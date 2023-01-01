Ицхак Адизес: как понять и управлять жизненным циклом организации

Для кого эта статья:

Руководители и менеджеры организаций

Специалисты в области управления и бизнес-тренеры

Студенты и учащиеся, изучающие менеджмент и организационное развитие

Каждая организация, подобно живому организму, проходит свой уникальный путь развития — от зарождения идеи до расцвета и возможного упадка. Но в отличие от биологических циклов, судьба компании не предопределена. Теория жизненного цикла Ицхака Адизеса предлагает управленцам карту, позволяющую не только диагностировать текущее положение бизнеса, но и влиять на его траекторию 🚀. Вместо того чтобы бороться с неизбежными кризисами роста, руководители получают инструментарий для превращения организационных проблем в возможности развития.

Кто такой Ицхак Адизес и его теория жизненного цикла

Ицхак Кальдерон Адизес — один из ведущих мировых экспертов в области повышения эффективности бизнеса. Его имя стоит в одном ряду с такими гуру менеджмента, как Питер Друкер и Том Питерс. За плечами профессора — более 50 лет консалтинговой практики, работа с компаниями из списка Fortune 500 и правительствами десятков стран.

Ключевой вклад Адизеса в теорию управления — создание целостной модели жизненного цикла организации и методологии организационной терапии. Фундаментальная идея его теории заключается в том, что все организации, подобно живым существам, проходят определённые стадии развития с предсказуемыми проблемами на каждом этапе 📊.

Главное отличие подхода Адизеса от других теорий жизненного цикла — признание возможности управлять этим процессом. Развитие компании не является линейным и предопределённым; при правильном управлении организация может находиться на стадии расцвета неограниченно долго.

Александр Петров, директор по организационному развитию: Когда я впервые познакомился с теорией Адизеса, наша компания переживала стремительный рост — мы увеличили штат с 50 до 200 сотрудников за год. Казалось бы, ситуация идеальная, но нарастал хаос: дублирование функций, размытие ответственности, рост бюрократии. Модель Адизеса помогла мне осознать, что мы находимся на стадии «Go-Go» («Давай-Давай»), для которой характерны именно эти симптомы. Мы провели диагностику и обнаружили, что основатель компании всё еще пытался лично контролировать все процессы, что неизбежно создавало узкое горлышко. Применив рекомендации Адизеса, мы структурировали управление, делегировали полномочия и создали систему контроля — не над людьми, а над результатами. Через полгода компания вышла на качественно новый уровень эффективности, сохранив при этом энергию роста.

Наиболее значимым вкладом Адизеса в практику управления стала его методология CAPI (Coalesced Authority, Power and Influence) — система создания организационных изменений, основанная на коллективном принятии решений и управляемом конфликте. Она позволяет компаниям преодолевать типичные патологии развития и успешно переходить от одной стадии к другой.

В основе теории лежит идея о четырех управленческих ролях, необходимых для долгосрочного успеха организации (PAEI):

P (Производитель) — обеспечивает результативность в краткосрочной перспективе

— обеспечивает результативность в краткосрочной перспективе A (Администратор) — создает эффективные системы и процессы

— создает эффективные системы и процессы E (Предприниматель) — задает направление развития и внедряет изменения

— задает направление развития и внедряет изменения I (Интегратор) — обеспечивает сплоченность и общность целей

По Адизесу, ни один руководитель не способен идеально исполнять все четыре роли. Осознание этого факта ведет к формированию взаимодополняющих команд и культуры конструктивного конфликта в организации.

Роль Основной вклад Ключевой вопрос Временная ориентация Производитель (P) Достижение конкретных результатов Что нужно делать? Настоящее Администратор (A) Систематизация и оптимизация процессов Как нужно делать? Прошлое Предприниматель (E) Стратегическое видение и инновации Зачем и для чего делать? Будущее Интегратор (I) Создание согласованности и приверженности Кто будет делать? Вне времени

Стадии развития организации по методологии Адизеса

Модель жизненного цикла Адизеса включает 10 последовательных стадий, разделенных на две фазы — рост и старение. Понимание этих стадий позволяет руководителям предвидеть предстоящие кризисы и заблаговременно готовиться к ним 🔄.

Стадии роста:

Ухаживание (Courtship) — организация еще не создана, но основатель вынашивает идею и строит планы. Основной риск: если энтузиазм не подкреплен реалистичным планом, проект может не перейти к реализации.

— организация еще не создана, но основатель вынашивает идею и строит планы. Основной риск: если энтузиазм не подкреплен реалистичным планом, проект может не перейти к реализации. Младенчество (Infancy) — компания официально создана, фокус смещается от идей к действиям. Организация нестабильна, зависит от основателя, имеет минимальную структуру. Критический фактор: обеспечение положительного денежного потока.

— компания официально создана, фокус смещается от идей к действиям. Организация нестабильна, зависит от основателя, имеет минимальную структуру. Критический фактор: обеспечение положительного денежного потока. Давай-давай (Go-Go) — бизнес успешно развивается, растут продажи и клиентская база. Компания хватается за любые возможности, часто выходя за пределы своих компетенций. Основатель становится ключевым узким местом организации.

— бизнес успешно развивается, растут продажи и клиентская база. Компания хватается за любые возможности, часто выходя за пределы своих компетенций. Основатель становится ключевым узким местом организации. Юность (Adolescence) — период внутренних конфликтов и организационной перестройки. Компания пытается создать систему, снизить зависимость от основателя, профессионализировать управление. Типичны конфликты между "старой гвардией" и новыми профессиональными менеджерами.

— период внутренних конфликтов и организационной перестройки. Компания пытается создать систему, снизить зависимость от основателя, профессионализировать управление. Типичны конфликты между "старой гвардией" и новыми профессиональными менеджерами. Расцвет (Prime) — оптимальное состояние баланса между гибкостью и контролем. Организация имеет четкое видение, стабильный рост, развитые системы и процессы.

Стадии старения:

Стабильность (Stability) — первые признаки старения. Компания все еще сильна, но теряет гибкость, снижается стремление к изменениям, растет формализм.

— первые признаки старения. Компания все еще сильна, но теряет гибкость, снижается стремление к изменениям, растет формализм. Аристократия (Aristocracy) — акцент смещается с достижения результатов на методы работы. Важнее становится "как" делать, а не "что" делать. Растёт дистанция между уровнями иерархии, формируются политические коалиции.

— акцент смещается с достижения результатов на методы работы. Важнее становится "как" делать, а не "что" делать. Растёт дистанция между уровнями иерархии, формируются политические коалиции. Ранняя бюрократизация (Early Bureaucracy) — организация теряет способность решать проблемы, начинаются внутренние войны. Фокус на поиске виновных, а не на поиске решений.

— организация теряет способность решать проблемы, начинаются внутренние войны. Фокус на поиске виновных, а не на поиске решений. Бюрократия (Bureaucracy) — компания отрывается от реальности, сосредотачиваясь на правилах и процедурах. Клиенты воспринимаются как помеха.

— компания отрывается от реальности, сосредотачиваясь на правилах и процедурах. Клиенты воспринимаются как помеха. Смерть (Death) — организация существует только формально, не создавая ценности. Ресурсы исчерпаны, клиенты ушли.

Марина Соколова, бизнес-консультант: Я работала с семейной компанией, производившей мебель на заказ. Основатели гордились тем, что за 15 лет построили стабильный бизнес с хорошей репутацией. Но при ближайшем рассмотрении стало ясно: они застряли на стадии «Стабильности» с явным движением к «Аристократии». Компания жила старыми достижениями, избегала рисков, а совещания превратились в ритуалы. Молодые сотрудники с идеями не задерживались. При этом внешне всё выглядело прекрасно: стабильный доход, отлаженные процессы, уважаемый бренд. Мы провели воркшоп по теории Адизеса, и руководство впервые осознало, что их «стабильность» — на самом деле начало спада. Самым сложным было преодолеть страх перемен, но после серии экспериментов с новыми продуктовыми линейками, делегированием полномочий молодым сотрудникам и обновлением маркетинговой стратегии, компания вернулась к стадии «Расцвета». Сегодня они снова растут, открыв два новых направления и увеличив оборот на 40%.

Ключевая идея Адизеса: правильно управляемая организация может оставаться в фазе Расцвета или перемещаться между стадиями Юности, Расцвета и ранней Стабильности неопределенно долгое время. Это происходит благодаря постоянному обновлению и своевременному внедрению изменений.

Стадия цикла Доминирующие роли PAEI Главный вызов Ухаживание pAeI → E доминирует Преобразование идеи в реалистичные обязательства Младенчество Paei → P доминирует Обеспечение стабильного денежного потока Давай-давай PaEi → P и E доминируют Создание систем и делегирование Юность PAEi → развитие A Профессионализация управления Расцвет PAEI → баланс всех ролей Сохранение предпринимательского духа Стабильность PAeI → ослабление E Восстановление инновационной активности Аристократия pAeI → доминирование A Преодоление самоуспокоенности Бюрократия -A-- → только A остается Радикальное обновление или ликвидация

Диагностика текущего этапа жизненного цикла компании

Определение текущей стадии развития компании — первый и необходимый шаг для эффективного управления жизненным циклом. Адизес разработал специальную методологию диагностики, основанную на анализе ключевых организационных параметров 🔍.

Для точной диагностики необходимо оценить следующие аспекты:

Организационная структура и иерархия — как распределены полномочия и ответственность, насколько четко определены роли

— как распределены полномочия и ответственность, насколько четко определены роли Система принятия решений — кто и как принимает решения, степень централизации

— кто и как принимает решения, степень централизации Управленческий стиль — авторитарный, демократический, харизматический

— авторитарный, демократический, харизматический Устойчивость фокуса — способность организации сосредотачиваться на стратегических приоритетах

— способность организации сосредотачиваться на стратегических приоритетах Баланс ролей PAEI — какие управленческие функции доминируют, какие отсутствуют

— какие управленческие функции доминируют, какие отсутствуют Организационная культура — нормы, ценности, традиции, уровень формализации

— нормы, ценности, традиции, уровень формализации Отношение к рискам и изменениям — насколько организация готова к экспериментам и инновациям

Процесс диагностики обычно начинается со сбора данных через интервью с руководителями разных уровней, анкетирование сотрудников и анализ ключевых документов и процессов компании.

Признаки стадий жизненного цикла проявляются в типичных поведенческих паттернах и организационных симптомах. Вот наиболее характерные маркеры каждой стадии:

Ухаживание:

Компания существует только на бумаге или в виде идеи

Активно ведутся дискуссии о возможностях и рисках

Основатель ищет подтверждения жизнеспособности идеи

Есть высокая эмоциональная вовлеченность, но не хватает конкретных обязательств

Младенчество:

Фокус на действиях, а не на планировании

Отсутствие четких процедур и политик

Высокий уровень личного участия основателя во всех аспектах деятельности

«Пожарный» стиль управления от кризиса к кризису

Минимальное делегирование, решения принимаются интуитивно

Давай-давай:

Быстрый рост продаж и рыночных возможностей

Компания хватается за любые возможности без надлежащей оценки ресурсов

Основатель становится «узким горлышком» для принятия решений

Организационная структура формируется вокруг людей, а не функций

Начинают проявляться проблемы с денежными потоками, несмотря на рост продаж

Юность:

Противоречия между «старой гвардией» и новыми профессиональными менеджерами

Развитие формальных систем бюджетирования, планирования и контроля

Делегирование полномочий основателем, часто с последующим возвращением контроля

Непоследовательность в реализации политик и процедур

Частая смена приоритетов и стратегий

Расцвет:

Чёткая организационная структура, ориентированная на клиентов

Баланс между контролем и гибкостью

Наличие функционирующих систем и процедур, повышающих эффективность

Прогнозируемые результаты и стабильный рост

Организация одновременно сохраняет творческий подход и дисциплину

Стабильность и далее:

Снижение стремления к изменениям и инновациям

Акцент на прошлых достижениях вместо новых возможностей

Растущая формализация и бюрократизация

Снижение ориентации на клиента, рост внутренней политики

Повышенное внимание к межличностным отношениям, а не к результатам

Важно помнить, что диагностика — это не просто механическое определение стадии, а анализ комплекса факторов и тенденций. Организация может демонстрировать признаки нескольких стадий одновременно, особенно если разные отделы или подразделения находятся на разных этапах развития.

Типичные проблемы организаций на разных этапах цикла

На каждой стадии жизненного цикла организации сталкиваются с характерными проблемами. Одна из ключевых идей Адизеса заключается в том, что эти проблемы предсказуемы, и их можно классифицировать на нормальные и аномальные 🧩.

Нормальные проблемы — это естественные трудности, связанные с ростом и развитием организации. Они неизбежны и являются неотъемлемой частью конкретной стадии жизненного цикла.

Аномальные проблемы — это патологические состояния, которые возникают, когда нормальные проблемы не решаются должным образом. Они могут привести к преждевременному старению организации или даже к ее гибели.

Рассмотрим типичные проблемы основных стадий жизненного цикла:

Стадия Нормальные проблемы Аномальные проблемы Ухаживание – Неопределенность и сомнения<br>- Поиск финансирования<br>- Потребность в детальной проработке идеи – Нереалистичные ожидания<br>- Недостаточная приверженность основателя<br>- Фокус только на идее без готовности к действию Младенчество – Нехватка времени и ресурсов<br>- Отсутствие четких процедур<br>- Сильная зависимость от основателя – Потеря фокуса основателем<br>- Преждевременное делегирование<br>- Критическая нехватка денежных средств Давай-давай – Избыточная диверсификация<br>- Основатель как "узкое горлышко"<br>- Недостаточная систематизация – Утрата контроля над ростом<br>- Высокомерие основателя<br>- Внутренние конфликты из-за нечетких ролей Юность – Конфликты между "старой гвардией" и новыми менеджерами<br>- Непоследовательность в стратегии<br>- Сопротивление формализации – Уход ключевых сотрудников<br>- Потеря предпринимательского духа<br>- Параллельные структуры власти Расцвет – Сохранение баланса между ростом и контролем<br>- Поддержание инновационного духа<br>- Управление возрастающей сложностью – Самоуспокоенность<br>- Потеря гибкости<br>- Фрагментация организационной культуры Стабильность – Снижение предпринимательской активности<br>- Формализация инноваций<br>- Смещение фокуса на внутренние процессы – Избегание рисков и изменений<br>- Бюрократизация<br>- Снижение клиентоориентированности

Одной из распространенных ловушек является преждевременное старение организации, когда компания переходит к следующим стадиям жизненного цикла, не решив проблемы предыдущих этапов. Ярким примером могут служить стартапы, которые после получения венчурного финансирования спешат создать формальную структуру и процедуры, еще не закрепив базовые бизнес-процессы и рыночную позицию.

Не менее опасна и патология, которую Адизес называет «лоскутное одеяло». Она возникает, когда различные подразделения организации находятся на разных стадиях жизненного цикла, что создает серьезные противоречия и конфликты в управлении.

Сложно реализуемые изменения Адизес классифицирует по четырем типам проблем:

Проблемы типа 1 (механические, краткосрочные) : требуют технических знаний и ориентированы на результат (P).

: требуют технических знаний и ориентированы на результат (P). Проблемы типа 2 (органические, краткосрочные) : требуют административных навыков и ориентированы на процесс (A).

: требуют административных навыков и ориентированы на процесс (A). Проблемы типа 3 (механические, долгосрочные) : требуют предпринимательских способностей и ориентированы на возможности (E).

: требуют предпринимательских способностей и ориентированы на возможности (E). Проблемы типа 4 (органические, долгосрочные): требуют интеграционных навыков и ориентированы на создание сплоченности (I).

Чем выше номер типа проблемы, тем сложнее ее решение и тем больше времени и усилий это требует. Наиболее сложны проблемы типа 4, связанные с построением корпоративной культуры и созданием общих ценностей.

Ключом к успешному преодолению проблем на каждой стадии является своевременная их идентификация и реалистичная оценка собственных управленческих возможностей. Руководителям важно понимать, какие проблемы являются нормальными для текущего этапа развития, а какие сигнализируют о патологиях, требующих немедленного вмешательства 🚨.

Управленческие решения для каждой стадии по Адизесу

Методология Адизеса не только описывает проблемы каждой стадии жизненного цикла, но и предлагает конкретные управленческие решения для их преодоления. Эти решения направлены на обеспечение здорового развития организации и предотвращение преждевременного старения 🛠️.

Стадия Ухаживания:

Разработать реалистичный бизнес-план, основанный на объективной оценке рынка

Определить минимальный объем обязательств основателя и первичной команды

Установить конкретные критерии принятия решения о запуске бизнеса

Сбалансировать энтузиазм с практической реализуемостью идеи

Оценить личные риски и готовность взять на себя ответственность

Стадия Младенчества:

Обеспечить стабильный денежный поток как главный приоритет

Фокусироваться на коротких циклах реализации и быстрой обратной связи

Построить базовые операционные процессы без излишней формализации

Развивать личное общение с клиентами для быстрого понимания их потребностей

Избегать преждевременного найма менеджеров с корпоративным опытом

Стадия Давай-давай:

Создать систему приоритизации возможностей и проектов

Начать делегирование оперативных решений, сохраняя контроль за стратегией

Внедрить базовые системы бюджетирования и финансового контроля

Формализовать ключевые бизнес-процессы без излишней бюрократизации

Создать стратегию управления человеческими ресурсами, включая рекрутинг, обучение и удержание ключевых сотрудников

Стадия Юности:

Разработать профессиональные системы управления с четким распределением ответственности

Формализовать правила и процедуры, но сохранить гибкость для инноваций

Установить баланс между "профессиональными менеджерами" и "старой гвардией"

Внедрить системы долгосрочной мотивации и развития персонала

Создать механизмы для управляемых конфликтов и конструктивной дискуссии

Стадия Расцвета:

Поддерживать баланс между инновациями и стабильностью

Проактивно искать новые возможности для роста, включая освоение новых рынков

Развивать механизмы стратегического планирования и сценарного анализа

Внедрять программы развития лидерства для обеспечения преемственности

Поощрять предпринимательское мышление на всех уровнях организации

Стадия Стабильности и предотвращение старения:

Регулярно проводить аудит организационных систем для выявления признаков бюрократизации

Создать внутренние венчурные подразделения для развития новых направлений

Внедрить систему стимулирования инноваций и экспериментов

Периодически пересматривать состав команды топ-менеджмента для предотвращения самоуспокоенности

Поддерживать ориентацию на клиента как ключевую ценность на всех уровнях организации

Для выхода из стадий старения Адизес рекомендует применять методологию организационной терапии, которая включает следующие компоненты:

Диагностика : детальное определение текущей стадии и проблем

: детальное определение текущей стадии и проблем Формирование коалиции для изменений : выявление и привлечение ключевых агентов перемен

: выявление и привлечение ключевых агентов перемен Synerteams : создание взаимодополняющих команд с балансом ролей PAEI

: создание взаимодополняющих команд с балансом ролей PAEI Процесс принятия решений : внедрение методологии CAPI для эффективного решения проблем

: внедрение методологии CAPI для эффективного решения проблем Реструктуризация : изменение организационной структуры для повышения гибкости

: изменение организационной структуры для повышения гибкости Трансформация корпоративной культуры: внедрение ценностей, поддерживающих инновации и клиентоориентированность

Важно понимать, что возвращение организации к стадии Расцвета требует системных изменений и не может быть достигнуто отдельными точечными мерами. Если компания демонстрирует признаки старения, необходимо комплексное вмешательство, затрагивающее все ключевые аспекты деятельности.

Одним из наиболее эффективных инструментов Адизеса для управления организационными изменениями является методология "managing organizational changes" (MOC), которая включает 11 последовательных этапов внедрения изменений, от формирования потребности в переменах до интеграции новых подходов в корпоративную культуру.

Суть управленческих решений Адизеса можно свести к фундаментальному принципу: для продолжительного успеха организация должна непрерывно обновляться, сохраняя баланс между контролем и инновациями, структурой и гибкостью, краткосрочными результатами и долгосрочной устойчивостью 🚀.