5 основных видов интервью: классификация и особенности формата#Методы опросов и социология данных
Для кого эта статья:
- Журналисты, заинтересованные в улучшении своих навыков интервьюирования
- HR-специалисты, желающие повысить эффективность подбора кадров
- Исследователи и аналитики, работающие с различными форматами данных и интервью
Интервью — золотой ключ к созданию захватывающих материалов, который открывает двери к эксклюзивной информации, уникальным экспертным мнениям и личностным историям. Мастерство проведения разных типов интервью определяет профессиональный уровень журналиста, HR-специалиста и исследователя. Однако многие специалисты используют лишь 1-2 формата из всего богатого арсенала интервьюирования, лишая себя возможности получить наиболее ценные данные. 🎯 Разберемся, какие 5 основных видов существуют и как их грамотно применять в 2025 году.
Что такое интервью: суть и роль в современной журналистике
Интервью — это целенаправленная беседа, в ходе которой интервьюер задает вопросы собеседнику с целью получения информации, мнений или личностных характеристик. В журналистике интервью выполняет двойную функцию: оно одновременно является методом сбора информации и жанром представления материала. 📝
В условиях информационного перенасыщения 2025 года интервью приобретает особую ценность как формат, позволяющий аудитории получить выверенную, структурированную информацию "из первых рук", минуя множество посредников и интерпретаторов.
Анна Соколова, главный редактор новостного портала
Когда я только начинала работать в журналистике десять лет назад, мы проводили преимущественно информационные интервью — прямые, серьезные, без лишних эмоций. Но однажды нам предстояло взять комментарий у министра образования о спорной реформе. Я пошла по стандартному пути, задавая технические вопросы о механизмах внедрения. Результат? Идеально вылизанные, заготовленные пресс-службой ответы без какой-либо ценности.
Мой коллега выбрал иной подход — он провел проблемное интервью, сфокусировавшись на противоречиях реформы и реакции педагогического сообщества. Он задавал острые вопросы, подкрепленные конкретными примерами с мест. В какой-то момент министр вышел из официального образа и начал говорить искренне о трудностях внедрения и о том, чем пришлось пожертвовать ради компромисса. Материал получил огромный резонанс и привел к публичным дебатам, которые в итоге улучшили некоторые аспекты реформы.
Тогда я поняла: выбор формата интервью — это не просто техническое решение, а стратегический инструмент, определяющий, получишь ты заготовленные фразы или реальный, часто неожиданный инсайт.
Роль интервью значительно трансформировалась под влиянием цифровых технологий. Проведение интервью сегодня характеризуется несколькими важными тенденциями:
- Мультиформатность — одно интервью может быть представлено в текстовом, аудио- и видеоформате
- Интерактивность — вовлечение аудитории в процесс интервьюирования
- Персонализация — адаптация вопросов и подходов к индивидуальным особенностям собеседника
- Верификация в режиме реального времени — проверка фактов непосредственно во время беседы
- Прозрачность процесса — аудитория часто видит не только финальную версию, но и закулисье интервью
Несмотря на развитие технологий, сущность интервью остается неизменной — установление доверительного контакта между интервьюером и респондентом для получения достоверной, глубокой информации.
|Компонент интервью
|Функция
|Трансформация в 2025 году
|Подготовка
|Сбор информации о респонденте и теме
|Использование AI-аналитики для формирования досье
|Вопросы
|Получение информации по заданной теме
|Динамическая корректировка на основе биометрических показателей респондента
|Слушание
|Восприятие и анализ ответов
|Дополненное слушание с помощью ИИ-анализа эмоций
|Запись
|Фиксация полученной информации
|Мультимодальная запись с автоматизированной транскрипцией
|Публикация
|Представление материала аудитории
|Персонализированный мультиформат с интерактивными элементами
Информационные и аналитические виды интервью
Информационное и аналитическое интервью представляют собой два фундаментальных направления жанра, каждое из которых преследует различные цели и требует особого подхода к проведению. Понимание их отличий позволяет интервьюеру эффективно выбирать и применять нужный формат в зависимости от конкретной задачи. 🔍
Информационное интервью
Информационное интервью ориентировано на получение фактов, событий, новостей, связанных с конкретным информационным поводом. Главная цель — ответить на базовые вопросы: что, где, когда, кто, как произошло.
Основные характеристики:
- Лаконичность и фактологическая точность — в центре внимания конкретные сведения
- Строгая структура вопросов, направленных на уточнение деталей события
- Минимальное внимание к личности респондента, фокус на его роли как источника информации
- Оперативность проведения и публикации (часто в течение нескольких часов после события)
- Нейтральный тон интервьюера, избегание оценок и интерпретаций
В 2025 году информационные интервью характеризуются повышенной зависимостью от технологических инструментов верификации. Интервьюеры используют машинное обучение для мгновенной проверки озвучиваемых фактов и выявления несоответствий в словах респондента.
Аналитическое интервью
Аналитическое интервью направлено на глубокое исследование проблемы, явления или тенденции. Его цель — не просто собрать факты, а разобраться в причинно-следственных связях, получить экспертную оценку ситуации, проанализировать разные аспекты вопроса.
- Глубина и многоплановость — вопросы затрагивают различные аспекты темы
- Подробная подготовка с изучением контекста и предыдущих экспертных мнений
- Привлечение респондентов, обладающих экспертностью в исследуемом вопросе
- Логическое построение беседы, переход от общего к частному или наоборот
- Возможность использования провокационных вопросов для выявления неочевидных аспектов
В условиях 2025 года аналитические интервью приобретают черты коллаборативной аналитики — интервьюер и респондент совместно обращаются к данным, визуализациям и моделям прогнозирования для более глубокого погружения в тему.
|Параметр
|Информационное интервью
|Аналитическое интервью
|Основной вопрос
|"Что произошло?"
|"Почему это произошло и что это значит?"
|Временной фокус
|Актуальное настоящее
|Анализ прошлого, прогноз будущего
|Продолжительность
|5-15 минут
|30-90 минут
|Подготовка
|Краткая, фокус на актуальных фактах
|Углубленная, с изучением многочисленных источников
|Формат вопросов
|Преимущественно закрытые
|Преимущественно открытые, уточняющие
|Выбор респондента
|Участники события, очевидцы
|Эксперты, аналитики, лица, принимающие решения
|Целевая аудитория
|Широкая
|Заинтересованная, отраслевая
Выбор между информационным и аналитическим форматом определяется несколькими ключевыми факторами: информационным поводом, доступным временем для подготовки и проведения, статусом и компетенциями респондента, целевой аудиторией и редакционной политикой.
Портретные и проблемные интервью: ключевые отличия
Портретные и проблемные интервью — два мощных формата, реализующих разные цели и работающих с различными информационными пластами. Понимание их специфики позволяет журналистам и исследователям выбирать оптимальный инструмент для раскрытия личности или освещения сложных общественных вопросов. 👥
Портретное интервью
Портретное интервью фокусируется на личности респондента, его биографии, ценностях, мировоззрении и деятельности. Основная задача — создать многомерный образ человека, раскрыть его индивидуальность и мотивы.
Характерные черты портретного интервью:
- Внимание к детализированному жизненному пути и поворотным моментам биографии
- Выявление личностных качеств, привычек, предпочтений респондента
- Исследование системы ценностей и принципов, которыми руководствуется человек
- Создание психологического портрета через деликатные, но глубокие вопросы
- Наблюдение за невербальными проявлениями, обстановкой, в которой находится респондент
В 2025 году портретные интервью всё чаще проводятся в иммерсивных форматах — от трехмерной реконструкции жизненных пространств респондента до виртуальных туров по значимым для него местам с параллельным комментированием.
Проблемное интервью
Проблемное интервью концентрируется на социально значимой проблеме или противоречии, а собеседник выступает как компетентный источник мнений, фактов или решений. Главная цель — всесторонний анализ проблемы и возможных подходов к ее решению.
Ключевые особенности проблемного интервью:
- Четкое определение и формулировка обсуждаемой проблемы
- Выстраивание логики вопросов от выявления сути проблемы к поиску ее решений
- Включение в беседу противоположных точек зрения для создания диалектического анализа
- Выяснение причинно-следственных связей и факторов, влияющих на ситуацию
- Ориентация на конкретные предложения и практические шаги для преодоления проблемы
Тренд 2025 года — мультиперспективные проблемные интервью, где один интервьюер последовательно беседует с несколькими экспертами с разными точками зрения, создавая полифоническое исследование проблемы.
Дмитрий Корнев, интервьюер HR-службы крупного холдинга
Наша компания внедряла новую систему оценки персонала, и меня назначили ответственным за проведение интервью с руководителями отделов. Я подготовил стандартный набор вопросов о процессах, показателях и ожиданиях.
Первые пять интервью прошли гладко, но я не получал никакой действительно ценной информации — только общие фразы о "важности инициативы" и "поддержке корпоративных ценностей". На шестом интервью я решил кардинально сменить подход.
Вместо проблемного интервью о внедрении системы я провел портретное интервью с директором производства — харизматичным лидером с 15-летним стажем. Я спрашивал о его личном пути в компании, о том, как он сам оценивал своих сотрудников все эти годы, какие ошибки совершал, а какие методы считает своими профессиональными находками.
Беседа радикально изменилась. Директор расслабился, стал рассказывать конкретные истории, делиться своими мыслями. И вдруг он произнес фразу, которая стала ключевой для всего проекта: "Знаете, любая формализованная система оценки — это инструмент, который должен помогать, а не мешать. Если у руководителя будет чувство, что система отнимает у него авторитет и право на собственное суждение, он саботирует её, даже не осознавая этого".
На основе этого инсайта мы существенно скорректировали нашу коммуникационную стратегию внедрения системы и придали ей более гибкий характер. Результат превзошел ожидания — сопротивление изменениям было минимальным, а вовлеченность руководителей максимальной. С тех пор я всегда комбинирую разные виды интервью, даже если изначально задача кажется строго функциональной.
Сравнительный анализ портретных и проблемных интервью:
- Фокус внимания: человек vs. проблема
- Хронологическая структура vs. логическая структура
- Эмоциональное вовлечение vs. аналитический подход
- Индивидуализированные вопросы vs. системные вопросы
- Биографический контекст vs. общественный контекст
При выборе между портретным и проблемным интервью специалисты руководствуются несколькими критериями: информационным поводом, социальной значимостью личности респондента, редакционной политикой, запросом аудитории и потенциалом резонанса.
Экспертное интервью и его профессиональные особенности
Экспертное интервью выделяется среди других форматов своей специфической направленностью на получение профессионального мнения, научной оценки или специализированной интерпретации событий и явлений. Этот формат требует особой подготовки и владения техниками, позволяющими максимально раскрыть компетенции собеседника. 🔬
Экспертное интервью — это целенаправленная беседа с лицом, обладающим специальными знаниями, квалификацией и опытом в определенной области. Цель такого интервью — получить квалифицированный анализ, профессиональную оценку или прогноз развития ситуации.
Ключевые характеристики экспертного интервью:
- Профессиональная компетентность респондента подтверждается его образованием, опытом, достижениями
- Глубокая предварительная подготовка интервьюера в предметной области
- Использование профессиональной терминологии с её последующей адаптацией для аудитории
- Логическая последовательность вопросов, обеспечивающая системный анализ темы
- Временная перспектива, включающая исторический контекст и прогноз развития ситуации
Эксперты, в зависимости от своей роли и области деятельности, могут выступать в нескольких качествах:
- Аналитик — интерпретирует события через призму специальных знаний
- Оценщик — дает профессиональное суждение о качестве, соответствии нормам, рисках
- Прогнозист — строит обоснованные модели будущего развития процессов
- Верификатор — подтверждает или опровергает достоверность фактов
- Методолог — предлагает подходы к решению проблем на основе научных методов
В 2025 году экспертные интервью всё чаще проводятся с использованием дополненной реальности и интерактивных визуализаций, позволяющих эксперту наглядно демонстрировать сложные концепции, данные и модели непосредственно в ходе беседы.
Профессиональные особенности проведения экспертного интервью:
- Тщательный выбор эксперта — оценка его реальной компетентности, независимости и способности доступно излагать сложные концепции
- Углубленная подготовка — изучение предметной области, терминологии, научных публикаций эксперта
- Структурирование беседы — от общих понятий к специфическим нюансам, с логическими переходами между темами
- Балансирование сложности — обеспечение понятности для аудитории без примитивизации содержания
- Фактчекинг в процессе — использование профессиональных источников для верификации данных
Особую роль в экспертном интервью играет постпродакшн — обработка материала после беседы. Здесь важно сохранить баланс между аутентичностью экспертного высказывания и его доступностью для целевой аудитории.
|Этап работы
|Действия интервьюера
|Типичные ошибки
|Подготовка
|Изучение научных работ эксперта, составление глоссария терминов, формулировка узконаправленных вопросов
|Недостаточное погружение в тему, что приводит к поверхностным вопросам
|Проведение
|Задавание открытых вопросов, запрос конкретных примеров, уточнение сложных концепций
|Перебивание эксперта, навязывание собственных интерпретаций
|Обработка
|Сохранение точности терминологии, добавление пояснений для аудитории, визуализация ключевых данных
|Искажение экспертных оценок ради сенсационности
|Публикация
|Предварительное согласование с экспертом, особенно для узкоспециализированных тем
|Произвольное сокращение, меняющее смысл оценок эксперта
|Продвижение
|Акцентирование уникальности экспертной оценки, планирование тематического продолжения
|Чрезмерное упрощение в анонсах, искажающее суть экспертного мнения
Как выбрать подходящий вид интервью для разных задач
Выбор оптимального формата интервью — это стратегическое решение, определяющее эффективность взаимодействия с респондентом и качество получаемой информации. Правильный выбор зависит от комплекса факторов, включающих цель исследования, характеристики собеседника и контекст коммуникации. 🎯
Алгоритм выбора формата интервью для профессиональных задач:
- Определение главной цели — что именно вы хотите получить в результате: факты, мнения, анализ, личностный портрет?
- Анализ контекста — в какой ситуации проводится интервью, насколько актуальна тема, какие существуют ограничения?
- Оценка ресурсов — сколько времени доступно на подготовку и проведение, какими техническими средствами вы располагаете?
- Изучение респондента — кто ваш собеседник, каков его статус, область компетенции, личностные особенности?
- Анализ аудитории — кто будет конечным потребителем полученной информации, каковы их ожидания и потребности?
В зависимости от контекста применения, разные профессиональные области требуют специфического подхода к выбору формата интервью:
- Журналистика: выбор определяется редакционной политикой, информационным поводом, доступностью источников
- HR и рекрутинг: зависимость от уровня вакансии, корпоративной культуры, этапа отбора кандидатов
- Научные исследования: методология исследования, требования к валидности, этические ограничения
- Маркетинг: сегмент аудитории, стадия жизненного цикла продукта, конкурентная ситуация
- Юриспруденция: процессуальный статус опрашиваемого, предмет разбирательства, правовые рамки
Для принятия обоснованного решения о выборе формата интервью полезно использовать матрицу соответствия, сопоставляющую профессиональные задачи и оптимальные виды интервью:
Критерии выбора формата в зависимости от типа задачи:
- При необходимости быстрого сбора фактов → информационное интервью
- Для глубокого понимания причин и следствий → аналитическое интервью
- При фокусе на личности и мотивации → портретное интервью
- Для всестороннего исследования противоречия → проблемное интервью
- При необходимости профессиональной оценки → экспертное интервью
В реальной практике часто применяется гибридный подход — комбинирование нескольких форматов в рамках одной беседы. Например, интервью может начинаться как информационное, переходить в аналитическую фазу и завершаться элементами портретного формата.
Современные технологии расширяют возможности проведения интервью в 2025 году:
- Использование AI-ассистентов для генерации дополнительных вопросов в режиме реального времени
- Анализ биометрических данных респондента для оценки эмоционального состояния и корректировки хода беседы
- Применение виртуальных сред для моделирования реальных ситуаций при проблемных интервью
- Асинхронные форматы с многоэтапным обменом вопросами и ответами через защищенные платформы
- Многоязычные интервью с синхронным AI-переводом для международных проектов
Независимо от выбранного формата, качественное интервью должно соответствовать нескольким универсальным критериям:
- Этичность проведения и уважение к личным границам респондента
- Достоверность получаемой информации и её последующая верификация
- Прозрачность целей и процедуры для всех участников
- Соответствие методологическим стандартам профессиональной области
- Результативность в контексте поставленных задач
Динамика развития межличностных коммуникаций в цифровую эпоху требует от профессионалов регулярного обновления навыков проведения различных видов интервью и адаптации классических подходов к новым форматам взаимодействия.
Искусство интервьюирования — это баланс между структурированным планом и импровизацией, между аналитическим мышлением и эмоциональным интеллектом. Владение различными форматами интервью расширяет профессиональный арсенал и позволяет добиваться результатов даже в самых сложных коммуникативных ситуациях. Гибкость в выборе и комбинировании подходов — ключевая компетенция современного специалиста, работающего с человеческим фактором, будь то журналистика, HR или социальные исследования.
Павел Лазарев
аналитик по исследованиям