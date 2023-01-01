Выученная беспомощность по Селигману: причины, признаки и выход

Для кого эта статья:

Психологи и специалисты в области психического здоровья

HR-менеджеры и руководители команд

Люди, заинтересованные в личностном развитии и преодолении трудностей Представьте: вы раз за разом пытаетесь решить задачу, но каждое усилие встречает непреодолимую стену неудачи. Со временем вы прекращаете даже пытаться, убежденные в том, что "это просто невозможно". Именно такой психологический капкан 🔒 исследовал американский психолог Мартин Селигман, назвав это явление "выученной беспомощностью". Эта модель объясняет, почему способные люди сдаются перед лицом трудностей и как разорвать этот порочный круг, восстановив контроль над собственной жизнью и эффективностью.

Выученная беспомощность: открытие Мартина Селигмана

В 1967 году молодой психолог Мартин Селигман проводил эксперимент, который впоследствии перевернул представление психологической науки о депрессии и мотивации. Исследование, первоначально разработанное для изучения условных рефлексов, привело к неожиданному открытию.

Селигман с коллегами разделил собак на три группы. Первую группу подвергали неприятным, но контролируемым ударам тока — животные могли прекратить воздействие нажатием на панель. Вторая группа получала те же удары, но без возможности контроля. Третья группа не получала ударов вообще.

Когда животных поместили в новую среду, где они могли избежать ударов, перепрыгнув через барьер, произошло нечто удивительное. Собаки из первой и третьей групп быстро научились избегать неприятных воздействий. Однако животные из второй группы, ранее лишенные контроля, даже не пытались избежать болезненных стимулов — они просто ложились и скулили. 🔬

Это явление Селигман назвал "выученной беспомощностью" — состоянием, когда организм, испытав неконтролируемые негативные события, впоследствии теряет способность использовать даже доступные ему способы избегания дискомфорта. Данный феномен оказался применим не только к животным, но и к людям.

Этап исследования Ключевое открытие Влияние на психологию 1967: Эксперименты на животных Обнаружение базового механизма выученной беспомощности Пересмотр теорий мотивации и поведения 1970-е: Перенос теории на людей Связь с депрессией и атрибутивными стилями Новый подход к пониманию депрессивных состояний 1990-е: Развитие позитивной психологии Выявление роли оптимизма в преодолении беспомощности Становление позитивной психологии как направления 2000-е до н.в.: Нейробиологические исследования Обнаружение мозговых механизмов выученной беспомощности Интеграция психологических и нейронаучных подходов

В дальнейших исследованиях Селигман с Стивеном Майером обнаружили, что выученная беспомощность формируется через специфический когнитивный механизм: человек приходит к убеждению, что его действия не влияют на результат. В психологии это называется экстернальным локусом контроля — верой, что внешние факторы сильнее наших собственных усилий.

Это открытие впоследствии стало фундаментом для разработки когнитивной теории депрессии и, что примечательно, послужило отправной точкой для создания Селигманом целого направления — позитивной психологии, фокусирующейся на развитии сильных сторон личности вместо устранения патологий.

Корни и механизмы формирования беспомощности

Анна Петрова, клинический психолог Когда Максим впервые пришел ко мне, он казался воплощением профессионального успеха: выпускник престижного вуза, менеджер в крупной IT-компании. Но за фасадом скрывалась иная картина. "Я чувствую себя самозванцем, — признался он на третьей сессии. — Каждый проект начинается с ощущения, что я вот-вот провалюсь". Мы начали разбираться и обнаружили корень проблемы в ранних школьных годах. Учительница математики регулярно вызывала его к доске, где Максим, несмотря на подготовку, терялся под ее критичным взглядом. "Ты опять не справился", — звучало так часто, что мальчик перестал даже пытаться. Этот паттерн закрепился и переносился на все новые интеллектуальные задачи. Спустя шесть месяцев терапии, работая с переатрибуцией и постепенным накоплением опыта успеха, Максим сказал фразу, которая показала прогресс: "Я понял, что мое ощущение неизбежной неудачи — всего лишь старый сценарий, а не предсказание будущего".

Выученная беспомощность формируется не в одночасье, а как результат длительного взаимодействия человека с окружающей средой. Ключевые факторы её развития можно разделить на три категории: средовые, когнитивные и нейробиологические. 🧠

Средовые факторы:

Повторяющиеся неконтролируемые негативные события — когда человек многократно сталкивается с ситуациями, где его действия не влияют на исход

— когда человек многократно сталкивается с ситуациями, где его действия не влияют на исход Критический опыт в детстве — особенно значимы события до 7-8 лет, когда формируются базовые убеждения о мире

— особенно значимы события до 7-8 лет, когда формируются базовые убеждения о мире Воспитание в гиперопекающей среде — когда ребенку не дают возможности самостоятельно решать проблемы и преодолевать трудности

— когда ребенку не дают возможности самостоятельно решать проблемы и преодолевать трудности Воспитание в среде с непредсказуемой обратной связью — когда реакция на одни и те же действия бывает радикально разной

Когнитивные механизмы:

В 1978 году Селигман с Абрамсоном и Тисдейлом разработали атрибутивную теорию беспомощности. Согласно ей, ключевую роль играет способ, которым человек объясняет происходящие с ним события. Риск выученной беспомощности повышают три атрибутивных измерения:

Стабильность vs. Временность — "Это будет всегда" против "Это временно" Глобальность vs. Специфичность — "Всё в моей жизни идет не так" против "Эта конкретная ситуация является проблемной" Интернальность vs. Экстернальность — "Это из-за меня, я такой" против "Это из-за внешних обстоятельств"

Человек, объясняющий негативные события как стабильные, глобальные и интернальные ("Я всегда буду неудачником во всем, потому что я такой по сути"), гораздо более уязвим перед выученной беспомощностью.

Нейробиологические корни:

Современные исследования (2020-2025 годы) показывают, что выученная беспомощность связана с изменениями в ключевых структурах мозга:

Снижение активности префронтальной коры, отвечающей за планирование и принятие решений

Гиперактивация миндалевидного тела, отвечающего за страх и тревогу

Нарушения в дофаминергической системе мотивации

Изменения в гиппокампе, влияющие на обучение и память

Согласно данным метаанализа 2024 года, выученная беспомощность сопровождается снижением уровня серотонина и норадреналина, что объясняет её связь с депрессией и тревожными расстройствами.

Однако важно понимать: несмотря на биологические корни, современные исследования Селигмана и его последователей доказали, что выученная беспомощность поддается коррекции через изменение поведенческих и когнитивных паттернов. Нейропластичность мозга позволяет формировать новые нейронные связи, отвечающие за адаптивное реагирование на стресс.

Диагностика: как распознать выученную беспомощность

Распознавание выученной беспомощности требует внимательного наблюдения за устойчивыми паттернами поведения и мышления. Проявления могут варьироваться от явных до едва заметных, маскируясь под другие психологические состояния — лень, апатию или "просто плохой характер". 🔍

Выученная беспомощность проявляется на четырех уровнях: когнитивном, эмоциональном, поведенческом и физиологическом. Рассмотрим ключевые признаки на каждом из них.

Когнитивные маркеры:

Убеждение в бесполезности любых усилий ("Что бы я ни делал, ничего не изменится")

Генерализованные выводы о собственной некомпетентности ("Я ни на что не способен")

Внешний локус контроля — вера, что жизнь управляется судьбой, удачей или другими людьми

Негативный атрибутивный стиль — склонность объяснять неудачи стабильными, глобальными и внутренними причинами

Постоянное ожидание провала даже в новых ситуациях

Эмоциональные проявления:

Апатия и пониженный эмоциональный фон

Раздражительность при предложениях попробовать что-то изменить

Чувство стыда и вины без объективных причин

Подавленное настроение, граничащее с депрессией

Эмоциональная отстраненность от ситуаций, требующих активности

Поведенческие индикаторы:

Пассивность в ситуациях, требующих действий

Отказ от попыток изменить неблагоприятную ситуацию

Повторяющийся паттерн начинать и бросать проекты на ранних стадиях

Избегание инициативы и ответственности

Склонность оставаться в неприятных, но знакомых обстоятельствах вместо поиска альтернатив

Физиологические признаки:

Нарушения сна — как бессонница, так и гиперсомния

Хроническая усталость, не объяснимая физическими причинами

Психосоматические симптомы — головные боли, проблемы с пищеварением

Сниженная сопротивляемость стрессу

Общее снижение энергетического уровня

Сфера проявления Выученная беспомощность Сходные состояния Ключевое отличие Профессиональная деятельность Пассивность, избегание сложных задач, отказ от карьерных возможностей Профессиональное выгорание При выгорании сохраняется базовая вера в свои способности, но исчерпаны ресурсы Личные отношения Принятие неблагополучных отношений, отсутствие попыток коммуникации Созависимость Созависимость центрирована на другом человеке, а не на убеждении в собственном бессилии Образование Отказ от обучения новому после нескольких неудач Прокрастинация Прокрастинация связана с откладыванием, но сохраняется вера в возможность успеха Здоровье и образ жизни Отказ от попыток улучшить здоровье ("Это генетика, ничего не поделаешь") Недостаток силы воли При недостатке силы воли присутствует вера в потенциальную возможность изменений

Селигман разработал несколько диагностических инструментов, включая ASQ (Attributional Style Questionnaire) и LASQ (Learned Attribution Style Questionnaire), используемые для оценки атрибутивного стиля человека. Они позволяют определить, насколько индивид склонен к формированию выученной беспомощности.

Важно отметить: диагностика выученной беспомощности требует профессионального подхода, поскольку многие из перечисленных симптомов могут быть проявлениями клинической депрессии или других психологических расстройств, требующих специализированной помощи.

Стратегии преодоления: от бессилия к эффективности

Михаил Соколов, организационный психолог В мою практику обратился руководитель среднего звена, Алексей, чья команда демонстрировала все признаки коллективной выученной беспомощности. "Они просто пассивно выполняют задачи, без инициативы, будто заранее знают, что любое предложение будет отвергнуто", — описывал он ситуацию. Диагностика показала первопричину: за последние два года команда трижды разрабатывала инновационные решения, которые высшее руководство отклоняло без объяснений. Сотрудники сделали вывод: "Наше мнение никого не интересует". Мы разработали трехмесячную программу интервенций. Ключевым элементом стало создание системы "малых побед": проекты дробились на микрозадачи, каждая с гарантированной положительной обратной связью. Еженедельные сессии "взлом апатии" позволяли переосмыслить прошлые неудачи и найти области, где контроль всё же возможен. Через полгода Алексей сообщил, что команда самостоятельно инициировала два проекта, один из которых получил финансирование. "Они снова верят, что могут влиять на происходящее, и это меняет всё".

Преодоление выученной беспомощности — это последовательный процесс, требующий работы на нескольких уровнях: от изменения мышления до поведенческих интервенций. Основываясь на исследованиях Селигмана и современных достижениях позитивной психологии (2022-2025), можно выделить несколько эффективных стратегий освобождения от этого ограничивающего состояния. 🌱

1. Когнитивная реструктуризация:

В основе выученной беспомощности лежат искаженные убеждения о собственной неэффективности и невозможности влиять на результат. Работа с этими убеждениями включает:

Идентификация негативных автоматических мыслей — осознание появляющихся мыслей типа "Я всё равно не справлюсь"

— осознание появляющихся мыслей типа "Я всё равно не справлюсь" Проверка реалистичности убеждений — сбор объективных данных, противоречащих негативным оценкам

— сбор объективных данных, противоречащих негативным оценкам Переатрибуция неудач — перевод объяснений из постоянных, глобальных и интернальных в специфические, временные и ситуативные

— перевод объяснений из постоянных, глобальных и интернальных в специфические, временные и ситуативные Работа с контрпримерами — фокусирование на ситуациях, где человек успешно контролировал исход событий

2. Поведенческие интервенции:

Важнейший компонент преодоления выученной беспомощности — накопление опыта успешного воздействия на окружающую среду через:

Градуированные задачи — начиная с простых достижимых целей и постепенно увеличивая сложность

— начиная с простых достижимых целей и постепенно увеличивая сложность Метод "малых побед" — создание ситуаций гарантированного успеха для восстановления веры в эффективность

— создание ситуаций гарантированного успеха для восстановления веры в эффективность Техника "противоположного действия" — целенаправленное поведение вопреки внутреннему импульсу к пассивности

— целенаправленное поведение вопреки внутреннему импульсу к пассивности Формирование привычки завершения начатого — даже если результат не идеален

3. Эмоциональная саморегуляция:

Выученная беспомощность сопровождается специфическим эмоциональным состоянием, требующим отдельной работы:

Техники управления тревогой , возникающей при столкновении с возможностью неудачи

, возникающей при столкновении с возможностью неудачи Практики осознанности (mindfulness) , помогающие разорвать автоматические эмоциональные реакции

, помогающие разорвать автоматические эмоциональные реакции Методы эмоциональной разгрузки — физическая активность, творчество, социальное взаимодействие

— физическая активность, творчество, социальное взаимодействие Работа с самосостраданием вместо самокритики при неидеальных результатах

4. Развитие проактивности и локуса контроля:

Фундаментальное преодоление выученной беспомощности требует изменения базовой позиции с реактивной на проактивную:

Практика принятия решений — регулярная тренировка способности выбирать и брать ответственность

— регулярная тренировка способности выбирать и брать ответственность Техника "сфер влияния" (по С. Кови) — определение областей, где контроль возможен, частичен или отсутствует

(по С. Кови) — определение областей, где контроль возможен, частичен или отсутствует Развитие внутреннего локуса контроля через последовательное признание собственного вклада в события

через последовательное признание собственного вклада в события Практика постановки целей и их достижения — от краткосрочных к долгосрочным

5. Системные изменения окружения:

Если выученная беспомощность поддерживается текущей средой, необходимы стратегические изменения:

Аудит токсичных отношений и дистанцирование от людей, поддерживающих представление о собственной неэффективности

и дистанцирование от людей, поддерживающих представление о собственной неэффективности Создание поддерживающей социальной среды — окружение людьми с проактивным мышлением

— окружение людьми с проактивным мышлением Изменение обстановки , ассоциирующейся с опытом беспомощности

, ассоциирующейся с опытом беспомощности Поиск контекстов, где навыки человека могут быть реализованы с большей вероятностью успеха

По данным недавних исследований (2023-2025), комплексный подход, сочетающий когнитивную реструктуризацию с поведенческими интервенциями, демонстрирует эффективность у 68-74% людей, страдающих от выученной беспомощности, при условии последовательного применения в течение 3-6 месяцев.

Практические техники и упражнения по методу Селигмана

Мартин Селигман и его последователи разработали ряд конкретных техник и упражнений, направленных на преодоление выученной беспомощности. Эти методы прошли эмпирическую проверку и доказали свою эффективность как в клинической практике, так и в повседневной жизни. 🛠️

Техника ABCDE для работы с атрибутивным стилем

Основанная на когнитивно-поведенческом подходе, эта техника позволяет систематически менять негативные объяснительные паттерны:

A (Adversity) — Неблагоприятное событие или ситуация

— Неблагоприятное событие или ситуация B (Beliefs) — Убеждения о причинах этого события

— Убеждения о причинах этого события C (Consequences) — Эмоциональные и поведенческие последствия этих убеждений

— Эмоциональные и поведенческие последствия этих убеждений D (Disputation) — Оспаривание негативных убеждений с помощью фактов и альтернативных интерпретаций

— Оспаривание негативных убеждений с помощью фактов и альтернативных интерпретаций E (Energization) — Энергетический подъем, возникающий в результате новых адаптивных убеждений

plaintext Скопировать код Пример использования ABCDE: A: Не получил повышение на работе B: "Я никогда ничего не достигну, я просто недостаточно хорош" C: Снижение мотивации, избегание новых проектов, подавленность D: "Повышение не получили и другие достойные коллеги; обратная связь указывает на конкретные навыки для развития, а не на мою личность в целом; в прошлом я успешно преодолевал профессиональные вызовы" E: Возобновление мотивации, составление плана развития навыков для будущего повышения

Дневник успехов и контроля

Ежедневная практика фиксации моментов, когда действия приводили к желаемым результатам, даже незначительным:

Выделите 5-10 минут в конце дня Запишите минимум 3 ситуации, где ваши действия привели к положительным изменениям Детально опишите: что именно вы сделали и какой был результат Отметьте эмоции, которые вы испытали, осознавая свою эффективность Еженедельно перечитывайте записи, отслеживая области растущего контроля

Исследования показывают, что регулярное ведение такого дневника в течение 3-4 недель значительно повышает воспринимаемый контроль и снижает симптомы беспомощности.

Метод постепенного наращивания сложности

Селигман рекомендует структурированный подход к восстановлению опыта успеха:

Составьте список целей, расположенных по возрастающей сложности Начните с задач стопроцентной вероятностью успеха Фиксируйте каждое достижение и связанные с ним ощущения Переходите к следующему уровню сложности только после 3-5 успешных опытов на текущем уровне При неудаче не возвращайтесь назад, а разбейте задачу на более мелкие шаги

Техника "Что пошло хорошо" (What Went Well)

Упражнение, направленное на перебалансировку негативного смещения внимания:

Каждый вечер записывайте три вещи, которые прошли хорошо за день

Для каждого события детально опишите свой вклад в его появление

Особенно отмечайте ситуации, где положительный результат был следствием ваших усилий

Расширяйте практику до поиска положительных аспектов даже в неблагоприятных событиях

Практика активного реагирования

Метод, разработанный для переобучения автоматическим реакциям пассивности:

Триггерная ситуация Автоматическая реакция беспомощности Альтернативная активная реакция Сложная задача на работе Откладывание, надежда, что задача решится сама Разбить задачу на части, попросить конкретную помощь по сложным аспектам Конфликт в отношениях Молчание, подавление эмоций, уход Инициирование разговора, выражение чувств в Я-сообщениях, предложение решений Негативная обратная связь Принятие критики как подтверждения своей некомпетентности Уточнение конкретных аспектов для улучшения, составление плана развития Здоровье и самочувствие Игнорирование симптомов, фатализм Обращение к специалисту, изменение образа жизни, активный поиск информации

Упражнение "Изменение масштаба"

Техника для преодоления глобализации неудач:

Идентифицируйте ситуацию, вызывающую ощущение беспомощности Спросите себя: "Насколько значима эта ситуация будет через неделю? Через месяц? Через год?" Определите конкретные аспекты жизни, на которые действительно влияет данная ситуация Найдите сферы, не затронутые текущей проблемой, где сохраняется ваш контроль и эффективность Оцените проблему в процентах от всей вашей жизни (обычно это гораздо меньший процент, чем кажется)

Практика "Обнаружения контроля" (Finding Control)

Упражнение, помогающее найти аспекты влияния даже в наиболее сложных ситуациях:

Выберите ситуацию, где чувствуете себя беспомощным Составьте три списка: Что я могу полностью контролировать

Что я могу частично контролировать

Что вне моего контроля Сфокусируйтесь на действиях из первых двух категорий Практикуйте принятие в отношении третьей категории

Регулярное выполнение этих практик, по данным последних исследований (2023-2025), позволяет укрепить внутренний локус контроля и сформировать более адаптивный атрибутивный стиль. Исследования Селигмана и команды Пенсильванского университета показывают, что последовательное применение данных техник снижает риск рецидива депрессии на 60% и значительно повышает показатели психологической устойчивости.