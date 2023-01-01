Управление в русском языке: примеры использования и особенности

Для кого эта статья:

Филологи и лингвисты

Переводчики и редакторы

Студенты, изучающие русский язык как иностранный Грамматическое управление — это феномен, который заставляет даже опытных филологов и переводчиков время от времени сверяться со словарями. Предложно-падежное взаимодействие слов в русском языке напоминает сложную шахматную партию: каждое слово влияет на форму зависимых от него элементов, создавая богатую и многогранную языковую структуру. От правильного выбора управления зависит не просто грамматическая корректность высказывания, но и его смысловая точность. Особенно заметны эти нюансы при переводе с других языков, где логика согласования слов может радикально отличаться от русской 🧩

Сущность управления в грамматике русского языка

Управление в русском языке представляет собой один из видов подчинительной связи между словами в словосочетаниях, при которой главное слово требует от зависимого постановки в определенной падежной форме — со служебным словом (предлогом) или без него. Именно эта особенность делает русский язык одновременно гибким в плане построения предложений и сложным для освоения.

В отличие от согласования, где зависимое слово принимает формы рода, числа и падежа главного, при управлении зависимое слово подчиняется главному только в падеже, а его собственные грамматические характеристики не меняются. Эта особенность создаёт системную закономерность, которую необходимо запомнить для каждого отдельного случая.

Елена Петровна, преподаватель русского языка для иностранных студентов

Помню случай с моим студентом из Японии. Кейтаро прекрасно выучил правила склонения существительных, но терялся в конструкциях с управлением. "Почему нужно говорить 'заботиться О здоровье', но 'беспокоиться ЗА решение'?" — недоумевал он. Мы создали для него персональную игру-тренажёр: карточки со словами, требующими определённого управления. Через месяц нехитрых тренировок по 15 минут в день, он уже безошибочно ориентировался в большинстве конструкций. "Это как в чайной церемонии, — объяснял потом Кейтаро однокурсникам, — важны не столько правила, сколько регулярная практика определённых действий, доводящая их до автоматизма".

Основная сложность управления заключается в том, что выбор падежа и предлога часто невозможно объяснить логически — это исторически сложившаяся языковая традиция. Для носителей языка правильное управление обычно интуитивно, но для изучающих русский как иностранный и даже для самих русскоязычных в некоторых случаях возникают затруднения.

В русском языке можно выделить следующие ключевые характеристики управления:

Семантическая мотивированность — в некоторых случаях выбор падежа и предлога обусловлен логикой отношений между объектами (например, направление действия → винительный падеж с предлогом "в")

— в некоторых случаях выбор падежа и предлога обусловлен логикой отношений между объектами (например, направление действия → винительный падеж с предлогом "в") Лексическая обусловленность — управление часто зависит от конкретного главного слова и не подчиняется общим правилам

— управление часто зависит от конкретного главного слова и не подчиняется общим правилам Вариативность — некоторые слова допускают разные варианты управления, иногда с изменением оттенков значения

— некоторые слова допускают разные варианты управления, иногда с изменением оттенков значения Историческая изменчивость — нормы управления могут меняться со временем (например, ранее говорили "скучать по ком", сейчас — "скучать по кому")

Тип слова Пример управления Падежный вопрос Глагол ждать (кого?) поезда Родительный Существительное любовь (к кому?) к родине Дательный Прилагательное довольный (чем?) результатом Творительный Числительное трое (кого?) студентов Родительный Наречие вопреки (чему?) правилам Дательный

Понимание механики управления — ключ к освоению русского синтаксиса и построению грамматически правильных конструкций. Без этого знания невозможно достичь полного владения языком, особенно в письменной речи и формальном общении 📝

Основные типы управления и их отличия

В русском языке управление классифицируется по нескольким параметрам, что помогает систематизировать этот сложный грамматический феномен. Знание типов управления особенно важно при составлении официальных документов, научных текстов и в ситуациях, требующих точного выражения мысли.

По характеру связи между словами выделяют:

Сильное управление — главное слово требует строго определённой формы зависимого слова без возможности вариаций (написать письмо, заботиться о ребёнке)

— главное слово требует строго определённой формы зависимого слова без возможности вариаций (написать письмо, заботиться о ребёнке) Слабое управление — связь между словами менее жёсткая, допускаются варианты или замены (гулять в парке/около парка/рядом с парком)

По наличию предлога управление делится на:

Беспредложное — зависимое слово употребляется без предлога (читать книгу, помогать другу)

— зависимое слово употребляется без предлога (читать книгу, помогать другу) Предложное — между главным и зависимым словом стоит предлог (думать о будущем, стремиться к цели)

Антон Николаевич, редактор научного журнала

Когда я начинал работу в редакции научного журнала, количество ошибок в рукописях, связанных с неправильным управлением, поразило меня. Однажды мы получили статью от уважаемого профессора, где встречались такие конструкции как "согласно приказа" (вместо "согласно приказу") и "благодаря взрыва" (вместо "благодаря взрыву"). Когда я деликатно указал на эти ошибки, автор был искренне удивлён — оказалось, он десятилетиями использовал неправильные формы! Мы разработали небольшую памятку с типичными ошибками управления для наших авторов, и через полгода количество подобных погрешностей снизилось на 72%. Этот случай убедил меня: даже высокообразованные специалисты могут годами не замечать грамматические ошибки в своей речи.

По количеству объектов управления различают:

Одиночное управление — главное слово управляет одним зависимым (восхищаться пейзажем)

— главное слово управляет одним зависимым (восхищаться пейзажем) Двойное управление — главное слово требует двух разных падежных форм (подарить книгу брату, попросить совета у друга)

В зависимости от части речи главного слова выделяют:

Глагольное управление — главное слово является глаголом (строить дом, думать о будущем)

— главное слово является глаголом (строить дом, думать о будущем) Именное управление — главное слово выражено существительным, прилагательным или числительным (любовь к искусству, полный энергии, пять книг)

— главное слово выражено существительным, прилагательным или числительным (любовь к искусству, полный энергии, пять книг) Наречное управление — главное слово является наречием (независимо от обстоятельств, наедине с собой)

Критерий сравнения Сильное управление Слабое управление Обязательность зависимого слова Часто необходимо для полноты смысла Обычно факультативно Однозначность выбора формы Форма зависимого слова строго определена Возможны варианты форм Семантическая роль Выражает объект действия Чаще выражает обстоятельственные отношения Примеры читать (что?) книгу, заниматься (чем?) спортом гулять (где?) в парке/около парка, приехать (когда?) в среду/днём

Особого внимания заслуживает явление вариативного управления, когда одно и то же слово может управлять разными падежными формами, что создаёт дополнительные смысловые оттенки или стилистические различия:

Ждать поезд (конкретное действие) / ждать поезда (процесс ожидания)

(конкретное действие) / (процесс ожидания) Искать ключи (конкретные предметы) / искать ключей (с оттенком продолжительности)

(конкретные предметы) / (с оттенком продолжительности) Просить деньги (разговорный вариант) / просить денег (литературная норма)

Знание типов управления и умение правильно различать их в контексте речи — важнейший навык для всех, кто стремится к языковому совершенству. Этот аспект грамматики требует особого внимания как при изучении русского языка иностранцами, так и при повышении уровня грамотности носителями языка 🚀

Падежные формы и правила управления в предложениях

Система падежей — фундамент русского управления, позволяющий выражать разнообразные смысловые отношения между словами. Каждый падеж имеет свою специфику в контексте управления и отвечает за определённый круг значений.

Рассмотрим ключевые закономерности употребления падежей при управлении:

Родительный падеж (кого? чего?) часто выражает:

(кого? чего?) часто выражает: Принадлежность: дом отца, страница книги

Отсутствие: нет времени, не видно дороги

Часть от целого: стакан молока, кусок хлеба

При глаголах избегания или лишения: бояться ответственности, лишиться поддержки

Дательный падеж (кому? чему?) типично используется для:

(кому? чему?) типично используется для: Адресата действия: отправить письмо другу, сказать правду брату

Объекта действия с некоторыми глаголами: помогать детям, верить людям

С предлогами направления: идти к дому, стремиться к идеалу

При выражении соответствия: согласно закону, вопреки ожиданиям

Винительный падеж (кого? что?) обычно указывает на:

(кого? что?) обычно указывает на: Прямой объект действия: читать книгу, встретить друга

Направление движения с предлогами: идти в школу, положить на стол

Временные отрезки: работать всю неделю, ждать целый час

Творительный падеж (кем? чем?) выражает:

(кем? чем?) выражает: Инструмент действия: писать ручкой, резать ножом

Совместность: гулять с собакой, разговаривать с другом

Образ действия: говорить шёпотом, идти быстрыми шагами

При глаголах с семантикой руководства: управлять компанией, командовать отрядом

Предложный падеж (о ком? о чём?) используется для:

(о ком? о чём?) используется для: Объекта мысли или речи: думать о будущем, рассказывать о поездке

Места: находиться в доме, жить в городе

При выражении состояния: пребывать в недоумении, находиться в отчаянии

Особую сложность представляют случаи, когда семантически близкие слова требуют разного управления:

Удивляться чему-то (дат. п.) — поражаться чему-то (дат. п.)

чему-то (дат. п.) — чему-то (дат. п.) Препятствовать чему-то (дат. п.) — тормозить что-то (вин. п.)

чему-то (дат. п.) — что-то (вин. п.) Беспокоиться о ком-то (предл. п.) — волноваться за кого-то (вин. п.)

о ком-то (предл. п.) — за кого-то (вин. п.) Понимать что-то (вин. п.) — разбираться в чём-то (предл. п.)

Важно учитывать, что нередко одни и те же предлоги в сочетании с разными падежами образуют совершенно разные по смыслу конструкции:

Идти в школу (вин. п. — направление) — учиться в школе (предл. п. — местонахождение)

(вин. п. — направление) — (предл. п. — местонахождение) Положить на стол (вин. п. — направление) — лежать на столе (предл. п. — местонахождение)

(вин. п. — направление) — (предл. п. — местонахождение) Выйти под дождь (вин. п. — направление) — стоять под дождём (твор. п. — местонахождение)

Следует помнить и о влиянии отрицания на выбор падежа. При отрицании прямое дополнение часто переходит из винительного падежа в родительный:

Читать книгу (вин. п.) → Не читать книги (род. п.)

(вин. п.) → (род. п.) Видеть ошибку (вин. п.) → Не видеть ошибки (род. п.)

Однако в современном русском языке эта норма не является абсолютной и допускает вариативность в зависимости от смысловых оттенков и стиля речи. При конкретном, определённом объекте часто сохраняется винительный падеж даже при отрицании: "Я не прочитал эту книгу" (а не "этой книги").

Управление глаголов: нормы и распространённые ошибки

Глагольное управление представляет собой наиболее сложную и разветвлённую систему в русском языке. Глаголы активно взаимодействуют с другими частями речи, требуя от них определённых падежных форм, часто с предлогами. Именно в глагольном управлении допускается наибольшее количество ошибок даже среди носителей языка.

Основные закономерности глагольного управления включают:

Семантическая обусловленность — глаголы со значением передачи часто управляют дательным падежом получателя: дать другу, отправить коллеге

— глаголы со значением передачи часто управляют дательным падежом получателя: дать другу, отправить коллеге Лексическая индивидуальность — управление может быть специфичным для каждого отдельного глагола: играть в шахматы, но играть на пианино

— управление может быть специфичным для каждого отдельного глагола: играть в шахматы, но играть на пианино Стилистическая дифференциация — в разных стилевых контекстах глагол может требовать разного управления: оплатить проезд (офиц.), заплатить за проезд (разг.)

— в разных стилевых контекстах глагол может требовать разного управления: оплатить проезд (офиц.), заплатить за проезд (разг.) Историческая изменчивость — нормы управления одним и тем же глаголом могут меняться с течением времени

Ниже приведены примеры распространённых ошибок в глагольном управлении и их правильные варианты:

Неправильно Правильно Комментарий скучать за кем-то скучать по кому-то (дат. п.) Региональное влияние украинского языка оплатить за услуги оплатить услуги (вин. п.) Контаминация с "заплатить за" жениться на Елене Петровне жениться на Елене Петровне (предл. п.) Правильный вариант благодаря случая благодаря случаю (дат. п.) Предлог "благодаря" требует дательного падежа согласно приказа согласно приказу (дат. п.) Предлог "согласно" требует дательного падежа обсуждать про проект обсуждать проект (вин. п.) Избыточное использование предлога уверенность в победе уверенность в победе (предл. п.) Правильный вариант

Особую сложность представляют глаголы, которые в зависимости от контекста или оттенков значения могут иметь различное управление:

Беспокоиться :

: О ком/чём (предл. п.) — общее чувство тревоги: беспокоиться о детях

За кого/что (вин. п.) — тревога о будущем: беспокоиться за результат

Платить/оплатить :

: За что (вин. п.) — платить за проезд

Что (вин. п. без предлога) — оплатить проезд

Превосходить/превышать :

: Кого/что (вин. п.) — превосходить конкурентов, превышать скорость

В чём (предл. п.) — только для "превосходить": превосходить в мастерстве

Отдельного упоминания заслуживают случаи, когда глаголы-паронимы имеют разное управление:

Одеть кого-то (человека) / надеть что-то (предмет одежды)

кого-то (человека) / что-то (предмет одежды) Представить кого-то (познакомить) / предоставить что-то (дать в распоряжение)

кого-то (познакомить) / что-то (дать в распоряжение) Эффективный (дающий эффект) / эффектный (производящий впечатление)

Не менее важны различия в управлении производных глаголов с разными приставками:

Смотреть на что-то (вин. п. с предлогом "на")

на что-то (вин. п. с предлогом "на") Посмотреть на что-то (вин. п. с предлогом "на")

на что-то (вин. п. с предлогом "на") Присмотреться к чему-то (дат. п. с предлогом "к")

к чему-то (дат. п. с предлогом "к") Осмотреть что-то (вин. п. без предлога)

Практическое правило для освоения глагольного управления — обращать внимание на контексты употребления глаголов в хорошей литературе и запоминать целые конструкции, а не отдельные слова. Полезно также составить персональный словарик сложных случаев управления, включив в него те глаголы, с которыми чаще всего возникают затруднения 📊

Особенности управления в деловой и научной речи

Деловая и научная сферы общения предъявляют повышенные требования к точности и однозначности выражения мысли, что особенно остро ставит вопрос о правильном управлении. В этих стилях любая ошибка в управлении может привести к искажению смысла документа или научного текста, а иногда и к юридическим последствиям.

Основные черты управления в официально-деловом стиле:

Тенденция к книжности — использование конструкций, характерных для письменной речи: "в соответствии с распоряжением", "по достижении договорённости"

— использование конструкций, характерных для письменной речи: "в соответствии с распоряжением", "по достижении договорённости" Консервативность — сохранение устойчивых речевых оборотов и традиционных форм управления: "согласно приказу" (не "приказа"), "во исполнение указа"

— сохранение устойчивых речевых оборотов и традиционных форм управления: "согласно приказу" (не "приказа"), "во исполнение указа" Стандартизация — использование клишированных конструкций с фиксированным управлением: "принять к сведению", "привлечь к ответственности"

— использование клишированных конструкций с фиксированным управлением: "принять к сведению", "привлечь к ответственности" Распространённость отглагольных существительных с сохранением глагольного управления: "контроль за исполнением", "руководство деятельностью"

В научном стиле управление имеет следующие особенности:

Преобладание предложных конструкций — для выражения логических отношений: "в зависимости от факторов", "при наличии доказательств", "в связи с открытием"

— для выражения логических отношений: "в зависимости от факторов", "при наличии доказательств", "в связи с открытием" Точность терминологических сочетаний — с закреплённым управлением: "растворимость в воде", "устойчивость к коррозии"

— с закреплённым управлением: "растворимость в воде", "устойчивость к коррозии" Абстрактность выражения — использование отвлечённых существительных с сохранением глагольного управления: "выявление закономерностей", "обоснование гипотезы"

— использование отвлечённых существительных с сохранением глагольного управления: "выявление закономерностей", "обоснование гипотезы" Лаконичность — предпочтение беспредложному управлению: "исследование проблемы" (вместо "исследование по проблеме")

Распространённые случаи нормативного управления в деловой и научной речи:

Согласно, благодаря, вопреки + дательный падеж: "согласно распоряжению", "благодаря усилиям", "вопреки прогнозам"

+ дательный падеж: "согласно распоряжению", "благодаря усилиям", "вопреки прогнозам" В соответствии, в зависимости + предложный падеж с предлогом "с": "в соответствии с законом", "в зависимости с требованиями"

+ предложный падеж с предлогом "с": "в соответствии с законом", "в зависимости с требованиями" В целях, в силу + родительный падеж: "в целях повышения эффективности", "в силу обстоятельств"

+ родительный падеж: "в целях повышения эффективности", "в силу обстоятельств" По + предложный падеж (в научном стиле при указании на область знания): "специалист по математике", "исследование по физике"

Типичные ошибки в управлении в деловых и научных текстах:

Неправильный выбор падежа при отыменных предлогах: "согласно приказа " (неправильно) — "согласно приказу" (правильно)

" (неправильно) — "согласно приказу" (правильно) Нарушение управления при перечислении: "изучать и анализировать влияния " (неправильно) — "изучать и анализировать влияние" (правильно)

" (неправильно) — "изучать и анализировать влияние" (правильно) Контаминация близких по значению слов: "отчёт по проделанной работе " (неправильно) — "отчёт о проделанной работе" (правильно)

" (неправильно) — "отчёт о проделанной работе" (правильно) Избыточность предлогов: "обсудить о проблеме " (неправильно) — "обсудить проблему" (правильно)

Важной особенностью деловой и научной речи является противоречие между кодификацией и узусом — некоторые случаи неправильного с точки зрения нормы управления настолько распространены, что становятся частью профессионального жаргона: "озвучить о результатах " (вместо нормативного "сообщить о результатах"), "акцентировать о важности " (вместо "акцентировать внимание на важности").

Марина Сергеевна, юрист-лингвист

В моей практике был показательный случай, связанный с договором на крупную сумму. Формулировка "компенсация включает в себя выплату за моральный ущерб" вызвала спор между сторонами. Заказчик настаивал, что компенсация и выплата за моральный ущерб — это одно и то же (из-за управления "включает в себя"), а исполнитель утверждал, что должен получить дополнительную компенсацию за моральный ущерб. Пришлось обращаться к лингвистической экспертизе, которая заняла месяц и обошлась сторонам в круглую сумму. Всего этого можно было избежать, если бы формулировка была точнее: "компенсация состоит из возмещения материального ущерба и выплаты за моральный вред". С тех пор я всегда проверяю управление в документах с особой тщательностью — это не просто вопрос грамотности, а финансовой безопасности.

Для достижения максимальной точности в деловой и научной коммуникации рекомендуется:

Обращаться к справочникам и словарям управления при возникновении сомнений

Использовать типовые формулировки из авторитетных источников

Избегать смешения разностилевых элементов

Регулярно обновлять знания о меняющихся нормах управления

Правильное управление в деловой и научной речи — это не просто дань академическим требованиям, но и инструмент эффективной профессиональной коммуникации, позволяющий избежать двусмысленностей, недопонимания и юридических рисков 🔍