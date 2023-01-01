Идеальные размеры карточек для маркетплейсов: стандарты и требования

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Предприниматели и владельцы интернет-магазинов, занимающиеся продажами на маркетплейсах

Дизайнеры и специалисты по контенту, интересующиеся e-commerce

Студенты и учащиеся, желающие освоить навыки создания карточек товаров для онлайн-продаж

Создание идеальных карточек товаров для маркетплейсов — это не просто загрузка фотографий вашего продукта. Это стратегический процесс, где каждый пиксель имеет значение. В 2025 году требования к визуальному контенту становятся всё жёстче: площадки алгоритмически отсеивают некачественные изображения, а покупатели за доли секунды решают, достоин ли ваш товар клика. Я регулярно вижу, как бренды теряют продажи из-за неправильно подготовленных фотографий. Давайте разберёмся в текущих стандартах и требованиях к размерам карточек на популярных маркетплейсах — и превратим ваши визуалы в мощный инструмент продаж. 📱💰

Что влияет на размеры карточек маркетплейсов в 2023 году

Требования к карточкам товаров на маркетплейсах постоянно эволюционируют, и то, что работало в 2023 году, может оказаться недостаточным в 2025-м. Ключевые факторы, влияющие на размеры изображений, следует понимать каждому, кто занимается электронной коммерцией. 🔍

Прежде всего, на требования влияют технические возможности дисплеев. С распространением устройств с высоким разрешением (4K и выше) маркетплейсы повышают минимальные размеры изображений для обеспечения четкости на любых экранах. Распространение искусственного интеллекта привело к появлению алгоритмов проверки качества изображений — они автоматически отклоняют фотографии, не соответствующие стандартам площадки.

Кроме того, стандарты формируются исходя из данных пользовательского поведения. Современные маркетплейсы анализируют, какие форматы и размеры карточек получают больше кликов и конверсий, а затем оптимизируют требования под эти показатели.

Анна Смирнова, арт-директор в e-commerce Мы работали с крупным производителем домашнего текстиля, который столкнулся с критическим падением продаж на Wildberries. Анализ показал, что их карточки создавались по устаревшим стандартам 2020 года — квадратные фото 800×800 пикселей. После обновления всех изображений до актуальных размеров 1200×1600 пикселей с соблюдением правильных пропорций и улучшения качества фотографий конверсия выросла на 34% за первый же месяц. Это наглядно показывает, насколько важно следить за изменениями требований площадок.

Важно понимать, что основные параметры, влияющие на размеры карточек, включают:

Соотношение сторон (aspect ratio) — определяет пропорции изображения

Минимальное разрешение — обеспечивает детализацию при масштабировании

Максимальный размер файла — влияет на скорость загрузки страницы

Оптимальный формат — определяет баланс между качеством и размером файла

Цветовой профиль — гарантирует корректное отображение цветов

Следует отметить, что за последние два года практически все крупные маркетплейсы перешли на прямоугольный формат основных изображений вместо квадратного, который доминировал ранее. Это связано с оптимизацией отображения на мобильных устройствах и большей информативностью вертикальных фотографий для большинства категорий товаров.

Год Тенденции в размерах карточек Факторы влияния 2023 Переход от квадратных к вертикальным форматам (3:4) Рост мобильного трафика, анализ пользовательского опыта 2024 Увеличение минимального разрешения до 1000×1200 пикселей Распространение устройств с высоким разрешением 2025 Требования к качеству сжатия, оптимизированные форматы (WebP) Акцент на скорости загрузки, внедрение Core Web Vitals

Оптимальные параметры изображений для разных площадок

Каждый маркетплейс устанавливает собственные стандарты для размеров изображений в карточках товаров. Чтобы не тратить время на переделки, важно сразу готовить контент под требования конкретной площадки. Рассмотрим актуальные на 2025 год параметры для популярных маркетплейсов. 📏

Wildberries: Оптимальные размеры основного изображения — 1200×1600 пикселей (соотношение сторон 3:4). Дополнительные фотографии могут иметь то же соотношение сторон или быть квадратными 1200×1200 пикселей для детальных снимков отдельных элементов. Минимальное разрешение — 1000×1000 пикселей, максимальный размер файла — 5 МБ.

Ozon: Основное изображение должно быть не менее 1280×1280 пикселей (рекомендуемый размер — 2000×2000 пикселей для высокого качества при масштабировании). Соотношение сторон — 1:1 для главного фото, дополнительные могут быть прямоугольными. Максимальный размер файла повышен до 10 МБ в 2025 году.

Яндекс Маркет: Требует изображения с минимальным разрешением 1500×1500 пикселей. Оптимальный размер — 2000×2000 пикселей. Соотношение сторон должно быть 1:1. Важное требование — белый фон для основного изображения. Максимальный размер файла — 5 МБ.

AliExpress: Минимальный размер для основной фотографии — 800×800 пикселей, однако рекомендуется использовать изображения 1500×1500 пикселей для лучшего качества. Особенность — требование к многоракурсной съемке (минимум 5 фотографий для большинства категорий).

СберМегаМаркет: Изображения должны быть размером не менее 1000×1000 пикселей, рекомендуемый размер — 1500×1500 пикселей. Соотношение сторон — 1:1. Максимальный размер файла — 10 МБ.

KazanExpress: Для основного изображения оптимальный размер — 1200×1600 пикселей. Дополнительные изображения могут иметь размер от 1000×1000 пикселей. Максимальное количество фотографий — 10.

Маркетплейс Минимальный размер Оптимальный размер Соотношение сторон Максимальный размер файла Wildberries 1000×1000 px 1200×1600 px 3:4 5 МБ Ozon 1280×1280 px 2000×2000 px 1:1 10 МБ Яндекс Маркет 1500×1500 px 2000×2000 px 1:1 5 МБ AliExpress 800×800 px 1500×1500 px 1:1 5 МБ СберМегаМаркет 1000×1000 px 1500×1500 px 1:1 10 МБ

Обратите внимание, что для разных категорий товаров могут существовать дополнительные требования. Например, для одежды часто требуются фото на модели и фото в развороте, для техники — фото портов и разъемов, для продуктов питания — информация о составе.

Технические требования к фото в карточках товаров

Помимо размеров и пропорций, существуют строгие технические требования к качеству и формату изображений для карточек товаров. Именно эти параметры часто становятся причиной отклонения карточек модераторами маркетплейсов. 🔧

Формат файла играет важную роль в балансе между качеством и размером изображения. Большинство площадок принимают файлы в форматах JPEG и PNG. В 2025 году многие маркетплейсы начали поддерживать формат WebP, обеспечивающий лучшее сжатие при сохранении качества. Для товаров, требующих прозрачного фона (например, предметы декора или аксессуары), рекомендуется использовать PNG с прозрачностью или WebP.

DPI (dots per inch) — важный параметр, определяющий плотность пикселей. Для веб-представления достаточно 72-96 DPI, однако некоторые площадки требуют более высокого разрешения (150-300 DPI) для обеспечения качественного масштабирования и зума.

Цветовой профиль должен соответствовать стандарту sRGB — это обеспечивает корректное отображение цветов на различных устройствах. Использование других цветовых профилей (например, Adobe RGB или CMYK) может привести к искажению цветов при отображении на экранах пользователей.

Требования к качеству сжатия становятся всё более строгими. Для JPEG рекомендуется использовать уровень качества не ниже 80%, особенно для основных изображений. Слишком агрессивное сжатие приводит к появлению артефактов, которые негативно влияют на восприятие товара.

Формат: JPEG (для фотографий), PNG (для изображений с прозрачностью), WebP (оптимальный баланс)

Разрешение: минимум 72 DPI, рекомендуемое — 150 DPI

Цветовой профиль: sRGB

Качество сжатия: не ниже 80% для JPEG

Глубина цвета: 24 бит (миллионы цветов)

Фон: белый (RGB 255, 255, 255) для большинства маркетплейсов

Михаил Петров, фотограф e-commerce Работая с небольшим производителем бижутерии, мы столкнулись с систематическими отказами при загрузке фотографий на Ozon. Казалось, что все размеры соответствуют требованиям, но карточки все равно не проходили модерацию. После детального изучения оказалось, что проблема была в неправильном цветовом профиле — фотографии были сохранены в Adobe RGB вместо требуемого sRGB. После конвертации и пересохранения всех изображений в правильном цветовом пространстве все карточки были успешно приняты. Этот случай подчеркивает важность внимания к техническим деталям, которые часто упускаются из виду.

Ещё один важный аспект — метаданные изображений. Хотя метаданные не видны пользователям, они могут влиять на ранжирование в поиске маркетплейса. Правильно заполненные alt-теги и name файлов с использованием ключевых слов помогают улучшить видимость товара в поисковой выдаче.

При подготовке изображений с белым фоном следует использовать глубокое удаление фона для получения идеально чистого результата. Современные алгоритмы маркетплейсов способны определять даже незначительные оттенки серого или желтого на фоне, который должен быть белым.

Для товаров с множеством мелких деталей (например, электроника или ювелирные изделия) рекомендуется подготавливать дополнительные изображения с высоким разрешением, фокусируясь на важных элементах и особенностях товара.

Адаптация карточек под мобильные устройства

В 2025 году более 80% трафика на маркетплейсах приходится на мобильные устройства, поэтому адаптация карточек товаров под смартфоны и планшеты становится критически важной для успеха продаж. Оптимизация изображений для мобильного просмотра требует особого подхода. 📱

Ключевой момент в адаптации для мобильных устройств — соотношение сторон. Вертикальные изображения с пропорциями 3:4 или 4:5 значительно лучше отображаются на мобильных экранах, занимая большую полезную площадь. При этом важно, чтобы основной объект был четко виден даже при масштабировании до миниатюры.

Размер файла имеет первостепенное значение для мобильного пользователя, особенно при нестабильном интернет-соединении. Оптимизация изображений для быстрой загрузки становится не просто рекомендацией, а необходимостью. Рекомендуемый размер файла для мобильной оптимизации — не более 200-300 КБ для основного изображения.

Современные мобильные дисплеи имеют высокую плотность пикселей (Retina и similar), поэтому изображения должны сохранять четкость даже при отображении на устройствах с разрешением 2x или 3x. Это означает, что несмотря на стремление уменьшить размер файла, качество должно оставаться высоким.

Важно учитывать особенности отображения карточек в мобильных приложениях маркетплейсов, которые могут отличаться от веб-версий. Например, в приложениях часто используются карусели изображений с автоматической обрезкой, что требует особого внимания к композиции.

Используйте адаптивные форматы изображений (WebP) с поддержкой прогрессивной загрузки

Размещайте товар на изображении так, чтобы он был хорошо виден даже при обрезке до миниатюры

Тестируйте отображение карточек на различных мобильных устройствах

Учитывайте особенности интерфейса мобильных приложений каждого маркетплейса

Оптимизируйте контраст и насыщенность для лучшей видимости на экранах смартфонов

При адаптации карточек важно учитывать особенности загрузки изображений на разных скоростях интернет-соединения. Lazyload (отложенная загрузка) и прогрессивная загрузка изображений становятся стандартом для многих маркетплейсов. Это означает, что изображение должно выглядеть информативно даже при частичной загрузке.

Технология "responsive images" позволяет серверам маркетплейсов автоматически подавать изображения различного размера в зависимости от устройства пользователя. Для этого важно загружать изображения высокого качества и достаточного размера, чтобы система могла создать все необходимые версии.

Оптимизация текстовых элементов на изображениях также критична для мобильного просмотра. Если ваши карточки содержат текст (например, на инфографиках или составных изображениях), убедитесь, что он читаем даже на самых маленьких экранах. Как правило, текст размером менее 14-16 пикселей будет плохо виден на мобильных устройствах.

Частые ошибки при создании карточек для маркетплейсов

Даже опытные продавцы и дизайнеры допускают ошибки при подготовке изображений для маркетплейсов. Знание этих типичных проблем поможет вам избежать отказов при модерации и увеличить эффективность ваших карточек товаров. ⚠️

Игнорирование требований конкретной площадки. Каждый маркетплейс имеет свои уникальные требования, и одно из самых распространенных заблуждений — мнение, что изображения, подготовленные для одной площадки, подойдут для другой. На практике это часто приводит к отказам при модерации.

Недостаточное разрешение изображений. Многие продавцы пытаются использовать изображения, скачанные из интернета или полученные от поставщиков, без проверки их качества и разрешения. Современные маркетплейсы автоматически отклоняют карточки с низким разрешением.

Перегрузка изображений текстом и графикой. Добавление текстовых элементов, логотипов и водяных знаков запрещено на большинстве площадок. Правило "чистого изображения" становится стандартом в 2025 году.

Некорректно удаленный фон. "Грязный" белый фон с остатками исходного фона или неровным обтравлением объекта — частая причина отклонения карточек. Современные алгоритмы проверки способны обнаружить даже минимальные недостатки в удалении фона.

Избыточное или недостаточное сжатие. Баланс между размером файла и качеством изображения критически важен. Сильное сжатие приводит к артефактам и потере детализации, а недостаточное — к слишком большим файлам, замедляющим загрузку страницы.

Несоблюдение пропорций и неправильное кадрирование. Стремление подогнать изображение под требуемое соотношение сторон часто приводит к искажению пропорций товара или некорректному кадрированию, когда важные детали оказываются за границами кадра.

Неправильное позиционирование товара в кадре. Размещение объекта сбоку или слишком малого размера в кадре негативно влияет на восприятие, особенно в миниатюрах и на мобильных устройствах, где детали могут быть плохо различимы.

Проверяйте актуальные требования маркетплейса перед загрузкой изображений

Используйте профессиональные инструменты для обработки фотографий

Тестируйте отображение карточек в разных разделах маркетплейса

Регулярно обновляйте изображения с учетом изменений требований площадок

Следите за статистикой по просмотрам и конверсии для оценки эффективности карточек

Отсутствие многоракурсной съемки становится критической ошибкой в 2025 году. Покупатели ожидают увидеть товар со всех сторон, в разных цветах и с детализацией ключевых элементов. Загрузка только одного-двух изображений значительно снижает доверие и конверсию.

Еще одна распространенная ошибка — использование стоковых или заимствованных изображений без адаптации под требования маркетплейса. Такие изображения часто имеют неподходящие пропорции, включают элементы, запрещенные правилами площадки, или просто не соответствуют техническим требованиям.

Важно также обратить внимание на согласованность изображений в рамках одной карточки товара. Разные стили фотографий, освещения или фона создают впечатление непрофессионализма и снижают доверие к продавцу. Все изображения одного товара должны выглядеть как часть единой серии.