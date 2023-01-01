Что нельзя публиковать в Дзене: полный гайд по ограничениям

Для кого эта статья:

  • Авторы и контент-менеджеры, работающие на платформе Дзен
  • Люди, заинтересованные в обучении и монетизации контента в интернете

  • Специалисты в области медиакоммуникаций и маркетинга

    Создание успешного канала на Дзене начинается не с гениальных идей и стратегий продвижения, а с понимания границ дозволенного. Неприятный сюрприз в виде заблокированного аккаунта может ждать даже опытных авторов, если они игнорируют правила платформы. Я проанализировал обновленную в 2025 году политику Дзена и подготовил исчерпывающий гайд по запретам и ограничениям — руководство, которое поможет вашему контенту процветать в рамках правил, а не исчезнуть после первой же жалобы модератора. 🔍

Запрещенный контент в Дзене: обзор основных правил

Платформа Дзен имеет строгую систему правил, соблюдение которых – залог долгой и успешной работы вашего канала. Нарушители рискуют получить не только отклонение отдельных публикаций, но и полную блокировку канала без возможности восстановления. 🚫

Вот ключевые категории контента, которые категорически запрещены на платформе:

  • Материалы экстремистского характера, разжигающие ненависть и вражду
  • Пропаганда насилия, жестокости, суицидального поведения
  • Материалы порнографического характера и объективизация людей
  • Призывы к нарушению законов РФ
  • Инструкции по изготовлению наркотических и взрывчатых веществ
  • Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних
  • Материалы, нарушающие авторские права
  • Информация об азартных играх, финансовых пирамидах
  • Материалы с ненормативной лексикой
  • Контент, дискредитирующий российскую армию

Особое внимание следует обратить на особенности трактовки некоторых запретов. Например, контент с "ненормативной лексикой" включает не только прямые нецензурные выражения, но и эвфемизмы, замену букв символами и другие способы маскировки обсценной лексики.

Категория запрета Что включает Особенности трактовки в 2025
Политический контент Критика властей, призывы к митингам Ужесточение модерации, особенно в период выборов
Медицинские советы Рекомендации по лечению, диагностике Требуется указание на необходимость консультации с врачом
Финансовые рекомендации Советы по инвестициям, гарантии заработка Необходимо указание рисков и отсутствия гарантий
Контент для взрослых Материалы сексуального характера Даже намеки и двусмысленности подвергаются ограничениям

Важно отметить, что в 2025 году Дзен значительно ужесточил политику в отношении дипфейков и контента, созданного с использованием генеративных технологий без соответствующей маркировки. Любые видео и изображения, созданные или отредактированные с помощью ИИ, должны содержать соответствующую пометку.

Елена Крайнова, контент-стратег

Я работала с клиентом – производителем биологически активных добавок, который хотел продвигать свой бренд через обучающий канал в Дзене. Мы разработали серию материалов о здоровом образе жизни, где между делом рассказывалось о преимуществах продукта. Однако первые же публикации были отклонены модерацией. Проблема оказалась в том, что мы активно использовали медицинскую терминологию и давали рекомендации по улучшению здоровья, не имея медицинской лицензии. После переработки контента – замены прямых рекомендаций на истории пользователей, добавления дисклеймеров о необходимости консультации с врачом и исключения любых обещаний терапевтического эффекта – наши материалы прошли модерацию. Ключевой урок: не давайте конкретных медицинских советов и не обещайте лечебного эффекта продуктов без соответствующих лицензий.

Ограничения для рекламных публикаций на платформе

Реклама – важный инструмент монетизации для авторов Дзена, но именно в этой области сосредоточено большое количество подводных камней. Платформа строго контролирует рекламный контент, применяя к нему дополнительные требования помимо общих правил. 📊

Основные ограничения для рекламных публикаций в Дзене:

  • Запрет скрытой рекламы – любые коммерческие интеграции должны быть явно обозначены
  • Ограничения на рекламу лекарственных средств, БАДов, медицинских услуг
  • Запрет на рекламу алкогольной и табачной продукции, включая вейпы
  • Ограничения на рекламу финансовых услуг (особенно микрозаймов)
  • Запрет на продвижение бинарных опционов, криптовалют, инвестиционных схем без соответствующих лицензий
  • Запрет на рекламу услуг гадания, магии, астрологии как реальных способов решения проблем
  • Ограничения на продвижение товаров из магазинов без официального статуса и лицензий

С 2025 года Дзен обновил политику в отношении нативной рекламы. Теперь все коммерческие интеграции должны содержать хештег #реклама не только в начале материала, но и рядом с каждым рекламным упоминанием внутри текста. Это существенно усложнило создание органичного рекламного контента.

Тип рекламного контента Требования к маркировке Возможные причины отклонения
Прямая реклама товаров Хештег #реклама, указание на коммерческий характер Отсутствие маркировки, ложные обещания
Рекламные интеграции Хештег #реклама при каждом упоминании бренда Скрытая реклама, непрозрачное продвижение
Партнерские материалы Хештег #реклама, раскрытие партнерских отношений Сокрытие факта получения комиссии
Обзоры продуктов При коммерческом сотрудничестве – хештег #реклама Нераскрытие факта оплаты за обзор

Отдельно стоит упомянуть правила продвижения онлайн-курсов и образовательных продуктов. В 2025 году Дзен ужесточил требования к материалам такого типа. Публикации, обещающие гарантированный заработок, трудоустройство или обход системных ограничений, удаляются модераторами. При продвижении образовательных продуктов необходимо указывать реалистичные ожидания от обучения и избегать необоснованных обещаний.

Важно: если ваш материал содержит внешние ссылки на коммерческие ресурсы, он автоматически считается рекламным и подлежит соответствующей маркировке. Даже если вы не получаете прямой выгоды от размещения ссылки, но она ведет на сторонний коммерческий проект, материал должен содержать хештег #реклама.

Модерация в Дзене: за что могут заблокировать канал

Система модерации Дзена работает в многоуровневом режиме, применяя как автоматические алгоритмы, так и ручную проверку материалов. Знание механизмов этой системы поможет избежать как временных ограничений, так и постоянной блокировки канала. ⚠️

Основные причины блокировки каналов в Дзене:

  • Систематические нарушения правил платформы (три и более в течение месяца)
  • Публикация запрещенного контента, особенно материалов экстремистского характера
  • Использование чужого контента без указания авторства (плагиат)
  • Массовая рассылка однотипного контента (спам)
  • Накрутка просмотров и искусственное повышение метрик взаимодействия
  • Создание нескольких одинаковых каналов одним лицом ("канальный спам")
  • Нарушение правил монетизации (скрытая реклама, обман рекламодателей)
  • Распространение дезинформации, особенно в чувствительных темах

С 2025 года Дзен ввел дополнительные причины для блокировки, включая:

  • Использование генеративных технологий (копирайт-ИИ) без соответствующей маркировки материалов
  • Вводящие в заблуждение превью и заголовки (кликбейт)
  • Создание контента, нацеленного на обход алгоритмов модерации
  • Публикация "дипфейков" без соответствующих пометок или в манипулятивных целях

Максим Венедиктов, руководитель отдела контента

В 2024 году я работал с каналом о психологии и саморазвитии. Мы активно набирали аудиторию, достигнув 80 тысяч подписчиков за полгода. Но однажды получили предупреждение о нарушении правил – в статье о стрессе мы использовали методики релаксации, которые модерация сочла "ненаучными методами лечения". Мы не придали этому значения и продолжили публиковать схожий контент. После третьего предупреждения канал ограничили в выдаче на 14 дней. Это существенно подорвало наши метрики – охваты упали на 70%. Восстановление заняло почти два месяца. Чтобы избежать подобной ситуации, мы внедрили двойную проверку контента перед публикацией и подключили юриста, специализирующегося на медиа-праве. Теперь к каждой рекомендации добавляем дисклеймер и тщательно отслеживаем обновления правил платформы. Самое важное – не игнорировать предупреждения, они действительно являются последним шансом исправиться.

Важно понимать, что ответственность автора распространяется не только на сам контент, но и на комментарии под публикациями. Если в комментариях систематически возникают нарушения правил платформы (призывы к насилию, оскорбления и т.д.), а автор не модерирует их, канал может получить ограничения или блокировку. Поэтому крайне важно настраивать фильтры комментариев и оперативно реагировать на нарушения.

В 2025 году Дзен также ввел систему градации нарушений по тяжести:

  1. Легкие нарушения (опечатки в маркировке рекламы, незначительные стилистические отклонения) – приводят к предупреждениям
  2. Средние нарушения (неоднократное использование кликбейта, скрытая реклама) – могут привести к временному ограничению канала
  3. Тяжелые нарушения (экстремизм, распространение заведомо ложной информации о критически важных событиях) – приводят к немедленной блокировке без предупреждения

Система апелляции при блокировке также претерпела изменения. Теперь авторы имеют возможность оспорить решение модерации через форму на сайте, но процесс рассмотрения апелляции занимает от 3 до 14 дней, в течение которых канал остается под ограничениями. 📝

Как избежать нарушений при создании материалов

Создание контента, соответствующего правилам Дзена – это баланс между творческим самовыражением и соблюдением установленных ограничений. Рассмотрим практические стратегии для безопасной работы на платформе в 2025 году. 🛡️

Чек-лист безопасности контента перед публикацией:

  • Проверка текста на отсутствие запрещенных тематик и формулировок
  • Подтверждение авторских прав на все используемые материалы
  • Корректная маркировка рекламного контента
  • Проверка изображений и видео на соответствие правилам
  • Добавление необходимых дисклеймеров при упоминании чувствительных тем
  • Маркировка контента, созданного с помощью ИИ
  • Проверка заголовков и превью на отсутствие кликбейта
  • Оценка комментариев под предыдущими публикациями на предмет нарушений

Особенно важно внедрить внутреннюю систему модерации, если над каналом работает команда авторов. Создайте собственное руководство по контенту с учетом специфики вашей тематики и обновляйте его при каждом изменении правил платформы.

Для работы с чувствительными темами используйте следующие подходы:

  1. При обсуждении здоровья и медицины всегда включайте дисклеймер о необходимости консультации с врачом
  2. При освещении сложных социальных тем придерживайтесь нейтрального тона, избегайте категоричных суждений
  3. При упоминании финансовых инструментов указывайте на возможные риски
  4. При использовании контента, созданного с помощью ИИ, добавляйте маркировку "Создано с использованием искусственного интеллекта"
  5. При работе с негативными новостями избегайте сенсационного подхода и проверяйте информацию с двух независимых источников

В 2025 году Дзен ввел дополнительную защиту для авторов – систему предварительной проверки материалов перед публикацией. Вы можете отправить спорный материал на прекомодерацию и получить заключение о его соответствии правилам. Это особенно полезно при работе с пограничными темами.

Инструменты для безопасного контента на Дзене:

  1. Конструктор дисклеймеров – автоматически генерирует правильные формулировки для разных типов контента
  2. Проверка на авторские права – встроенный инструмент для проверки уникальности контента
  3. Мастер рекламных меток – помогает правильно маркировать рекламный контент
  4. Фильтр-контроль – анализирует текст на наличие потенциально проблемных формулировок
  5. Ассистент соответствия – ИИ-инструмент проверки на соответствие актуальным правилам

Помните, что последствия нарушений могут быть критичными не только для вашего канала, но и для возможности работы на платформе в будущем. Дзен отслеживает попытки обойти блокировки путем создания новых каналов и может ограничить доступ к платформе для пользователя в целом. 🔐

Легальный контент: альтернативы запрещенным темам

Правила и ограничения Дзена могут показаться чрезмерно строгими, особенно если ваша ниша близка к "серой зоне". Однако практически для любой запрещенной темы существуют легальные альтернативы, позволяющие раскрыть суть вопроса без нарушения правил платформы. 🔄

Рассмотрим продуктивные подходы к адаптации популярных, но потенциально проблемных тематик:

Запрещенная тема Легальная альтернатива Примеры реализации
Прямые медицинские рекомендации Обзор исследований и научных данных "Что говорит наука о проблемах сна в 2025 году"
Обещания гарантированного заработка Анализ рабочих стратегий с упоминанием рисков "Путь к финансовой грамотности: изучаем инвестиционные подходы"
Критика политических решений Фактологический анализ событий без оценочных суждений "Хронология изменений в законодательстве: что поменялось за год"
Обсуждение запрещенных веществ Исторический и научный контекст с акцентом на риски "Исторические аспекты борьбы с зависимостями: опыт разных стран"

Креативные подходы к трансформации сложного контента:

  • Используйте исторический контекст для обсуждения чувствительных тем (вместо обсуждения современных политических конфликтов рассмотрите исторические аналогии)
  • Переводите личные мнения в формат обзора существующих точек зрения ("Эксперты высказывают разные мнения о данной ситуации…")
  • Трансформируйте прямые рекомендации в описание опыта третьих лиц ("История Марии, которая изменила свой подход к финансам")
  • Используйте вопросительную форму вместо утвердительной ("Может ли этот метод помочь в решении проблемы?" вместо "Этот метод решит вашу проблему")
  • Добавляйте больше контекста и нюансов вместо однозначных выводов

Важно также учитывать изменения в правилах Дзена относительно контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. В 2025 году платформа требует обязательной маркировки такого контента, но при этом предлагает специальные инструменты для его коллаборативного создания – автор может использовать ИИ для генерации идей, улучшения текстов и иллюстраций, но с соответствующим раскрытием информации.

Тренды легального контента в Дзене на 2025 год:

  1. Экспертный анализ доступной информации по сложным вопросам
  2. Образовательный контент с четкими источниками и фактчекингом
  3. Личные истории трансформации и развития без категоричных утверждений
  4. Сбалансированное представление разных точек зрения на дискуссионные темы
  5. Развлекательный контент с позитивной направленностью
  6. "Корректное просвещение" – объяснение сложных явлений простым языком, но без упрощения до искажения

Помните, что правила Дзена не статичны и продолжают эволюционировать. То, что было допустимо вчера, может оказаться под запретом завтра. Поэтому важно постоянно следить за обновлениями правил платформы и оперативно адаптировать свою контентную стратегию под новые требования. 📱

Модерация Дзена — не враг, а партнер создателя контента. Соблюдение правил платформы не только защищает ваш канал от блокировок, но и помогает выстроить долгосрочную стратегию развития, не зависящую от внезапных ограничений. Да, некоторые требования могут казаться избыточными, но они существуют для создания безопасной среды как для авторов, так и для читателей. Вместо того чтобы искать способы обойти ограничения, сфокусируйтесь на создании качественного контента в рамках правил — это надежный путь к устойчивому росту вашей аудитории и монетизации канала. В конце концов, именно оригинальные идеи и глубокая экспертиза, а не скандальные темы, выигрывают марафон контента в долгосрочной перспективе.

Диана Старостина

контент-маркетолог

