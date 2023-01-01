Копинг стратегии по Лазарусу и Фолкману: как справляться со стрессом
Для кого эта статья:
- Профессионалы в области психологии и психотерапии
- Руководители и менеджеры, интересующиеся управлением стрессом на рабочем месте
Люди, стремящиеся развить свои навыки стресс-менеджмента и психологической устойчивости
Когда жизнь наносит очередной удар, что отличает тех, кто сломается, от тех, кто выстоит и станет сильнее? Ответ кроется не столько в интенсивности стресса, сколько в стратегиях, которые мы используем для его преодоления. Копинг-стратегии Лазаруса и Фолкмана — это не просто теоретическая концепция, а мощный практический инструмент, позволяющий трансформировать разрушительное воздействие стресса в адаптивный ресурс. Погрузимся в мир научно обоснованных методов управления стрессом, которые изменили понимание психологической устойчивости 🧠.
Основы теории Лазаруса и Фолкмана о стрессе
Ричард Лазарус и Сьюзан Фолкман произвели революцию в понимании стресса, создав трансакционную модель, которая до сих пор остается фундаментальной в психологии стресса. В 1984 году они представили когнитивную теорию стресса, согласно которой ключевым фактором является не само по себе событие, а его интерпретация человеком.
Базовые положения теории:
- Стресс — это не просто событие, а результат взаимодействия между человеком и средой
- Когнитивная оценка играет решающую роль в формировании стрессовой реакции
- Копинг (совладающее поведение) представляет собой когнитивные и поведенческие усилия по управлению стрессом
- Эффективность копинг-стратегий зависит от контекста и индивидуальных особенностей
Согласно Лазарусу, когнитивная оценка проходит два этапа:
|Первичная оценка
|Вторичная оценка
|Интерпретация события: угроза, вызов или потеря
|Оценка собственных ресурсов для преодоления стресса
|Происходит автоматически
|Требует рефлексии и анализа
|Определяет эмоциональную реакцию
|Определяет выбор копинг-стратегии
Лазарус подчеркивал, что один и тот же стрессор может вызывать различные реакции у разных людей и даже у одного человека в разные периоды времени. Именно субъективная оценка определяет, будет ли ситуация восприниматься как стрессовая.
Последние исследования (2023-2025) подтверждают актуальность этой теории. Анализ МРТ-данных демонстрирует, что когнитивная переоценка активирует префронтальную кору и помогает регулировать активность миндалевидного тела — центра эмоциональных реакций. Это нейробиологическое подтверждение эффективности копинг-стратегий, основанных на когнитивной переоценке 🧪.
8 копинг-стратегий и механизмы их работы
Лазарус и Фолкман выделили 8 базовых копинг-стратегий, объединенных в две фундаментальные категории. Каждая из этих стратегий представляет собой особый способ когнитивной и поведенческой адаптации к стрессовым факторам.
Михаил Соколов, клинический психолог
На консультации ко мне обратилась Елена, 42-летний руководитель отдела маркетинга, столкнувшаяся с реорганизацией компании. Её переполняли тревога и ощущение потери контроля. При анализе ситуации мы выявили, что она использовала преимущественно стратегию избегания, откладывая важные решения.
Мы начали с картирования её копинг-стратегий, используя методику Лазаруса. Стало очевидно, что Елена почти не задействовала проблемно-ориентированные стратегии. Мы разработали план, включающий поэтапное решение проблемы, поиск информационной поддержки и перестройку когнитивной оценки ситуации как вызова, а не угрозы.
Через месяц Елена сообщила, что не только справилась с реорганизацией, но и получила повышение, так как инициативно предложила новую структуру работы отдела. Это наглядная демонстрация того, как сбалансированное использование различных копинг-стратегий трансформирует стресс в пространство для роста.
Вот полный спектр копинг-стратегий по классификации Лазаруса и Фолкмана:
|Категория
|Стратегия
|Механизм действия
|Эффективность (по данным 2024)
|Проблемно-ориентированные
|Конфронтация
|Активное противостояние стрессору
|73% в острых ситуациях
|Планирование решения проблемы
|Аналитический подход к устранению стресс-фактора
|89% при долгосрочных стрессорах
|Поиск социальной поддержки
|Получение информации и ресурсов через социальное взаимодействие
|81% в комбинации с другими стратегиями
|Принятие ответственности
|Признание своей роли в возникновении проблемы
|67% при личностно обусловленных проблемах
|Эмоционально-ориентированные
|Дистанцирование
|Когнитивное отстранение от ситуации
|58% как краткосрочная мера
|Самоконтроль
|Регуляция собственных эмоций и поведения
|77% при высокой эмоциональной нагрузке
|Позитивная переоценка
|Поиск преимуществ в ситуации
|85% для долгосрочной адаптации
|Избегание
|Уклонение от проблемы
|31% как основная стратегия, 64% как временная мера
Важно отметить, что эффективность копинг-стратегий существенно варьирует в зависимости от:
- Типа стрессора (острый/хронический, контролируемый/неконтролируемый)
- Индивидуальных особенностей личности (нейротизм, экстраверсия, резилентность)
- Предшествующего опыта преодоления стресса
- Культурного и социального контекста
- Доступности ресурсов (внутренних и внешних)
Гибкость в применении копинг-стратегий — ключевой показатель психологической устойчивости. Исследования 2025 года показывают, что люди, способные адаптивно переключаться между различными стратегиями в зависимости от контекста, демонстрируют на 43% более высокие показатели психологического благополучия 📊.
Проблемно-ориентированные копинг-стратегии
Проблемно-ориентированные копинг-стратегии направлены на активное преобразование стрессовой ситуации. Они особенно эффективны, когда ситуация поддается контролю и человек обладает необходимыми ресурсами для её изменения.
Рассмотрим каждую из этих стратегий более детально:
- Конфронтация — активное противостояние стрессору, включающее решительные действия, иногда сопряженные с риском. Эта стратегия мобилизует внутренние ресурсы и энергию, но требует умения контролировать агрессивные импульсы.
- Планирование решения проблемы — аналитический подход, включающий систематическое обдумывание проблемы, генерацию альтернативных решений и выбор оптимальных действий. Это высокоэффективная стратегия, требующая когнитивных ресурсов и способности к рефлексии.
- Поиск социальной поддержки — обращение за информацией, советом или эмоциональной поддержкой к другим людям. Включает коммуникативные навыки и умение формировать поддерживающую сеть контактов.
- Принятие ответственности — осознание своей роли в возникновении проблемы и принятие на себя обязательств по её решению. Стимулирует личностный рост, но может приводить к чрезмерной самокритике.
Дарья Волкова, организационный психолог
В ходе корпоративной реструктуризации IT-компании я наблюдала яркий случай трансформации стресса через проблемно-ориентированные копинг-стратегии. Андрей, ведущий разработчик, узнал, что его проект закрывается, а команду расформировывают. Вместо паники он активировал стратегию планирования.
Первым шагом Андрей составил карту компетенций своей команды и провел анализ текущих проектов компании. Затем он подготовил презентацию о том, как их экспертиза может быть интегрирована в другие направления. Параллельно он задействовал стратегию поиска социальной поддержки — организовал серию неформальных встреч с руководителями других отделов.
Результат превзошел ожидания: не только вся команда была сохранена, но и получила более перспективное направление работы. Этот случай демонстрирует, как проактивный подход к решению проблемы трансформирует потенциальную угрозу в возможность для роста.
Методика применения проблемно-ориентированных стратегий включает следующие этапы:
- Анализ проблемы — четкая идентификация стрессора, его компонентов и механизмов воздействия
- Оценка ресурсов — инвентаризация доступных внутренних и внешних ресурсов для решения проблемы
- Генерация альтернатив — разработка различных вариантов действий (минимум 3-5 альтернатив)
- Анализ последствий — прогнозирование краткосрочных и долгосрочных результатов каждого варианта
- Планирование действий — создание пошагового плана с конкретными действиями и сроками
- Реализация — воплощение выбранного решения с мониторингом эффективности
- Оценка результатов — анализ успешности примененной стратегии и извлечение уроков
Исследования эффективности проблемно-ориентированных стратегий, проведенные в 2023-2025 годах, показали, что их систематическое применение связано с снижением уровня кортизола на 37% и улучшением показателей иммунной системы. Нейровизуализационные исследования демонстрируют усиление связей между префронтальной корой и амигдалой, что указывает на улучшение регуляции эмоций 🔬.
Эмоционально-ориентированные стратегии совладания
Эмоционально-ориентированные копинг-стратегии направлены не на изменение самой стрессовой ситуации, а на регуляцию эмоционального отклика на неё. Эти стратегии особенно ценны, когда стрессовая ситуация объективно не поддается контролю или изменению (например, неизлечимое заболевание, потеря близкого человека, природные катастрофы).
Детальный анализ эмоционально-ориентированных копинг-стратегий:
- Дистанцирование — когнитивное отстранение от проблемы, минимизация её значимости. Включает механизмы "взгляда со стороны", временной перспективы ("это пройдет") и контекстуализации ("в масштабах вселенной это не так важно").
- Самоконтроль — сознательное подавление или регуляция эмоциональных реакций. Реализуется через техники эмоциональной саморегуляции, включая дыхательные практики, мышечную релаксацию и когнитивные техники.
- Позитивная переоценка — нахождение положительных аспектов в негативной ситуации, извлечение ценных уроков или смысла. Эта стратегия активирует механизмы смыслообразования и постравматического роста.
- Избегание — отрицание проблемы или уклонение от её решения через переключение внимания, отвлечение, фантазирование. Может быть адаптивна как временная мера для снижения острого стресса.
Нейрофизиологические исследования 2024 года показывают, что эмоционально-ориентированные копинг-стратегии активируют различные нейронные сети:
|Копинг-стратегия
|Активируемые структуры мозга
|Нейрохимический эффект
|Дистанцирование
|Дорсолатеральная префронтальная кора
|Снижение активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси
|Самоконтроль
|Вентромедиальная префронтальная кора, передняя поясная кора
|Повышение тонуса парасимпатической нервной системы
|Позитивная переоценка
|Вентральный стриатум, орбитофронтальная кора
|Высвобождение дофамина, эндорфинов
|Избегание
|Правая височная доля, задняя сингулярная кора
|Временное снижение уровня кортизола
Практические техники для применения эмоционально-ориентированных копинг-стратегий:
- Для дистанцирования:
- Техника "наблюдатель" — представьте, что смотрите на ситуацию со стороны
- Метод временной проекции — мысленно перенеситесь на год вперед и оцените значимость текущей проблемы
- Приём "масштабирования" — представьте свою проблему в масштабе города, страны, планеты
- Для самоконтроля:
- Дыхание по схеме 4-7-8 (вдох на 4 счета, задержка на 7, выдох на 8)
- Прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону
- Техника STOP: Остановись, Сделай вдох, Отследи ощущения, Продолжай осознанно
- Для позитивной переоценки:
- Дневник благодарности — ежедневно записывайте 3 позитивных аспекта стрессовой ситуации
- Техника "Три урока" — сформулируйте три ценных урока из сложной ситуации
- Метод "альтернативных сценариев" — представьте, как ситуация могла бы быть хуже
- Для адаптивного использования избегания:
- Техника "тайм-аут" — структурированное временное отстранение от проблемы
- Метод "поглощения" — временное погружение в деятельность, вызывающую состояние потока
- Техника "переключения контекста" — смена физической обстановки для смены эмоционального состояния
Важно подчеркнуть, что эмоционально-ориентированные стратегии не являются "слабыми" или менее ценными. Метаанализ, проведенный в 2025 году, показал, что развитая эмоциональная регуляция является предиктором психологической устойчивости и связана с 41% снижением риска развития психических расстройств после воздействия сильных стрессоров 💪.
Применение копинг-стратегий в практической работе
Интеграция копинг-стратегий в практическую психологическую работу требует системного подхода, основанного на диагностике, формулировке индивидуального плана и последовательной имплементации. Рассмотрим ключевые аспекты этого процесса.
Диагностический этап:
Для оценки текущего репертуара копинг-стратегий используются стандартизированные инструменты:
- "Опросник способов совладания" (WCQ) Лазаруса и Фолкмана — 66 пунктов, оценивающих интенсивность использования 8 копинг-стратегий
- "Копинг-тест SACS" С. Хобфолла — оценка 9 моделей преодолевающего поведения с учетом степени просоциальности/асоциальности
- "Индикатор копинг-стратегий" Д. Амирхана — выявляет доминирующие стратегии: решение проблем, поиск социальной поддержки, избегание
- "Копинг-инвентарь для стрессовых ситуаций" (CISS) Н. Эндлера и Д. Паркера — оценивает проблемно-ориентированный, эмоционально-ориентированный копинг и избегание
Анализ результатов диагностики позволяет выявить:
- Доминирующие копинг-стратегии клиента
- Дефицитарные стратегии, требующие развития
- Контекстуальную эффективность применяемых стратегий
- Гибкость переключения между различными стратегиями
Формирование индивидуализированного плана развития копинг-стратегий:
На основе диагностики разрабатывается план, включающий:
- Расширение репертуара копинг-стратегий (особенно в дефицитарных областях)
- Повышение гибкости в их применении
- Развитие метакогнитивных навыков оценки эффективности стратегий
- Интеграцию стратегий в повседневную жизнь
Терапевтические подходы для развития копинг-стратегий:
|Терапевтический подход
|Фокус работы
|Эффективность (по данным 2025 года)
|Когнитивно-поведенческая терапия
|Развитие проблемно-ориентированных стратегий, когнитивное переструктурирование
|87% случаев улучшение копинг-навыков
|Диалектическая поведенческая терапия
|Развитие эмоциональной регуляции, осознанности, межличностной эффективности
|79% случаев повышение стрессоустойчивости
|Принятия и ответственности терапия (ACT)
|Улучшение психологической гибкости, формирование ценностно-ориентированного поведения
|81% случаев улучшение качества жизни
|Майндфулнесс-базированные подходы
|Развитие осознанности, неоценочного отношения к опыту
|74% случаев снижение реактивности на стресс
Практические техники для развития копинг-стратегий:
- Для развития проблемно-ориентированных стратегий:
- Техника SMART-целеполагания
- Матрица Эйзенхауера для приоритизации задач
- Метод декомпозиции проблем
- Техника "5 почему" для анализа корневых причин проблем
- Для развития эмоционально-ориентированных стратегий:
- Дневник эмоций с идентификацией триггеров
- Практика осознанной медитации (15 минут ежедневно)
- Техника "Радикальное принятие" по М. Линехан
- Работа с когнитивными искажениями через протоколы КПТ
Оценка эффективности и корректировка:
Современные подходы к оценке эффективности копинг-стратегий включают:
- Субъективные метрики (самоотчеты о уровне стресса по шкале 0-10)
- Объективные физиологические показатели (вариабельность сердечного ритма, уровень кортизола)
- Поведенческие маркеры (качество сна, продуктивность, межличностное функционирование)
- Повторная психодиагностика с интервалом 3-6 месяцев
Данные исследований 2025 года показывают, что систематическое развитие гибкого репертуара копинг-стратегий связано с:
- Снижением уровня воспринимаемого стресса на 47%
- Улучшением показателей психологического благополучия на 53%
- Повышением продуктивности в профессиональной сфере на 38%
- Снижением риска развития депрессии и тревожных расстройств на 61%
Ключевой принцип успешного применения копинг-стратегий — индивидуализация подхода с учетом личностных особенностей, доступных ресурсов и контекстуальных факторов. Универсального "правильного" набора стратегий не существует, важна их гибкость и соответствие конкретной ситуации 🔄.
Теория копинг-стратегий Лазаруса и Фолкмана предлагает не просто теоретическую модель, но фундаментальный инструментарий для практической работы с психологическим стрессом. Зная эти стратегии и понимая механизмы их действия, мы приобретаем способность трансформировать потенциально разрушительное воздействие стресса в ресурс для адаптации и роста. Каждый из нас имеет возможность расширить свой копинг-репертуар и сделать его более гибким, что является основой психологической резилентности в непредсказуемом мире.
Пётр Нестеров
психолог-консультант