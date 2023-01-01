Как купить рекламу в телеграм канале: проверенные способы и цены

Для кого эта статья:

Маркетологи и рекламодатели, интересующиеся продвижением в Телеграм

Владельцы бизнеса, рассматривающие Телеграм как платформу для рекламы

Специалисты по SMM и студенты, желающие углубить знания о рекламе в мессенджерах

Телеграм постепенно захватывает рекламный рынок, оттесняя классические социальные сети. И неудивительно: аудитория мессенджера в России превысила 70 млн пользователей, а крупные каналы собирают миллионы просмотров ежедневно 📲 Но как выбрать правильную площадку? Сколько стоит рекламный пост? Как оценить его эффективность? Я проанализировал сотни успешных рекламных кампаний, собрал проверенные способы размещения и актуальные цены на 2025 год, чтобы вы смогли получить максимум от инвестиций в телеграм-рекламу.

Что нужно знать перед покупкой рекламы в Телеграм канале

Прежде чем тратить рекламный бюджет, необходимо понимать специфику продвижения в Телеграм. В отличие от других платформ, здесь нет единой рекламной биржи от разработчиков. Весь рынок рекламы в мессенджере децентрализован и строится на прямых договоренностях с владельцами каналов или через посреднические сервисы 🤝

Типы рекламных форматов в Телеграм:

Нативные посты — интегрированные в контент канала рекламные материалы, которые выглядят как обычные публикации

— интегрированные в контент канала рекламные материалы, которые выглядят как обычные публикации Рекламные посты — прямые рекламные сообщения с пометкой или без

— прямые рекламные сообщения с пометкой или без Репосты — публикации из вашего канала, которые размещаются в других каналах

— публикации из вашего канала, которые размещаются в других каналах Упоминания — краткие упоминания вашего бренда или проекта в тематических постах

— краткие упоминания вашего бренда или проекта в тематических постах Спецпроекты — индивидуальные рекламные кампании с уникальным контентом

Главные показатели, на которые стоит обратить внимание перед покупкой рекламы:

Показатель На что влияет Критерии оценки Охват канала Количество уникальных просмотров поста ERR (охваты/подписчики) не менее 40% Вовлеченность Реакция аудитории на рекламу Количество реакций, комментариев, репостов Тематика Релевантность аудитории Соответствие темы канала вашему предложению Статистика канала Достоверность заявленной аудитории Доступ к статистике за 3-6 месяцев Процент ботов Качество аудитории Не более 15% от общего числа подписчиков

Важно помнить, что число подписчиков — не главный критерий выбора канала. Лучше разместить рекламу в нишевом канале с высоким процентом целевой аудитории, чем в крупном, но с размытой аудиторией 🎯

Алексей Морозов, директор по маркетингу Мой первый опыт размещения рекламы в Телеграм был провальным. Я выбрал канал с 300 000 подписчиков, заплатил 45 000 рублей за пост и... получил всего 12 переходов. Причина? Я не проверил статистику канала и не обратил внимание на соотношение просмотров и подписчиков. Оказалось, реальный охват поста составлял менее 10% от заявленной аудитории, а большинство подписчиков были неактивны. После этого я разработал систему проверки каналов. Теперь перед размещением я всегда запрашиваю скриншоты статистики за последние 3 месяца, анализирую вовлеченность аудитории и проверяю канал через специальные сервисы на наличие ботов. Благодаря этому моя следующая кампания с бюджетом 80 000 рублей принесла более 640 000 рублей выручки при стоимости привлечения клиента в 350 рублей.

Проверенные способы купить рекламу в Телеграм каналах

Существует несколько надежных способов приобрести рекламу в телеграм-каналах. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, которые стоит учитывать в зависимости от ваших целей и бюджета 💰

Прямой контакт с администраторами каналов

Наиболее распространенный способ — написать напрямую владельцу канала. Контакты обычно указаны в описании или в специальном посте. Преимущества: возможность договориться о скидке, обсудить индивидуальные условия, получить бонусы (например, закрепление поста). Недостатки: требует времени на переговоры, нет гарантии честности со стороны администратора.

Рекламные биржи Телеграм

Специализированные платформы, где собраны тысячи каналов с подробной статистикой. Популярные биржи: TelePRO, Telega.in, Sociate.ru.

Название биржи Комиссия Минимальный бюджет Особенности TelePRO 10% 5000 ₽ Подробная аналитика, эскроу-платежи Telega.in 15% 3000 ₽ Большая база каналов, автоматизация размещений Sociate.ru 12% 1000 ₽ Интеграция с другими соцсетями, гибкие фильтры Pindx.ru 8% 2000 ₽ Проверка каналов на ботов, встроенный редактор постов TgStat Без комиссии* Нет Аналитический сервис с контактами владельцев

TgStat не является биржей в чистом виде, но предлагает контакты администраторов каналов.

Рекламные агентства и медиабаинговые компании

Профессиональные агентства берут на себя все этапы кампании: от выбора площадок до анализа результатов. Преимущества: экономия времени, профессиональный подход, возможность получения скидок за объем. Недостатки: высокая комиссия (от 20% до 50% от бюджета), подходит для крупных кампаний с бюджетом от 100 000 рублей.

Телеграм-каталоги и агрегаторы

Специализированные боты и каналы, собирающие информацию о площадках для рекламы. Например, @AdGirl, @TGAdsDirectory. Стоимость размещения через них обычно ниже, но качество может быть непредсказуемым 🤔

Рекламные сети или "сетки" каналов

Объединения каналов под единым управлением. Размещая рекламу через "сетку", вы получаете доступ сразу к нескольким каналам, часто по выгодной цене. Хорошие сетки: ComTelega, Медиа Технологии, РБК.

Независимо от выбранного способа, всегда запрашивайте:

Доступ к статистике канала (скриншоты или добавление в статистику)

Примеры предыдущих рекламных интеграций

Отклик и CTR прошлых рекламных кампаний

Демографические данные аудитории (если доступны)

Сколько стоит реклама в Телеграм: цены и факторы влияния

Стоимость рекламы в Телеграм каналах может варьироваться от нескольких сотен до сотен тысяч рублей за один пост. Цены формируются под влиянием многих факторов, и понимание этой системы поможет вам оптимизировать рекламный бюджет 📊

Основные факторы, влияющие на стоимость рекламы:

Размер аудитории канала. Чем больше подписчиков, тем выше цена. Однако важно соотносить цену с реальным охватом, а не с числом подписчиков

Чем больше подписчиков, тем выше цена. Однако важно соотносить цену с реальным охватом, а не с числом подписчиков Тематика канала. Специализированные нишевые каналы обычно дороже массовых развлекательных

Специализированные нишевые каналы обычно дороже массовых развлекательных Качество аудитории. Каналы с платежеспособной, активной и целевой аудиторией запрашивают более высокую цену

Каналы с платежеспособной, активной и целевой аудиторией запрашивают более высокую цену Формат рекламы. Нативная интеграция стоит дороже стандартного рекламного поста

Нативная интеграция стоит дороже стандартного рекламного поста Время размещения. Публикация в прайм-тайм (обычно с 19:00 до 23:00) может стоить на 10-20% дороже

Публикация в прайм-тайм (обычно с 19:00 до 23:00) может стоить на 10-20% дороже Дополнительные опции. Закрепление поста, размещение в нескольких каналах, создание креатива и т.д.

Средние цены на рекламу в Телеграм по размеру аудитории (данные на 2025 год):

Количество подписчиков Средняя стоимость поста (₽) Примерный CPM* (₽) до 5 000 1 000 – 3 000 400 – 800 5 000 – 20 000 3 000 – 10 000 300 – 700 20 000 – 50 000 10 000 – 25 000 250 – 600 50 000 – 100 000 25 000 – 45 000 200 – 500 100 000 – 500 000 45 000 – 120 000 180 – 400 500 000 – 1 000 000 120 000 – 200 000 150 – 300 более 1 000 000 от 200 000 120 – 250

*CPM (Cost Per Mille) — стоимость за 1000 просмотров

Стоимость по тематикам каналов также существенно различается:

Новостные и информационные: высокий CPM (350-800 ₽) из-за качественной аудитории

высокий CPM (350-800 ₽) из-за качественной аудитории Бизнес и финансы: очень высокий CPM (500-1000 ₽) из-за платежеспособной аудитории

очень высокий CPM (500-1000 ₽) из-за платежеспособной аудитории IT и технологии: высокий CPM (400-900 ₽)

высокий CPM (400-900 ₽) Развлекательные и юмор: средний CPM (200-400 ₽)

средний CPM (200-400 ₽) Контент для женщин: средний CPM (250-450 ₽)

средний CPM (250-450 ₽) Мемы и вирусный контент: низкий CPM (150-300 ₽)

Стоит отметить, что каналы из топ-50 по версии TgStat нередко устанавливают цены выше рынка на 30-50%, опираясь на свою популярность и высокий охват 📈

Марина Власова, руководитель SMM-отдела Когда мы запускали новый продукт в сегменте beauty-товаров, бюджет был ограничен — всего 100 000 рублей на телеграм-продвижение. Стандартный подход предполагал бы размещение в 2-3 крупных каналах с охватом 100-200 тысяч каждый. Но мы пошли другим путем. Вместо этого я отобрала 15 микро-каналов с аудиторией от 5 до 30 тысяч подписчиков, но с очень высоким процентом вовлеченности и строго женской аудиторией. Средняя стоимость поста составила всего 6000 рублей против 45-60 тысяч в крупных каналах. Результат превзошел все ожидания: конверсия в переходы по ссылке составила 4.7% против обычных 0.8-1.2% в крупных каналах. А стоимость привлечения клиента снизилась с планируемых 800 рублей до 310. Для нишевых товаров стратегия "много маленьких целевых каналов" работает гораздо эффективнее, чем "несколько крупных общетематических".

Как выбрать подходящий Телеграм канал для вашего бизнеса

Выбор правильного канала — это 50% успеха вашей рекламной кампании. Каждый бизнес уникален, и критерии подбора площадок должны соответствовать вашим конкретным задачам 🔍

Пошаговый алгоритм выбора канала для размещения рекламы:

Определите свою целевую аудиторию Демографические характеристики (пол, возраст, доход, география)

Интересы и потребности

Поведенческие особенности Составьте список потенциальных каналов Используйте каталоги и рейтинги (TgStat, Telegram Analytics)

Изучите каналы конкурентов

Проанализируйте тематические группировки каналов Проверьте качество аудитории Запросите статистику по просмотрам и охватам

Оцените соотношение количества подписчиков к просмотрам (хороший показатель — 40-60%)

Проверьте канал на наличие ботов через специальные сервисы Оцените релевантность канала Насколько тематика канала соответствует вашему предложению

Анализ стиля и тона коммуникации

Изучение предыдущих рекламных интеграций Проанализируйте показатели эффективности CTR предыдущих рекламных постов (запросите у администраторов)

Уровень вовлеченности аудитории (реакции, комментарии)

Отзывы других рекламодателей

Перед финальным выбором важно выполнить бенчмаркинг — сравнить несколько каналов по ключевым показателям эффективности и стоимости. Для этого можно использовать следующие метрики:

CPM (Cost Per Mille) — стоимость за 1000 просмотров

— стоимость за 1000 просмотров CPC (Cost Per Click) — стоимость за клик

— стоимость за клик ER (Engagement Rate) — уровень вовлеченности аудитории

— уровень вовлеченности аудитории CPO (Cost Per Order) — стоимость привлечения одного заказа

Наиболее популярные ниши Телеграм-каналов для различных типов бизнеса:

Для B2B-сектора: каналы о бизнесе, инвестициях, стартапах, IT-технологиях

каналы о бизнесе, инвестициях, стартапах, IT-технологиях Для образовательных проектов: каналы о саморазвитии, карьере, психологии

каналы о саморазвитии, карьере, психологии Для товаров повседневного спроса: городские и локальные каналы, лайфстайл, обзоры

городские и локальные каналы, лайфстайл, обзоры Для luxury-сегмента: каналы о путешествиях, дорогих хобби, премиальные медиа

каналы о путешествиях, дорогих хобби, премиальные медиа Для digital-продуктов: технологические каналы, гаджеты, программирование

Для тестового размещения стоит выбирать каналы среднего размера (20-50 тысяч подписчиков) — они обычно предлагают лучшее соотношение цены и качества аудитории. После анализа результатов можно масштабировать кампанию на более крупные площадки 📝

Оценка эффективности рекламы в Телеграм каналах

После запуска рекламной кампании в телеграм-каналах критически важно правильно оценить ее эффективность. Это позволит не только понять, окупились ли инвестиции, но и оптимизировать будущие размещения 📊

Ключевые метрики для оценки эффективности рекламы в Телеграм:

Метрика Формула расчета Хороший показатель Как улучшить CTR (Click Through Rate) (Клики / Просмотры) × 100% 1-3% для прямой рекламы,<br>3-7% для нативной Улучшить оффер, добавить call-to-action, использовать триггеры CPV (Cost Per View) Стоимость размещения / Количество просмотров 0.10-0.30 ₽ Выбирать каналы с лучшим соотношением цены и охвата CPC (Cost Per Click) Стоимость размещения / Количество кликов 10-30 ₽ для товаров,<br>50-100 ₽ для услуг Повышать CTR, улучшать креативы CR (Conversion Rate) (Количество конверсий / Количество кликов) × 100% 2-5% для товаров,<br>1-3% для услуг Оптимизировать лендинг, улучшать путь клиента ROAS (Return On Ad Spend) Доход от рекламы / Затраты на рекламу >3 (300%) Повышать средний чек, оптимизировать воронку продаж

Для корректной аналитики рекламы в Телеграм важно использовать UTM-метки — специальные параметры в ссылке, позволяющие отслеживать источник трафика. Например:

Пример UTM-метки: https://ваш-сайт.ru/страница/?utm_source=telegram&utm_medium=post&utm_campaign=spring_sale&utm_content=channel_name

Где:

utm_source — платформа (telegram)

— платформа (telegram) utm_medium — тип размещения (post, story, mention)

— тип размещения (post, story, mention) utm_campaign — название кампании (spring_sale)

— название кампании (spring_sale) utm_content — конкретный канал (channel_name)

Не забывайте об инструментах для отслеживания эффективности:

Google Analytics — для комплексной оценки поведения пользователей на сайте Яндекс.Метрика — для отслеживания конверсий и анализа воронки продаж Специализированные трекеры (Admitad, Keitaro) — для многоуровневого отслеживания CRM-системы — для анализа полного пути клиента

Оптимальная частота оценки эффективности рекламы в Телеграм:

Первичная оценка: через 24 часа после размещения (для анализа охвата и CTR)

через 24 часа после размещения (для анализа охвата и CTR) Промежуточная оценка: через 3-5 дней (для анализа конверсий)

через 3-5 дней (для анализа конверсий) Итоговая оценка: через 15-30 дней (для полной картины включая отложенные конверсии)

При анализе эффективности учитывайте отложенный эффект — часть конверсий может произойти в течение нескольких недель после контакта с рекламой. Особенно это актуально для дорогих товаров и B2B-услуг, где цикл принятия решения длиннее 🕒

Для повышения эффективности рекламы в Телеграм проводите A/B-тестирования с различными:

Форматами креативов (текст, изображение, видео)

Оферами и ценностными предложениями

Каналами размещения (даже в рамках одной тематики)

Временем публикации (утро, день, вечер)