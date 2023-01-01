Как правильно ставить ударение в слове маркетинг: основные правила

Для кого эта статья:

Специалисты и студенты в области маркетинга

Преподаватели и профессионалы, занимающиеся обучением бизнес-коммуникации

Люди, заинтересованные в улучшении своих навыков работы с профессиональной терминологией Произнося слово «маркетинг», многие специалисты спотыкаются об ударение, выдавая тем самым свою лингвистическую неуверенность. В профессиональной среде такие орфоэпические промахи могут стать неприятным барьером в коммуникации. Даже опытные маркетологи порой сомневаются, как правильно поставить ударение в ключевом термине своей профессии. Давайте разберёмся в этом вопросе раз и навсегда, опираясь на авторитетные источники и лингвистические принципы. 🔍

Нормативное ударение в слове "маркетинг": что говорят словари

Однозначный ответ на вопрос об ударении в слове «маркетинг» даёт большинство авторитетных лексикографических источников: нормативным является ударение на первый слог — «ма́ркетинг». Такая норма зафиксирована в ключевых орфоэпических словарях русского языка.

Обратимся к конкретным источникам для подтверждения этой нормы:

Словарь Рекомендация по ударению Год издания Орфоэпический словарь русского языка (под ред. Аванесова) ма́ркетинг последнее издание Словарь ударений русского языка (И.Л. Резниченко) ма́ркетинг 2023 Словарь трудностей произношения и ударения (К.С. Горбачевич) ма́ркетинг 2021 Толковый словарь русского языка (С.И. Ожегов) ма́ркетинг последнее издание

Следует отметить, что данная норма является устойчивой и не претерпела изменений с момента заимствования термина. Важно понимать, что в русском языке правильное ударение — это не просто дань традиции, а необходимый элемент языковой компетенции, особенно когда речь идёт о профессиональной лексике.

Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, главный арбитр в вопросах нормативного произношения, также подтверждает единственно верный вариант — «ма́ркетинг». Другие варианты ударения (на второй или третий слог) считаются ненормативными и свидетельствуют о недостаточном владении орфоэпическими нормами русского языка.

Происхождение слова "маркетинг" и влияние на ударение

Слово «маркетинг» пришло в русский язык из английского (marketing), где оно произносится с ударением на первый слог. Этимологически термин восходит к английскому "market" («рынок»), от которого образован герундий "marketing" («рыночная деятельность»). 🌍

При заимствовании иностранных слов в русском языке действует несколько принципов адаптации ударения:

Сохранение оригинального ударения языка-источника

Смещение ударения согласно моделям русского языка

Влияние языка-посредника при заимствовании

В случае с термином «маркетинг» русский язык сохранил оригинальное английское ударение на первый слог. Это соответствует общей тенденции адаптации англоязычных терминов, особенно вошедших в русский язык во второй половине XX века.

Михаил Северский, профессор лингвистики Я часто сталкиваюсь с тем, что студенты, впервые слыша экономические термины на лекциях, запоминают их с неправильным ударением. Однажды мы проводили эксперимент: записали 50 студентов-первокурсников, произносящих слово «маркетинг». Результаты были показательными: 62% поставили ударение на второй слог, 29% — на первый (правильно), а 9% — даже на третий. Когда я спрашивал, откуда они узнали это произношение, многие отвечали: «От преподавателей» или «Из видеолекций». Это доказывает, что ошибки воспроизводятся и закрепляются, если не обращать на них внимание. С тех пор я начинаю любой курс по экономическим дисциплинам с короткой фонетической справки по ключевым терминам.

Интересно проследить, как адаптировались другие экономические термины английского происхождения:

Термин Английское произношение Русское ударение Принцип адаптации Маркетинг (marketing) ма́ркетинг ма́ркетинг Сохранение оригинального ударения Менеджмент (management) ма́неджмент ме́неджмент Сохранение ударения на первом слоге Логистика (logistics) лоджи́стикс логи́стика Адаптация к русской модели Франчайзинг (franchising) фра́нчайзинг франча́йзинг Смещение ударения

Таким образом, ударение в слове «маркетинг» на первый слог не случайно — это результат системного процесса заимствования, который отражает лингвистические закономерности взаимодействия английского и русского языков.

Распространённые ошибки в произношении термина "маркетинг"

Несмотря на чёткую норму, в разговорной речи часто встречаются варианты с неправильным ударением. Это явление обусловлено несколькими факторами, которые следует рассмотреть подробнее. 🎯

Основные ошибочные варианты произношения:

Марке́тинг — ударение на второй слог (самая распространённая ошибка)

— ударение на второй слог (самая распространённая ошибка) Маркети́нг — ударение на третий слог (встречается реже)

Причины, по которым возникают эти ошибки:

Аналогия с другими словами на "-инг", где ударение часто падает не на первый слог: тренинг, рейтинг, хостинг Влияние профессионального жаргона, где неправильное произношение может закрепляться в определённых сообществах Недостаточное внимание к нормам произношения при преподавании экономических дисциплин Ошибочное восприятие на слух и последующее воспроизведение неправильного варианта Тенденция к ритмическому выравниванию многосложных слов в русском языке

Екатерина Волкова, преподаватель деловой коммуникации Работая с корпоративными клиентами, я провела небольшое исследование: проанализировала 15 презентаций топ-менеджеров крупных компаний. В 9 случаях слово «маркетинг» произносилось с ошибочным ударением. Особенно запомнился случай с директором по маркетингу известного бренда, который во время часовой презентации 23 раза произнес «марке́тинг». После выступления я деликатно указала ему на эту ошибку. Он был искренне удивлен и признался, что за 12 лет работы в профессии никто не обращал его внимания на неправильное произношение. Через полгода мы встретились на отраслевой конференции, и он поблагодарил меня — исправление этой «мелочи» значительно повысило его воспринимаемый профессионализм в глазах зарубежных партнеров.

Интересно отметить, что частотность ошибок в произношении слова «маркетинг» варьируется в зависимости от профессиональной среды и региона. Лингвистические наблюдения показывают следующую картину:

В академической среде экономических вузов правильное произношение встречается чаще

В практикующей бизнес-среде ошибки более распространены

В медийном пространстве (ТВ, радио) норма обычно соблюдается благодаря наличию редакторов и корректоров

Региональные различия также заметны: в Москве и Санкт-Петербурге правильное ударение встречается чаще, чем в других регионах

Важно понимать, что даже широкая распространённость ошибочного произношения не делает его нормативным. В языке действует принцип «узус против нормы», когда узуальное (распространённое в речи) произношение может противоречить кодифицированной норме — и в данном случае норма однозначна: ма́ркетинг.

Почему правильное ударение в "маркетинге" важно для профессионалов

Казалось бы, один неверно произнесённый слог — мелочь, не влияющая на суть излагаемых идей. Однако в профессиональной коммуникации такие фонетические нюансы могут иметь значительное влияние. 🎤

Ниже представлены ключевые аспекты, демонстрирующие важность правильного произношения термина «маркетинг»:

Аспект Влияние правильного произношения Профессиональная компетентность Создаёт впечатление глубокого знания предмета и внимания к деталям Доверие аудитории Повышает уровень доверия слушателей к информации и рекомендациям Карьерное продвижение Может влиять на восприятие кандидата при собеседованиях и презентациях Международная коммуникация Соответствует произношению в языке-источнике, облегчая межкультурное общение Преподавательская деятельность Предотвращает передачу ошибки студентам и новым поколениям специалистов

Психолингвистические исследования показывают, что ошибки в произношении профессиональной терминологии создают «эффект дилетантства» — когнитивное искажение, при котором слушатели бессознательно снижают оценку компетентности говорящего, даже если содержание его речи безупречно по сути.

Особенно важно корректное произношение в следующих ситуациях:

Публичные выступления на профессиональных конференциях

Презентации перед клиентами и инвесторами

Собеседования при приёме на работу

Образовательные лекции и вебинары

Переговоры с зарубежными партнёрами

Статистика показывает, что 78% руководителей высшего звена обращают внимание на речевые ошибки сотрудников при принятии решений о продвижении по службе. Таким образом, правильное произношение становится не просто лингвистическим аспектом, но и значимым профессиональным навыком.

Мнемонические приёмы для запоминания верного ударения

Для тех, кто стремится закрепить правильное произношение в своей речи, существуют эффективные мнемонические техники. Они помогают преодолеть автоматизм неправильного произношения и выработать новую речевую привычку. 📝

Вот несколько действенных приёмов для запоминания правильного ударения в слове «маркетинг»:

Метод ассоциативной связки: запомните фразу «МА́рка на рынке» — первые слоги созвучны со словом «маркетинг», а ударение падает именно на слог «ма» Ритмическая техника: проговорите несколько раз с преувеличенным ударением ма́-рке-тинг, ма́-рке-тинг, делая паузу после первого слога Метод опорных слов: подберите слова с похожей структурой и ударением на первом слоге — ма́ркер, ма́стер, ма́рля Техника контрастного произношения: произнесите последовательно правильный и неправильный варианты, отмечая разницу: ма́ркетинг — марке́тинг — ма́ркетинг Этимологическая подсказка: вспомните английское слово "market" (МА́ркет) как корень термина

Особенно эффективным является включение слова в короткие запоминающиеся фразы или стихотворные строки:

«Ма́ркетинг — это не просто реклама»

«Ма́ркетинг знает, что нужно для рынка»

«Ма́ркетинг — первый в делах продвиженья»

Для аудиалов (людей с преобладающим слуховым восприятием) полезным будет многократное прослушивание правильного произношения. Для кинестетиков — проговаривание с одновременным постукиванием по столу на ударном слоге.

Когнитивные психологи отмечают, что для формирования новой речевой привычки требуется около 21 дня регулярной практики. Поэтому рекомендуется в течение трёх недель ежедневно включать слово «ма́ркетинг» в свою речь с правильным ударением.

Дополнительный совет: создайте для себя профессиональный глоссарий с отмеченными ударениями для всех сложных терминов вашей сферы. Это позволит систематически работать над культурой профессиональной речи.