Пресейл: что такое предпродажный этап и как он влияет на сделки
Для кого эта статья:
- Специалисты в области B2B-продаж и маркетинга
- Менеджеры и руководители, стремящиеся улучшить процесс продаж
- Проектные менеджеры, заинтересованные в развитии навыков пресейла
Представьте, что вы футболист, который должен забить решающий пенальти. Без правильной подготовки — разминки, психологического настроя, анализа вратаря — шансы на успех минимальны. В бизнесе таким "пенальти" является момент продажи, а пресейл — той самой подготовкой, которая определяет вероятность попадания в ворота. 80% успешных сделок в B2B секторе на 2025 год закрываются благодаря качественному предпродажному процессу. Нет хорошего пресейла — нет предсказуемых продаж. Давайте разберемся, почему этот этап критичен и как превратить его в ваше конкурентное преимущество. 💰
Пресейл: ключевая фаза, определяющая успех продаж
Пресейл (предпродажный этап) — это комплекс стратегических действий, направленных на подготовку клиента к покупке, формирование его потребности и выстраивание доверительных отношений до момента заключения сделки. Фактически, это мост между первым контактом и закрытием сделки, который определяет, будет ли вообще эта сделка заключена.
Ошибка многих компаний — сосредоточение основных ресурсов на этапе продажи, когда клиент уже принял решение. Однако статистика 2025 года показывает, что 67% решений о покупке принимаются именно на этапе пресейла. 📊
Ключевые составляющие эффективного пресейла:
- Квалификация лидов и определение целевой аудитории
- Выявление реальных потребностей клиента
- Формирование ценностного предложения
- Нейтрализация возражений до их появления
- Выстраивание доверительных отношений через экспертизу
|Показатель
|Бизнес без пресейла
|Бизнес с выстроенным пресейлом
|Конверсия из лида в клиента
|5-15%
|35-45%
|Длительность цикла сделки
|4-6 месяцев
|2-3 месяца
|Средний чек
|Базовый
|На 30-40% выше
|Уровень удержания клиентов
|50-60%
|85-90%
Пресейл не просто повышает вероятность продажи — он качественно меняет её характер. Клиент, прошедший грамотно выстроенный предпродажный этап, приходит к сделке уже с осознанной потребностью, пониманием ценности предложения и доверием к продавцу. Это создает фундамент для долгосрочных отношений, а не просто одноразовой транзакции.
Александр Петров, директор по продажам
Помню свой первый опыт внедрения структурированного пресейла в компании, производящей промышленное оборудование. До этого мы работали по классической схеме: холодный звонок → презентация → попытка закрыть сделку. Конверсия составляла жалкие 8%.
Мы перестроили процесс, добавив этапы исследования потребностей, отправки персонализированных материалов по боли клиента, проведения бесплатного аудита текущих процессов. Результат? За квартал конверсия выросла до 32%, а средний чек увеличился на 47%. Клиенты перестали торговаться, потому что к моменту обсуждения цены они уже видели реальную ценность нашего решения.
Самое удивительное — сократилось и время принятия решений. Когда клиент проходит качественный пресейл, его не нужно долго убеждать на финальном этапе.
Этапы пресейла: от холодного контакта до готовности
Структурированный пресейл — это не хаотичные действия до продажи, а четкая последовательность шагов, каждый из которых имеет свою цель и метрики эффективности. Рассмотрим основные этапы предпродажного процесса: 🔍
- Первичный контакт и квалификация — определение, является ли потенциальный клиент подходящим для вашего предложения. На этом этапе используется методика BANT (Budget, Authority, Need, Timeline) или её современные аналоги.
- Исследование потребностей — глубокий анализ болей и запросов клиента через вопросы, наблюдения, анализ документов.
- Формирование ценностного предложения — создание персонализированного решения, напрямую адресующего выявленные потребности.
- Демонстрация ценности — презентации, пробные версии, демонстрации, доказывающие эффективность предложения.
- Работа с возражениями — выявление и нейтрализация сомнений до перехода на этап продажи.
- Подготовка к закрытию — финальные настройки предложения и создание условий для принятия положительного решения.
Каждый из этих этапов требует особых инструментов и подходов. Ключевое отличие успешного пресейла — способность адаптировать процесс под специфику клиента. 🛠
|Этап пресейла
|Ключевые метрики
|Типичные проблемы
|Решения
|Квалификация
|% соответствия критериям ICP
|Низкое качество лидов
|Уточнение целевой аудитории, улучшение скрипта квалификации
|Исследование потребностей
|Количество выявленных болей
|Поверхностный анализ
|Внедрение методики "5 почему", интервьюирование стейкхолдеров
|Формирование предложения
|Релевантность предложения боли
|Шаблонные решения
|Кастомизация, привлечение экспертов
|Демонстрация ценности
|Вовлеченность клиента
|Фокус на функциях
|Акцент на выгодах, расчет ROI
|Нейтрализация возражений
|% снятых возражений
|Пропущенные возражения
|Чек-лист типичных возражений, проактивные ответы
Важно отметить, что пресейл — не линейный процесс. В зависимости от реакции клиента, новой информации или изменения условий, может потребоваться возвращение на предыдущие этапы для корректировки подхода. Гибкость и адаптивность — качества, определяющие эффективность предпродажного процесса.
Инструменты и методики эффективного предпродажного этапа
Современный пресейл требует использования специализированных инструментов, которые позволяют структурировать процесс, собирать и анализировать информацию, а также эффективно коммуницировать с потенциальным клиентом. 🧰
Основные категории инструментов для пресейла:
- CRM-системы с функционалом пресейла — позволяют отслеживать взаимодействия, управлять воронкой, анализировать показатели эффективности на каждом этапе
- Аналитические платформы — помогают собирать и интерпретировать данные о клиенте, его отрасли, конкурентной ситуации
- Инструменты для демонстрации продукта — от интерактивных презентаций до полнофункциональных демо-версий
- Средства визуализации данных — помогают наглядно представить выгоды, ROI, сравнения с конкурентами
- Системы согласования и коллаборации — упрощают взаимодействие разных департаментов в процессе подготовки предложения
Помимо технологических решений, эффективный пресейл требует применения специализированных методик:
- SPIN-продажи (Situation, Problem, Implication, Need-payoff) — методика выявления проблем и демонстрации ценности решения через вопросы
- Challenger Sale — подход, основанный на разрушении стереотипов клиента и предложении новой перспективы
- Сторителлинг — построение убедительных историй успеха, релевантных для конкретного клиента
- Консультативный пресейл — позиционирование менеджера как консультанта и эксперта, а не продавца
- Интервьюирование стейкхолдеров — структурированное выявление потребностей и ожиданий всех влияющих на решение лиц
Марина Соколова, пресейл-менеджер
В 2024 году мне поручили поработать с крупным клиентом из финансового сектора, который отказывался от наших предложений три года подряд. Предыдущие менеджеры строили взаимодействие на демонстрации технических преимуществ нашей платформы.
Я решила изменить подход. Вместо очередной презентации о возможностях продукта, я изучила годовые отчеты компании, их стратегию и провела серию интервью с четырьмя ключевыми стейкхолдерами. Оказалось, что их главная проблема — даже не в функционале, а в сложности интеграции нового решения с существующей инфраструктурой.
Мы полностью перестроили предложение, сделав акцент на плавном внедрении, обучении и поэтапной миграции. Подготовили детальный план, расписанный на 9 месяцев, с контрольными точками и метриками успеха. Результат? Контракт на 3 года с бюджетом, превышающим первоначально обсуждаемую сумму на 40%.
Ключевым фактором успеха стало то, что мы перестали "продавать продукт" и начали продавать решение конкретной проблемы клиента с учетом всех его ограничений и страхов.
Наиболее эффективный подход заключается в интеграции технологических решений, методологий продаж и персонализированной коммуникации. Пресейл-менеджеры, владеющие всеми этими аспектами, становятся незаменимыми специалистами, способными значительно увеличить конверсию из потенциального лида в клиента.
Как пресейл увеличивает конверсию и средний чек
Качественно выстроенный пресейл не просто повышает вероятность заключения сделки — он трансформирует её параметры, делая более выгодной для компании. Рассмотрим, как предпродажный этап влияет на ключевые бизнес-показатели: 📈
Увеличение конверсии
Исследование Forbes за 2025 год показало, что компании с четко выстроенным пресейлом имеют конверсию из лида в клиента на 120-150% выше, чем компании, пренебрегающие этим этапом. Это происходит благодаря:
- Более качественной квалификации лидов и фокусе на перспективных клиентах
- Подготовке клиента к принятию решения через последовательное снятие барьеров
- Формированию доверия до момента обсуждения цены
- Проактивному выявлению и нейтрализации возражений
- Созданию ощущения персонализированного подхода, а не шаблонных предложений
Рост среднего чека
Еще более впечатляющее влияние пресейл оказывает на размер сделки. По данным исследований McKinsey, грамотно проведенный предпродажный этап увеличивает средний чек на 35-70%. Причины:
- Выявление скрытых потребностей, о которых клиент мог не знать
- Смещение фокуса с цены на ценность и ROI
- Возможность предложить комплексное решение вместо отдельного продукта
- Повышение статуса переговоров — от обсуждения скидок к стратегическому партнерству
- Вовлечение в процесс принятия решений лиц с более высоким уровнем полномочий
Влияние на другие бизнес-показатели
Помимо прямого воздействия на продажи, правильно построенный пресейл улучшает:
- Сокращение цикла продаж на 20-35%
- Повышение удовлетворенности клиентов (CSAT) на 25-40%
- Увеличение вероятности повторных продаж и кросс-продаж на 60-80%
- Снижение затрат на привлечение клиентов (CAC) на 15-30% за счет повышения эффективности
Ключевая концепция, объясняющая эти показатели — пресейл меняет динамику отношений с клиентом. Вместо преследования сделки любой ценой, компания выстраивает партнерские отношения, основанные на глубоком понимании бизнеса клиента и предложении реальных решений его проблем.
Финансовый эффект от внедрения структурированного пресейла обычно становится заметен через 2-3 месяца и достигает максимума через 6-9 месяцев, когда процессы полностью отлажены и интегрированы в общую систему продаж.
Типичные ошибки пресейла и способы их предотвращения
Даже при наличии ресурсов и знаний компании часто допускают ошибки, которые снижают эффективность предпродажного этапа. Разберем наиболее распространенные проблемы и методы их решения: ⚠️
- Слишком ранний переход к продаже — пресейл требует терпения и последовательности. Попытка закрыть сделку до завершения подготовительного этапа резко снижает вероятность успеха.
- Фокус на продукте вместо решения проблемы — рассказ о функциях и возможностях без привязки к конкретным болям клиента.
- Игнорирование скрытых стейкхолдеров — работа только с очевидными лицами, принимающими решения, без анализа реальной структуры влияния в компании.
- Отсутствие квалификации лидов — трата ресурсов на клиентов, которые изначально не подходят под целевой профиль.
- Стандартизированный подход ко всем клиентам — использование одинаковых презентаций, демонстраций и аргументов без адаптации.
Разработка превентивных мер и системных решений для устранения этих ошибок должна стать частью стратегии пресейла. Рассмотрим некоторые подходы:
|Ошибка
|Признаки
|Решение
|Преждевременный переход к продаже
|Высокий отток клиентов после первой презентации цены
|Внедрение чек-листа готовности клиента к обсуждению коммерческого предложения
|Продуктоцентричность
|Презентации строятся вокруг функций, а не решений проблем
|Переработка материалов по принципу "проблема-решение-результат"
|Пропуск скрытых влияющих лиц
|Сделки срываются на финальной стадии из-за "неожиданных" возражений
|Внедрение методики карты стейкхолдеров и их интересов
|Некачественная квалификация
|Низкая конверсия из лида в клиента при высокой активности
|Разработка и применение скоринговой модели оценки потенциала лида
|Шаблонный подход
|Клиенты отмечают, что предложение "как у всех"
|Создание библиотеки кейсов и модульных компонентов для персонализации
Важным условием предотвращения ошибок является регулярный анализ причин потери клиентов на этапе пресейла. Проведение "вскрытия" неудавшихся сделок с детальным разбором каждого этапа взаимодействия позволяет выявлять системные проблемы и корректировать процессы.
Еще один эффективный подход — внедрение культуры постоянных экспериментов в пресейле. Тестирование различных методик, материалов и подходов с последующим анализом результатов позволяет непрерывно повышать эффективность предпродажного процесса.
Компании, которые внедряют формализованные процессы пресейла с четкими метриками и контрольными точками, в среднем на 35% реже совершают критические ошибки и на 40% быстрее корректируют проблемные зоны по сравнению с организациями, где процесс пресейла остается неструктурированным.
Качественный пресейл — это не опция, а необходимость для компаний, стремящихся к предсказуемому росту и высокой рентабельности. Вместо надежды на случайный успех, структурированный предпродажный процесс создает систему, генерирующую результат. Квалификация, исследование, формирование ценности, демонстрация, работа с возражениями — каждый из этих элементов требует специфических навыков и инструментов. Но результат оправдывает инвестиции: выше конверсия, крупнее сделки, лояльнее клиенты. И главное — вы перестаете продавать, а начинаете решать проблемы, что делает вас не поставщиком, а партнером. А это уже совершенно другой уровень отношений и возможностей.
Арина Капустина
продуктовый маркетолог