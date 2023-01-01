Эрих Берн: психология игр в которые играют люди – анализ

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Для кого эта статья:

Психологи и психотерапевты, заинтересованные в методах транзакционного анализа

HR-менеджеры и специалисты по управлению персоналом, стремящиеся улучшить корпоративную культуру

Люди, желающие понять свои паттерны общения и улучшить личные и профессиональные отношения Мы все участники негласного театра психологических игр, даже не подозревая об этом. Представьте: вы в очередной раз выясняете отношения с партнером по одному и тому же сценарию, чувствуете, что вас снова "развели" на работе, или ловите себя на мысли, что общение с мамой превращается в предсказуемый ритуал с неизменным финалом. Это не случайность, а тщательно выстроенные психологические игры, которые мастерски разобрал Эрих Берн в своей культовой работе. Его теория не просто объясняет наши повторяющиеся паттерны взаимодействия — она дает ключ к освобождению от них и построению здоровых отношений. 🎭

Теоретический фундамент концепции «Игр» Эриха Берна

Транзакционный анализ Эриха Берна — революционная психологическая теория, представленная миру в 1964 году с выходом книги «Игры, в которые играют люди». Берн определяет психологическую игру как «серию следующих друг за другом скрытых дополнительных транзакций с четко определенным и предсказуемым исходом». Простыми словами, это последовательность повторяющихся взаимодействий между людьми с неосознаваемым, но хорошо прогнозируемым результатом.

В основе теории лежит концепция трех эго-состояний личности:

Родитель — наши усвоенные понятия, нормы, правила поведения и суждения

— наши усвоенные понятия, нормы, правила поведения и суждения Взрослый — рациональная часть личности, отвечающая за объективную оценку реальности

— рациональная часть личности, отвечающая за объективную оценку реальности Ребенок — эмоциональная составляющая, включающая творческие импульсы, спонтанные реакции и глубинные чувства

Игры возникают, когда в коммуникации происходят скрытые транзакции — взаимодействия, имеющие подтекст, неявное содержание. В каждой игре можно выделить явный, социальный уровень (то, что говорится) и психологический уровень (то, что подразумевается). Например, фраза «Ты не видел мои ключи?» на психологическом уровне может означать «Ты виноват в том, что я не могу их найти».

Критерии Открытая коммуникация Психологическая игра Осознанность Полностью осознается участниками Частично или полностью не осознается Мотивация Явная и честная Скрытая, часто манипулятивная Предсказуемость Вариативный исход Предсказуемый финал Эмоциональный результат Разнообразный, часто позитивный Негативные "поглаживания", рэкет-чувства Транзакции Прямые, параллельные Скрещенные, с подтекстом

Михаил Соколов, клинический психолог

Однажды на групповой терапии я наблюдал классическую игру "Да, но...". Клиентка Анна жаловалась на сложности с руководителем. Группа активно предлагала решения: "Поговорите с ним напрямую", "Обратитесь к HR", "Измените свой подход". На каждое предложение следовал ответ: "Да, но это не сработает, потому что...". После пятого отвергнутого совета групповая энергия иссякла, участники выглядели разочарованными. Анна же, получив порцию внимания и подтвердив свою позицию "жертвы обстоятельств", казалась удовлетворенной исходом. Именно этот момент я использовал для разбора происходящего: "Анна, заметили ли вы, что получили внимание от группы, но остались при своей проблеме? Это и есть психологическая игра, описанная Берном, где выигрыш — не решение проблемы, а подтверждение своей правоты".

По Берну, каждый человек к взрослому возрасту имеет свой набор "любимых" игр, которые позволяют получать привычные эмоции и подкрепления. Мы не осознаем их, поскольку обучаемся им с раннего детства, наблюдая за родителями и значимыми взрослыми. Именно поэтому так сложно заметить собственные игры — они кажутся нормальной частью нашего взаимодействия с миром. 🔄

Жизненные сценарии — более глобальные паттерны, в рамках которых разворачиваются игры. Берн называл их «программами поступательного развития, сформированными в раннем детстве под влиянием родителей». Эти сценарии определяют общую жизненную позицию человека, которая может быть:

"Я ОК – Ты ОК" — здоровая позиция

"Я не ОК – Ты ОК" — депрессивная позиция

"Я ОК – Ты не ОК" — параноидальная позиция

"Я не ОК – Ты не ОК" — безнадежная позиция

Именно из жизненных сценариев и базовых позиций вырастает склонность к определенным психологическим играм, которые, по мнению Берна, являются заменителями подлинной близости и аутентичного взаимодействия.

Структура психологических игр по Эриху Берну

Психологическая игра — это не хаотичный процесс, а структурированное взаимодействие. Берн выделил четкую последовательность этапов, через которые проходит каждая игра. Понимание этой структуры — первый шаг к выходу из деструктивных взаимодействий. 🧩

Формула игры по Берну выглядит так: Приманка + Слабость = Реакция → Переключение → Расплата

Приманка (крючок) — начальный ход, который один участник предлагает другому. Это может быть просьба, вопрос или утверждение с двойным дном. Слабость (уязвимость) — вторая сторона "клюет" на приманку из-за своей психологической уязвимости. Реакция — последовательность транзакций, выглядящая как обычное общение. Переключение — внезапное изменение ситуации, когда скрытые мотивы становятся явными. Расплата (выигрыш) — финальный этап, когда участники получают свои эмоциональные "дивиденды".

Важно понимать, что "выигрыш" в психологических играх — понятие специфическое. Это не победа в обычном смысле, а получение предсказуемых, часто негативных эмоций, которые Берн называл "рэкетными чувствами". Парадокс заключается в том, что эти эмоции могут быть неприятными (обида, злость, разочарование), но они привычны и подтверждают наш жизненный сценарий.

Этап игры Пример в игре "Почему Вы Не...? – Да, но..." Приманка Человек жалуется на проблему, неявно запрашивая советы Слабость Собеседник поддается желанию помочь, проявить компетентность Реакция Собеседник предлагает решения, играющий отвечает "Да, но..." Переключение После серии отвергнутых советов помогающий чувствует бессилие Расплата Инициатор подтверждает сценарий "Никто не может мне помочь", советчик получает чувство некомпетентности

Берн классифицировал игры по нескольким критериям:

По количеству игроков: двусторонние, трехсторонние и многосторонние

двусторонние, трехсторонние и многосторонние По сферам жизни: семейные, сексуальные, социальные, профессиональные

семейные, сексуальные, социальные, профессиональные По интенсивности: игры первой степени (принимаемые в обществе), второй степени (без непоправимого ущерба) и третьей степени (заканчивающиеся в больнице, суде или морге)

Исследователь Стивен Карпман, ученик Берна, разработал концепцию «Драматического треугольника», ставшую важным дополнением теории игр. Согласно ей, в большинстве психологических игр участники циклически меняют роли между Преследователем, Жертвой и Спасателем. Например, в игре "Почему бы тебе не...? – Да, но..." советчик начинает как Спасатель, затем, после отвержения советов, превращается в Преследователя, а инициатор из Жертвы — во вторичного Преследователя.

Алина Петрова, организационный психолог

Работая с топ-командой крупной компании, я столкнулась с игрой, которую можно назвать "Совещание". Директор по маркетингу регулярно представлял проекты, требующие увеличения бюджета. Финансовый директор неизменно сопротивлялся, ссылаясь на риски. Генеральный директор занимал позицию арбитра, но в последний момент всегда поддерживал финансиста. На первый взгляд, это выглядело как обоснованная дискуссия, однако при анализе структуры взаимодействия проявилась классическая игра. Маркетолог получал подтверждение своей креативности при публичной презентации идей, финансист — своей "спасительной" роли хранителя бюджета, а генеральный — ощущение мудрого судьи, примиряющего стороны. Примечательно, что за три месяца работы не был принят ни один инновационный проект, хотя компания официально провозглашала курс на развитие. Когда мы разобрали эту динамику на сессии с командой, используя схему Карпмана и концепцию выигрышей Берна, участники были поражены автоматизмом своих действий и скрытыми мотивами.

Каждая игра имеет свой уникальный "выигрыш", который может включать в себя:

Биологический выигрыш — "поглаживания", внимание от других людей

Экзистенциальный выигрыш — подтверждение нашей жизненной позиции

Внутренний психологический выигрыш — избегание тревоги или болезненных чувств

Внешний психологический выигрыш — избегание близости или ситуаций, где мы чувствуем себя уязвимыми

Социальный выигрыш — структурирование времени, заполнение пустоты в общении

Эффективность теории игр Берна заключается в том, что она описывает не только сам процесс, но и внутренние механизмы, поддерживающие игровое взаимодействие. Это позволяет не просто идентифицировать игру, но и понять глубинные причины ее существования.

Анализ основных типов игр в транзакционной психологии

В своих работах Эрих Берн описал десятки психологических игр, многие из которых стали классикой транзакционного анализа. Каждая игра имеет свои особенности, тезисы и антитезисы (способы выхода из игры). Рассмотрим наиболее распространенные из них. 🎮

Игры преследования:

"Попался, сукин сын!" — игра, в которой один участник выжидает, пока другой совершит ошибку, чтобы затем с триумфом уличить его. Часто встречается в рабочих и семейных отношениях. Выигрыш — моральное превосходство, подтверждение "Я ОК – Ты не ОК".

— игра, в которой один участник выжидает, пока другой совершит ошибку, чтобы затем с триумфом уличить его. Часто встречается в рабочих и семейных отношениях. Выигрыш — моральное превосходство, подтверждение "Я ОК – Ты не ОК". "Изъян" — поиск недостатков в других людях, идеях или предметах с целью их обесценивания. Внешне может походить на аналитический процесс, но по сути является способом утвердить свое превосходство. Антитезис — не вступать в споры и не пытаться доказать отсутствие изъяна.

Игры с беспомощностью:

"Почему бы тебе не...? – Да, но..." — самая распространенная игра, где человек представляет проблему, отвергает все предложенные решения и получает подтверждение неразрешимости ситуации. Антитезис — "Да, действительно, это сложная ситуация. А как ты сам(а) думаешь с ней справиться?"

— самая распространенная игра, где человек представляет проблему, отвергает все предложенные решения и получает подтверждение неразрешимости ситуации. Антитезис — "Да, действительно, это сложная ситуация. А как ты сам(а) думаешь с ней справиться?" "Деревянная нога" — использование реального или воображаемого ограничения как оправдания неудач ("Что вы хотите от человека с деревянной ногой?"). Выигрыш — избавление от ответственности и получение снисхождения.

Игры власти:

"Если бы не ты" — перекладывание ответственности за собственные ограничения на партнера. Часто используется в браке как оправдание нереализованных амбиций. Выигрыш — одновременно обвинить другого и избежать рисков самореализации.

— перекладывание ответственности за собственные ограничения на партнера. Часто используется в браке как оправдание нереализованных амбиций. Выигрыш — одновременно обвинить другого и избежать рисков самореализации. "Посмотри, что я из-за тебя сделал" — обвинение другого человека в последствиях собственных действий. Часто используется в отношениях с элементами зависимости. Антитезис — четкое разграничение ответственности.

Сексуальные игры:

"Насилие" — создание ситуаций, провоцирующих агрессию, с последующим занятием позиции жертвы. Часто имеет сексуальный подтекст.

— создание ситуаций, провоцирующих агрессию, с последующим занятием позиции жертвы. Часто имеет сексуальный подтекст. "Динамо" — игра с сексуальным возбуждением партнера без намерения продолжать отношения. Выигрыш — власть и контроль.

Игры на жизнь и смерть:

"Алкоголик" — сложная игра с несколькими участниками (сам алкоголик, преследователь, спасатель, простофиля). Участники получают разные выигрыши, поддерживая деструктивный паттерн.

— сложная игра с несколькими участниками (сам алкоголик, преследователь, спасатель, простофиля). Участники получают разные выигрыши, поддерживая деструктивный паттерн. "Должник" — игра вокруг финансовых обязательств, включающая объяснения, извинения и обещания, которые не предполагается выполнять.

Для более глубокого понимания, сравним самые частые игры по их характеристикам:

Название игры Основной выигрыш Роль по Карпману Типичная фраза Антитезис (выход) "Да, но..." Подтверждение беспомощности Начинает как Жертва "Да, это хорошая идея, но..." Отказ давать советы "Если бы не ты" Оправдание бездействия Начинает как Жертва, переходит в Преследователя "Я бы сделал X, если бы не ты" "Что мешает тебе сделать это сейчас?" "Попался!" Моральное превосходство Преследователь "Я так и знал, что ты..." Признание ошибки без оправданий "Смотри, как я стараюсь" Избегание результата Жертва "Я делаю все возможное!" Фокус на результатах, не усилиях "Я только хотел помочь" Обида и самоутверждение Спасатель, переходящий в Жертву "После всего, что я для тебя сделал?" Не просить и не принимать помощь

Эрих Берн подчеркивал, что игры не являются однозначно "плохими" — они выполняют определенные функции в нашей психической экономике. Они структурируют время, дают предсказуемые эмоциональные выигрыши и позволяют избегать подлинной близости, которая может восприниматься как угрожающая. Однако осознание своих игр — первый шаг к более аутентичным и здоровым отношениям.

В своей книге «Люди, которые играют в игры», продолжающей исследование темы, Берн отмечает, что выход из игры возможен, если человек готов отказаться от привычного выигрыша ради подлинных отношений. Это требует осознания собственных паттернов и принятия ответственности за свою часть взаимодействия.

Диагностика и распознавание психологических игр

Распознавание психологических игр — искусство, требующее наблюдательности и самоанализа. Берн и его последователи разработали ряд маркеров и диагностических критериев, помогающих идентифицировать игровой процесс в реальном времени. 🔍

Основные признаки психологической игры:

Повторяемость — одинаковый сценарий разворачивается с разными людьми или в разных ситуациях

Предсказуемый исход — взаимодействие всегда заканчивается одним и тем же финалом

Негативные эмоции — после завершения игры как минимум один из участников испытывает неприятные чувства

Скрытые транзакции — присутствуют высказывания с двойным смыслом или подтекстом

Внезапное переключение — неожиданная смена эмоционального тона или направления разговора

"Ага-реакция" — момент осознания "меня снова втянули в ту же ситуацию"

Отсутствие прямого решения проблемы — игра циклична, не направлена на реальное разрешение ситуации

Для диагностики игр Эрих Берн предложил метод анализа транзакций, который включает несколько ключевых вопросов:

Из какого эго-состояния исходит стимул и к какому направлен?

Является ли транзакция прямой или пересекающейся?

Есть ли в коммуникации скрытый уровень?

Какие "поглаживания" получают участники?

Какой жизненный сценарий подтверждается этим взаимодействием?

Для практического распознавания психологической игры можно использовать следующий алгоритм:

Обратите внимание на повторяющиеся паттерны взаимодействия Проанализируйте свои эмоциональные реакции (особенно внезапные негативные чувства) Определите момент "крючка" — когда вы были втянуты в игру Выявите неявные, скрытые транзакции в коммуникации Проанализируйте "выигрыш" — какую психологическую выгоду получают участники Определите роли по треугольнику Карпмана, которые исполняют участники Проверьте наличие финального "расчета" — момента, когда игра завершается предсказуемым образом

Современные практики транзакционного анализа разработали диагностические инструменты, позволяющие более точно идентифицировать игры. Один из них — анализ драматического треугольника Карпмана, который помогает увидеть смену ролей в процессе взаимодействия:

Жертва — "Я беспомощен, мне нужна помощь"

— "Я беспомощен, мне нужна помощь" Спасатель — "Я помогу тебе, потому что ты не справишься сам"

— "Я помогу тебе, потому что ты не справишься сам" Преследователь — "Во всем виноват ты, а не я"

Для самодиагностики можно использовать следующие вопросы:

В каких ситуациях я регулярно испытываю одни и те же негативные эмоции?

Есть ли в моей жизни люди, общение с которыми всегда заканчивается предсказуемым образом?

Какую роль я чаще всего занимаю в отношениях: жертвы, спасателя или преследователя?

Какие "крючки" у меня есть — темы или ситуации, на которые я эмоционально реагирую?

Какие "рэкетные чувства" для меня наиболее характерны? (Рэкетные чувства — замещающие эмоции, которые человек научился испытывать вместо подлинных, например, злость вместо страха)

Важно помнить, что умение распознавать игры — лишь первый шаг. Следующий этап — развитие способности выходить из игр, что требует осознанности, практики и часто терапевтической поддержки. Выход из игры возможен следующими способами:

Отказ от "крючка" — не реагировать на приманку

Перевод скрытых транзакций в открытые — "Мне кажется, когда вы говорите X, вы на самом деле имеете в виду Y"

Прямое обозначение игры — "Похоже, мы снова играем в ту же игру"

Предложение альтернативного, конструктивного взаимодействия

Выход из драматического треугольника через принятие позиции "взрослого"

Эффективный метод профилактики игр — поддержание коммуникации на уровне "Взрослый-Взрослый", что требует постоянного самонаблюдения и анализа происходящего. Современные практики транзакционного анализа дополнили теорию Берна концепцией "позитивного треугольника": Уязвимый (вместо Жертвы), Заботящийся (вместо Спасателя) и Ассертивный (вместо Преследователя), что дает конструктивную альтернативу драматическому треугольнику.

Практическое применение теории Берна в терапии

Теория игр Эриха Берна предоставляет не только глубокое понимание человеческих взаимодействий, но и мощный инструментарий для психотерапевтической практики. Транзакционный анализ как метод терапии направлен на освобождение от ограничивающих сценариев и деструктивных игр, ведущее к автономии и развитию здоровой личности. 💡

Ключевые терапевтические цели транзакционного анализа:

Осознание собственных эго-состояний и улучшение доступа к ресурсному "Взрослому"

Идентификация жизненного сценария и принятие решения о его изменении

Распознавание и выход из психологических игр

Развитие способности к открытым, неигровым взаимодействиям

Формирование позиции "Я ОК — Ты ОК" как основы для здоровых отношений

Классический процесс терапии по методу транзакционного анализа включает несколько этапов:

Контрактный этап — заключение терапевтического контракта, определяющего цели работы и критерии успеха Структурный анализ — исследование внутренних эго-состояний клиента и их взаимодействия Анализ транзакций — изучение паттернов коммуникации клиента с другими людьми Анализ игр — выявление повторяющихся психологических игр и их функций Сценарный анализ — исследование жизненного сценария и его влияния на текущие решения Ресценирование — формирование нового, более адаптивного жизненного сценария

Практические методики, используемые в транзакционно-аналитической терапии:

Методика Описание Терапевтическая цель Деконтаминация Очищение эго-состояния "Взрослый" от влияния "Родителя" и "Ребенка" Улучшение рационального мышления и принятия решений Перерешение Пересмотр детских решений, сформировавших жизненный сценарий Освобождение от ограничивающих сценарных предписаний Работа с драматическим треугольником Анализ ролей и выход из треугольника Карпмана Развитие навыков здорового взаимодействия Разрешение Ослабление запретов "Родителя" через рациональный анализ Преодоление внутренних ограничений Анализ рэкета Исследование замещающих эмоций и подлинных чувств Развитие эмоциональной аутентичности

В работе с психологическими играми терапевт помогает клиенту определить:

Какие игры являются наиболее проблемными или частыми

Какую функцию выполняют эти игры в жизни клиента

Какие альтернативные, неигровые способы удовлетворения потребностей можно развить

Как распознавать начало игры и выходить из нее на ранних этапах

Как инициировать и поддерживать открытые, аутентичные взаимодействия

Важный аспект терапевтической работы — анализ и трансформация драматического треугольника Карпмана. Терапевт помогает клиенту:

Осознать свою привычную роль в треугольнике (Жертва, Спасатель или Преследователь) Понять психологические выгоды от пребывания в этой роли Научиться распознавать моменты "входа" в треугольник Развить альтернативные стратегии поведения из позиции "Взрослого" Практиковать взаимодействия в рамках "позитивного треугольника"

Елена Соловьева, психотерапевт

В своей практике я работала с клиенткой Ириной, менеджером среднего звена, которая постоянно оказывалась в конфликтах с руководством. Анализ ситуации показал, что она регулярно играла в игру "Да, но..." в сочетании с "Попался, негодяй!". Сначала Ирина просила совета у руководителя, отвергала все предложения, а затем, когда руководитель проявлял раздражение, фиксировала его "непрофессиональное поведение". На одной из сессий мы провели ролевую игру, где я взяла роль Ирины, а она – руководителя. Увидев со стороны динамику игры, Ирина испытала сильное эмоциональное потрясение: "Боже, я действительно это делаю... и мой отец вел себя точно так же с мамой". Это осознание открыло путь к анализу ее жизненного сценария, в котором важное место занимало родительское предписание "Никому не доверяй". Мы разработали альтернативные стратегии взаимодействия, и через несколько месяцев Ирина с удивлением отметила не только улучшение отношений на работе, но и повышение по службе – как только она перестала саботировать свой успех через деструктивные игры.

Практические результаты применения транзакционного анализа в терапии:

Улучшение качества межличностных отношений

Снижение частоты и интенсивности конфликтов

Повышение эмоционального интеллекта и способности к эмпатии

Развитие навыков ассертивной коммуникации

Освобождение творческого потенциала, ранее блокированного сценарными запретами

Формирование способности к подлинной близости в отношениях

Современные направления развития транзакционного анализа включают интеграцию с другими терапевтическими подходами (когнитивно-поведенческой терапией, системной семейной терапией, гештальт-терапией), а также применение в различных сферах: организационном консультировании, образовании, коучинге и медиации конфликтов.

Важно отметить, что транзакционный анализ — не просто набор техник, а целостный подход, философия взаимодействия, основанная на уважении к автономии личности и вере в способность человека к изменениям. Ключевой принцип Эриха Берна — "Люди рождаются принцами и принцессами, а родители превращают их в лягушек" — отражает оптимистический взгляд на терапевтический процесс как возвращение к своей подлинной сущности.