Управление в русском языке: примеры использования и особенности
Грамматическое управление — это феномен, который заставляет даже опытных филологов и переводчиков время от времени сверяться со словарями. Предложно-падежное взаимодействие слов в русском языке напоминает сложную шахматную партию: каждое слово влияет на форму зависимых от него элементов, создавая богатую и многогранную языковую структуру. От правильного выбора управления зависит не просто грамматическая корректность высказывания, но и его смысловая точность. Особенно заметны эти нюансы при переводе с других языков, где логика согласования слов может радикально отличаться от русской 🧩
Сущность управления в грамматике русского языка
Управление в русском языке представляет собой один из видов подчинительной связи между словами в словосочетаниях, при которой главное слово требует от зависимого постановки в определенной падежной форме — со служебным словом (предлогом) или без него. Именно эта особенность делает русский язык одновременно гибким в плане построения предложений и сложным для освоения.
В отличие от согласования, где зависимое слово принимает формы рода, числа и падежа главного, при управлении зависимое слово подчиняется главному только в падеже, а его собственные грамматические характеристики не меняются. Эта особенность создаёт системную закономерность, которую необходимо запомнить для каждого отдельного случая.
Елена Петровна, преподаватель русского языка для иностранных студентов
Помню случай с моим студентом из Японии. Кейтаро прекрасно выучил правила склонения существительных, но терялся в конструкциях с управлением. "Почему нужно говорить 'заботиться О здоровье', но 'беспокоиться ЗА решение'?" — недоумевал он. Мы создали для него персональную игру-тренажёр: карточки со словами, требующими определённого управления. Через месяц нехитрых тренировок по 15 минут в день, он уже безошибочно ориентировался в большинстве конструкций. "Это как в чайной церемонии, — объяснял потом Кейтаро однокурсникам, — важны не столько правила, сколько регулярная практика определённых действий, доводящая их до автоматизма".
Основная сложность управления заключается в том, что выбор падежа и предлога часто невозможно объяснить логически — это исторически сложившаяся языковая традиция. Для носителей языка правильное управление обычно интуитивно, но для изучающих русский как иностранный и даже для самих русскоязычных в некоторых случаях возникают затруднения.
В русском языке можно выделить следующие ключевые характеристики управления:
- Семантическая мотивированность — в некоторых случаях выбор падежа и предлога обусловлен логикой отношений между объектами (например, направление действия → винительный падеж с предлогом "в")
- Лексическая обусловленность — управление часто зависит от конкретного главного слова и не подчиняется общим правилам
- Вариативность — некоторые слова допускают разные варианты управления, иногда с изменением оттенков значения
- Историческая изменчивость — нормы управления могут меняться со временем (например, ранее говорили "скучать по ком", сейчас — "скучать по кому")
|Тип слова
|Пример управления
|Падежный вопрос
|Глагол
|ждать (кого?) поезда
|Родительный
|Существительное
|любовь (к кому?) к родине
|Дательный
|Прилагательное
|довольный (чем?) результатом
|Творительный
|Числительное
|трое (кого?) студентов
|Родительный
|Наречие
|вопреки (чему?) правилам
|Дательный
Понимание механики управления — ключ к освоению русского синтаксиса и построению грамматически правильных конструкций. Без этого знания невозможно достичь полного владения языком, особенно в письменной речи и формальном общении 📝
Основные типы управления и их отличия
В русском языке управление классифицируется по нескольким параметрам, что помогает систематизировать этот сложный грамматический феномен. Знание типов управления особенно важно при составлении официальных документов, научных текстов и в ситуациях, требующих точного выражения мысли.
По характеру связи между словами выделяют:
- Сильное управление — главное слово требует строго определённой формы зависимого слова без возможности вариаций (написать письмо, заботиться о ребёнке)
- Слабое управление — связь между словами менее жёсткая, допускаются варианты или замены (гулять в парке/около парка/рядом с парком)
По наличию предлога управление делится на:
- Беспредложное — зависимое слово употребляется без предлога (читать книгу, помогать другу)
- Предложное — между главным и зависимым словом стоит предлог (думать о будущем, стремиться к цели)
Антон Николаевич, редактор научного журнала
Когда я начинал работу в редакции научного журнала, количество ошибок в рукописях, связанных с неправильным управлением, поразило меня. Однажды мы получили статью от уважаемого профессора, где встречались такие конструкции как "согласно приказа" (вместо "согласно приказу") и "благодаря взрыва" (вместо "благодаря взрыву"). Когда я деликатно указал на эти ошибки, автор был искренне удивлён — оказалось, он десятилетиями использовал неправильные формы! Мы разработали небольшую памятку с типичными ошибками управления для наших авторов, и через полгода количество подобных погрешностей снизилось на 72%. Этот случай убедил меня: даже высокообразованные специалисты могут годами не замечать грамматические ошибки в своей речи.
По количеству объектов управления различают:
- Одиночное управление — главное слово управляет одним зависимым (восхищаться пейзажем)
- Двойное управление — главное слово требует двух разных падежных форм (подарить книгу брату, попросить совета у друга)
В зависимости от части речи главного слова выделяют:
- Глагольное управление — главное слово является глаголом (строить дом, думать о будущем)
- Именное управление — главное слово выражено существительным, прилагательным или числительным (любовь к искусству, полный энергии, пять книг)
- Наречное управление — главное слово является наречием (независимо от обстоятельств, наедине с собой)
|Критерий сравнения
|Сильное управление
|Слабое управление
|Обязательность зависимого слова
|Часто необходимо для полноты смысла
|Обычно факультативно
|Однозначность выбора формы
|Форма зависимого слова строго определена
|Возможны варианты форм
|Семантическая роль
|Выражает объект действия
|Чаще выражает обстоятельственные отношения
|Примеры
|читать (что?) книгу, заниматься (чем?) спортом
|гулять (где?) в парке/около парка, приехать (когда?) в среду/днём
Особого внимания заслуживает явление вариативного управления, когда одно и то же слово может управлять разными падежными формами, что создаёт дополнительные смысловые оттенки или стилистические различия:
- Ждать поезд (конкретное действие) / ждать поезда (процесс ожидания)
- Искать ключи (конкретные предметы) / искать ключей (с оттенком продолжительности)
- Просить деньги (разговорный вариант) / просить денег (литературная норма)
Знание типов управления и умение правильно различать их в контексте речи — важнейший навык для всех, кто стремится к языковому совершенству. Этот аспект грамматики требует особого внимания как при изучении русского языка иностранцами, так и при повышении уровня грамотности носителями языка 🚀
Падежные формы и правила управления в предложениях
Система падежей — фундамент русского управления, позволяющий выражать разнообразные смысловые отношения между словами. Каждый падеж имеет свою специфику в контексте управления и отвечает за определённый круг значений.
Рассмотрим ключевые закономерности употребления падежей при управлении:
- Родительный падеж (кого? чего?) часто выражает:
- Принадлежность: дом отца, страница книги
- Отсутствие: нет времени, не видно дороги
- Часть от целого: стакан молока, кусок хлеба
- При глаголах избегания или лишения: бояться ответственности, лишиться поддержки
- Дательный падеж (кому? чему?) типично используется для:
- Адресата действия: отправить письмо другу, сказать правду брату
- Объекта действия с некоторыми глаголами: помогать детям, верить людям
- С предлогами направления: идти к дому, стремиться к идеалу
- При выражении соответствия: согласно закону, вопреки ожиданиям
- Винительный падеж (кого? что?) обычно указывает на:
- Прямой объект действия: читать книгу, встретить друга
- Направление движения с предлогами: идти в школу, положить на стол
- Временные отрезки: работать всю неделю, ждать целый час
- Творительный падеж (кем? чем?) выражает:
- Инструмент действия: писать ручкой, резать ножом
- Совместность: гулять с собакой, разговаривать с другом
- Образ действия: говорить шёпотом, идти быстрыми шагами
- При глаголах с семантикой руководства: управлять компанией, командовать отрядом
- Предложный падеж (о ком? о чём?) используется для:
- Объекта мысли или речи: думать о будущем, рассказывать о поездке
- Места: находиться в доме, жить в городе
- При выражении состояния: пребывать в недоумении, находиться в отчаянии
Особую сложность представляют случаи, когда семантически близкие слова требуют разного управления:
- Удивляться чему-то (дат. п.) — поражаться чему-то (дат. п.)
- Препятствовать чему-то (дат. п.) — тормозить что-то (вин. п.)
- Беспокоиться о ком-то (предл. п.) — волноваться за кого-то (вин. п.)
- Понимать что-то (вин. п.) — разбираться в чём-то (предл. п.)
Важно учитывать, что нередко одни и те же предлоги в сочетании с разными падежами образуют совершенно разные по смыслу конструкции:
- Идти в школу (вин. п. — направление) — учиться в школе (предл. п. — местонахождение)
- Положить на стол (вин. п. — направление) — лежать на столе (предл. п. — местонахождение)
- Выйти под дождь (вин. п. — направление) — стоять под дождём (твор. п. — местонахождение)
Следует помнить и о влиянии отрицания на выбор падежа. При отрицании прямое дополнение часто переходит из винительного падежа в родительный:
- Читать книгу (вин. п.) → Не читать книги (род. п.)
- Видеть ошибку (вин. п.) → Не видеть ошибки (род. п.)
Однако в современном русском языке эта норма не является абсолютной и допускает вариативность в зависимости от смысловых оттенков и стиля речи. При конкретном, определённом объекте часто сохраняется винительный падеж даже при отрицании: "Я не прочитал эту книгу" (а не "этой книги").
Управление глаголов: нормы и распространённые ошибки
Глагольное управление представляет собой наиболее сложную и разветвлённую систему в русском языке. Глаголы активно взаимодействуют с другими частями речи, требуя от них определённых падежных форм, часто с предлогами. Именно в глагольном управлении допускается наибольшее количество ошибок даже среди носителей языка.
Основные закономерности глагольного управления включают:
- Семантическая обусловленность — глаголы со значением передачи часто управляют дательным падежом получателя: дать другу, отправить коллеге
- Лексическая индивидуальность — управление может быть специфичным для каждого отдельного глагола: играть в шахматы, но играть на пианино
- Стилистическая дифференциация — в разных стилевых контекстах глагол может требовать разного управления: оплатить проезд (офиц.), заплатить за проезд (разг.)
- Историческая изменчивость — нормы управления одним и тем же глаголом могут меняться с течением времени
Ниже приведены примеры распространённых ошибок в глагольном управлении и их правильные варианты:
|Неправильно
|Правильно
|Комментарий
|скучать за кем-то
|скучать по кому-то (дат. п.)
|Региональное влияние украинского языка
|оплатить за услуги
|оплатить услуги (вин. п.)
|Контаминация с "заплатить за"
|жениться на Елене Петровне
|жениться на Елене Петровне (предл. п.)
|Правильный вариант
|благодаря случая
|благодаря случаю (дат. п.)
|Предлог "благодаря" требует дательного падежа
|согласно приказа
|согласно приказу (дат. п.)
|Предлог "согласно" требует дательного падежа
|обсуждать про проект
|обсуждать проект (вин. п.)
|Избыточное использование предлога
|уверенность в победе
|уверенность в победе (предл. п.)
|Правильный вариант
Особую сложность представляют глаголы, которые в зависимости от контекста или оттенков значения могут иметь различное управление:
- Беспокоиться:
- О ком/чём (предл. п.) — общее чувство тревоги: беспокоиться о детях
- За кого/что (вин. п.) — тревога о будущем: беспокоиться за результат
- Платить/оплатить:
- За что (вин. п.) — платить за проезд
- Что (вин. п. без предлога) — оплатить проезд
- Превосходить/превышать:
- Кого/что (вин. п.) — превосходить конкурентов, превышать скорость
- В чём (предл. п.) — только для "превосходить": превосходить в мастерстве
Отдельного упоминания заслуживают случаи, когда глаголы-паронимы имеют разное управление:
- Одеть кого-то (человека) / надеть что-то (предмет одежды)
- Представить кого-то (познакомить) / предоставить что-то (дать в распоряжение)
- Эффективный (дающий эффект) / эффектный (производящий впечатление)
Не менее важны различия в управлении производных глаголов с разными приставками:
- Смотреть на что-то (вин. п. с предлогом "на")
- Посмотреть на что-то (вин. п. с предлогом "на")
- Присмотреться к чему-то (дат. п. с предлогом "к")
- Осмотреть что-то (вин. п. без предлога)
Практическое правило для освоения глагольного управления — обращать внимание на контексты употребления глаголов в хорошей литературе и запоминать целые конструкции, а не отдельные слова. Полезно также составить персональный словарик сложных случаев управления, включив в него те глаголы, с которыми чаще всего возникают затруднения 📊
Особенности управления в деловой и научной речи
Деловая и научная сферы общения предъявляют повышенные требования к точности и однозначности выражения мысли, что особенно остро ставит вопрос о правильном управлении. В этих стилях любая ошибка в управлении может привести к искажению смысла документа или научного текста, а иногда и к юридическим последствиям.
Основные черты управления в официально-деловом стиле:
- Тенденция к книжности — использование конструкций, характерных для письменной речи: "в соответствии с распоряжением", "по достижении договорённости"
- Консервативность — сохранение устойчивых речевых оборотов и традиционных форм управления: "согласно приказу" (не "приказа"), "во исполнение указа"
- Стандартизация — использование клишированных конструкций с фиксированным управлением: "принять к сведению", "привлечь к ответственности"
- Распространённость отглагольных существительных с сохранением глагольного управления: "контроль за исполнением", "руководство деятельностью"
В научном стиле управление имеет следующие особенности:
- Преобладание предложных конструкций — для выражения логических отношений: "в зависимости от факторов", "при наличии доказательств", "в связи с открытием"
- Точность терминологических сочетаний — с закреплённым управлением: "растворимость в воде", "устойчивость к коррозии"
- Абстрактность выражения — использование отвлечённых существительных с сохранением глагольного управления: "выявление закономерностей", "обоснование гипотезы"
- Лаконичность — предпочтение беспредложному управлению: "исследование проблемы" (вместо "исследование по проблеме")
Распространённые случаи нормативного управления в деловой и научной речи:
- Согласно, благодаря, вопреки + дательный падеж: "согласно распоряжению", "благодаря усилиям", "вопреки прогнозам"
- В соответствии, в зависимости + предложный падеж с предлогом "с": "в соответствии с законом", "в зависимости с требованиями"
- В целях, в силу + родительный падеж: "в целях повышения эффективности", "в силу обстоятельств"
- По + предложный падеж (в научном стиле при указании на область знания): "специалист по математике", "исследование по физике"
Типичные ошибки в управлении в деловых и научных текстах:
- Неправильный выбор падежа при отыменных предлогах: "согласно
приказа" (неправильно) — "согласно приказу" (правильно)
- Нарушение управления при перечислении: "изучать и анализировать
влияния" (неправильно) — "изучать и анализировать влияние" (правильно)
- Контаминация близких по значению слов: "отчёт
по проделанной работе" (неправильно) — "отчёт о проделанной работе" (правильно)
- Избыточность предлогов: "обсудить
о проблеме" (неправильно) — "обсудить проблему" (правильно)
Важной особенностью деловой и научной речи является противоречие между кодификацией и узусом — некоторые случаи неправильного с точки зрения нормы управления настолько распространены, что становятся частью профессионального жаргона: "озвучить
о результатах" (вместо нормативного "сообщить о результатах"), "акцентировать о важности" (вместо "акцентировать внимание на важности").
Марина Сергеевна, юрист-лингвист
В моей практике был показательный случай, связанный с договором на крупную сумму. Формулировка "компенсация включает в себя выплату за моральный ущерб" вызвала спор между сторонами. Заказчик настаивал, что компенсация и выплата за моральный ущерб — это одно и то же (из-за управления "включает в себя"), а исполнитель утверждал, что должен получить дополнительную компенсацию за моральный ущерб. Пришлось обращаться к лингвистической экспертизе, которая заняла месяц и обошлась сторонам в круглую сумму. Всего этого можно было избежать, если бы формулировка была точнее: "компенсация состоит из возмещения материального ущерба и выплаты за моральный вред". С тех пор я всегда проверяю управление в документах с особой тщательностью — это не просто вопрос грамотности, а финансовой безопасности.
Для достижения максимальной точности в деловой и научной коммуникации рекомендуется:
- Обращаться к справочникам и словарям управления при возникновении сомнений
- Использовать типовые формулировки из авторитетных источников
- Избегать смешения разностилевых элементов
- Регулярно обновлять знания о меняющихся нормах управления
Правильное управление в деловой и научной речи — это не просто дань академическим требованиям, но и инструмент эффективной профессиональной коммуникации, позволяющий избежать двусмысленностей, недопонимания и юридических рисков 🔍
Управление в русском языке требует особого внимания и постоянной практики. Это не просто грамматический механизм, но отражение логики и истории языка, его культурных особенностей и мыслительных схем. Освоив принципы управления, вы приобретаете не только грамматическую компетенцию, но и ключ к более глубокому пониманию языковой картины мира. Мастерство в этой области становится заметным преимуществом — будь то в академической среде, профессиональной коммуникации или литературном творчестве. Стремитесь к языковому совершенству, и тогда каждое ваше слово будет работать точно и эффективно, как идеально настроенный инструмент.
Денис Серов
руководитель проектов