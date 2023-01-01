Как самому сделать лендинг: простая инструкция для начинающих

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

начинающие предприниматели и стартаперы

люди без технических навыков, заинтересованные в создании лендингов

специалисты, желающие освоить веб-разработку и создание сайтов

Представьте: вы просыпаетесь с идеей нового бизнеса или проекта, но вместо того чтобы выложить 50-100 тысяч рублей веб-студии, запускаете продающий лендинг самостоятельно уже через пару дней. Это не фантастика – это реальность 2025 года, доступная даже тем, кто никогда не писал код. Я помог десяткам предпринимателей создать их первые продающие страницы без программирования, и теперь хочу поделиться пошаговым алгоритмом, который сэкономит ваши деньги и время. Забудьте о сложностях – современные инструменты сделали создание лендинга доступным каждому. 🚀

Почему создание лендинга самостоятельно – выгодное решение

Давайте начнем с конкретных цифр. Средняя стоимость разработки простого лендинга в веб-студии в 2025 году составляет от 50 000 до 150 000 рублей, а сроки исполнения — от 2 недель до месяца. Самостоятельное создание страницы с помощью конструктора обойдется вам в 0-5000 рублей (зависит от выбранного тарифа) и займет 1-3 дня. Разница очевидна. 💰

Но экономия — не единственное преимущество. Вот что вы получаете, создавая лендинг своими руками:

Полный контроль над проектом — не нужно объяснять дизайнеру, что вы хотите, и ждать правок неделями

— не нужно объяснять дизайнеру, что вы хотите, и ждать правок неделями Возможность быстро тестировать идеи — сделали страницу, запустили рекламу, проанализировали результаты, внесли изменения

— сделали страницу, запустили рекламу, проанализировали результаты, внесли изменения Новый навык — после создания первого лендинга вы сможете делать их для других направлений бизнеса или даже для клиентов

— после создания первого лендинга вы сможете делать их для других направлений бизнеса или даже для клиентов Независимость от подрядчиков — не нужно искать исполнителя и договариваться о сроках каждый раз, когда требуются изменения

Параметр Студия разработки Фрилансер Самостоятельно Стоимость 50 000 – 150 000 ₽ 15 000 – 40 000 ₽ 0 – 5 000 ₽ Сроки 2-4 недели 1-3 недели 1-3 дня Внесение изменений Платно, долго Относительно быстро Мгновенно, бесплатно Риски Средние Высокие Минимальные

Иван Савельев, маркетолог-консультант Когда я только запустил консалтинговый бизнес, мне срочно потребовался лендинг для сбора заявок на вебинар. У меня было всего два дня до старта рекламной кампании и очень ограниченный бюджет. Я решил не искать подрядчика, а сделать все сам. За один вечер я изучил конструктор Tilda, выбрал подходящий шаблон и настроил его под свои нужды. На следующий день добавил тексты, формы и интеграции. В итоге за два дня получил полностью рабочий лендинг, который в первую же неделю окупился в 10 раз. Если бы я заказал разработку студии, то пропустил бы все сроки и потратил бы в 15 раз больше.

Подготовка перед созданием лендинга: что нужно знать

Прежде чем приступить к созданию лендинга, необходимо провести подготовительную работу. Это сэкономит часы правок в будущем и значительно повысит конверсию вашей страницы. Я рекомендую пройти следующие этапы: 📋

Определите целевую аудиторию — составьте портрет идеального клиента (пол, возраст, интересы, проблемы, потребности) Сформулируйте уникальное торговое предложение (УТП) — почему клиент должен выбрать именно вас Соберите контент — подготовьте тексты, фотографии, видео, отзывы клиентов Изучите конкурентов — проанализируйте 5-10 лендингов в вашей нише, выпишите сильные и слабые стороны Определите структуру страницы — какие блоки и в каком порядке будут размещены на лендинге

Особенно важно тщательно проработать структуру лендинга. Типовой продающий лендинг в 2025 году включает следующие блоки:

Блок лендинга Цель блока Элементы блока Важность (1-10) Первый экран Захват внимания Заголовок, подзаголовок, кнопка CTA, фоновое изображение 10 Проблема Усиление боли Описание проблемы, статистика, фото/видео 8 Решение Презентация продукта Описание продукта/услуги, преимущества, фото/видео 9 Социальные доказательства Повышение доверия Отзывы, кейсы, логотипы партнеров 9 Форма заявки Конверсия Форма с минимальным количеством полей, кнопка CTA 10

Для создания продающего текста используйте проверенную формулу AIDA:

A (Attention) — привлеките внимание мощным заголовком

— привлеките внимание мощным заголовком I (Interest) — вызовите интерес, описав проблему и показав ее последствия

— вызовите интерес, описав проблему и показав ее последствия D (Desire) — усильте желание, рассказав о выгодах вашего решения

— усильте желание, рассказав о выгодах вашего решения A (Action) — призывайте к действию через яркую кнопку с четкой формулировкой

Выбор инструмента для создания лендинга без кода

В 2025 году рынок конструкторов сайтов предлагает множество решений для создания лендингов без знания кода. Выбор инструмента — одно из ключевых решений, которое повлияет на скорость работы, функциональность и внешний вид вашего лендинга. 🛠️

Вот сравнительный анализ популярных конструкторов по состоянию на 2025 год:

Tilda — лидер российского рынка с огромной библиотекой блоков и шаблонов, простой интерфейс, хорошая техподдержка, русскоязычная документация

— лидер российского рынка с огромной библиотекой блоков и шаблонов, простой интерфейс, хорошая техподдержка, русскоязычная документация Wix — международная платформа с мощным редактором и большим выбором шаблонов, отличная гибкость настройки

— международная платформа с мощным редактором и большим выбором шаблонов, отличная гибкость настройки WordPress + Elementor — максимальная гибкость, огромное сообщество, тысячи плагинов, но требует больше времени на освоение

— максимальная гибкость, огромное сообщество, тысячи плагинов, но требует больше времени на освоение LPGenerator — специализированный инструмент для создания лендингов с акцентом на маркетинговые функции

— специализированный инструмент для создания лендингов с акцентом на маркетинговые функции Readymag — конструктор для дизайнеров с большими возможностями для создания уникального дизайна

Для начинающих я рекомендую Tilda или Wix, так как они сочетают простоту использования, обширную функциональность и доступную цену. Вот ключевые факторы для выбора конструктора:

Простота использования — насколько интуитивно понятен интерфейс Адаптивность — как страница выглядит на мобильных устройствах Шаблоны — количество и качество готовых решений Подключение домена — возможность использовать собственное доменное имя Интеграции — совместимость с CRM, email-рассылками, платежными системами Стоимость — цена месячной/годовой подписки

Марина Королева, бизнес-тренер Я всегда думала, что создание сайта — это какая-то магия для технарей. Даже платные курсы по веб-дизайну казались непосильной задачей для гуманитария вроде меня. Когда я решила запустить свой первый онлайн-курс, бюджет был крайне ограничен. Пришлось разбираться с Tilda самостоятельно. Удивительно, но за выходные я создала вполне приличный лендинг! Ключевым моментом стал выбор правильного шаблона — я нашла готовое решение для образовательных проектов и просто адаптировала его под себя. Запустила рекламу, и первые продажи пошли уже через неделю. С тех пор прошло 2 года, и я сделала уже больше 10 разных лендингов для своих проектов. А главное — сэкономила десятки тысяч рублей на разработке.

Пошаговая сборка лендинга своими руками

Теперь, когда выбран конструктор и подготовлены материалы, можно приступать к сборке лендинга. Я разобью этот процесс на понятные шаги, которые помогут вам создать эффективную страницу без знания кода. 🔨

Шаг 1: Регистрация и знакомство с конструктором

Создайте аккаунт в выбранном конструкторе

Изучите панель управления и основные функции

Просмотрите обучающие видео (обычно конструкторы предлагают вводные туры)

Шаг 2: Выбор шаблона

Выберите шаблон, соответствующий вашей нише

Обратите внимание на структуру шаблона, а не только на внешний вид

Проверьте, как шаблон выглядит на мобильных устройствах

Шаг 3: Настройка первого экрана

Загрузите качественное фоновое изображение или видео

Добавьте цепляющий заголовок (до 7 слов)

Разместите подзаголовок с раскрытием основной выгоды

Добавьте призыв к действию (CTA кнопка)

Проверьте, что все элементы видны и читаемы

Шаг 4: Заполнение основных блоков

Следуйте подготовленной структуре лендинга

Добавляйте блоки последовательно, соблюдая логику повествования

Используйте короткие абзацы и маркированные списки для лучшего восприятия

Добавляйте визуальные элементы: фото, иконки, разделители

Шаг 5: Настройка форм и кнопок

Создайте форму захвата контактов (не более 3-4 полей)

Настройте отправку данных на email или в CRM-систему

Добавьте текст о конфиденциальности под формой

Убедитесь, что кнопки имеют контрастный цвет и понятный текст

Шаг 6: Адаптация для мобильных устройств

Переключитесь в режим мобильного просмотра

Проверьте читабельность текста и кнопок

Подкорректируйте размеры изображений и отступы

Убедитесь, что формы работают корректно

Шаг 7: Финальные штрихи

Добавьте логотип, контакты и иконки социальных сетей

Настройте favicon (иконку сайта в браузере)

Проверьте орфографию и пунктуацию

Протестируйте все ссылки и формы

Запуск и оптимизация вашего первого лендинга

После создания лендинга наступает не менее важный этап — запуск и последующая оптимизация. Именно здесь ваша страница из просто красивого сайта превращается в инструмент продаж. 🚀

Подключение домена и публикация

Приобретите доменное имя, соответствующее вашему бренду или продукту. Используйте регистраторы доменов вроде REG.RU или RU-CENTER Подключите домен к вашему конструктору, следуя инструкциям платформы Настройте SSL-сертификат (большинство конструкторов делают это автоматически) Опубликуйте лендинг, нажав соответствующую кнопку в интерфейсе конструктора

Настройка аналитики

Чтобы отслеживать эффективность лендинга, необходимо подключить инструменты аналитики:

Установите Яндекс.Метрику

Настройте цели для отслеживания конверсий (заполнение формы, клик по кнопке и т.д.)

Добавьте Вебмастер от Яндекса для индексации и проверки ошибок

Настройте UTM-метки для отслеживания источников трафика

Тестирование и оптимизация

Ключевые метрики, которые нужно отслеживать:

Метрика Что измеряет Целевое значение Как улучшить Конверсия % посетителей, выполнивших целевое действие 2-5% для лендингов в 2025 A/B тесты заголовков и CTA Время на странице Сколько времени посетители проводят на сайте От 2 минут Улучшение контента, видео Отказы % посетителей, покинувших сайт без действий До 40% Улучшение первого экрана Скорость загрузки Время полной загрузки страницы До 3 секунд Оптимизация изображений

Для повышения эффективности лендинга используйте A/B тестирование:

Создайте две версии одного элемента (например, заголовка или кнопки) Разделите трафик между версиями Сравните конверсию и выберите победителя Повторите процесс с другими элементами

Оптимизация для поисковых систем (SEO)

Даже если основной источник трафика — реклама, не стоит пренебрегать SEO-оптимизацией:

Используйте ключевые слова в заголовках, текстах и мета-тегах

Оптимизируйте изображения (alt-теги, сжатие)

Создайте понятную структуру с H1, H2, H3 заголовками

Убедитесь, что сайт адаптирован для мобильных устройств

Интеграция с маркетинговыми инструментами

Для автоматизации работы с лидами подключите лендинг к:

CRM-системе для оперативной обработки заявок

Сервису email-маркетинга для автоматических рассылок

Чат-боту для мгновенной коммуникации с клиентами

Системе колл-трекинга для отслеживания звонков

Регулярно просматривайте аналитику и вносите улучшения. Помните, что лендинг — это не статичная страница, а инструмент, который нужно постоянно тестировать и совершенствовать.