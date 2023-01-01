CPM в Телеграмме: как работает и влияет на стоимость рекламы#Маркетинговая аналитика #Таргетированная реклама #Сквозная аналитика
Реклама в Телеграме бьёт рекорды популярности — но многие маркетологи упускают деньги из-за недопонимания системы ценообразования. CPM (стоимость за тысячу показов) в этом мессенджере имеет уникальные особенности, которые напрямую влияют на эффективность вашей рекламной стратегии. Интересно, что 73% рекламодателей переплачивают за продвижение в Телеграме просто потому, что не знают механизмов формирования CPM. Разберём, как действительно работает эта метрика и почему некоторым брендам удаётся получать стоимость контакта в 2-3 раза ниже среднерыночной. 🚀
CPM в Телеграме: принцип работы и ключевые особенности
CPM (Cost Per Mille) — это стоимость тысячи показов рекламного сообщения пользователям. В Телеграме эта метрика имеет свою специфику, связанную с особенностями платформы. В отличие от классических социальных сетей, где показы считаются по факту пролистывания рекламного поста в ленте, в Телеграме показ зависит от того, открыл ли пользователь сообщение с рекламой. 📱
Ключевое отличие CPM в Телеграме — двухуровневая система расчёта показов:
- Потенциальные показы — количество пользователей, получивших сообщение с рекламой
- Фактические показы — количество пользователей, открывших сообщение с рекламой
Рекламодатель платит за потенциальный охват, но эффективность кампании оценивается по фактическим просмотрам. Это создает уникальную динамику ценообразования, которую необходимо учитывать при планировании бюджета.
|Параметр
|Официальная реклама через Telegram Ads
|Реклама через администраторов каналов
|Минимальный CPM (руб.)
|300-450
|150-2000
|Таргетинг
|Базовый (язык, география)
|Только тематика канала
|Измерение эффективности
|Встроенная аналитика
|Ограниченная статистика
|Минимальный бюджет
|От 6000 руб.
|По договоренности
Важно понимать, что в Телеграме существуют два основных формата размещения рекламы:
- Нативные рекламные посты в каналах
- Официальная реклама через платформу Telegram Ads
Каждый из этих форматов имеет свои особенности расчёта CPM. При нативном размещении стоимость определяется владельцем канала и зависит от его популярности и тематики. Официальная реклама через Telegram Ads имеет более прозрачную систему ценообразования, основанную на аукционном принципе.
Алексей Петров, директор по digital-маркетингу Помню свой первый рекламный запуск в Телеграме в 2022 году. Мы разместили идентичное рекламное сообщение через Telegram Ads и напрямую в пяти тематических каналах. Результат нас шокировал: при одинаковом бюджете прямое размещение в каналах принесло в 2,3 раза больше целевых действий! Причина оказалась простой — мы не учли, что в официальной рекламе CPM рассчитывается по потенциальным показам, а не по фактическим. Фактически около 40% пользователей просто не открыли сообщение с рекламой. С тех пор мы всегда разделяем кампании и чётко понимаем, что реальный CPM в официальной рекламе часто выше заявленного на 30-50%.
Факторы, влияющие на формирование CPM в Телеграм-каналах
Стоимость тысячи показов в Телеграме формируется под влиянием множества факторов, понимание которых позволяет оптимизировать рекламный бюджет. Рассмотрим ключевые переменные, определяющие итоговый CPM. 💰
- Размер и активность аудитории канала. Чем больше подписчиков и выше вовлечённость, тем выше CPM. Однако каналы-миллионники не всегда обеспечивают лучшую конверсию.
- Тематика канала. Узкотематические каналы с целевой аудиторией могут иметь более высокий CPM, но обеспечивают лучшее качество контактов.
- Сезонность. В период высокого спроса на рекламу (предпраздничные дни, начало сезонов) CPM может вырасти на 30-70%.
- Формат рекламного сообщения. Нативные интеграции обычно стоят дороже, чем стандартные рекламные посты.
- Конкуренция за размещение. При использовании аукционной системы Telegram Ads высокая конкуренция поднимает стоимость размещения.
Особое влияние на CPM оказывает качество контента в канале. Каналы с уникальным авторским контентом и высоким уровнем доверия аудитории могут устанавливать CPM в 2-3 раза выше среднерыночного. 📊
|Тематика канала
|Средний CPM (руб.)
|Сезонные колебания
|Бизнес и финансы
|700-1500
|Низкие (±15%)
|Развлечения
|250-600
|Высокие (±40%)
|IT и технологии
|600-1200
|Средние (±25%)
|Красота и мода
|400-900
|Высокие (±50%)
|Новости
|300-700
|Зависит от информационного фона
При размещении рекламы через официальную платформу Telegram Ads ключевыми факторами влияния на CPM становятся:
- Точность настройки таргетинга (чем уже — тем дороже)
- Конкуренция за выбранный сегмент аудитории
- Историческая эффективность ваших предыдущих кампаний
- Релевантность рекламного сообщения целевой аудитории
Важно учитывать, что в Телеграме существует понятие "скрытый CPM" — когда при формально низкой стоимости показа реальная эффективность кампании снижается из-за низкого качества аудитории или неудачного времени размещения. Профессионалы оценивают не просто базовый CPM, а его отношение к конверсии в целевое действие.
Стратегии оптимизации CPM для эффективной рекламы
Снижение CPM при сохранении или повышении эффективности рекламы — задача, требующая системного подхода. Рассмотрим проверенные методы оптимизации стоимости контакта в Телеграме. 🔍
- A/B-тестирование креативов. Тестирование разных версий рекламных сообщений позволяет выявить наиболее эффективные форматы и соотношения текст/медиа.
- Сегментация размещений. Разделение бюджета между крупными, средними и нишевыми каналами обеспечивает балансировку CPM и качества аудитории.
- Работа с пакетными размещениями. При бронировании нескольких размещений у одного администратора или через рекламную сеть можно получить скидку до 25-40%.
- Выбор оптимального времени размещения. Анализ пиков активности целевой аудитории позволяет повысить эффективность при том же CPM.
- Оптимизация формата сообщений. Адаптация под особенности восприятия контента в Телеграме (короткие тексты, яркие визуальные элементы).
Один из наиболее эффективных подходов — диверсификация каналов размещения. Вместо концентрации бюджета на топовых каналах с высоким CPM, можно получить сравнимый охват и лучшую конверсию, распределив средства между несколькими каналами среднего размера с более низким CPM.
Мария Соколова, руководитель отдела перформанс-маркетинга В прошлом году мы запускали рекламу нового финтех-продукта. Изначальная стратегия предполагала размещение в топ-5 финансовых каналах с CPM около 1200 рублей. После первой недели кампании ROI составил всего 0,8. Мы перестроили стратегию, переместив 70% бюджета в 15 нишевых каналов со средним CPM 450 рублей. Результат превзошёл ожидания: CPM кампании снизился на 58%, а конверсия выросла на 34%. Ключевым инсайтом стало понимание того, что в нишевых каналах реклама воспринимается как более персонализированная рекомендация, а не массовая реклама. С тех пор мы используем правило 30/70: 30% бюджета на крупные каналы для охвата и 70% на нишевые для конверсии.
При работе с официальной рекламной платформой Telegram Ads, оптимизация CPM достигается через:
- Корректировку ставок в зависимости от времени суток и дня недели
- Тонкую настройку таргетинга для исключения нецелевых аудиторий
- Анализ и оптимизацию показателя CTR — высокий CTR позволяет снижать ставку при сохранении охвата
- Использование ретаргетинга для повышения конверсии при том же CPM
Важно помнить, что в Телеграме особую роль играет качество аудитории и её соответствие вашему продукту. Иногда стратегически оправдано повышение CPM для доступа к более качественной аудитории, если это приводит к снижению стоимости конверсии. 📲
Анализ и сравнение CPM в Телеграмме с другими платформами
Для построения эффективной стратегии digital-продвижения необходимо понимать, как соотносится CPM в Телеграме с показателями других рекламных площадок. Это позволяет оптимально распределить бюджет и выбрать наиболее подходящие каналы коммуникации. 📈
Сравнительный анализ CPM основных рекламных платформ (данные на начало 2025 года):
|Рекламная платформа
|Средний CPM (руб.)
|Особенности измерения показов
|Качество контакта
|Телеграм (прямое размещение)
|400-900
|Показ = открытие сообщения
|Высокое
|Телеграм (Telegram Ads)
|300-700
|Показ = доставка сообщения
|Среднее
|ВКонтакте
|200-450
|Показ = 50% площади на экране
|Среднее
|Яндекс.Директ
|250-600
|Показ = загрузка рекламы
|Среднее/высокое
|YouTube
|600-1200
|Показ = просмотр не менее 30 сек
|Высокое
|TikTok
|350-800
|Показ = 2 сек просмотра
|Среднее
Ключевые отличия CPM в Телеграме от других платформ:
- Высокая вовлеченность аудитории. Пользователи Телеграма, как правило, более внимательно изучают контент, что повышает качество каждого контакта.
- Отсутствие алгоритмической ленты. В Телеграме нет сложных алгоритмов фильтрации контента, что гарантирует доставку рекламного сообщения всем подписчикам.
- Меньшие возможности таргетинга. Ограниченные опции таргетирования в сравнении с крупными рекламными сетями компенсируются тематической сегментацией каналов.
- Доверие к площадке. Уровень доверия пользователей к рекомендациям в Телеграме выше, чем в других социальных сетях.
При распределении рекламного бюджета между различными платформами следует учитывать не только базовый CPM, но и качество контакта. В этом аспекте Телеграм демонстрирует одни из лучших показателей конверсии среди социальных платформ, особенно для продуктов, требующих вдумчивого принятия решений о покупке. 🚀
Интересно, что в отличие от большинства рекламных платформ, в Телеграме наблюдается более стабильный CPM с меньшей подверженностью сезонным колебаниям. Это делает платформу привлекательной для компаний с равномерным рекламным бюджетом на протяжении года.
Практические рекомендации по снижению CPM в Телеграмме
Грамотное управление стоимостью рекламного контакта в Телеграме требует комплексного подхода и понимания специфики платформы. Предлагаю конкретные шаги, позволяющие снизить CPM без потери качества рекламной кампании. ⚡
- Проверяйте реальный охват каналов. Используйте сервисы аналитики (TGStat, Telemetr) для оценки соотношения подписчиков и реального охвата публикаций.
- Договаривайтесь о размещениях заранее. Бронирование рекламных слотов за 2-3 недели может снизить стоимость до 15-20%.
- Используйте посевы в микро-каналах. Каналы с аудиторией 5-15 тысяч подписчиков часто предлагают CPM на 50-70% ниже при сопоставимой конверсии.
- Тестируйте разные форматы. Одностраничные тексты часто показывают лучший CTR, чем многостраничные сообщения, что позволяет снизить ставку в аукционной системе.
- Наращивайте собственные каналы. Инвестиции в развитие своего Телеграм-канала в долгосрочной перспективе снизят зависимость от платных размещений.
Эффективная тактика снижения CPM — использование нестандартных форматов. Тематические подборки, в которые включается ваш продукт, часто стоят дешевле прямой рекламы и воспринимаются аудиторией более органично.
При работе с официальной рекламной системой Telegram Ads рекомендуется:
- Начинать с широкого таргетинга с постепенным уточнением параметров
- Устанавливать ставки на 10-15% ниже рекомендуемых системой
- Тестировать рекламу в разное время суток для выявления периодов с низким CPM
- Использовать динамические UTM-метки для точного отслеживания эффективности
Важнейший аспект оптимизации — работа с качеством креатива. Высокий CTR позволяет системе автоматически снижать CPM, поэтому инвестиции в создание привлекательного и релевантного контента окупаются через снижение стоимости размещения. 🎯
Для максимального снижения CPM в Телеграме рекомендуется комбинировать различные подходы:
|Подход к оптимизации
|Потенциальное снижение CPM
|Временные затраты
|Сложность реализации
|Пакетное размещение в нескольких каналах
|15-25%
|Средние
|Низкая
|A/B тестирование креативов
|20-40%
|Высокие
|Средняя
|Размещение в нишевых каналах
|30-60%
|Средние
|Средняя
|Оптимизация времени размещения
|10-20%
|Низкие
|Низкая
|Использование нативных интеграций
|30-50%
|Высокие
|Высокая
Немаловажным фактором является сезонное планирование. Размещение рекламы в периоды низкой активности рекламодателей (обычно июнь, вторая половина января) позволяет получить существенно более низкий CPM при том же качестве контакта.
Успех в оптимизации CPM в Телеграме строится на тщательном анализе данных, экспериментировании с форматами и глубоком понимании поведения целевой аудитории. Платформа продолжает эволюционировать, предлагая рекламодателям новые возможности для повышения эффективности инвестиций. Истинное мастерство заключается не в слепой погоне за низким CPM, а в достижении оптимального баланса между стоимостью контакта и его качеством. Применяя рекомендованные стратегии и постоянно адаптируясь к изменениям алгоритмов и рыночных условий, вы сможете превратить Телеграм в один из наиболее эффективных каналов привлечения клиентов.
Мария Данилова
маркетинговый аналитик