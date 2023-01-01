Категорийный менеджмент – что это такое и как его применять в бизнесе

Представьте ситуацию: один продавец в магазине отвечает за хлеб, другой — за молоко, третий — за мясо. Каждый закупает свой товар независимо, и никто не анализирует, как эти продукты связаны в потребительской корзине. Результат? Разбалансированный ассортимент, упущенная прибыль и недовольные клиенты. Категорийный менеджмент решает эту проблему, превращая хаос в систему, где каждый товар работает на бизнес-цели. В 2025 году этот подход стал не просто конкурентным преимуществом, а необходимостью выживания для ритейла и производственных компаний. 📊

Сущность и базовые принципы категорийного менеджмента

Категорийный менеджмент — это стратегический подход к управлению ассортиментом, при котором весь товарный портфель разбивается на категории согласно потребительскому восприятию и покупательскому поведению. Ключевое отличие от традиционной модели заключается в том, что категорийный менеджер управляет всем жизненным циклом продукта: от закупки до продажи, включая ценообразование, мерчандайзинг и продвижение.

Фундаментальный принцип категорийного менеджмента — восприятие каждой категории как отдельной бизнес-единицы со своими целями, KPI и стратегией развития. При этом все категории объединены общей целью — максимизацией ценности для покупателя и прибыли для компании.

Традиционный подход Категорийный менеджмент Товар = Единица учета Категория = Стратегическая бизнес-единица Фокус на закупочную цену Фокус на общую маржинальность категории Разрозненное управление (закупки, продажи, маркетинг) Интегрированное управление всем жизненным циклом Товар = расход Товар = инвестиция Стихийное формирование ассортимента Стратегическое планирование категорий

Базовыми принципами категорийного менеджмента являются:

Ориентация на потребителя — категории формируются исходя из восприятия и потребностей клиента, а не из удобства поставщика или внутренних процессов компании.

— категории формируются исходя из восприятия и потребностей клиента, а не из удобства поставщика или внутренних процессов компании. Единоначалие — один менеджер полностью отвечает за результаты категории.

— один менеджер полностью отвечает за результаты категории. Дата-ориентированность — все решения принимаются на основе анализа данных о продажах, маржинальности и поведении потребителей.

— все решения принимаются на основе анализа данных о продажах, маржинальности и поведении потребителей. Кросс-функциональное взаимодействие — тесная интеграция отделов закупок, маркетинга, логистики и продаж.

— тесная интеграция отделов закупок, маркетинга, логистики и продаж. Системность — рассмотрение категории как целостной системы взаимосвязанных товаров.

Внедрение категорийного менеджмента требует изменения организационной структуры компании. Вместо разрозненных отделов закупок, маркетинга и продаж появляются кросс-функциональные команды, отвечающие за конкретные категории. Это позволяет принимать более согласованные решения и оперативно реагировать на изменения рынка. 🔄

Андрей Петров, директор по категорийному менеджменту Мой первый опыт внедрения категорийного управления был в региональной сети супермаркетов. Мы начали с категории "Безалкогольные напитки", разделив её на подкатегории: вода, соки, газировка и энергетики. До этого департамент закупок просто заполнял полки тем, что предлагали поставщики. Проанализировав данные, мы обнаружили, что 30% ассортимента приносит 70% прибыли, а некоторые товары вообще не покрывают затраты на хранение. Мы разработали для каждой подкатегории свою роль: воды стали категорией трафика, соки — категорией имиджа, а энергетики — категорией прибыли. Затем пересмотрели ассортиментную матрицу, сократив дублирующие позиции и усилив уникальные предложения. Результат превзошёл ожидания: через три месяца продажи выросли на 17%, а маржинальность категории — на 22%, при сокращении товарного запаса на 15%. Ключевым фактором успеха стало то, что мы перестали думать в терминах "купи-продай", а начали стратегически управлять категорией, понимая её место в общем ассортименте и роль для покупателя.

Ключевые элементы и структура категорийного управления

Категорийное управление строится на четырех китах: организационная структура, ассортиментная политика, ценообразование и управление пространством. Рассмотрим каждый из этих элементов подробнее.

1. Организационная структура

В центре категорийного управления находится категорийный менеджер — профессионал, сочетающий компетенции закупщика, маркетолога и аналитика. Он отвечает за полный цикл управления категорией, включая:

Анализ рынка и потребительских тенденций

Формирование ассортиментной матрицы

Ценообразование и промо-активности

Управление товарным запасом

Планирование и контроль финансовых показателей категории

Мерчандайзинг и размещение в торговом пространстве

В крупных компаниях под руководством категорийного директора могут работать несколько команд категорийных менеджеров, ответственных за смежные группы товаров.

2. Ассортиментная политика

Структура ассортимента в категорийном менеджменте строится по иерархическому принципу:

Департамент — крупное направление (например, "Продукты питания")

— крупное направление (например, "Продукты питания") Категория — группа товаров, удовлетворяющих схожие потребности ("Молочные продукты")

— группа товаров, удовлетворяющих схожие потребности ("Молочные продукты") Подкатегория — более узкая группа товаров с общими характеристиками ("Йогурты")

— более узкая группа товаров с общими характеристиками ("Йогурты") Сегмент — дальнейшее деление подкатегории ("Питьевые йогурты")

— дальнейшее деление подкатегории ("Питьевые йогурты") Товарная позиция — конкретный артикул с уникальным штрих-кодом

Каждой категории присваивается определенная роль в общем ассортименте:

Роль категории Характеристики Примеры Уникальная Формирует образ магазина, выделяет его среди конкурентов Собственное производство, эксклюзивные бренды Приоритетная Генерирует основной доход и прибыль Парфюмерия, алкоголь, крупная бытовая техника Базовая Обеспечивает регулярные продажи, создает фундамент ассортимента Молоко, хлеб, базовая одежда Сезонная Актуальна в определенный период, создает дополнительный трафик Школьные принадлежности, новогодние украшения Удобная Дополняет основной ассортимент, увеличивает средний чек Батарейки, жевательная резинка на кассе

3. Управление пространством

Важнейшим элементом категорийного управления является планограмма — схема размещения товаров на полках, учитывающая:

Роль категории в общем ассортименте

Маржинальность отдельных позиций

Скорость оборачиваемости

Сезонность и промо-активности

Корреляцию между товарами (cross-selling)

Удобство для покупателя

4. Ценообразование и промо-стратегия

В рамках категорийного управления ценообразование рассматривается стратегически — цены устанавливаются не на отдельные товары, а на всю категорию с учетом:

Ценового позиционирования компании

Роли категории (например, для категорий трафика допустима минимальная наценка)

Эластичности спроса на разные товары внутри категории

Психологических аспектов восприятия цены

Стратегии конкурентов

Промо-активности планируются в привязке к сезонности и жизненному циклу категории, а не хаотично под давлением поставщиков. 📈

Как внедрить категорийный менеджмент в малом бизнесе

Категорийный менеджмент часто ассоциируется с крупными ритейл-сетями, имеющими ресурсы для содержания команды аналитиков и специалистов. Однако его принципы можно адаптировать и для малого бизнеса, что позволит значительно повысить эффективность управления ассортиментом.

Вот пошаговая стратегия внедрения категорийного менеджмента в малом бизнесе:

Шаг 1: Аудит текущего ассортимента

Создайте полный перечень всех товаров с указанием закупочных и продажных цен

Проанализируйте продажи за последние 3-6 месяцев (количество, выручка, маржа)

Определите товары с низким оборотом и товары-лидеры

Выявите сезонные колебания спроса

Шаг 2: Определите структуру категорий

Разделите весь ассортимент на логические категории (5-15 в зависимости от размера бизнеса)

Сформируйте иерархию: категория → подкатегория → сегмент

Определите роль каждой категории (базовая, приоритетная, сезонная и т.д.)

Установите целевые показатели для каждой категории (доля в обороте, маржинальность)

Шаг 3: Назначьте ответственных

В малом бизнесе не всегда можно выделить отдельного категорийного менеджера для каждой категории, поэтому:

Распределите ответственность за категории между существующими сотрудниками

Четко определите зоны ответственности и KPI

Обучите персонал базовым принципам категорийного менеджмента

Создайте простую, но эффективную систему отчетности

Шаг 4: Внедрите базовые инструменты

Создайте шаблоны ассортиментных матриц

Разработайте простые алгоритмы для анализа АВС и XYZ

Внедрите регулярный мониторинг ключевых показателей

Используйте доступные программные продукты (Excel или недорогие отраслевые решения)

Шаг 5: Постепенно совершенствуйте систему

Начните с оптимизации 1-2 ключевых категорий

Фиксируйте результаты и масштабируйте успешный опыт

Постепенно увеличивайте глубину анализа и сложность инструментов

Регулярно пересматривайте структуру категорий и их роли

Елена Соколова, владелица сети магазинов косметики Когда я начинала бизнес, у нас было всего два небольших магазина косметики. Мы закупали товары, руководствуясь интуицией и рекомендациями поставщиков. Постепенно ассортимент разросся до 3000 SKU, а продажи не росли пропорционально. Решение пришло неожиданно. На бизнес-завтраке я познакомилась с консультантом, который предложил внедрить упрощенную версию категорийного менеджмента. Мы разделили весь ассортимент на 8 категорий: уход за лицом, декоративная косметика, уход за телом, волосами, мужская косметика, детская косметика, аксессуары и подарочные наборы. Для каждой категории определили роль и KPI. Например, декоративная косметика стала категорией прибыли с высокой маржой, а уход за лицом — категорией трафика с акцентом на широкий выбор. Самое сложное было изменить мышление продавцов. Но когда они увидели результаты первых экспериментов с выкладкой и ценообразованием, сопротивление исчезло. За первый квартал после внедрения системы оборот вырос на 23%, а прибыль — на 31%. Важно понимать, что даже без специального ПО и штата аналитиков можно успешно управлять категориями. Начните с простого — Excel, базовой аналитики и здравого смысла. Затем постепенно усложняйте систему, когда увидите первые результаты.

Инструментарий и методики анализа товарных категорий

Эффективное категорийное управление невозможно без аналитического инструментария. Современный категорийный менеджер использует целый арсенал методов для принятия обоснованных решений. Рассмотрим ключевые инструменты, доступные даже для среднего и малого бизнеса.

1. АВС-XYZ анализ

Самый фундаментальный и при этом доступный инструмент категорийного менеджера. ABC-анализ позволяет разделить товары на группы по их вкладу в определенный показатель (обычно выручку или прибыль):

Группа A — товары, дающие 80% результата (обычно 20% позиций)

— товары, дающие 80% результата (обычно 20% позиций) Группа B — товары, дающие следующие 15% результата (30% позиций)

— товары, дающие следующие 15% результата (30% позиций) Группа C — товары, дающие оставшиеся 5% результата (50% позиций)

XYZ-анализ дополняет картину, классифицируя товары по стабильности спроса:

Группа X — товары со стабильным спросом (коэффициент вариации до 10%)

— товары со стабильным спросом (коэффициент вариации до 10%) Группа Y — товары с сезонными или предсказуемыми колебаниями (10-25%)

— товары с сезонными или предсказуемыми колебаниями (10-25%) Группа Z — товары с непредсказуемым спросом (более 25%)

Совмещение этих анализов (в матрице 3×3) дает мощный инструмент для принятия решений по управлению запасами и ассортиментом.

2. Анализ ассортиментной матрицы

Ассортиментная матрица — это структурированный перечень всех товарных позиций с детальной информацией и аналитикой по каждой. Основные параметры для анализа:

Оборачиваемость (в днях и оборотах)

Маржинальность (абсолютная и процентная)

Доля в выручке и прибыли категории

Перекрестная эластичность с другими товарами

Уровень представленности у конкурентов

Индекс лояльности потребителей к товару/бренду

3. Анализ эффективности полочного пространства

Для розничной торговли критически важен анализ эффективности использования полочного пространства. Ключевые метрики:

Продажи с квадратного метра (или погонного метра полки)

(или погонного метра полки) Прибыль с квадратного метра

Оборачиваемость полки

Коэффициент использования полочного пространства (отношение занятого пространства к доступному)

4. Воронка анализа категории

Этот инструмент позволяет оценить потенциал роста категории через выявление узких мест:

Уровень анализа Ключевые вопросы Метрики Рыночный потенциал Каков общий объем рынка категории? Объем рынка в деньгах и штуках Проникновение Какая доля потенциальных покупателей посещает магазин? % проникновения, охват Конверсия в покупателя категории Какая доля посетителей покупает товары категории? Коэффициент конверсии Частота Как часто покупатель возвращается за товарами категории? Частота повторных покупок Объем Сколько единиц/на какую сумму покупает клиент за один раз? Средний чек, единиц в чеке

5. Ценовой мониторинг и анализ эластичности

Современное категорийное управление включает системный подход к ценообразованию:

Регулярный мониторинг цен конкурентов (особенно для ключевых индикаторных позиций)

(особенно для ключевых индикаторных позиций) Анализ ценовой эластичности спроса — как изменение цены влияет на объем продаж

— как изменение цены влияет на объем продаж Определение оптимальных ценовых точек максимизирующих маржинальную прибыль

максимизирующих маржинальную прибыль Анализ эффективности промо-акций — соотношение снижения маржи и роста объема

6. Анализ потребительского поведения

Категорийное управление невозможно без понимания потребителя:

Сегментация покупателей по демографическим, поведенческим и психографическим признакам

по демографическим, поведенческим и психографическим признакам Анализ потребительской корзины — какие товары часто покупаются вместе

— какие товары часто покупаются вместе Карта путешествия потребителя (Customer Journey Map) внутри категории

(Customer Journey Map) внутри категории Исследование потребительских предпочтений через опросы, фокус-группы и анализ отзывов

Важно отметить, что в 2025 году значительная часть этих инструментов доступна даже небольшим компаниям благодаря развитию облачных сервисов аналитики и интеграции с кассовыми системами. 🔍

Практические шаги по оптимизации ассортимента компании

Оптимизация ассортимента — ключевая задача категорийного менеджера. Это непрерывный процесс, требующий систематического подхода. Рассмотрим последовательные шаги, которые позволят трансформировать ассортимент и нарастить доходность бизнеса. 🛠️

Шаг 1: Проведите комплексный аудит текущего ассортимента

Сформируйте полный перечень SKU с историей продаж минимум за 12 месяцев

Проанализируйте динамику ключевых показателей: оборот, маржа, оборачиваемость

Проведите АВС-XYZ анализ (по товарам и по поставщикам)

Выявите неликвиды и товары с критически низкой оборачиваемостью

Определите «каннибализирующие» товары (аналогичные продукты, забирающие продажи друг у друга)

Шаг 2: Сформулируйте стратегические цели для категорий

Для каждой категории определите чёткие цели, исходя из её роли:

Для категорий трафика — максимизация посещаемости и конверсии

Для категорий прибыли — оптимизация маржинальности

Для имиджевых категорий — выстраивание целевого восприятия бренда

Для базовых категорий — поддержание стабильного ассортимента

Шаг 3: Разработайте ассортиментную матрицу

Определите оптимальную ширину (количество категорий) и глубину (количество SKU в категории) ассортимента

Выявите must-have позиции, которые обязательно должны быть в ассортименте

Сбалансируйте соотношение ценовых сегментов (эконом, средний, премиум)

Установите нормативы по минимальному и максимальному количеству SKU в каждой категории

Сформируйте критерии ввода новых и вывода существующих товаров

Шаг 4: Оптимизируйте работу с поставщиками

Проведите ABC-анализ поставщиков по обороту и прибыльности

Сократите количество поставщиков в пересекающихся категориях

Пересмотрите контрактные условия с ключевыми поставщиками (отсрочка, ретро-бонусы, маркетинговая поддержка)

Внедрите систему оценки поставщиков по KPI: своевременность поставок, уровень сервиса, гибкость

Шаг 5: Внедрите систему регулярного пересмотра ассортимента

В зависимости от динамики категории и жизненного цикла товаров определите график пересмотра ассортимента:

Тип категории Регулярность пересмотра Ключевые триггеры изменений Высокодинамичные (мода, электроника) Ежемесячно Появление новинок, сезонность, тренды Средней динамики (бытовая химия, косметика) Ежеквартально Промо-календарь, ротация ассортимента Стабильные (базовый продуктовый ассортимент) Раз в полгода Анализ продаж, оборачиваемость Сезонные Перед началом сезона Календарный план, предыдущий сезон

Шаг 6: Разработайте систему метрик для оценки эффективности категорий

Финансовые метрики : объем продаж, валовая маржа, прибыль на единицу площади

: объем продаж, валовая маржа, прибыль на единицу площади Операционные метрики : оборачиваемость запасов, уровень out-of-stock, service level

: оборачиваемость запасов, уровень out-of-stock, service level Клиентские метрики : конверсия, частота покупок, средний чек по категории

: конверсия, частота покупок, средний чек по категории Стратегические метрики: доля рынка, вывод новинок, выполнение роли категории

Шаг 7: Интегрируйте ассортиментную и ценовую политики

Внедрите многоуровневое ценообразование в зависимости от роли товара в категории

Разработайте стратегию работы с ценовыми якорями (индикаторными позициями)

Создайте систему отслеживания и реагирования на ценовую политику конкурентов

Сформируйте календарь промо-активностей для сбалансированного управления маржинальностью категории

Шаг 8: Автоматизируйте рутинные процессы

Внедрите программное обеспечение для категорийного менеджмента (от специализированных решений до Excel-моделей)

Настройте автоматический расчет ключевых KPI по категориям и товарам

Создайте систему оповещений о критических показателях (падение продаж, затоваривание, out-of-stock)

Разработайте автоматизированные отчеты для руководства и команды

Помните, что оптимизация ассортимента — это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс, требующий постоянного анализа, тестирования гипотез и адаптации к меняющимся условиям рынка. Эффективный категорийный менеджмент предполагает сбалансированное сочетание стратегического видения и операционной эффективности. 📊