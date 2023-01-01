Как называют такое поведение потребителя: типы и их классификация

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

маркетологи и специалисты в области рекламных технологий

студенты и начинающие специалисты в сфере анализа данных и маркетинга

руководители и владельцы бизнеса, заинтересованные в повышении эффективности своих маркетинговых стратегий

Каждое действие покупателя — ключ к пониманию его намерений, желаний и возможностей. Мир маркетинга уже давно не полагается на интуицию — аналитики кропотливо изучают типы и паттерны потребительского поведения, превращая поведенческие данные в конкурентное преимущество брендов. Эффективные маркетологи 2025 года умеют не только распознавать, но и предсказывать реакции потребителей. Разбираемся, какие существуют классификации покупательского поведения, и как их грамотное применение помогает выстраивать безотказные маркетинговые стратегии 📊

Основные типы потребительского поведения в маркетинге

Классификация типов потребительского поведения — фундамент для построения эффективных маркетинговых стратегий. Умение правильно определить, к какому типу относится конкретный сегмент аудитории, позволяет создавать персонализированные предложения, которые буквально невозможно проигнорировать 🎯

Традиционно выделяют четыре основных типа потребительского поведения, опираясь на уровень вовлеченности покупателя и степень различий между брендами:

Сложное покупательское поведение — характеризуется высокой вовлеченностью и значительными различиями между брендами. Проявляется при покупке дорогих, статусных товаров (недвижимость, автомобили, дорогая электроника).

— характеризуется высокой вовлеченностью и значительными различиями между брендами. Проявляется при покупке дорогих, статусных товаров (недвижимость, автомобили, дорогая электроника). Поисковое поведение — высокая вовлеченность, но незначительные различия между брендами. Потребитель тщательно изучает предложения, но часто меняет предпочтения (ювелирные украшения, косметика).

— высокая вовлеченность, но незначительные различия между брендами. Потребитель тщательно изучает предложения, но часто меняет предпочтения (ювелирные украшения, косметика). Привычное покупательское поведение — низкая вовлеченность и минимальные различия между брендами. Покупки совершаются автоматически, без серьезных размышлений (товары повседневного спроса).

— низкая вовлеченность и минимальные различия между брендами. Покупки совершаются автоматически, без серьезных размышлений (товары повседневного спроса). Поведение, ориентированное на поиск разнообразия — низкая вовлеченность, но значительные различия между брендами. Потребитель часто экспериментирует (снэки, сладости, недорогие развлечения).

Тип поведения Степень вовлеченности Различия между брендами Пример товаров Сложное Высокая Значительные Автомобили, недвижимость Поисковое Высокая Незначительные Ювелирные изделия, одежда Привычное Низкая Незначительные Соль, хозтовары, бытовая химия Поиск разнообразия Низкая Значительные Снэки, сладости, напитки

По отношению к инновациям выделяют пять категорий потребителей:

Инноваторы (2-3%) — смелые, рискованные, открытые к новшествам;

(2-3%) — смелые, рискованные, открытые к новшествам; Ранние последователи (13-14%) — лидеры мнений, влиятельные и уважаемые;

(13-14%) — лидеры мнений, влиятельные и уважаемые; Раннее большинство (34%) — осмотрительные, но принимающие инновации раньше среднего;

(34%) — осмотрительные, но принимающие инновации раньше среднего; Позднее большинство (34%) — скептики, принимающие новшества под давлением окружения;

(34%) — скептики, принимающие новшества под давлением окружения; Отстающие (16%) — традиционалисты, сопротивляющиеся изменениям.

Ирина Савельева, руководитель отдела аналитики потребительского поведения Недавно я работала с клиентом, запускающим новый формат ЗОЖ-снэков премиум-сегмента. Классический подход подсказывал нацеливаться на категорию "Инноваторов", но анализ показал, что продукт имеет характеристики, требующие более взвешенного решения о покупке. Мы перефокусировались на "Ранних последователей" и часть "Раннего большинства", разработав двухступенчатую стратегию вывода продукта. Первые три месяца мы таргетировали лидеров мнений в фитнес-сообществах, затем активировали более массовую коммуникацию. Результат превзошел ожидания — доля рынка через 6 месяцев составила 8% вместо прогнозируемых 3-4%. Правильная идентификация поведенческих типов буквально утроила эффективность маркетингового бюджета.

Понимание базовых моделей поведения потребителей позволяет структурировать маркетинговые усилия и адаптировать стратегии под каждый сегмент аудитории, что значительно повышает конверсию и лояльность клиентов.

Психологические основы классификации поведения потребителя

Психологические факторы играют определяющую роль в формировании покупательского поведения. Глубинное понимание мотивации потребителей позволяет создавать сообщения, которые резонируют с их внутренними потребностями и желаниями 🧠

Согласно классической теории мотивации Маслоу, выделяют следующие типы потребительского поведения:

Функциональное поведение — основано на практической полезности товара и соотношении цена-качество;

— основано на практической полезности товара и соотношении цена-качество; Социальное поведение — ориентировано на общественное одобрение и принадлежность к определенным группам;

— ориентировано на общественное одобрение и принадлежность к определенным группам; Эмоциональное поведение — направлено на получение положительных эмоций и впечатлений;

— направлено на получение положительных эмоций и впечатлений; Эпистемическое поведение — связано с любознательностью и стремлением к новому опыту;

— связано с любознательностью и стремлением к новому опыту; Условное поведение — возникает в специфических ситуациях или под влиянием конкретных обстоятельств.

Исследования психологии потребителя в 2025 году выделяют когнитивные особенности, влияющие на принятие решений:

Когнитивный фактор Проявление в поведении Маркетинговое применение Предвзятость подтверждения Поиск информации, подтверждающей существующие убеждения Персонализированный контент, соответствующий ценностям клиента Эффект фрейминга Различная реакция на одинаковую информацию в зависимости от её подачи Стратегическое оформление ценовых предложений Избегание потерь Страх потерь сильнее радости от выигрыша Акцент на возможных упущенных выгодах Эвристика доступности Переоценка легко вспоминаемой информации Создание ярких, запоминающихся рекламных кампаний

По психографическим характеристикам выделяют следующие типы потребителей:

Реализаторы — успешные, активные, уверенные в себе, ориентированные на достижения и статус;

— успешные, активные, уверенные в себе, ориентированные на достижения и статус; Достигающие — карьеристы, ценящие предсказуемость и стабильность;

— карьеристы, ценящие предсказуемость и стабильность; Экспериенциалисты — молодые, импульсивные, ищущие разнообразия и острых ощущений;

— молодые, импульсивные, ищущие разнообразия и острых ощущений; Верующие — консервативные, предсказуемые, руководствуются традициями;

— консервативные, предсказуемые, руководствуются традициями; Старающиеся — неуверенные, ищущие одобрения, стремящиеся к подражанию;

— неуверенные, ищущие одобрения, стремящиеся к подражанию; Деятели — практичные, самодостаточные, ценящие функциональность;

— практичные, самодостаточные, ценящие функциональность; Выживающие — ограниченные в ресурсах, фокусирующиеся на базовых потребностях.

Современная психология потребления указывает на важность эмоционального фактора: до 70% решений о покупке принимаются на подсознательном уровне и только потом рационализируются. Это объясняет, почему бренды, создающие эмоциональную связь с аудиторией, демонстрируют на 306% более высокую пожизненную ценность клиента по сравнению с брендами, фокусирующимися исключительно на функциональных характеристиках.

Модели принятия решений и их влияние на типологию

Процесс принятия решения о покупке имеет различную структуру в зависимости от типа потребителя и характера приобретаемого товара или услуги. Понимание этих моделей позволяет точечно влиять на ключевые этапы потребительского пути 🛒

Существуют три основные модели принятия решений, определяющие типологию потребительского поведения:

Рациональная модель — потребитель последовательно проходит через осознание проблемы, поиск информации, оценку альтернатив, принятие решения и оценку результата;

— потребитель последовательно проходит через осознание проблемы, поиск информации, оценку альтернатив, принятие решения и оценку результата; Эмоциональная модель — решение принимается спонтанно, под влиянием чувств, настроения или импульсов;

— решение принимается спонтанно, под влиянием чувств, настроения или импульсов; Смешанная модель — сочетает элементы рационального анализа и эмоциональных реакций.

В зависимости от использования рациональной или эмоциональной модели, выделяют следующие типы потребительского поведения:

Александр Вершинин, директор по исследованиям потребительского поведения В 2023 году я консультировал крупную сеть электроники, столкнувшуюся с феноменом "бесконечного исследования" среди потенциальных покупателей. Клиенты проводили недели, изучая характеристики телевизоров премиум-класса, но не совершали покупку. Анализ показал, что 67% этих "вечных исследователей" испытывали когнитивную перегрузку из-за избытка технических данных. Мы разработали новую модель презентации товаров, структурировав информацию по сценариям использования вместо технических спецификаций. Продавцов обучили выявлять реальные потребности клиентов через 3-5 ключевых вопросов. Время принятия решения сократилось на 62%, конверсия выросла на 28%. Это наглядно продемонстрировало, как понимание модели принятия решений позволяет оптимизировать путь клиента и повысить продажи.

Экономические потребители — рационально оценивают соотношение цены и качества, сравнивают альтернативы;

— рационально оценивают соотношение цены и качества, сравнивают альтернативы; Пассивные потребители — подвержены влиянию маркетинга, принимают импульсивные решения;

— подвержены влиянию маркетинга, принимают импульсивные решения; Когнитивные потребители — собирают информацию, активно вовлечены в процесс выбора;

— собирают информацию, активно вовлечены в процесс выбора; Эмоциональные потребители — решения принимают на основе настроения, чувств, интуиции;

— решения принимают на основе настроения, чувств, интуиции; Социальные потребители — ориентируются на мнение референтных групп и социальное одобрение.

По уровню вовлеченности в процесс принятия решения различают:

Расширенное решение проблемы — высокая вовлеченность, тщательный анализ информации, характерен для дорогих покупок;

— высокая вовлеченность, тщательный анализ информации, характерен для дорогих покупок; Ограниченное решение проблемы — средняя вовлеченность, некоторый поиск информации, но без углубленного анализа;

— средняя вовлеченность, некоторый поиск информации, но без углубленного анализа; Привычное решение проблемы — минимальная вовлеченность, автоматизм выбора, основан на предыдущем опыте.

Критически важно учитывать, что в эпоху цифровизации процесс принятия решений стал более фрагментированным и нелинейным. Исследования 2025 года показывают, что современный потребитель может одновременно находиться на разных этапах принятия решения для различных категорий товаров, а также резко ускорять или замедлять этот процесс под влиянием ситуативных факторов.

Анализ влияния моделей принятия решений на эффективность маркетинговых кампаний демонстрирует, что персонализация коммуникаций с учетом преобладающей модели потребительского поведения увеличивает конверсию в среднем на 34% и сокращает цикл продаж на 27%.

Ситуативные факторы, определяющие поведение покупателя

Ситуативные факторы могут кардинально менять запланированное потребительское поведение. Умение прогнозировать и управлять ими даёт маркетологам дополнительные рычаги влияния на продажи 🔄

Основные группы ситуативных факторов, определяющие типы потребительского поведения:

Физическое окружение — освещение, звуки, запахи, дизайн пространства, погода;

— освещение, звуки, запахи, дизайн пространства, погода; Социальное окружение — присутствие других людей, их роли и взаимодействия;

— присутствие других людей, их роли и взаимодействия; Временные аспекты — сезон, время дня, ограничения по времени;

— сезон, время дня, ограничения по времени; Цель приобретения — для личного использования, в подарок, для особого случая;

— для личного использования, в подарок, для особого случая; Предшествующие состояния — настроение, утомление, финансовые возможности.

Тип ситуации Поведенческая реакция Рекомендуемые маркетинговые тактики Экстренная покупка Минимальный поиск, быстрое решение, низкая ценовая чувствительность Удобное размещение, четкая навигация, экспресс-оплата Покупка под давлением времени Сокращенный поиск, акцент на ключевых параметрах Выделение главных преимуществ, упрощенное сравнение Праздничная покупка Повышенный бюджет, эмоциональность, поиск уникального Премиальная упаковка, специальные предложения, эмоциональные триггеры Групповая покупка Влияние мнений окружающих, компромиссные решения Социальные доказательства, групповые скидки, многофункциональность

В зависимости от реакции на ситуативные факторы выделяют четыре типа потребительского поведения:

Адаптивное поведение — гибкое приспособление к изменившимся обстоятельствам;

— гибкое приспособление к изменившимся обстоятельствам; Защитное поведение — стремление минимизировать риски в неопределенной ситуации;

— стремление минимизировать риски в неопределенной ситуации; Оппортунистическое поведение — использование ситуации для получения максимальной выгоды;

— использование ситуации для получения максимальной выгоды; Ригидное поведение — следование изначальному плану вопреки изменившимся обстоятельствам.

Согласно исследованиям 2025 года, влияние ситуативных факторов на принятие решений о покупке усилилось до 47% (по сравнению с 32% в 2020 году). Это связано с возросшей нестабильностью экономической ситуации, сокращением горизонта планирования и растущей информационной перегрузкой потребителей.

Важно отметить, что один и тот же потребитель может демонстрировать различные поведенческие паттерны в зависимости от ситуации. Например, человек, обычно тщательно планирующий покупки (когнитивный тип), может действовать импульсивно под влиянием временного ограничения или в состоянии эмоционального подъема.

Маркетологи, способные идентифицировать ситуативные факторы и адаптировать к ним коммуникационные стратегии, получают возможность увеличить конверсию на 29-43% по сравнению с использованием стандартизированного подхода.

Современные тренды в поведенческой сегментации потребителей

Современная поведенческая аналитика выходит далеко за рамки традиционных систем классификации. Новейшие технологии позволяют создавать динамические модели поведения потребителей, учитывающие не только статичные характеристики, но и изменения в режиме реального времени 📱

Ключевые тренды поведенческой сегментации потребителей в 2025 году:

Микросегментация — выделение крайне узких групп потребителей со специфическими поведенческими паттернами;

— выделение крайне узких групп потребителей со специфическими поведенческими паттернами; Динамическая сегментация — отслеживание изменений в поведении и перемещение потребителя между сегментами в реальном времени;

— отслеживание изменений в поведении и перемещение потребителя между сегментами в реальном времени; Предиктивная аналитика — прогнозирование поведения на основе анализа цифрового следа;

— прогнозирование поведения на основе анализа цифрового следа; Контекстная сегментация — учет комплекса факторов и ситуаций, влияющих на принятие решений;

— учет комплекса факторов и ситуаций, влияющих на принятие решений; Поведенческая экономика — использование когнитивных искажений и поведенческих триггеров.

Инновационные типы поведенческой классификации, набирающие популярность:

Омниканальные потребители — свободно перемещаются между офлайн и онлайн-каналами, ожидая бесшовного опыта;

— свободно перемещаются между офлайн и онлайн-каналами, ожидая бесшовного опыта; Рекуррентные покупатели — предпочитают подписочные модели и регулярные поставки;

— предпочитают подписочные модели и регулярные поставки; Цифровые минималисты — стремятся к сокращению цифрового шума и осознанному потреблению;

— стремятся к сокращению цифрового шума и осознанному потреблению; Транзитные покупатели — принимают решения на ходу, используя мобильные устройства;

— принимают решения на ходу, используя мобильные устройства; Ценностно-ориентированные потребители — выбирают бренды, соответствующие их этическим принципам;

— выбирают бренды, соответствующие их этическим принципам; Просьюмеры — одновременно производят и потребляют контент, активно участвуют в создании продуктов.

По данным исследовательского центра McKinsey, компании, применяющие продвинутую поведенческую сегментацию, демонстрируют рост доходов на 15-20% быстрее конкурентов, использующих традиционные методы сегментации. При этом наибольшей эффективности достигают компании, сочетающие большие данные с качественным поведенческим анализом.

Важно отметить растущее значение этических аспектов в поведенческой аналитике. Концепция "прозрачной персонализации" становится новым стандартом, когда потребители осознанно делятся данными в обмен на очевидную ценность, а компании обеспечивают абсолютную прозрачность их использования.

Актуальным трендом становится интеграция поведенческой аналитики с системами принятия решений на основе искусственного интеллекта. Такие системы способны в режиме реального времени адаптировать коммуникацию, ценовые предложения и даже характеристики продукта под поведенческие паттерны конкретного потребителя.