Управление рисками: кто несет ответственность за безопасность бизнеса

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Руководители и топ-менеджеры компаний

Специалисты по управлению рисками и безопасности

Собственники малого и среднего бизнеса

Каждый год тысячи компаний сталкиваются с угрозами, которые могут стоить им миллионы и даже привести к банкротству. В 2024 году средний ущерб от одного киберинцидента для крупного бизнеса превысил $4,45 млн, а потери от мошенничества внутри организаций достигли $1,85 млн. При этом 68% руководителей признаются: они до сих пор не понимают, кто именно в компании отвечает за безопасность и управление рисками. Это опасное заблуждение — безответственность порождает уязвимость. Разберемся, на чьих плечах должна лежать ответственность за риски и как выстроить эффективную систему защиты бизнеса. 🛡️

Распределение ответственности за управление рисками

Вопрос "Кто отвечает за риски?" только на первый взгляд кажется простым. В реальности ответ на него определяет эффективность всей системы безопасности компании. Принцип "все отвечают за всё" — прямой путь к тому, что в итоге никто не будет отвечать ни за что. 🚫

Эффективное распределение ответственности основывается на так называемой модели "трех линий защиты", которая четко определяет роли в процессе управления рисками:

Первая линия защиты: операционные менеджеры и руководители бизнес-подразделений. Они несут прямую ответственность за идентификацию и управление рисками в рамках своих процессов.

специализированные функции контроля (риск-менеджеры, комплаенс, безопасность). Их задача — разрабатывать политики, определять методологию и контролировать соблюдение стандартов.

Третья линия защиты: внутренний аудит, который обеспечивает независимую оценку эффективности управления рисками и внутреннего контроля.

Линия защиты Кто входит Ключевая ответственность Первая линия Руководители подразделений, проектные менеджеры Идентификация, оценка и ежедневное управление рисками Вторая линия Риск-менеджеры, комплаенс-офицеры, ИТ-безопасность Разработка методологии, консультирование, мониторинг Третья линия Внутренний аудит Независимая оценка и проверка системы управления рисками

При этом, согласно исследованиям McKinsey, 76% компаний, успешно преодолевших кризисные ситуации, имели четко распределенную ответственность за риски между всеми уровнями организации. В то же время, среди компаний, понесших значительные убытки, такое распределение было только у 23%.

Михаил Дорохин, директор по управлению рисками международной компании Мы долгое время работали по принципу "служба безопасности отвечает за все риски". Система казалась логичной, пока мы не столкнулись с масштабной кибератакой. Выяснилось, что ИТ-отдел внедрил новую систему, но не согласовал ее с безопасниками, а те, в свою очередь, не имели полномочий контролировать техническую инфраструктуру. Результат — 36 часов простоя и около $2 миллионов убытков. После этого мы полностью перестроили модель ответственности. Теперь каждый руководитель подразделения отвечает за риски в своей зоне, включая проведение регулярной оценки и документирование мер контроля. Служба риск-менеджмента выступает консультантом и осуществляет мониторинг, а аудит ежеквартально проверяет эффективность контролей. За два года работы в новой модели мы предотвратили не менее 12 потенциально критичных инцидентов.

Для малого и среднего бизнеса, где нет возможности создавать отдельные структуры риск-менеджмента, критически важно, чтобы ответственность за риски была явно закреплена за конкретными сотрудниками в должностных инструкциях. Собственникам стоит помнить: делегирование ответственности за риски не означает отказ от контроля.

Роль совета директоров в обеспечении безопасности

Совет директоров является высшим уровнем контроля в системе управления рисками. Именно этот орган определяет риск-аппетит компании и несет конечную ответственность перед акционерами за обеспечение устойчивости бизнеса. 🏛️

В 2025 году эта ответственность выходит на новый уровень, особенно в связи с ужесточением требований регуляторов. По данным консалтинговой компании Deloitte, более 70% советов директоров публичных компаний уже создали специальные комитеты по рискам, а остальные планируют это сделать в ближайшие два года.

Ключевыми обязанностями совета директоров в сфере безопасности бизнеса являются:

Утверждение стратегии управления рисками и определение приемлемого уровня рисков (риск-аппетита) для организации

и определение приемлемого уровня рисков (риск-аппетита) для организации Надзор за внедрением эффективных систем внутреннего контроля

эффективных систем внутреннего контроля Назначение и контроль работы ключевых руководителей, ответственных за управление рисками (CRO, CISO, CFO)

ключевых руководителей, ответственных за управление рисками (CRO, CISO, CFO) Регулярное рассмотрение отчетов о состоянии ключевых рисков компании

отчетов о состоянии ключевых рисков компании Обеспечение интеграции управления рисками во все бизнес-процессы и стратегическое планирование

Исследование PwC показало тревожную статистику: при том, что 82% директоров считают кибербезопасность критически важной, только 39% из них могут объяснить, как именно защищена их компания от кибератак. Это несоответствие между восприятием и реальным пониманием рисков создает опасные слепые зоны.

Зона ответственности Частота рассмотрения на Совете Критические показатели Стратегические риски Ежеквартально Влияние на достижение стратегических целей (в %) Операционная безопасность Раз в полгода Количество инцидентов, время простоя Кибербезопасность Ежеквартально Уровень защищенности, количество атак Финансовые риски Ежемесячно Отклонение от бюджета, финансовые потери Комплаенс-риски Раз в полгода Нарушения регуляторных требований, штрафы

Эффективные советы директоров требуют от менеджмента регулярного обновления информации о ключевых рисках и планах по их минимизации. Таким образом формируется не просто контрольный механизм, а культура проактивного управления безопасностью, которая пронизывает все уровни организации.

Тенденция последних лет — включение в состав советов директоров профессионалов с опытом в сфере риск-менеджмента и информационной безопасности. Это повышает качество принимаемых решений и усиливает надзорную функцию совета.

Ключевые функции риск-менеджеров в защите бизнеса

Риск-менеджеры играют центральную роль в построении системы защиты бизнеса, выступая связующим звеном между стратегическим видением руководства и операционной реальностью. В 2025 году их функционал значительно расширился по сравнению с традиционным восприятием "специалистов по страхованию". 🔍

Современный риск-менеджер выполняет следующие ключевые функции:

Разработка методологии управления рисками, адаптированной под специфику компании

управления рисками, адаптированной под специфику компании Координация процессов идентификации и оценки рисков во всех подразделениях

идентификации и оценки рисков во всех подразделениях Формирование и поддержание единого реестра рисков организации

единого реестра рисков организации Анализ взаимосвязей между рисками и выявление их кумулятивного эффекта

и выявление их кумулятивного эффекта Разработка стратегий реагирования и минимизации ключевых рисков

реагирования и минимизации ключевых рисков Создание системы раннего предупреждения на основе ключевых индикаторов риска (КИР)

на основе ключевых индикаторов риска (КИР) Подготовка регулярной отчетности для менеджмента и совета директоров

Согласно данным RIMS (Risk and Insurance Management Society), эффективный риск-менеджмент позволяет сократить волатильность доходов компании на 25-50% и повысить рыночную стоимость бизнеса на 15-20%.

Важно понимать: риск-менеджеры не "владеют" рисками. Их задача — выстроить систему, в которой каждый руководитель четко осознает свои риски и принимает меры по их контролю. Это принципиальное отличие современного подхода от устаревшей модели, где за все риски отвечала одна служба.

Елена Ковалева, руководитель направления риск-менеджмента Когда я пришла в компанию, риск-менеджмент воспринимался как формальность. Руководители заполняли шаблоны оценки рисков раз в год, а потом благополучно о них забывали. После серии провальных запусков новых продуктов мы изменили подход. Вместо формального сбора информации мы начали проводить риск-сессии, где каждый мог высказаться о потенциальных проблемах без страха быть обвиненным в "негативном мышлении". Для каждого значимого риска мы определили "владельца" — не того, кто виноват, а того, кто отвечает за контроль и минимизацию. Ключевым стало внедрение индикаторов раннего предупреждения. Например, для риска срыва сроков проекта таким индикатором стало выполнение промежуточных вех. Если команда начинала отставать больше чем на 10%, система автоматически эскалировала проблему на уровень выше. За два года работы в новой модели мы сократили количество провальных проектов на 73% и сэкономили компании более $5 миллионов, которые раньше уходили на исправление ошибок поздних стадиях.

Профессия риск-менеджера требует уникального сочетания навыков: аналитического мышления, коммуникативных способностей и глубокого понимания бизнес-процессов. По данным LinkedIn, спрос на профессионалов этой сферы вырос на 34% за последний год, а средняя зарплата превысила показатели многих традиционных управленческих позиций.

Система управления рисками: многоуровневый подход

Эффективная система управления рисками не может существовать как изолированная функция — она должна быть интегрирована во все уровни организации, от стратегического планирования до повседневных операций. Многоуровневый подход к управлению рисками обеспечивает непрерывное выявление угроз и их контроль. 🔄

Рассмотрим основные компоненты такой системы:

Стратегический уровень — определение отношения к рискам, риск-аппетита и обеспечение соответствия стратегии компании допустимому уровню рисков

— определение отношения к рискам, риск-аппетита и обеспечение соответствия стратегии компании допустимому уровню рисков Тактический уровень — разработка политик и процедур управления рисками, распределение ответственности, установление методологии

— разработка политик и процедур управления рисками, распределение ответственности, установление методологии Операционный уровень — внедрение конкретных контролей, ежедневное управление рисками в бизнес-процессах, реагирование на инциденты

— внедрение конкретных контролей, ежедневное управление рисками в бизнес-процессах, реагирование на инциденты Мониторинг и отчетность — сбор информации о статусе рисков, анализ эффективности контролей, подготовка отчетов для руководства

Согласно исследованию Ernst & Young, организации с интегрированным многоуровневым подходом к управлению рисками демонстрируют на 25% более высокую устойчивость к неблагоприятным событиям и на 20% быстрее восстанавливаются после кризисов.

Компонент системы Ответственные лица Ключевые документы Риск-культура CEO, Совет директоров Заявление о риск-аппетите Методология CRO, Риск-комитет Политика управления рисками Процессы идентификации Руководители подразделений, риск-менеджеры Реестры рисков подразделений Контрольные процедуры Операционные менеджеры Матрица контролей Мониторинг Служба риск-менеджмента Отчеты о статусе рисков Независимая оценка Внутренний аудит Аудиторские отчеты

Критически важным элементом многоуровневой системы стал анализ взаимосвязей между рисками. Традиционный подход, при котором риски рассматриваются изолированно, не позволяет увидеть "эффект домино", когда реализация одного риска запускает цепочку других. По данным The Global Risks Report 2025, 78% критических инцидентов в крупных компаниях были результатом именно таких взаимосвязанных цепочек рисков, а не единичных событий.

Инструменты автоматизации существенно повысили эффективность многоуровневого управления рисками. Современные GRC-системы (Governance, Risk and Compliance) обеспечивают агрегирование данных о рисках со всех уровней организации, визуализацию взаимосвязей и автоматическое отслеживание ключевых индикаторов риска.

Стратегии минимизации угроз: кто принимает решения

Выявление рисков — только половина дела. Ключевой вопрос управления безопасностью бизнеса: кто и как принимает решения о стратегиях реагирования на выявленные угрозы? Ведь именно качество этих решений определяет, насколько эффективно компания защищена от негативных последствий. 🎯

Существует четыре основные стратегии обработки рисков, и решение о выборе конкретной стратегии должно приниматься на соответствующем уровне полномочий:

Избежание риска (отказ от деятельности, несущей риск) — стратегические решения такого уровня обычно принимаются на уровне топ-менеджмента или совета директоров

(отказ от деятельности, несущей риск) — стратегические решения такого уровня обычно принимаются на уровне топ-менеджмента или совета директоров Снижение риска (внедрение контролей, снижающих вероятность или последствия) — тактические решения принимаются на уровне руководителей функций или проектов

(внедрение контролей, снижающих вероятность или последствия) — тактические решения принимаются на уровне руководителей функций или проектов Передача риска (страхование, аутсорсинг) — решения принимаются финансовым блоком совместно с риск-менеджерами

(страхование, аутсорсинг) — решения принимаются финансовым блоком совместно с риск-менеджерами Принятие риска (сознательное решение не предпринимать действий) — должно быть формально утверждено в соответствии с установленными лимитами принятия рисков

По данным исследований Harvard Business Review, 65% компаний не имеют формализованного процесса принятия решений по управлению рисками, что приводит к непоследовательным, субъективным и часто запоздалым мерам реагирования.

Критически важно установить четкую матрицу полномочий по принятию решений в отношении рисков. Такая матрица должна определять:

Кто может утвердить принятие риска определенного уровня

Кто отвечает за выбор и реализацию стратегии минимизации

Кто контролирует исполнение принятых решений

Кто и как эскалирует вопросы, если риск превышает установленные лимиты

Современные подходы к минимизации угроз все чаще используют концепцию динамического управления рисками. В отличие от традиционного статического подхода (выявил риск — разработал меры — внедрил контроли), динамический подход предполагает постоянную переоценку рисков и корректировку стратегий на основе изменений внешней и внутренней среды.

Исследование Deloitte показало, что компании с динамическим подходом к управлению рисками на 38% быстрее выявляют новые угрозы и на 45% эффективнее адаптируют свои стратегии к изменяющимся условиям.

Важным трендом 2025 года становится использование предиктивной аналитики для прогнозирования рисков и продвинутых систем поддержки принятия решений. Искусственный интеллект помогает анализировать огромные массивы данных и выявлять паттерны, указывающие на повышение вероятности тех или иных рисков. Это позволяет принимать упреждающие решения еще до фактического возникновения проблем.

Ключевая проблема, с которой сталкиваются многие организации — "паралич от анализа". Когда процесс принятия решений слишком сложен и бюрократизирован, компания может упустить время для эффективного реагирования. Поэтому критически важно внедрять принцип приоритизации рисков и адаптированные к их уровню процессы принятия решений.