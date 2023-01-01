Чем занимается менеджер по лизингу: функции, задачи и обязанности

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и выпускники вузов, заинтересованные в карьере в области финансов и лизинга

Профессионалы, желающие развить навыки в финансовом анализе и управлении рисками

Люди, рассматривающие возможность смены карьеры или увеличение дохода в сфере лизинга

Менеджер по лизингу – это специалист, управляющий финансовыми потоками в миллионы рублей и принимающий решения, от которых зависит развитие целых предприятий. Эта профессия находится на пересечении финансов, продаж и юриспруденции, требуя от специалиста глубоких знаний в каждой из этих областей. В 2025 году лизинговая отрасль России продолжает активный рост с объемом сделок более 2,5 трлн рублей, что делает роль профессионального менеджера по лизингу критически важной для бизнеса и экономики в целом. Разберемся детально, чем занимается этот специалист и почему его функции невозможно автоматизировать даже в эпоху повсеместной цифровизации. 🧠💼

Кто такой менеджер по лизингу: суть профессии и роль

Менеджер по лизингу – ключевая фигура в лизинговой компании, отвечающая за организацию и сопровождение сделок по финансовой аренде имущества. Этот специалист выступает посредником между лизингодателем (компанией, предоставляющей оборудование или транспорт в лизинг) и лизингополучателем (организацией, которая берёт имущество в финансовую аренду).

В профессиональную сферу менеджера по лизингу входит организация всего цикла лизинговой сделки: от первичного контакта с клиентом до подписания документов и последующего сопровождения договора. Главная задача – максимизировать прибыль лизинговой компании при соблюдении интересов клиента, что требует отточенного баланса между рисками и доходностью.

Роль менеджера по лизингу особенно значима в условиях, когда бизнесу требуется оборудование, но прямая покупка экономически нецелесообразна. По данным Ассоциации лизинговых компаний России, в 2025 году около 22% всех инвестиций в основной капитал предприятий осуществляется через механизм лизинга. Это подчеркивает важность квалифицированных менеджеров по лизингу для развития экономики страны. 📊

Основные характеристики профессии Описание Минимальное образование Высшее экономическое или финансовое Средняя заработная плата (2025) 120 000 – 180 000 руб. Требуемый опыт для входа в профессию От 1 года в финансовой сфере Ключевые навыки Финансовый анализ, продажи, переговоры, юридическая грамотность Востребованность на рынке Высокая (рост вакансий +15% ежегодно)

Менеджер по лизингу должен обладать глубокими знаниями в области финансов, понимать юридические аспекты сделок и уметь выстраивать долгосрочные взаимоотношения с клиентами. Этот специалист находится на стыке бэк-офиса и фронт-линии компании, что требует исключительной многозадачности и стрессоустойчивости.

Антон Савельев, руководитель направления корпоративного лизинга Помню свою первую крупную сделку – лизинг строительной техники для дорожной компании на 40 миллионов. Клиент был сложный: три судебных дела в истории, несколько реорганизаций, но при этом убедительный бизнес-план. Риск-менеджеры четырежды возвращали документы с отказом. Я провел скрупулезный анализ финансового положения компании, нашел дополнительные источники информации о рынке и лично встретился с генеральным директором. В результате сделку одобрили, обеспечив дополнительными гарантиями. Сегодня этот клиент – один из крупнейших в нашем портфеле, а техника уже полностью выкуплена. Менеджер по лизингу – это не просто продавец финансового продукта, это аналитик, который умеет видеть потенциал там, где другие видят только риски.

Ключевые функции и задачи менеджера лизинговой сферы

Успешный менеджер по лизингу выполняет комплексный набор функций, требующих разносторонних компетенций. Рассмотрим основные направления деятельности этого специалиста, формирующие базис его профессиональной ответственности.

Привлечение и квалификация клиентов : поиск потенциальных лизингополучателей через различные каналы, первичный анализ потребностей и оценка платежеспособности.

: поиск потенциальных лизингополучателей через различные каналы, первичный анализ потребностей и оценка платежеспособности. Структурирование лизинговых сделок : разработка оптимальных параметров сделки (срок лизинга, размер авансового платежа, график платежей) под индивидуальные потребности клиента.

: разработка оптимальных параметров сделки (срок лизинга, размер авансового платежа, график платежей) под индивидуальные потребности клиента. Оценка финансового состояния потенциальных лизингополучателей : анализ бухгалтерской отчетности, денежных потоков, кредитной истории клиента.

: анализ бухгалтерской отчетности, денежных потоков, кредитной истории клиента. Подготовка и согласование документации : формирование пакета документов для лизинговой сделки, согласование с юридическим отделом и отделом рисков.

: формирование пакета документов для лизинговой сделки, согласование с юридическим отделом и отделом рисков. Взаимодействие с поставщиками оборудования : ведение переговоров, получение коммерческих предложений, контроль процесса поставки.

: ведение переговоров, получение коммерческих предложений, контроль процесса поставки. Сопровождение клиентов : обеспечение своевременных платежей, решение возникающих вопросов, работа с проблемной задолженностью.

: обеспечение своевременных платежей, решение возникающих вопросов, работа с проблемной задолженностью. Выполнение плановых показателей продаж: достижение установленных KPI по объему нового бизнеса, маржинальности сделок и качеству портфеля.

Ключевым дифференцирующим фактором в работе менеджера по лизингу является способность балансировать между максимизацией прибыли компании и удовлетворением потребностей клиента. Это требует глубокого понимания рынка, конкурентной среды и финансовой грамотности. 🔍

Особенности функционала менеджера по лизингу варьируются в зависимости от сегмента рынка (крупный корпоративный бизнес, МСБ, розничный лизинг) и типа финансируемых активов (транспорт, оборудование, недвижимость, IT-оборудование).

Тип лизинговых сделок Специфика работы менеджера Ключевые компетенции Лизинг для крупного бизнеса Высокие требования к структурированию сделки, комплексный финансовый анализ Финансовое моделирование, навыки стратегических переговоров Лизинг для МСБ Баланс между скоростью обработки заявок и качеством оценки рисков Оперативность анализа, гибкость в работе с клиентами Розничный лизинг Массовое обслуживание, стандартизированные продукты Высокая скорость принятия решений, конвейерный подход Проектное финансирование Индивидуальный подход, анализ бизнес-плана проекта Инвестиционный анализ, отраслевая экспертиза

В контексте функциональных обязанностей менеджера по лизингу 2025 года важно отметить усиливающуюся роль цифровых компетенций. Современные специалисты должны уметь работать с системами скоринга, CRM, ERP-системами и аналитическими платформами, которые позволяют оптимизировать процесс принятия решений и повышать качество лизингового портфеля.

Повседневные обязанности специалиста в лизинговом бизнесе

Рабочий день менеджера по лизингу – это динамичный баланс между офисной аналитической работой и активными внешними коммуникациями. Рассмотрим типичный распорядок дня этого специалиста, чтобы понять его повседневные профессиональные обязанности. ⏰

Утреннее планирование (8:30-9:30) : анализ текущего портфеля сделок, установка приоритетов на день, проверка электронной почты и отчетов о платежах клиентов.

: анализ текущего портфеля сделок, установка приоритетов на день, проверка электронной почты и отчетов о платежах клиентов. Работа с новыми заявками (9:30-11:30) : изучение поступивших заявок на лизинг, запрос дополнительных документов у клиентов, проведение первичного финансового анализа.

: изучение поступивших заявок на лизинг, запрос дополнительных документов у клиентов, проведение первичного финансового анализа. Подготовка расчетов и коммерческих предложений (11:30-13:00) : формирование индивидуальных предложений для клиентов с разными вариантами структуры сделки.

: формирование индивидуальных предложений для клиентов с разными вариантами структуры сделки. Встречи с клиентами (14:00-16:00) : проведение переговоров, презентация условий лизинга, сбор документации, подписание договоров.

: проведение переговоров, презентация условий лизинга, сбор документации, подписание договоров. Взаимодействие с другими подразделениями (16:00-17:00) : согласование сделок с риск-менеджментом, юридическим отделом, службой безопасности.

: согласование сделок с риск-менеджментом, юридическим отделом, службой безопасности. Работа с проблемной задолженностью (17:00-18:00) : контакт с клиентами, допустившими просрочки, разработка планов реструктуризации.

: контакт с клиентами, допустившими просрочки, разработка планов реструктуризации. Подготовка отчетности (18:00-18:30): заполнение CRM-системы, формирование отчетов о проделанной работе.

Менеджеры по лизингу обычно ведут одновременно от 10 до 30 активных сделок на разных стадиях, что требует отличных навыков многозадачности и тайм-менеджмента. Важно отметить, что объем документооборота по одной лизинговой сделке может достигать 50-100 страниц, учитывая юридическую документацию, финансовую отчетность и технические спецификации оборудования.

Мария Соколова, ведущий менеджер по корпоративному лизингу В прошлом году ко мне обратился владелец транспортной компании с нестандартной задачей. Клиенту требовалось 15 грузовиков, но его финансовое положение было не идеальным из-за сезонности бизнеса. Стандартные условия лизинга с равномерными платежами не подходили. Я помню, как провела два дня, анализируя денежные потоки клиента, сезонность его выручки и особенности бизнес-модели. В результате разработала индивидуальный график платежей: низкие платежи зимой и повышенные в высокий сезон. На согласование этой схемы с риск-отделом ушло семь круговых согласований, десятки внутренних писем и четыре коллегиальных обсуждения. Но результат того стоил – клиент получил нужную технику и комфортный график платежей, а мы – надежного долгосрочного партнера без просрочек. Именно такие сложные нестандартные кейсы делают работу менеджера по лизингу интересной и творческой.

Крайне важно для успешного менеджера по лизингу умение правильно расставлять приоритеты. В условиях ограниченного времени необходимо фокусироваться на наиболее перспективных клиентах и сделках с максимальной вероятностью успешного завершения.

Другой ключевой аспект повседневной работы – постоянное обучение и отслеживание изменений законодательства, налоговых нормативов, рыночных тенденций. Менеджер по лизингу должен держать руку на пульсе экономических изменений, влияющих на отрасль и клиентов. 📚

Необходимые навыки и квалификация для успеха в лизинге

Профессия менеджера по лизингу требует уникального сочетания жестких (hard skills) и мягких (soft skills) навыков. Рассмотрим ключевые компетенции, необходимые для достижения высоких результатов в этой сфере. 💪

Hard skills (профессиональные навыки):

Финансовый анализ : умение анализировать бухгалтерскую отчетность, рассчитывать ключевые финансовые коэффициенты, оценивать кредитоспособность клиента.

: умение анализировать бухгалтерскую отчетность, рассчитывать ключевые финансовые коэффициенты, оценивать кредитоспособность клиента. Знание налогового законодательства : понимание особенностей налогообложения лизинговых сделок, оптимизация налоговой эффективности сделки.

: понимание особенностей налогообложения лизинговых сделок, оптимизация налоговой эффективности сделки. Юридическая грамотность : знание гражданского и коммерческого права, особенностей лизингового законодательства, навыки составления и проверки договоров.

: знание гражданского и коммерческого права, особенностей лизингового законодательства, навыки составления и проверки договоров. Навыки оценки активов : умение определять рыночную и ликвидационную стоимость оборудования, транспорта и других предметов лизинга.

: умение определять рыночную и ликвидационную стоимость оборудования, транспорта и других предметов лизинга. Знание отрасли клиента : понимание специфики бизнеса лизингополучателя, отраслевых рисков и возможностей.

: понимание специфики бизнеса лизингополучателя, отраслевых рисков и возможностей. Цифровая грамотность: уверенное владение CRM-системами, программами финансового моделирования, инструментами бизнес-аналитики.

Soft skills (личностные качества):

Навыки ведения переговоров : способность эффективно коммуницировать с клиентами, поставщиками и внутренними службами компании.

: способность эффективно коммуницировать с клиентами, поставщиками и внутренними службами компании. Клиентоориентированность : умение выявлять реальные потребности клиента и предлагать оптимальные решения.

: умение выявлять реальные потребности клиента и предлагать оптимальные решения. Аналитическое мышление : способность критически оценивать информацию, выявлять скрытые риски и возможности.

: способность критически оценивать информацию, выявлять скрытые риски и возможности. Стрессоустойчивость : умение сохранять работоспособность в условиях жестких дедлайнов и высокой неопределенности.

: умение сохранять работоспособность в условиях жестких дедлайнов и высокой неопределенности. Мультизадачность : способность эффективно управлять множеством проектов одновременно.

: способность эффективно управлять множеством проектов одновременно. Этичность и ответственность: высокие моральные стандарты при работе с финансовыми обязательствами клиентов.

Образование играет значимую роль для успешного старта в профессии. Оптимальной базой служит высшее экономическое, финансовое или юридическое образование. Дополнительную ценность представляют профессиональные сертификаты в области финансового анализа (CFA, FRM) и специализированные курсы по лизингу.

В 2025 году на рынке труда особенно ценятся менеджеры по лизингу, обладающие междисциплинарными компетенциями – сочетанием финансовых знаний с техническим пониманием предметов лизинга. Например, специалист, разбирающийся одновременно в финансах и в промышленном оборудовании, может точнее оценить риски проекта и предложить более конкурентоспособные условия. 🔧📊

Не менее важным аспектом квалификации является постоянное совершенствование навыков. Отрасль лизинга динамично развивается, появляются новые финансовые инструменты, меняется законодательство, трансформируются бизнес-модели. Успешный менеджер по лизингу должен уделять не менее 5-10% рабочего времени профессиональному развитию и обучению.

Карьерные перспективы и возможности роста в лизинге

Лизинговая индустрия предлагает динамичные и разнообразные карьерные траектории для амбициозных профессионалов. Именно это сочетание финансовой стабильности и возможностей для профессионального развития делает профессию менеджера по лизингу привлекательной для талантливых специалистов. 🚀

Рассмотрим основные этапы карьерного роста в лизинговом бизнесе:

Младший менеджер по лизингу (1-2 года): работа с типовыми клиентами, освоение базовых навыков, выполнение стандартных операций под руководством наставника. Менеджер по лизингу (2-4 года): самостоятельное ведение клиентов среднего сегмента, формирование собственного портфеля сделок. Старший менеджер по лизингу (4-6 лет): работа с крупными клиентами и сложноструктурированными сделками, наставничество над младшими коллегами. Руководитель группы (6-8 лет): управление командой менеджеров, контроль выполнения KPI, разработка стратегии привлечения клиентов. Директор по продажам (8+ лет): формирование продуктовой линейки, разработка ценовой политики, управление крупным подразделением.

Помимо вертикального роста, лизинговая индустрия предлагает интересные возможности для горизонтального развития. Опытный менеджер по лизингу может специализироваться на определенном типе активов (авиационный лизинг, IT-лизинг) или перейти в смежные области:

Риск-менеджмент : разработка методологии оценки рисков лизинговых сделок, создание скоринговых моделей.

: разработка методологии оценки рисков лизинговых сделок, создание скоринговых моделей. Продуктовое направление : создание и развитие новых лизинговых продуктов, адаптация международных практик.

: создание и развитие новых лизинговых продуктов, адаптация международных практик. Маркетинг лизинговых услуг : разработка стратегий продвижения, анализ конкурентной среды.

: разработка стратегий продвижения, анализ конкурентной среды. Финансовое консультирование: оказание консалтинговых услуг по оптимизации финансовой структуры бизнеса.

Финансовые перспективы в лизинговой отрасли также заслуживают внимания. Согласно данным исследовательского агентства "Финансовый рынок", доход успешного менеджера по лизингу в 2025 году складывается из фиксированной части (50-70 тыс. руб.) и переменной, зависящей от объема и качества сделок (от 50 до 200+ тыс. руб.). Топ-менеджеры лизинговых компаний могут рассчитывать на совокупный доход от 350 тыс. руб. и выше.

Важно отметить, что карьера в лизинге требует постоянного профессионального развития. Конкурентное преимущество получают специалисты, инвестирующие в дополнительное образование, отраслевую специализацию, развитие цифровых компетенций. В 2025 году особенно ценятся менеджеры, обладающие навыками в области устойчивого финансирования (ESG-лизинг) и зеленых технологий.

Для построения успешной карьеры в лизинговом бизнесе рекомендуется:

Развивать экспертизу в конкретной нише (транспортный лизинг, лизинг оборудования, IT-лизинг)

Формировать профессиональную сеть контактов в отрасли

Участвовать в отраслевых конференциях и выставках

Следить за международными трендами в лизинговой индустрии

Развивать навыки финансового моделирования и анализа big data

Инвестиции в профессиональное развитие окупаются в лизинговой сфере выше среднего по финансовому сектору. Специалисты, получившие дополнительную квалификацию или отраслевую специализацию, могут рассчитывать на повышение дохода на 20-35% в течение года после завершения обучения. 📈