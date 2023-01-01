Акция — это кратко и понятно: основные характеристики и признаки

Для кого эта статья:

Новички в инвестировании, желающие понять базовые аспекты акций

Люди, интересующиеся финансовыми инструментами и их характеристиками

Потенциальные инвесторы, ищущие информацию о стартовых шагах в фондовом рынке Представьте, что вы держите в руках маленький кусочек корпорации — это и есть акция. Свидетельство вашего права на часть компании и её прибыли. Однако даже опытные инвесторы иногда путаются в терминологии фондового рынка. Тем, кто хочет инвестировать или привлекать средства через эмиссию ценных бумаг, критически важно понимать, что такое акция, какими характеристиками она обладает и как работает 📈. Разберем всё это простыми словами — без лишней теории, но с практическим подходом.

Что такое акция: краткое и понятное определение

Акция — это ценная бумага, которая удостоверяет долю владения в компании и даёт право на часть её прибыли и активов. По сути, покупая акцию, вы становитесь совладельцем бизнеса. Величина этой доли зависит от количества приобретённых акций относительно общего числа выпущенных компанией бумаг.

Основное отличие акции от других финансовых инструментов — в её двойственной природе:

Это имущественное право на часть компании (активы, прибыль)

на часть компании (активы, прибыль) Это неимущественное право (право голоса на собрании акционеров)

Акции существуют в двух форматах:

Бездокументарная форма Документарная форма Запись в электронном реестре Физический сертификат (редко используется) Хранится у регистратора или депозитария Хранится у владельца или в депозитарии Наиболее распространена сегодня Исторический формат, уходит в прошлое

Рыночная стоимость акции меняется в зависимости от успешности компании, общеэкономических условий, отраслевых трендов и множества других факторов. На фондовом рынке цены акций определяются спросом и предложением — чем больше инвесторов хотят купить акции определённой компании, тем выше поднимается их цена 📊.

Базовые признаки и основные характеристики акций

Акции обладают рядом ключевых характеристик, которые необходимо понимать каждому инвестору:

Номинальная стоимость — цена, зафиксированная при выпуске

— цена, зафиксированная при выпуске Рыночная стоимость — цена, по которой реально торгуется на бирже

— цена, по которой реально торгуется на бирже Ликвидность — насколько быстро и без потерь можно продать акцию

— насколько быстро и без потерь можно продать акцию Волатильность — амплитуда колебаний цены за определённый период

— амплитуда колебаний цены за определённый период Дивидендная доходность — процент от рыночной стоимости, выплачиваемый в виде дивидендов

Александр Петров, инвестиционный консультант Один из моих клиентов долгое время не понимал разницу между номинальной и рыночной стоимостью акций. Он приобрел бумаги новой энергетической компании по 100 рублей, выпущенные с номиналом в 10 рублей. Через год цена выросла до 250 рублей, но он не хотел продавать, уверяя, что акции "переоценены в 25 раз от их настоящей стоимости". Я объяснил ему, что номинал — это всего лишь учетная величина, установленная при эмиссии, а реальная ценность определяется рынком. Он продал часть пакета и зафиксировал 150% прибыли. Сегодня эти акции торгуются по 80 рублей — компания не оправдала ожиданий инвесторов, и мой клиент благодарит меня за своевременный совет не путать номинал с рыночной оценкой.

К базовым признакам акций относятся:

Признак Описание Бессрочность Не имеет срока погашения, существует до ликвидации компании Ограниченная ответственность Акционер рискует только суммой инвестиций Неделимость прав Одна акция — неделимый набор прав Свободная передаваемость Может продаваться третьим лицам (для публичных компаний) Остаточный характер требований При ликвидации компании акционеры получают компенсацию после всех кредиторов

Владение акциями даёт следующие возможности 🔑:

Получение части прибыли в форме дивидендов Право голоса на собраниях акционеров (для голосующих акций) Доступ к информации о деятельности компании Приоритетное право на покупку новых выпусков акций (в некоторых случаях) Получение части имущества при ликвидации компании

Виды акций на рынке и их ключевые отличия

Разнообразие акций на фондовом рынке позволяет инвесторам выбирать инструменты, соответствующие их стратегии и уровню риска. Вот основные типы акций:

Обыкновенные акции — базовый вид, дающий право голоса и нефиксированные дивиденды

— базовый вид, дающий право голоса и нефиксированные дивиденды Привилегированные акции — обеспечивают приоритет в получении дивидендов, но обычно без права голоса

— обеспечивают приоритет в получении дивидендов, но обычно без права голоса Кумулятивные привилегированные — накапливают невыплаченные дивиденды для будущей выплаты

— накапливают невыплаченные дивиденды для будущей выплаты Конвертируемые акции — могут быть обменены на другие ценные бумаги

— могут быть обменены на другие ценные бумаги Голосующие/неголосующие — различаются наличием права участия в управлении

По доступности для инвесторов акции делятся на:

Тип компании Характеристики акций Особенности торговли Публичные (ПАО) Свободно обращаются на бирже Высокая ликвидность, информационная открытость Непубличные (АО) Ограниченное обращение Низкая ликвидность, ограниченный доступ к информации Голубые фишки Акции крупнейших стабильных компаний Максимальная ликвидность, умеренная волатильность Компании второго эшелона Средние по капитализации Средняя ликвидность, повышенная волатильность Компании третьего эшелона Малые компании Низкая ликвидность, высокая волатильность

По отраслевой принадлежности акции группируются в секторы: технологический, финансовый, сырьевой, потребительский и другие. Это позволяет инвесторам диверсифицировать портфель и адаптироваться к циклам экономики 🔄.

Мария Соколова, частный инвестор Мой первый опыт инвестирования был связан с типичной ошибкой новичка — я не различала виды акций. В 2022 году я приобрела привилегированные акции крупной нефтяной компании, полагая, что получаю все стандартные права акционера. Компания показала рекордную прибыль, и было назначено внеочередное собрание акционеров по вопросу дополнительных дивидендов и стратегии развития. К своему удивлению, я обнаружила, что не могу голосовать — мои "префы" не давали такого права. Но зато когда совет директоров принял решение о снижении дивидендов по обыкновенным акциям, владельцы привилегированных получили фиксированные выплаты согласно уставу. Эта ситуация научила меня внимательно изучать характеристики каждого типа акций перед покупкой и сформировать сбалансированный портфель из разных видов ценных бумаг.

Преимущества и риски инвестирования в акции

Акции как инвестиционный инструмент обладают рядом преимуществ, которые делают их привлекательными для широкого круга инвесторов:

Потенциально высокая доходность — исторически акции показывают наилучшую долгосрочную доходность среди всех классов активов

— исторически акции показывают наилучшую долгосрочную доходность среди всех классов активов Двойной источник дохода — от роста курсовой стоимости и от дивидендных выплат

— от роста курсовой стоимости и от дивидендных выплат Защита от инфляции — бизнес может адаптироваться к изменению ценового уровня

— бизнес может адаптироваться к изменению ценового уровня Ликвидность — на развитых рынках акции можно быстро продать

— на развитых рынках акции можно быстро продать Прозрачность — публичные компании регулярно раскрывают информацию

Однако инвестирование в акции сопряжено с существенными рисками 🚨:

Рыночный риск — цены акций могут падать вследствие общерыночных тенденций Бизнес-риск — компания может показывать плохие финансовые результаты или обанкротиться Волатильность — значительные колебания цены могут создавать психологический дискомфорт Риск ликвидности — не всегда возможно быстро продать акции без существенной потери в цене Валютный риск — при инвестировании в иностранные акции

Сравнение акций с другими инвестиционными инструментами:

Параметр Акции Облигации Депозиты Средняя годовая доходность (исторически) 7-10% 3-5% 2-4% Гарантия возврата капитала Отсутствует Высокая Максимальная (с учетом страхования) Волатильность Высокая Низкая Отсутствует Защита от инфляции Хорошая Умеренная Слабая Ликвидность Высокая (для голубых фишек) Средняя Низкая (при досрочном изъятии)

Важно понимать, что акции — инструмент для долгосрочного инвестирования. Краткосрочные колебания могут быть значительными, но на горизонте более 10-15 лет акции исторически показывают положительную доходность с учетом инфляции.

Как начать работу с акциями: первые шаги для новичков

Путь в мир инвестирования в акции начинается с нескольких важных шагов 🚶‍♂️:

Формирование финансовой базы — создайте подушку безопасности перед тем, как инвестировать в акции Определение инвестиционных целей — решите, для чего вы инвестируете и на какой срок Выбор брокера — откройте брокерский счет в надежной компании Формирование инвестиционной стратегии — определите подход к инвестированию Создание диверсифицированного портфеля — не вкладывайте все средства в одну акцию

При выборе акций для инвестирования новичку стоит обратить внимание на следующие аспекты:

Надежность компании — финансовая устойчивость, доля рынка, история

— финансовая устойчивость, доля рынка, история Понятность бизнес-модели — инвестируйте в то, что понимаете

— инвестируйте в то, что понимаете Перспективы отрасли — оценивайте долгосрочные тренды

— оценивайте долгосрочные тренды Оценка по мультипликаторам — P/E, P/S, P/BV и другие показатели

— P/E, P/S, P/BV и другие показатели Дивидендная политика — регулярность и размер выплат

Ниже приведен примерный план действий для новичка:

Шаг Действие Комментарий 1 Образование в финансовой сфере Курсы, книги, статьи о рынке акций 2 Открытие брокерского счета Выбор надежного брокера с удобным интерфейсом 3 Формирование стартового портфеля Начало с ETF или голубых фишек 4 Регулярные инвестиции Стратегия усреднения позиций 5 Мониторинг и анализ результатов Ведение инвестиционного дневника

Для начинающих инвесторов существуют различные стратегии вхождения на рынок, но наиболее проверенной является стратегия усреднения (DCA — Dollar Cost Averaging). Суть её в том, чтобы инвестировать равные суммы через равные промежутки времени независимо от текущей рыночной конъюнктуры 📅.