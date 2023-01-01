CPM в Телеграмме: как работает и влияет на стоимость рекламы

Для кого эта статья:

маркетологи, работающие в digital-продвижении

рекламодатели, желающие оптимизировать бюджеты на рекламу в Telegram

студенты и начинающие специалисты, интересующиеся SMM и рекламными стратегиями

Реклама в Телеграме бьёт рекорды популярности — но многие маркетологи упускают деньги из-за недопонимания системы ценообразования. CPM (стоимость за тысячу показов) в этом мессенджере имеет уникальные особенности, которые напрямую влияют на эффективность вашей рекламной стратегии. Интересно, что 73% рекламодателей переплачивают за продвижение в Телеграме просто потому, что не знают механизмов формирования CPM. Разберём, как действительно работает эта метрика и почему некоторым брендам удаётся получать стоимость контакта в 2-3 раза ниже среднерыночной. 🚀

CPM в Телеграме: принцип работы и ключевые особенности

CPM (Cost Per Mille) — это стоимость тысячи показов рекламного сообщения пользователям. В Телеграме эта метрика имеет свою специфику, связанную с особенностями платформы. В отличие от классических социальных сетей, где показы считаются по факту пролистывания рекламного поста в ленте, в Телеграме показ зависит от того, открыл ли пользователь сообщение с рекламой. 📱

Ключевое отличие CPM в Телеграме — двухуровневая система расчёта показов:

Фактические показы — количество пользователей, открывших сообщение с рекламой

Рекламодатель платит за потенциальный охват, но эффективность кампании оценивается по фактическим просмотрам. Это создает уникальную динамику ценообразования, которую необходимо учитывать при планировании бюджета.

Параметр Официальная реклама через Telegram Ads Реклама через администраторов каналов Минимальный CPM (руб.) 300-450 150-2000 Таргетинг Базовый (язык, география) Только тематика канала Измерение эффективности Встроенная аналитика Ограниченная статистика Минимальный бюджет От 6000 руб. По договоренности

Важно понимать, что в Телеграме существуют два основных формата размещения рекламы:

Нативные рекламные посты в каналах

Официальная реклама через платформу Telegram Ads

Каждый из этих форматов имеет свои особенности расчёта CPM. При нативном размещении стоимость определяется владельцем канала и зависит от его популярности и тематики. Официальная реклама через Telegram Ads имеет более прозрачную систему ценообразования, основанную на аукционном принципе.

Алексей Петров, директор по digital-маркетингу Помню свой первый рекламный запуск в Телеграме в 2022 году. Мы разместили идентичное рекламное сообщение через Telegram Ads и напрямую в пяти тематических каналах. Результат нас шокировал: при одинаковом бюджете прямое размещение в каналах принесло в 2,3 раза больше целевых действий! Причина оказалась простой — мы не учли, что в официальной рекламе CPM рассчитывается по потенциальным показам, а не по фактическим. Фактически около 40% пользователей просто не открыли сообщение с рекламой. С тех пор мы всегда разделяем кампании и чётко понимаем, что реальный CPM в официальной рекламе часто выше заявленного на 30-50%.

Факторы, влияющие на формирование CPM в Телеграм-каналах

Стоимость тысячи показов в Телеграме формируется под влиянием множества факторов, понимание которых позволяет оптимизировать рекламный бюджет. Рассмотрим ключевые переменные, определяющие итоговый CPM. 💰

Размер и активность аудитории канала. Чем больше подписчиков и выше вовлечённость, тем выше CPM. Однако каналы-миллионники не всегда обеспечивают лучшую конверсию.

Тематика канала. Узкотематические каналы с целевой аудиторией могут иметь более высокий CPM, но обеспечивают лучшее качество контактов.

Сезонность. В период высокого спроса на рекламу (предпраздничные дни, начало сезонов) CPM может вырасти на 30-70%.

Формат рекламного сообщения. Нативные интеграции обычно стоят дороже, чем стандартные рекламные посты.

Конкуренция за размещение. При использовании аукционной системы Telegram Ads высокая конкуренция поднимает стоимость размещения.

Особое влияние на CPM оказывает качество контента в канале. Каналы с уникальным авторским контентом и высоким уровнем доверия аудитории могут устанавливать CPM в 2-3 раза выше среднерыночного. 📊

Тематика канала Средний CPM (руб.) Сезонные колебания Бизнес и финансы 700-1500 Низкие (±15%) Развлечения 250-600 Высокие (±40%) IT и технологии 600-1200 Средние (±25%) Красота и мода 400-900 Высокие (±50%) Новости 300-700 Зависит от информационного фона

При размещении рекламы через официальную платформу Telegram Ads ключевыми факторами влияния на CPM становятся:

Точность настройки таргетинга (чем уже — тем дороже)

Конкуренция за выбранный сегмент аудитории

Историческая эффективность ваших предыдущих кампаний

Релевантность рекламного сообщения целевой аудитории

Важно учитывать, что в Телеграме существует понятие "скрытый CPM" — когда при формально низкой стоимости показа реальная эффективность кампании снижается из-за низкого качества аудитории или неудачного времени размещения. Профессионалы оценивают не просто базовый CPM, а его отношение к конверсии в целевое действие.

Стратегии оптимизации CPM для эффективной рекламы

Снижение CPM при сохранении или повышении эффективности рекламы — задача, требующая системного подхода. Рассмотрим проверенные методы оптимизации стоимости контакта в Телеграме. 🔍

A/B-тестирование креативов. Тестирование разных версий рекламных сообщений позволяет выявить наиболее эффективные форматы и соотношения текст/медиа.

Сегментация размещений. Разделение бюджета между крупными, средними и нишевыми каналами обеспечивает балансировку CPM и качества аудитории.

Работа с пакетными размещениями. При бронировании нескольких размещений у одного администратора или через рекламную сеть можно получить скидку до 25-40%.

Выбор оптимального времени размещения. Анализ пиков активности целевой аудитории позволяет повысить эффективность при том же CPM.

Оптимизация формата сообщений. Адаптация под особенности восприятия контента в Телеграме (короткие тексты, яркие визуальные элементы).

Один из наиболее эффективных подходов — диверсификация каналов размещения. Вместо концентрации бюджета на топовых каналах с высоким CPM, можно получить сравнимый охват и лучшую конверсию, распределив средства между несколькими каналами среднего размера с более низким CPM.

Мария Соколова, руководитель отдела перформанс-маркетинга В прошлом году мы запускали рекламу нового финтех-продукта. Изначальная стратегия предполагала размещение в топ-5 финансовых каналах с CPM около 1200 рублей. После первой недели кампании ROI составил всего 0,8. Мы перестроили стратегию, переместив 70% бюджета в 15 нишевых каналов со средним CPM 450 рублей. Результат превзошёл ожидания: CPM кампании снизился на 58%, а конверсия выросла на 34%. Ключевым инсайтом стало понимание того, что в нишевых каналах реклама воспринимается как более персонализированная рекомендация, а не массовая реклама. С тех пор мы используем правило 30/70: 30% бюджета на крупные каналы для охвата и 70% на нишевые для конверсии.

При работе с официальной рекламной платформой Telegram Ads, оптимизация CPM достигается через:

Корректировку ставок в зависимости от времени суток и дня недели

Тонкую настройку таргетинга для исключения нецелевых аудиторий

Анализ и оптимизацию показателя CTR — высокий CTR позволяет снижать ставку при сохранении охвата

Использование ретаргетинга для повышения конверсии при том же CPM

Важно помнить, что в Телеграме особую роль играет качество аудитории и её соответствие вашему продукту. Иногда стратегически оправдано повышение CPM для доступа к более качественной аудитории, если это приводит к снижению стоимости конверсии. 📲

Анализ и сравнение CPM в Телеграмме с другими платформами

Для построения эффективной стратегии digital-продвижения необходимо понимать, как соотносится CPM в Телеграме с показателями других рекламных площадок. Это позволяет оптимально распределить бюджет и выбрать наиболее подходящие каналы коммуникации. 📈

Сравнительный анализ CPM основных рекламных платформ (данные на начало 2025 года):

Рекламная платформа Средний CPM (руб.) Особенности измерения показов Качество контакта Телеграм (прямое размещение) 400-900 Показ = открытие сообщения Высокое Телеграм (Telegram Ads) 300-700 Показ = доставка сообщения Среднее ВКонтакте 200-450 Показ = 50% площади на экране Среднее Яндекс.Директ 250-600 Показ = загрузка рекламы Среднее/высокое YouTube 600-1200 Показ = просмотр не менее 30 сек Высокое TikTok 350-800 Показ = 2 сек просмотра Среднее

Ключевые отличия CPM в Телеграме от других платформ:

Высокая вовлеченность аудитории. Пользователи Телеграма, как правило, более внимательно изучают контент, что повышает качество каждого контакта.

Отсутствие алгоритмической ленты. В Телеграме нет сложных алгоритмов фильтрации контента, что гарантирует доставку рекламного сообщения всем подписчикам.

Меньшие возможности таргетинга. Ограниченные опции таргетирования в сравнении с крупными рекламными сетями компенсируются тематической сегментацией каналов.

Доверие к площадке. Уровень доверия пользователей к рекомендациям в Телеграме выше, чем в других социальных сетях.

При распределении рекламного бюджета между различными платформами следует учитывать не только базовый CPM, но и качество контакта. В этом аспекте Телеграм демонстрирует одни из лучших показателей конверсии среди социальных платформ, особенно для продуктов, требующих вдумчивого принятия решений о покупке. 🚀

Интересно, что в отличие от большинства рекламных платформ, в Телеграме наблюдается более стабильный CPM с меньшей подверженностью сезонным колебаниям. Это делает платформу привлекательной для компаний с равномерным рекламным бюджетом на протяжении года.

Практические рекомендации по снижению CPM в Телеграмме

Грамотное управление стоимостью рекламного контакта в Телеграме требует комплексного подхода и понимания специфики платформы. Предлагаю конкретные шаги, позволяющие снизить CPM без потери качества рекламной кампании. ⚡

Проверяйте реальный охват каналов. Используйте сервисы аналитики (TGStat, Telemetr) для оценки соотношения подписчиков и реального охвата публикаций.

Договаривайтесь о размещениях заранее. Бронирование рекламных слотов за 2-3 недели может снизить стоимость до 15-20%.

Используйте посевы в микро-каналах. Каналы с аудиторией 5-15 тысяч подписчиков часто предлагают CPM на 50-70% ниже при сопоставимой конверсии.

Тестируйте разные форматы. Одностраничные тексты часто показывают лучший CTR, чем многостраничные сообщения, что позволяет снизить ставку в аукционной системе.

Наращивайте собственные каналы. Инвестиции в развитие своего Телеграм-канала в долгосрочной перспективе снизят зависимость от платных размещений.

Эффективная тактика снижения CPM — использование нестандартных форматов. Тематические подборки, в которые включается ваш продукт, часто стоят дешевле прямой рекламы и воспринимаются аудиторией более органично.

При работе с официальной рекламной системой Telegram Ads рекомендуется:

Начинать с широкого таргетинга с постепенным уточнением параметров

Устанавливать ставки на 10-15% ниже рекомендуемых системой

Тестировать рекламу в разное время суток для выявления периодов с низким CPM

Использовать динамические UTM-метки для точного отслеживания эффективности

Важнейший аспект оптимизации — работа с качеством креатива. Высокий CTR позволяет системе автоматически снижать CPM, поэтому инвестиции в создание привлекательного и релевантного контента окупаются через снижение стоимости размещения. 🎯

Для максимального снижения CPM в Телеграме рекомендуется комбинировать различные подходы:

Подход к оптимизации Потенциальное снижение CPM Временные затраты Сложность реализации Пакетное размещение в нескольких каналах 15-25% Средние Низкая A/B тестирование креативов 20-40% Высокие Средняя Размещение в нишевых каналах 30-60% Средние Средняя Оптимизация времени размещения 10-20% Низкие Низкая Использование нативных интеграций 30-50% Высокие Высокая

Немаловажным фактором является сезонное планирование. Размещение рекламы в периоды низкой активности рекламодателей (обычно июнь, вторая половина января) позволяет получить существенно более низкий CPM при том же качестве контакта.