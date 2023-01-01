Что такое конвертация: простое объяснение термина и его значений
Для кого эта статья:
- Младшие и средние маркетологи, желающие улучшить навыки в области конверсии.
- Владельцы и менеджеры бизнеса, заинтересованные в повышении эффективности своих онлайн-платформ.
- Специалисты в области цифрового маркетинга, стремящиеся понять и оптимизировать показатели конверсии.
Представьте: вы запустили рекламу, потратили бюджет, привлекли трафик... и ничего не произошло. Знакомо? Причина может крыться в непонимании механики конвертации — ключевого процесса, превращающего посетителей в клиентов. Именно эта "магия превращения" определяет, окупятся ли ваши маркетинговые усилия или уйдут в песок. Разберемся, что на самом деле стоит за этим термином и как использовать его силу для роста вашего бизнеса — без лишней теории и заумных формулировок.
Что такое конвертация простыми словами
Конвертация (или конверсия) — это процесс превращения посетителя вашего сайта, приложения или магазина в человека, который выполнил желаемое действие. Представьте, что у вас воронка продаж — широкая сверху, куда попадают все посетители, и узкая снизу, где остаются только те, кто совершил целевое действие.
Целевое действие может быть разным:
- Покупка товара
- Заполнение формы регистрации
- Подписка на рассылку
- Скачивание приложения
- Добавление товара в корзину
- Звонок по указанному номеру
Коэффициент конверсии — это процент посетителей, которые выполнили целевое действие. Например, если из 1000 посетителей вашего сайта 50 человек сделали покупку, коэффициент конверсии равен 5%.
|Конверсия в e-commerce
|Средний показатель (2025)
|Хороший показатель
|Мода и одежда
|1,8%
|3,5%+
|Электроника
|2,2%
|4,0%+
|Товары для дома
|2,5%
|4,5%+
|Продукты питания
|3,2%
|5,0%+
|B2B услуги
|2,0%
|5,0%+
Александр Петров, директор по маркетингу
Когда я начинал работу с небольшим интернет-магазином спортивных товаров, их конверсия составляла всего 0,8%. Сайт выглядел привлекательно, ассортимент был конкурентным, но посетители "смотрели и уходили". После детального анализа мы обнаружили, что 78% пользователей бросали корзину на этапе оформления доставки — форма была слишком сложной и запрашивала избыточную информацию. Упростив процесс оформления заказа до 3 шагов вместо 7 и добавив автоматическое определение города, мы увеличили конверсию до 3,2% буквально за месяц. Это наглядно показало, что даже самые мелкие преграды на пути пользователя могут обходиться бизнесу в миллионы потерянных продаж.
Важно понимать, что конвертация — это не только о продажах. В зависимости от вашей бизнес-модели, ценным действием может быть то, что создает долгосрочную ценность: подписка на новостную рассылку, загрузка пробной версии программы или даже просмотр определенной страницы сайта.
Разные значения термина "конверсия" в маркетинге
Термин "конверсия" не ограничивается одним определением. В зависимости от контекста и сферы применения, значение может существенно меняться:
- Микроконверсии — промежуточные шаги на пути к основной цели. Например, просмотр нескольких страниц, добавление товара в избранное, подписка на новости.
- Макроконверсии — ключевые действия, напрямую влияющие на доход: покупка, заполнение заявки на услугу.
- Постконверсии — действия после первой покупки/регистрации: повторные продажи, активация аккаунта, рекомендации друзьям.
Кроме того, термин "конвертация" используется в различных аспектах цифрового маркетинга:
|Тип конверсии
|Описание
|Пример метрики
|Конверсия сайта
|Процент посетителей, совершивших целевое действие на сайте
|% от общего трафика
|Конверсия рекламы
|Эффективность рекламных кампаний в приведении к целевым действиям
|CPA (Cost Per Acquisition)
|Email-конверсия
|Процент получателей, выполнивших действие из рассылки
|CTR и CR письма
|Конверсия продаж
|Превращение лидов в покупателей
|% закрытых сделок
|Конверсия лояльности
|Переход клиентов в статус постоянных или адвокатов бренда
|Индекс NPS
В экономике существует еще одно значение — конвертация валюты, то есть обмен одной валюты на другую по определенному курсу. Хотя это значение не относится напрямую к маркетингу, принцип преобразования одного в другое сохраняется.
В технической сфере конвертацией называют преобразование файлов из одного формата в другой, например, из JPEG в PNG или из PDF в DOCX.
Мария Соколова, аналитик по конверсии
Мой самый поучительный опыт связан с работой над сайтом образовательной платформы. Владельцы были уверены, что их главный показатель — конверсия в регистрации, и вкладывали огромные средства в её повышение. Анализ данных показал удивительную картину: да, 15% посетителей регистрировались (отличный показатель!), но только 2% из них активировали пробный период, и менее 0,5% становились платящими клиентами. Проблема была не в первичной конверсии, а в удержании пользователей после регистрации! Переориентировав фокус на микро-конверсии внутри образовательной платформы и улучшив онбординг новых пользователей, мы повысили конверсию в платящих клиентов в 6 раз, хотя общая конверсия в регистрации даже немного снизилась. Это наглядно показало, что не все конверсии одинаково полезны — важно отслеживать те, которые действительно влияют на бизнес-результаты.
Как измерять и отслеживать процесс конвертации
Точное измерение конверсии — фундамент для принятия обоснованных решений. Без этого любая оптимизация превращается в гадание. Рассмотрим основные способы отслеживания:
- Системы веб-аналитики — Google Analytics, Яндекс.Метрика позволяют настраивать отслеживание целей и конверсий по разным критериям.
- CRM-системы — отслеживают конверсию лидов в продажи и позволяют анализировать эффективность разных каналов.
- Специализированные инструменты — Hotjar, Crazy Egg помогают понять поведение пользователей через тепловые карты и записи сессий.
- UTM-метки — позволяют отслеживать источники трафика и их эффективность.
- Пиксели ретаргетинга — отслеживают действия пользователей для последующей настройки рекламы.
Для корректного измерения конверсии необходимо определить:
- Конкретные действия, которые считаются конверсиями
- Временные рамки для анализа (день, неделя, месяц)
- Сегменты пользователей для сравнения (новые vs. вернувшиеся)
- Источники трафика для оценки их эффективности
- Последовательные этапы воронки продаж
Google Analytics 4 (GA4), актуальный в 2025 году, фокусируется на событийной модели, где каждое взаимодействие пользователя с сайтом или приложением регистрируется как событие. Для настройки измерения конверсии в GA4 следует:
- Создать собственные события для отслеживания важных действий
- Определить конверсии на основе этих событий
- Настроить отслеживание параметров каждого события
- Создать аудитории на основе конверсионных событий
Для корректного анализа важно учитывать атрибуцию — определение того, какой маркетинговый канал привел к конверсии. Современные модели атрибуции распределяют "заслугу" в конверсии между разными точками взаимодействия пользователя с брендом, учитывая многоканальные пути.
Типичные ошибки при работе с конверсией
Даже опытные маркетологи иногда допускают фатальные ошибки в работе с конверсией, которые сводят на нет все усилия. Вот наиболее распространенные заблуждения и просчеты:
- Фокус на неверных метриках. Погоня за "ванильными" показателями вроде числа подписчиков или посетителей, которые не конвертируются в реальную бизнес-ценность.
- Отсутствие сегментации. Анализ общей конверсии без разбивки по источникам, устройствам или демографии даёт искаженную картину.
- Игнорирование воронки продаж. Концентрация только на финальной конверсии без анализа отказов на промежуточных этапах.
- Преждевременная оптимизация. Внесение изменений до накопления статистически значимых данных приводит к ложным выводам.
- Неправильная настройка отслеживания. Дублирование событий, отсутствие фильтрации внутреннего трафика искажают реальные показатели.
- Забывание о мобильных пользователях. Оптимизация только для десктопа, когда большинство посетителей используют смартфоны.
Особо стоит отметить проблему "слепого копирования" — внедрение практик, которые сработали для других бизнесов, без учета специфики своей аудитории и продукта. Например, упрощение формы регистрации может повысить конверсию для одного сервиса и понизить её для другого, где качество лидов важнее их количества.
Типичная последовательность ошибок выглядит так:
- Маркетолог видит, что конверсия ниже среднеотраслевой
- Вместо анализа причин сразу внедряется популярное решение (поп-апы, скидки)
- Краткосрочно конверсия может подняться, но качество лидов падает
- В долгосрочной перспективе бизнес теряет клиентов и прибыль
Стратегии повышения показателей конвертации
Повышение конверсии требует системного подхода, основанного на данных, а не на догадках. Рассмотрим наиболее эффективные стратегии, актуальные в 2025 году:
- A/B тестирование ключевых элементов
- Заголовки и призывы к действию
- Цветовая схема и расположение кнопок
- Формы и количество полей для заполнения
- Способы представления цен и скидок
- Персонализация пользовательского опыта
- Динамический контент, адаптированный под интересы пользователя
- Персонализированные рекомендации товаров на основе поведения
- Настройка путей пользователя в зависимости от источника трафика
- Оптимизация скорости загрузки
- Сжатие изображений и использование современных форматов
- Ускорение загрузки первого контентного рендеринга (FCP)
- Использование CDN для глобального присутствия
- Усиление доверия и снижение рисков
- Демонстрация отзывов и кейсов реальных клиентов
- Внедрение прозрачно
Арина Капустина
продуктовый маркетолог