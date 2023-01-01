Что такое пуш-уведомления: простыми словами о работе сообщений
Для кого эта статья:
- маркетологи и специалисты по digital-маркетингу
- владельцы и менеджеры интернет-магазинов
- студенты и профессионалы, интересующиеся карьерой в сфере маркетинга и технологий
Каждый раз, когда ваш смартфон «пикает» и высвечивает короткое сообщение о новом письме, скидке в онлайн-магазине или обновлении приложения — это пуш-уведомление в действии. Эти небольшие информационные всплески стали незаменимыми посредниками между бизнесом и потребителем, увеличивая конверсию до 4 раз эффективнее email-рассылок. В 2025 году компании, грамотно использующие пуш-сообщения, фиксируют рост возвращаемости клиентов на 88%. Но что скрывается за кулисами этого мощного инструмента цифрового маркетинга? Давайте разберемся без технических заумностей. 🔔
Пуш-уведомления: что это такое без сложных терминов
Пуш-уведомление — это короткое сообщение, которое «выпрыгивает» на экране вашего устройства независимо от того, чем вы сейчас занимаетесь. В отличие от электронной почты, которую нужно специально открывать, или SMS, которые требуют платы за отправку, пуш-сообщение доставляется мгновенно и бесплатно — при условии, что пользователь разрешил их получать. 📱
Эти небольшие информационные всплески могут содержать заголовок, короткий текст и даже изображение. Они работают как на мобильных устройствах, так и на десктопах через браузеры. Главная особенность — пуш-уведомления появляются даже когда приложение закрыто или браузер свёрнут.
Дмитрий Соколов, директор по маркетингу Когда я запустил первую кампанию пуш-уведомлений для нашего интернет-магазина обуви, честно говоря, не ожидал многого. Настроил персонализированные сообщения о поступлении моделей, которые клиенты просматривали, но не купили. За первую неделю конверсия выросла на 23%! Ключевым фактором стало точное время отправки — мы анализировали, когда каждый клиент обычно делает покупки, и отправляли уведомления именно в этот временной промежуток. Один клиент даже написал нам: "Это магия какая-то — я только подумал о тех ботинках, а вы тут как тут с сообщением, что они со скидкой!"
По функциональности пуш-уведомления делятся на несколько типов:
- Транзакционные — информируют о событиях, связанных с действиями пользователя (подтверждение заказа, оплата)
- Информационные — сообщают о важных обновлениях, новостях или изменениях
- Маркетинговые — продвигают товары, услуги, акции и специальные предложения
- Триггерные — запускаются в ответ на конкретные действия пользователя (брошенная корзина, просмотр определенного товара)
- Напоминающие — помогают вернуть пользователя, который давно не совершал действий
|Характеристика
|Пуш-уведомления
|Email-рассылки
|SMS
|Скорость восприятия
|3-5 секунд
|30+ секунд
|5-10 секунд
|Средний CTR (2025)
|7-12%
|2-3%
|4-6%
|Стоимость отправки
|Бесплатно
|Бесплатно/По подписке
|Платно
|Необходимость в установке приложения
|Нет (для веб-пуш)
|Нет
|Нет
|Персонализация
|Высокая
|Высокая
|Средняя
Как работают пуш-сообщения: механика взаимодействия
Чтобы понять, как работают пуш-уведомления, представьте себе телефонный звонок. Но вместо того, чтобы звонить вам напрямую, отправитель звонит в специальную службу (сервер уведомлений), которая знает, как связаться с вашим устройством. Эта служба доставляет сообщение на ваше устройство, даже если соответствующее приложение не запущено. 🔄
Технически процесс выглядит следующим образом:
- Подписка пользователя — когда пользователь впервые посещает сайт или устанавливает приложение, ему предлагают разрешить получение уведомлений
- Регистрация устройства — устройство пользователя получает уникальный идентификатор (токен), который отправляется на сервер
- Создание уведомления — компания формирует сообщение через специальную платформу
- Отправка на сервисы уведомлений — сообщение поступает в Firebase Cloud Messaging (для Android) или Apple Push Notification Service (для iOS)
- Доставка пользователю — сервер уведомлений находит устройство по токену и доставляет сообщение
Для мобильных и веб-пуш уведомлений есть отличия в механизмах работы:
|Параметр
|Мобильные пуш-уведомления
|Веб-пуш уведомления
|Платформа доставки
|Через нативное приложение
|Через браузер
|Необходимость установки
|Требуется установка приложения
|Не требуется установка
|Технология
|FCM, APNS, HMS
|Web Push API, Service Workers
|Объём персональных данных
|Больше (доступ к геолокации, контактам)
|Меньше (ограничен браузером)
|Охват аудитории
|Только пользователи приложения
|Любые посетители сайта
Интересный факт: по данным на 2025 год, среднее время от момента получения пуш-уведомления до реакции пользователя составляет всего 6,4 минуты, в то время как для email этот показатель достигает 6,5 часов.
Важно понимать, что при взаимодействии с пуш-сообщениями у пользователя есть несколько вариантов действий:
- Игнорировать уведомление (оно исчезнет через некоторое время)
- Удалить его, не открывая
- Открыть уведомление, что приведёт к запуску приложения или открытию указанной страницы
- Выполнить действие через уведомление (например, ответить на сообщение)
- Отключить уведомления для конкретного приложения или сайта
Преимущества пуш-уведомлений для вашего бизнеса
Пуш-уведомления — не просто удобный способ коммуникации, а инструмент с доказанной эффективностью, который даёт бизнесу значительные преимущества. Рассмотрим ключевые из них. 💼
Анна Ветрова, руководитель отдела маркетинга После двух месяцев падения показателей мы проанализировали поведение наших пользователей и обнаружили, что 73% клиентов бросают корзину на стадии оплаты. Внедрили серию триггерных пуш-уведомлений с персональными скидками, которые отправлялись через 1 час после ухода клиента с сайта. Результат превзошёл все ожидания: 42% клиентов вернулись и завершили покупку! Секрет был в точном таймиге и личном обращении — мы использовали имя клиента и конкретное название товара, который он не купил. Один клиент даже написал в службу поддержки, чтобы уточнить, действительно ли это последняя единица товара на складе, как мы указали в пуш-уведомлении.
Основные бизнес-выгоды от внедрения пуш-уведомлений:
- Мгновенное взаимодействие. Сообщения доставляются на устройство пользователя сразу после отправки, обеспечивая оперативную коммуникацию
- Высокая заметность. В отличие от email, которые могут затеряться в папке "Спам" или остаться непрочитанными, пуш-уведомления сразу привлекают внимание
- Увеличение повторных посещений. По данным исследования Airship за 2025 год, грамотно настроенные пуш-уведомления повышают показатель возвращаемости пользователей в среднем на 88%
- Сегментация аудитории. Возможность отправлять сообщения определенным группам пользователей, основываясь на их поведении, предпочтениях, локации и других факторах
- Персонализация контента. Современные системы пуш-уведомлений позволяют динамически подставлять персональную информацию, делая сообщение релевантным для конкретного пользователя
Количественные показатели эффективности пуш-уведомлений в различных сферах бизнеса:
- 🛍️ E-commerce: снижение показателя брошенных корзин на 17-25%
- 📱 Мобильные приложения: увеличение удержания пользователей на 3-10 день после установки на 71%
- 🎮 Игровая индустрия: рост внутриигровых покупок на 34% при использовании персонализированных уведомлений
- 📊 Финтех: повышение частоты использования приложения на 53% при внедрении транзакционных уведомлений
- 🍽️ Рестораны и доставка: увеличение повторных заказов на 42% при отправке уведомлений о специальных предложениях
Эффективные стратегии использования пуш-сообщений
Наличие технической возможности отправлять пуш-уведомления — только половина дела. Для достижения максимального эффекта требуется продуманная стратегия. Рассмотрим ключевые подходы, доказавшие свою эффективность в 2025 году. ⚡
1. Сегментация и персонализация
Разделите аудиторию на сегменты по различным критериям для более точного таргетинга:
- Поведенческие характеристики (частота покупок, средний чек)
- Демографические данные (возраст, пол, локация)
- История взаимодействия с вашим продуктом
- Предпочтения и интересы
По данным исследования Leanplum, персонализированные пуш-уведомления повышают доверие к бренду на 77% и увеличивают степень открытий на 9,3%.
2. Оптимальное время отправки
Анализ поведения пользователей показывает, что существуют наиболее эффективные временные окна для отправки уведомлений:
- Для B2C-сегмента: вторник-четверг с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 19:00
- Для B2B-сегмента: вторник-среда с 10:00 до 11:30 и с 14:30 до 16:00
- Для срочных акционных предложений: четверг-пятница с 19:00 до 21:00
При этом, индивидуальный анализ активности каждого пользователя даёт еще более точные результаты.
3. Триггерные и время-зависимые последовательности
Настройте автоматические цепочки сообщений, которые запускаются в ответ на определенные действия пользователей:
- Брошенная корзина: серия из 2-3 уведомлений через 1, 24 и 48 часов
- Onboarding: последовательность из 5-7 уведомлений в течение первой недели после регистрации
- Re-engagement: серия из 3-4 уведомлений для неактивных пользователей
4. A/B-тестирование и аналитика
Постоянно тестируйте различные элементы пуш-уведомлений:
- Заголовки и тексты (длина, тон коммуникации, призывы к действию)
- Времена отправки
- Частоту коммуникаций
- Визуальные элементы (иконки, изображения)
Регулярный анализ метрик поможет оптимизировать стратегию:
- Delivery Rate (% доставленных сообщений)
- CTR (% переходов по уведомлению)
- Conversion Rate (% конверсий после перехода)
- Opt-out Rate (% отписок от уведомлений)
5. Мультиканальная интеграция
Интегрируйте пуш-уведомления в общую маркетинговую стратегию:
- Координируйте сообщения по разным каналам (email, push, in-app)
- Используйте единый тон коммуникации и визуальный стиль
- Создавайте цельный пользовательский путь между каналами
Распространённые ошибки в работе с пуш-уведомлениями
Даже при все большей популярности пуш-уведомлений, многие компании допускают критические ошибки, которые не только снижают эффективность стратегии, но и могут оттолкнуть потенциальных клиентов. Разберем ключевые ловушки и способы их избежать. ⚠️
Ошибка №1: Чрезмерная частота отправки
Слишком частая отправка уведомлений — главная причина, по которой пользователи отключают их
- Последствия: рост отказов от получения уведомлений на 76%, негативное восприятие бренда
- Решение: установите оптимальную частоту отправки (не более 2-3 уведомлений в неделю для B2C и 1-2 для B2B), дайте пользователю возможность управлять частотой и типами получаемых уведомлений
Ошибка №2: Отсутствие ценности для пользователя
Отправка общих, нецелевых сообщений без учета интересов пользователя
- Последствия: игнорирование сообщений, снижение CTR до минимальных значений (менее 1%)
- Решение: каждое уведомление должно нести конкретную ценность — специальное предложение, важную информацию, решение проблемы пользователя
Ошибка №3: Неудачный тайминг
Отправка уведомлений в неподходящее время
- Последствия: раздражение пользователей, особенно при получении сообщений ночью или ранним утром
- Решение: учитывайте часовые пояса, анализируйте время активности пользователей, используйте инструменты оптимального времени отправки
Ошибка №4: Игнорирование метрик и аналитики
Отсутствие системы отслеживания эффективности пуш-кампаний
- Последствия: невозможность оптимизировать стратегию, продолжение неэффективных практик
- Решение: регулярно анализируйте ключевые метрики (CTR, конверсии, отписки), проводите A/B-тестирования, корректируйте стратегию на основе полученных данных
Ошибка №5: Некорректное отображение на устройствах
Технические ошибки в отображении контента, неоптимизированные изображения
- Последствия: плохой пользовательский опыт, нечитаемые сообщения
- Решение: тестируйте уведомления на различных устройствах и платформах перед массовой отправкой, учитывайте ограничения по длине текста (обычно 40-50 символов для заголовка и до 80 для текста)
Ошибка №6: Навязчивый запрос разрешений
Запрос разрешения на отправку уведомлений сразу при первом посещении сайта
- Последствия: высокий процент отказов (до 70-80% на первом этапе)
- Решение: используйте двухэтапную систему запроса разрешений — сначала покажите пользователю ценность подписки на пуш-уведомления, и только потом запрашивайте техническое разрешение
|Ошибка
|Влияние на метрики
|Процент компаний, допускающих ошибку (2025)
|Чрезмерная частота
|Рост отписок на 65-80%
|47%
|Отсутствие ценности
|Падение CTR до 0,5-1,2%
|53%
|Неудачный тайминг
|Снижение открытий на 35-45%
|38%
|Игнорирование аналитики
|Стагнация конверсии
|62%
|Навязчивый запрос разрешений
|Отказ от подписки до 78%
|73%
Пуш-уведомления — это не просто технический инструмент, а мощный канал прямой коммуникации с вашей аудиторией. При грамотном использовании они способны значительно увеличить вовлеченность пользователей, повысить конверсию и стимулировать повторные действия. Ключом к успеху станет баланс между частотой отправки и ценностью контента, персонализация сообщений и постоянный анализ эффективности. Начните с малого — протестируйте несколько типов уведомлений на ограниченной аудитории, проанализируйте результаты и масштабируйте успешные практики. Помните: каждое уведомление должно делать жизнь пользователя лучше или решать конкретную задачу — только тогда ваши пуш-сообщения будут не раздражать, а приносить пользу и вам, и вашим клиентам.
Денис Чистяков
CRM-маркетолог