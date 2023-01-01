Как считать конверсию продаж: формулы, методы и советы эксперта#Конверсия и CRO #Воронка продаж #KPI и метрики
Для кого эта статья:
- Владельцы и менеджеры малых и средних бизнесов, заинтересованные в оптимизации своих продаж
- Маркетологи и аналитики, стремящиеся улучшить свои навыки работы с данными
- Студенты и специалисты, планирующие карьеру в области аналитики и маркетинга
Знаете, что отличает успешный бизнес от прогоревшего стартапа? 📊 Умение отслеживать ключевые метрики и принимать решения на основе данных, а не интуиции. Конверсия продаж — именно такой показатель, без которого ваши маркетинговые усилия превращаются в стрельбу в темноте. Удивительно, но 68% бизнесов даже не понимают, как правильно считать этот коэффициент, теряя миллионы на неэффективных стратегиях. Готовы превратить свои данные в деньги и перестать гадать, что работает, а что нет? Тогда эта статья для вас.
Конверсия продаж: что это и почему её важно считать
Конверсия продаж — это соотношение между количеством посетителей, совершивших целевое действие (покупку, оформление заявки, подписку), и общим числом посетителей, выраженное в процентах. По сути, это показатель эффективности вашего бизнеса, определяющий, насколько хорошо вы превращаете потенциальных клиентов в реальных.
Почему её так важно отслеживать? Представьте, что вы владеете магазином, куда ежедневно заходят 100 человек, но только 2 совершают покупку. Это значит, что ваша конверсия составляет всего 2%. Без этой информации вы могли бы продолжать вкладываться в привлечение новых посетителей, не понимая, что проблема не в их количестве, а в качестве работы с ними.
Вот три ключевые причины, почему расчёт конверсии критически важен для бизнеса:
- Обоснованное распределение бюджета — зная конверсию на каждом этапе воронки продаж, вы направите ресурсы туда, где они принесут максимальную отдачу
- Выявление проблемных зон — низкая конверсия сигнализирует о конкретных проблемах в вашем бизнес-процессе
- Объективная оценка роста — рост конверсии часто более показателен, чем просто увеличение выручки
Андрей Петров, руководитель отдела аналитики
Работал с компанией, которая тратила 80% маркетингового бюджета на привлечение трафика, не понимая, почему растут затраты, но не продажи. Когда мы начали отслеживать конверсию, выяснилось, что 73% посетителей покидали сайт на странице оформления заказа. Проблема была не в трафике, а в сложной форме заказа! После её упрощения конверсия выросла с 1,2% до 4,7%, а доход увеличился на 290% без дополнительных вложений в рекламу. Это классический случай, когда знание своих метрик решает всё.
В 2025 году среднестатистические показатели конверсии значительно варьируются по отраслям. Не стоит слепо ориентироваться на мифические "хорошие показатели" — всё зависит от специфики вашего бизнеса.
|Отрасль
|Средняя конверсия (2025)
|Лидеры рынка
|Электронная коммерция
|2,5-3,0%
|5-7%
|B2B услуги
|3,0-5,0%
|10-15%
|Финансовый сектор
|4,5-5,5%
|8-12%
|Образовательные услуги
|6-8%
|15-20%
Основные формулы расчёта конверсии для разных бизнесов
Универсальная формула конверсии выглядит так: (Количество конверсий ÷ Общее количество посетителей) × 100%. Однако в зависимости от бизнес-модели и этапов воронки продаж, формулы могут различаться. Рассмотрим наиболее важные расчёты. 🧮
Конверсия посетителей сайта в покупателей: (Количество покупок ÷ Общее количество посетителей сайта) × 100% Пример: если 10,000 пользователей посетили ваш сайт, а 200 совершили покупку, конверсия составляет 2%.
Конверсия на определенном этапе воронки: (Количество людей, перешедших на следующий этап ÷ Количество людей на текущем этапе) × 100% Пример: если 500 человек добавили товар в корзину, а 150 оформили заказ, конверсия этапа составляет 30%.
Конверсия заявок в продажи (для b2b): (Количество заключенных сделок ÷ Общее количество полученных заявок) × 100%
Поэтапная конверсия для сложных продаж:
- Конверсия из лида в квалифицированный лид
- Конверсия из квалифицированного лида в возможность
- Конверсия из возможности в клиента
- Конверсия email-маркетинга: (Количество переходов по ссылке ÷ Количество открытий письма) × 100%
Мария Соколова, директор по маркетингу
В нашем интернет-магазине косметики мы годами рассчитывали только общую конверсию сайта, которая держалась на уровне 1,8%. Когда рынок стал более конкурентным, этой информации стало недостаточно. Мы внедрили расчёт микроконверсий для каждого шага: просмотр карточки товара → добавление в корзину → начало оформления → завершение покупки. Обнаружили, что 62% пользователей бросали корзины на этапе расчёта доставки! Упростив этот процесс и добавив бесплатную доставку от определённой суммы, мы подняли итоговую конверсию до 3,4%, что в нашей нише считается выдающимся результатом. Секрет успеха — детализация расчётов конверсии по всей воронке.
В 2025 году важно понимать не только базовые формулы, но и зависимость конверсии от устройств, географии и каналов привлечения. Современные эксперты рекомендуют считать сегментированную конверсию:
|Тип конверсии
|Формула
|Когда применять
|Конверсия по каналам
|(Конверсии с канала ÷ Трафик с канала) × 100%
|Для оценки эффективности маркетинговых каналов
|Конверсия по устройствам
|(Конверсии с устройства ÷ Трафик с устройства) × 100%
|Для оптимизации UX под разные устройства
|Конверсия новых vs. вернувшихся
|(Конверсии сегмента ÷ Трафик сегмента) × 100%
|Для адаптации маркетинговых стратегий
|Конверсия кросс-продаж
|(Доп. продажи ÷ Основные продажи) × 100%
|Для увеличения среднего чека
Методы отслеживания и анализа конверсии продаж
Недостаточно просто знать формулы — нужно правильно организовать сбор данных. Существует несколько методов отслеживания конверсии, и каждый подходит для конкретных ситуаций. 🕵️♂️
1. UTM-метки и отслеживание источников трафика
UTM-метки — это параметры, добавляемые к URL вашего сайта, позволяющие определить, откуда пришёл пользователь. Метки помогают понять, какие каналы привлечения наиболее эффективны с точки зрения конверсии.
Основные параметры UTM-меток:
- utm_source — источник трафика (например, google, newsletter)
- utm_medium — тип маркетингового канала (cpc, email, social)
- utm_campaign — название конкретной кампании
- utm_content — для различения объявлений или ссылок
- utm_term — для отслеживания ключевых слов в поисковой рекламе
2. Отслеживание событий и целей
Современные системы аналитики позволяют настраивать отслеживание специфических действий пользователя — от клика на кнопку до заполнения формы. Это позволяет увидеть не только конечную конверсию, но и промежуточные этапы воронки.
Примеры событий для отслеживания:
- Просмотр страницы товара
- Добавление товара в корзину
- Начало оформления заказа
- Переход к оплате
- Успешная оплата
3. A/B-тестирование для улучшения конверсии
A/B-тестирование — это метод сравнения двух версий страницы или элемента для определения, какой из них обеспечивает лучшую конверсию. Ключевое правило — тестировать только одно изменение за раз, чтобы точно определить, что именно повлияло на результат.
4. Когортный анализ конверсии
Когортный анализ позволяет отслеживать поведение группы пользователей с общими характеристиками (например, привлечённых в один период времени) на протяжении всего пути к покупке. Это помогает понять, как различные маркетинговые инициативы влияют на конверсию в долгосрочной перспективе.
5. Тепловые карты и анализ поведения
Тепловые карты визуализируют поведение пользователей на вашем сайте — где они кликают, как далеко прокручивают страницу, на что обращают внимание. Это поможет выявить проблемные элементы интерфейса, которые мешают конверсии.
В 2025 году особое внимание уделяется кросс-канальному отслеживанию конверсии, учитывающему сложный путь клиента через разные устройства и платформы. Многие пользователи сначала видят товар в социальных сетях, затем ищут отзывы, и только потом совершают покупку с десктопа. Правильно настроенная аналитика поможет собрать воедино все эти точки взаимодействия.
Инструменты для автоматизации подсчёта конверсии
Ручной расчёт конверсии по формулам — это метод прошлого. В 2025 году существует множество инструментов, которые не только упрощают сбор данных, но и помогают визуализировать результаты, делать прогнозы и автоматически выявлять проблемные зоны. 🛠️
1. Системы веб-аналитики
- Google Analytics 4 — бесплатный инструмент с широкими возможностями отслеживания событий и конверсий. Особенно ценен машинным обучением для выявления аномалий
- Яндекс.Метрика — российский аналог с аналогичным функционалом и сильной интеграцией с Яндекс.Директ
- Matomo (ранее Piwik) — опенсорсная альтернатива, где данные хранятся на вашем сервере
- Mixpanel — мощный инструмент для отслеживания действий пользователей и создания воронок конверсии
2. CRM-системы с функцией отслеживания конверсии
- Bitrix24 — отечественное решение с встроенными инструментами аналитики продаж
- amoCRM — специализируется на управлении воронкой продаж
- HubSpot — предлагает комплексное решение с маркетинговой аналитикой
- Pipedrive — визуальные воронки продаж с автоматическим расчетом конверсии по этапам
3. Специализированные инструменты для e-commerce
- Retail Rocket — помимо персонализации предлагает detailed insights по конверсии
- Omniconvert — платформа для увеличения конверсии с A/B тестированием
- Kissmetrics — фокусируется на поведении отдельных пользователей
4. Инструменты для анализа поведения пользователей
- Hotjar — тепловые карты, записи сессий и опросы для анализа UX
- Crazy Egg — визуальное представление кликов и перемещений мыши
- FullStory — записывает каждое взаимодействие пользователя с сайтом
|Инструмент
|Преимущества
|Недостатки
|Лучше всего для
|Google Analytics 4
|Бесплатный, мощный, интеграция с другими сервисами Google
|Сложная настройка, крутая кривая обучения
|Универсальное решение для любого бизнеса
|amoCRM
|Простой интерфейс, фокус на продажах, интеграции с рос. сервисами
|Ограниченная веб-аналитика
|B2B с длинным циклом продаж
|Hotjar
|Наглядная визуализация, простота внедрения
|Нет подробной статистики
|Исследование UX-проблем и барьеров конверсии
|Retail Rocket
|Специализация на e-commerce, готовые сценарии
|Высокая стоимость для малого бизнеса
|Средние и крупные интернет-магазины
При выборе инструмента важно учитывать несколько факторов:
- Масштаб вашего бизнеса и бюджет
- Техническая подготовленность команды
- Необходимость интеграции с другими сервисами
- Глубина требуемой аналитики
Советы экспертов по повышению конверсии продаж
Знать, как считать конверсию — первый шаг. Но как превратить эти знания в конкретные действия, которые улучшат ваши показатели? Вот наиболее эффективные стратегии, которые работают в 2025 году. 🚀
1. Оптимизация пользовательского опыта (UX)
- Упростите процесс оформления заказа до минимального количества шагов
- Внедрите сохранение корзины между сессиями и устройствами
- Обеспечьте максимальную скорость загрузки страниц (каждая секунда задержки снижает конверсию на 7%)
- Адаптируйте сайт под все типы устройств, особенно под мобильные
2. Психологические триггеры для повышения конверсии
- Показывайте социальные доказательства — отзывы, рейтинги, количество покупок
- Используйте принцип дефицита — "осталось всего 3 штуки" или "предложение заканчивается через 2 часа"
- Добавьте гарантии возврата и безопасных платежей для снижения тревожности
- Предлагайте бонусы за быстрое решение — скидку или подарок
3. Персонализация как ключевой фактор
- Сегментируйте аудиторию и показывайте релевантные предложения
- Внедрите рекомендательные системы на основе поведения
- Настройте персонализированные email-рассылки с учетом стадии покупателя в воронке
- Используйте ретаргетинг для возврата пользователей, которые не совершили конверсию
4. Тестирование и итеративные улучшения
- Регулярно проводите A/B-тесты ключевых страниц и элементов
- Тестируйте не только дизайн, но и копирайтинг, особенно заголовки и CTA
- Внедряйте изменения поэтапно, чтобы точно определить, что именно повлияло на конверсию
- Используйте пирамиду оптимизации: сначала крупные изменения, затем детали
5. Автоматизация работы с брошенными корзинами
- Настройте серию email-напоминаний через 1 час, 24 часа и 72 часа после оставления корзины
- Предлагайте дополнительные стимулы в каждом новом письме — от бесплатной доставки до скидки
- Используйте push-уведомления для мобильных пользователей
- Показывайте динамический ретаргетинг с изображениями оставленных товаров
Помните, что повышение конверсии — это не одноразовая акция, а непрерывный процесс тестирования, анализа и улучшения. По данным исследований McKinsey, компании, внедряющие культуру постоянной оптимизации конверсии, в среднем растут на 25% быстрее конкурентов в своей нише.
Конверсия — это не просто математический показатель, а индикатор здоровья вашего бизнеса. Лучшие компании мира строят свои стратегии на основе данных, а не догадок. Начните с малого: внедрите системы отслеживания, определите базовые показатели, выявите узкие места и работайте над их устранением. Помните, что рост с 1% до 2% — это не просто "один процент", а удвоение вашей эффективности и, возможно, прибыли. В мире данных побеждают те, кто умеет не только их собирать, но и превращать в конкретные действия.
Илья Корнеев
продуктовый аналитик