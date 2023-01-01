Как сделать рассылку по email: пошаговая инструкция для новичков
Для кого эта статья:
- Новички в маркетинге, желающие освоить email-рассылки
- Предприниматели и владельцы бизнеса, ищущие способы увеличения продаж
- Специалисты, стремящиеся повысить свои навыки в email-маркетинге и CRM
Запуск собственной email-рассылки часто пугает новичков мнимой сложностью, но на деле это мощный инструмент, доступный даже без специальных технических знаний. Исследования показывают, что ROI email-маркетинга достигает 4200% — это значит, что каждый вложенный рубль может принести 42 рубля прибыли. Впечатляет, правда? Я собрал для вас пошаговую инструкцию, которая поможет с нуля запустить эффективную рассылку и избежать типичных ошибок начинающих. Читайте — и ваши письма будут открывать! 📧
Что такое email-рассылка и почему она эффективна
Email-рассылка — это отправка писем группе получателей с определенной периодичностью. Это может быть анонс новых товаров, обучающий контент, новостная рассылка или промо-акции. Главное отличие от спама — ваши подписчики добровольно дали согласие получать от вас письма.
Почему стоит внедрить email-маркетинг в свою стратегию даже в 2025 году, когда существует множество других каналов коммуникации? Факты говорят сами за себя 🔍:
- 91% маркетологов считают email-маркетинг одним из самых эффективных каналов
- Средний показатель открытия писем составляет 21,33%
- Персонализированные письма повышают конверсию в среднем на 26%
- Email-маркетинг позволяет достичь 58% интернет-пользователей
Особенность email-рассылок в том, что вы общаетесь с аудиторией напрямую, без алгоритмов социальных сетей, которые могут скрыть ваш контент. Письмо гарантированно попадет в почтовый ящик вашего подписчика.
|Преимущество
|Что это дает
|Полный контроль над контентом
|Независимость от алгоритмов соцсетей
|Высокая персонализация
|Рост вовлеченности и лояльности
|Легкая автоматизация
|Экономия времени и масштабирование
|Прямой доступ к аудитории
|Стабильный канал коммуникации
|Точная аналитика
|Возможность быстро улучшать результаты
Андрей Петров, руководитель направления email-маркетинга
Помню, как запускал первую рассылку для небольшого магазина орехов и сухофруктов. Я просто собрал базу из 53 клиентов, составил простое письмо с акцией "3+1" и отправил через бесплатный сервис. Письмо принесло 12 заказов, что было фантастическим результатом для такой небольшой базы! Тогда я понял главное — не нужно бояться начинать с малого. Сначала у меня не было ни красивого шаблона, ни сложной стратегии, только желание напрямую общаться с клиентами. Постепенно база выросла до 5000 подписчиков, а открываемость писем достигла 38%. Мой совет новичкам — просто сделайте первый шаг, запустите первую рассылку. Результаты придут быстрее, чем вы думаете.
Подготовка к созданию рассылки по email: что нужно знать
Прежде чем создавать емейл-рассылку, необходимо выполнить несколько подготовительных шагов. Это поможет избежать типичных ошибок новичков и сразу выстроить эффективную систему коммуникаций. 🚀
Шаг 1: Определите цели рассылки Четко сформулируйте, чего вы хотите достичь с помощью email-маркетинга:
- Увеличить продажи конкретного продукта
- Повысить узнаваемость бренда
- Информировать о новинках или событиях
- Удержать существующих клиентов
- Вернуть "спящих" клиентов
Шаг 2: Соберите базу подписчиков Существует несколько легальных способов собрать базу email-адресов:
- Форма подписки на сайте
- Lead-магниты (бесплатные полезные материалы в обмен на email)
- Подписка при оформлении заказа
- Офлайн-мероприятия с регистрацией
- Конкурсы и активности в социальных сетях
Важно помнить! Покупка баз адресов незаконна и приведет к низкой эффективности и репутационным проблемам.
Шаг 3: Сегментируйте аудиторию Разделите подписчиков на группы по определенным параметрам. Это позволит делать персонализированные предложения. Критерии сегментации:
- Демографические данные (возраст, пол, город)
- Поведенческие факторы (что покупал, какие письма открывал)
- Интересы и предпочтения
- Частота покупок и средний чек
- Источник привлечения
Шаг 4: Создайте контент-план Спланируйте, о чем будете писать и когда. Это поможет сохранить регулярность и не выгорать, придумывая темы в последний момент.
|Тип письма
|Периодичность
|Примеры тем
|Приветственное
|Один раз при подписке
|Знакомство, подарок за подписку
|Информационное
|1-2 раза в неделю
|Новости отрасли, полезные советы
|Промо-рассылка
|1-2 раза в месяц
|Распродажи, акции, специальные предложения
|Триггерное
|По событию
|Брошенная корзина, день рождения, год с момента регистрации
Шаг 5: Изучите законодательство Перед запуском рассылки ознакомьтесь с законом "О персональных данных" и правилами сервисов рассылок. Основные требования:
- Наличие явного согласия на получение писем
- Возможность отписаться в каждом письме
- Указание отправителя и физического адреса
- Соответствие содержания письма заявленным целям подписки
Правильная подготовка — это 50% успеха вашей будущей рассылки. Не пропускайте этот этап, каким бы соблазнительным ни казалось сразу перейти к отправке писем.
Выбор сервиса для email-рассылки: сравнение платформ
Выбор подходящего сервиса для рассылки — один из ключевых моментов. От него зависит, насколько легко вам будет создавать, отправлять и анализировать рассылки. Давайте рассмотрим основные варианты, актуальные для новичков в 2025 году. 🖥️
Какие бывают типы сервисов рассылок:
- Для начинающих — с простым интерфейсом и базовым функционалом
- Универсальные — подходят для большинства задач обычного бизнеса
- Профессиональные — с расширенным функционалом для масштабных кампаний
- Специализированные — заточены под конкретную нишу или тип рассылок
Я подготовил сравнительную таблицу популярных платформ, чтобы вам было проще определиться с выбором:
|Сервис
|Бесплатный лимит
|Сильные стороны
|Особенности
|Для кого
|MailChimp
|До 2,000 контактов и 10,000 писем в месяц
|Интуитивный интерфейс, богатая библиотека шаблонов
|Отличная аналитика, A/B тестирование
|Начинающие предприниматели, блогеры
|SendPulse
|До 500 подписчиков
|Русскоязычный интерфейс, техподдержка
|Мультиканальность, AI-помощник
|Малые и средние бизнесы
|UniSender
|До 100 подписчиков
|Простой интерфейс, высокая доставляемость
|Удобное создание шаблонов, автоворонки
|Онлайн-магазины, локальный бизнес
|GetResponse
|30 дней пробного периода
|Мощные воронки, интеграция с вебинарами
|Конвертер форматов, умная сегментация
|Инфобизнес, образовательные проекты
|eSputnik
|До 3,000 писем в месяц
|Триггерные рассылки, персонализация
|РОI-аналитика, умные автоматизации
|E-commerce, регулярные продажи
На что обратить внимание при выборе сервиса:
- Доставляемость писем — насколько хорошо письма доходят до инбокса, а не попадают в спам
- Удобство интерфейса — сможете ли вы самостоятельно разобраться без долгого обучения
- Масштабируемость — подойдет ли сервис при росте вашей базы подписчиков
- Интеграции — совместимость с вашим сайтом, CRM и другими инструментами
- Ценовая политика — стоимость при увеличении базы подписчиков
- Поддержка русского языка — интерфейс и техническая поддержка
Новичкам я рекомендую начинать с бесплатных тарифов простых сервисов. Так вы сможете освоить основы без финансовых вложений, а затем уже переходить к более продвинутым инструментам по мере необходимости.
Большинство сервисов предлагают бесплатные периоды или ограниченные бесплатные тарифы — это отличная возможность протестировать функционал и решить, насколько он подходит для ваших задач. Не бойтесь экспериментировать и пробовать несколько платформ, прежде чем остановиться на одной.
Мария Соколова, email-маркетолог
Когда я только начинала заниматься email-маркетингом для интернет-магазина товаров для йоги, мы потратили почти месяц на выбор "идеального" сервиса. Изучали десятки платформ, сравнивали функционал, цены... В итоге остановились на известном зарубежном сервисе с продвинутой аналитикой, но очень скоро поняли, что используем лишь 10% его возможностей, а интерфейс настолько сложный, что на создание простой рассылки уходит полдня.
Решили переключиться на более простой русскоязычный сервис, и результаты сразу улучшились! Время на создание писем сократилось вчетверо, мы начали больше экспериментировать с разными форматами, и наши открываемость выросла с 18% до 34% за три месяца. Главный вывод: не гонитесь за навороченным функционалом в начале пути. Выбирайте сервис, который соответствует вашему текущему уровню и задачам. Даже самый продвинутый инструмент бесполезен, если вы тратите больше времени на борьбу с интерфейсом, чем на создание ценного контента для подписчиков.
Создание и оформление рассылки: шаги к привлекательному письму
Теперь, когда вы выбрали сервис для рассылки и подготовили базу подписчиков, пришло время создать само письмо. Этот процесс требует внимания к деталям, но с правильным подходом вы сможете создавать привлекательные письма, которые будут открывать и читать. 📝
Шаг 1: Создайте цепляющую тему письма Тема письма — первое, что видит получатель. От нее зависит, откроет ли он письмо или просто проигнорирует. Вот несколько проверенных подходов:
- Используйте числа и цифры: "5 способов увеличить продажи на 30%"
- Задавайте вопросы: "Хотите увеличить конверсию без бюджета?"
- Создавайте ощущение срочности: "Только 24 часа: скидка 40% на все курсы"
- Персонализируйте: "Мария, специальное предложение для вас"
- Интригуйте: "Этот секрет продаж знают только 2% маркетологов"
Избегайте в теме письма:
- НАПИСАНИЯ ВСЕГО ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ
- Избыточных знаков препинания (!!!!!)
- Спам-триггеров: "бесплатно", "срочно", "заработайте миллион"
- Слишком длинных формулировок (больше 50 символов)
Шаг 2: Структурируйте содержание письма Хорошо структурированное письмо легче читать и воспринимать. Придерживайтесь следующей структуры:
- Прехедер — короткий текст, который виден после темы письма в списке входящих
- Приветствие — персонализированное обращение к получателю
- Основной контент — главная информация письма, разбитая на абзацы
- Призыв к действию — четкое указание, что вы хотите от читателя
- Подпись — ваше имя, должность, контакты
- P.S. — дополнительная важная информация или усиление основного сообщения
Шаг 3: Оформите визуальную часть Визуальное оформление может значительно повысить эффективность письма:
- Используйте фирменные цвета и логотип для узнаваемости
- Добавляйте релевантные изображения, но не перегружайте ими письмо
- Применяйте единый шрифт, читаемый на всех устройствах
- Делайте кнопки призыва к действию заметными и контрастными
- Разбивайте текст на небольшие абзацы и используйте подзаголовки
Шаг 4: Адаптируйте для мобильных устройств Более 60% пользователей открывают письма на мобильных устройствах. Чтобы ваше письмо выглядело хорошо на любом экране:
- Выбирайте адаптивные шаблоны
- Используйте крупный шрифт (не менее 14px для основного текста)
- Делайте кнопки достаточно большими для нажатия пальцем
- Проверяйте, как выглядит письмо на разных устройствах перед отправкой
Шаг 5: Настройте персонализацию Персонализированные письма показывают конверсию на 26% выше, чем массовая рассылка. Используйте возможности сервисов для персонализации:
|Тип персонализации
|Как применить
|Пример
|Базовая
|Имя в обращении
|"Здравствуйте, Алексей!"
|Поведенческая
|На основе действий на сайте
|"Вы смотрели эти товары — они снова в наличии"
|Сегментационная
|По интересам или категориям
|"Новая коллекция женской обуви специально для вас"
|Временная
|По дате или времени
|"С днем рождения! Ваш персональный подарок внутри"
Шаг 6: Протестируйте письмо перед отправкой Обязательно проверьте письмо перед массовой отправкой:
- Отправьте тестовое письмо себе и коллегам
- Проверьте, как работают все ссылки
- Убедитесь, что изображения корректно отображаются
- Просмотрите письмо на разных устройствах и в разных почтовых клиентах
Помните, что идеальное письмо должно быть лаконичным, информативным и решать конкретную задачу. Не пытайтесь втиснуть несколько разных предложений в одно письмо — это снижает эффективность каждого из них.
Анализ результатов и улучшение email-рассылок
Отправка письма — только начало процесса. Настоящий успех в email-маркетинге приходит с постоянным анализом результатов и улучшением стратегии. Давайте разберемся, какие метрики отслеживать и как повышать эффективность ваших рассылок. 📊
Ключевые метрики для анализа:
- Open Rate (OR) — процент открытия писем. Средний показатель по рынку — 15-25%
- Click-Through Rate (CTR) — процент кликов по ссылкам. Хороший показатель — от 2% до 5%
- Conversion Rate — процент целевых действий после перехода. Зависит от типа бизнеса и цели
- Bounce Rate — процент недоставленных писем. Норма — не более 2%
- Unsubscribe Rate — процент отписок. Приемлемый уровень — до 0,5% от общего числа отправленных писем
Алгоритм анализа и улучшения рассылок:
- Собирайте данные — отслеживайте метрики для каждой рассылки
- Сравнивайте результаты — определите, какие письма работают лучше
- Выявляйте закономерности — найдите общие черты успешных рассылок
- Проводите A/B-тесты — проверяйте разные варианты элементов писем
- Внедряйте улучшения — применяйте успешные находки в новых рассылках
Что можно тестировать с помощью A/B-тестов:
|Элемент письма
|Варианты для тестирования
|На что влияет
|Тема письма
|Длинная/короткая, с эмодзи/без, вопрос/утверждение
|Open Rate
|Прехедер
|Дополняет тему/самостоятельный посыл
|Open Rate
|Время отправки
|Утро/день/вечер, будни/выходные
|Open Rate, CTR
|Содержание письма
|Длинный/короткий текст, разные аргументы
|CTR, Conversion Rate
|Дизайн
|Цвета, расположение элементов, количество изображений
|CTR, Conversion Rate
|CTA (призыв к действию)
|Формулировка, цвет кнопки, размещение
|CTR
Советы для повышения эффективности рассылок:
- Очищайте базу контактов — удаляйте неактивных подписчиков, это улучшит показатели и снизит расходы
- Углубляйте сегментацию — чем точнее вы определяете аудиторию, тем релевантнее будет контент
- Автоматизируйте рассылки — настройте триггерные серии писем для разных сценариев
- Экспериментируйте с форматами — пробуйте разные типы контента: истории, кейсы, обзоры, подборки
- Интегрируйте с другими каналами — синхронизируйте email-маркетинг с SMM, контент-маркетингом и рекламой
Частые ошибки при анализе результатов:
- Рассматривать метрики изолированно, без связи с бизнес-показателями
- Делать выводы на основе слишком малой выборки
- Тестировать несколько элементов одновременно, что не позволяет определить влияние каждого
- Игнорировать показатель отписок — он говорит о качестве вашего контента
- Сравнивать свои результаты с общими бенчмарками без учета специфики ниши
Помните, что email-маркетинг — это марафон, а не спринт. Постоянные небольшие улучшения приведут к значительным результатам в долгосрочной перспективе. Начните с малого, анализируйте каждый шаг и постепенно внедряйте более сложные стратегии.
С каждой отправленной рассылкой вы будете получать новые данные и лучше понимать свою аудиторию. Используйте эту информацию для оптимизации контента и увеличения конверсии. Даже профессионалы постоянно тестируют и улучшают свои email-кампании — в этом и заключается секрет их эффективности.
Email-маркетинг остаётся одним из самых мощных инструментов в арсенале цифрового маркетолога. Следуя описанным шагам, вы сможете запустить эффективную рассылку даже без опыта и специальных технических навыков. Главное — начать. Отправьте первое письмо небольшой группе подписчиков, проанализируйте результаты и двигайтесь дальше. Помните: даже самые успешные email-стратегии начинались с одного простого письма. Ваша аудитория ждёт вашего сообщения — не заставляйте её ждать слишком долго!
Денис Чистяков
CRM-маркетолог