5 основных видов интервью: классификация и особенности формата

Интервью — золотой ключ к созданию захватывающих материалов, который открывает двери к эксклюзивной информации, уникальным экспертным мнениям и личностным историям. Мастерство проведения разных типов интервью определяет профессиональный уровень журналиста, HR-специалиста и исследователя. Однако многие специалисты используют лишь 1-2 формата из всего богатого арсенала интервьюирования, лишая себя возможности получить наиболее ценные данные. 🎯 Разберемся, какие 5 основных видов существуют и как их грамотно применять в 2025 году.

Что такое интервью: суть и роль в современной журналистике

Интервью — это целенаправленная беседа, в ходе которой интервьюер задает вопросы собеседнику с целью получения информации, мнений или личностных характеристик. В журналистике интервью выполняет двойную функцию: оно одновременно является методом сбора информации и жанром представления материала. 📝

В условиях информационного перенасыщения 2025 года интервью приобретает особую ценность как формат, позволяющий аудитории получить выверенную, структурированную информацию "из первых рук", минуя множество посредников и интерпретаторов.

Анна Соколова, главный редактор новостного портала Когда я только начинала работать в журналистике десять лет назад, мы проводили преимущественно информационные интервью — прямые, серьезные, без лишних эмоций. Но однажды нам предстояло взять комментарий у министра образования о спорной реформе. Я пошла по стандартному пути, задавая технические вопросы о механизмах внедрения. Результат? Идеально вылизанные, заготовленные пресс-службой ответы без какой-либо ценности. Мой коллега выбрал иной подход — он провел проблемное интервью, сфокусировавшись на противоречиях реформы и реакции педагогического сообщества. Он задавал острые вопросы, подкрепленные конкретными примерами с мест. В какой-то момент министр вышел из официального образа и начал говорить искренне о трудностях внедрения и о том, чем пришлось пожертвовать ради компромисса. Материал получил огромный резонанс и привел к публичным дебатам, которые в итоге улучшили некоторые аспекты реформы. Тогда я поняла: выбор формата интервью — это не просто техническое решение, а стратегический инструмент, определяющий, получишь ты заготовленные фразы или реальный, часто неожиданный инсайт.

Роль интервью значительно трансформировалась под влиянием цифровых технологий. Проведение интервью сегодня характеризуется несколькими важными тенденциями:

Мультиформатность — одно интервью может быть представлено в текстовом, аудио- и видеоформате

Интерактивность — вовлечение аудитории в процесс интервьюирования

Персонализация — адаптация вопросов и подходов к индивидуальным особенностям собеседника

Верификация в режиме реального времени — проверка фактов непосредственно во время беседы

Прозрачность процесса — аудитория часто видит не только финальную версию, но и закулисье интервью

Несмотря на развитие технологий, сущность интервью остается неизменной — установление доверительного контакта между интервьюером и респондентом для получения достоверной, глубокой информации.

Компонент интервью Функция Трансформация в 2025 году Подготовка Сбор информации о респонденте и теме Использование AI-аналитики для формирования досье Вопросы Получение информации по заданной теме Динамическая корректировка на основе биометрических показателей респондента Слушание Восприятие и анализ ответов Дополненное слушание с помощью ИИ-анализа эмоций Запись Фиксация полученной информации Мультимодальная запись с автоматизированной транскрипцией Публикация Представление материала аудитории Персонализированный мультиформат с интерактивными элементами

Информационные и аналитические виды интервью

Информационное и аналитическое интервью представляют собой два фундаментальных направления жанра, каждое из которых преследует различные цели и требует особого подхода к проведению. Понимание их отличий позволяет интервьюеру эффективно выбирать и применять нужный формат в зависимости от конкретной задачи. 🔍

Информационное интервью

Информационное интервью ориентировано на получение фактов, событий, новостей, связанных с конкретным информационным поводом. Главная цель — ответить на базовые вопросы: что, где, когда, кто, как произошло.

Основные характеристики:

Лаконичность и фактологическая точность — в центре внимания конкретные сведения

Строгая структура вопросов, направленных на уточнение деталей события

Минимальное внимание к личности респондента, фокус на его роли как источника информации

Оперативность проведения и публикации (часто в течение нескольких часов после события)

Нейтральный тон интервьюера, избегание оценок и интерпретаций

В 2025 году информационные интервью характеризуются повышенной зависимостью от технологических инструментов верификации. Интервьюеры используют машинное обучение для мгновенной проверки озвучиваемых фактов и выявления несоответствий в словах респондента.

Аналитическое интервью

Аналитическое интервью направлено на глубокое исследование проблемы, явления или тенденции. Его цель — не просто собрать факты, а разобраться в причинно-следственных связях, получить экспертную оценку ситуации, проанализировать разные аспекты вопроса.

Глубина и многоплановость — вопросы затрагивают различные аспекты темы

Подробная подготовка с изучением контекста и предыдущих экспертных мнений

Привлечение респондентов, обладающих экспертностью в исследуемом вопросе

Логическое построение беседы, переход от общего к частному или наоборот

Возможность использования провокационных вопросов для выявления неочевидных аспектов

В условиях 2025 года аналитические интервью приобретают черты коллаборативной аналитики — интервьюер и респондент совместно обращаются к данным, визуализациям и моделям прогнозирования для более глубокого погружения в тему.

Параметр Информационное интервью Аналитическое интервью Основной вопрос "Что произошло?" "Почему это произошло и что это значит?" Временной фокус Актуальное настоящее Анализ прошлого, прогноз будущего Продолжительность 5-15 минут 30-90 минут Подготовка Краткая, фокус на актуальных фактах Углубленная, с изучением многочисленных источников Формат вопросов Преимущественно закрытые Преимущественно открытые, уточняющие Выбор респондента Участники события, очевидцы Эксперты, аналитики, лица, принимающие решения Целевая аудитория Широкая Заинтересованная, отраслевая

Выбор между информационным и аналитическим форматом определяется несколькими ключевыми факторами: информационным поводом, доступным временем для подготовки и проведения, статусом и компетенциями респондента, целевой аудиторией и редакционной политикой.

Портретные и проблемные интервью: ключевые отличия

Портретные и проблемные интервью — два мощных формата, реализующих разные цели и работающих с различными информационными пластами. Понимание их специфики позволяет журналистам и исследователям выбирать оптимальный инструмент для раскрытия личности или освещения сложных общественных вопросов. 👥

Портретное интервью

Портретное интервью фокусируется на личности респондента, его биографии, ценностях, мировоззрении и деятельности. Основная задача — создать многомерный образ человека, раскрыть его индивидуальность и мотивы.

Характерные черты портретного интервью:

Внимание к детализированному жизненному пути и поворотным моментам биографии

Выявление личностных качеств, привычек, предпочтений респондента

Исследование системы ценностей и принципов, которыми руководствуется человек

Создание психологического портрета через деликатные, но глубокие вопросы

Наблюдение за невербальными проявлениями, обстановкой, в которой находится респондент

В 2025 году портретные интервью всё чаще проводятся в иммерсивных форматах — от трехмерной реконструкции жизненных пространств респондента до виртуальных туров по значимым для него местам с параллельным комментированием.

Проблемное интервью

Проблемное интервью концентрируется на социально значимой проблеме или противоречии, а собеседник выступает как компетентный источник мнений, фактов или решений. Главная цель — всесторонний анализ проблемы и возможных подходов к ее решению.

Ключевые особенности проблемного интервью:

Четкое определение и формулировка обсуждаемой проблемы

Выстраивание логики вопросов от выявления сути проблемы к поиску ее решений

Включение в беседу противоположных точек зрения для создания диалектического анализа

Выяснение причинно-следственных связей и факторов, влияющих на ситуацию

Ориентация на конкретные предложения и практические шаги для преодоления проблемы

Тренд 2025 года — мультиперспективные проблемные интервью, где один интервьюер последовательно беседует с несколькими экспертами с разными точками зрения, создавая полифоническое исследование проблемы.

Дмитрий Корнев, интервьюер HR-службы крупного холдинга Наша компания внедряла новую систему оценки персонала, и меня назначили ответственным за проведение интервью с руководителями отделов. Я подготовил стандартный набор вопросов о процессах, показателях и ожиданиях. Первые пять интервью прошли гладко, но я не получал никакой действительно ценной информации — только общие фразы о "важности инициативы" и "поддержке корпоративных ценностей". На шестом интервью я решил кардинально сменить подход. Вместо проблемного интервью о внедрении системы я провел портретное интервью с директором производства — харизматичным лидером с 15-летним стажем. Я спрашивал о его личном пути в компании, о том, как он сам оценивал своих сотрудников все эти годы, какие ошибки совершал, а какие методы считает своими профессиональными находками. Беседа радикально изменилась. Директор расслабился, стал рассказывать конкретные истории, делиться своими мыслями. И вдруг он произнес фразу, которая стала ключевой для всего проекта: "Знаете, любая формализованная система оценки — это инструмент, который должен помогать, а не мешать. Если у руководителя будет чувство, что система отнимает у него авторитет и право на собственное суждение, он саботирует её, даже не осознавая этого". На основе этого инсайта мы существенно скорректировали нашу коммуникационную стратегию внедрения системы и придали ей более гибкий характер. Результат превзошел ожидания — сопротивление изменениям было минимальным, а вовлеченность руководителей максимальной. С тех пор я всегда комбинирую разные виды интервью, даже если изначально задача кажется строго функциональной.

Сравнительный анализ портретных и проблемных интервью:

Фокус внимания: человек vs. проблема

Хронологическая структура vs. логическая структура

Эмоциональное вовлечение vs. аналитический подход

Индивидуализированные вопросы vs. системные вопросы

Биографический контекст vs. общественный контекст

При выборе между портретным и проблемным интервью специалисты руководствуются несколькими критериями: информационным поводом, социальной значимостью личности респондента, редакционной политикой, запросом аудитории и потенциалом резонанса.

Экспертное интервью и его профессиональные особенности

Экспертное интервью выделяется среди других форматов своей специфической направленностью на получение профессионального мнения, научной оценки или специализированной интерпретации событий и явлений. Этот формат требует особой подготовки и владения техниками, позволяющими максимально раскрыть компетенции собеседника. 🔬

Экспертное интервью — это целенаправленная беседа с лицом, обладающим специальными знаниями, квалификацией и опытом в определенной области. Цель такого интервью — получить квалифицированный анализ, профессиональную оценку или прогноз развития ситуации.

Ключевые характеристики экспертного интервью:

Профессиональная компетентность респондента подтверждается его образованием, опытом, достижениями

Глубокая предварительная подготовка интервьюера в предметной области

Использование профессиональной терминологии с её последующей адаптацией для аудитории

Логическая последовательность вопросов, обеспечивающая системный анализ темы

Временная перспектива, включающая исторический контекст и прогноз развития ситуации

Эксперты, в зависимости от своей роли и области деятельности, могут выступать в нескольких качествах:

Аналитик — интерпретирует события через призму специальных знаний

Оценщик — дает профессиональное суждение о качестве, соответствии нормам, рисках

Прогнозист — строит обоснованные модели будущего развития процессов

Верификатор — подтверждает или опровергает достоверность фактов

Методолог — предлагает подходы к решению проблем на основе научных методов

В 2025 году экспертные интервью всё чаще проводятся с использованием дополненной реальности и интерактивных визуализаций, позволяющих эксперту наглядно демонстрировать сложные концепции, данные и модели непосредственно в ходе беседы.

Профессиональные особенности проведения экспертного интервью:

Тщательный выбор эксперта — оценка его реальной компетентности, независимости и способности доступно излагать сложные концепции Углубленная подготовка — изучение предметной области, терминологии, научных публикаций эксперта Структурирование беседы — от общих понятий к специфическим нюансам, с логическими переходами между темами Балансирование сложности — обеспечение понятности для аудитории без примитивизации содержания Фактчекинг в процессе — использование профессиональных источников для верификации данных

Особую роль в экспертном интервью играет постпродакшн — обработка материала после беседы. Здесь важно сохранить баланс между аутентичностью экспертного высказывания и его доступностью для целевой аудитории.

Этап работы Действия интервьюера Типичные ошибки Подготовка Изучение научных работ эксперта, составление глоссария терминов, формулировка узконаправленных вопросов Недостаточное погружение в тему, что приводит к поверхностным вопросам Проведение Задавание открытых вопросов, запрос конкретных примеров, уточнение сложных концепций Перебивание эксперта, навязывание собственных интерпретаций Обработка Сохранение точности терминологии, добавление пояснений для аудитории, визуализация ключевых данных Искажение экспертных оценок ради сенсационности Публикация Предварительное согласование с экспертом, особенно для узкоспециализированных тем Произвольное сокращение, меняющее смысл оценок эксперта Продвижение Акцентирование уникальности экспертной оценки, планирование тематического продолжения Чрезмерное упрощение в анонсах, искажающее суть экспертного мнения

Как выбрать подходящий вид интервью для разных задач

Выбор оптимального формата интервью — это стратегическое решение, определяющее эффективность взаимодействия с респондентом и качество получаемой информации. Правильный выбор зависит от комплекса факторов, включающих цель исследования, характеристики собеседника и контекст коммуникации. 🎯

Алгоритм выбора формата интервью для профессиональных задач:

Определение главной цели — что именно вы хотите получить в результате: факты, мнения, анализ, личностный портрет? Анализ контекста — в какой ситуации проводится интервью, насколько актуальна тема, какие существуют ограничения? Оценка ресурсов — сколько времени доступно на подготовку и проведение, какими техническими средствами вы располагаете? Изучение респондента — кто ваш собеседник, каков его статус, область компетенции, личностные особенности? Анализ аудитории — кто будет конечным потребителем полученной информации, каковы их ожидания и потребности?

В зависимости от контекста применения, разные профессиональные области требуют специфического подхода к выбору формата интервью:

Журналистика: выбор определяется редакционной политикой, информационным поводом, доступностью источников

зависимость от уровня вакансии, корпоративной культуры, этапа отбора кандидатов

методология исследования, требования к валидности, этические ограничения

сегмент аудитории, стадия жизненного цикла продукта, конкурентная ситуация

процессуальный статус опрашиваемого, предмет разбирательства, правовые рамки

Для принятия обоснованного решения о выборе формата интервью полезно использовать матрицу соответствия, сопоставляющую профессиональные задачи и оптимальные виды интервью:

Критерии выбора формата в зависимости от типа задачи:

При необходимости быстрого сбора фактов → информационное интервью

Для глубокого понимания причин и следствий → аналитическое интервью

При фокусе на личности и мотивации → портретное интервью

Для всестороннего исследования противоречия → проблемное интервью

При необходимости профессиональной оценки → экспертное интервью

В реальной практике часто применяется гибридный подход — комбинирование нескольких форматов в рамках одной беседы. Например, интервью может начинаться как информационное, переходить в аналитическую фазу и завершаться элементами портретного формата.

Современные технологии расширяют возможности проведения интервью в 2025 году:

Использование AI-ассистентов для генерации дополнительных вопросов в режиме реального времени

Анализ биометрических данных респондента для оценки эмоционального состояния и корректировки хода беседы

Применение виртуальных сред для моделирования реальных ситуаций при проблемных интервью

Асинхронные форматы с многоэтапным обменом вопросами и ответами через защищенные платформы

Многоязычные интервью с синхронным AI-переводом для международных проектов

Независимо от выбранного формата, качественное интервью должно соответствовать нескольким универсальным критериям:

Этичность проведения и уважение к личным границам респондента

Достоверность получаемой информации и её последующая верификация

Прозрачность целей и процедуры для всех участников

Соответствие методологическим стандартам профессиональной области

Результативность в контексте поставленных задач

Динамика развития межличностных коммуникаций в цифровую эпоху требует от профессионалов регулярного обновления навыков проведения различных видов интервью и адаптации классических подходов к новым форматам взаимодействия.