Формула РОМИ: расчет показателя ROI в маркетинге и ROAS

Эффективность маркетинговых вложений постоянно подвергается проверке на прочность. Руководители требуют прозрачности и очевидной выгоды от каждого потраченного рубля, и без точных финансовых метрик маркетологи рискуют превратиться из стратегов в простых "распылителей бюджета". 📊 Формула РОМИ (ROI в маркетинге) и показатель ROAS стали золотым стандартом для доказательства ценности маркетинга и обоснования инвестиций. В 2025 году эти метрики не просто полезны — они критически необходимы для выживания в условиях жесткой оптимизации маркетинговых бюджетов, когда каждый потраченный рубль должен генерировать измеримую отдачу.

Что такое РОМИ: суть формулы и её значение

РОМИ (Return on Marketing Investment) или маркетинговый ROI — это финансовый коэффициент, измеряющий прибыль, полученную от маркетинговых активностей относительно затраченных на них средств. По сути, это модификация классического ROI (Return on Investment), адаптированная специально для маркетинга. 💰

Главная ценность РОМИ заключается в том, что он трансформирует абстрактные понятия «узнаваемость бренда» или «лояльность» в конкретные цифры, которые поймет даже финансовый директор. Именно РОМИ помогает ответить на вечный вопрос руководства: "Что мы получили за эти деньги?"

В отличие от других маркетинговых метрик, РОМИ:

Говорит на языке бизнеса, а не маркетинга

Непосредственно связывает маркетинговую активность с финансовым результатом

Позволяет сравнивать эффективность разных маркетинговых каналов

Служит инструментом для принятия стратегических решений о распределении бюджета

Помогает защищать и обосновывать маркетинговые расходы перед руководством

Однако важно понимать, что РОМИ — это не просто цифра. Это компас, который направляет маркетинговую стратегию. Положительный РОМИ означает, что маркетинговые инвестиции себя окупили и принесли прибыль, а отрицательный сигнализирует о необходимости пересмотра подходов.

Значение РОМИ Интерпретация Рекомендуемые действия > 100% Отличная эффективность Масштабирование успешного подхода 20-100% Хорошая эффективность Оптимизация с целью повышения результатов 1-19% Минимальная прибыль Глубокий анализ и серьезная оптимизация < 0% Убыточная активность Пересмотр стратегии или отказ от активности

Екатерина Морозова, Маркетинг-директор Когда я пришла в компанию по доставке еды, маркетинговый бюджет тратился по принципу "всего понемногу везде". Никто точно не знал, что именно приносит результат. Первым делом я внедрила расчет РОМИ по каждому каналу. Результаты шокировали всех: наружная реклама, на которую уходило 40% бюджета, приносила лишь 5% новых клиентов, показывая РОМИ около -70%. Зато таргетированная реклама с РОМИ +150% получала лишь 15% бюджета. Мы полностью перекроили распределение средств, и за квартал увеличили общий РОМИ с 30% до 95% при том же бюджете. Это было не просто улучшение метрики — реальная прибыль компании выросла на 28%.

Базовая формула РОМИ и способы расчёта ROI

Формула РОМИ выглядит обманчиво просто, что иногда приводит к неточностям в расчетах. Базовый вариант формулы выглядит так:

РОМИ = ((Доход от маркетинговых активностей – Затраты на маркетинг) / Затраты на маркетинг) × 100%

Однако дьявол, как обычно, кроется в деталях. Есть несколько подходов к расчету РОМИ, и выбор конкретного метода зависит от целей анализа и доступных данных. 📈

Валовой РОМИ : использует общую выручку, не учитывая себестоимость товаров

: использует общую выручку, не учитывая себестоимость товаров Маржинальный РОМИ : учитывает маржинальную прибыль (выручка минус себестоимость)

: учитывает маржинальную прибыль (выручка минус себестоимость) Инкрементальный РОМИ : фокусируется только на дополнительной прибыли, полученной от конкретной маркетинговой активности

: фокусируется только на дополнительной прибыли, полученной от конкретной маркетинговой активности Долгосрочный РОМИ: учитывает пожизненную ценность клиента (LTV), приобретенного благодаря маркетинговым усилиям

Каждый подход имеет свои нюансы при вычислении числителя формулы (прибыли). В знаменателе же всегда маркетинговые затраты, но и здесь возникают вопросы: какие именно расходы включать? Только прямые расходы на рекламу или также затраты на персонал, аналитические инструменты и другие вспомогательные ресурсы?

Рассмотрим пример: компания потратила 500 000 рублей на рекламную кампанию, которая принесла 2 000 000 рублей дополнительной выручки. При этом маржинальность продукта составляет 40%.

Валовой РОМИ = ((2 000 000 – 500 000) / 500 000) × 100% = 300%

Маржинальный РОМИ = ((2 000 000 × 0,4 – 500 000) / 500 000) × 100% = 60%

Как видим, разница существенна. Использование валового РОМИ может создать иллюзию сверхэффективности, тогда как маржинальный подход дает более реалистичную картину.

Для корректного расчета РОМИ критически важно определить:

Временной период, за который оценивается возврат инвестиций Точную атрибуцию дохода к конкретным маркетинговым активностям Полный спектр затрат, связанных с маркетинговой активностью Методологию учета косвенных эффектов (брендовый эффект, отложенные конверсии)

Метод расчета Преимущества Недостатки Когда использовать Валовой РОМИ Простота расчета, доступность данных Переоценка эффективности, игнорирование себестоимости Для быстрой предварительной оценки Маржинальный РОМИ Учет реальной маржинальности, более точные результаты Требует данных о себестоимости каждого проданного товара Для большинства бизнес-моделей в качестве основного метода Инкрементальный РОМИ Фокус только на дополнительном эффекте от маркетинга Сложности с выделением инкрементальной части продаж Для оценки эффективности новых кампаний и A/B-тестов Долгосрочный РОМИ (с учетом LTV) Учитывает долгосрочную ценность клиентов Основан на прогнозах, которые могут не сбыться Для бизнесов с высокой лояльностью и повторными покупками

ROAS: отличие от РОМИ и методы вычисления

ROAS (Return on Ad Spend) часто путают с РОМИ, однако между ними существуют принципиальные различия. ROAS фокусируется исключительно на возврате рекламных инвестиций и рассчитывается как отношение выручки к затратам на рекламу. 🎯

Формула ROAS:

ROAS = (Выручка от рекламы / Затраты на рекламу) × 100%

Ключевые отличия ROAS от РОМИ:

ROAS учитывает только прямые расходы на размещение рекламы, игнорируя другие маркетинговые затраты

ROAS использует в числителе выручку, а не прибыль (как в РОМИ)

ROAS обычно выражается как соотношение (например, 4:1), а РОМИ — в процентах

ROAS — более тактический показатель, тогда как РОМИ имеет стратегическое значение

Простой пример: компания потратила 100 000 рублей на контекстную рекламу и получила от этой рекламы 400 000 рублей выручки. Себестоимость проданных товаров составляет 200 000 рублей.

ROAS = (400 000 / 100 000) × 100% = 400% или 4:1

РОМИ = ((400 000 – 200 000 – 100 000) / 100 000) × 100% = 100%

В этом примере ROAS выглядит впечатляюще (4:1), но РОМИ показывает, что реальная прибыль равна расходам на рекламу, что означает рентабельность 100%.

ROAS особенно полезен для:

Оценки эффективности отдельных рекламных кампаний и каналов A/B-тестирования рекламных креативов и таргетингов Ежедневной оптимизации рекламных бюджетов Сравнения эффективности различных площадок

При расчете ROAS важно учитывать следующие нюансы:

Определение правильного периода атрибуции (последнее взаимодействие, первое взаимодействие, линейная модель и т.д.)

Учет отложенных конверсий, особенно для продуктов с длинным циклом принятия решения

Включение всех релевантных расходов на рекламу, включая комиссии агентств и затраты на производство креативов

Выбор метрики для числителя (общая выручка vs. маржинальная выручка)

Целевой ROAS зависит от бизнес-модели и маржинальности. Для бизнеса с высокой маржинальностью (например, SaaS) ROAS 3:1 может быть достаточным, в то время как для низкомаржинального ритейла может требоваться 8:1 и выше.

Антон Захаров, Руководитель отдела платной рекламы Работая с онлайн-магазином косметики, я столкнулся с интересным парадоксом. Кампания по продвижению нового бренда показывала отличный ROAS в 6:1, но когда финансовый отдел посчитал РОМИ, результат был близок к нулю. Разобравшись, мы выяснили, что маржинальность новой линейки составляла всего 18%, а затраты на привлечение включали не только рекламный бюджет, но и дорогостоящие интеграции с инфлюенсерами, которые не учитывались в расчете ROAS. Мы пересмотрели стратегию, сфокусировавшись на продвижении более маржинальных товаров и оптимизировав канал инфлюенсер-маркетинга. Через два месяца ROAS остался на том же уровне, но РОМИ вырос до 85%. Это был ценный урок: высокий ROAS не всегда означает высокую прибыльность.

Практическое применение формулы РОМИ в разных каналах

Расчет РОМИ для разных маркетинговых каналов имеет свои особенности и сложности. Рассмотрим специфику оценки эффективности основных типов маркетинговых активностей. 📱

Для контекстной рекламы расчет РОМИ относительно прямолинеен благодаря точным данным о расходах и конверсиях. Ключевые шаги:

Настройка корректной E-commerce аналитики в Google Analytics или Яндекс.Метрике Установка правильных целей и значений конверсий Выбор модели атрибуции, соответствующей бизнесу (например, мультиканальная для дорогих товаров) Учет среднего чека и частоты повторных покупок

Для SEO расчет РОМИ сложнее, поскольку результаты проявляются с задержкой и зависят от множества факторов. Подход к оценке:

Учет всех затрат: оплата специалистов, контент, технический аудит, внешние ссылки

Измерение органического трафика до и после оптимизации

Оценка конверсий и дохода от органического трафика

Распределение эффекта оптимизации на длительный период (обычно 6-12 месяцев)

Для email-маркетинга РОМИ обычно высок благодаря низкой стоимости отправки и хорошей конверсии:

Включение затрат: услуги email-платформы, создание контента, работа дизайнеров

Отслеживание прямых продаж через UTM-метки

Учет жизненного цикла подписчиков и стоимости их удержания

Сегментация результатов по типам кампаний (приветственные, реактивационные, транзакционные)

Для маркетинга в мессенджерах рассчитываем:

Стоимость разработки и поддержки чат-ботов

Расходы на рассылки и контент

Конверсии от переходов из мессенджеров

Интеграцию с CRM для отслеживания полного пути клиента

Особый случай — брендовые кампании и PR, где прямой эффект часто отсрочен:

Использование инкрементального подхода: сравнение периодов до/после или тестовых/контрольных регионов

Измерение изменений в поисковом спросе брендовых запросов

Учет косвенных показателей: рост органических упоминаний, снижение стоимости привлечения

Распределение эффекта на длительный период (до нескольких лет для крупных брендовых кампаний)

Модель атрибуции критически важна для справедливого распределения заслуг между каналами. В 2025 году наиболее точными считаются:

Алгоритмическая атрибуция, учитывающая вероятностные модели

Атрибуция на основе данных (data-driven attribution)

Инкрементальный анализ с использованием контрольных групп

Примеры целевых показателей РОМИ для разных каналов:

Маркетинговый канал Минимальный приемлемый РОМИ Целевой РОМИ Период оценки Контекстная реклама 30% 100-200% 1-3 месяца SEO 50% 200-500% 6-12 месяцев Email-маркетинг 100% 300-800% 3-6 месяцев Маркетинг в мессенджерах 80% 200-400% 3-6 месяцев Брендовые кампании 20% 100-300% 12-36 месяцев

Повышение РОМИ: стратегии для роста эффективности

Увеличение РОМИ — стратегическая задача, которая решается через комплексный подход к оптимизации маркетинговых процессов. Рассмотрим проверенные методы для каждого элемента формулы. 🚀

Снижение маркетинговых затрат без потери эффективности:

Регулярный аудит рекламных кампаний с отключением неэффективных ключевых слов и плейсментов

Внедрение автоматизированных стратегий с использованием искусственного интеллекта для оптимизации ставок в реальном времени

Переговоры с площадками о скидках при долгосрочном размещении

Использование сезонности для планирования активностей в периоды с низкой конкуренцией

Оптимизация креативного производства через создание шаблонов и системы многократного использования

Увеличение дохода от маркетинговых активностей:

Оптимизация воронки конверсии через A/B-тестирование посадочных страниц и процесса оформления заказа

Персонализация коммуникаций на основе данных о поведении пользователя

Внедрение механик апселла и кросс-селла в точках контакта с клиентом

Работа с брошенными корзинами и незавершенными транзакциями

Расширение жизненного цикла клиента через программы лояльности и ремаркетинг

Стратегические подходы к повышению РОМИ:

Сегментация аудитории и персонализация. Выделение наиболее прибыльных сегментов и создание таргетированных кампаний для них. Это позволяет снизить стоимость привлечения и увеличить конверсию. Оптимизация атрибуции. Внедрение мультиканальной модели атрибуции помогает точнее определять вклад каждого канала и перераспределять бюджет в пользу наиболее эффективных. Акцент на маржинальность. Фокус маркетинговых усилий на продвижении высокомаржинальных продуктов и услуг автоматически повышает РОМИ. Повышение LTV. Работа над увеличением пожизненной ценности клиентов через улучшение клиентского опыта и развитие программ лояльности. Интеграция онлайн и офлайн данных. Объединение информации из CRM, точек продаж и онлайн-аналитики для получения полной картины клиентского пути.

Инновационные подходы 2025 года:

Предиктивная аналитика, прогнозирующая потенциал РОМИ еще до запуска кампаний

Динамическое бюджетирование, автоматически перераспределяющее средства между каналами на основе текущей эффективности

Персонализированная оптимизация ценообразования для каждого клиентского сегмента

Интеграция голосовых помощников и умных устройств в систему маркетинговых коммуникаций

Использование технологий расширенной реальности для увеличения конверсии

Типичные ошибки, снижающие РОМИ:

Чрезмерный фокус на показателях верхней части воронки (охваты, показы) вместо конверсий

Игнорирование данных о маржинальности при распределении бюджета

Неправильное определение целевой аудитории, приводящее к высоким затратам на привлечение

Отсутствие регулярной оптимизации рекламных кампаний

Использование шаблонных креативов без учета специфики канала и аудитории