс настолько сложный, что на создание простой рассылки уходит полдня. Решили переключиться на более простой русскоязычный сервис, и результаты сразу улучшились! Время на создание писем сократилось вчетверо, мы начали больше экспериментировать с разными форматами, и наши открываемость выросла с 18% до 34% за три месяца. Главный вывод: не гонитесь за навороченным функционалом в начале пути. Выбирайте сервис, который соответствует вашему текущему уровню и задачам. Даже самый продвинутый инструмент бесполезен, если вы тратите больше времени на борьбу с интерфейсом, чем на создание ценного контента для подписчиков.

Создание и оформление рассылки: шаги к привлекательному письму

Теперь, когда вы выбрали сервис для рассылки и подготовили базу подписчиков, пришло время создать само письмо. Этот процесс требует внимания к деталям, но с правильным подходом вы сможете создавать привлекательные письма, которые будут открывать и читать. 📝

Шаг 1: Создайте цепляющую тему письма Тема письма — первое, что видит получатель. От нее зависит, откроет ли он письмо или просто проигнорирует. Вот несколько проверенных подходов:

Используйте числа и цифры: "5 способов увеличить продажи на 30%"

Задавайте вопросы: "Хотите увеличить конверсию без бюджета?"

Создавайте ощущение срочности: "Только 24 часа: скидка 40% на все курсы"

Персонализируйте: "Мария, специальное предложение для вас"

Интригуйте: "Этот секрет продаж знают только 2% маркетологов"

Избегайте в теме письма:

НАПИСАНИЯ ВСЕГО ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ

Избыточных знаков препинания (!!!!!)

Спам-триггеров: "бесплатно", "срочно", "заработайте миллион"

Слишком длинных формулировок (больше 50 символов)

Шаг 2: Структурируйте содержание письма Хорошо структурированное письмо легче читать и воспринимать. Придерживайтесь следующей структуры:

Прехедер — короткий текст, который виден после темы письма в списке входящих Приветствие — персонализированное обращение к получателю Основной контент — главная информация письма, разбитая на абзацы Призыв к действию — четкое указание, что вы хотите от читателя Подпись — ваше имя, должность, контакты P.S. — дополнительная важная информация или усиление основного сообщения

Шаг 3: Оформите визуальную часть Визуальное оформление может значительно повысить эффективность письма:

Используйте фирменные цвета и логотип для узнаваемости

Добавляйте релевантные изображения, но не перегружайте ими письмо

Применяйте единый шрифт, читаемый на всех устройствах

Делайте кнопки призыва к действию заметными и контрастными

Разбивайте текст на небольшие абзацы и используйте подзаголовки

Шаг 4: Адаптируйте для мобильных устройств Более 60% пользователей открывают письма на мобильных устройствах. Чтобы ваше письмо выглядело хорошо на любом экране:

Выбирайте адаптивные шаблоны

Используйте крупный шрифт (не менее 14px для основного текста)

Делайте кнопки достаточно большими для нажатия пальцем

Проверяйте, как выглядит письмо на разных устройствах перед отправкой

Шаг 5: Настройте персонализацию Персонализированные письма показывают конверсию на 26% выше, чем массовая рассылка. Используйте возможности сервисов для персонализации:

Тип персонализации Как применить Пример Базовая Имя в обращении "Здравствуйте, Алексей!" Поведенческая На основе действий на сайте "Вы смотрели эти товары — они снова в наличии" Сегментационная По интересам или категориям "Новая коллекция женской обуви специально для вас" Временная По дате или времени "С днем рождения! Ваш персональный подарок внутри"

Шаг 6: Протестируйте письмо перед отправкой Обязательно проверьте письмо перед массовой отправкой:

Отправьте тестовое письмо себе и коллегам

Проверьте, как работают все ссылки

Убедитесь, что изображения корректно отображаются

Просмотрите письмо на разных устройствах и в разных почтовых клиентах

Помните, что идеальное письмо должно быть лаконичным, информативным и решать конкретную задачу. Не пытайтесь втиснуть несколько разных предложений в одно письмо — это снижает эффективность каждого из них.

Анализ результатов и улучшение email-рассылок

Отправка письма — только начало процесса. Настоящий успех в email-маркетинге приходит с постоянным анализом результатов и улучшением стратегии. Давайте разберемся, какие метрики отслеживать и как повышать эффективность ваших рассылок. 📊

Ключевые метрики для анализа:

Open Rate (OR) — процент открытия писем. Средний показатель по рынку — 15-25%

— процент открытия писем. Средний показатель по рынку — 15-25% Click-Through Rate (CTR) — процент кликов по ссылкам. Хороший показатель — от 2% до 5%

— процент кликов по ссылкам. Хороший показатель — от 2% до 5% Conversion Rate — процент целевых действий после перехода. Зависит от типа бизнеса и цели

— процент целевых действий после перехода. Зависит от типа бизнеса и цели Bounce Rate — процент недоставленных писем. Норма — не более 2%

— процент недоставленных писем. Норма — не более 2% Unsubscribe Rate — процент отписок. Приемлемый уровень — до 0,5% от общего числа отправленных писем

Алгоритм анализа и улучшения рассылок:

Собирайте данные — отслеживайте метрики для каждой рассылки Сравнивайте результаты — определите, какие письма работают лучше Выявляйте закономерности — найдите общие черты успешных рассылок Проводите A/B-тесты — проверяйте разные варианты элементов писем Внедряйте улучшения — применяйте успешные находки в новых рассылках

Что можно тестировать с помощью A/B-тестов:

Элемент письма Варианты для тестирования На что влияет Тема письма Длинная/короткая, с эмодзи/без, вопрос/утверждение Open Rate Прехедер Дополняет тему/самостоятельный посыл Open Rate Время отправки Утро/день/вечер, будни/выходные Open Rate, CTR Содержание письма Длинный/короткий текст, разные аргументы CTR, Conversion Rate Дизайн Цвета, расположение элементов, количество изображений CTR, Conversion Rate CTA (призыв к действию) Формулировка, цвет кнопки, размещение CTR

Советы для повышения эффективности рассылок:

Очищайте базу контактов — удаляйте неактивных подписчиков, это улучшит показатели и снизит расходы

— удаляйте неактивных подписчиков, это улучшит показатели и снизит расходы Углубляйте сегментацию — чем точнее вы определяете аудиторию, тем релевантнее будет контент

— чем точнее вы определяете аудиторию, тем релевантнее будет контент Автоматизируйте рассылки — настройте триггерные серии писем для разных сценариев

— настройте триггерные серии писем для разных сценариев Экспериментируйте с форматами — пробуйте разные типы контента: истории, кейсы, обзоры, подборки

— пробуйте разные типы контента: истории, кейсы, обзоры, подборки Интегрируйте с другими каналами — синхронизируйте email-маркетинг с SMM, контент-маркетингом и рекламой

Частые ошибки при анализе результатов:

Рассматривать метрики изолированно, без связи с бизнес-показателями

Делать выводы на основе слишком малой выборки

Тестировать несколько элементов одновременно, что не позволяет определить влияние каждого

Игнорировать показатель отписок — он говорит о качестве вашего контента

Сравнивать свои результаты с общими бенчмарками без учета специфики ниши

Помните, что email-маркетинг — это марафон, а не спринт. Постоянные небольшие улучшения приведут к значительным результатам в долгосрочной перспективе. Начните с малого, анализируйте каждый шаг и постепенно внедряйте более сложные стратегии.

С каждой отправленной рассылкой вы будете получать новые данные и лучше понимать свою аудиторию. Используйте эту информацию для оптимизации контента и увеличения конверсии. Даже профессионалы постоянно тестируют и улучшают свои email-кампании — в этом и заключается секрет их эффективности.