Как отключить рекламу в Дзене: эффективные способы и инструкции

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Пользователи Яндекс.Дзена, сталкивающиеся с проблемами из-за рекламы

Люди, заинтересованные в улучшении опыта чтения и минимизации отвлекающих факторов

Специалисты и новичковые интернет-маркетологи, стремящиеся понять механизмы работы рекламы и способы её управления Постоянно отвлекающие баннеры, раздражающая видеореклама, которая запускается в самый неподходящий момент, бесконечные предложения что-то купить — всё это превращает чтение Яндекс.Дзена в настоящее испытание. Согласно статистике, пользователи тратят до 30% времени на сайтах именно на борьбу с рекламой! В 2025 году эффективно избавиться от этих цифровых помех стало проще, чем кажется. Давайте разберёмся, как настроить Дзен таким образом, чтобы он доставлял только удовольствие от чтения, без необходимости постоянно закрывать всплывающие окна. 🧐

Почему реклама в Дзене мешает и можно ли её отключить

Яндекс.Дзен — популярная платформа персонализированного контента, которая к 2025 году привлекает миллионы ежедневных пользователей. Однако обратная сторона бесплатного сервиса — вездесущая реклама, которая по данным исследований вызывает негативные эмоции у 78% читателей. 😡

Алексей Ветров, специалист по пользовательскому опыту Ещё пару лет назад я не придавал значения рекламе в Дзене — просто привык пролистывать. Но однажды, готовясь к презентации, я открыл статью про публичные выступления. Внезапно автоматически запустившаяся видеореклама сорвала мои наушники в кофейне, где я работал. Сработал эффект неожиданности — кофе оказался на новой рубашке, а я — в неловком положении перед другими посетителями. После этого случая я начал систематически изучать методы блокировки рекламы. Оказалось, в Дзене существует несколько эффективных способов, которые помогли мне сделать чтение комфортным. Теперь я рекомендую эти методы всем своим коллегам и клиентам.

Основные типы рекламы, которые встречаются в Дзене:

Нативные рекламные статьи (замаскированные под обычный контент)

Баннеры-вставки между абзацами

Автоматически запускающиеся видеоролики

Всплывающие окна с рекламными предложениями

Рекламные блоки в ленте рекомендаций

Согласно данным исследования пользовательского опыта, проведенного в начале 2025 года, реклама в Дзене вызывает следующие проблемы:

Проблема Процент пользователей Влияние на опыт чтения Отвлечение внимания 82% Высокое Замедление загрузки страниц 64% Среднее Случайные клики по рекламе 59% Высокое Потребление мобильного трафика 47% Среднее Раздражение от неуместной рекламы 76% Очень высокое

Хорошая новость: полностью отключить рекламу в Яндекс.Дзене действительно можно несколькими способами. Каждый метод имеет свои преимущества и ограничения, поэтому важно выбрать подходящий именно вам. 👍

Встроенные методы отключения рекламы в Дзен

Яндекс.Дзен предлагает несколько встроенных опций, позволяющих частично контролировать рекламный контент. Эти методы не требуют установки дополнительного ПО или технических знаний. 🛠️

Вот пошаговые инструкции по использованию встроенных функций для минимизации рекламы:

Скрытие рекламных статей в ленте: Нажмите на три точки в правом верхнем углу рекламного материала

Выберите "Это реклама"

При появлении меню обратной связи выберите "Скрывать такую рекламу"

Укажите причину (например, "Не интересует тематика") Настройка рекламных предпочтений: Откройте настройки профиля в Дзене

Перейдите в раздел "Настройки рекламы"

Отключите опции персонализированной рекламы

Укажите категории, которые вас не интересуют Использование режима "Только текст": Откройте статью в Дзене

В верхнем меню найдите иконку "Aa"

Выберите "Только текст" для отключения рекламных баннеров внутри статьи

Эффективность встроенных методов отличается в зависимости от типа рекламы:

Встроенный метод Тип блокируемой рекламы Эффективность Ограничения Скрытие рекламных статей Рекомендованная реклама в ленте Средняя (60-70%) Требует постоянных действий Настройка рекламных предпочтений Персонализированная реклама Низкая (30-40%) Не блокирует рекламу, а меняет её тематику Режим "Только текст" Внутритекстовые баннеры Высокая (80-90%) Работает только внутри статей Отказ от персонализации Таргетированная реклама Средняя (50-60%) Реклама станет менее релевантной

Важно отметить, что встроенные методы не удаляют рекламу полностью, а лишь модифицируют её показ. Для более радикального решения потребуются сторонние инструменты. 💡

Блокировщики рекламы: выбор и настройка для Дзена

Блокировщики рекламы — самый эффективный способ избавиться от рекламного контента в Дзене. В 2025 году доступны продвинутые решения, способные обходить даже сложные системы распознавания блокировщиков. 🛡️

Мария Соколова, инженер по цифровой безопасности Моя 68-летняя мама обожает читать Дзен, но постоянно жаловалась на мигающую рекламу, которая вызывала у неё головные боли. Однажды она случайно кликнула по фишинговому рекламному баннеру и чуть не подписалась на сомнительную услугу. Я попробовала обучить её пользоваться встроенными функциями Дзена, но многочисленные клики и меню только запутывали её. Решение нашлось в установке лёгкого блокировщика рекламы с минимальными настройками. Мы выбрали uBlock Origin, настроили его один раз, и проблема исчезла полностью. Теперь мама спокойно читает любимые статьи без головных болей и опасений что-то случайно нажать. А я получила неожиданный бонус — её планшет стал работать значительно дольше от одной зарядки, поскольку рекламные видеоролики больше не потребляют ресурсы устройства.

Топ-5 блокировщиков рекламы для Яндекс.Дзена в 2025 году:

AdGuard — комплексное решение с русским интерфейсом и специальными правилами для российских сайтов

— комплексное решение с русским интерфейсом и специальными правилами для российских сайтов uBlock Origin — легковесный блокировщик с минимальным потреблением ресурсов

AdLock — специализированное решение для мобильных устройств

Brave Browser — браузер со встроенной блокировкой рекламы

Opera GX — игровой браузер с эффективным блокировщиком рекламы

Настройка блокировщика для эффективной работы с Яндекс.Дзеном:

Установка расширения: Откройте магазин расширений вашего браузера

Найдите нужный блокировщик по названию

Нажмите "Установить" и подтвердите действие Базовая настройка: Откройте настройки блокировщика

Активируйте списки фильтров для русскоязычных сайтов

Включите опцию "Блокировать всплывающие окна" Тонкая настройка для Дзена: Добавьте dzen.ru в список доверенных доменов (чтобы не блокировался основной функционал)

Активируйте опцию "Блокировать скрипты отслеживания"

При наличии такой функции, включите режим "Стелс" для обхода антиблокировщиков

Если реклама всё равно проскакивает, можно воспользоваться пользовательскими фильтрами. Для этого в большинстве блокировщиков существует функция добавления правил. Вот примеры эффективных правил для Дзена:

dzen.ru##.zen-ui-ad-block

dzen.ru##.zen-ui-advertisement

dzen.ru##div[class*="ad-"]

dzen.ru##div[id*="direct"]

Помните, что владельцы контента постоянно обновляют механизмы показа рекламы, поэтому иногда блокировщики могут требовать обновления правил фильтрации. Регулярно проверяйте настройки и обновляйте базы правил. 🔄

Платная подписка Дзен Плюс для просмотра без рекламы

Для тех, кто ценит своё время и готов инвестировать в комфортное чтение, Яндекс предлагает премиальную подписку Дзен Плюс. Это официальный способ избавиться от рекламы, который работает гарантированно на всех устройствах. 💳

Ключевые преимущества Дзен Плюс в 2025 году:

Полное отключение всех видов рекламы в сервисе

Доступ к эксклюзивному контенту от популярных авторов

Возможность загрузки статей для чтения офлайн

Приоритетное отображение контента без искусственных задержек

Расширенная персонализация ленты рекомендаций

Интеграция с другими сервисами Яндекса (музыка, облако и т.д.)

Сравнение различных планов подписки:

План подписки Стоимость в месяц Блокировка рекламы Дополнительные преимущества Дзен Плюс Базовый 299 ₽ Полная Базовый набор функций Дзен Плюс Расширенный 499 ₽ Полная + Эксклюзивный контент Яндекс Плюс Мульти 699 ₽ Полная во всех сервисах + Музыка, Кинопоиск, доставка Семейная подписка 999 ₽ Полная для 5 пользователей + Общий доступ для семьи

Оформление платной подписки занимает менее минуты:

Войдите в аккаунт Яндекса на Дзене Нажмите на иконку профиля в верхнем правом углу Выберите "Подключить Дзен Плюс" Выберите подходящий план подписки Укажите способ оплаты и подтвердите подписку

Обратите внимание, что новым пользователям часто предоставляется пробный период (от 14 до 30 дней) для тестирования сервиса. Это отличная возможность оценить комфорт чтения без рекламы. 🎯

Платная подписка — идеальный выбор для тех, кто регулярно читает материалы на Дзене и хочет поддерживать авторов и платформу. В отличие от блокировщиков, этот метод легален и одобрен правообладателями контента.

Отключение рекламы в Дзене: особенности для разных устройств

Методы блокировки рекламы существенно различаются в зависимости от типа устройства и способа доступа к Яндекс.Дзену. Давайте рассмотрим оптимальные решения для каждого варианта. 📱💻

Блокировка рекламы в Дзене на ПК:

В веб-браузере: Установите расширение-блокировщик (AdGuard, uBlock Origin)

Настройте фильтры для российских сайтов

Активируйте расширенные опции блокировки скриптов В приложении Яндекс Браузер: Откройте "Настройки" → "Сайты и загрузки"

Включите опцию "Блокировка рекламы"

Установите уровень защиты "Максимальный"

Блокировка рекламы в Дзене на Android:

В приложении Дзен: Установите системный блокировщик AdGuard

Настройте локальный VPN для фильтрации трафика

Включите специальные правила для приложения Дзен В мобильном браузере: Используйте Brave Browser или Firefox с расширением uBlock Origin

Откройте мобильную версию Дзена через браузер вместо приложения

Блокировка рекламы в Дзене на iOS:

В приложении Дзен: Приобретите подписку Дзен Плюс (наиболее надежный вариант для iOS)

Либо установите AdGuard Pro из App Store В браузере Safari: Откройте "Настройки" → "Safari" → "Блокировщик контента"

Установите и активируйте AdGuard для Safari

Используйте мобильный веб-интерфейс Дзена вместо приложения

Сравнительная эффективность методов на разных устройствах:

Устройство Метод Эффективность Сложность настройки Стабильность работы ПК Браузерные расширения 90-95% Низкая Высокая Дзен Плюс 100% Минимальная Идеальная Android Системные блокировщики 75-85% Средняя Средняя Альтернативные браузеры 80-90% Низкая Высокая iOS Блокировщики контента 60-70% Средняя Низкая Дзен Плюс 100% Минимальная Идеальная

Дополнительные советы для улучшения опыта использования Дзена без рекламы:

Регулярно обновляйте блокировщики, чтобы противодействовать новым методам показа рекламы

Используйте комбинацию методов для достижения максимального эффекта

Создайте отдельный профиль браузера специально для чтения Дзена с оптимальными настройками

Отключайте JavaScript для сайта dzen.ru в экстренных случаях (это может нарушить функциональность, но гарантированно уберёт рекламу)

Помните, что ситуация с блокировкой рекламы динамически меняется: разработчики Дзена постоянно адаптируют свои алгоритмы, а создатели блокировщиков совершенствуют свои решения. Поэтому рекомендуется периодически проверять актуальность используемых методов. 🔍