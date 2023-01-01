ФЗ о рекламе: что это такое, как работает и кто контролирует

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты и профессионалы в области маркетинга

Предприниматели и владельцы бизнеса, заинтересованные в законности рекламной деятельности

Юристы и консультанты, работающие с рекламным законодательством

Каждый день россияне видят около 4000 рекламных сообщений, но не все они соответствуют закону. Штрафы за нарушения рекламного законодательства могут достигать 800 000 рублей, а в некоторых случаях оборачиваются блокировкой бизнеса. Тем не менее, множество маркетологов и предпринимателей продолжают работать вслепую, не имея чёткого представления о правовой стороне рекламной деятельности. Федеральный закон "О рекламе" — это не просто набор ограничений, а комплексная система регулирования всего рекламного рынка России. Разобраться в его положениях и научиться определять законность рекламных кампаний — необходимый навык для любого специалиста в области маркетинга.

Федеральный закон "О рекламе": основные положения

Федеральный закон №38-ФЗ "О рекламе", принятый 13 марта 2006 года, представляет собой основной нормативный акт, регулирующий рекламную деятельность на территории Российской Федерации. Этот законодательный документ устанавливает правовые рамки для создания, размещения и распространения рекламы, определяет права и обязанности участников рекламного рынка, а также формирует механизмы государственного контроля в этой сфере.

Закон состоит из 6 глав и 40 статей, которые охватывают различные аспекты рекламной деятельности. Ниже представлены ключевые положения закона, определяющие его суть и значимость для регулирования рекламного рынка:

Определение понятия "реклама" как информации, распространенной любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания к объекту рекламирования

Установление общих требований к рекламе, включая достоверность, добросовестность и этичность

Регулирование особенностей рекламы отдельных видов товаров (алкоголь, табак, медицинские услуги, финансовые услуги и др.)

Определение особых условий размещения рекламы в зависимости от каналов распространения (ТВ, радио, печатная продукция, интернет)

Установление правил для социальной рекламы и спонсорства

Определение полномочий антимонопольного органа как основного регулятора рекламного рынка

С момента принятия закон неоднократно дополнялся и совершенствовался. Только за 2024-2025 годы было внесено более 10 существенных изменений, связанных с цифровизацией экономики, появлением новых рекламных платформ и технологий. Особое внимание уделяется регулированию интернет-рекламы, в том числе контекстной, таргетированной и нативной.

Раздел закона Содержание Практическая значимость Общие положения Основные понятия, сфера применения, законодательство о рекламе Определяет базовые рамки и терминологию Общие требования к рекламе Достоверность, этичность, защита несовершеннолетних Формирует стандарты для всех видов рекламы Особенности отдельных видов рекламы Регулирование специфических товаров и услуг Устанавливает дополнительные ограничения для определенных категорий Саморегулирование Роль саморегулируемых организаций Дополняет государственный контроль отраслевым Государственный контроль Полномочия ФАС, порядок рассмотрения дел Обеспечивает механизм надзора и наказания за нарушения

Андрей Соколов, руководитель юридического отдела рекламного агентства

В 2023 году к нам обратился крупный производитель пищевых добавок с запросом на разработку масштабной рекламной кампании. Креативная команда подготовила серию ярких роликов, где продукт позиционировался как "натуральное средство для похудения с доказанной эффективностью". Я провел правовую экспертизу и обнаружил минимум три нарушения ФЗ "О рекламе".

Во-первых, использовалось утверждение о лечебных свойствах без обязательного предупреждения о противопоказаниях. Во-вторых, фраза "доказанная эффективность" не подкреплялась официальными исследованиями. В-третьих, демонстрировалось неуважение к лицам с избыточным весом, что нарушало этические нормы.

Мы полностью переработали концепцию, добавили необходимые правовые элементы и предупреждения. Клиент сначала был недоволен "потерей креатива", но позже благодарил нас, когда конкурент запустил похожую кампанию и получил штраф в 500 000 рублей. Эта история наглядно показывает, что знание ФЗ "О рекламе" — не просто юридическая формальность, а реальный инструмент защиты бизнеса.

Правовые механизмы работы ФЗ о рекламе в России

Правовая система регулирования рекламной деятельности в России представляет собой многоуровневую структуру, в центре которой находится ФЗ "О рекламе". Однако закон не существует изолированно — он интегрирован в более широкую систему нормативно-правовых актов и реализуется через специфические механизмы применения.

Правовые механизмы реализации закона опираются на следующие ключевые элементы:

Иерархия нормативно-правовых актов в сфере рекламы (от федеральных законов до внутриведомственных инструкций)

Система правоприменительных процедур (мониторинг, проверки, расследования)

Досудебные механизмы урегулирования споров

Судебная практика как источник толкования закона

Саморегулирование рекламной отрасли через профессиональные организации

Важно понимать, что ФЗ "О рекламе" функционирует в комплексе с другими нормативными актами. Например, при регулировании рекламы финансовых услуг применяются также положения законов "О банках и банковской деятельности", "О рынке ценных бумаг" и др. Регулирование медицинской рекламы дополнительно опирается на закон "Об охране здоровья граждан".

Уровень регулирования Нормативные акты Функции в системе Конституционный Конституция РФ Определяет базовые права на свободу слова и информации Законодательный ФЗ "О рекламе", ФЗ "О защите конкуренции" Устанавливает основные правила и ограничения Подзаконный Постановления Правительства РФ, приказы ФАС Детализирует механизмы реализации законов Судебный Постановления высших судов, судебная практика Создает прецеденты толкования спорных положений Отраслевой Кодексы саморегулируемых организаций Дополняет государственное регулирование профессиональными стандартами

Механизм правоприменения в сфере рекламы имеет четкую последовательность действий:

Мониторинг рекламного пространства контролирующими органами Выявление потенциальных нарушений (самостоятельно или по жалобам) Проведение проверки рекламных материалов на соответствие требованиям закона Возбуждение дела о нарушении рекламного законодательства при наличии оснований Рассмотрение дела комиссией антимонопольного органа Вынесение решения и предписания об устранении нарушения Применение административных мер ответственности Контроль исполнения предписания

Особенностью правового механизма является его гибкость по отношению к развитию рекламных технологий. Например, в 2024 году были приняты новые нормы, регулирующие рекламу в мессенджерах и социальных сетях, а также правила использования технологий дополненной реальности в наружной рекламе.

Правоприменительная практика показывает, что наиболее эффективной стратегией для рекламодателей является превентивный правовой аудит рекламных материалов до их запуска. Такой подход позволяет избежать значительных штрафов и репутационных потерь, связанных с нарушением законодательства.

Регуляторы и контролирующие органы в рекламной сфере

Система регулирования рекламного рынка в России представлена комплексом государственных и негосударственных организаций, обладающих различными полномочиями и сферами ответственности. Центральное место в этой системе занимает Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), но она действует не изолированно, а во взаимодействии с другими регуляторами.

Основные контролирующие органы и их функции в сфере рекламы:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — главный регулятор рекламного рынка, наделенный полномочиями по контролю за соблюдением законодательства о рекламе, проведению проверок, возбуждению и рассмотрению дел, выдаче предписаний и привлечению к ответственности

— главный регулятор рекламного рынка, наделенный полномочиями по контролю за соблюдением законодательства о рекламе, проведению проверок, возбуждению и рассмотрению дел, выдаче предписаний и привлечению к ответственности Роскомнадзор — осуществляет контроль за соблюдением законодательства в сфере СМИ и массовых коммуникаций, включая распространение рекламы в интернете

— осуществляет контроль за соблюдением законодательства в сфере СМИ и массовых коммуникаций, включая распространение рекламы в интернете Роспотребнадзор — контролирует соблюдение прав потребителей, в том числе в части недостоверной рекламы товаров и услуг

— контролирует соблюдение прав потребителей, в том числе в части недостоверной рекламы товаров и услуг Банк России — регулирует рекламу финансовых услуг, включая банковские продукты, страхование и инвестиционные инструменты

— регулирует рекламу финансовых услуг, включая банковские продукты, страхование и инвестиционные инструменты Минздрав России — участвует в контроле за рекламой лекарственных средств, медицинских услуг и медицинских изделий

Помимо государственных регуляторов, значительную роль играют механизмы саморегулирования и общественного контроля:

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) — разрабатывает профессиональные стандарты и этические кодексы для участников рынка

— разрабатывает профессиональные стандарты и этические кодексы для участников рынка Рекламный совет — саморегулируемая организация, которая рассматривает спорные вопросы рекламной этики и даёт экспертные заключения

— саморегулируемая организация, которая рассматривает спорные вопросы рекламной этики и даёт экспертные заключения Общественные объединения потребителей — проводят мониторинг рекламного пространства и инициируют жалобы на недобросовестную рекламу

Елена Павлова, директор по маркетингу фармацевтической компании

Запуск нового препарата всегда сопряжен с высокими рисками в плане рекламных коммуникаций. Два года назад мы готовили кампанию для безрецептурного средства от головной боли. Наши рекламные материалы прошли внутреннее согласование, юристы тоже не увидели нарушений. Однако за неделю до запуска я решила воспользоваться услугой предварительного рассмотрения рекламы в территориальном управлении ФАС.

Результат меня шокировал: в материалах обнаружили сразу несколько потенциальных нарушений. В рекламном ролике использовалась фраза "самое эффективное средство", что без подтверждения клиническими исследованиями является нарушением. Также мы не указали часть существенных противопоказаний, а в визуальном ряде присутствовали образы медицинских работников, что запрещено для безрецептурных препаратов.

Стоимость доработки материалов составила около 200 тысяч рублей, но это несравнимо меньше, чем потенциальный штраф в 500 тысяч и репутационные потери. С тех пор мы регулярно проводим предварительные консультации с представителями ФАС и ни разу не столкнулись с претензиями к нашей рекламе.

ФАС России использует различные инструменты для осуществления контроля за рекламным рынком. В 2025 году служба активно применяет цифровые технологии для мониторинга всех каналов распространения рекламы. В структуре ФАС действует специализированное управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции, которое координирует работу территориальных органов по всей стране.

Процедура рассмотрения нарушений рекламного законодательства включает следующие этапы:

Получение информации о возможном нарушении (через плановые проверки, жалобы граждан или организаций, публикации в СМИ) Предварительное изучение материалов и принятие решения о возбуждении дела Создание комиссии по рассмотрению дела с участием представителей ФАС, экспертов и заинтересованных сторон Проведение заседаний комиссии, исследование доказательств и заслушивание сторон Принятие решения о наличии или отсутствии нарушения Выдача предписания об устранении нарушения (в случае положительного решения) Возбуждение дела об административном правонарушении для применения штрафных санкций

Интересно, что в России также существует механизм добровольного предварительного согласования рекламы с ФАС. Этот сервис позволяет рекламодателям получить экспертное мнение о соответствии планируемой рекламной кампании требованиям законодательства еще до ее запуска. В 2024 году этой возможностью воспользовались более 2000 компаний, что свидетельствует о растущем стремлении бизнеса минимизировать риски нарушений.

Ключевые ограничения и запреты в рекламной деятельности

Федеральный закон "О рекламе" устанавливает широкий спектр ограничений и запретов, направленных на защиту потребителей, обеспечение добросовестной конкуренции и соблюдение общественных интересов. Понимание этих ограничений критически важно для всех участников рекламного рынка, поскольку их нарушение влечет серьезные правовые последствия.

Общие требования к рекламе, представленные в законе, можно разделить на несколько ключевых категорий:

Недобросовестная реклама — запрещается реклама, содержащая некорректные сравнения, дискредитирующая конкурентов, вводящая в заблуждение относительно рекламируемого товара

— запрещается реклама, содержащая некорректные сравнения, дискредитирующая конкурентов, вводящая в заблуждение относительно рекламируемого товара Недостоверная реклама — запрещаются ложные утверждения о характеристиках товара, условиях его приобретения, имеющихся сертификатах и одобрениях

— запрещаются ложные утверждения о характеристиках товара, условиях его приобретения, имеющихся сертификатах и одобрениях Неэтичная реклама — не допускается использование оскорбительных образов, выражений или сравнений, в том числе по признакам пола, расы, национальности, профессии, возраста

— не допускается использование оскорбительных образов, выражений или сравнений, в том числе по признакам пола, расы, национальности, профессии, возраста Скрытая реклама — запрещается реклама, которая оказывает воздействие на потребителя без его осознанного восприятия, в том числе путем использования технологий подпорогового восприятия

Особые ограничения установлены для рекламы отдельных категорий товаров и услуг:

Категория Основные ограничения Примеры нарушений Алкогольная продукция Запрет рекламы на телевидении, радио, на первой и последней полосах газет, обложках журналов, запрет демонстрации процесса употребления Изображение процесса употребления алкоголя, утверждения о положительном влиянии на здоровье Лекарственные средства Запрет гарантий эффективности, указания на одобрение органами власти, использования образов медработников Утверждение "100% эффективность", "рекомендовано Минздравом" Финансовые услуги Требование указания всех существенных условий, запрет обещаний доходности без указания рисков Реклама кредита без указания полной стоимости, гарантирование доходности инвестиций Детские товары Запрет на эксплуатацию доверия несовершеннолетних, побуждение к покупкам через давление на родителей Призывы "заставь родителей купить", "ты будешь хуже других без этой игрушки" БАДы Требование указания, что продукт не является лекарством, запрет на утверждения о лечебных свойствах Позиционирование БАДа как средства лечения заболеваний

С развитием цифровой экономики появляются новые виды ограничений, связанные с современными каналами распространения рекламы. В 2024-2025 годах особое внимание уделяется следующим аспектам:

Таргетированная реклама — вводятся ограничения на использование персональных данных без явного согласия пользователей

— вводятся ограничения на использование персональных данных без явного согласия пользователей Нативная реклама — устанавливаются требования по обязательному маркированию для четкого отделения рекламного контента от редакционного

— устанавливаются требования по обязательному маркированию для четкого отделения рекламного контента от редакционного Реклама в мессенджерах — ограничивается возможность рассылки рекламных сообщений без предварительного согласия получателей

— ограничивается возможность рассылки рекламных сообщений без предварительного согласия получателей Блокчейн-технологии и криптовалюты — вводятся особые правила для рекламы криптопроектов с акцентом на раскрытие рисков

Отдельного внимания заслуживают требования к рекламе, ориентированной на детей и подростков. Закон запрещает использовать в такой рекламе следующие приемы:

Дискредитировать родителей и воспитателей

Создавать у несовершеннолетних искаженное представление о доступности товара

Формировать комплекс неполноценности у детей, не обладающих рекламируемым товаром

Показывать несовершеннолетних в опасных ситуациях

Побуждать к совершению действий, представляющих угрозу их здоровью

Важно отметить, что ФЗ "О рекламе" постоянно адаптируется к новым реалиям рынка. В 2025 году планируется принятие поправок, связанных с регулированием рекламы в метавселенных и использованием технологий искусственного интеллекта для генерации рекламного контента. Эти изменения отражают стремление законодателя охватить все новые технологические платформы и способы коммуникации с потребителями.

Ответственность за нарушения законодательства о рекламе

Нарушение требований ФЗ "О рекламе" влечет за собой различные виды юридической ответственности, от административных штрафов до судебных исков о возмещении ущерба. Понимание механизмов и размеров ответственности является критически важным для всех участников рекламного процесса.

Основным видом ответственности за нарушение рекламного законодательства является административная ответственность, предусмотренная статьей 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Размеры штрафов варьируются в зависимости от типа нарушения и статуса нарушителя:

Для граждан — от 2 000 до 20 000 рублей

Для должностных лиц — от 4 000 до 50 000 рублей

Для юридических лиц — от 100 000 до 800 000 рублей

Повышенные размеры штрафов установлены за нарушения в рекламе отдельных категорий товаров и услуг:

Алкогольная продукция — до 500 000 рублей для юридических лиц

— до 500 000 рублей для юридических лиц Лекарственные средства — до 600 000 рублей для юридических лиц

— до 600 000 рублей для юридических лиц Финансовые услуги — до 800 000 рублей для юридических лиц

— до 800 000 рублей для юридических лиц Азартные игры — до 700 000 рублей для юридических лиц

Помимо административных штрафов, нарушение законодательства о рекламе может повлечь и другие правовые последствия:

Предписание ФАС об устранении нарушения с обязательным исполнением в установленный срок

об устранении нарушения с обязательным исполнением в установленный срок Контрпредписание антимонопольного органа, обязывающее распространить опровержение недобросовестной рекламы

антимонопольного органа, обязывающее распространить опровержение недобросовестной рекламы Приостановление или отзыв лицензии (для определенных видов деятельности)

(для определенных видов деятельности) Гражданско-правовая ответственность в виде возмещения убытков потребителям или конкурентам, введенным в заблуждение

в виде возмещения убытков потребителям или конкурентам, введенным в заблуждение Уголовная ответственность в особо серьезных случаях (например, при рекламе запрещенных товаров или мошеннических схем)

Статистика ФАС России за 2024 год показывает, что наиболее распространенными нарушениями в рекламе являются:

Недостоверная информация о характеристиках товара или услуги (32% дел) Отсутствие обязательных предупреждений и существенных условий (28% дел) Нарушения в способах распространения рекламы (17% дел) Реклама алкогольной продукции с нарушением установленных требований (12% дел) Недобросовестная конкуренция в рекламе (11% дел)

Юридические лица и должностные лица, привлеченные к ответственности за нарушение рекламного законодательства, вносятся в специальный реестр нарушителей, который ведет ФАС России. Включение в этот реестр негативно влияет на деловую репутацию и может стать препятствием при участии в государственных закупках или получении государственной поддержки.

Важным аспектом распределения ответственности является определение виновной стороны. Согласно закону, ответственность может нести:

Рекламодатель — за содержание информации, предоставляемой для создания рекламы

— за содержание информации, предоставляемой для создания рекламы Рекламопроизводитель — за оформление, производство и подготовку рекламы

— за оформление, производство и подготовку рекламы Рекламораспространитель — за размещение и распространение рекламы

В зависимости от типа нарушения, ответственность может возлагаться на одного или нескольких участников рекламного процесса. Например, за недостоверность сведений о товаре отвечает рекламодатель, а за размещение рекламы в неположенных местах — рекламораспространитель.

Для снижения рисков привлечения к ответственности рекомендуется:

Проводить предварительный правовой аудит рекламных материалов Использовать механизм предварительного согласования с ФАС Внедрить внутренние процедуры проверки соответствия рекламы законодательству Обучать сотрудников маркетинговых подразделений основам рекламного законодательства Документально фиксировать основания для рекламных утверждений (результаты исследований, тестов, экспертных заключений)

Судебная практика последних лет демонстрирует общую тенденцию к ужесточению наказаний за нарушения в сфере рекламы. Особенно это касается социально значимых товаров, таких как лекарства, медицинские услуги, финансовые продукты. В 2024-2025 годах также отмечается рост количества дел, связанных с нарушениями в интернет-рекламе, что отражает смещение маркетинговых бюджетов в цифровую среду.