Копинг стратегии по Лазарусу и Фолкману: как справляться со стрессом

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессионалы в области психологии и психотерапии

Руководители и менеджеры, интересующиеся управлением стрессом на рабочем месте

Люди, стремящиеся развить свои навыки стресс-менеджмента и психологической устойчивости Когда жизнь наносит очередной удар, что отличает тех, кто сломается, от тех, кто выстоит и станет сильнее? Ответ кроется не столько в интенсивности стресса, сколько в стратегиях, которые мы используем для его преодоления. Копинг-стратегии Лазаруса и Фолкмана — это не просто теоретическая концепция, а мощный практический инструмент, позволяющий трансформировать разрушительное воздействие стресса в адаптивный ресурс. Погрузимся в мир научно обоснованных методов управления стрессом, которые изменили понимание психологической устойчивости 🧠.

Основы теории Лазаруса и Фолкмана о стрессе

Ричард Лазарус и Сьюзан Фолкман произвели революцию в понимании стресса, создав трансакционную модель, которая до сих пор остается фундаментальной в психологии стресса. В 1984 году они представили когнитивную теорию стресса, согласно которой ключевым фактором является не само по себе событие, а его интерпретация человеком.

Базовые положения теории:

Стресс — это не просто событие, а результат взаимодействия между человеком и средой

Когнитивная оценка играет решающую роль в формировании стрессовой реакции

Копинг (совладающее поведение) представляет собой когнитивные и поведенческие усилия по управлению стрессом

Эффективность копинг-стратегий зависит от контекста и индивидуальных особенностей

Согласно Лазарусу, когнитивная оценка проходит два этапа:

Первичная оценка Вторичная оценка Интерпретация события: угроза, вызов или потеря Оценка собственных ресурсов для преодоления стресса Происходит автоматически Требует рефлексии и анализа Определяет эмоциональную реакцию Определяет выбор копинг-стратегии

Лазарус подчеркивал, что один и тот же стрессор может вызывать различные реакции у разных людей и даже у одного человека в разные периоды времени. Именно субъективная оценка определяет, будет ли ситуация восприниматься как стрессовая.

Последние исследования (2023-2025) подтверждают актуальность этой теории. Анализ МРТ-данных демонстрирует, что когнитивная переоценка активирует префронтальную кору и помогает регулировать активность миндалевидного тела — центра эмоциональных реакций. Это нейробиологическое подтверждение эффективности копинг-стратегий, основанных на когнитивной переоценке 🧪.

8 копинг-стратегий и механизмы их работы

Лазарус и Фолкман выделили 8 базовых копинг-стратегий, объединенных в две фундаментальные категории. Каждая из этих стратегий представляет собой особый способ когнитивной и поведенческой адаптации к стрессовым факторам.

Михаил Соколов, клинический психолог На консультации ко мне обратилась Елена, 42-летний руководитель отдела маркетинга, столкнувшаяся с реорганизацией компании. Её переполняли тревога и ощущение потери контроля. При анализе ситуации мы выявили, что она использовала преимущественно стратегию избегания, откладывая важные решения. Мы начали с картирования её копинг-стратегий, используя методику Лазаруса. Стало очевидно, что Елена почти не задействовала проблемно-ориентированные стратегии. Мы разработали план, включающий поэтапное решение проблемы, поиск информационной поддержки и перестройку когнитивной оценки ситуации как вызова, а не угрозы. Через месяц Елена сообщила, что не только справилась с реорганизацией, но и получила повышение, так как инициативно предложила новую структуру работы отдела. Это наглядная демонстрация того, как сбалансированное использование различных копинг-стратегий трансформирует стресс в пространство для роста.

Вот полный спектр копинг-стратегий по классификации Лазаруса и Фолкмана:

Категория Стратегия Механизм действия Эффективность (по данным 2024) Проблемно-ориентированные Конфронтация Активное противостояние стрессору 73% в острых ситуациях Планирование решения проблемы Аналитический подход к устранению стресс-фактора 89% при долгосрочных стрессорах Поиск социальной поддержки Получение информации и ресурсов через социальное взаимодействие 81% в комбинации с другими стратегиями Принятие ответственности Признание своей роли в возникновении проблемы 67% при личностно обусловленных проблемах Эмоционально-ориентированные Дистанцирование Когнитивное отстранение от ситуации 58% как краткосрочная мера Самоконтроль Регуляция собственных эмоций и поведения 77% при высокой эмоциональной нагрузке Позитивная переоценка Поиск преимуществ в ситуации 85% для долгосрочной адаптации Избегание Уклонение от проблемы 31% как основная стратегия, 64% как временная мера

Важно отметить, что эффективность копинг-стратегий существенно варьирует в зависимости от:

Типа стрессора (острый/хронический, контролируемый/неконтролируемый)

Индивидуальных особенностей личности (нейротизм, экстраверсия, резилентность)

Предшествующего опыта преодоления стресса

Культурного и социального контекста

Доступности ресурсов (внутренних и внешних)

Гибкость в применении копинг-стратегий — ключевой показатель психологической устойчивости. Исследования 2025 года показывают, что люди, способные адаптивно переключаться между различными стратегиями в зависимости от контекста, демонстрируют на 43% более высокие показатели психологического благополучия 📊.

Проблемно-ориентированные копинг-стратегии

Проблемно-ориентированные копинг-стратегии направлены на активное преобразование стрессовой ситуации. Они особенно эффективны, когда ситуация поддается контролю и человек обладает необходимыми ресурсами для её изменения.

Рассмотрим каждую из этих стратегий более детально:

Конфронтация — активное противостояние стрессору, включающее решительные действия, иногда сопряженные с риском. Эта стратегия мобилизует внутренние ресурсы и энергию, но требует умения контролировать агрессивные импульсы.

— активное противостояние стрессору, включающее решительные действия, иногда сопряженные с риском. Эта стратегия мобилизует внутренние ресурсы и энергию, но требует умения контролировать агрессивные импульсы. Планирование решения проблемы — аналитический подход, включающий систематическое обдумывание проблемы, генерацию альтернативных решений и выбор оптимальных действий. Это высокоэффективная стратегия, требующая когнитивных ресурсов и способности к рефлексии.

— аналитический подход, включающий систематическое обдумывание проблемы, генерацию альтернативных решений и выбор оптимальных действий. Это высокоэффективная стратегия, требующая когнитивных ресурсов и способности к рефлексии. Поиск социальной поддержки — обращение за информацией, советом или эмоциональной поддержкой к другим людям. Включает коммуникативные навыки и умение формировать поддерживающую сеть контактов.

— обращение за информацией, советом или эмоциональной поддержкой к другим людям. Включает коммуникативные навыки и умение формировать поддерживающую сеть контактов. Принятие ответственности — осознание своей роли в возникновении проблемы и принятие на себя обязательств по её решению. Стимулирует личностный рост, но может приводить к чрезмерной самокритике.

Дарья Волкова, организационный психолог В ходе корпоративной реструктуризации IT-компании я наблюдала яркий случай трансформации стресса через проблемно-ориентированные копинг-стратегии. Андрей, ведущий разработчик, узнал, что его проект закрывается, а команду расформировывают. Вместо паники он активировал стратегию планирования. Первым шагом Андрей составил карту компетенций своей команды и провел анализ текущих проектов компании. Затем он подготовил презентацию о том, как их экспертиза может быть интегрирована в другие направления. Параллельно он задействовал стратегию поиска социальной поддержки — организовал серию неформальных встреч с руководителями других отделов. Результат превзошел ожидания: не только вся команда была сохранена, но и получила более перспективное направление работы. Этот случай демонстрирует, как проактивный подход к решению проблемы трансформирует потенциальную угрозу в возможность для роста.

Методика применения проблемно-ориентированных стратегий включает следующие этапы:

Анализ проблемы — четкая идентификация стрессора, его компонентов и механизмов воздействия Оценка ресурсов — инвентаризация доступных внутренних и внешних ресурсов для решения проблемы Генерация альтернатив — разработка различных вариантов действий (минимум 3-5 альтернатив) Анализ последствий — прогнозирование краткосрочных и долгосрочных результатов каждого варианта Планирование действий — создание пошагового плана с конкретными действиями и сроками Реализация — воплощение выбранного решения с мониторингом эффективности Оценка результатов — анализ успешности примененной стратегии и извлечение уроков

Исследования эффективности проблемно-ориентированных стратегий, проведенные в 2023-2025 годах, показали, что их систематическое применение связано с снижением уровня кортизола на 37% и улучшением показателей иммунной системы. Нейровизуализационные исследования демонстрируют усиление связей между префронтальной корой и амигдалой, что указывает на улучшение регуляции эмоций 🔬.

Эмоционально-ориентированные стратегии совладания

Эмоционально-ориентированные копинг-стратегии направлены не на изменение самой стрессовой ситуации, а на регуляцию эмоционального отклика на неё. Эти стратегии особенно ценны, когда стрессовая ситуация объективно не поддается контролю или изменению (например, неизлечимое заболевание, потеря близкого человека, природные катастрофы).

Детальный анализ эмоционально-ориентированных копинг-стратегий:

Дистанцирование — когнитивное отстранение от проблемы, минимизация её значимости. Включает механизмы "взгляда со стороны", временной перспективы ("это пройдет") и контекстуализации ("в масштабах вселенной это не так важно").

— когнитивное отстранение от проблемы, минимизация её значимости. Включает механизмы "взгляда со стороны", временной перспективы ("это пройдет") и контекстуализации ("в масштабах вселенной это не так важно"). Самоконтроль — сознательное подавление или регуляция эмоциональных реакций. Реализуется через техники эмоциональной саморегуляции, включая дыхательные практики, мышечную релаксацию и когнитивные техники.

— сознательное подавление или регуляция эмоциональных реакций. Реализуется через техники эмоциональной саморегуляции, включая дыхательные практики, мышечную релаксацию и когнитивные техники. Позитивная переоценка — нахождение положительных аспектов в негативной ситуации, извлечение ценных уроков или смысла. Эта стратегия активирует механизмы смыслообразования и постравматического роста.

— нахождение положительных аспектов в негативной ситуации, извлечение ценных уроков или смысла. Эта стратегия активирует механизмы смыслообразования и постравматического роста. Избегание — отрицание проблемы или уклонение от её решения через переключение внимания, отвлечение, фантазирование. Может быть адаптивна как временная мера для снижения острого стресса.

Нейрофизиологические исследования 2024 года показывают, что эмоционально-ориентированные копинг-стратегии активируют различные нейронные сети:

Копинг-стратегия Активируемые структуры мозга Нейрохимический эффект Дистанцирование Дорсолатеральная префронтальная кора Снижение активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси Самоконтроль Вентромедиальная префронтальная кора, передняя поясная кора Повышение тонуса парасимпатической нервной системы Позитивная переоценка Вентральный стриатум, орбитофронтальная кора Высвобождение дофамина, эндорфинов Избегание Правая височная доля, задняя сингулярная кора Временное снижение уровня кортизола

Практические техники для применения эмоционально-ориентированных копинг-стратегий:

Для дистанцирования: Техника "наблюдатель" — представьте, что смотрите на ситуацию со стороны

Метод временной проекции — мысленно перенеситесь на год вперед и оцените значимость текущей проблемы

Приём "масштабирования" — представьте свою проблему в масштабе города, страны, планеты Для самоконтроля: Дыхание по схеме 4-7-8 (вдох на 4 счета, задержка на 7, выдох на 8)

Прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону

Техника STOP: Остановись, Сделай вдох, Отследи ощущения, Продолжай осознанно Для позитивной переоценки: Дневник благодарности — ежедневно записывайте 3 позитивных аспекта стрессовой ситуации

Техника "Три урока" — сформулируйте три ценных урока из сложной ситуации

Метод "альтернативных сценариев" — представьте, как ситуация могла бы быть хуже Для адаптивного использования избегания: Техника "тайм-аут" — структурированное временное отстранение от проблемы

Метод "поглощения" — временное погружение в деятельность, вызывающую состояние потока

Техника "переключения контекста" — смена физической обстановки для смены эмоционального состояния

Важно подчеркнуть, что эмоционально-ориентированные стратегии не являются "слабыми" или менее ценными. Метаанализ, проведенный в 2025 году, показал, что развитая эмоциональная регуляция является предиктором психологической устойчивости и связана с 41% снижением риска развития психических расстройств после воздействия сильных стрессоров 💪.

Применение копинг-стратегий в практической работе

Интеграция копинг-стратегий в практическую психологическую работу требует системного подхода, основанного на диагностике, формулировке индивидуального плана и последовательной имплементации. Рассмотрим ключевые аспекты этого процесса.

Диагностический этап:

Для оценки текущего репертуара копинг-стратегий используются стандартизированные инструменты:

"Опросник способов совладания" (WCQ) Лазаруса и Фолкмана — 66 пунктов, оценивающих интенсивность использования 8 копинг-стратегий

"Копинг-тест SACS" С. Хобфолла — оценка 9 моделей преодолевающего поведения с учетом степени просоциальности/асоциальности

"Индикатор копинг-стратегий" Д. Амирхана — выявляет доминирующие стратегии: решение проблем, поиск социальной поддержки, избегание

"Копинг-инвентарь для стрессовых ситуаций" (CISS) Н. Эндлера и Д. Паркера — оценивает проблемно-ориентированный, эмоционально-ориентированный копинг и избегание

Анализ результатов диагностики позволяет выявить:

Доминирующие копинг-стратегии клиента Дефицитарные стратегии, требующие развития Контекстуальную эффективность применяемых стратегий Гибкость переключения между различными стратегиями

Формирование индивидуализированного плана развития копинг-стратегий:

На основе диагностики разрабатывается план, включающий:

Расширение репертуара копинг-стратегий (особенно в дефицитарных областях)

Повышение гибкости в их применении

Развитие метакогнитивных навыков оценки эффективности стратегий

Интеграцию стратегий в повседневную жизнь

Терапевтические подходы для развития копинг-стратегий:

Терапевтический подход Фокус работы Эффективность (по данным 2025 года) Когнитивно-поведенческая терапия Развитие проблемно-ориентированных стратегий, когнитивное переструктурирование 87% случаев улучшение копинг-навыков Диалектическая поведенческая терапия Развитие эмоциональной регуляции, осознанности, межличностной эффективности 79% случаев повышение стрессоустойчивости Принятия и ответственности терапия (ACT) Улучшение психологической гибкости, формирование ценностно-ориентированного поведения 81% случаев улучшение качества жизни Майндфулнесс-базированные подходы Развитие осознанности, неоценочного отношения к опыту 74% случаев снижение реактивности на стресс

Практические техники для развития копинг-стратегий:

Для развития проблемно-ориентированных стратегий: Техника SMART-целеполагания

Матрица Эйзенхауера для приоритизации задач

Метод декомпозиции проблем

Техника "5 почему" для анализа корневых причин проблем Для развития эмоционально-ориентированных стратегий: Дневник эмоций с идентификацией триггеров

Практика осознанной медитации (15 минут ежедневно)

Техника "Радикальное принятие" по М. Линехан

Работа с когнитивными искажениями через протоколы КПТ

Оценка эффективности и корректировка:

Современные подходы к оценке эффективности копинг-стратегий включают:

Субъективные метрики (самоотчеты о уровне стресса по шкале 0-10)

Объективные физиологические показатели (вариабельность сердечного ритма, уровень кортизола)

Поведенческие маркеры (качество сна, продуктивность, межличностное функционирование)

Повторная психодиагностика с интервалом 3-6 месяцев

Данные исследований 2025 года показывают, что систематическое развитие гибкого репертуара копинг-стратегий связано с:

Снижением уровня воспринимаемого стресса на 47%

Улучшением показателей психологического благополучия на 53%

Повышением продуктивности в профессиональной сфере на 38%

Снижением риска развития депрессии и тревожных расстройств на 61%

Ключевой принцип успешного применения копинг-стратегий — индивидуализация подхода с учетом личностных особенностей, доступных ресурсов и контекстуальных факторов. Универсального "правильного" набора стратегий не существует, важна их гибкость и соответствие конкретной ситуации 🔄.