Что такое пуш-уведомления: простыми словами о работе сообщений

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

маркетологи и специалисты по digital-маркетингу

владельцы и менеджеры интернет-магазинов

студенты и профессионалы, интересующиеся карьерой в сфере маркетинга и технологий

Каждый раз, когда ваш смартфон «пикает» и высвечивает короткое сообщение о новом письме, скидке в онлайн-магазине или обновлении приложения — это пуш-уведомление в действии. Эти небольшие информационные всплески стали незаменимыми посредниками между бизнесом и потребителем, увеличивая конверсию до 4 раз эффективнее email-рассылок. В 2025 году компании, грамотно использующие пуш-сообщения, фиксируют рост возвращаемости клиентов на 88%. Но что скрывается за кулисами этого мощного инструмента цифрового маркетинга? Давайте разберемся без технических заумностей. 🔔

Пуш-уведомления: что это такое без сложных терминов

Пуш-уведомление — это короткое сообщение, которое «выпрыгивает» на экране вашего устройства независимо от того, чем вы сейчас занимаетесь. В отличие от электронной почты, которую нужно специально открывать, или SMS, которые требуют платы за отправку, пуш-сообщение доставляется мгновенно и бесплатно — при условии, что пользователь разрешил их получать. 📱

Эти небольшие информационные всплески могут содержать заголовок, короткий текст и даже изображение. Они работают как на мобильных устройствах, так и на десктопах через браузеры. Главная особенность — пуш-уведомления появляются даже когда приложение закрыто или браузер свёрнут.

Дмитрий Соколов, директор по маркетингу Когда я запустил первую кампанию пуш-уведомлений для нашего интернет-магазина обуви, честно говоря, не ожидал многого. Настроил персонализированные сообщения о поступлении моделей, которые клиенты просматривали, но не купили. За первую неделю конверсия выросла на 23%! Ключевым фактором стало точное время отправки — мы анализировали, когда каждый клиент обычно делает покупки, и отправляли уведомления именно в этот временной промежуток. Один клиент даже написал нам: "Это магия какая-то — я только подумал о тех ботинках, а вы тут как тут с сообщением, что они со скидкой!"

По функциональности пуш-уведомления делятся на несколько типов:

Транзакционные — информируют о событиях, связанных с действиями пользователя (подтверждение заказа, оплата)

— информируют о событиях, связанных с действиями пользователя (подтверждение заказа, оплата) Информационные — сообщают о важных обновлениях, новостях или изменениях

— сообщают о важных обновлениях, новостях или изменениях Маркетинговые — продвигают товары, услуги, акции и специальные предложения

— продвигают товары, услуги, акции и специальные предложения Триггерные — запускаются в ответ на конкретные действия пользователя (брошенная корзина, просмотр определенного товара)

— запускаются в ответ на конкретные действия пользователя (брошенная корзина, просмотр определенного товара) Напоминающие — помогают вернуть пользователя, который давно не совершал действий

Характеристика Пуш-уведомления Email-рассылки SMS Скорость восприятия 3-5 секунд 30+ секунд 5-10 секунд Средний CTR (2025) 7-12% 2-3% 4-6% Стоимость отправки Бесплатно Бесплатно/По подписке Платно Необходимость в установке приложения Нет (для веб-пуш) Нет Нет Персонализация Высокая Высокая Средняя

Как работают пуш-сообщения: механика взаимодействия

Чтобы понять, как работают пуш-уведомления, представьте себе телефонный звонок. Но вместо того, чтобы звонить вам напрямую, отправитель звонит в специальную службу (сервер уведомлений), которая знает, как связаться с вашим устройством. Эта служба доставляет сообщение на ваше устройство, даже если соответствующее приложение не запущено. 🔄

Технически процесс выглядит следующим образом:

Подписка пользователя — когда пользователь впервые посещает сайт или устанавливает приложение, ему предлагают разрешить получение уведомлений Регистрация устройства — устройство пользователя получает уникальный идентификатор (токен), который отправляется на сервер Создание уведомления — компания формирует сообщение через специальную платформу Отправка на сервисы уведомлений — сообщение поступает в Firebase Cloud Messaging (для Android) или Apple Push Notification Service (для iOS) Доставка пользователю — сервер уведомлений находит устройство по токену и доставляет сообщение

Для мобильных и веб-пуш уведомлений есть отличия в механизмах работы:

Параметр Мобильные пуш-уведомления Веб-пуш уведомления Платформа доставки Через нативное приложение Через браузер Необходимость установки Требуется установка приложения Не требуется установка Технология FCM, APNS, HMS Web Push API, Service Workers Объём персональных данных Больше (доступ к геолокации, контактам) Меньше (ограничен браузером) Охват аудитории Только пользователи приложения Любые посетители сайта

Интересный факт: по данным на 2025 год, среднее время от момента получения пуш-уведомления до реакции пользователя составляет всего 6,4 минуты, в то время как для email этот показатель достигает 6,5 часов.

Важно понимать, что при взаимодействии с пуш-сообщениями у пользователя есть несколько вариантов действий:

Игнорировать уведомление (оно исчезнет через некоторое время)

Удалить его, не открывая

Открыть уведомление, что приведёт к запуску приложения или открытию указанной страницы

Выполнить действие через уведомление (например, ответить на сообщение)

Отключить уведомления для конкретного приложения или сайта

Преимущества пуш-уведомлений для вашего бизнеса

Пуш-уведомления — не просто удобный способ коммуникации, а инструмент с доказанной эффективностью, который даёт бизнесу значительные преимущества. Рассмотрим ключевые из них. 💼

Анна Ветрова, руководитель отдела маркетинга После двух месяцев падения показателей мы проанализировали поведение наших пользователей и обнаружили, что 73% клиентов бросают корзину на стадии оплаты. Внедрили серию триггерных пуш-уведомлений с персональными скидками, которые отправлялись через 1 час после ухода клиента с сайта. Результат превзошёл все ожидания: 42% клиентов вернулись и завершили покупку! Секрет был в точном таймиге и личном обращении — мы использовали имя клиента и конкретное название товара, который он не купил. Один клиент даже написал в службу поддержки, чтобы уточнить, действительно ли это последняя единица товара на складе, как мы указали в пуш-уведомлении.

Основные бизнес-выгоды от внедрения пуш-уведомлений:

Мгновенное взаимодействие . Сообщения доставляются на устройство пользователя сразу после отправки, обеспечивая оперативную коммуникацию

. Сообщения доставляются на устройство пользователя сразу после отправки, обеспечивая оперативную коммуникацию Высокая заметность . В отличие от email, которые могут затеряться в папке "Спам" или остаться непрочитанными, пуш-уведомления сразу привлекают внимание

. В отличие от email, которые могут затеряться в папке "Спам" или остаться непрочитанными, пуш-уведомления сразу привлекают внимание Увеличение повторных посещений . По данным исследования Airship за 2025 год, грамотно настроенные пуш-уведомления повышают показатель возвращаемости пользователей в среднем на 88%

. По данным исследования Airship за 2025 год, грамотно настроенные пуш-уведомления повышают показатель возвращаемости пользователей в среднем на 88% Сегментация аудитории . Возможность отправлять сообщения определенным группам пользователей, основываясь на их поведении, предпочтениях, локации и других факторах

. Возможность отправлять сообщения определенным группам пользователей, основываясь на их поведении, предпочтениях, локации и других факторах Персонализация контента. Современные системы пуш-уведомлений позволяют динамически подставлять персональную информацию, делая сообщение релевантным для конкретного пользователя

Количественные показатели эффективности пуш-уведомлений в различных сферах бизнеса:

🛍️ E-commerce : снижение показателя брошенных корзин на 17-25%

: снижение показателя брошенных корзин на 17-25% 📱 Мобильные приложения : увеличение удержания пользователей на 3-10 день после установки на 71%

: увеличение удержания пользователей на 3-10 день после установки на 71% 🎮 Игровая индустрия : рост внутриигровых покупок на 34% при использовании персонализированных уведомлений

: рост внутриигровых покупок на 34% при использовании персонализированных уведомлений 📊 Финтех : повышение частоты использования приложения на 53% при внедрении транзакционных уведомлений

: повышение частоты использования приложения на 53% при внедрении транзакционных уведомлений 🍽️ Рестораны и доставка: увеличение повторных заказов на 42% при отправке уведомлений о специальных предложениях

Эффективные стратегии использования пуш-сообщений

Наличие технической возможности отправлять пуш-уведомления — только половина дела. Для достижения максимального эффекта требуется продуманная стратегия. Рассмотрим ключевые подходы, доказавшие свою эффективность в 2025 году. ⚡

1. Сегментация и персонализация

Разделите аудиторию на сегменты по различным критериям для более точного таргетинга:

Поведенческие характеристики (частота покупок, средний чек)

Демографические данные (возраст, пол, локация)

История взаимодействия с вашим продуктом

Предпочтения и интересы

По данным исследования Leanplum, персонализированные пуш-уведомления повышают доверие к бренду на 77% и увеличивают степень открытий на 9,3%.

2. Оптимальное время отправки

Анализ поведения пользователей показывает, что существуют наиболее эффективные временные окна для отправки уведомлений:

Для B2C-сегмента: вторник-четверг с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 19:00

Для B2B-сегмента: вторник-среда с 10:00 до 11:30 и с 14:30 до 16:00

Для срочных акционных предложений: четверг-пятница с 19:00 до 21:00

При этом, индивидуальный анализ активности каждого пользователя даёт еще более точные результаты.

3. Триггерные и время-зависимые последовательности

Настройте автоматические цепочки сообщений, которые запускаются в ответ на определенные действия пользователей:

Брошенная корзина : серия из 2-3 уведомлений через 1, 24 и 48 часов

: серия из 2-3 уведомлений через 1, 24 и 48 часов Onboarding : последовательность из 5-7 уведомлений в течение первой недели после регистрации

: последовательность из 5-7 уведомлений в течение первой недели после регистрации Re-engagement: серия из 3-4 уведомлений для неактивных пользователей

4. A/B-тестирование и аналитика

Постоянно тестируйте различные элементы пуш-уведомлений:

Заголовки и тексты (длина, тон коммуникации, призывы к действию)

Времена отправки

Частоту коммуникаций

Визуальные элементы (иконки, изображения)

Регулярный анализ метрик поможет оптимизировать стратегию:

Delivery Rate (% доставленных сообщений)

CTR (% переходов по уведомлению)

Conversion Rate (% конверсий после перехода)

Opt-out Rate (% отписок от уведомлений)

5. Мультиканальная интеграция

Интегрируйте пуш-уведомления в общую маркетинговую стратегию:

Координируйте сообщения по разным каналам (email, push, in-app)

Используйте единый тон коммуникации и визуальный стиль

Создавайте цельный пользовательский путь между каналами

Распространённые ошибки в работе с пуш-уведомлениями

Даже при все большей популярности пуш-уведомлений, многие компании допускают критические ошибки, которые не только снижают эффективность стратегии, но и могут оттолкнуть потенциальных клиентов. Разберем ключевые ловушки и способы их избежать. ⚠️

Ошибка №1: Чрезмерная частота отправки

Слишком частая отправка уведомлений — главная причина, по которой пользователи отключают их

Последствия : рост отказов от получения уведомлений на 76%, негативное восприятие бренда

: рост отказов от получения уведомлений на 76%, негативное восприятие бренда Решение: установите оптимальную частоту отправки (не более 2-3 уведомлений в неделю для B2C и 1-2 для B2B), дайте пользователю возможность управлять частотой и типами получаемых уведомлений

Ошибка №2: Отсутствие ценности для пользователя

Отправка общих, нецелевых сообщений без учета интересов пользователя

Последствия : игнорирование сообщений, снижение CTR до минимальных значений (менее 1%)

: игнорирование сообщений, снижение CTR до минимальных значений (менее 1%) Решение: каждое уведомление должно нести конкретную ценность — специальное предложение, важную информацию, решение проблемы пользователя

Ошибка №3: Неудачный тайминг

Отправка уведомлений в неподходящее время

Последствия : раздражение пользователей, особенно при получении сообщений ночью или ранним утром

: раздражение пользователей, особенно при получении сообщений ночью или ранним утром Решение: учитывайте часовые пояса, анализируйте время активности пользователей, используйте инструменты оптимального времени отправки

Ошибка №4: Игнорирование метрик и аналитики

Отсутствие системы отслеживания эффективности пуш-кампаний

Последствия : невозможность оптимизировать стратегию, продолжение неэффективных практик

: невозможность оптимизировать стратегию, продолжение неэффективных практик Решение: регулярно анализируйте ключевые метрики (CTR, конверсии, отписки), проводите A/B-тестирования, корректируйте стратегию на основе полученных данных

Ошибка №5: Некорректное отображение на устройствах

Технические ошибки в отображении контента, неоптимизированные изображения

Последствия : плохой пользовательский опыт, нечитаемые сообщения

: плохой пользовательский опыт, нечитаемые сообщения Решение: тестируйте уведомления на различных устройствах и платформах перед массовой отправкой, учитывайте ограничения по длине текста (обычно 40-50 символов для заголовка и до 80 для текста)

Ошибка №6: Навязчивый запрос разрешений

Запрос разрешения на отправку уведомлений сразу при первом посещении сайта

Последствия : высокий процент отказов (до 70-80% на первом этапе)

: высокий процент отказов (до 70-80% на первом этапе) Решение: используйте двухэтапную систему запроса разрешений — сначала покажите пользователю ценность подписки на пуш-уведомления, и только потом запрашивайте техническое разрешение

Ошибка Влияние на метрики Процент компаний, допускающих ошибку (2025) Чрезмерная частота Рост отписок на 65-80% 47% Отсутствие ценности Падение CTR до 0,5-1,2% 53% Неудачный тайминг Снижение открытий на 35-45% 38% Игнорирование аналитики Стагнация конверсии 62% Навязчивый запрос разрешений Отказ от подписки до 78% 73%