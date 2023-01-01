Что такое Click Through Rate: влияние на эффективность рекламы

Для кого эта статья:

маркетологи и специалисты по рекламе

студенты и профессионалы, изучающие интернет-маркетинг

предприниматели и владельцы бизнеса, заинтересованные в оптимизации рекламы

🎯 Немногие маркетологи понимают истинную силу, стоящую за тремя буквами CTR. Я видел кампании, взлетавшие до небес и падавшие на дно – и всё из-за разницы в несколько процентных пунктов кликабельности. Этот показатель, который многие считают лишь "ещё одной метрикой", на деле может стать ключом к трансформации убыточной рекламы в золотую жилу привлечения клиентов. Давайте разберём, почему Click Through Rate заслуживает пристального внимания каждого, кто тратит хотя бы рубль на рекламу в 2025 году.

CTR: определение и формула расчета

Click Through Rate (CTR) — это отношение числа кликов по рекламному объявлению к числу его показов, выраженное в процентах. С технической стороны формула проста:

CTR = (Количество кликов ÷ Количество показов) × 100%

Например, если ваше объявление показали 1000 раз, а кликнули по нему 50 раз, то CTR составит 5%. Казалось бы, элементарно — но дьявол, как всегда, кроется в деталях.

Важно понимать, что CTR — это показатель релевантности вашего объявления целевой аудитории и качества вашего призыва к действию. По сути, он отвечает на вопрос: "Насколько ваше сообщение резонирует с потребностями людей, которые его видят?".

Платформа Особенности расчета CTR На что обратить внимание Google Ads (Клики ÷ Показы) × 100% Учитывает только клики, Leading on целевую страницу Яндекс.Директ (Клики ÷ Показы) × 100% Разделяет CTR поисковой и РСЯ кампаний YouTube (Клики ÷ Просмотры) × 100% Учитывает взаимодействия с карточками и конечными заставками Email-рассылки (Клики ÷ Открытия) × 100% Соотносится с открытиями, а не с отправками Display-сети (Клики ÷ Показы) × 100% Сильно зависит от формата и размещения баннера

Но CTR — не просто цифра. При грамотном анализе этот показатель может рассказать историю о том, как ваша аудитория реагирует на различные элементы рекламы: от заголовков до визуальных компонентов. В 2025 году алгоритмы рекламных платформ, подобно minecraft-серверам, настроены на поощрение объявлений с высоким CTR, предоставляя им больше показов и снижая стоимость клика.

Факторы, влияющие на показатель кликабельности

Алексей Северов, Директор по маркетингу Три месяца назад мы запустили кампанию для нишевого B2B-продукта. Первые результаты были обескураживающими — CTR едва дотягивал до 0,8%. Мы тщательно проанализировали аудиторию и обнаружили, что наше сообщение звучало слишком обобщенно для профессионалов, которых мы хотели привлечь. Мы полностью переработали объявления, добавив специфическую терминологию отрасли и сфокусировавшись на конкретной боли целевых клиентов. Результат? CTR взлетел до 4,2%, а стоимость привлечения лида снизилась на 62%. Это был важный урок: для высокого CTR недостаточно хорошего предложения — нужно говорить на языке вашей аудитории и точно адресовать их потребности.

Чтобы понять, как управлять кликабельностью, необходимо знать факторы, которые на неё влияют. Они делятся на несколько категорий:

Качество заголовка и текста – яркие, конкретные заголовки с цифрами и эмоциями повышают CTR на 25-45%

– яркие, конкретные заголовки с цифрами и эмоциями повышают CTR на 25-45% Визуальная составляющая – тесты A/B показывают, что персонализированные изображения могут увеличить CTR до 3 раз

– тесты A/B показывают, что персонализированные изображения могут увеличить CTR до 3 раз Таргетинг и сегментация – чем точнее настроен таргетинг, тем выше вероятность клика

– чем точнее настроен таргетинг, тем выше вероятность клика Призыв к действию (CTA) – конкретный, мотивирующий CTA может поднять CTR на 15-30%

– конкретный, мотивирующий CTA может поднять CTR на 15-30% Время показа – у каждой аудитории есть "золотые часы", когда они наиболее активны

– у каждой аудитории есть "золотые часы", когда они наиболее активны Устройство пользователя – мобильные и десктопные кампании требуют разных подходов

Интересный факт: согласно исследованиям 2025 года, контекстуальную рекламу в поиске открывают на 43% чаще, если в заголовке присутствует прямой ответ на вопрос пользователя. Это напоминает поиск нужного рецепта крафта в minecraft — чем точнее совпадение с запросом, тем выше вероятность "клика".

При этом важно понимать, что CTR — это всегда баланс. Сундук с сокровищами высокой кликабельности можно открыть только подобрав правильную комбинацию факторов, и иногда их взаимодействие может быть неочевидным.

Как CTR отражает эффективность рекламных кампаний

CTR часто называют "витриной" рекламной кампании. Это первый индикатор того, насколько ваше объявление резонирует с аудиторией. Но как этот показатель соотносится с бизнес-целями?

Корреляция с качеством трафика – высокий CTR часто (но не всегда) указывает на высокую релевантность объявления запросу пользователя

– высокий CTR часто (но не всегда) указывает на высокую релевантность объявления запросу пользователя Влияние на ранжирование – в поисковых системах объявления с высоким CTR получают plus к рейтингу и более низкую стоимость клика

– в поисковых системах объявления с высоким CTR получают plus к рейтингу и более низкую стоимость клика Индикатор проблем с таргетингом – аномально низкий CTR может сигнализировать о несоответствии объявления целевой аудитории

– аномально низкий CTR может сигнализировать о несоответствии объявления целевой аудитории Предиктор конверсии – в некоторых нишах высокий CTR коррелирует с повышенной конверсией

Важно понимать: высокий CTR не всегда означает успех кампании. "Кликабельное" объявление может привлекать нецелевой трафик, который никогда не конвертируется. Например, объявление "Скачать бесплатно" может иметь феноменальный CTR, но привлекать аудиторию, не готовую платить.

Екатерина Волкова, Head of Performance Работая с клиентом из сферы люксовых товаров, мы столкнулись с парадоксальной ситуацией. У нас была кампания с CTR около 7% (что очень высоко для этой ниши) и кампания с CTR всего 2,3%. Логика подсказывала сосредоточиться на первой. Однако анализ показал, что именно "низкоэффективная" по CTR кампания приносила покупателей с чеком выше среднего, а её ROAS был в 3,4 раза выше. Оказалось, что высокий CTR первой кампании был обусловлен привлечением "любопытствующих" — людей, которым был интересен продукт, но не хватало платежеспособности. Мы перераспределили бюджет в пользу кампании с низким CTR, но высокой конверсией, и ROI клиента вырос на 86% за квартал. Этот случай научил меня всегда смотреть дальше кликов — на качество привлекаемой аудитории.

Для комплексной оценки эффективности рекламы CTR необходимо рассматривать в связке с другими метриками:

Метрика Связь с CTR Интерпретация Коэффициент конверсии Не всегда прямая Высокий CTR + высокая конверсия = идеальная кампания Стоимость клика (CPC) Обратная Высокий CTR обычно снижает CPC в аукционных системах Стоимость конверсии (CPL/CPA) Косвенная CTR влияет на стоимость привлечения через CPC Показатель отказов Контрольная Высокий CTR + высокие отказы = несоответствие объявления и страницы ROI/ROAS Конечная цель Оптимальный CTR тот, который максимизирует возврат инвестиций

🔍 Интересный факт: согласно аналитике 2025 года, для 36% рекламных кампаний в сегменте B2B оптимальным с точки зрения конечной конверсии является CTR ниже среднего по отрасли. Это еще раз доказывает, что гонка за высокой кликабельностью не всегда обоснована.

Отраслевые бенчмарки: на что ориентироваться

Оценивая CTR ваших кампаний, необходимо понимать контекст. "Хороший" CTR для интернет-магазина электроники может быть "катастрофическим" для клиники пластической хирургии. Давайте рассмотрим средние показатели по отраслям в 2025 году:

Электронная коммерция:

Поисковая реклама: 2,1-3,5%

Баннерная реклама: 0,4-0,8%

Ремаркетинг: 0,7-1,9%

B2B-услуги:

Поисковая реклама: 1,7-2,9%

Контентная реклама: 0,3-0,6%

Профессиональные соцсети: 0,5-1,2%

Финансовый сектор:

Поисковая реклама: 3,2-5,1%

Контекстно-медийная сеть: 0,2-0,5%

Email-маркетинг: 2,8-4,2%

Здравоохранение и медицина:

Поисковая реклама: 2,5-4,2%

Нативная реклама: 0,8-1,5%

Образование:

Поисковая реклама: 2,8-4,5%

Видеореклама: 1,2-2,0%

Таргетированная реклама: 0,9-1,7%

При этом важно помнить, что на CTR влияют и сезонные факторы. Например, в игровой индустрии пик кликабельности приходится на периоды выхода крупных релизов, подобно тому, как происходят всплески активности при выходе новых версий minecraft.

Важнее сравнивать CTR не с общими бенчмарками, а с вашей исторической статистикой и результатами ближайших конкурентов. Постепенный рост этого показателя важнее, чем соответствие среднеотраслевым значениям.

Методы повышения click through rate для разных платформ

Увеличение CTR — это не волшебство, а методичная работа с множеством переменных. Давайте рассмотрим проверенные стратегии для разных рекламных платформ.

🔍 Для поисковой рекламы (Google Ads, Яндекс.Директ):

Использование динамических ключевых слов в заголовках — повышает CTR на 25-38%

— повышает CTR на 25-38% Эмоциональные триггеры и числа — "7 способов сэкономить 50%" работает лучше, чем "Как сэкономить"

— "7 способов сэкономить 50%" работает лучше, чем "Как сэкономить" A/B-тестирование расширений объявлений — дополнительные ссылки, уточнения, структурированные данные могут увеличить CTR до 30%

— дополнительные ссылки, уточнения, структурированные данные могут увеличить CTR до 30% Геотаргетинг и локальные модификаторы — упоминание города/района повышает CTR для локального бизнеса на 15-23%

— упоминание города/района повышает CTR для локального бизнеса на 15-23% Негативные ключевые слова — отсечение нецелевого трафика повышает релевантность и CTR

📱 Для таргетированной рекламы в соцсетях:

Персонализированные изображения — показ людей, соответствующих демографии целевой аудитории, увеличивает CTR на 20-30%

— показ людей, соответствующих демографии целевой аудитории, увеличивает CTR на 20-30% Видеоконтент — короткие (до 15 секунд) видео получают в среднем на 40-50% больше кликов

— короткие (до 15 секунд) видео получают в среднем на 40-50% больше кликов Социальное доказательство — отзывы, количество клиентов, награды увеличивают доверие и CTR

— отзывы, количество клиентов, награды увеличивают доверие и CTR Продвинутая сегментация — деление аудитории по интересам и поведению может увеличить CTR в 2-3 раза

— деление аудитории по интересам и поведению может увеличить CTR в 2-3 раза "Пломбирование" — использование аудитории, уже взаимодействовавшей с вашим брендом, повышает CTR на 100-150%

📧 Для email-маркетинга:

Сегментация по поведению — письма на основе предыдущих действий получают на 70-80% больше кликов

— письма на основе предыдущих действий получают на 70-80% больше кликов Персонализированные CTA — кнопки с текстом от первого лица ("Получить мой отчёт") повышают CTR на 30%

— кнопки с текстом от первого лица ("Получить мой отчёт") повышают CTR на 30% Тестирование времени отправки — разница между "правильным" и "неправильным" временем может достигать 35% в CTR

— разница между "правильным" и "неправильным" временем может достигать 35% в CTR Учёт мобильных пользователей — адаптивный дизайн критически важен, ведь 67% писем открывают на мобильных устройствах

Стоит отметить, что в 2025 году особое внимание стоит уделить интеграции искусственного интеллекта в процесс оптимизации CTR. Современные системы способны в режиме реального времени адаптировать контент объявлений под конкретного пользователя, что сравнимо с механиками процедурной генерации в minecraft — каждому пользователю показывается уникальный вариант.

Важный нюанс — high-frequency testing (HFT) или высокочастотное тестирование. Это методика, при которой множество микровариаций объявлений тестируются на малых выборках, а затем лучшие комбинации масштабируются. По данным 2025 года, этот подход позволяет увеличить средний CTR кампаний на 22-38% в зависимости от ниши.