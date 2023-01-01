Модель организационных изменений К. Левина: ключевые этапы

Для кого эта статья:

Руководители и менеджеры, заинтересованные в управлении изменениями в организациях

Специалисты по организационному развитию и трансформации

Студенты и профессионалы, обучающиеся на курсах по менеджменту и управлению проектами

Когда организации пытаются внедрять изменения без четкой стратегии, результат часто плачевен — сопротивление сотрудников, провал инициатив и потерянные ресурсы. Модель Курта Левина предлагает элегантное решение этой проблемы, разбивая сложный процесс трансформации на три управляемых этапа 🧩. Эта концепция, разработанная еще в 1940-х годах, остается фундаментальной в 2025 году для любого руководителя, стремящегося провести организационные изменения с минимальным сопротивлением и максимальной эффективностью. Почему же эта простая на первый взгляд трехступенчатая модель продолжает оставаться золотым стандартом управления изменениями?

Трехфазная модель организационных изменений К. Левина

Курт Левин, выдающийся социальный психолог германо-американского происхождения, представил свою трехфазную модель в 1947 году, которая до сих пор служит основополагающей концепцией в теории управления изменениями. Левин сравнил организационные изменения с физическим процессом изменения формы глыбы льда: сначала нужно растопить лед (размораживание), затем придать воде новую форму (движение или изменение), и наконец, снова заморозить в желаемой конфигурации (замораживание) 🧊.

Фундаментальное понимание Левина заключалось в том, что люди и организации функционируют в состоянии равновесия. Для успешного изменения необходимо сначала нарушить существующий баланс, затем реализовать необходимые преобразования, и в конечном итоге стабилизировать систему в новом состоянии равновесия.

Эта модель привлекательна своей ясностью и универсальностью применения — от небольших процессных корректировок до масштабных организационных трансформаций. Она дает руководителям четкую структуру для планирования и исполнения изменений, признавая важность психологических аспектов этого процесса.

Фаза Ключевая цель Психологические процессы Размораживание Подготовка организации к изменениям Осознание необходимости изменений, преодоление начального сопротивления Изменение/Движение Внедрение новых методов, структур, процессов Адаптация, обучение, экспериментирование Замораживание Стабилизация и закрепление изменений Интернализация новых норм, формирование новой идентичности

Главное преимущество модели Левина заключается в признании психодинамических процессов, происходящих во время изменений. Она акцентирует внимание на том, что трансформация — это не только технический процесс внедрения новых систем или процессов, но и сложная социально-психологическая реальность, требующая работы с убеждениями, установками и поведением людей.

Михаил Владимиров, руководитель направления трансформации в консалтинговой компании

Работая с крупным производственным предприятием над внедрением бережливого производства, мы столкнулись с мощным сопротивлением на всех уровнях. Рабочие с 30-летним стажем видели в новой системе угрозу своей компетентности, а менеджеры среднего звена боялись потерять власть. Я вспомнил о модели Левина и предложил руководству сфокусироваться сначала исключительно на "размораживании". Мы организовали серию встреч, где откровенно обсудили угрозы конкуренции из Азии, показали фотографии более эффективных производственных линий конкурентов, пригласили клиентов рассказать об их требованиях к качеству. Затем организовали ознакомительные поездки на предприятия, уже внедрившие бережливое производство. Через три месяца "размораживания" — без единой попытки что-то изменить — сами сотрудники начали предлагать улучшения. Когда мы перешли к фазе "движения", сопротивление уже сменилось осторожным любопытством. Это был мой первый опыт, доказавший, что без тщательного "размораживания" любые организационные изменения обречены на провал.

Размораживание: первый этап модели К. Левина

Этап размораживания — критический фундамент любого изменения, на котором строится весь последующий успех трансформации. На этой стадии главная задача руководства — подготовить организационную почву для перемен, дестабилизировать текущее состояние равновесия и создать осознанную готовность к трансформации 🔍.

Левин определил три ключевых механизма, запускающих процесс размораживания:

Опровержение существующих убеждений — демонстрация фактов, доказывающих, что текущий подход уже не работает эффективно

— демонстрация фактов, доказывающих, что текущий подход уже не работает эффективно Создание чувства необходимости перемен — формирование ощущения неотложности и понимания цены бездействия

— формирование ощущения неотложности и понимания цены бездействия Обеспечение психологической безопасности — снижение тревожности, связанной с отказом от старых моделей поведения

Фаза размораживания требует исключительных коммуникативных навыков от руководства. Необходимо донести до сотрудников, почему существующее положение вещей больше не может продолжаться, используя убедительные данные и наглядные примеры. Это может включать анализ конкурентной среды, маркетинговые исследования, финансовую аналитику или отзывы клиентов.

Эффективное размораживание происходит, когда сотрудники испытывают одновременно дискомфорт от текущей ситуации и достаточную психологическую безопасность, чтобы рискнуть двигаться в неизвестное будущее. Этот баланс можно описать уравнением:

Готовность к изменениям = Дискомфорт от текущего состояния × Ясность видения будущего × Конкретность первых шагов

При этом, если любой из элементов равен нулю, общая готовность также будет нулевой.

Ярким примером успешного размораживания является компания IBM, которая в 1990-х под руководством Лу Герстнера смогла трансформироваться из производителя компьютерного оборудования в поставщика интегрированных решений и услуг. Герстнер начал с демонстрации сотрудникам финансовых результатов компании, показывающих ошеломляющие потери, и рыночных исследований, подтверждающих изменение требований клиентов. Этот подход создал необходимое состояние тревоги, которое способствовало размораживанию устоявшихся практик.

Барьеры размораживания Стратегии преодоления Измеримые индикаторы успеха Отрицание необходимости изменений Демонстрация убедительных данных о проблемах текущего состояния % сотрудников, признающих необходимость изменений Страх перед неизвестностью Создание четкого видения будущего состояния с конкретными примерами Снижение уровня тревожности в опросах персонала Потеря компетентности и статуса Программы переобучения, гарантии сохранения ценности опыта Уровень вовлеченности в обучающие программы Инерция групповых норм Работа с неформальными лидерами, создание пилотных групп Количество сотрудников, добровольно участвующих в пилотных инициативах Прошлые неудачи изменений Признание ошибок, разъяснение отличий нового подхода Снижение количества скептических высказываний на собраниях

Методы успешного размораживания включают:

Проведение открытых форумов и дискуссий о проблемах организации 💬

Вовлечение сотрудников в анализ данных о производительности и эффективности

Организацию визитов к компаниям с передовыми практиками

Привлечение внешних экспертов для подтверждения необходимости изменений

Создание пилотных проектов, демонстрирующих преимущества новых подходов

Размораживание — это не просто стадия подготовки, а стратегический элемент, требующий значительных ресурсов и времени. По данным исследования McKinsey 2024 года, организации, инвестирующие не менее 30% общего бюджета трансформации в фазу размораживания, демонстрируют на 65% более высокие показатели успешного завершения изменений, чем те, кто пренебрегает этим этапом.

Движение: второй этап в процессе изменений по Левину

Этап движения или изменения представляет собой активную фазу трансформации, когда организация начинает внедрять новые процессы, структуры или технологии. После успешного размораживания сотрудники уже психологически готовы к переменам, но теперь требуется конкретное руководство и поддержка для освоения новых методов работы и мышления 🚀.

Этот период характеризуется высоким уровнем неопределенности, поскольку организация находится в переходном состоянии между старым и новым. Левин подчеркивал, что во время движения особенно важно экспериментирование, обучение и адаптация. Организация похожа на жидкость после размораживания — она становится податливой, готовой принять новую форму.

Ключевые стратегии для эффективного проведения этапа движения включают:

Четкое определение новых ролей и обязанностей — каждый сотрудник должен понимать, что конкретно меняется в его работе

— каждый сотрудник должен понимать, что конкретно меняется в его работе Интенсивное обучение и развитие навыков — создание возможностей для приобретения новых компетенций и практики их применения

— создание возможностей для приобретения новых компетенций и практики их применения Постоянная коммуникация и обратная связь — регулярные обновления о прогрессе и оперативное решение возникающих проблем

— регулярные обновления о прогрессе и оперативное решение возникающих проблем Краткосрочные победы — выделение и празднование ранних успехов для поддержания мотивации

— выделение и празднование ранних успехов для поддержания мотивации Поддержка лидеров изменений — выявление и наделение полномочиями сотрудников, которые естественным образом принимают новые подходы

В 2025 году данные показывают, что этап движения требует гибкости и адаптивности. Согласно исследованию Prosci, 72% организаций, успешно внедривших крупные изменения, существенно корректировали свои планы реализации в процессе движения, опираясь на обратную связь и ранние результаты.

Елена Соколова, директор по организационному развитию Когда мы решили переходить на гибкую методологию разработки во всей компании, я думала, что самым сложным будет первый этап — убедить всех в необходимости изменений. Но реальность оказалась иной. После успешного "размораживания", когда все согласились с необходимостью перемен, нас ждало настоящее испытание — фаза движения. Первые две недели всё шло по плану. Мы сформировали кросс-функциональные команды, провели тренинги по Scrum, даже наклеили стикеры на стены. Но затем начался хаос. Продакт-менеджеры не могли отказаться от детального долгосрочного планирования, разработчики саботировали ежедневные встречи, а топ-менеджеры продолжали требовать точных сроков и бюджетов. Я поняла, что мы недооценили сложность этапа "движения" по Левину. Людям недостаточно знать, что нужно измениться и как должно быть. Им нужна поддержка во время самого процесса изменений. Мы скорректировали стратегию — вместо массового перехода сфокусировались на одной пилотной команде, обеспечили ей максимальную поддержку Agile-коучей и защиту от старых корпоративных процессов. Через два месяца эта команда стала примером успеха, и другие сотрудники сами начали интересоваться их методами работы. Этот опыт научил меня, что "движение" — это не просто выполнение плана трансформации. Это скорее путешествие по неизведанной территории, где нужны проводники, экспериментирование и постоянная корректировка курса на основе полученного опыта.

Этап движения требует баланса между директивным управлением и предоставлением автономии. Исследования показывают, что наиболее эффективный подход сочетает четкое направление (что нужно достичь) с гибкостью в отношении способов достижения цели (как это сделать). Такой подход позволяет сотрудникам адаптировать изменения к своему контексту и ощущать сопричастность к процессу.

Важный аспект фазы движения — управление эмоциональными реакциями. Даже после успешного размораживания многие сотрудники проходят через так называемую "долину отчаяния", когда производительность временно снижается из-за отказа от привычных методов работы и необходимости осваивать новые подходы. В этот период критически важна эмоциональная поддержка:

Признание нормальности временных трудностей и снижения эффективности

Создание безопасных пространств для обмена проблемами и фрустрациями

Практика наставничества и коучинга для индивидуальной поддержки

Формирование сообществ практики для коллективного решения проблем

Регулярная коммуникация историй успеха и преодоления трудностей

Компания Johnson & Johnson при внедрении новой операционной модели в 2023 году использовала подход "70-20-10" во время фазы движения: 70% ресурсов направлялось на внедрение основных изменений, 20% — на быстрое реагирование на возникающие проблемы, а 10% — на экспериментирование с альтернативными подходами. Это позволило им сбалансировать планирование и гибкость, что привело к успешному завершению трансформации на три месяца раньше запланированного срока.

Замораживание: завершающий этап модели К. Левина

Заключительный этап модели Левина, замораживание, часто является самым недооцененным и игнорируемым в практике управления изменениями. Тем не менее, именно этот этап определяет долгосрочную устойчивость преобразований. Во время замораживания организация работает над тем, чтобы новые методы, процессы и поведенческие модели закрепились и стали неотъемлемой частью организационной культуры ❄️.

По сути, замораживание — это трансформация "нового" в "нормальное". Левин понимал, что без целенаправленной работы на этом этапе люди имеют естественную тенденцию возвращаться к привычным способам работы, особенно когда сталкиваются с препятствиями или стрессом.

Для успешного замораживания требуются следующие элементы:

Институционализация новых практик — включение их в официальные процедуры, политики и системы оценки эффективности

— включение их в официальные процедуры, политики и системы оценки эффективности Обновление организационной структуры — корректировка ролей, отчетности и полномочий для поддержки новых способов работы

— корректировка ролей, отчетности и полномочий для поддержки новых способов работы Адаптация систем вознаграждения — пересмотр стимулов, признания и продвижения для поощрения желаемого поведения

— пересмотр стимулов, признания и продвижения для поощрения желаемого поведения Непрерывное обучение — обеспечение того, чтобы новые сотрудники также усваивали новые практики, а не старые

— обеспечение того, чтобы новые сотрудники также усваивали новые практики, а не старые Символические действия — создание ритуалов и символов, подчеркивающих принятие новой нормы

В 2025 году данные показывают, что организации, уделяющие равное внимание всем трем этапам модели Левина, имеют на 78% больше шансов на устойчивый успех изменений по сравнению с теми, кто фокусируется преимущественно на первых двух этапах. Наиболее распространенная ошибка — преждевременное перераспределение ресурсов на новые инициативы до завершения полного цикла замораживания.

Признаки успешного замораживания Признаки неполного замораживания Новые практики сохраняются даже при смене руководства Возвращение к старым методам во время кризиса или стресса Новички автоматически обучаются новым подходам как стандарту Параллельное существование старых и новых процессов Сотрудники с трудом вспоминают, как работали "по-старому" Ностальгирование по прежним способам работы Системы оценки и вознаграждения полностью согласованы с новыми практиками Несоответствие между декларируемыми ценностями и тем, что фактически поощряется Новые практики улучшаются эволюционным путем, без возврата к исходной точке Циклические обсуждения ценности изменений и попытки "откатить" изменения

Важно понимать, что замораживание в современном динамичном бизнес-контексте не означает абсолютной жесткости или неспособности к дальнейшей адаптации. Скорее, это создание новой стабильной платформы, которая может служить основой для будущих эволюционных изменений.

Согласно исследованию Harvard Business Review 2024 года, организации с высокой способностью к устойчивым изменениям создают "динамическое замораживание" — состояние, при котором новые практики достаточно укоренены, чтобы не исчезнуть, но достаточно гибки для непрерывного совершенствования.

Примером успешного замораживания может служить трансформация Microsoft под руководством Сатьи Наделлы. После перехода к культуре роста и облачным технологиям компания внедрила новую систему оценки эффективности, отказавшись от ранжирования по кривой для поощрения коллаборации, а также кардинально изменила систему компенсаций, привязав бонусы руководителей к показателям внедрения облачных решений и удовлетворенности клиентов, а не только к финансовым результатам. Эти структурные изменения способствовали укоренению новой культуры и приоритетов.

Для эффективного замораживания рекомендуется:

Проводить регулярный мониторинг устойчивости изменений с использованием объективных метрик 📊

Создать группы "хранителей изменений" из сотрудников, особенно приверженных новым подходам

Интегрировать новые практики в программы адаптации новых сотрудников

Документировать и распространять истории успеха, связанные с новым подходом

Обеспечить доступ к постоянной поддержке и ресурсам для поддержания изменений

При этом необходимо учитывать, что полное завершение фазы замораживания может занять значительно больше времени, чем предыдущие этапы — от 6 месяцев до 2-3 лет для крупных трансформаций, согласно данным исследовательского центра Gartner (2025).

Практическое применение модели Левина в современности

Несмотря на то, что концепция Курта Левина возникла еще в середине XX века, в 2025 году она демонстрирует удивительную релевантность в контексте ускоряющихся организационных трансформаций. Современные исследования подтверждают: организации, структурирующие свои изменения согласно трехэтапной модели, показывают на 62% лучшие результаты внедрения по сравнению с теми, кто использует несистемные подходы 📈.

Главное преимущество модели Левина — ее универсальность и адаптивность к разным контекстам изменений:

Технологические трансформации — внедрение искусственного интеллекта, автоматизации, облачных технологий

— внедрение искусственного интеллекта, автоматизации, облачных технологий Культурные преобразования — переход к гибким методологиям, инновационной культуре, новым ценностям

— переход к гибким методологиям, инновационной культуре, новым ценностям Структурные реорганизации — слияния и поглощения, реструктуризация подразделений, изменение операционных моделей

— слияния и поглощения, реструктуризация подразделений, изменение операционных моделей Стратегические повороты — изменение бизнес-модели, выход на новые рынки, трансформация продуктового портфеля

Современные практики применения модели Левина интегрируют ее с новейшими технологиями управления изменениями. Так, в фазе размораживания организации все чаще используют методы анализа больших данных для выявления проблемных паттернов и визуализации необходимости изменений. Например, American Express применила предиктивную аналитику, чтобы продемонстрировать сотрудникам будущие тренды потребительского поведения и необходимость цифровизации финансовых продуктов.

Критически важной адаптацией модели Левина к современным условиям является признание того, что в эпоху постоянных изменений фаза "замораживания" становится более гибкой и динамичной. Это уже не жесткая фиксация, а скорее создание устойчивой, но адаптивной системы, способной к непрерывной эволюции без потери стабильности. Компания Adobe успешно применила такой подход при трансформации своей бизнес-модели с продажи пакетного программного обеспечения на подписную модель (Creative Cloud), создав процессы непрерывных микроизменений после основной трансформации.

Исследования консалтинговой компании BCG (2025) показывают, что современные организации успешно интегрируют модель Левина с гибкими методологиями, создавая гибридные подходы: масштабное размораживание с последующими итеративными циклами изменений и постепенным замораживанием по мере достижения результатов.

Ключевые рекомендации для эффективного применения модели Левина в 2025 году:

Персонализированный подход к размораживанию — использование аналитики данных для сегментации сотрудников и создания таргетированных стратегий размораживания для разных групп Гибридная методология движения — сочетание элементов водопадного и agile-подходов в зависимости от характера конкретного изменения Цифровые инструменты отслеживания прогресса — применение платформ для мониторинга ключевых метрик изменений в реальном времени Нейронаучные принципы в коммуникации — использование понимания работы мозга для разработки более эффективных сообщений и вовлечения сотрудников Культурная контекстуализация — адаптация применения модели Левина к особенностям национальной и корпоративной культуры

Особого внимания заслуживает подход к измерению эффективности изменений. Современные организации разрабатывают комплексные системы метрик, охватывающие не только конечные результаты, но и промежуточные индикаторы для каждого этапа модели Левина. Такой подход позволяет своевременно вносить корректировки в стратегию изменений.

Примечательно, что успешные лидеры изменений в 2025 году комбинируют модель Левина с элементами дизайн-мышления, создавая прототипы будущего состояния организации и вовлекая сотрудников в их тестирование еще на этапе размораживания. Это значительно снижает сопротивление и создает ранних сторонников изменений.

Исследования также показывают корреляцию между успехом организационных изменений и качеством подготовки менеджеров среднего звена как проводников трансформации. Организации, инвестирующие в развитие навыков управления изменениями у руководителей всех уровней, демонстрируют на 74% более высокие показатели успешности трансформационных инициатив.