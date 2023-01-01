Что нельзя публиковать в Дзене: полный гайд по ограничениям

Для кого эта статья:

Авторы и контент-менеджеры, работающие на платформе Дзен

Люди, заинтересованные в обучении и монетизации контента в интернете

Специалисты в области медиакоммуникаций и маркетинга Создание успешного канала на Дзене начинается не с гениальных идей и стратегий продвижения, а с понимания границ дозволенного. Неприятный сюрприз в виде заблокированного аккаунта может ждать даже опытных авторов, если они игнорируют правила платформы. Я проанализировал обновленную в 2025 году политику Дзена и подготовил исчерпывающий гайд по запретам и ограничениям — руководство, которое поможет вашему контенту процветать в рамках правил, а не исчезнуть после первой же жалобы модератора. 🔍

Запрещенный контент в Дзене: обзор основных правил

Платформа Дзен имеет строгую систему правил, соблюдение которых – залог долгой и успешной работы вашего канала. Нарушители рискуют получить не только отклонение отдельных публикаций, но и полную блокировку канала без возможности восстановления. 🚫

Вот ключевые категории контента, которые категорически запрещены на платформе:

Материалы экстремистского характера, разжигающие ненависть и вражду

Пропаганда насилия, жестокости, суицидального поведения

Материалы порнографического характера и объективизация людей

Призывы к нарушению законов РФ

Инструкции по изготовлению наркотических и взрывчатых веществ

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних

Материалы, нарушающие авторские права

Информация об азартных играх, финансовых пирамидах

Материалы с ненормативной лексикой

Контент, дискредитирующий российскую армию

Особое внимание следует обратить на особенности трактовки некоторых запретов. Например, контент с "ненормативной лексикой" включает не только прямые нецензурные выражения, но и эвфемизмы, замену букв символами и другие способы маскировки обсценной лексики.

Категория запрета Что включает Особенности трактовки в 2025 Политический контент Критика властей, призывы к митингам Ужесточение модерации, особенно в период выборов Медицинские советы Рекомендации по лечению, диагностике Требуется указание на необходимость консультации с врачом Финансовые рекомендации Советы по инвестициям, гарантии заработка Необходимо указание рисков и отсутствия гарантий Контент для взрослых Материалы сексуального характера Даже намеки и двусмысленности подвергаются ограничениям

Важно отметить, что в 2025 году Дзен значительно ужесточил политику в отношении дипфейков и контента, созданного с использованием генеративных технологий без соответствующей маркировки. Любые видео и изображения, созданные или отредактированные с помощью ИИ, должны содержать соответствующую пометку.

Елена Крайнова, контент-стратег Я работала с клиентом – производителем биологически активных добавок, который хотел продвигать свой бренд через обучающий канал в Дзене. Мы разработали серию материалов о здоровом образе жизни, где между делом рассказывалось о преимуществах продукта. Однако первые же публикации были отклонены модерацией. Проблема оказалась в том, что мы активно использовали медицинскую терминологию и давали рекомендации по улучшению здоровья, не имея медицинской лицензии. После переработки контента – замены прямых рекомендаций на истории пользователей, добавления дисклеймеров о необходимости консультации с врачом и исключения любых обещаний терапевтического эффекта – наши материалы прошли модерацию. Ключевой урок: не давайте конкретных медицинских советов и не обещайте лечебного эффекта продуктов без соответствующих лицензий.

Ограничения для рекламных публикаций на платформе

Реклама – важный инструмент монетизации для авторов Дзена, но именно в этой области сосредоточено большое количество подводных камней. Платформа строго контролирует рекламный контент, применяя к нему дополнительные требования помимо общих правил. 📊

Основные ограничения для рекламных публикаций в Дзене:

Запрет скрытой рекламы – любые коммерческие интеграции должны быть явно обозначены

Ограничения на рекламу лекарственных средств, БАДов, медицинских услуг

Запрет на рекламу алкогольной и табачной продукции, включая вейпы

Ограничения на рекламу финансовых услуг (особенно микрозаймов)

Запрет на продвижение бинарных опционов, криптовалют, инвестиционных схем без соответствующих лицензий

Запрет на рекламу услуг гадания, магии, астрологии как реальных способов решения проблем

Ограничения на продвижение товаров из магазинов без официального статуса и лицензий

С 2025 года Дзен обновил политику в отношении нативной рекламы. Теперь все коммерческие интеграции должны содержать хештег #реклама не только в начале материала, но и рядом с каждым рекламным упоминанием внутри текста. Это существенно усложнило создание органичного рекламного контента.

Тип рекламного контента Требования к маркировке Возможные причины отклонения Прямая реклама товаров Хештег #реклама, указание на коммерческий характер Отсутствие маркировки, ложные обещания Рекламные интеграции Хештег #реклама при каждом упоминании бренда Скрытая реклама, непрозрачное продвижение Партнерские материалы Хештег #реклама, раскрытие партнерских отношений Сокрытие факта получения комиссии Обзоры продуктов При коммерческом сотрудничестве – хештег #реклама Нераскрытие факта оплаты за обзор

Отдельно стоит упомянуть правила продвижения онлайн-курсов и образовательных продуктов. В 2025 году Дзен ужесточил требования к материалам такого типа. Публикации, обещающие гарантированный заработок, трудоустройство или обход системных ограничений, удаляются модераторами. При продвижении образовательных продуктов необходимо указывать реалистичные ожидания от обучения и избегать необоснованных обещаний.

Важно: если ваш материал содержит внешние ссылки на коммерческие ресурсы, он автоматически считается рекламным и подлежит соответствующей маркировке. Даже если вы не получаете прямой выгоды от размещения ссылки, но она ведет на сторонний коммерческий проект, материал должен содержать хештег #реклама.

Модерация в Дзене: за что могут заблокировать канал

Система модерации Дзена работает в многоуровневом режиме, применяя как автоматические алгоритмы, так и ручную проверку материалов. Знание механизмов этой системы поможет избежать как временных ограничений, так и постоянной блокировки канала. ⚠️

Основные причины блокировки каналов в Дзене:

Систематические нарушения правил платформы (три и более в течение месяца)

Публикация запрещенного контента, особенно материалов экстремистского характера

Использование чужого контента без указания авторства (плагиат)

Массовая рассылка однотипного контента (спам)

Накрутка просмотров и искусственное повышение метрик взаимодействия

Создание нескольких одинаковых каналов одним лицом ("канальный спам")

Нарушение правил монетизации (скрытая реклама, обман рекламодателей)

Распространение дезинформации, особенно в чувствительных темах

С 2025 года Дзен ввел дополнительные причины для блокировки, включая:

Использование генеративных технологий (копирайт-ИИ) без соответствующей маркировки материалов

Вводящие в заблуждение превью и заголовки (кликбейт)

Создание контента, нацеленного на обход алгоритмов модерации

Публикация "дипфейков" без соответствующих пометок или в манипулятивных целях

Максим Венедиктов, руководитель отдела контента В 2024 году я работал с каналом о психологии и саморазвитии. Мы активно набирали аудиторию, достигнув 80 тысяч подписчиков за полгода. Но однажды получили предупреждение о нарушении правил – в статье о стрессе мы использовали методики релаксации, которые модерация сочла "ненаучными методами лечения". Мы не придали этому значения и продолжили публиковать схожий контент. После третьего предупреждения канал ограничили в выдаче на 14 дней. Это существенно подорвало наши метрики – охваты упали на 70%. Восстановление заняло почти два месяца. Чтобы избежать подобной ситуации, мы внедрили двойную проверку контента перед публикацией и подключили юриста, специализирующегося на медиа-праве. Теперь к каждой рекомендации добавляем дисклеймер и тщательно отслеживаем обновления правил платформы. Самое важное – не игнорировать предупреждения, они действительно являются последним шансом исправиться.

Важно понимать, что ответственность автора распространяется не только на сам контент, но и на комментарии под публикациями. Если в комментариях систематически возникают нарушения правил платформы (призывы к насилию, оскорбления и т.д.), а автор не модерирует их, канал может получить ограничения или блокировку. Поэтому крайне важно настраивать фильтры комментариев и оперативно реагировать на нарушения.

В 2025 году Дзен также ввел систему градации нарушений по тяжести:

Легкие нарушения (опечатки в маркировке рекламы, незначительные стилистические отклонения) – приводят к предупреждениям Средние нарушения (неоднократное использование кликбейта, скрытая реклама) – могут привести к временному ограничению канала Тяжелые нарушения (экстремизм, распространение заведомо ложной информации о критически важных событиях) – приводят к немедленной блокировке без предупреждения

Система апелляции при блокировке также претерпела изменения. Теперь авторы имеют возможность оспорить решение модерации через форму на сайте, но процесс рассмотрения апелляции занимает от 3 до 14 дней, в течение которых канал остается под ограничениями. 📝

Как избежать нарушений при создании материалов

Создание контента, соответствующего правилам Дзена – это баланс между творческим самовыражением и соблюдением установленных ограничений. Рассмотрим практические стратегии для безопасной работы на платформе в 2025 году. 🛡️

Чек-лист безопасности контента перед публикацией:

Проверка текста на отсутствие запрещенных тематик и формулировок

Подтверждение авторских прав на все используемые материалы

Корректная маркировка рекламного контента

Проверка изображений и видео на соответствие правилам

Добавление необходимых дисклеймеров при упоминании чувствительных тем

Маркировка контента, созданного с помощью ИИ

Проверка заголовков и превью на отсутствие кликбейта

Оценка комментариев под предыдущими публикациями на предмет нарушений

Особенно важно внедрить внутреннюю систему модерации, если над каналом работает команда авторов. Создайте собственное руководство по контенту с учетом специфики вашей тематики и обновляйте его при каждом изменении правил платформы.

Для работы с чувствительными темами используйте следующие подходы:

При обсуждении здоровья и медицины всегда включайте дисклеймер о необходимости консультации с врачом При освещении сложных социальных тем придерживайтесь нейтрального тона, избегайте категоричных суждений При упоминании финансовых инструментов указывайте на возможные риски При использовании контента, созданного с помощью ИИ, добавляйте маркировку "Создано с использованием искусственного интеллекта" При работе с негативными новостями избегайте сенсационного подхода и проверяйте информацию с двух независимых источников

В 2025 году Дзен ввел дополнительную защиту для авторов – систему предварительной проверки материалов перед публикацией. Вы можете отправить спорный материал на прекомодерацию и получить заключение о его соответствии правилам. Это особенно полезно при работе с пограничными темами.

Инструменты для безопасного контента на Дзене:

Конструктор дисклеймеров – автоматически генерирует правильные формулировки для разных типов контента Проверка на авторские права – встроенный инструмент для проверки уникальности контента Мастер рекламных меток – помогает правильно маркировать рекламный контент Фильтр-контроль – анализирует текст на наличие потенциально проблемных формулировок Ассистент соответствия – ИИ-инструмент проверки на соответствие актуальным правилам

Помните, что последствия нарушений могут быть критичными не только для вашего канала, но и для возможности работы на платформе в будущем. Дзен отслеживает попытки обойти блокировки путем создания новых каналов и может ограничить доступ к платформе для пользователя в целом. 🔐

Легальный контент: альтернативы запрещенным темам

Правила и ограничения Дзена могут показаться чрезмерно строгими, особенно если ваша ниша близка к "серой зоне". Однако практически для любой запрещенной темы существуют легальные альтернативы, позволяющие раскрыть суть вопроса без нарушения правил платформы. 🔄

Рассмотрим продуктивные подходы к адаптации популярных, но потенциально проблемных тематик:

Запрещенная тема Легальная альтернатива Примеры реализации Прямые медицинские рекомендации Обзор исследований и научных данных "Что говорит наука о проблемах сна в 2025 году" Обещания гарантированного заработка Анализ рабочих стратегий с упоминанием рисков "Путь к финансовой грамотности: изучаем инвестиционные подходы" Критика политических решений Фактологический анализ событий без оценочных суждений "Хронология изменений в законодательстве: что поменялось за год" Обсуждение запрещенных веществ Исторический и научный контекст с акцентом на риски "Исторические аспекты борьбы с зависимостями: опыт разных стран"

Креативные подходы к трансформации сложного контента:

Используйте исторический контекст для обсуждения чувствительных тем (вместо обсуждения современных политических конфликтов рассмотрите исторические аналогии)

Переводите личные мнения в формат обзора существующих точек зрения ("Эксперты высказывают разные мнения о данной ситуации…")

Трансформируйте прямые рекомендации в описание опыта третьих лиц ("История Марии, которая изменила свой подход к финансам")

Используйте вопросительную форму вместо утвердительной ("Может ли этот метод помочь в решении проблемы?" вместо "Этот метод решит вашу проблему")

Добавляйте больше контекста и нюансов вместо однозначных выводов

Важно также учитывать изменения в правилах Дзена относительно контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. В 2025 году платформа требует обязательной маркировки такого контента, но при этом предлагает специальные инструменты для его коллаборативного создания – автор может использовать ИИ для генерации идей, улучшения текстов и иллюстраций, но с соответствующим раскрытием информации.

Тренды легального контента в Дзене на 2025 год:

Экспертный анализ доступной информации по сложным вопросам Образовательный контент с четкими источниками и фактчекингом Личные истории трансформации и развития без категоричных утверждений Сбалансированное представление разных точек зрения на дискуссионные темы Развлекательный контент с позитивной направленностью "Корректное просвещение" – объяснение сложных явлений простым языком, но без упрощения до искажения

Помните, что правила Дзена не статичны и продолжают эволюционировать. То, что было допустимо вчера, может оказаться под запретом завтра. Поэтому важно постоянно следить за обновлениями правил платформы и оперативно адаптировать свою контентную стратегию под новые требования. 📱